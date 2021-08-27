İş Hedeflerinize Hızlıca Ulaşmak İçin

Gemma Hart, bulabildiği kadar çok kahve dükkanında uzaktan çalışıyor. Uzun yıllar önce mezun olduktan sonra, Gemma birçok insan kaynakları rolünde deneyim kazandı, ancak şimdi kişisel markasını büyütmeye ve verimlilik ve profesyonel gelişim alanlarında önde gelen uzmanlarla bağlantı kurmaya odaklanıyor. Twitter'da onunla bağlantı kurun: @GemmaHartTweets .

İşinizin büyümesi için hedeflerinizin olması gerekir.

Belki yıl sonuna kadar 5 kişi daha işe almak istiyorsunuz veya bir sonraki finansal dönüm noktasına ulaşmak istiyorsunuz. Hedefleriniz ne olursa olsun, hedefler belirlemek, istediğiniz şeye ulaşmak için harika bir yoldur.

Bir işi büyütmek çok iş gerektirir. Her şeyi aynı anda dengelemeye çalışıyormuş gibi hissedebilirsiniz. İşinizin büyümesi gerektiğini biliyorsunuz, ancak bunu nasıl başaracağınızı bilmiyorsunuz, zaman bulmak bir yana! Sizi anlıyoruz. İş hedefleri belirlemek bir şey, bunları gerçekleştirmek ise başka bir şey.

Neyse ki, iş hedeflerinize ulaşmak mümkün – tek ihtiyacınız olan doğru araçlar!

Bu makalede, iş hedeflerinize hızlı bir şekilde nasıl ulaşabileceğinizi paylaşacağız.

Harika bir hedef izleme yazılımı seçin

İşinizi büyütmek ve hedeflerinize hızlı bir şekilde ulaşmak için çalışanlarınızın desteğine ihtiyacınız var. Çalışanlarınızın hangi görevlerden sorumlu olduklarını ve başarıya nasıl ulaşabileceklerini bilmeleri gerekir.

Staples, 300 küçük işletmeyi araştırdı ve %80'inin iş hedeflerini izleyemediğini, %77'sinin ise vizyonuna ulaşamadığını ortaya çıkardı. Açık hedefler, beklentiler ve devam eden projelerle ilgili güncellemeler belirlemek, herkesin aynı sayfada olmasını sağlamanın harika bir yoludur. İşte bu noktada hedef izleme yazılımı devreye girer!

ClickUp'ın Hedefler özelliğindeki hedef türleri

ClickUp'ın Hedefler özelliğindeki hedef türleri

ClickUp, mevcut en iyi hedef izleme uygulamalarından biridir. Tüm iş hedeflerinizi, projelerinizi ve takımlarınızı tek bir yerden yönetmenizi sağlar. Sohbet özelliklerinden yapılacaklar listelerine, sanal takım yönetiminden ilerleme izlemeye kadar her şeyi içeren bu uygulama, iş hedeflerinize ulaşmanın daha hızlı bir yolu yoktur.

ClickUp ile platformlar arasında geçiş yapmaya, birden fazla takvim açmaya veya çok sayıda uygulamaya giriş yapmaya gerek yoktur. ClickUp, tüm organizasyonel ihtiyaçlarınız için tek noktadan hizmet sunan bir uygulamadır. Hedeflerinize ulaşmak için plan yapın ve özel görünümler, görevler, takvimler, belgeler, elektronik tablolar, zaman çizelgeleri, hedefler ve daha fazlasını oluşturun!

Tek başına veya bir takımla, tek bir organize gösterge panelinden çalışın. Takvimler ve hatırlatıcılar uygulama genelinde senkronize edilebilir, böylece herkes güncel bilgilere sahip olur ve kendisine atanan görevleri zamanında yerine getirir. Şirket genelinde iletişim kurmak, organize olmak ve hedeflerinize ulaşmak için mükemmel bir yoldur.

Dahası, mevcut uygulamalardan diğer işleri de içe aktarabilir, böylece ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde bulabilirsiniz. ClickUp, hedef belirleme için mükemmel bir uygulamadır. Zaman kazandıran, kullanıcı dostu ve her zamankinden daha verimlidir.

SMART Hedefleri Belirleyin

Hedef belirleme, bir iş kurarken yapılacak en önemli şeylerden biridir.

Hedefler belirlemek, karınızı artırmak, marka otoritesini oluşturmak, çalışan bağlılığını artırmak ve uzun vadeli iş gelişimi için doğru yolda ilerlemek gibi belirli hedeflere ulaşmanıza yardımcı olur. Hedefleriniz olmadan, işinizin yön ve odak noktasının eksik olduğunu fark edebilirsiniz. SMART hedefleri belirlemenizi öneririz:

Spesifik: spesifik olmak önemlidir! Belirsiz hedefler kimseye fayda sağlamaz ve etkili iş büyümesini desteklemez. Bu nedenle, işiniz için hedefler belirlerken mümkün olduğunca spesifik olun.

Ölçülebilir: Hedeflerinizi ölçebilmelisiniz. Bu noktayı yeterince vurgulayamayız. Örneğin: Haftada 50 satış e-postası gönderin veya 2-3 içerik üretin. Bunların tümü izlenebilen ve geliştirilebilen ölçülebilir hedeflerdir.

Ulaşılabilir: Bazen hedefler belirlemek motivasyonu düşürebilir. Kulağa ters gelebilir, ama bu doğru. Bunun nedeni, birçok insanın ulaşılamaz hedefler belirlemesidir. İşinizi hızlı büyütmek istiyorsanız, hedeflerinizin ulaşılabilir olduğundan emin olun. Yüksek hedefler belirlemek ve işiniz için büyük hayaller kurmak harika bir şey, ancak bu hedeflere ulaşmak için daha ulaşılabilir kısa vadeli hedefler belirlemeniz gerekir. Bu, herkesin motivasyonunu ve ivmeyi sürdürmesini sağlayan hızlı kazanımlar elde etmenize de yardımcı olacaktır.

Rilgili: hedeflerinizin daha geniş iş planınızla uyumlu olduğundan ve şu anda ulaşmaya değer hedefler olduğundan emin olun.

Zaman bazlı: genellikle toplantılar planlanır, hedefler belirlenir ve sonra hiçbir şey olmaz. İşinizin hızlı bir şekilde büyümesini istiyorsanız, işe koyulmanız gerekir. Motivasyonunuzu korumak ve iş hedeflerinize ulaşmak için en iyi yollardan biri, bunları zaman bazlı hale getirmektir. Bu, son teslim tarihlerini daha etkili bir şekilde karşılamanıza ve bu hedeflere başka türlü yapabileceğinizden daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olur.

Hedeflerinizi Parçalara Ayırın

SMART hedefleri ile çalışmak için bir taslak hazırladığınıza göre, şimdi hedeflerinizi yönetilebilir adımlara bölme zamanı. Bu biraz zaman ve ekstra çaba gerektirebilir, ancak uzun vadede buna değeceğini söylediğimizde bize güvenin.

İş hedeflerinizi ayrıntılı bir şekilde belirlemenin iyi bir yolu, ayrıntılı bir eylem planı ve/veya iş hedeflerinizin her birini ve bunları gerçekleştirmek için gerekli adımları içeren bir yönetici özeti şablonu oluşturmaktır. Bu aşamayı, ilk adımları belirleme aşaması olarak düşünmeyi seviyoruz. Bazen, işinizi hızlı bir şekilde büyütmek için gereken tek şey, her gün küçük ilerlemeler kaydetmektir. Küçük, günlük başarılar bile büyük bir fark yaratabilir.

ClickUp'ta ölçülebilir hedefler ayarlama

ClickUp'ta ölçülebilir hedefler ayarlama

ClickUp, hedeflerinizdeki ilerlemeyi size uygun bir şekilde görselleştirmenizi sağlar.

Hedefleri klasörler halinde gruplandırarak ve ilerlemeyi yüzde işaretleriyle görsel olarak izleyerek ilerlemenizi takip edin. Ya da "Bu hafta 5 blog yazısı yaz" gibi sayısal hedefler oluşturun, ClickUp hedefleri kolay izleme ve düzenleme için sayısal hedeflere dönüştürsün.

İşleri çok basit tutmak için, kullanıcıların çeşitli görevlerin yanında Evet/Hayır seçeneğine tıklayarak bir mekanın ödemesinin yapılıp yapılmadığını veya el ilanlarının basılıp basılmadığını diğerlerine bildirebilecekleri Evet/Hayır hedef izleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Görsel düzenin en iyi hali!

Tüm görevlerinizi senkronize etmek ve iş hedeflerinize etkili bir şekilde ulaşmak için basit bir yol arıyorsanız, ClickUp'tan daha iyi bir uygulama yoktur.

Takım çalışması, atasözünde de söylendiği gibi, hayal edilen iştir. Ancak ClickUp ile görevleri senkronize etmek ve işbirliği yapmak o kadar kolay ki, takım olarak çalışmak gerçekten hayal gibi!

Hedeflerinize Bağlı Kalın

Etkili hedef belirleme, bağlılık ve adanmışlık gerektirir. Hedefleri belirleyip sonra bunları gerçekleştirmek için çalışamazsınız. Takımınızdan mümkün olduğunca çok kişinin katılımını sağlamanızı öneririz.

Bu şekilde, belirli görevleri belirli kişilere delege edebilir ve hedefin bir takım olarak tamamlanmasını taahhüt edebilirsiniz.

Sorumluluk ve Destek Arayın

Büyüyen bir iş, çalışanları işe almanızı, müşteri kazanmanızı, stokları yönetmenizi ve diğer birçok sorumluluğu üstlenmenizi gerektirir.

Çoğu insan için, tüm bunlar bazen çok bunaltıcı gelebilir. Bu nedenle, sorumluluk ve destek aramak son derece yararlı olabilir.

"Hepimiz, yapacağımızı söylediğimiz şeyi yapmamak için milyonlarca bahane bulabiliriz, bu yüzden [...] bir hesap verebilirlik ortağı sizi yolda tutar ve işinizi ilerletmenize yardımcı olur," diyor Galindo, Girişimci. Bir mentor, arkadaş veya aile üyesinin desteği, motivasyonunuzu ve odaklanmanızı sürdürmenize yardımcı olabilir.

ClickUp'ta iş yükü görünümü

ClickUp'ta iş yükü görünümü

Yukarıdaki gösterge panelinden de görebileceğiniz gibi, ClickUp hedef izlemeyi görselleştirmenin ve çalışanların ilerlemelerini takip etmenin harika bir yolunu sunar. Büyük şirketlerde, bireysel çalışanları takip etmek bir yana, çeşitli takımları takip etmek bile zor olabilir.

Haftalık hedeflerine ulaşıyorlar mı? Üzerlerine düşen görevi yerine getiriyorlar mı? Yardıma ihtiyaçları var mı?

ClickUp, iş sahiplerinin ve yöneticilerin çalışanlarının ilerlemesini görmelerini sağlar. Bu, hedeflere hızlı bir şekilde ulaşmak için yararlı olmakla kalmaz, aynı zamanda hesap verebilirliği artırır ve yöneticilerin görevleri dağıtmasına ve gerektiğinde yardım sunmasına olanak tanır. Takımınız tamamen uzaktan çalışıyor veya ofis tabanlı çalışıyor olsun, ClickUp gösterge paneli, takımınızı bir arada tutmak ve herkesin aynı hedefe doğru çalışmasını sağlamak için mükemmel bir yerdir.

Hedefleri ve Amaçları Düzenli Olarak Yeniden Değerlendirin

Çoğu zaman, ilk iş hedeflerinizi gerçekleştirdikten sonra arkanıza yaslanıp dinlenmek cazip gelebilir. Ancak bu, başardıklarınızı yeniden değerlendirmek, neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını görmek ve ilerlemenizin devamını sağlamak için hedeflerinizi güncellemek için en iyi zamandır.

İş hedeflerinizi bu şekilde düzenli olarak zorlayarak ve geliştirerek, işinizin rekabet gücünü ve tüketicinin ihtiyaçlarına karşı esnekliğini koruyacak ve başarı merdiveninde tırmanmaya devam edeceksiniz.

ClickUp'ın haftalık puan kartları (yukarıda gösterilen), hedef ilerlemesini görüntülemek için kolay bir yoldur. Her puan kartı, belirli bir hedefte her hafta ne kadar ilerleme kaydedildiğini hızlı ve kolay bir şekilde vurgulayan yüzde formunda veri görselleştirme sunar. Takımınızın ilerlemesini ölçmek için açık, öz ve tatmin edici bir yoldur!

ClickUp'ta klasörler halinde gruplandırarak birden fazla ilgili hedefe yönelik ilerlemeyi izleme

ClickUp'ta klasörler halinde gruplandırarak birden fazla ilgili hedefe yönelik ilerlemeyi izleme

Günlük Hedefler Belirleyin

Bir iş yürütürken, işlerin yoğunluğuna kapılıp her şeyi tamamlamak için hayatta kalma moduna geçmek kolay olabilir. Bu her zaman en etkili çalışma şekli değildir ve hedeflerinizin geri plana atılmasına neden olabilir.

Her gün hedefler belirlemek, odaklanmak, üretken olmak ve işleri halletmek için motive olmak için harika bir yoldur. Günlük hedef belirleme, takımlarınızın yapılması gereken görevleri öncelik sırasına koymasına yardımcı olur. İşleri ertelemek veya zor görevleri haftanın sonuna bırakmak için yer yoktur. Günlük hedef belirleme ile, büyük şirket hedefleri her gün için küçük, ulaşılabilir hedeflere bölünebilir. Bu küçük hedeflere bağlı kalarak, daha büyük hedeflere daha hızlı ulaşırsınız!

ClickUp ile sprint döngülerini, haftalık çalışan puan kartlarını ve çok sayıda takım hedefini izlemek için gösterge paneli klasörleri oluşturabilirsiniz. Günlük hedefler, görevleri bir hedefe bağlayarak izlenebilir. ClickUp, her görev tamamlandıkça ilerlemenizi otomatik olarak izler. Bu, günlük hedefleri belirlemek ve izlemek, ilerlemeyi takip etmek ve gün boyunca motivasyonunuzu ve yolunuzdan sapmamak için harika bir yoldur.

Son Söz

Sürekli büyüyen başarılı bir iş yürütmek, sıkı çalışma ve sabır gerektirir. Ne yazık ki, tüm hedeflerinize bir gecede ulaşmak mümkün değildir. Ancak, ulaşılabilir hedefler belirleyerek hayallerinizi daha hızlı gerçekleştirebilir ve uzun vadeli büyüme ve başarıya ulaşabilirsiniz. O halde, bugün ClickUp'a kaydolun ve verimliliğinizi bir üst seviyeye taşıyın!