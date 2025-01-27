En İyi 10 Paymo Alternatifi ve Rakibi 2025

Proje yönetimi ve zaman yönetimi birbiriyle yakından ilgilidir. 🫱🏼🫲🏾
Biri olmadan diğeri olamaz! Ve doğru proje zaman takibi, zaman çizelgeleri, bütçe tahmini ve faturalandırma ile verimliliği ve karlılığı artırmak için tasarlanmış dinamik bir yazılım olmadan bunları başaramazsınız.
Birçok proje yönetimi uygulaması, serbest çalışanlar ve küçük ve orta ölçekli işletmeler dahil olmak üzere her boyuttaki takım için bunu gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kategorideki yaygın araçlardan biri mi? Paymo. 💸
Zor olan kısım, tüm yazılımların beklentileri karşılayamaması ve Paymo'nun bile, takımların son teslim tarihlerine, proje zaman çizelgelerine ve paydaşların beklentilerine ayak uydurmak için aşması gereken kendi sınırlamaları olmasıdır.
Peki ne yapacaksınız? Bir Paymo alternatifi bulacaksınız. 🙂
Ve sizin için en iyilerini seçtik! Paymo'nun özellikleri ve zorlukları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve takımınız için en iyi 10 Paymo alternatifini bulmak için okumaya devam edin.
Paymo nedir?
Paymo, zamanın para olduğunu çok iyi bilir, bu yüzden en önemli özelliklerinin çoğu zaman takibi, inceleme ve faturalandırma ile ilgilidir. Saatlik ücretler, danışmanlar ve faturalar için bu çok önemli bir avantajdır! Paymo'nun diğer önemli özellikleri şunlardır:
- Kanban panolarını, yapılacaklar listelerini, elektronik tabloları ve takvimleri destekleyen görünümler
- Görevler ve alt görevler
- Takım planlaması
- Gantt grafikleri ve proje dönüm noktaları
- Zaman çizelgeleri, zaman raporları ve zaman takipçileri
- Gider tahminleri ve izleme
Kağıt üzerinde her şey harika görünüyor. Peki ya pratikte? Paymo'nun proje yönetimi özellikleri sadece temel bilgileri kapsıyor.
Paymo, iş yükünüz için birden fazla görünüm sunsa da, etkili hedef uyumu, kapsamlı ilerleme izleme, özel durumlar ve daha fazlası söz konusu olduğunda hedefi ıskalamaktadır. Ayrıca, zihin haritaları, zaman çizelgeleri, dijital beyaz tahtalar veya beyin fırtınası araçları gibi farklı yollarla kullanıcıların üst düzey kavramları anlamasına yardımcı olacak görsel özelliklerden de yoksundur.
Ama hepsi bu kadar değil. 👀
Paymo'nun takım işbirliği özellikleri, görev yorumları ve görev yorumlarıyla sınırlıdır. Bu, uzun ve düzensiz görev tartışmalarında önemli bilgilerin, eylem öğelerinin ve sonraki adımların kaybolmasını kolaylaştırır. 🫠
Ayrıca, Paymo'nun bir fiyatı var — kelimenin tam anlamıyla.
Anahtar zaman ve proje yönetimi özelliklerinin çoğu Ücretsiz planında sıkı sınırlamalara sahiptir, bu da sizi görevler, zaman girdileri, müşteriler ve depolama gibi ek günlük ihtiyaçlar için ücretli bir seçeneğe zorlar. Starter planı aylık 5 doların biraz altında başlasa da, maksimum bir kullanıcı ile sınırlıdır. Yani, iki kişiden fazla bir takımda çalışıyorsanız, Paymo otomatik olarak kullanıcı başına aylık 9,95 dolar ücretlendirir.
Bu soru akıllara şu soruyu getiriyor: Neden daha az için Paymo'yu tercih etmelisiniz?
Cevap basit: İhtiyacınız yok! Eksiklerini giderebilecek bir Paymo alternatifi arıyorsunuz.
En İyi 10 Paymo Alternatifi
Paymo, zaman, bütçe ve kâr ile ilgili her konuda mükemmeldir. Ancak bu özellikleri sunan tek yazılım değildir, ve daha fazlasıe.
Tek bir esnek araçla uzman düzeyinde zaman ve proje yönetimi elde etmek için pahalı fedakarlıklar yapmanıza gerek yok. Neyse ki, tam da bunu yapmak için en iyi 10 Paymo alternatifinin listesini hazırladık. 🤓
1. ClickUp
ClickUp, tüm işlerinizi tek bir kullanışlı ve merkezi bilgi tabanında bir araya getirerek tüm süreçleri kolaylaştırmak, takım işbirliğini geliştirmek ve zaman yönetimini ustaca gerçekleştirmek için tasarlanmış güçlü, hepsi bir arada bir verimlilik yazılımıdır. Sezgisel kullanıcı arayüzü ve zengin özellikleri, esnek proje zaman takibi, tarih ve saatler, raporlar, etiketler ve daha fazlasını içeren sektörler arası takımlar için kapsamlı çözümler sunar!
1.000'den fazla entegrasyon ve geniş Şablon Kitaplığı ile ClickUp, zamanlarının nereye gittiğini ve mevcut verimli alışkanlıklarını nasıl geliştirebileceklerini tam olarak bilmek isteyen takımlar için ideal bir yazılımdır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Gelişmiş sıralama ve filtreleme için notlar, etiketler ve etiketler ve her zaman girdisinde daha fazla bağlam
- Takvim, Liste, Pano, Gantt ve benzersiz İş Yükü görünümü dahil 15'in üzerinde proje görünümü
- Takım üyelerini hedefler, öncelikler ve zaman konusunda uyumlu hale getirmek için tamamen şeffaf bir platform
- Herhangi bir cihaz, pencere, uygulama veya görevden global zaman takibi
- Tüm faturalardaki faturalandırılabilir süreyi doğru bir şekilde hesaplamak için formüller
- Özel zaman çizelgeleri, raporlar ve zaman takibi bileşenleri ile içgörüler
- Zengin bir Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan ve her fiyat planında uygun seçenekler
- Çalışma haftanızı tahmin etmek için gelişmiş zaman tahminleri
- Yüzlerce esnek zaman takibi özelliği
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın zengin özelliklerine uyum sağlamada hafif bir öğrenme eğrisi
- Henüz mobil uygulamada tüm görünümler mevcut değil!
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Aylık 5 $, kullanıcı başına
- İş: Aylık 12 $, kullanıcı başına
- Business Plus: Aylık 19 $, kullanıcı başına
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.510+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.510+ yorum)
2. nTask
nTask, kullanıcıların görevler ve projeler için harcadıkları zamanı takip etmelerini sağlayan bir zaman takibi ve yönetim aracıdır. Takımların daha verimli olabilecekleri alanları belirlemelerine, ilerlemeyi izlemelerine, performansı ölçmelerine ve iş akışlarını optimize etmelerine yardımcı olur.
NTask ile kullanıcılar ayrıntılı açıklamalar içeren görevler oluşturabilir, bunları takım üyelerine veya müşterilere atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve iş yüklerine kolayca genel bir bakış elde edebilir.
Uygulama ayrıca, son tarihler yaklaştığında veya görevlerin takip edilmesi gerektiğinde otomatik bildirimler de sunar. Ayrıca, takımların verileri analiz etmesine ve gelecekteki projeler için iş süreçlerinin nasıl iyileştirilebileceğini belirlemesine yardımcı olan ayrıntılı raporlar da sağlar!
nTask'ın en iyi özellikleri
- Belge paylaşımı ve dosya yönetimi
- Gantt grafikleri ve görev bağımlılıkları
- Planlanan ve gerçek son teslim tarihleri
- Özel takım çalışma alanları
nTask sınırlamaları
- Paylaşım sırasında büyük dosya eklemek normalden uzun sürüyor
- Bu listedeki diğer Paymo alternatiflerine kıyasla, 50'den az üyeye sahip takımlar için uygundur
nTask fiyatlandırması
- Premium: 5 kullanıcı için aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla
- İş: 5 kullanıcı için aylık 60 $'dan başlar
- Enterprise: Fiyatlandırma için nTask ile iletişime geçin
nTask puanları ve yorumları
- Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
- G2: 4. 4/5 (10+ yorum)
3. Wrike
Wrike, takımların görevlerini organize etmesine, önceliklendirmesine ve yönetmesine yardımcı olan bir proje yönetimi ve işbirliği yazılımıdır. Birden fazla departman veya uzaktaki takımlar arasında karmaşık projeler yürüten orta ve büyük ölçekli işletmeler için ideal bir platformdur. Wrike ile kullanıcılar paylaşılabilir görev listeleri oluşturabilir, son tarihler atayabilir ve çeşitli projelerdeki ilerlemeyi izleyebilir.
Zaman Takibi'ni duraklatma veya devam ettirme, girdi eklemeden Zamanlayıcı'yı duraklat düğmesiyle yapabilirsiniz. Bu özellik, bir görev sırasında planlı veya plansız molalar verdiğinizde kullanışlıdır.
Örneğin, birkaç dakika bilgisayarınızdan uzaklaşıp su içmek ve atıştırmalık bir şeyler almak istiyorsanız, Zamanlayıcıyı Duraklat düğmesine tıklayabilirsiniz, böylece mola süresini zamanlayıcı girdisine manuel olarak eklemekle uğraşmanıza gerek kalmaz.
Daha fazla Wrike alternatifini inceleyin!
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Daha iyi görev yönetimi için proje gösterge panelleri
- Koşullu mantığa sahip formlar talep edin
- Mobil ve masaüstü uygulamaları
- 400'den fazla entegrasyon
Wrike sınırlamaları
- Uygulama içi zaman takipçisine İş veya Enterprise planları üzerinden erişilebilir
- Gantt grafikleri ücretli bir özelliktir
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için Wrike ile iletişime geçin
- Pinnacle: Ayrıntılar için Wrike ile iletişime geçin
Wrike puanları ve yorumları
- Capterra: 4,3/5 (1.900+ yorum)
- G2: 4,2/5 (3.200+ yorum)
4. Trello
Trello, birden fazla projeye ne kadar zaman ayırdığınızı takip etmek için kullanabileceğiniz bir proje yönetimi aracıdır. Her görev için kartlar oluşturabilir ve son teslim tarihleri belirleyerek düzenli çalışabilir ve görevleri zamanında tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, yaptıklarınızı kolayca gözden geçirebilmeniz için her karta yorumlar, resimler, dosyalar ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz.
Trello'nun zaman izleme yetenekleri, bu listedeki diğer Paymo alternatiflerine kıyasla yetersizdir. Ancak Trello, kaynak planlama, faturalar ve zaman çizelgeleri gibi temel ihtiyaçları karşılamaya yardımcı olmak için entegrasyonlar (Power-Ups olarak adlandırılır) sunar.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Kanban panoları, zaman çizelgeleri, takvimler ve gösterge panelleri dahil proje görünümleri
- Diğer uygulamalara ve proje yönetimi araçlarına bağlanmak için güçlendiriciler (eklentiler)
- Her Trello panosuna entegre, kod gerektirmeyen otomasyon
- Tekrarlanabilir iş akışları için şablonlar
Trello sınırlamaları
- Özelliklerin çoğu ücretsiz sürümde kullanılamaz ( Trello alternatiflerine göz atın)
- Güçlü projeleri yönetirken görev katmanları kolayca birikebilir
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $, yıllık faturalandırılır
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için Trello ile iletişime geçin
Trello puanları ve yorumları
- Capterra: 4,5/5 (22.000+ yorum)
- G2: 4. 4/5 (13.000'den fazla yorum)
5. Takım çalışması
Serbest çalışanlar, proje yöneticileri ve ajanslar, takımların işbirliği yapmasına ve işlerini organize etmesine yardımcı olan bir proje yönetimi aracı olan Teamwork'te kaydedilen zamana göre fatura oluşturmanın basitliğinden yararlanacaklar. Takımların projelerini takip etmelerine ve birbirleriyle senkronizasyon içinde kalmalarına olanak tanıyan görev yönetimi, zaman takibi, takım takvimleri ve dosya paylaşımı gibi bir dizi özellik sunar.
Ek olarak, takımların yolunda ilerlemesine ve iyileştirme alanlarını belirlemesine yardımcı olmak için otomatik izleme ve Zamanlayıcı uygulaması gibi birkaç zaman takibi aracı da sağlar. Zamanın görevlere nerede harcandığına dair tam görünürlük sayesinde, proje yöneticileri verimsiz alanları belirlemek ve takımın iş akışını nasıl iyileştirebileceklerine dair bilinçli kararlar almak için gerekli verilere sahip olur.
Takım çalışmasının en iyi özellikleri
- Günlük kapasite planlaması için kaynak yönetimi
- Masaüstü, iOS ve Android için uygulamalar
- Gantt grafiği ve Kanban panosu görünümleri
- Sınırsız ücretsiz müşteri kullanıcısı
Takım çalışması sınırlamaları
- İş akışlarında eğitim ve uygulama için zorlu öğrenme süreci
- Gösterge panelleri ve hedef izleme ücretli özelliklerdir
Takım çalışması fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Teslimat: Kullanıcı başına aylık 9,99 $, yıllık faturalandırılır
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 17,99 $, yıllık faturalandırılır
- Ölçek: Ayrıntılar için Teamwork ile iletişime geçin
Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)
- G2: 4. 4/5 (1.000'den fazla yorum)
Bu Teamwork alternatiflerini deneyin!
6. Basecamp
Basecamp, takımların işbirliği yapmasına ve işlerini organize etmesine yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, dosya paylaşımı, takım takvimleri ve takımların projelerini takip etmelerini ve birbirleriyle senkronizasyon içinde kalmalarını sağlayan yerleşik bir mesajlaşma sistemi gibi bir dizi özellik sunar.
Uygulama, kullanıcı dostu ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Birden fazla platform ve cihazda kullanılabilir, bu da takımların her yerden çalışmasına ve bağlantıda kalmasına olanak tanır!
Basecamp'ta yerel bir zaman takibi özelliği yoktur, ancak Everhour, Timesheet ve Harvest gibi diğer zaman takibi uygulamalarıyla entegrasyonlar sunar.
Daha fazla Basecamp alternatifini inceleyin !
Basecamp'ın en iyi özellikleri
- Projeleriniz, görevleriniz ve programınız için tek sayfalık gösterge paneli
- Takım işbirliği için uygulama içi doğrudan mesajlar
- Gerçek zamanlı sohbet ve mesajlaşma sistemi
- Otomatik anket ile takım check-in'i
Basecamp sınırlamaları
- Sınırlı ilerleme izleme fonksiyonu
- Karmaşık iş akışlarına sahip çevik takımlar için uygun değildir
Basecamp fiyatlandırması
- Sınırsız kullanıcı: 299 $/ay, yıllık faturalandırılır
- Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler veya küçük takımlar için: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
Basecamp puanları ve yorumları
- Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)
- G2: 4. 1/5 (5.000'den fazla yorum)
7. Kantata
Kantata'nın proje yönetimi özellikleri arasında otomatik veri girişi, çevrimiçi gösterge panelleri ve raporlama yetenekleri bulunur. Bu özellikler, zamanınızın çoğunu nerede ve neye harcadığınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
Kantata'nın ayarlarında zaman takibi özelliklerini etkinleştirdikten sonra, herhangi bir proje için farklı izleme yöntemlerine erişebileceksiniz. Veya tüm projeleriniz için zamanı haftalık zaman çizelgesi görünümünde girin!
Yazılım, zaman ve giderleri onaylamak için bir takım lideri atanmasını önerir. Ancak proje yöneticileriniz yoksa, ayarlardaki izinleri değiştirerek göreve uygun herhangi birini gönderiyi onaylamak için atayabilirsiniz.
Kantata'nın en iyi özellikleri
- Herhangi bir görevin veya teslim edilebilir öğenin durumunu kontrol etmek için proje portföy bilgileri
- Personel bulunmayan talepleri belirlemenize yardımcı olan özelleştirilebilir gösterge panelleri
- Sürükle ve bırak araçları ve yeniden kullanılabilir bileşenler
- Hedeflenen metrikler için segment raporlama
Kantata sınırlamaları
- Küçük işletmelerden kurumsal işletmelere kadar herkes için tasarlanmıştır
- Gelişmiş özelleştirme seçenekleri yok
Kantata fiyatlandırması
- Ayrıntılar için Kantata ile iletişime geçin
Kantata puanları ve yorumları
- Capterra: 4,2/5 (500'den fazla yorum)
- G2: 4. 1/5 (1.200+ yorum)
8. Asana
Asana, kullanıcıların görevleri planlamasına ve proje ilerlemesini izlemesine olanak tanıyan bir proje yönetimi aracıdır. Zaman takibi için Asana'yı kullanmak için, önce zamanını izlemek istediğiniz görev veya görevler için bir proje oluşturun.
Ancak, bir görev bir takım üyesine atamadan önce, seçtiğiniz kişiye göre bir projenin faaliyetlerini tamamlamak için tahmini süreyi göstermek üzere "Atanan kişi için tahmini süre" raporu özelliğini açma seçeneğiniz vardır.
Bu, tüm takımın ekip üyelerine iş yükü kapasiteleri hakkında doğrudan mesajlar göndermesini ve değerli zamanın boşa harcanmasını önlemeye yardımcı olacaktır! Bunun yerine, bu özellik kullanılabilirliği hızlı bir şekilde belirlemek ve kaynakları daha etkili bir şekilde yönetmek için kullanılabilir.
Daha fazla Asana alternatifini inceleyin !
Asana'nın en iyi özellikleri
- İşlerinizi görüntülemek ve izlemek için Gantt grafikleri, Kanban panoları ve takvimler
- Favori araçlarınızı ve uygulamalarınızı bağlamak için uygulama entegrasyonları
- Görev ve ş Akışı ilerlemesi hakkında bilgi için raporlar
- Takım süreçleri oluşturmak için özel otomasyon
Asana sınırlamaları
- Zaman takibi yalnızca İş ve Kurumsal müşteriler için mevcuttur
- Takım üyeleri yalnızca CSV ve JSON dosya biçimlerini dışa aktarabilir
Asana fiyatlandırması
- Temel
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için Asana ile iletişime geçin
Asana puanları ve yorumları
- Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)
- G2: 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)
9. Monday. com
Monday, takımların işbirliği yapmasına, iletişim kurmasına ve organize olmasına yardımcı olan bir takım yönetimi platformudur. Her boyuttaki takım için işi daha kolay ve daha keyifli hale getirmek için tasarlanmış geniş bir özellik yelpazesi ile sezgisel bir arayüz sunar. Monday ile kullanıcılar görevler oluşturabilir, son tarihler atayabilir ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilir, böylece takımlar projelerinden haberdar olabilir ve her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayabilir.
Zaman Takibi Sütunu özelliği, izlenen zamanı saniye veya dakika olarak gösterir. Belirli bir zaman takibi hücresine tıklamak, her görevin ilerlemesini görüntüleyebileceğiniz geçmişi açar. Bu bilgiler, bireylerin ve takımların performansını ölçmek için kullanılabilir ve performans değerlendirmeleri ve hedefler belirlemek için değerli veriler sağlar.
Monday'in en iyi özellikleri
- Sınırsız otomasyon tarifleri farklı iş akışlarını destekler
- Proje yönetimi için özelleştirilebilir sütun türleri
- Görevleri ve Sprint'leri planlamaya yardımcı olan Kanban görünümü
- farklı kullanım durumları için 200'den fazla şablon
Monday sınırlamaları
- Zaman Takibi Sütunu özelliği yalnızca Pro ve Enterprise planlarında mevcuttur
- Yeni özellikler sürekli eklendiği için kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik ( Monday alternatiflerine göz atın)
Monday fiyatlandırması
- Bireysel: Sonsuza kadar ücretsiz
- Temel: 3 koltuktan başlayan aylık 8 $/koltuk
- Standart: 3 koltuktan başlayan aylık 10 $/koltuk
- Pro: 3 koltuktan başlayan aylık 16 $/koltuk
- Enterprise: Fiyatlandırma için Monday ile iletişime geçin
Monday puanları ve yorumları
- Capterra: 4,6/5 (3.300+ yorum)
- G2: 4,7/5 (6.600'den fazla yorum)
10. TimeCamp
TimeCamp, işletmeler ve bireylerin çeşitli görevler ve projeler için harcadıkları zamanı izlemeleri için bir zaman takibi ve kaynak yönetimi yazılımıdır. Çalışanların verimliliğini izlemek ve projelerine harcadıkları zamana göre müşterilere fatura kesmek için kullanılabilir.
Kullanıcılar projeler için bütçeler oluşturabilir, böylece bu bütçelere göre ilerlemelerini izleyebilir ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilir. Bu, proje giderlerini yakından takip etmesi gereken yaratıcı takımlar için özellikle yararlı olabilir.
Örneğin, bir işletme, barındırma, tasarım ve geliştirme gibi maliyetleri içeren bir web sitesi yeniden tasarım projesi için bir bütçe oluşturabilir ve ardından bu harcamaları zaman içinde takip ederek bütçenin aşılmadığından emin olabilir.
TimeCamp'ın en iyi özellikleri
- Kaynak yönetimi için faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz projeler
- E-posta, PDF veya Excel ile rapor paylaşımı
- Otomatik ve boşta kalma zaman takibi
- Tek tıklamayla zaman çizelgesi onayları
TimeCamp sınırlamaları
- Verimlilik raporları ücretsiz planda mevcut değildir
- Takvim entegrasyonu ücretli bir özelliktir
TimeCamp fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 6,30 $/kullanıcı
- Pro: Aylık 9 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için TimeCamp ile iletişime geçin
TimeCamp puanları ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
TimeCamp alternatiflerini inceleyin!
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