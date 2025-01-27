En İyi 10 Paymo Alternatifi ve Rakibi 2025

Proje yönetimi ve zaman yönetimi birbiriyle yakından ilgilidir. 🫱🏼‍🫲🏾

Biri olmadan diğeri olamaz! Ve doğru proje zaman takibi, zaman çizelgeleri, bütçe tahmini ve faturalandırma ile verimliliği ve karlılığı artırmak için tasarlanmış dinamik bir yazılım olmadan bunları başaramazsınız.

Birçok proje yönetimi uygulaması, serbest çalışanlar ve küçük ve orta ölçekli işletmeler dahil olmak üzere her boyuttaki takım için bunu gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kategorideki yaygın araçlardan biri mi? Paymo. 💸

Zor olan kısım, tüm yazılımların beklentileri karşılayamaması ve Paymo'nun bile, takımların son teslim tarihlerine, proje zaman çizelgelerine ve paydaşların beklentilerine ayak uydurmak için aşması gereken kendi sınırlamaları olmasıdır.

Peki ne yapacaksınız? Bir Paymo alternatifi bulacaksınız. 🙂

Ve sizin için en iyilerini seçtik! Paymo'nun özellikleri ve zorlukları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve takımınız için en iyi 10 Paymo alternatifini bulmak için okumaya devam edin.

Paymo nedir?

paymo aracılığıyla

Paymo, zamanın para olduğunu çok iyi bilir, bu yüzden en önemli özelliklerinin çoğu zaman takibi, inceleme ve faturalandırma ile ilgilidir. Saatlik ücretler, danışmanlar ve faturalar için bu çok önemli bir avantajdır! Paymo'nun diğer önemli özellikleri şunlardır:

Kanban panolarını , yapılacaklar listelerini, elektronik tabloları ve takvimleri destekleyen görünümler

Görevler ve alt görevler

Takım planlaması

Gantt grafikleri ve proje dönüm noktaları

Zaman çizelgeleri, zaman raporları ve zaman takipçileri

Gider tahminleri ve izleme

Kağıt üzerinde her şey harika görünüyor. Peki ya pratikte? Paymo'nun proje yönetimi özellikleri sadece temel bilgileri kapsıyor.

Paymo, iş yükünüz için birden fazla görünüm sunsa da, etkili hedef uyumu, kapsamlı ilerleme izleme, özel durumlar ve daha fazlası söz konusu olduğunda hedefi ıskalamaktadır. Ayrıca, zihin haritaları, zaman çizelgeleri, dijital beyaz tahtalar veya beyin fırtınası araçları gibi farklı yollarla kullanıcıların üst düzey kavramları anlamasına yardımcı olacak görsel özelliklerden de yoksundur.

Ama hepsi bu kadar değil. 👀

Paymo'nun takım işbirliği özellikleri, görev yorumları ve görev yorumlarıyla sınırlıdır. Bu, uzun ve düzensiz görev tartışmalarında önemli bilgilerin, eylem öğelerinin ve sonraki adımların kaybolmasını kolaylaştırır. 🫠

Ayrıca, Paymo'nun bir fiyatı var — kelimenin tam anlamıyla.

Anahtar zaman ve proje yönetimi özelliklerinin çoğu Ücretsiz planında sıkı sınırlamalara sahiptir, bu da sizi görevler, zaman girdileri, müşteriler ve depolama gibi ek günlük ihtiyaçlar için ücretli bir seçeneğe zorlar. Starter planı aylık 5 doların biraz altında başlasa da, maksimum bir kullanıcı ile sınırlıdır. Yani, iki kişiden fazla bir takımda çalışıyorsanız, Paymo otomatik olarak kullanıcı başına aylık 9,95 dolar ücretlendirir.

Bu soru akıllara şu soruyu getiriyor: Neden daha az için Paymo'yu tercih etmelisiniz?

Cevap basit: İhtiyacınız yok! Eksiklerini giderebilecek bir Paymo alternatifi arıyorsunuz.

En İyi 10 Paymo Alternatifi

Paymo, zaman, bütçe ve kâr ile ilgili her konuda mükemmeldir. Ancak bu özellikleri sunan tek yazılım değildir, ve daha fazlasıe.

Tek bir esnek araçla uzman düzeyinde zaman ve proje yönetimi elde etmek için pahalı fedakarlıklar yapmanıza gerek yok. Neyse ki, tam da bunu yapmak için en iyi 10 Paymo alternatifinin listesini hazırladık. 🤓

Liste, Pano ve Takvim dahil olmak üzere ClickUp'ta 15'ten fazla benzersiz görünümle projelerinizi, hedeflerinizi ve ilerlemenizi görselleştirin

ClickUp, tüm işlerinizi tek bir kullanışlı ve merkezi bilgi tabanında bir araya getirerek tüm süreçleri kolaylaştırmak, takım işbirliğini geliştirmek ve zaman yönetimini ustaca gerçekleştirmek için tasarlanmış güçlü, hepsi bir arada bir verimlilik yazılımıdır. Sezgisel kullanıcı arayüzü ve zengin özellikleri, esnek proje zaman takibi, tarih ve saatler, raporlar, etiketler ve daha fazlasını içeren sektörler arası takımlar için kapsamlı çözümler sunar!

1.000'den fazla entegrasyon ve geniş Şablon Kitaplığı ile ClickUp, zamanlarının nereye gittiğini ve mevcut verimli alışkanlıklarını nasıl geliştirebileceklerini tam olarak bilmek isteyen takımlar için ideal bir yazılımdır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın zengin özelliklerine uyum sağlamada hafif bir öğrenme eğrisi

Henüz mobil uygulamada tüm görünümler mevcut değil!

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 5 $, kullanıcı başına

İş : Aylık 12 $, kullanıcı başına

Business Plus : Aylık 19 $, kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.510+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.510+ yorum)

2. nTask

via nTask

nTask, kullanıcıların görevler ve projeler için harcadıkları zamanı takip etmelerini sağlayan bir zaman takibi ve yönetim aracıdır. Takımların daha verimli olabilecekleri alanları belirlemelerine, ilerlemeyi izlemelerine, performansı ölçmelerine ve iş akışlarını optimize etmelerine yardımcı olur.

NTask ile kullanıcılar ayrıntılı açıklamalar içeren görevler oluşturabilir, bunları takım üyelerine veya müşterilere atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve iş yüklerine kolayca genel bir bakış elde edebilir.

Uygulama ayrıca, son tarihler yaklaştığında veya görevlerin takip edilmesi gerektiğinde otomatik bildirimler de sunar. Ayrıca, takımların verileri analiz etmesine ve gelecekteki projeler için iş süreçlerinin nasıl iyileştirilebileceğini belirlemesine yardımcı olan ayrıntılı raporlar da sağlar!

nTask'ın en iyi özellikleri

Belge paylaşımı ve dosya yönetimi

Gantt grafikleri ve görev bağımlılıkları

Planlanan ve gerçek son teslim tarihleri

Özel takım çalışma alanları

nTask sınırlamaları

Paylaşım sırasında büyük dosya eklemek normalden uzun sürüyor

Bu listedeki diğer Paymo alternatiflerine kıyasla, 50'den az üyeye sahip takımlar için uygundur

nTask fiyatlandırması

Premium : 5 kullanıcı için aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

İş : 5 kullanıcı için aylık 60 $'dan başlar

Enterprise: Fiyatlandırma için nTask ile iletişime geçin

nTask puanları ve yorumları

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

G2: 4. 4/5 (10+ yorum)

3. Wrike

wrike aracılığıyla

Wrike, takımların görevlerini organize etmesine, önceliklendirmesine ve yönetmesine yardımcı olan bir proje yönetimi ve işbirliği yazılımıdır. Birden fazla departman veya uzaktaki takımlar arasında karmaşık projeler yürüten orta ve büyük ölçekli işletmeler için ideal bir platformdur. Wrike ile kullanıcılar paylaşılabilir görev listeleri oluşturabilir, son tarihler atayabilir ve çeşitli projelerdeki ilerlemeyi izleyebilir.

Zaman Takibi'ni duraklatma veya devam ettirme, girdi eklemeden Zamanlayıcı'yı duraklat düğmesiyle yapabilirsiniz. Bu özellik, bir görev sırasında planlı veya plansız molalar verdiğinizde kullanışlıdır.

Örneğin, birkaç dakika bilgisayarınızdan uzaklaşıp su içmek ve atıştırmalık bir şeyler almak istiyorsanız, Zamanlayıcıyı Duraklat düğmesine tıklayabilirsiniz, böylece mola süresini zamanlayıcı girdisine manuel olarak eklemekle uğraşmanıza gerek kalmaz.

Daha fazla Wrike alternatifini inceleyin!

Wrike'ın en iyi özellikleri

Daha iyi görev yönetimi için proje gösterge panelleri

Koşullu mantığa sahip formlar talep edin

Mobil ve masaüstü uygulamaları

400'den fazla entegrasyon

Wrike sınırlamaları

Uygulama içi zaman takipçisine İş veya Enterprise planları üzerinden erişilebilir

Gantt grafikleri ücretli bir özelliktir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise : Fiyatlandırma için Wrike ile iletişime geçin

Pinnacle: Ayrıntılar için Wrike ile iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları

Capterra: 4,3/5 (1.900+ yorum)

G2: 4,2/5 (3.200+ yorum)

4. Trello

trello aracılığıyla

Trello, birden fazla projeye ne kadar zaman ayırdığınızı takip etmek için kullanabileceğiniz bir proje yönetimi aracıdır. Her görev için kartlar oluşturabilir ve son teslim tarihleri belirleyerek düzenli çalışabilir ve görevleri zamanında tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, yaptıklarınızı kolayca gözden geçirebilmeniz için her karta yorumlar, resimler, dosyalar ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

Trello'nun zaman izleme yetenekleri, bu listedeki diğer Paymo alternatiflerine kıyasla yetersizdir. Ancak Trello, kaynak planlama, faturalar ve zaman çizelgeleri gibi temel ihtiyaçları karşılamaya yardımcı olmak için entegrasyonlar (Power-Ups olarak adlandırılır) sunar.

Trello'nun en iyi özellikleri

Kanban panoları, zaman çizelgeleri, takvimler ve gösterge panelleri dahil proje görünümleri

Diğer uygulamalara ve proje yönetimi araçlarına bağlanmak için güçlendiriciler (eklentiler)

Her Trello panosuna entegre, kod gerektirmeyen otomasyon

Tekrarlanabilir iş akışları için şablonlar

Trello sınırlamaları

Özelliklerin çoğu ücretsiz sürümde kullanılamaz ( Trello alternatiflerine göz atın)

Güçlü projeleri yönetirken görev katmanları kolayca birikebilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 $, yıllık faturalandırılır

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için Trello ile iletişime geçin

Trello puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (22.000+ yorum)

G2: 4. 4/5 (13.000'den fazla yorum)

5. Takım çalışması

via Teamwork

Serbest çalışanlar, proje yöneticileri ve ajanslar, takımların işbirliği yapmasına ve işlerini organize etmesine yardımcı olan bir proje yönetimi aracı olan Teamwork'te kaydedilen zamana göre fatura oluşturmanın basitliğinden yararlanacaklar. Takımların projelerini takip etmelerine ve birbirleriyle senkronizasyon içinde kalmalarına olanak tanıyan görev yönetimi, zaman takibi, takım takvimleri ve dosya paylaşımı gibi bir dizi özellik sunar.

Ek olarak, takımların yolunda ilerlemesine ve iyileştirme alanlarını belirlemesine yardımcı olmak için otomatik izleme ve Zamanlayıcı uygulaması gibi birkaç zaman takibi aracı da sağlar. Zamanın görevlere nerede harcandığına dair tam görünürlük sayesinde, proje yöneticileri verimsiz alanları belirlemek ve takımın iş akışını nasıl iyileştirebileceklerine dair bilinçli kararlar almak için gerekli verilere sahip olur.

Takım çalışmasının en iyi özellikleri

Günlük kapasite planlaması için kaynak yönetimi

Masaüstü, iOS ve Android için uygulamalar

Gantt grafiği ve Kanban panosu görünümleri

Sınırsız ücretsiz müşteri kullanıcısı

Takım çalışması sınırlamaları

İş akışlarında eğitim ve uygulama için zorlu öğrenme süreci

Gösterge panelleri ve hedef izleme ücretli özelliklerdir

Takım çalışması fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Teslimat : Kullanıcı başına aylık 9,99 $, yıllık faturalandırılır

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 17,99 $, yıllık faturalandırılır

Ölçek: Ayrıntılar için Teamwork ile iletişime geçin

Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

G2: 4. 4/5 (1.000'den fazla yorum)

Bu Teamwork alternatiflerini deneyin!

6. Basecamp

basecamp aracılığıyla

Basecamp, takımların işbirliği yapmasına ve işlerini organize etmesine yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, dosya paylaşımı, takım takvimleri ve takımların projelerini takip etmelerini ve birbirleriyle senkronizasyon içinde kalmalarını sağlayan yerleşik bir mesajlaşma sistemi gibi bir dizi özellik sunar.

Uygulama, kullanıcı dostu ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Birden fazla platform ve cihazda kullanılabilir, bu da takımların her yerden çalışmasına ve bağlantıda kalmasına olanak tanır!

Basecamp'ta yerel bir zaman takibi özelliği yoktur, ancak Everhour, Timesheet ve Harvest gibi diğer zaman takibi uygulamalarıyla entegrasyonlar sunar.

Daha fazla Basecamp alternatifini inceleyin !

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Projeleriniz, görevleriniz ve programınız için tek sayfalık gösterge paneli

Takım işbirliği için uygulama içi doğrudan mesajlar

Gerçek zamanlı sohbet ve mesajlaşma sistemi

Otomatik anket ile takım check-in'i

Basecamp sınırlamaları

Sınırlı ilerleme izleme fonksiyonu

Karmaşık iş akışlarına sahip çevik takımlar için uygun değildir

Basecamp fiyatlandırması

Sınırsız kullanıcı : 299 $/ay, yıllık faturalandırılır

Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler veya küçük takımlar için: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Basecamp puanları ve yorumları

Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

G2: 4. 1/5 (5.000'den fazla yorum)

7. Kantata

kantata aracılığıyla

Kantata'nın proje yönetimi özellikleri arasında otomatik veri girişi, çevrimiçi gösterge panelleri ve raporlama yetenekleri bulunur. Bu özellikler, zamanınızın çoğunu nerede ve neye harcadığınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

Kantata'nın ayarlarında zaman takibi özelliklerini etkinleştirdikten sonra, herhangi bir proje için farklı izleme yöntemlerine erişebileceksiniz. Veya tüm projeleriniz için zamanı haftalık zaman çizelgesi görünümünde girin!

Yazılım, zaman ve giderleri onaylamak için bir takım lideri atanmasını önerir. Ancak proje yöneticileriniz yoksa, ayarlardaki izinleri değiştirerek göreve uygun herhangi birini gönderiyi onaylamak için atayabilirsiniz.

Kantata'nın en iyi özellikleri

Herhangi bir görevin veya teslim edilebilir öğenin durumunu kontrol etmek için proje portföy bilgileri

Personel bulunmayan talepleri belirlemenize yardımcı olan özelleştirilebilir gösterge panelleri

Sürükle ve bırak araçları ve yeniden kullanılabilir bileşenler

Hedeflenen metrikler için segment raporlama

Kantata sınırlamaları

Küçük işletmelerden kurumsal işletmelere kadar herkes için tasarlanmıştır

Gelişmiş özelleştirme seçenekleri yok

Kantata fiyatlandırması

Ayrıntılar için Kantata ile iletişime geçin

Kantata puanları ve yorumları

Capterra: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

G2: 4. 1/5 (1.200+ yorum)

8. Asana

asana aracılığıyla

Asana, kullanıcıların görevleri planlamasına ve proje ilerlemesini izlemesine olanak tanıyan bir proje yönetimi aracıdır. Zaman takibi için Asana'yı kullanmak için, önce zamanını izlemek istediğiniz görev veya görevler için bir proje oluşturun.

Ancak, bir görev bir takım üyesine atamadan önce, seçtiğiniz kişiye göre bir projenin faaliyetlerini tamamlamak için tahmini süreyi göstermek üzere "Atanan kişi için tahmini süre" raporu özelliğini açma seçeneğiniz vardır.

Bu, tüm takımın ekip üyelerine iş yükü kapasiteleri hakkında doğrudan mesajlar göndermesini ve değerli zamanın boşa harcanmasını önlemeye yardımcı olacaktır! Bunun yerine, bu özellik kullanılabilirliği hızlı bir şekilde belirlemek ve kaynakları daha etkili bir şekilde yönetmek için kullanılabilir.

Daha fazla Asana alternatifini inceleyin !

Asana'nın en iyi özellikleri

İşlerinizi görüntülemek ve izlemek için Gantt grafikleri, Kanban panoları ve takvimler

Favori araçlarınızı ve uygulamalarınızı bağlamak için uygulama entegrasyonları

Görev ve ş Akışı ilerlemesi hakkında bilgi için raporlar

Takım süreçleri oluşturmak için özel otomasyon

Asana sınırlamaları

Zaman takibi yalnızca İş ve Kurumsal müşteriler için mevcuttur

Takım üyeleri yalnızca CSV ve JSON dosya biçimlerini dışa aktarabilir

Asana fiyatlandırması

Temel

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş : Kullanıcı başına aylık 24,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için Asana ile iletişime geçin

Asana puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)

9. Monday. com

via Monday

Monday, takımların işbirliği yapmasına, iletişim kurmasına ve organize olmasına yardımcı olan bir takım yönetimi platformudur. Her boyuttaki takım için işi daha kolay ve daha keyifli hale getirmek için tasarlanmış geniş bir özellik yelpazesi ile sezgisel bir arayüz sunar. Monday ile kullanıcılar görevler oluşturabilir, son tarihler atayabilir ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilir, böylece takımlar projelerinden haberdar olabilir ve her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayabilir.

Zaman Takibi Sütunu özelliği, izlenen zamanı saniye veya dakika olarak gösterir. Belirli bir zaman takibi hücresine tıklamak, her görevin ilerlemesini görüntüleyebileceğiniz geçmişi açar. Bu bilgiler, bireylerin ve takımların performansını ölçmek için kullanılabilir ve performans değerlendirmeleri ve hedefler belirlemek için değerli veriler sağlar.

Monday'in en iyi özellikleri

Sınırsız otomasyon tarifleri farklı iş akışlarını destekler

Proje yönetimi için özelleştirilebilir sütun türleri

Görevleri ve Sprint'leri planlamaya yardımcı olan Kanban görünümü

farklı kullanım durumları için 200'den fazla şablon

Monday sınırlamaları

Zaman Takibi Sütunu özelliği yalnızca Pro ve Enterprise planlarında mevcuttur

Yeni özellikler sürekli eklendiği için kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik ( Monday alternatiflerine göz atın)

Monday fiyatlandırması

Bireysel : Sonsuza kadar ücretsiz

Temel : 3 koltuktan başlayan aylık 8 $/koltuk

Standart : 3 koltuktan başlayan aylık 10 $/koltuk

Pro : 3 koltuktan başlayan aylık 16 $/koltuk

Enterprise: Fiyatlandırma için Monday ile iletişime geçin

Monday puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (3.300+ yorum)

G2: 4,7/5 (6.600'den fazla yorum)

10. TimeCamp

via TimeCamp

TimeCamp, işletmeler ve bireylerin çeşitli görevler ve projeler için harcadıkları zamanı izlemeleri için bir zaman takibi ve kaynak yönetimi yazılımıdır. Çalışanların verimliliğini izlemek ve projelerine harcadıkları zamana göre müşterilere fatura kesmek için kullanılabilir.

Kullanıcılar projeler için bütçeler oluşturabilir, böylece bu bütçelere göre ilerlemelerini izleyebilir ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilir. Bu, proje giderlerini yakından takip etmesi gereken yaratıcı takımlar için özellikle yararlı olabilir.

Örneğin, bir işletme, barındırma, tasarım ve geliştirme gibi maliyetleri içeren bir web sitesi yeniden tasarım projesi için bir bütçe oluşturabilir ve ardından bu harcamaları zaman içinde takip ederek bütçenin aşılmadığından emin olabilir.

TimeCamp'ın en iyi özellikleri

Kaynak yönetimi için faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz projeler

E-posta, PDF veya Excel ile rapor paylaşımı

Otomatik ve boşta kalma zaman takibi

Tek tıklamayla zaman çizelgesi onayları

TimeCamp sınırlamaları

Verimlilik raporları ücretsiz planda mevcut değildir

Takvim entegrasyonu ücretli bir özelliktir

TimeCamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Aylık 6,30 $/kullanıcı

Pro : Aylık 9 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için TimeCamp ile iletişime geçin

TimeCamp puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

TimeCamp alternatiflerini inceleyin!

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