2025'in En İyi 15 TimeCamp Alternatifi ve Rakibi

Parkinson yasası'nı duydunuz mu?

Bu, işin, ona ayırdığınız zamanı doldurmak için genişlediği fikridir. Dolayısıyla, aslında tamamlanması sadece 30 dakika süren bir görevi yapmak için üç gün süre verildiyse, bu görevi tamamlamak yine de üç gün sürecektir.

Buradan çıkarılacak ders nedir? Boş zamanınız olduğunu bildiğinizde, onu doldurursunuz. Ancak Parkinson yasasının iyi yanı, bunun tersi de geçerli olmasıdır. Bu yüzden pazar gününüzü market alışverişi, pilates ve akşam yemeği hazırlamakla geçirirken, ertesi gün tüm departmanınızı yeniden yapılandırmak, bir iş teklifi yazmak ve dünya açlığını çözmek için sadece sekiz saat yeterlidir.

Her şey verimli zaman yönetimine bağlı! TimeCamp gibi zaman yönetimi uygulamaları da bu fikirle çalışarak başarıya ulaştı.

Proje zaman takibi, zaman tahsisini gözden geçirme, zaman raporlarını karşılaştırma ve zaman bloklama, Parkinson yasasının zorluklarının üstesinden gelmek için en iyi stratejilerden bazılarıdır ve TimeCamp'in en iyi bilinen özelliklerinden bazılarıdır.

…Ama TimeCamp sizin için mükemmel zaman yönetimi aracı mı? Fiyat etiketi göz önüne alındığında, cevabınızdan emin olmak isteyeceksiniz!

Fatura bilgilerinizi TimeCamp satış sayfasına otomatik olarak doldurmaya başlamadan önce, bu makaleyi inceleyerek her boyuttaki takım ve sektör için en iyi 15 TimeCamp alternatifini bulun. ⏱

TimeCamp nedir?

timeCamp aracılığıyla

TimeCamp, serbest çalışanların, takımların ve ajansların etkili zaman, devam ve fatura yönetimi yoluyla verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir zaman takibi yazılımıdır.

TimeCamp'ın her özelliği, zaman izleme ve inceleme etrafında döner. İzin talep ediyor, gününüzü en çok hangi görevlerin tükettiğini belirliyor veya zaman içindeki verimliliğinizi karşılaştırıyor olsanız da, TimeCamp sizin için bir çözüme sahiptir. Ayrıca, faturalandırılabilir zamanlarını farklı oranlarla etiketleyen veya düzenli olarak birden fazla müşteriye fatura kesen danışmanlar için de harika bir araçtır.

TimeCamp'ta bütçe izleme

Cidden, zamanla ilgili araçlar söz konusu olduğunda, TimeCamp bir adım önde. İşte TimeCamp'ın favori özelliklerinden bazıları:

Günlük işlerinizde verimlilik için otomatik zaman takibi.

Bütçe, zaman ve çalışan raporlaması.

Zaman çizelgesi kaydı ve onayı.

Faturalandırma ve faturalandırılabilir ücretler.

Zaman ve devam yönetimi.

ClickUp gibi popüler iş araçlarıyla 70'in üzerinde entegrasyon. ?

Çok harika! Ancak, zaman yönetiminizi bir adım daha ileriye taşımak istiyorsanız... bunu gerçekleştirmek için başka bir yazılıma yatırım yapmanın zamanı gelmiştir.

ClickUp Özel Alanlar'da basit veya gelişmiş formüller kullanarak anında kesin sayıları bulun

TimeCamp, zaman raporlama ve kaydetme konusunda mükemmeldir, ancak verimliliğinize olumlu ve etkili değişiklikler yapma konusunda yetersizdir. Aşağıdaki özellikleri arıyorsanız, muhtemelen ek bir yazılım veya TimeCamp alternatifi arayacaksınız:

Zamanınızı takip ettiğiniz platformda iş akışları oluşturun.

Süreçleri baştan sona kolaylaştırın.

Görevleri takımınız arasında delege edin ve yeniden düzenleyin.

Hedeflerinize doğru ilerlemenizi çeşitli şekillerde takip edin.

Zaman raporlarınıza ve içgörülerine daha fazla özelleştirme ekleyin.

Paydaşlarla iletişim kurun ve onları yönetin.

Ayrıca, TimeCamp oldukça pahalı olabilir. ?

Sınırlı bir ücretsiz seçenek sunsa da, TimeCamp'ın temel planı kişi başına aylık 6,30 dolardan başlar. Yani, TimeCamp aboneliğiniz için mevcut proje yönetimi yazılımınız için ödediğiniz kadar, hatta daha fazla para ödersiniz.

Ouch. ?

Neyse ki, birçok seçeneğiniz var! TimeCamp, takımların ve işlerin zaman yönetimini kontrol altına almasına yardımcı olan birkaç araçtan biridir ve yazılım arayışınıza hızlı bir başlangıç yapabilmeniz için en iyi 15 TimeCamp alternatifini sizler için derledik!

En İyi 15 TimeCamp Alternatifi

TimeCamp kağıt üzerinde eksiksiz bir paket gibi görünebilir, ancak verimliliğinizde anlamlı adımlar atma zamanı geldiğinde, yetersiz kalır.

TimeCamp'in en iyi 15 rakibini inceleyin ve yeni bir zaman yönetimi yazılımının darboğazları aşmanıza ve verimliliğinizi hiç olmadığı kadar artırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görün!

ClickUp'ın Global Zamanlayıcı ile zamanınızı takip edin, tahminler belirleyin, notlar ekleyin ve zaman raporlarınızı her yerden görüntüleyin

ClickUp, tüm projelerinizi, verilerinizi ve ekibinizi tek bir verimli ve işbirliğine dayalı çalışma merkezinde bir araya getirecek kadar güçlü tek hepsi bir arada verimlilik platformudur. İşinizin boyutu veya bütçeniz ne olursa olsun, ClickUp, zaman izleme, tahmin ayarlama, iş yükünüzü yönetme ve gününüzü kolaylaştırma için yüzlerce zengin özelliğe sahip, sektörler arası takımlar için kapsamlı çözümler sunar — hepsi tek bir ekrandan.

Bilgi bankası ile zaman yönetimi için en iyi uygulamaları keşfedin!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Her fiyat planında çok sayıda özellik bulunması, öğrenme sürecini biraz zorlaştırabilir

Henüz tüm görünümler mobil uygulamada mevcut değildir!

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.510+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.510+ yorum)

2. nTask

via nTask

nTask, kullanıcıların görevler oluşturup yönetmelerine ve takım üyeleriyle işbirliği yapmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir görev yönetimi ve proje yönetimi aracıdır. Planlama için bir takvim görünümü, proje ilerlemesini görselleştirmek için bir Gantt grafiği ve faturalandırılabilir saatleri izlemek için bir zaman takibi özelliği içerir.

Bütçeler için daha fazla görünürlük ve kılavuz sağlamak isteyen ajanslar veya kuruluşlar için nTask, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz projeler için farklı seçenekler sunar.

Örnek: Faturalandırılabilir projeler, sabit ücret, görev başına sabit ücret, görev başına saatlik ücret ve kaynak başına saatlik ücret olarak kategorize edilebilir.

nTask'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak Kanban panoları

Planlanan ve gerçek son teslim tarihleri

Özel çalışma alanları

Kaynak tahsisi

nTask sınırlamaları

Paylaşım sırasında büyük dosya eklemek normalden uzun sürüyor

TimeCamp'ın diğer alternatiflerine kıyasla yalnızca 50'den az üyeye sahip takımlar için uygundur

nTask fiyatlandırması

Premium : 5 kullanıcı için aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

İş : 5 kullanıcı için aylık 60 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Fiyat teklifi için nTask ile iletişime geçin

nTask puanları ve yorumları

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

G2: 4. 4/5 (10+ yorum)

3. Clockify

via Clockify

Clockify, işletmelerin, takımların ve bireylerin zamanlarını izlemelerine ve zamanlarının çoğunlukla nerede harcandığını anlamalarına olanak tanıyan bir zaman izleme yazılımıdır. Zaman takibini daha kolay ve verimli hale getirmek için görev otomasyonu veya Zapier gibi üçüncü taraf sistemlerle entegrasyon gibi gelişmiş özellikler mevcuttur.

Kullanıcılar, kaydedilen zamanın ayrıntılarına dalmak için haftalık, gider ve görev gibi farklı rapor seçenekleri arasından seçim yapabilir. Örneğin, haftalık rapor, kullanıcıların belirli bir hafta için projelerde harcanan toplam zamanı görüntülemelerine, bunu tahmini zamanla karşılaştırmalarına ve zaman içindeki performanslarına genel bir bakış elde etmelerine olanak tanır.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Takviminizde hızlı zaman bloklama

Gösterge panelinde zaman etkinlik grafikleri

Zaman kategorizasyonu ve etiketleme

Chrome ve Firefox uzantısı

Clockify sınırlamaları

Bu listedeki diğer TimeCamp alternatiflerine kıyasla daha az sezgisel arayüz

Takımlar, tüm özelliklerini öğrenmek için kapsamlı eğitim gerektirebilir

Clockify fiyatlandırması

Temel : Aylık 3,99 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Standart : Aylık 5,49 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Pro : Aylık 7,99 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Aylık 11,99 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Clockify puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Clockify alternatiflerini inceleyin!

4. Toggl İzleme

toggl aracılığıyla İzleme

Toggl Track, özellikle işlerinin üstesinden gelmek isteyen serbest çalışanlar ve uzaktan çalışan takımlar için harika bir zaman takibi yazılımıdır. Kullanıcılar, görevlere harcadıkları zamanı takip ederek iş akışlarını kolayca ölçüp analiz edebilir, böylece hangi görevlere daha fazla veya daha az zaman ayırmaları gerektiği konusunda bilinçli kararlar alabilirler.

Yöneticiler, E-postaya Raporları Planla özelliğini kullanışlı bulacaklar! Otomatik zaman çizelgesi raporlarının gelen kutunuza düzenli olarak gönderilmesini ayarlayabilirsiniz. Bu, görevler ve projeler için harcadığınız zamanı takip etmenizi ve iş planınızı daha etkili bir şekilde yapmanızı sağlar.

ClickUp'ta Toggl zaman takibini deneyin!

Toggl En iyi özellikleri izleyin

Yükleniciler ve çalışanlar için bordro hesaplamaları

Özet, ayrıntılı ve haftalık raporlar

Zamanı en yakın aralığa yuvarlama

Gerçek zamanlı veya çevrimdışı izleme

Toggl İzleme sınırları

Ücretsiz plan üyeleri, kolay erişim için en sık kullanılan zaman girdilerini sabitleyemez

Tek başına bir takım yönetimi aracı olarak uygun değildir

Toggl Fiyatlandırmayı izleyin

Takım : Aylık 9 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

İş: Aylık 15 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Toggl Puanlamaları ve yorumları izleyin

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

5. Harvest

harvest aracılığıyla

Zaman takibi aracı Harvest, işletmelerin ve uzaktan çalışan takımların çalışma saatlerini, projelerini ve bütçelerini takip etmelerine yardımcı olur . Kullanıcılar zamanlarını takip edebilir, zaman çizelgelerini gerçek zamanlı olarak inceleyebilir, faturalar oluşturabilir ve giderleri yönetebilir.

Harvest, takım üyelerine otomatik olarak hatırlatıcı gönderen Timesheet Reminders adlı kullanışlı bir özelliğe sahiptir. Ve zamanını zaten izlemiş veya göndermiş olan kişilere hatırlatıcı göndermez. Bu işlevsellik özelleştirilebilir ve faturalandırma, proje yönetimi ve performans değerlendirmeleri için mükemmeldir.

Zaman takibi hatırlatıcıları, çalışanların gün boyunca düzenli aralıklarla zamanlarını kaydetmeleri gerektiğini hatırlatarak odaklanmalarına ve dikkatlerinin dağılmasını önlemeye yardımcı olur!

Harvest'ın en iyi özellikleri

Takım iş yüklerini anlamak için kapasite raporlaması

Faturaları çevrimiçi ödemek için PayPal ve Stripe entegrasyonları

Görevlere ve projelere harcanan zamanı görselleştirmek için filtreler

Doğru zaman çizelgesi ve maliyet verileri

Harvest sınırlamaları

Birden fazla serbest çalışanla çalışan işverenler için toplu zaman atama özelliğinin olmaması

Ücretsiz plan sadece bir koltuk ve iki proje ile gelir

Harvest fiyatlandırması

Ücretsiz : 1 koltuk, 2 proje

Pro: Aylık 10,80 $/koltuk, yıllık faturalandırılır

Harvest puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Daha fazla Harvest alternatifi!

6. Time Doctor

time Doctor aracılığıyla

Time Doctor, işletmelerin ve bireylerin zamanlarını nerede harcadıklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olan bir zaman izleme yazılımıdır. Bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda arka planda çalışır, kullanılan uygulamaları ve web sitelerini izler ve her etkinlik hakkında ayrıntılı raporlar sağlar.

Proje yönetiminden CRM'ye kadar favori uygulamalarınız Time Doctor ile sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir, böylece projelerinizi tek bir konumdan yönetebilirsiniz.

ClickUp ve Time Doctor entegrasyonunu inceleyin!

Time Doctor'un en iyi özellikleri

Çalışanların devamlılığı ve zaman çizelgelerinin otomatik doğrulaması

Çalışanların iş yükünü izlemek için İş-yaşam dengesi bileşeni

Ekran görüntüleri, ekran kayıtları ve etkinlik düzeyleri

Gösterge panelleri ve özel raporlar

Time Doctor sınırlamaları

Ekran izleme, rastgele ekran görüntüleri alırken kişisel bilgileri yakalayabilir

Diğer TimeCamp alternatiflerine kıyasla yerel proje yönetimi araçları eksik

Time Doctor fiyatlandırması

Temel : Yıllık 70 $/kullanıcı

Standart : yıllık 100 $/kullanıcı

Premium: yıllık 200 $/kullanıcı

Time Doctor puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

7. Paymo

paymo aracılığıyla

Paymo'nun zaman takibi aracıyla, işletmeler çalışanlarının çeşitli görevler, projeler ve müşteriler için ne kadar zaman harcadığını takip edebilir. Ayrıca Paymo, yöneticilerin çalışanların faaliyetlerine ve faturalandırılabilir saatlere göre kaynakları ve bütçeyi gerçek zamanlı olarak tahsis etmelerine yardımcı olan otomatik raporlar sunar.

Zaman kaydı verileri, müşterilerin doğru faturalar almasına yardımcı olabilir, bu da müşteri ilişkilerinin iyileşmesine ve gelirlerin artmasına yol açabilir. İşletmeler ayrıca Paymo'nun zaman takibi aracıyla faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz zamanı izleyebilir, maliyetleri daha iyi anlayabilir ve fiyatlandırmayı en üst düzeye çıkarabilir.

Paymo'nun en iyi özellikleri

Görevler ve projeler için toplu zaman düzenleme

Proje tahminleri ve faturalandırma

Takım üyesi zaman çizelgesi kartları

Tarayıcıdan web zamanlayıcı

Paymo sınırlamaları

Ücretsiz planda gelişmiş görev yönetimi yok

Entegrasyonlar yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Paymo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 4,95 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Küçük Ofis : Aylık 9,95 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

İş: Aylık 20,79 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Paymo puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

8. Timely

via Timely

Timely uygulaması, ister bir işletme ister bir birey olun, zamanınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olur. Timely ile, sadece birkaç tıklama ile herhangi bir proje için zamanınızı takip edebilirsiniz. İnsanların işlerini ve programlarını düzenlemeyi basitleştirerek daha verimli olmalarını sağlar. Ayrıca hatırlatıcılar ayarlayabilir, görevler oluşturabilir ve hedeflerinizi takip edebilirsiniz, böylece işlerinizi kontrol altında tutabilirsiniz.

Uygulama ayrıca ayrıntılı iş kayıtları, bütçeleme araçları ve gerçek zamanlı hedef izleme gibi ek özelliklerle birlikte gelir. Sonuç olarak, her bir görev veya projeye ne kadar zaman harcadığınızı kolayca izleyebilir ve iyileştirme alanlarını belirleyebilirsiniz.

Timely'nin en iyi özellikleri

Teknoloji yığınınızda verileri birbirine bağlamak için yerel entegrasyonlar ve açık API'ler

Kayıtlı saatleri raporlama şeklinizi standartlaştırmak için listeleri etiketleyin

Mac, Windows, iOS ve Android uygulamaları

Otomatik zaman takibi

Zaman sınırlamaları

AI performansındaki sorunlar, kullanıcıların sorun giderme için daha fazla iş yapmasına neden oluyor

Saat dilimlerini değiştiriyorsanız, zamanın doğruluğu sorun olabilir

Zamanında fiyatlandırma

Başlangıç : Aylık 9 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Premium : Aylık 16 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Sınırsız: Aylık 22 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Zamanında yapılan değerlendirmeler ve yorumlar

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

9. DeskTime

deskTime aracılığıyla

DeskTime, çalışanların performansına ilişkin görünürlüğü artırarak ve bağlılığı geliştirerek işletmelerin takımlarından en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur.

DeskTime'da, takım üyeleriniz gizli zaman özelliğini kullanarak bilgisayarlarında dijital bir mola verebilirler. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bilgisayar etkinliğinin tüm izlemesi durur. DeskTime, siz istemediğiniz sürece çalışanlarınızın ziyaret ettiği web sitelerinin listesini oluşturmaz.

Diğer bir avantaj ise, takımınız Microsoft Excel veya Adobe gibi belirli uygulamaları ve programları kullandığında, DeskTime sadece harcanan toplam süreyi değil, aynı zamanda belgelerin veya dosyaların başlıklarını ve her birine harcanan süreyi de gösterir.

DeskTime'ın en iyi özellikleri

Çalışan verimliliğini izlemek için URL ve uygulama izleme

Maaş yönetimi için maliyet hesaplama

Otomatik zaman takibi

Pomodoro zaman takipçisi

DeskTime sınırlamaları

Ekran dışında görevleri yerine getiren takımlar için uygun değildir

Ücretsiz planda sınırlı temel özellikler

DeskTime fiyatlandırması

Lite : Yalnızca 1 kullanıcı için ücretsiz

Pro : Aylık 6,42 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Premium : Aylık 9,17 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Aylık 18,33 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

DeskTime puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (100+ yorum)

10. TMetric

tMetric aracılığıyla

TMetric, takımların verimlilik ve etkinliğini artırmak için tasarlanmış bir zaman takibi ve proje yönetimi aracıdır. Kullanıcılar faturalandırılabilir ücretleri ayarlayabilir, ayrıntılı raporlar ve faturalar oluşturabilir ve farklı projeler ve görevlerde geçirdikleri zamanı takip edebilir. Yerleşik takvim ve görev yönetimi özelliklerine ek olarak, bu araç takımların toplantıları planlamasına, bilgileri paylaşmasına ve işlerini takip etmesine de olanak tanır.

Ekran Görüntüsü Yakalama özelliği ile her 10 dakikada bir, bir çalışanın monitörünün ekran görüntüsü alınır. Bazı çalışanlar bu düzeyde bir izlemeyi rahatsız edici bulabilir. Bu nedenle, gözetim karşıtı bir politikanız varsa, bu listedeki diğer TimeCamp alternatiflerini değerlendirin!

TMetric'in en iyi özellikleri

Çalışma alanına, çalışma alanı üyelerine, projeye veya müşteriye faturalandırılabilir ücretler

kullandığınız herhangi bir araçta ilerlemeyi ve etkinliği ölçmek için 50'den fazla entegrasyon

İzin yönetimi ve izleme

Esnek raporlama sistemi

TMetric sınırlamaları

Gelişmiş proje yönetimi özellikleri olmayan bağımsız zaman takibi uygulaması

Zaman doğruluğu, kullanıcıların tutarlı bir şekilde giriş yapmasına ve bakımına bağlıdır

TMetric fiyatlandırma

Ücretsiz

Profesyonel : 5 kullanıcı için aylık 18,75 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: 5 kullanıcı için aylık 26,25 $'dan başlar

TMetric puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (100+ yorum)

11. Trackabi

trackabi aracılığıyla

Trackabi, uzaktaki takımların performanslarını daha verimli bir şekilde ölçmelerine yardımcı olan güçlü analitik araçlar sunar. Kullanıcılar, yerleşik analitik gösterge panellerini kullanarak, projenin zaman içindeki ilerleyişi hakkında ayrıntılı bilgiler sağlayan raporları kolayca oluşturabilir. Bu, takımların potansiyel sorunları erken aşamada tespit etmelerine ve projenin sonuna kadar beklemeksizin gerektiğinde düzeltmeler yapmalarına yardımcı olur.

Trackabi Masaüstü Zamanlayıcı, zaman takibi ayarlarını otomatikleştirmiştir: Kullanıcılar iş ve eğlence için hangi uygulamaları kullanacaklarını seçebilirler.

Örneğin, bir kullanıcı zamanlayıcıyı, proje yönetimi yazılımını açtığında izlemeye başlayacak ve Spotify çalma listesini açtığında duracak şekilde ayarlayabilir. Bu ayarlarla, kullanıcı eğlence faaliyetlerinden işe geçtiğinde veya tersi durumda sistem zamanlayıcıyı otomatik olarak başlatabilir veya durdurabilir.

Trackabi'nin en iyi özellikleri

Mevcut ve planlanmış izinleri izlemek için Çalışan İzin Yönetimi

Zaman çizelgesi kontrolü için kullanıcı erişim rolleri ve izinleri

Zaman çizelgelerinde verileri daha iyi yapılandırmak için Müşteri Dizini

Projelerde Kişisel ve Şirket alanlarını ayırın

Trackabi sınırlamaları

Yerel proje yönetimi özellikleri yoktur

Eski kullanıcı arayüzü

Trackabi fiyatlandırması

Başlangıç : 5 kullanıcı için ücretsiz

İş : 5 kullanıcı için aylık 16 $, yıllık faturalandırılır

Business Plus : 5 kullanıcı için aylık 20 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyat teklifi için Trackabi ile iletişime geçin

Trackabi puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

G2: 4,9/5 (20+ yorum)

12. ActivityWatch

via ActivityWatch

Bu açık kaynaklı araç, günlük faaliyetlerinizi takip etmenizi ve zaman içinde günlük faaliyetleriniz ve projelerinizde ne kadar verimli olduğunuzu izlemenizi sağlar.

ActivityWatch ile, hangi faaliyetlerle uğraştığınızı ve bunlara ne kadar zaman ayırdığınızı daha iyi anlayacaksınız. Verileri kullanarak davranışlarınızda belirli kalıpları tespit edebilir ve zaman içinde verimliliğinizi artırmanın yollarını bulabilirsiniz.

Açık kaynaklı bir platformla aşina değilseniz, ActivityWatch diğer uygulamalarla da entegre edilerek zaman takibini daha da güçlü hale getirebilir!

Bonus: 2024'ün En İyi Açık Kaynak Proje Yönetimi Araçlarını inceleyin

ActivityWatch'ın en iyi özellikleri

toplanan tüm veri noktalarını tek bir dosya olarak indirmek için "Ham Veriler" sayfası

Hangi ActivityWatch hizmetlerinin çalıştırılacağını yönetmek için tepsi simgesi

Kategoriler görünümü: ekleme, düzenleme ve kurallar belirleme

Gizli verileri filtreleyerek kayıtları duraklatma

ActivityWatch sınırlamaları

Zaman doğruluğundaki hatalar, özellikle bir kullanıcı tarayıcı penceresi açıkken başka bir pencereye baktığında

İşletmeler için proje yönetimi özellikleri eksik

ActivityWatch fiyatlandırması

ActivityWatch ücretsizdir

ActivityWatch puanları ve yorumları

Capterra: Yok

G2: Yok

13. Everhour

everhour aracılığıyla

Everhour, takımların projelerini yönetme şeklini basitleştirmek için tasarlanmış bir zaman takibi yazılımıdır. Takımların çabalarını tahmin etmelerine, görevlere harcanan zamanı izlemelerine ve takım verimliliğini artırmak için iş akışlarını optimize etmelerine yardımcı olur. Bu araç ayrıca kullanıcıların son teslim tarihleri veya gecikmiş görevler için özel hatırlatıcılar ayarlamasına olanak tanır.

Everhour ile takımlarınız, iş akışlarını ve süreçleri tamamlayıcı bir şekilde projeleri planlayabilir ve yönetebilir. Görev izleme, zaman çizelgeleri, kaynak tahsisi ve gider yönetimi özelliklerini içerir. Bu, büyük projeleri daha küçük görevlere bölmenize olanak tanır.

Everhour ve ClickUp'ı senkronize edin!

Everhour'un en iyi özellikleri

Esnek faturalandırma

Özel görev ücretleri

Pomodoro zamanlayıcı

Liste ve Pano görünümleri

Everhour sınırlamaları

Zaman özetleri için gelişmiş özelleştirme eksikliği

Görevleri ve projeleri kategorilere ayırmak için zaman kategorileri yoktur

Everhour fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite : 2 kullanıcıdan başlayan fiyatlarla, kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Takım: 5 kullanıcıdan başlayan fiyatlarla, kullanıcı başına aylık 8 $

Everhour puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

G2: 4,7/5 (100+ yorum)

14. Hubstaff

hubstaff aracılığıyla

Hubstaff, işletmelerin uzaktaki çalışanlarını yönetmelerine ve projelerinin ilerlemesini takip etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir zaman takibi çözümüdür. İşverenler, çalışanların faaliyetlerini takip edebilir, hedefler belirleyebilir ve işgücü maliyetlerini kontrol edebilir. Hubstaff, her takım üyesinin iş gününü takip etmeyi ve herkesin işini tamamlamak için gerekli kaynak ve araçlara sahip olmasını sağlamayı kolaylaştırır.

Hubstaff ayrıca, çalışanların performansları ve hangi alanların iyileştirilmesi gerektiği konusunda değerli bilgiler sağlayabilecek gelişmiş raporlama ve analiz özellikleri de içerir. Asana, Slack ve Trello gibi popüler proje yönetimi araçlarıyla entegre olduğundan, işverenler her bir takım üyesinin ilerlemesini daha ayrıntılı bir şekilde görebilir.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

İş gücünüzün iş zamanı izleme verileri kullanılarak oluşturulan zaman çizelgeleri

otomatik bordro dahil 17 farklı zaman raporu

Sanal başarı rozetleri

Boşta kalma süresi izleyici

Hubstaff sınırlamaları

Sınırlı yerel entegrasyonlar (ancak ihtiyacınız olan tek şey ClickUp ve Hubstaff entegrasyonu !)

Chromebook masaüstünde desteklenmez

Hubstaff fiyatlandırması

Desk Ücretsiz : Yalnızca 1 kullanıcı

Desk Starter : Aylık 5,83 $/kullanıcı, 2 kullanıcı dahil

Desk Pro : Aylık 8,33 $/kullanıcı, 2 kullanıcı dahil

Enterprise: Ayrıntılar için Hubstaff ile iletişime geçin

Hubstaff puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (1.300+ yorum)

G2: 4,3/5 (400+ yorum)

Hubstaff alternatiflerini inceleyin!

15. Wrike

wrike aracılığıyla

Wrike, takımların görevlerini, projelerini ve iş akışlarını yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir proje yönetimi ve işbirliği platformudur. Kullanıcıların aciliyete göre öncelik belirlemelerine, ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemelerine ve dış taraflarla işbirliği yapmalarına olanak tanır.

Wrike'daki Zaman Kaydı Kategorileri özelliği, takım üyeleri ve yöneticilerin bir proje içinde farklı görevlere harcanan zamanı izlemelerine yardımcı olmak için kullanılabilir. Kaynakların nereye tahsis edilmesi gerektiğini belirlemek için verimlilik izleme için etkili bir yol sağlar.

Zaman kaydı kategorileri üç ana türe ayrılabilir: görev tabanlı, proje tabanlı ve kaynak tabanlı. Kaynak tabanlı bir örnek olarak tasarımcı, ürün yöneticisi veya yazılım mühendisi verilebilir.

Daha fazla Wrike alternatifi !

Wrike'ın en iyi özellikleri

Proje gösterge panelleri

Tekrarlayan iş akışı otomasyonu

Birden çok dosya biçimi denetimi

Proje kaynak planlaması

Wrike sınırlamaları

Uygulama içi zaman takipçisi, İş veya Enterprise planlarında mevcuttur

Gantt grafikleri ücretli bir özelliktir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80

Enterprise : Fiyat teklifi için Wrike ile iletişime geçin

Pinnacle: Fiyat teklifi için Wrike ile iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları

Capterra: 4,3/5 (1.900+ yorum)

G2: 4,2/5 (3.200'den fazla yorum)

Zaman Yönetimini Bir Üst Düzeye Taşıyın

Seçim yapabileceğiniz birçok TimeCamp alternatifi vardır, ancak yukarıda listelenen 15 seçenekten herhangi biriyle başlamak en iyi başlangıç noktasıdır!

Her alternatif, zaman yönetimi ile ilgili etkili izleme, görüntüleme ve stratejik kararlar alma konusunda temel ihtiyaçlarınızı karşılar, ancak yalnızca bir araç bunu işinizin geri kalanıyla sorunsuz bir şekilde uyumlu hale getirir. Ve bu araç ClickUp'tır. ?

Liste, Pano ve Takvim dahil olmak üzere ClickUp'ta 15'ten fazla görünümle görevlerinizi ve zamanınızı görselleştirin

Bu listenin ve kalbimizin ilk sırasında, özellikler, esneklik, fiyatlandırma ve daha fazlası açısından ideal TimeCamp alternatifi olan ClickUp yer alıyor.

ClickUp, zaman yönetimi işlevselliği konusunda aynı gücü sunmakla kalmaz, aynı zamanda TimeCamp'te kalırsanız başka bir yazılıma güvenmek zorunda kalacağınız tüm proje yönetimi özelliklerini de sunar.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve zaman kazandıran birçok araca, çoklu proje görünümüne, sınırsız göreve, üyeye ve daha fazlasına erişin!