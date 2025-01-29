2025'in En İyi 10 Harvest Alternatifi ve Rakibi

İşletmelerin %44'ünün düzenli olarak zaman çizelgesi hatalarıyla uğraştığını biliyor muydunuz?
Dünyanın dört bir yanındaki iş sahipleri ve serbest çalışanların zaman çizelgesi hatalarını en aza indirmenin yollarını araması şaşırtıcı değildir. Hataların olasılığını azaltmanın en iyi yollarından biri, mükemmel zaman izleme yazılımını bulmaktır!
Harvest, kullanıcılara çeşitli projeler ve görevler için harcanan zamanı izlemenin basit bir yolunu sağladığı için en popüler zaman izleme araçlarından biridir. Harvest, faturalandırma, rapor oluşturma ve entegrasyonlar gibi bu aracı uzaktaki takımlar ve iş sahipleri için özellikle kullanışlı kılan birçok mükemmel özelliğe sahiptir.
Ancak Harvest herkes için işe yaramayabilir. Bazı kullanıcılar gezinmeyi zor bulabilirken, diğerleri daha düşük bir fiyatla daha fazla özelliğin sunulmasını tercih edebilir. Harvest ile benzer sorunlar yaşıyorsanız, bu özet tam size göre.
İşte bugün mevcut en iyi 10 Harvest alternatifi!
Harvest uygulaması nedir?
Harvest, şirketlere aşağıdakileri sağlayan bir zaman izleme aracıdır:
- Takımın ilerlemesi hakkında içgörü kazanın
- Devam eden ve önceki projeler hakkında raporlar oluşturun
- İzlenen zamanı faturalara dönüştürün
Harvest'ın en iyi yanı, kullanıcıların 30 günlük ücretsiz deneme sürümü alabilmesidir. Bundan sonra, koltuk ve özellikler gibi sınırlamalarla Harvest'ı ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.
Harvest Herkes İçin İşe Yaramayabilir
Harvest ne kadar harika olsa da, bazı kullanıcılar için anlaşmayı bozabilecek bir dizi dezavantajı da vardır. Harvest'ı kullanan çeşitli kullanıcı deneyimlerinin tam bir resmini elde etmek için, ihtiyaçlarınıza en uygun yazılımı bulmanıza yardımcı olan popüler bir web sitesi olan Capterra'daki en yaygın yorumlardan birkaçını derledik.
Bu incelemelerin çoğu, pazarlama, danışmanlık, e-öğrenme, sağlık ve BT alanlarında çalışan kullanıcılar tarafından yapılmıştır. En yaygın şikayetler şunlardır:
- Manuel girdi zaman alıcıdır ve insan hatası riskini artırır
- Düzenli kullanıcılar için etkinlik özeti eksikliği
- Özelleştirme eksikliği
- Sınırlı entegrasyon
- Bütçe özelliği için ek seçeneklerin olmaması
- Normal kullanıcılar için proje genel bakışı yok
- Ücretlendirme geçmişi yok
Bununla birlikte, en iyi zaman izleme araçları, temel idari görevlerde zaman kaybetmenizi önleyen özellikler sunmalı, en iyi şekilde çalışmak için ihtiyacınız olan esnekliği sağlamalı ve sorunsuz ve keyifli bir kullanıcı deneyimi sunmalıdır.
Bu notla birlikte, işte dikkate alabileceğiniz en iyi 10 Harvest alternatifi!
en İyi 10 Harvest Alternatifi
1. ClickUp
Hepsi bir arada proje yönetimi, takım işbirliği ve verimlilik için en iyisi
ClickUp, iş akışınızı basitleştirmek, uygulamalarınızı birleştirmek ve takımınızın iş yükünü yönetmek için yüzlerce gelişmiş özellik ile oluşturulmuş nihai proje yönetimi çözümü ve verimlilik aracıdır. İster serbest çalışan, ister küçük bir işletme, ajans veya büyük bir kurumsal şirket olun, ClickUp'ı günlük operasyonlarınızı desteklemek ve diğer birçok kullanım senaryosu için yararlı bulacaksınız.
ClickUp'ı harika bir araç ve en iyi Harvest alternatiflerinden biri yapan şey, Harvest'tan farklı olarak ClickUp'ın tamamen özelleştirilebilir bir platform sunmasıdır. Bu, her boyuttaki takım ve işletmenin ClickUp'ı kendi benzersiz tercihlerine ve iş akışlarına göre yapılandırarak işlerini ölçeklendirirken destekleyebileceği anlamına gelir.
Takım verimliliğini artırmak, iş akışını optimize etmek, proje ilerlemesini izlemek ve projelerin zamanında teslim edilmesini sağlamak için, görevlere harcanan zamanı ölçmenize ve takımlarınız genelinde kaynakları etkili bir şekilde yönetmenize olanak tanıyan yerleşik bir zaman takibi özelliği sunar.
Ayrıca, ClickUp'ın global zamanlayıcı özelliği size aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:
- Çalışma Alanınızda görevlere harcanan zamanı kolayca takip edin
- Zaman çizelgeleri oluşturun ve özelleştirin
- Zamanınızla ilgili ayrıntılı bir rapor görünüm
- Görevlerinize zaman tahminleri ekleyin
- Zaman girdilerinize notlar ekleyin
- Doğru faturalandırma için zamanı faturalandırılabilir olarak işaretleyin
- Değişiklik gerekiyorsa zamanı manuel olarak girin ve düzenleyin
- Zaman girdilerini arayın ve filtreleyin
- Rollup zamanını kullanın ve görevler ve alt görevler için harcanan toplam süreyi bir arada görün
- Ve çok daha fazlası
ClickUp mobil ve masaüstü cihazlarda kullanılabildiğinden, zamanı farklı cihazlarda başlatabilir, duraklatabilir ve durdurabilir, zamanlayıcıyı başlatmayı unutursanız zamanınızı manuel olarak ekleyebilir ve hatta zamanınızı etiketlemek ve düzenlemek için özel etiketler ekleyebilirsiniz.
Sonuç olarak, ClickUp tüm proje yönetimi, iş yükü yönetimi ve zaman takibi ihtiyaçlarınız için tek adres. ClickUp'ı Google Workspace, Slack, Front ve bu listedeki birçok zaman takipçisi gibi popüler araçlar da dahil olmak üzere 1.000'den fazla uygulamaya entegre ederek tüm zamanınızı ClickUp ile senkronize edin ve tüm işlerinizi tek bir yerde toplayarak işlerinizi daha da kolaylaştırın.
Anahtar özellikler
- Tamamen özelleştirilebilir platform : Özel Alanlar, ClickApps ve daha fazlasıyla platformu iş akışınızı, tercihlerinizi ve iş ihtiyaçlarınızı destekleyecek şekilde yapılandırın
- 15'ten fazla özel görünüm : İşinizi istediğiniz şekilde görüntüleyin — İş yükü, Zaman çizelgesi, Liste görünümü ve diğer özel görünümler ile işinizi kendiniz ve takımınız için en anlamlı şekilde görüntüleyin
- Global zaman takibi: Herhangi bir cihazdan kolayca zamanı kaydedin, başlatın ve durdurun, proje durumunu yönetin ve ClickUp'ın yerleşik global zamanlayıcısıyla tüm işlerinize harcadığınız zamanı toplayın
- Zaman raporlama: Süreçlerinizle ilgili stratejik kararlar almanıza yardımcı olmak için zaman girdilerinize, tahminlerinize, zaman çizelgelerinize ve proje dönüm noktalarına genel bir bakış elde edin
- Sıralama ve filtreleme: Notlar, etiketler veya etiketler, zaman girdilerinizi kolayca düzenlemenize ve erişmenize yardımcı olur
- Gerçek zamanlı raporlama özelliğine sahip gösterge paneli: Proje izleme ve takım yönetimini iyileştirmek için ideal özel gösterge panelinizi oluşturun ve işleriniz, kaynaklarınız ve daha fazlası hakkında üst düzey bir genel bakış elde edin
- Chrome uzantısı : ClickUp ayrıca ücretsiz bir Chrome Uzantısı sunarak global zamanlayıcıya ve zaman kaydına erişimi kolaylaştırır
- Entegrasyonlar: ClickUp'ı 1.000'den fazla iş aracına bağlayarak uygulamalarınızı birleştirin ve iş akışınızı kolaylaştırın
- Mobil uygulama: Mobil uygulama ile işlerinize erişin ve görevlere harcadığınız zamanı her yerden takip edin
Sınırlamalar
- Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir
Fiyat
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan: Zengin özelliklere sahip ücretsiz sürüm mevcuttur
- Sınırsız: Üye başına aylık 7 $
- İş: Üye başına aylık 12 dolar
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin; bu plan, beyaz etiketleme, gelişmiş izinler, sınırsız özel roller ve daha fazlası gibi özellikler içermektedir
Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3.633 yorum)
- G2: 4,7 üzerinden 5 (6.622 yorum)
2. Clockify
Görevlere harcanan zamanı, faturalandırılabilir saatleri ve proje giderlerini izlemek için en iyisi
Clockify, dünya çapında en popüler zaman izleme araçlarından biridir. Bu uygulama, takımınızın faaliyetlerini ve ilerlemesini kolayca girmenizi ve izlemenizi sağlayan çeşitli zaman yönetimi özellikleriyle donatılmış olduğundan, harika bir Harvest alternatifi oluşturur.
Zaman yönetimi için Clockify şunları yapmanızı sağlar:
- Saatlerinizi gerçek zamanlı olarak takip edin veya zamanı manuel olarak ekleyin
- Takvim kullanarak zamanı bloklayın ve yönetin
- Otomatik zaman çizelgeleri oluşturun
- Kullanılan siteleri ve web sitelerini izleyin
- Kiosk aracılığıyla paylaşılan bir cihazdan giriş/çıkış yapın
Dahası, Clockify, ClickUp, Google Çalışma Alanı, Pumble ve Trello dahil olmak üzere 80'den fazla diğer araçla entegre olur
Anahtar özellikler
- İlerleme izleme: Görevleri, oranları ve tahminleri takip edin
- Raporlama: Her proje için raporlar oluşturun
- Zaman çizelgeleri: Her etkinliği hızlıca kaydedin
- Faturalandırma: Takip ettiğiniz zamana göre faturalar oluşturun
- Gider izleme: Sabit ve değişken giderleri kaydedin
Sınırlamalar
- Clockify temel raporlama işlevleri sunsa da, raporlar nispeten basittir ve tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayabilir. Bazı kullanıcılar daha ayrıntılı ve özelleştirilebilir raporlara ihtiyaç duyabilir
Fiyat
- Temel: Aylık 4,99 $; proje şablonları, zaman denetimleri, molalar ve toplu düzenlemeler gibi çeşitli özellikler sunar
- Standart: Aylık 6,99 $; izin, faturalandırma ve onay gibi ekstra seçenekler ile birlikte gelir
- Pro: Aylık 9,99 $; diğer özelliklerin yanı sıra planlama, giderler, özel alanlar, işçilik maliyeti ve kâr gibi özellikler sunar
- Enterprise: Aylık 14,99 $; özel alt alan adı ve denetim günlüğü gibi kapsamlı özellikler sunar
Müşteri yorumları ve puanları
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (4.449 yorum)
- G2: 5 üzerinden 4,5 (143 yorum)
3. TimeCamp
Verimlilik izleme ve karlılık izleme için en iyisi
TimeCamp, kullanıcıların zamanı takip etmesine, raporlar oluşturmasına ve faturalar oluşturmasına yardımcı olan bir devamlılık izleme uygulamasıdır. Bu araçla kullanıcılar, proje pasta grafikleri, bireysel ve takım performans karşılaştırmaları ve saatlik ücretler gibi verimlilik analiz araçlarına erişebilir ve bu da takımların güçlü ve gelişime açık alanları belirlemesine yardımcı olabilir.
TimeCamp'ı ClickUp, Google Çalışma Alanı, Outlook, Slack ve Freshdesk gibi popüler uygulamalarla entegre edin.
Anahtar özellikler
- Otomatik zaman takibi: Tek bir tıklama ile zaman izleyiciyi başlatın
- Raporlama: Projenizle ilgili tüm bilgileri alın
- Faturalandırma: Takip edilen zamanı fatura ücretlerine dönüştürün
- Bütçe bildirimleri: Bir proje süresi dolmak üzereyken bildirim alın
- İzin talepleri: Çalışanların izin taleplerini göndermelerine izin verin
Sınırlamalar
- Bazı kullanıcılar zamanı ayarlamada zorluk yaşayabilir
- Özelleştirme eksikliği
Fiyat
- Ücretsiz: Kullanıcılar, sınırsız sayıda kullanıcı tarafından yönetilen sınırsız proje ve görevden yararlanabilir
- Temel: Kullanıcı başına aylık 8,99 $; zaman yuvarlama, özel raporlama ve sınırsız entegrasyon gibi özellikler sunar
- Pro: Kullanıcı başına aylık 11,99 $; fatura oranları ve faturalandırma özellikleri sunar
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (583 yorum)
- G2: 4,7 üzerinden 5 (191 yorum)
4. Toggl İzleme
Faturalandırılabilir saatleri izlemek ve zaman raporları oluşturmak için en iyisi
Toggl Track, kullanımı kolay bir zaman takibi yazılımıdır. Toggl Track'in temel amacı, bir işletmenin karlılığını ve verimliliğini artırmaktır ve her Toggl Track özelliği, idari görevlerde size çok zaman kazandırır. Bu Harvest alternatifi, faturalandırma, fatura oluşturma ve proje bütçeleme gibi özelliklerle birlikte geldiği için basit bir zaman takibi aracından daha fazlasıdır.
Toggl'u ClickUp gibi proje yönetimi araçlarına ve Adobe, Google Çalışma Alanı, Trello, Backlog ve daha fazlası gibi diğer iş uygulamalarına bağlayın.
Anahtar özellikler
- Takvim görünümü: Takvim biçiminde zaman girdilerini inceleyin
- Faturalandırma: Çalışma alanlarına ve üyelere faturalandırma ücretleri atayın
- Raporlama: Raporları ve tahminleri kolayca oluşturun
- Maaş yönetimi: İzlenen faturalandırılabilir saatlere dayalı hızlı maaş yönetimi
Sınırlamalar
- Oturumları duraklatma seçeneği yok
- Zaman çizelgesindeki hataları düzeltmek bazı kullanıcılar için zor olabilir
Fiyat
- Ücretsiz: Temel özelliklerle birlikte gelir ve en fazla beş kişi tarafından kullanılabilir
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $; çok fazla özelliğe ihtiyaç duymayan küçük takımlar için idealdir
- Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $; takımın verimliliğini takip etmesi gereken büyük işletmeler için mükemmel
Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (2.150 yorum)
- G2: 4,6 üzerinden 5 (1.524 yorum)
5. Timely
Zaman takibi ve planlama için en iyisi
Timely, kullanıcıların çeşitli görevlere harcadıkları zaman hakkında doğru bir fikir edinmelerini sağlayan ve temel yönetim görevlerinde size çok zaman kazandıran otomatik bir zaman izleme aracıdır. Kullanıcılar, her çalışanın belirli uygulamalarda ve çeşitli görevleri tamamlamak için harcadığı zamanı otomatik olarak kaydedebilir, çalışanların etkinliklerini gizli tutabilir ve paylaşılan bilgiler üzerinde tam kontrol sahibi olabilir.
Anahtar özellikler
- Otomatik zaman takibi: Tek bir tıklama ile günlük aktivitelerinizi izlemeye başlayın
- Verimlilik izleme: Projenin ilerlemesini ve karlılığını takip edin
- Görev planlama: Farklı etkinliklerdeki zamanı otomatik olarak takip edin ve doğru zaman çizelgeleri oluşturun
Sınırlamalar
- Raporlama filtreleri eksik
Fiyat
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 11 $; kullanıcılar üç takım ve 50 proje alır
- Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $; üzerinde çalışabileceğiniz sınırsız sayıda takım ve proje ile birlikte gelir
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 28 $; sınırsız özellik ve bireysel kapasite ile kullanılabilir
Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (649 yorum)
- G2: 4,8 üzerinden 5 (269 yorum)
6. Hubstaff
Proje bütçeleme ve faturalandırılabilir saatlerin izlenmesi için en iyisi
Hubstaff, kullanıcıların belirli görevler ve projeler için zamanı doğru bir şekilde takip etmelerini sağlar ve faturalandırma amacıyla faturalandırılabilir saatleri takip eder. Ayrıca, kullanıcıların görevler oluşturmasına, bunları takım üyelerine atamasına, son tarihler belirlemesine ve ilerlemelerini takip etmesine olanak tanır. Ek olarak, takımınızın konumu ne olursa olsun programınızı yönetmenize, görevleri takip etmenize ve maaş bordrosunu otomatikleştirmenize yardımcı olur.
Anahtar özellikler
- Zaman takibi: İlerlemeyi takip edin, ayrıntılı zaman çizelgeleri bulun ve sınırlar belirleyin
- Çalışan izleme: Çalışanların faaliyetlerini izleyin ve ziyaret edilen URL'leri kontrol edin
- Fatura ve bordro izleme: Her üye için ücret oranları ekleyin
- Proje yönetimi: Büyük projeleri daha küçük görevlere bölün, takımla düzenli olarak görüşün
Sınırlamalar
- Çalışanların aşırı izlenmesi
- Yeterli entegrasyon seçenekleri yok
Fiyat
- Hubstaff Time: Raporlar oluşturmak ve görevlere harcanan zamanı izlemek için harika Time Free: Kullanılabilir Time Stater: Kullanıcı başına aylık 5,83 $ Time Pro: Kullanıcı başına aylık 8,33
- Ücretsiz: Mevcut
- Time Stater: Kullanıcı başına aylık 5,83 dolar
- Time Pro: Kullanıcı başına aylık 8,33 dolar
- Hubstaff Desk: Takım yönetimi, iş kanıtı ve zaman takibi sağlar
- Hubstaff Alan: Takımınızı yönetmenizi sağlar ve GPS zaman takibi özelliğine sahiptir
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Ücretsiz: Mevcut
- Time Stater: Kullanıcı başına aylık 5,83 dolar
- Time Pro: Kullanıcı başına aylık 8,33 dolar
Müşteri yorumları
- Capterra: 4,6 üzerinden 5 (1.384 yorum)
- G2: 4,3 üzerinden 5 (416 yorum)
7. Paymo
Zaman takibi, proje bütçeleme ve faturalandırma için en iyisi
Paymo, çeşitli etkinliklerin planlanması ve izlenmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir zaman izleme aracıdır, ancak aynı zamanda kaynak yönetimi ve finansal planlamaya da yardımcı olur. Bu uygulama, faturalama ve gider yönetimi gibi diğer özellikler de sunarak işletmelerin muhasebe ve faturalama görevlerini daha kolay halletmesini sağlar. Paymo'ya mobil ve masaüstü cihazlardan erişin ve daha fazla işlevsellik için diğer iş uygulamalarıyla entegre edin.
Anahtar özellikler
- Görev yönetimi: Her üye için görevler oluşturun ve atayın
- Planlama ve zamanlama: Önceki görevlere göre hayalet rezervasyonlar oluşturun
- Bütçeleme: Bütçe belirleyin ve sonuçları ölçün
- Raporlama: Proje raporları oluşturun ve dışa aktarın
- Muhasebe: Görevler, projeler ve daha fazlasına harcanan zamana göre faturalar oluşturun
Sınırlamalar
- Yeni başlayanlar için kullanımı karmaşık olabilir
- Paymo alternatifleri ve rakiplerine kıyasla daha büyük projeler için yeterli özellikler sunmuyor
Fiyat
- Ücretsiz: Mevcut
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 4,95 $; sınırsız tahmin ve gider sunar
- Küçük ofis: Kullanıcı başına aylık 9,95 $; canlı zaman raporlarına, aktif zamanlayıcılara ve daha fazlasına erişim
- İş: Kullanıcı başına aylık 20,79 $; çalışan planlaması ve ücretsiz oryantasyon ve eğitim dahildir
Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (454 yorum)
- G2 : 4,6 üzerinden 5 (579 yorum)
8. TrackingTime
Zaman çizelgeleri oluşturmak için en iyisi
TrackingTime, günlük faaliyetleri ve takımın ilerlemesini takip etmenize yardımcı olan bir araçtır. Bu zaman takibi aracı, işlem süresi ve takip görevleriyle ilgili temel idari görevlerin ihtiyacını azaltan zaman çizelgeleriyle birlikte gelir.
TrackingTime, normal zaman takibi özelliklerinin yanı sıra faturalandırma ve zaman raporlama da sunar. Raporları dakikalar içinde oluşturarak proje ilerlemesini takip etmeyi ve müşterilere rapor vermeyi kolaylaştırır.
Anahtar özellikler
- Görev yönetimi: Her üyenin faaliyetlerini görün ve performans bilgileri edinin
- Katılım izleme: Her çalışanın katılımını ve izinlerini kolayca kontrol edin
- Zaman çizelgeleri: TrackingTime zaman çizelgelerini kullanarak idari görevlerle zaman kaybetmeyi bırakın
Sınırlamalar
- Birden fazla görevi ve kullanıcıyı yönetmek bazı kullanıcılar için zor olabilir
Fiyat
- Ücretsiz: Temel zaman takibi sunar ve en fazla üç kullanıcı tarafından erişilebilir
- Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $; sınırsız işbirliği ve raporlama ve zaman yönetimi gibi gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyan işletmeler için idealdir
- İş: Kullanıcı başına aylık 10 $; daha fazla özelleştirme imkanı sunar ve ek güvenlik ve destek ile birlikte gelir
Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri
- Capterra: 4,6 üzerinden 5 (39 yorum)
- G2: 5 üzerinden 4,5 (63 yorum)
9. Scoro
Zaman takibi, faturalandırma otomasyonu ve görev otomasyonu için en iyisi
Scoro, kullanıcıların projeleri düzenlemesine ve görev yönetimini basitleştirmesine yardımcı olan bir iş yönetimi yazılımıdır. Bu araç, şirketiniz için bir kontrol merkezi sunar ve aynı anda birden fazla görevi ve projeyi izlemenizi ve yönetmenizi sağlar.
Ayrıca, bu uygulama tüm finansal durumunuzun ayrıntılı bir görünümünü sunar ve farklı faturalandırma senaryolarını kapsayarak projenizin her bir finansal yönünü üst düzeyde anlamanızı sağlar.
Anahtar özellikler
- Zaman yönetimi: Paylaşılan takvimleri ve zaman çizelgelerini kullanın
- Takım yönetimi: Üyelerin uygunluk durumuna göre kaynakları dağıtın
- Teklif ve faturalandırma: Teklifler için önceden tanımlanmış girdileri kullanın
- Raporlama: Performansı ve projeleri gerçek zamanlı olarak takip edin
Sınırlamalar
- Scoro, öğrenmesi ve alışması biraz zaman alabilecek karmaşık bir yazılımdır
- Scoro özelleştirilebilir olsa da, sisteme değişiklik yapmak, BT konusunda bilgili olmayan kullanıcılar için karmaşık ve zor olabilir
Fiyat
- Essential: Kullanıcı başına aylık 26 $; takvimler, teklifler, faturalar, gösterge panelleri ve iş raporları gibi temel özellikler sunar
- Standart: Kullanıcı başına aylık 37 $; Gantt grafiği, zaman takipçisi, tetikleyiciler ve eylemler ile satın alma siparişleri gibi araçları temel özelliklere ekler
- Pro: Kullanıcı başına aylık 63 $; planlayıcı, zaman çizelgeleri ve zaman kilitleme, proje bütçeleri ve görev matrisi sunar
- Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri
- Capterra: 4,6 üzerinden 5 (217 yorum)
- G2: 5 üzerinden 4,5 (375 yorum)
10. Worksnaps
Zaman takibi, verimlilik izleme ve rapor oluşturma için en iyisi
Worksnaps, kullanıcıların iş faaliyetlerini takip etmelerine, ekran görüntüsü almalarına ve verimliliklerini analiz etmek için raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir zaman takibi ve verimlilik izleme aracıdır. Ek olarak, bu Harest alternatifi, müşteri faturalandırma ve ödemelerini yönetmek için yararlı olan faturalandırma ve fatura gibi özellikler sunar.
Anahtar özellikler
- Görev düzenleme: Her kullanıcıyı farklı bir projeye yerleştirerek takımı kolayca yönetin
- Raporlama: Ayrıntılı bir gösterge paneli kullanın ve özelleştirilmiş raporlar oluşturun
- Gizlilik filtreleme: Bir ekran görüntüsü gönderildiğinde kullanıcıya bildirim gönderilir
- Faturalandırma ve fatura: Worksnaps, kullanıcıların müşteri faturalandırma ve ödemelerini kolayca yönetebilmelerini sağlayan yerleşik faturalandırma ve fatura özelliklerine sahiptir
Sınırlamalar
- Worksnaps çeşitli proje yönetimi araçlarıyla entegre olsa da, diğer iş yazılımlarıyla entegrasyonu sınırlı olabilir
- Worksnaps, internet bağlantısı gerektiren bulut tabanlı bir araçtır. Kullanıcılar, internet bağlantısının zayıf olduğu alanlarda çalışırken sorun yaşayabilirler
Fiyat
- Başlangıç: Aylık 20 $ (dört kullanıcı)
- Takım: Aylık 40 $ (10 kullanıcı)
- Departman: Aylık 70 $ (20 kullanıcı)
- İş: Aylık 90 $ (30 kullanıcı)
Müşteri yorumları
- Capterra: 4,2 üzerinden 5 (6 yorum)
- G2: 4. 5 üzerinden 4 (4 yorum)
Zaman Yönetimi İhtiyaçlarınız İçin En İyi Harvest Alternatifini Bulun
Harvest, yatırım yapmaya değer harika bir araçtır, ancak bu, daha iyisini yapamayacağınız anlamına gelmez.
Zaman takibi, ilerleme izleme ve iş gücü yönetimi konusunda size yardımcı olacak bir yazılım arıyorsanız, bu listede bahsedilen zaman takibi uygulamaları, en iyi Harvest alternatifleri olarak mükemmel seçeneklerdir.
ClickUp, Harvest'tan daha gelişmiş zaman izleme özelliklerine sahip güçlü bir hepsi bir arada proje yönetimi çözümüdür. Takım yönetimini iyileştirmek, çalışan performansını artırmak ve hibrit ve uzaktaki takımlarınızın her zaman bağlantıda kalmasını sağlamak için yüzlerce gelişmiş ve esnek özellik sunar.
Ücretsiz olarak deneyin ve altı milyondan fazla kişinin neden ClickUp'ı seçtiğini öğrenin. 😌
Misafir Yazar:
Teodora Coguric, verimlilik yazarı ve araştırmacısıdır.