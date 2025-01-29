2025'in En İyi 10 Harvest Alternatifi ve Rakibi

İşletmelerin %44'ünün düzenli olarak zaman çizelgesi hatalarıyla uğraştığını biliyor muydunuz?

Dünyanın dört bir yanındaki iş sahipleri ve serbest çalışanların zaman çizelgesi hatalarını en aza indirmenin yollarını araması şaşırtıcı değildir. Hataların olasılığını azaltmanın en iyi yollarından biri, mükemmel zaman izleme yazılımını bulmaktır!

Harvest, kullanıcılara çeşitli projeler ve görevler için harcanan zamanı izlemenin basit bir yolunu sağladığı için en popüler zaman izleme araçlarından biridir. Harvest, faturalandırma, rapor oluşturma ve entegrasyonlar gibi bu aracı uzaktaki takımlar ve iş sahipleri için özellikle kullanışlı kılan birçok mükemmel özelliğe sahiptir.

Ancak Harvest herkes için işe yaramayabilir. Bazı kullanıcılar gezinmeyi zor bulabilirken, diğerleri daha düşük bir fiyatla daha fazla özelliğin sunulmasını tercih edebilir. Harvest ile benzer sorunlar yaşıyorsanız, bu özet tam size göre.

İşte bugün mevcut en iyi 10 Harvest alternatifi!

Harvest uygulaması nedir?

Harvest, şirketlere aşağıdakileri sağlayan bir zaman izleme aracıdır:

Takımın ilerlemesi hakkında içgörü kazanın

Devam eden ve önceki projeler hakkında raporlar oluşturun

İzlenen zamanı faturalara dönüştürün

Harvest'ın en iyi yanı, kullanıcıların 30 günlük ücretsiz deneme sürümü alabilmesidir. Bundan sonra, koltuk ve özellikler gibi sınırlamalarla Harvest'ı ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Harvest Herkes İçin İşe Yaramayabilir

Harvest ne kadar harika olsa da, bazı kullanıcılar için anlaşmayı bozabilecek bir dizi dezavantajı da vardır. Harvest'ı kullanan çeşitli kullanıcı deneyimlerinin tam bir resmini elde etmek için, ihtiyaçlarınıza en uygun yazılımı bulmanıza yardımcı olan popüler bir web sitesi olan Capterra'daki en yaygın yorumlardan birkaçını derledik.

Bu incelemelerin çoğu, pazarlama, danışmanlık, e-öğrenme, sağlık ve BT alanlarında çalışan kullanıcılar tarafından yapılmıştır. En yaygın şikayetler şunlardır:

Manuel girdi zaman alıcıdır ve insan hatası riskini artırır

Düzenli kullanıcılar için etkinlik özeti eksikliği

Özelleştirme eksikliği

Sınırlı entegrasyon

Bütçe özelliği için ek seçeneklerin olmaması

Normal kullanıcılar için proje genel bakışı yok

Ücretlendirme geçmişi yok

Bununla birlikte, en iyi zaman izleme araçları, temel idari görevlerde zaman kaybetmenizi önleyen özellikler sunmalı, en iyi şekilde çalışmak için ihtiyacınız olan esnekliği sağlamalı ve sorunsuz ve keyifli bir kullanıcı deneyimi sunmalıdır.

Bu notla birlikte, işte dikkate alabileceğiniz en iyi 10 Harvest alternatifi!

en İyi 10 Harvest Alternatifi

Hepsi bir arada proje yönetimi, takım işbirliği ve verimlilik için en iyisi

ClickUp'ta zaman takibi ile zamanı anında kaydedin veya manuel olarak girin

ClickUp, iş akışınızı basitleştirmek, uygulamalarınızı birleştirmek ve takımınızın iş yükünü yönetmek için yüzlerce gelişmiş özellik ile oluşturulmuş nihai proje yönetimi çözümü ve verimlilik aracıdır. İster serbest çalışan, ister küçük bir işletme, ajans veya büyük bir kurumsal şirket olun, ClickUp'ı günlük operasyonlarınızı desteklemek ve diğer birçok kullanım senaryosu için yararlı bulacaksınız.

ClickUp'ı harika bir araç ve en iyi Harvest alternatiflerinden biri yapan şey, Harvest'tan farklı olarak ClickUp'ın tamamen özelleştirilebilir bir platform sunmasıdır. Bu, her boyuttaki takım ve işletmenin ClickUp'ı kendi benzersiz tercihlerine ve iş akışlarına göre yapılandırarak işlerini ölçeklendirirken destekleyebileceği anlamına gelir.

Takım verimliliğini artırmak, iş akışını optimize etmek, proje ilerlemesini izlemek ve projelerin zamanında teslim edilmesini sağlamak için, görevlere harcanan zamanı ölçmenize ve takımlarınız genelinde kaynakları etkili bir şekilde yönetmenize olanak tanıyan yerleşik bir zaman takibi özelliği sunar.

Ayrıca, ClickUp'ın global zamanlayıcı özelliği size aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

Çalışma Alanınızda görevlere harcanan zamanı kolayca takip edin

Zaman çizelgeleri oluşturun ve özelleştirin

Zamanınızla ilgili ayrıntılı bir rapor görünüm

Görevlerinize zaman tahminleri ekleyin

Zaman girdilerinize notlar ekleyin

Doğru faturalandırma için zamanı faturalandırılabilir olarak işaretleyin

Değişiklik gerekiyorsa zamanı manuel olarak girin ve düzenleyin

Zaman girdilerini arayın ve filtreleyin

Rollup zamanını kullanın ve görevler ve alt görevler için harcanan toplam süreyi bir arada görün

Ve çok daha fazlası

ClickUp mobil ve masaüstü cihazlarda kullanılabildiğinden, zamanı farklı cihazlarda başlatabilir, duraklatabilir ve durdurabilir, zamanlayıcıyı başlatmayı unutursanız zamanınızı manuel olarak ekleyebilir ve hatta zamanınızı etiketlemek ve düzenlemek için özel etiketler ekleyebilirsiniz.

Sonuç olarak, ClickUp tüm proje yönetimi, iş yükü yönetimi ve zaman takibi ihtiyaçlarınız için tek adres. ClickUp'ı Google Workspace, Slack, Front ve bu listedeki birçok zaman takipçisi gibi popüler araçlar da dahil olmak üzere 1.000'den fazla uygulamaya entegre ederek tüm zamanınızı ClickUp ile senkronize edin ve tüm işlerinizi tek bir yerde toplayarak işlerinizi daha da kolaylaştırın.

Anahtar özellikler

Tamamen özelleştirilebilir platform : Özel Alanlar, : Özel Alanlar, ClickApps ve daha fazlasıyla platformu iş akışınızı, tercihlerinizi ve iş ihtiyaçlarınızı destekleyecek şekilde yapılandırın

15'ten fazla özel görünüm : İşinizi istediğiniz şekilde görüntüleyin — İş yükü, Zaman çizelgesi, Liste görünümü ve diğer özel görünümler ile işinizi kendiniz ve takımınız için en anlamlı şekilde görüntüleyin : İşinizi istediğiniz şekilde görüntüleyin — İş yükü, Zaman çizelgesi, Liste görünümü ve diğer özel görünümler ile işinizi kendiniz ve takımınız için en anlamlı şekilde görüntüleyin

Global zaman takibi : Herhangi bir cihazdan kolayca zamanı kaydedin, başlatın ve durdurun, proje durumunu yönetin ve ClickUp'ın yerleşik global zamanlayıcısıyla tüm işlerinize harcadığınız zamanı toplayın

Zaman raporlama : Süreçlerinizle ilgili stratejik kararlar almanıza yardımcı olmak için zaman girdilerinize, tahminlerinize, zaman çizelgelerinize ve : Süreçlerinizle ilgili stratejik kararlar almanıza yardımcı olmak için zaman girdilerinize, tahminlerinize, zaman çizelgelerinize ve proje dönüm noktalarına genel bir bakış elde edin

Sıralama ve filtreleme : Notlar, etiketler veya etiketler, zaman girdilerinizi kolayca düzenlemenize ve erişmenize yardımcı olur

Gerçek zamanlı raporlama özelliğine sahip gösterge paneli: Proje izleme ve takım yönetimini iyileştirmek için ideal özel gösterge panelinizi oluşturun ve işleriniz, kaynaklarınız ve daha fazlası hakkında üst düzey bir genel bakış elde edin

Chrome uzantısı : ClickUp ayrıca ücretsiz bir Chrome Uzantısı sunarak global zamanlayıcıya ve : ClickUp ayrıca ücretsiz bir Chrome Uzantısı sunarak global zamanlayıcıya ve zaman kaydına erişimi kolaylaştırır

Entegrasyonlar : ClickUp'ı 1.000'den fazla iş aracına bağlayarak uygulamalarınızı birleştirin ve iş akışınızı kolaylaştırın

Mobil uygulama: Mobil uygulama ile işlerinize erişin ve görevlere harcadığınız zamanı her yerden takip edin

Sınırlamalar

Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan : Zengin özelliklere sahip ücretsiz sürüm mevcuttur

Sınırsız : Üye başına aylık 7 $

İş : Üye başına aylık 12 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin; bu plan, beyaz etiketleme, gelişmiş izinler, sınırsız özel roller ve daha fazlası gibi özellikler içermektedir

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

Capterra : 4,7 üzerinden 5 (3.633 yorum)

G2: 4,7 üzerinden 5 (6.622 yorum)

2. Clockify

Görevlere harcanan zamanı, faturalandırılabilir saatleri ve proje giderlerini izlemek için en iyisi

Clockify'da zaman takibi

Clockify, dünya çapında en popüler zaman izleme araçlarından biridir. Bu uygulama, takımınızın faaliyetlerini ve ilerlemesini kolayca girmenizi ve izlemenizi sağlayan çeşitli zaman yönetimi özellikleriyle donatılmış olduğundan, harika bir Harvest alternatifi oluşturur.

Zaman yönetimi için Clockify şunları yapmanızı sağlar:

Saatlerinizi gerçek zamanlı olarak takip edin veya zamanı manuel olarak ekleyin

Takvim kullanarak zamanı bloklayın ve yönetin

Otomatik zaman çizelgeleri oluşturun

Kullanılan siteleri ve web sitelerini izleyin

Kiosk aracılığıyla paylaşılan bir cihazdan giriş/çıkış yapın

Dahası, Clockify, ClickUp, Google Çalışma Alanı, Pumble ve Trello dahil olmak üzere 80'den fazla diğer araçla entegre olur

Anahtar özellikler

İlerleme izleme : Görevleri, oranları ve tahminleri takip edin

Raporlama : Her proje için raporlar oluşturun

Zaman çizelgeleri : Her etkinliği hızlıca kaydedin

Faturalandırma : Takip ettiğiniz zamana göre faturalar oluşturun

Gider izleme: Sabit ve değişken giderleri kaydedin

Sınırlamalar

Clockify temel raporlama işlevleri sunsa da, raporlar nispeten basittir ve tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayabilir. Bazı kullanıcılar daha ayrıntılı ve özelleştirilebilir raporlara ihtiyaç duyabilir

Fiyat

Temel : Aylık 4,99 $; : Aylık 4,99 $; proje şablonları , zaman denetimleri, molalar ve toplu düzenlemeler gibi çeşitli özellikler sunar

Standart : Aylık 6,99 $; izin, faturalandırma ve onay gibi ekstra seçenekler ile birlikte gelir

Pro : Aylık 9,99 $; diğer özelliklerin yanı sıra planlama, giderler, özel alanlar, işçilik maliyeti ve kâr gibi özellikler sunar

Enterprise: Aylık 14,99 $; özel alt alan adı ve denetim günlüğü gibi kapsamlı özellikler sunar

Müşteri yorumları ve puanları

Capterra : 4,7 üzerinden 5 (4.449 yorum)

G2: 5 üzerinden 4,5 (143 yorum)

3. TimeCamp

Verimlilik izleme ve karlılık izleme için en iyisi

via TimeCamp

TimeCamp, kullanıcıların zamanı takip etmesine, raporlar oluşturmasına ve faturalar oluşturmasına yardımcı olan bir devamlılık izleme uygulamasıdır. Bu araçla kullanıcılar, proje pasta grafikleri, bireysel ve takım performans karşılaştırmaları ve saatlik ücretler gibi verimlilik analiz araçlarına erişebilir ve bu da takımların güçlü ve gelişime açık alanları belirlemesine yardımcı olabilir.

TimeCamp'ı ClickUp, Google Çalışma Alanı, Outlook, Slack ve Freshdesk gibi popüler uygulamalarla entegre edin.

Anahtar özellikler

Otomatik zaman takibi : Tek bir tıklama ile zaman izleyiciyi başlatın

Raporlama : Projenizle ilgili tüm bilgileri alın

Faturalandırma : Takip edilen zamanı fatura ücretlerine dönüştürün

Bütçe bildirimleri : Bir proje süresi dolmak üzereyken bildirim alın

İzin talepleri: Çalışanların izin taleplerini göndermelerine izin verin

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar zamanı ayarlamada zorluk yaşayabilir

Özelleştirme eksikliği

Fiyat

Ücretsiz : Kullanıcılar, sınırsız sayıda kullanıcı tarafından yönetilen sınırsız proje ve görevden yararlanabilir

Temel : Kullanıcı başına aylık 8,99 $; zaman yuvarlama, özel raporlama ve sınırsız entegrasyon gibi özellikler sunar

Pro : Kullanıcı başına aylık 11,99 $; fatura oranları ve faturalandırma özellikleri sunar

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

Capterra : 4,7 üzerinden 5 (583 yorum)

G2: 4,7 üzerinden 5 (191 yorum)

4. Toggl İzleme

Faturalandırılabilir saatleri izlemek ve zaman raporları oluşturmak için en iyisi

toggl Track aracılığıyla

Toggl Track, kullanımı kolay bir zaman takibi yazılımıdır. Toggl Track'in temel amacı, bir işletmenin karlılığını ve verimliliğini artırmaktır ve her Toggl Track özelliği, idari görevlerde size çok zaman kazandırır. Bu Harvest alternatifi, faturalandırma, fatura oluşturma ve proje bütçeleme gibi özelliklerle birlikte geldiği için basit bir zaman takibi aracından daha fazlasıdır.

Toggl'u ClickUp gibi proje yönetimi araçlarına ve Adobe, Google Çalışma Alanı, Trello, Backlog ve daha fazlası gibi diğer iş uygulamalarına bağlayın.

Anahtar özellikler

Takvim görünümü : Takvim biçiminde zaman girdilerini inceleyin

Faturalandırma : Çalışma alanlarına ve üyelere faturalandırma ücretleri atayın

Raporlama : Raporları ve tahminleri kolayca oluşturun

Maaş yönetimi: İzlenen faturalandırılabilir saatlere dayalı hızlı maaş yönetimi

Sınırlamalar

Oturumları duraklatma seçeneği yok

Zaman çizelgesindeki hataları düzeltmek bazı kullanıcılar için zor olabilir

Fiyat

Ücretsiz : Temel özelliklerle birlikte gelir ve en fazla beş kişi tarafından kullanılabilir

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10 $; çok fazla özelliğe ihtiyaç duymayan küçük takımlar için idealdir

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $; takımın verimliliğini takip etmesi gereken büyük işletmeler için mükemmel

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

Capterra : 4,7 üzerinden 5 (2.150 yorum)

G2: 4,6 üzerinden 5 (1.524 yorum)

5. Timely

Zaman takibi ve planlama için en iyisi

via Timely

Timely, kullanıcıların çeşitli görevlere harcadıkları zaman hakkında doğru bir fikir edinmelerini sağlayan ve temel yönetim görevlerinde size çok zaman kazandıran otomatik bir zaman izleme aracıdır. Kullanıcılar, her çalışanın belirli uygulamalarda ve çeşitli görevleri tamamlamak için harcadığı zamanı otomatik olarak kaydedebilir, çalışanların etkinliklerini gizli tutabilir ve paylaşılan bilgiler üzerinde tam kontrol sahibi olabilir.

Anahtar özellikler

Otomatik zaman takibi : Tek bir tıklama ile günlük aktivitelerinizi izlemeye başlayın

Verimlilik izleme : Projenin ilerlemesini ve karlılığını takip edin

Görev planlama: Farklı etkinliklerdeki zamanı otomatik olarak takip edin ve doğru zaman çizelgeleri oluşturun

Sınırlamalar

Raporlama filtreleri eksik

Fiyat

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 11 $; kullanıcılar üç takım ve 50 proje alır

Premium : Kullanıcı başına aylık 20 $; üzerinde çalışabileceğiniz sınırsız sayıda takım ve proje ile birlikte gelir

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 28 $; sınırsız özellik ve bireysel kapasite ile kullanılabilir

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

Capterra : 4,7 üzerinden 5 (649 yorum)

G2: 4,8 üzerinden 5 (269 yorum)

6. Hubstaff

Proje bütçeleme ve faturalandırılabilir saatlerin izlenmesi için en iyisi

hubstaff aracılığıyla

Hubstaff, kullanıcıların belirli görevler ve projeler için zamanı doğru bir şekilde takip etmelerini sağlar ve faturalandırma amacıyla faturalandırılabilir saatleri takip eder. Ayrıca, kullanıcıların görevler oluşturmasına, bunları takım üyelerine atamasına, son tarihler belirlemesine ve ilerlemelerini takip etmesine olanak tanır. Ek olarak, takımınızın konumu ne olursa olsun programınızı yönetmenize, görevleri takip etmenize ve maaş bordrosunu otomatikleştirmenize yardımcı olur.

Anahtar özellikler

Zaman takibi : İlerlemeyi takip edin, ayrıntılı zaman çizelgeleri bulun ve sınırlar belirleyin

Çalışan izleme : Çalışanların faaliyetlerini izleyin ve ziyaret edilen URL'leri kontrol edin

Fatura ve bordro izleme : Her üye için ücret oranları ekleyin

Proje yönetimi: Büyük projeleri daha küçük görevlere bölün, takımla düzenli olarak görüşün

Sınırlamalar

Çalışanların aşırı izlenmesi

Yeterli entegrasyon seçenekleri yok

Fiyat

Hubstaff Time : Raporlar oluşturmak ve görevlere harcanan zamanı izlemek için harika Time Free : Kullanılabilir Time Stater : Kullanıcı başına aylık 5,83 $ Time Pro : Kullanıcı başına aylık 8,33

Ücretsiz : Mevcut

Time Stater : Kullanıcı başına aylık 5,83 dolar

Time Pro : Kullanıcı başına aylık 8,33 dolar

Hubstaff Desk : Takım yönetimi , iş kanıtı ve zaman takibi sağlar

Hubstaff Alan : Takımınızı yönetmenizi sağlar ve GPS zaman takibi özelliğine sahiptir

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Ücretsiz : Mevcut

Time Stater : Kullanıcı başına aylık 5,83 dolar

Time Pro: Kullanıcı başına aylık 8,33 dolar

Müşteri yorumları

Capterra : 4,6 üzerinden 5 (1.384 yorum)

G2: 4,3 üzerinden 5 (416 yorum)

7. Paymo

Zaman takibi, proje bütçeleme ve faturalandırma için en iyisi

paymo aracılığıyla

Paymo, çeşitli etkinliklerin planlanması ve izlenmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir zaman izleme aracıdır, ancak aynı zamanda kaynak yönetimi ve finansal planlamaya da yardımcı olur. Bu uygulama, faturalama ve gider yönetimi gibi diğer özellikler de sunarak işletmelerin muhasebe ve faturalama görevlerini daha kolay halletmesini sağlar. Paymo'ya mobil ve masaüstü cihazlardan erişin ve daha fazla işlevsellik için diğer iş uygulamalarıyla entegre edin.

Anahtar özellikler

Görev yönetimi : Her üye için görevler oluşturun ve atayın

Planlama ve zamanlama : Önceki görevlere göre hayalet rezervasyonlar oluşturun

Bütçeleme : Bütçe belirleyin ve sonuçları ölçün

Raporlama : Proje raporları oluşturun ve dışa aktarın

Muhasebe: Görevler, projeler ve daha fazlasına harcanan zamana göre faturalar oluşturun

Sınırlamalar

Yeni başlayanlar için kullanımı karmaşık olabilir

Paymo alternatifleri ve rakiplerine kıyasla daha büyük projeler için yeterli özellikler sunmuyor

Fiyat

Ücretsiz : Mevcut

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 4,95 $; sınırsız tahmin ve gider sunar

Küçük ofis : Kullanıcı başına aylık 9,95 $; canlı zaman raporlarına, aktif zamanlayıcılara ve daha fazlasına erişim

İş: Kullanıcı başına aylık 20,79 $; çalışan planlaması ve ücretsiz : Kullanıcı başına aylık 20,79 $; çalışan planlaması ve ücretsiz oryantasyon ve eğitim dahildir

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

Capterra : 4,7 üzerinden 5 (454 yorum)

G2 : 4,6 üzerinden 5 (579 yorum)

8. TrackingTime

Zaman çizelgeleri oluşturmak için en iyisi

via TrackingTime

TrackingTime, günlük faaliyetleri ve takımın ilerlemesini takip etmenize yardımcı olan bir araçtır. Bu zaman takibi aracı, işlem süresi ve takip görevleriyle ilgili temel idari görevlerin ihtiyacını azaltan zaman çizelgeleriyle birlikte gelir.

TrackingTime, normal zaman takibi özelliklerinin yanı sıra faturalandırma ve zaman raporlama da sunar. Raporları dakikalar içinde oluşturarak proje ilerlemesini takip etmeyi ve müşterilere rapor vermeyi kolaylaştırır.

Anahtar özellikler

Görev yönetimi : Her üyenin faaliyetlerini görün ve performans bilgileri edinin

Katılım izleme : Her çalışanın katılımını ve izinlerini kolayca kontrol edin

Zaman çizelgeleri: TrackingTime zaman çizelgelerini kullanarak idari görevlerle zaman kaybetmeyi bırakın

Sınırlamalar

Birden fazla görevi ve kullanıcıyı yönetmek bazı kullanıcılar için zor olabilir

Fiyat

Ücretsiz : Temel zaman takibi sunar ve en fazla üç kullanıcı tarafından erişilebilir

Pro : Kullanıcı başına aylık 5 $; sınırsız işbirliği ve raporlama ve zaman yönetimi gibi gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyan işletmeler için idealdir

İş: Kullanıcı başına aylık 10 $; daha fazla özelleştirme imkanı sunar ve ek güvenlik ve destek ile birlikte gelir

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

Capterra : 4,6 üzerinden 5 (39 yorum)

G2: 5 üzerinden 4,5 (63 yorum)

9. Scoro

Zaman takibi, faturalandırma otomasyonu ve görev otomasyonu için en iyisi

via Scoro

Scoro, kullanıcıların projeleri düzenlemesine ve görev yönetimini basitleştirmesine yardımcı olan bir iş yönetimi yazılımıdır. Bu araç, şirketiniz için bir kontrol merkezi sunar ve aynı anda birden fazla görevi ve projeyi izlemenizi ve yönetmenizi sağlar.

Ayrıca, bu uygulama tüm finansal durumunuzun ayrıntılı bir görünümünü sunar ve farklı faturalandırma senaryolarını kapsayarak projenizin her bir finansal yönünü üst düzeyde anlamanızı sağlar.

Anahtar özellikler

Zaman yönetimi : Paylaşılan takvimleri ve zaman çizelgelerini kullanın

Takım yönetimi : Üyelerin uygunluk durumuna göre kaynakları dağıtın

Teklif ve faturalandırma : Teklifler için önceden tanımlanmış girdileri kullanın

Raporlama: Performansı ve projeleri gerçek zamanlı olarak takip edin

Sınırlamalar

Scoro, öğrenmesi ve alışması biraz zaman alabilecek karmaşık bir yazılımdır

Scoro özelleştirilebilir olsa da, sisteme değişiklik yapmak, BT konusunda bilgili olmayan kullanıcılar için karmaşık ve zor olabilir

Fiyat

Essential : Kullanıcı başına aylık 26 $; takvimler, teklifler, faturalar, gösterge panelleri ve iş raporları gibi temel özellikler sunar

Standart : Kullanıcı başına aylık 37 $; : Kullanıcı başına aylık 37 $; Gantt grafiği , zaman takipçisi, tetikleyiciler ve eylemler ile satın alma siparişleri gibi araçları temel özelliklere ekler

Pro : Kullanıcı başına aylık 63 $; planlayıcı, zaman çizelgeleri ve zaman kilitleme, proje bütçeleri ve görev matrisi sunar

Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

Capterra : 4,6 üzerinden 5 (217 yorum)

G2: 5 üzerinden 4,5 (375 yorum)

10. Worksnaps

Zaman takibi, verimlilik izleme ve rapor oluşturma için en iyisi

via Worksnaps

Worksnaps, kullanıcıların iş faaliyetlerini takip etmelerine, ekran görüntüsü almalarına ve verimliliklerini analiz etmek için raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir zaman takibi ve verimlilik izleme aracıdır. Ek olarak, bu Harest alternatifi, müşteri faturalandırma ve ödemelerini yönetmek için yararlı olan faturalandırma ve fatura gibi özellikler sunar.

Anahtar özellikler

Görev düzenleme : Her kullanıcıyı farklı bir projeye yerleştirerek takımı kolayca yönetin

Raporlama : Ayrıntılı bir gösterge paneli kullanın ve özelleştirilmiş raporlar oluşturun

Gizlilik filtreleme : Bir ekran görüntüsü gönderildiğinde kullanıcıya bildirim gönderilir

Faturalandırma ve fatura: Worksnaps, kullanıcıların müşteri faturalandırma ve ödemelerini kolayca yönetebilmelerini sağlayan yerleşik faturalandırma ve fatura özelliklerine sahiptir

Sınırlamalar

Worksnaps çeşitli proje yönetimi araçlarıyla entegre olsa da, diğer iş yazılımlarıyla entegrasyonu sınırlı olabilir

Worksnaps, internet bağlantısı gerektiren bulut tabanlı bir araçtır. Kullanıcılar, internet bağlantısının zayıf olduğu alanlarda çalışırken sorun yaşayabilirler

Fiyat

Başlangıç : Aylık 20 $ (dört kullanıcı)

Takım: Aylık 40 $ (10 kullanıcı)

Departman : Aylık 70 $ (20 kullanıcı)

İş: Aylık 90 $ (30 kullanıcı)

Müşteri yorumları

Capterra : 4,2 üzerinden 5 (6 yorum)

G2: 4. 5 üzerinden 4 (4 yorum)

Zaman Yönetimi İhtiyaçlarınız İçin En İyi Harvest Alternatifini Bulun

Harvest, yatırım yapmaya değer harika bir araçtır, ancak bu, daha iyisini yapamayacağınız anlamına gelmez.

Zaman takibi, ilerleme izleme ve iş gücü yönetimi konusunda size yardımcı olacak bir yazılım arıyorsanız, bu listede bahsedilen zaman takibi uygulamaları, en iyi Harvest alternatifleri olarak mükemmel seçeneklerdir.

ClickUp, Harvest'tan daha gelişmiş zaman izleme özelliklerine sahip güçlü bir hepsi bir arada proje yönetimi çözümüdür. Takım yönetimini iyileştirmek, çalışan performansını artırmak ve hibrit ve uzaktaki takımlarınızın her zaman bağlantıda kalmasını sağlamak için yüzlerce gelişmiş ve esnek özellik sunar.

Ücretsiz olarak deneyin ve altı milyondan fazla kişinin neden ClickUp'ı seçtiğini öğrenin. 😌

Misafir Yazar:

Teodora Coguric, verimlilik yazarı ve araştırmacısıdır.