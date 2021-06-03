Harvest Zaman Takibi Kılavuzu (Özellikler, Avantajlar, Sınırlamalar)

Zamanlayıcı çalışıyor mu? Yoksa kahve yapmaya gitmeden önce duraklattınız mı?

Bu sorular size tanıdık geliyorsa, muhtemelen Harvest gibi bir zaman takibi yazılımı kullanmışsınızdır. Harvest zaman takibi, takımınızın çalışma saatlerini nasıl geçirdiğini anlamanıza ve çalıştıkları saatlere göre faturalar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Ancak, bugün binlerce zaman takibi uygulaması mevcuttur.

*Peki Harvest gerçekten piyasadaki en iyisi mi?

Bu makalede, Harvest'ın ne olduğunu, anahtar özelliklerini, neyde iyi olduğunu ve bazı sınırlamalarını tartışacağız. Ayrıca, Harvest'ın tüm dezavantajlarını çözen en iyi alternatifi de önereceğiz.

Bu zaman takibi aracı hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri toplayalım.

Harvest nedir?

Harvest , ekinlerle hiçbir ilgisi olmayan bulut tabanlı bir zaman takibi uygulamasıdır. 😛

Bunun yerine, çalışanların çalışma saatlerini takip ederek zamanın nerede kaybolduğunu görebilirsiniz.

Uygulama, görevler, projeler ve kişilerle ilgili zaman verilerini toplar, böylece dakikalarınızı saymakla uğraşmak yerine işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz.

Harvest, masaüstü bileşeni, mobil cihaz (iOS ve Android), PC (Windows ve macOS) gibi farklı cihazları kullanarak zamanı izlemenizi sağlar.

Peki, insanlar neden Harvest zaman takibi kullanıyor?

harvest'ın 4 Anahtar Özelliği

Harvest incelememiz, Harvest'ın bazı anahtar özelliklerine odaklanmaktadır.

İşte bunlara hızlı bir bakış:

1. Raporlama

Raporlama özelliği, Harvest zaman takibi proje yönetimini basit ve anlaşılır hale getirir.

Zaman raporları, daha iyi düzenleme için dört ayrı sekme altında kategorize edilmiştir:

Müşteriler : belirli bir müşteriye ait tüm projelerin zaman verilerini gösterir

Görevler : renk kodlu çubuk grafiklerde görev başına harcanan zamanı gösterir

Takımlar : takımınızdaki bireyler hakkında raporları öne çıkarır

Projeler: farklı projelerin sürelerini karşılaştırmanıza olanak tanır

Ve bu kategorilerin her biri aşağıdakileri gösteren veriler içerir:

Şirketiniz tarafından izlenen saatler

Faturalandırılabilir saatler

Faturalandırılabilir tutar

Faturalandırılmamış tutar

Yapılacak tek bir şey kaldı:

Raporları kullanarak performansı ve karlılığı artırın.

Böylece, proje yolculuğunuzu mükemmel bir dondurma kadar pürüzsüz bir şekilde keyifle geçirebilirsiniz. 🍨

2. Zaman çizelgesi

Takım üyeleriniz Harvest zaman çizelgelerine giriş yapabilir ve işlerini yaparken zamanlarını kaydedebilir. Bunu telefonlarından, masaüstü bilgisayarlarından, tarayıcılarından yapabilirler veya manuel zaman çizelgesi girdileri bile yapabilirler.

Ve işe başlamadan önce Harvest zamanlayıcısını başlatmayı unuttuysanız endişelenmenize gerek yok. Zaman çizelgesine manuel girdi yapmanız yeterlidir.

Şu koşullar sağlandığı sürece..

Harvest, zaman çizelgesini doldururken takvim etkinliklerine 📅 başvurmak için kullanabileceğiniz bir Google Takvim entegrasyonuna da sahiptir.

Zaman çizelgenize otomatik olarak zaman eklemek için, Harvest bileşenini kullanarak zamanı izlemeniz gerekir. Böylece takviminizi siz kontrol edersiniz, başkaları değil. Profesyonel İpucu: İş için zaman ayırın ve takviminizi bloklayın.

3. Faturalandırma

Harvest yazılımı ayrıca zaman çizelgenizden ve gider izleme raporlarınızdan fatura oluşturmanıza da olanak tanır.

Fatura oluşturabilir veya tekrarlayan fatura ayarlayabilirsiniz.

Tekrar eden fatura otomatik olarak gönderilir veya incelenmek üzere Harvest hesabınıza taslak olarak kaydedilir.

Ayrıca, faturaları e-posta ile göndermek de çocuk oyuncağı.

Sadece birkaç tıklama ile müşterilerinizin bunları ne zaman incelediğini bile görebilirsiniz. Şeffaflık 101! 😎

Son olarak, faturalama sürecini yeni bir düzeye taşıyabilirsiniz.

Teşekkür notları ve hatırlatıcılar ayarlayarak iletişimi kolaylaştırın ve profesyonel faturalarınıza şıklık katın.

4. Entegrasyonlar

Harvest ile favori araçlarınızla çalışmak çok kolay.

Yazılım, aşağıdakiler için uygulamalarla çeşitli entegrasyonları destekler:

Proje yönetimi

CRM ve iletişim

Sorun izleme

Finans ve ödemeler

Sözleşmeler ve teklifler

Facebook Lead Ads, Google Forms vb. gibi istediğiniz uygulamayı bulamazsanız, her zaman Zapier'e başvurabilirsiniz.

harvest Zaman Takibinin 3 Önemli Avantajı

İş saatlerinizi izlemek için Harvest'ı kullanmanın üç ana avantajı aşağıda verilmiştir.

1. Yapılandırılmış veri toplama

Düzgün bir şekilde sıralanmış ve okunması kolay veriler sizi mutlu ediyorsa, bu makale tam size göre.

Harvest, proje gider tahminlerine ve operasyon takımının raporlama gereksinimlerine uyacak şekilde verilerin ve projelerin yapılandırılma şeklini özelleştirmenize olanak tanır.

Bütçeleri proje düzeyinde veya görev ya da kişi düzeyinde ayarlayabilirsiniz.

İşleri daha da düzenlemek için projeleri şu şekilde kategorilere ayırabilirsiniz:

Zaman ve malzemeler : saatlik ücret üzerinden faturalandırılan projeler

Sabit ücret : sabit fiyatlı proje

Faturalandırılamaz: faturalandırılmayan projeler

Harvest, proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonu sayesinde verileri kolayca toplayabilir. Tüm bu veriler daha sonra Harvest uygulamasında düzgün bir şekilde düzenlenir.

2. Basit ve kullanışlı zaman takibi

Harvest ile zaman takibi, şirketinizdeki herkes için kolay haline gelir.

Rahatlığı bir üst seviyeye taşımak mı istiyorsunuz? Harvest'ın kullanımı kolay mobil uygulamalarına merhaba deyin.

Android ve iOS kullanıcıları için mobil uygulaması mevcuttur.

Yani, bir telefonunuz ve iyi bir internet bağlantınız varsa..

3. İzin kontrolü

Harvest uygulamasındaki takım izinleri, farklı takım üyelerinin hesabınızda nelere erişebileceğini ve neler yapabileceğini belirlemenizi sağlar.

Üç farklı izin düzeyi vardır:

Düzenli kullanıcı

Proje yöneticisi

Yönetici

Ancak Harvest zaman takibi gerçekten ihtiyacınız olan şey mi? Hadi öğrenelim!

harvest'ın 5 Sınırı (Çözümleriyle)

Harvest proje yönetimini kullanmamanız için bazı nedenler:

1. Sadece bir zaman izleme aracı

Harvest, zamanı takip etmek, zaman raporları oluşturmak, müşterilere fatura kesmek vb. için harika bir araçtır.

Harvest ile başka neler yapılabilir?

Bunu söylüyoruz çünkü iş yönetiminde zaman takibinden çok daha fazlası vardır.

Görevler atamanız, iş akışları oluşturmanız, müşteriler ve müşteri projeleriyle ilgilenmeniz vb. gerekir.

Harvest proje zaman takibi gibi değil, zamanı takip edebilen ve tüm projenizi yönetebilen bir araca ihtiyacınız var.

Ve tüm bunları yapabilecek bir aracın en iyi örneği ClickUp!

ClickUp çözümü: Eksiksiz proje yönetimi

ClickUp, küçük ve dev kuruluşlardaki yüksek verimli takımlar tarafından sevilen, dünyanın en yüksek puanlı proje yönetimi araçlarından biridir.

ClickUp ile, alt görevler içeren görevler oluşturarak birden fazla projeyi daha küçük eylem öğelerine bölebilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi mi istiyorsunuz?

Daha fazla ayrıntı eklemek için iç içe alt görevler özelliğimizi deneyin. Ayrıca, kontrol listeleri ekleyerek tamamlanan veya tamamlanmayan basit görevler oluşturabilirsiniz.

Bu görevleri ClickUp'ta bir veya daha fazla atanan kişiye atayın. Hatta Takım isterseniz!

Tamam, görevleri oluşturdunuz ve atadınız.

Bir proje için başka ne gerekir?

Bir iş akışı.

Hemen oluşturun!

ClickUp, Özel Durumlar kullanarak iş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

Bunları sektörünüze veya kuruluşunuza göre "açık", "kapalı", "onay bekliyor" vb. gibi şekilde özelleştirin.

Son olarak, sunduğumuz çok sayıda görünüm seçeneğinden birini kullanarak işinizi istediğiniz gibi yönetin.

Bunlardan bazıları şunlardır:

2. Senkronizasyon sorunları

Birkaç kullanıcı yorumu, Harvest masaüstü uygulaması ile web sitesi platformu arasındaki senkronizasyonun sıklıkla geciktiğinden bahsetmektedir.

Bu, yanıltıcı verilere ve dolayısıyla yanlış kararların alınmasına neden olabilir.

Kötü verilerle karşı karşıya kalmamak için tek bir yol var.

ClickUp ile gecikmelere elveda, global zamanlayıcıya merhaba deyin.

Bu yerel zaman izleyici, cihazlar arasında kolayca geçiş yapmanızı ve kaldığınız yerden aynı görevleri izlemeye devam etmenizi sağlar.

Tek yapmanız gereken, o cihaza giriş yapmış olmanız.

Yerel zaman takibi, ek entegrasyonlara ihtiyacınız olmadığı anlamına da gelir. İhtiyacınız olan her şey ClickUp'ta.

Ancak, ClickUp görev sürelerini izlemek için ayrı bir zaman takibi cihazına ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, bunu da mümkün kılıyoruz.

Everhour, Toggl, Clockify, Time Doctor vb. gibi yazılımlarla kolayca entegre edin.

Ayrıca, Harvest entegrasyonu da sunuyoruz (umarız ihtiyacınız olmaz)!

3. Zaman takibi gösterge paneli oluşturamıyorum

Harvest zaman yönetimi ve raporlama, önemli bir özelliği, yani zaman takibi gösterge panelini kaçırmasaydı daha başarılı olabilirdi.

Bir gösterge paneli size tüm zamanla ilgili raporların genel bir görünümünü tek bir yerde sunardı.

ClickUp, zamanı takip edebileceğiniz ve hatta bileşenleri kullanarak kendi zaman takibi Gösterge Panelinizi oluşturabileceğiniz için Harvest'ın en iyi alternatifidir.

Mevcut bileşen seçenekleri şunlardır:

İzlenen süre: herhangi bir süre aralığı için izlenen süreyi görün

Zaman raporlama: tüm zaman girdilerini görün

Faturalandırılabilir rapor: yalnızca faturalandırılabilir saatleri gösterir

Zaman tahmini: etkili planlama için zamanı takım kaynağı olarak görünüm

Zaman çizelgesi: Çalışma Alanınızdaki kişiler tarafından izlenen saatlerin toplamı

Ama hepsi bu kadar değil. Her türlü gösterge paneli oluşturabilirsiniz.

Tüm projeniz, Sprintler, atanan kişiler vb. için kullanılabilir. İstediğiniz bileşenleri seçin ve birkaç dakika içinde bir Gösterge Paneli oluşturun.

4. IPad uygulaması yok

Harvest, iPad'ler hariç her şeye evet dedi. Bunun için bir uygulaması yoktur.

İşlerini iPad'lerde yapan kişiler tarayıcı uygulamasına güvenmek zorunda kalacaklar.

Ancak bu, yalnızca bilgisayarda kullanışlıdır.

ClickUp ise kapsayıcılık üzerine odaklanmıştır.

Hangi platformu veya cihazı kullanırsanız kullanın, hizmetinizdeyiz.

İster iPad, iPhone, Alexa, Windows, Linux, Android, Google Home olsun..

Liste oldukça uzun; bitirmeden önce biraz ara vermeniz gerekecek. 😎

5. Pahalı fiyat planları

Harvest, alternatiflerine kıyasla oldukça pahalıdır.

Pro planın fiyatı aylık 10,80 $/kullanıcıdır.

Şimdi büyük bir takımla çalıştığınızı hayal edin.

Zor kazanılan paraya elveda deyin!

Böylesine büyük bir masraftan kurtulmak için ücretsiz planlarını deneyebilirsiniz.

Ama tahmin edin ne var? Sadece bir kullanıcı ve iki projeye izin veriyor.

Zamanlayıcı yok ve penguen heykeli yok. 🐧

ClickUp çözümü: Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

ClickUp ile zengin özelliklere sahip ücretsiz bir plan elde edersiniz. Bir kuruş bile harcamadan sınırsız kullanıcı ve projeden yararlanın. 🎉

Ücretli planlar söz konusu olduğunda ise iki seçeneğiniz vardır:

Sınırsız (aylık 5 $/kullanıcı): Sınırsız entegrasyonlar Sınırsız gösterge paneli Sınırsız depolama Ve daha fazlası

Sınırsız entegrasyonlar

Sınırsız gösterge paneli

Sınırsız depolama

Ve daha fazlası

İş (aylık kullanıcı başına 9 $): Faturalandırılabilir zaman takibi Özel dışa aktarma Faturalandırılabilir zaman takibi Özel dışa aktarma Durumdaki zaman Ve daha fazlası

Faturalandırılabilir zaman takibi

Özel dışa aktarma

Durumdaki zaman

Ve daha fazlası

Sınırsız entegrasyonlar

Sınırsız gösterge paneli

Sınırsız depolama

Ve daha fazlası

Faturalandırılabilir zaman takibi

Özel dışa aktarma

Durumdaki zaman

Ve daha fazlası

Açıkça görülüyor ki, İş Planımız bile Harvest'ın Pro planından daha ucuzdur.

Harvest sadece bir zaman takibi yazılımıdır, tam kapsamlı bir proje yönetimi aracı değildir.

Farkı görüyor musunuz? 🤷

Ancak ClickUp'ın yapabileceği tüm harika şeyleri henüz bitirmedik.

Diğer özelliklerimize hızlıca göz atın:

Harvest alternatiflerini inceleyin!

Zaman Takibi ve Proje Yönetimi Aracı

Harvest, harika bir zaman takibi ve faturalandırma aracıdır.

En önemli avantajlarından biri, birçok proje yönetimi uygulamasıyla mükemmel bir şekilde entegre olmasıdır.

Ancak entegrasyon gerçekten gerekli mi?

ClickUp gibi proje ve görev yönetimi araçları, Harvest ile aynı zaman takibi özelliklerine sahiptir

İki ayrı araca sahip olmak gereksiz gibi görünüyor, değil mi?

ClickUp, zamanı takip edebilir ve aynı zamanda görevleri, kaynakları ve belgeleri yönetebilir!

ClickUp'ı bugün ücretsiz edinin veya piyasadaki diğer Harvest alternatiflerini deneyin ve her dakikayı değerlendirin.

Kahve molasında bile! ☕

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