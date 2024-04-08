Harvest ve Toggl: 2025 Karşılaştırması (Özellikler, Fiyatlandırma)

Çağların savaşı için sahneyi hazırlayın.

Gerçek bir hesaplaşma.

En iyi zaman takibi aracını bulmak için Harvest ve Toggl karşılaştırması! 🕵️‍♀️ …⏰

Her iki araç da zaman çizelgeleri, raporlar ve tahminler gibi benzer zaman takibi fonksiyonlarına sahiptir.

Her ikisi de yaklaşık aynı zamanda piyasaya sürüldü ve sadık kullanıcı kitlesine sahip.

Bu zorlu bir rekabet. 💪

Onlar için iyi.

Peki ya sizin için?

Bu, kafa karışıklığı ve çok fazla araştırma anlamına gelir.

Endişelenmeyin. Biz size yardımcı olacağız.

Bu makalede, Harvest ve Toggl'un anahtar özelliklerini ve fiyatlandırma ayrıntılarını içeren ayrıntılı bir karşılaştırma sunacağız. Ayrıca, bugün kullanabileceğiniz güçlü bir alternatif de önereceğiz.

Öncelikle, Harvest ve Toggl'un anahtar özelliklerini inceleyerek her bir aracın neler sunduğunu açıklayacağız. Karşılaştırmaya geçmek isterseniz, devam edebilirsiniz.

Harvest nedir?

Adına aldanmayın. Harvest'ın tarakla hiçbir ilgisi yoktur. 😛

Harvest , iş zamanınızı takip etmenizi ve görevler, projeler ve takımlarla ilgili zaman verilerini toplamanızı sağlayan bir zaman takibi uygulamasıdır. Uygulama ayrıca zaman çizelgeleri ve faturalandırma gibi özellikleri de destekler.

Harvest'ın bazı anahtar özelliklerine daha yakından bakalım:

1. Esnek zaman çizelgesi

İdeal olarak, takımınızın zamanlayıcılarını başlatmasını, işe başlamasını ve işleri tamamlandığında zamanlayıcıları durdurmasını istersiniz.

Peki ya zamanlayıcıları başlatmayı unuturlarsa? 😱

Bu, zaman takibi yazılımı kullanma fikrinin tamamen tersine bir sonuç doğurur ve anahtar zaman verilerini kaybedersiniz.

Neyse ki, Harvest, zaman çizelgenizi iş gününüzün sonunda tek seferde doldurmanıza olanak tanır.

Ayrıca, takımınız zamanlayıcılarına telefonlarından, masaüstü bilgisayarlarından ve tarayıcılarından erişebilir. Bu sayede, işlerinin süresini tutmayı unutma olasılıkları azalır.

2. Görsel proje raporları

Zamanla ilgili veriler, işlerinizi kolaylaştırmanıza, kaynaklarınızı yönetmenize ve takımınızın verimliliğini artırmanıza yardımcı olabilir.

Ancak dağınık ve düzensiz veriler size sadece baş ağrısı verebilir. 🤕

Harvest ile takımınızın zaman çizelgelerini görsel grafiklere dönüştürebilirsiniz. Harvest ayrıca, takım bütçelerine ve iç maliyetlere uymanıza yardımcı olmak için canlı görsel grafikleri de destekler.

3. API ile özel entegrasyon

Favori uygulamalarınızı zaman takibi yazılımıyla entegre etmek istiyorsanız, Harvest doğru çözümü sunar.

Uygulamanızı sadece bir Harvest zamanlayıcı düğmesi veya tam Harvest zamanlayıcı bileşeni ile entegre etmeyi seçebilirsiniz.

Ama hepsi bu kadar değil.

Harvest'ın API'si, zaman takibinin ötesine geçen özel entegrasyonlar oluşturmanıza da olanak tanır. Bir uygulamayı zaman girişi, rapor, fatura vb. ile API'si olan herhangi bir uygulamaya entegre edebilirsiniz.

Harvest'ın güçlü özelliklerini inceledik. Şimdi Toggl'un neler sunduğuna bakalım.

İlgili: Clockify Vs. Toggl & Clockify alternatifleri!

Toggl nedir?

Toggl Track, en iyi zaman takibi aracı karşılaştırmamızda ikinci sırada yer alıyor. 💪

Toggl Track, görevlere ne kadar zaman harcadığınızı ölçmenize yardımcı olur ve takım işbirliği hakkında içgörüler sağlar.

Not: Toggl, Toggl Track dışında iki ürün daha sunmaktadır: Toggl Plan (proje yönetimi için) ve Toggl Hire (işe alım için). Bu makalede Toggl Track'e odaklanacağız.

Toggl Track'in anahtar özelliklerine bir göz atalım:

1. Takım ve proje gösterge panelleri

Bir projeden sorumluysanız veya bir takımı yönetiyorsanız, zaman çizelgeleri oluşturma, bütçe planlama vb. görevlere çok aşina olmalısınız.

Bu görevlerin çok zaman alıcı olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz.

Endişelenmeyin.

Toggl Track size bu konuda yardımcı olabilir. 😎

Toggl'un proje ve takım gösterge panelleri sayesinde, kolay okunur görsel verileri inceleyebilirsiniz. Bu özellik, projelerinizdeki sorunları tespit etmenizi ve hareket halindeyken takımınızı kontrol etmenizi sağlar.

2. Yerleşik Promodoro Zamanlayıcı

İnternette bir zaman yönetim sistemi arıyorsanız, muhtemelen Pomodoro tekniğiyle karşılaşmışsınızdır. Bu yöntem, çalışma saatlerinizi 25 dakikalık sprintlere ayırır.

Bu tekniği kullanıyor ya da denemek istiyorsanız, Toggl tam size göre.

Toggl, tarayıcı uzantısında ve masaüstü uygulamasında yerleşik Pomodoro zamanlayıcıya sahiptir.

Ancak, Pomodoro özelliği Toggl'un mobil uygulamasında mevcut değildir.

Evet, bu çok kötü. 😐

3. Faturalandırılabilir oranlar

Toggl, çalışma alanına, takım üyesine, projeye veya proje üyesine göre faturalandırılabilir ücretler atamanıza olanak tanır.

Faturalandırılabilir oranlar atama gibi bir özellik, müşterilerinize kolayca fatura kesmenize ve hatta saatlik sözleşmeli serbest çalışanlara ödeme yapmanıza yardımcı olur!

Toggl'un sizin için doğru araç olup olmadığından emin değil misiniz?

Bu Toggl alternatif seçeneklerini inceleyin.

Karşılaşma başlasın!

Harvest ve Toggl: Ayrıntılı Karşılaştırma

Harvest ve Toggl'un anahtar özelliklerini inceledikten sonra, zaman izleme ve görsel zaman raporları sağlama gibi birçok benzerlikleri olduğunu fark edeceksiniz.

Şimdi muhtemelen şunu merak ediyorsunuzdur: Bu, en iyilerin savaşı olması gerekmez mi?

Endişelenmeyin. Yakında bir kazanan olacak. 🥇

Harvest ve Toggl'un birbirinden nasıl farklı olduğunu öğrenelim.

1. Zaman takibi

Harvest ve Toggl'un her ikisi de zaman takibi araçları olduğundan, buradan başlamamız en doğrusu olacaktır.

A. Harvest

Harvest ile şunları yapabilirsiniz:

Zamanlayıcıyı kullanarak iş saatlerini izleyin

Tüm çalışma saatlerinizi zaman çizelgesine manuel olarak girin

Tüm haftanın zaman verilerini toplu olarak girin

Unutkan biriyseniz, bu özellik hayat kurtarıcı olabilir.

Ancak, uzun bir iş gününün ardından zaman çizelgesini doldurmak için yapmanız gereken manuel işleri düşünün. 😟

B. Toggl

Toggl ve Harvest arasındaki temel fark, Toggl'un zaman takibi yetenekleridir. Toggl, zaman takibi özelliği sayesinde Harvest'ın önüne geçmektedir. Toggl, zamanı manuel ve otomatik olarak takip etmenizi sağlar.

Toggl'un otomatik izleyicisi şu şekilde çalışır:

Belirli bir yazılımı her açtığınızda veya belirli anahtar kelimeleri her yazdığınızda, otomatik zamanlayıcıyı tetiklersiniz. Bu tetikleyicileri, kullandığınız yazılıma göre ayarlayabilirsiniz.

Skor tahtası: Harvest: 0, Toggl: 1 👀

2. Raporlama

Topladığınız zaman verilerinden faydalı raporlar oluşturmak, zaman takibinden sonra atılması gereken bir sonraki adımdır.

Hem Harvest hem de Toggl raporlama özelliklerine sahiptir, ancak bunların nasıl farklı olduğuna bir göz atalım.

A. Harvest

Harvest, projeleriniz ve takımlarınız için geniş bir aralıkta görsel raporları otomatik olarak oluşturur.

Bu raporlar sayesinde şunları yapabilirsiniz:

Projenizin ilerlemesini izleyin

Takımınızın iş kapasitesini izleyin

Takım üyelerinin iş düzenlerini daha ayrıntılı inceleyin

Bu raporları Excel, CSV veya PDF dosyaları olarak dışa aktarabilirsiniz.

İlginç mi? Toggl'un bizim için neler sakladığını görelim.

B. Toggl

Toggl size özet, ayrıntılı rapor ve haftalık rapor sunar. Görmek istediğiniz ayrıntı düzeyini seçebilir ve basit CSV veya PDF raporları oluşturabilirsiniz.

Bu raporlama özellikleri sınırlı olabilir, ancak Toggl zaman denetimleri, zaman yuvarlama ve rapor kaydetme gibi ek özelliklere sahiptir.

Ancak Toggl'un harika dünyasında her şey mükemmel değildir. Bu harika özellikler yalnızca Toggl'un ücretli planında mevcuttur ve kısa sürede bunların çok ekonomik olmadığını göreceksiniz.

Harvest burada puan kazanıyor!

Skor tablosu: Harvest: 1, Toggl: 1

3. Platform uyumluluğu

Bir zaman takibi uygulamasına karar vermeden önce, bu uygulamaların hangi platformlarda mevcut olduğunu öğrenmek isteyeceksiniz.

A. Harvest

Harvest, mobil uygulaması ve web uygulaması ile hareket halindeyken zamanı takip etmenizi sağlar.

Harvest uygulamasını Mac, Windows, iPhone ve Android cihazlara yükleyebilirsiniz. Ancak Harvest, Linux işletim sistemi için bir uygulama sunmamaktadır.

Linux'un en yaygın desteklenen işletim sistemlerinden biri olduğu düşünüldüğünde, bu durum sizin için sorun yaratabilir.

Ama durun. Daha da kötüsü var. Harvest'ın iPad için bir uygulaması da yok!

iPad kullanıcıları geride kaldı:

B. Toggl

Toggl ise Windows, Mac ve Linux işletim sistemleri için uygulamalar sunar. Ayrıca Android ve iOS cihazlar için de bir uygulaması vardır.

Toggl, platform uyumluluğu konusunda çok yönlü bir araç olduğu için bu karşılaştırmada önde.

Skor tahtası: Harvest: 1, Toggl: 2 👀

4. Zaman tahminleri

Verimliliği artırmanın yanı sıra, zaman takibi verileriniz proje zaman çizelgelerini oluşturmanıza yardımcı olacak bilgiler sağlar.

Bu zaman tahminleri, takımınızın işlerini planlamasına yardımcı olur. Ayrıca müşterilerinize bir projeyi nasıl ve ne zaman gerçekleştireceğiniz konusunda fikir verebilir.

A. Harvest

Harvest, hem zaman hem de maliyet tahminlerini destekler. Bunları ücretsiz plan kapsamında herhangi bir proje için oluşturabilirsiniz.

Harvest ayrıca, bir tahmini müşteriye göndermeden önce ek dosya eklemenize de olanak tanır.

B. Toggl

Toggl, zaman tahminlerini öngörmenize ve uyarılar ayarlamanıza olanak tanır, ancak kullanmak için ücret ödemeniz gerekir.

Doğru. Zaman tahmini gibi basit bir özellik bile Toggl'un ücretsiz planına dahil değildir.

Skor tahtası: Harvest: 2, Toggl: 2 👀

Görünüşe göre heyecanlı bir final olacak. 😰

5. Fiyat

Dürüst olalım. Bir ürünün fiyatı, anlaşmanın yapılmasını veya bozulmasını sağlayabilir.

İki rakipten hangisinin fiyat savaşını kazandığını öğrenelim.

A. Harvest

Harvest'ın iki fiyatlandırma seçeneği vardır:

Ücretsiz plan Bir koltuk İki proje

Bir koltuk

İki proje

Bir koltuk

İki proje

Pro Plan (aylık 12 $/kullanıcı) Sınırsız koltuk Sınırsız proje

Sınırsız koltuk

Sınırsız proje

Sınırsız koltuk

Sınırsız proje

Ücretsiz planla Harvest'ı yalnızca iki proje için kullanabilirsiniz. Ücretli plan sınırsız proje sunar, ancak kullanıcı başına 12 $ gibi çok yüksek bir ücrete sahiptir!

B. Toggl

Toggl'un üç fiyatlandırma seçeneği vardır:

Ücretsiz Plan: Beş kullanıcıya kadar Boşta kalma süresi algılama, Pomodoro zamanlayıcı ve daha fazlası

Beş kullanıcıya kadar

Boşta kalma süresi algılama, Pomodoro zamanlayıcı ve daha fazlası

Beş kullanıcıya kadar

Boşta kalma süresi algılama, Pomodoro zamanlayıcı ve daha fazlası

Başlangıç Planı (aylık 10 $/kullanıcı) Tüm ücretsiz plan özellikleri Faturalandırılabilir ücretler, zaman yuvarlama, zaman tahminleri ve daha fazlası

Tüm ücretsiz plan özellikleri

Faturalandırılabilir ücretler, zaman yuvarlama, zaman tahminleri ve daha fazlası

Tüm ücretsiz plan özellikleri

Faturalandırılabilir ücretler, zaman yuvarlama, zaman tahminleri ve daha fazlası

Premium Plan (aylık 20 $/kullanıcı) Tüm başlangıç planı özellikleri Zaman takibi hatırlatıcıları, planlanmış raporlar, Tüm başlangıç planı özellikleri Zaman takibi hatırlatıcıları, planlanmış raporlar, proje gösterge panelleri ve daha fazlası

Tüm başlangıç planı özellikleri

Zaman takibi hatırlatıcıları, planlanmış raporlar, proje gösterge panelleri ve daha fazlası

Tüm başlangıç planı özellikleri

Zaman takibi hatırlatıcıları, planlanmış raporlar, proje gösterge panelleri ve daha fazlası

Toggl'un ücretsiz planı sınırlı işlevlere sahiptir ve ücretli planlar en azından pahalıdır.

Skor tablosunun şu anki durumu merak mı ediyorsunuz? 🤔

Maalesef, sonuç berabere.

Bir adım geri gidip iki zaman takibi aracını son bir kez karşılaştıralım.

Harvest ve Toggl benzer işlevlere sahip olabilir, ancak Harvest sınırlı yerel entegrasyonlara sahiptir ve tüm platformlarla uyumlu değildir.

Toggl ise size ayrıntılı takım veya proje raporları sunmaz. Zaman tahmini ve zaman yuvarlama gibi kullanışlı özelliklerinin çoğu ücretsiz planda mevcut değildir.

Son olarak, fiyatlandırma konusunda her iki araç da mantıksızdır. Her iki araç da sınırlı kullanımlı ücretsiz bir plana sahip olmakla birlikte, ücretli planları pahalıdır.

Panik yapmayın! Toggl ve Harvest arasındaki karışıklığınızı gidermek için bir çözümümüz var.

En İyi Zaman Takibi Aracı Hangisi?

Cevap basit. ClickUp!

ClickUp, küçük ve büyük şirketlerde verimli takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı verimlilik ve proje yönetimi araçlarından biridir.

Bir proje yönetimi yazılımının zaman takibi araçlarını kendi alanında nasıl yenebileceğini merak mı ediyorsunuz?

ClickUp sıradan bir proje yönetimi aracı değildir. Daha iyi zaman yönetimi özelliklerine sahiptir ve Harvest ve Toggl'dan daha uygun fiyatlıdır.

İşte zaman takibi özelliklerinden bazıları:

1. Yerel Zaman Takibi ile her yerden zamanı takip edin

ClickUp, hareket halindeyken zahmetsiz zaman takibi sağlar.

ClickUp'ın Yerel Zaman Takibi uygulamasıyla, ücretsiz Chrome uzantısını kullanarak masaüstü, mobil veya web tarayıcınızdan çalışma sürenizi kaydedebilirsiniz.

Ayrıca gecikmelere ve senkronizasyon sorunlarına da veda edebilirsiniz. 👋

ClickUp'ın Global zamanlayıcı özelliği size yardımcı olmak için burada!

Global zamanlayıcı ile, herhangi bir cihazdan zamanı başlatabilir ve durdurabilir, hatta görevler arasında geçiş yapabilirsiniz.

ClickUp'ın Global Timer kısayolunu kullanarak Listenizdeki bir görevdeki zamanı izleme

ClickUp'ın Global Timer kısayolunu kullanarak Listenizdeki bir görevdeki zamanı izleme

2. Zaman girdilerinize anahtar ayrıntıları ekleyin

Hiçbir anlam ifade etmeyen rastgele zaman girdilerini unutun.

ClickUp'ın ek takım yönetimi özellikleri, zaman girdilerinizi ve raporlarınızı daha güçlü hale getirebilir.

İşte nasıl:

Notlar: daha net iş günlükleri için herhangi bir zaman girdisine not ekleyin

Etiketler: Çalışma Alanı 'ndaki zaman girdilerine etiketler ekleyerek benzer izlenen zamanların filtrelenmesini iyileştirin

Faturalandırılabilir: zamanı faturalandırılabilir saatler olarak işaretleyerek faturalandırma ve iç raporlama için zamanı takip edin

Takımınızın izlenen zamanının ayrıntılı bir dökümünü alın ve ClickUp'ın Zaman Çizelgeleri'ne notlar ekleyin

Takımınızın takip edilen zamanının ayrıntılı bir dökümünü alın ve ClickUp'ın Zaman Çizelgeleri'ne notlar ekleyin

3. Gösterge panell eriyle takımınız hakkında genel bir bakış elde edin

ClickUp'taki gösterge panelleri, size ayrıntılı takım veya proje raporları sunan çeşitli bileşenler içerir.

Zaman Takibi Bileşenleri ile şunları yapabilirsiniz:

Her takım üyesinin izlediği toplam zamanı görün

Zaman girdilerini farklı özelliklere göre filtreleyin ve gruplandırın

Her takım üyesinin farklı görevlere ne kadar zaman ayırdığını öğrenmek için kümülatif zaman takibi günlüklerini görünümüne alın

Manuel ve otomatik olarak izlenen zamanın görünümü

Daha fazla bilgi için verileri dışa aktarın

Bir takım üyesinin adına tıklayarak, ClickUp'ın Zaman Çizelgeleri'nde daha ayrıntılı bir zaman dökümü için girişi genişletin

Bir takım üyesinin adına tıklayarak, ClickUp'ın Zaman Çizelgeleri'nde daha ayrıntılı bir zaman dökümü için girişi genişletin

Bunlar, diğer zaman takibi uygulamalarına rakip olabilecek sağlam özelliklerdir.

Ancak ClickUp'ın muhteşemliği bununla bitmiyor! 😎

ClickUp, zaman takibi çözümünden çok daha fazlasını sunar.

İşte kaçırmak istemeyeceğiniz bazı kullanışlı ClickUp proje yönetimi özelliklerinin listesi:

En İyi Zaman Takibi Karşılaştırmasının Kazananı ClickUp!

Harvest ve Toggl'un iyi zaman takibi araçları olduğuna şüphe yok.

Ancak her ikisinin de önemli sınırlamaları var ve bu bizim istediğimiz türden bir rekabet değil.

Az sayıda entegrasyon ve sınırlı platform uyumluluğu, uğraşmanız gereken şeyler değildir. Özellikle de yüksek bir fiyat etiketi ile birlikte geldiklerinde. 💰

ClickUp ise bu dezavantajları telafi etmekle kalmaz, aynı zamanda bu iki aracın özelliklerinin toplamından daha fazlasını sunar!

Zaman yönetimi, proje yönetimi, grafikler, gösterge panelleri ve diğer tüm anahtar özellikleri tek bir platformda bir araya getirir.

Pastanın üzerindeki son kiraz ise, ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı'nın sınırsız görev ve sınırsız kullanıcı desteğinin yanı sıra zengin özelliklere sahip olmasıdır!

Bugünün zaman takibi savaşının galibini deneyimlemek için ClickUp'ı bugün ücretsiz edinin! 👑