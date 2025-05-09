2025'te Programınızı Kolaylaştırmak için En İyi 10 Paylaşımlı Takvim Uygulaması

Aile programını dengelemek çoğu zaman tam zamanlı bir iş gibi gelebilir. Bir an okul toplantısına katılmak için hazırsınız, bir an sonra eşiniz köpeği veterinere götüreceğinize söz verdiğinizi söylüyor.

İyi haber şu ki, güvenilir bir paylaşımlı takvim uygulaması herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayarak kaotik karışıklıkları ortadan kaldırabilir. Okul etkinliklerini ve iş taahhütlerini koordine etmek için bir aile takvimine mi ihtiyacınız var, yoksa birden fazla cihazda sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlayan bir uygulamaya mı?

Planlamayı basitleştiren, takvimleri yönetmek için daha az zaman harcayıp birlikte hayatın tadını çıkarmak için daha fazla zaman ayırmanızı sağlayan en iyi paylaşımlı takvim uygulamalarının seçimini burada bulabilirsiniz.

📌 En İyi Paylaşımlı Takvim Uygulamalarına Genel Bakış Araç En İyi Özellikler En İyisi Fiyat ClickUp Harici takvim senkronizasyonu, sürükle ve bırak görevler, renk kodlu girdiler, Sohbet, AI planlama Tüm takım boyutları Ücretsiz plan mevcuttur/30 gün ücretsiz deneme/Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Google Takvim Google uygulama senkronizasyonu, birden çok takvim, doğal dil girişi, etkinlik paylaşımı Google uygulamalarıyla entegre kullanıcılar Ücretsiz / Ücretli planlar / Kurumsal müşteriler için özelleştirme Cozi Renk kodlu planlama, paylaşılan yapılacaklar ve market listeleri, haftalık gündem e-postaları Aile odaklı planlama Ücretsiz / Premium: abonelik tabanlı TimeTree Birden fazla takvim, yerleşik sohbet, gerçek zamanlı bildirimler, ek dosya ekleme İletişim ile takvim paylaşımı Ücretsiz / Premium: abonelik tabanlı Microsoft Outlook Takvim Microsoft 365 entegrasyonu, takvim arama, çoklu takvim desteği, e-posta/etkinlik senkronizasyonu Microsoft kullanıcıları ve iş ailesi planlaması Ücretsiz / Ücretli planlar / Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur FamilyWall Gerçek zamanlı konum izleme, yemek planlama, Google Takvim senkronizasyonu, alışveriş listeleri Hepsi bir arada aile organizasyonu Ücretsiz / Premium: abonelik tabanlı FamCal Renk kodlu etkinlikler, paylaşılan listeler, yemek planlayıcı, gider izleme Tüm aile için planlama Ücretsiz / Premium: abonelik tabanlı Cupla Ortakların takvim senkronizasyonu, paylaşılan görevler ve hatırlatıcılar, yerleşik sohbet, otomatik güncellemeler Programlarını yöneten çiftler Ücretsiz Asana Görev atamaları, otomasyon, takvim senkronizasyonu, öncelik ayarları Proje tabanlı aile planlaması Ücretsiz / Ücretli planlar / Kurumsal müşteriler için özelleştirme Fantastical Çoklu takvim senkronizasyonu, etkinlik önerileri, doğal dil girişi, arama algılama Gelişmiş planlama ihtiyaçları olan Apple kullanıcıları Ücretsiz / Ücretli planlar / Kurumsal müşteriler için özelleştirme

Paylaşımlı takvim uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Tüm paylaşılan takvim uygulamaları aynı değildir. Bazıları planlamayı kolaylaştırırken, diğerleri zahmetli ve gereksiz işler yaratır. Ailenizin düzenini sorunsuz bir şekilde sağlamak için şu özelliklere sahip uygulamaları tercih edin:

Birden fazla cihazda senkronizasyon: Ailenizin tüm üyeleri, kullandıkları cihazdan bağımsız olarak gerçek zamanlı güncellemeleri alsın

Özelleştirilebilir bildirimler: Önemli etkinlikler, son dakika program değişiklikleri veya yinelenen görevler için hatırlatıcılar ayarlayın

Birden çok takvim görünümü : Günlük, haftalık veya aylık düzenler arasında geçiş yaparak yaklaşan etkinlikleri hızlıca görün

Renk kodlu etkinlikler: Her aile üyesine farklı renkler atayarak karışıklıkları önleyin

Paylaşılan görev listeleri: Planlanan etkinliklerin yanı sıra market alışverişlerini, okul projelerini ve ev işlerini takip edin

Etkinlik tabanlı sohbet veya notlar : Sonsuz metinlerden kaçınmak için etkinliklere doğrudan ayrıntılar, güncellemeler veya son dakika değişiklikleri ekleyin

Diğer uygulamalarla entegrasyon: Planlamayı kolaylaştırmak için Google Takvim, Outlook veya görev yöneticileriyle senkronizasyon

Geçici etkinlikler için misafir erişimi: Bebek bakıcıları, akrabalar veya arkadaşların tam erişim izni vermeden programları görüntülemelerine izin verin

🔍 Biliyor muydunuz? İnsanların %70'i günlük programlarını yönetmek için dijital takvimlere güveniyor. Ancak, birden fazla aile üyesinin etkinliklerini takip etmek için basit bir takvim uygulamasından fazlası gerekir.

En İyi 10 Paylaşımlı Takvim Uygulaması

Doğru paylaşımlı takvim uygulamasını bulmak, ailenizin programını düzenli tutmak için çok önemlidir. İster basit bir aile takvimi ister cihazlar arasında senkronizasyon özelliğine sahip, birçok özelliği barındıran bir planlayıcıya ihtiyacınız olsun, farklı kullanım durumları için birçok ücretsiz takvim uygulaması mevcuttur.

Kaos yaşamadan işlerinizi yolunda tutmanıza yardımcı olacak en iyi seçenekler burada!

1. ClickUp (Hepsi bir arada görev ve takvim yönetimi için en iyisi)

ClickUp, yerleşik planlama ve işbirliği özelliklerine sahip iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Geleneksel aile takvim uygulamalarının aksine, ClickUp yapılacaklar listelerini, etkinlik izlemeyi ve görev bağımlılıklarını entegre eder. Bu, birden fazla programı aynı anda idare eden meşgul aileler için mükemmel bir seçenek olmasını sağlar.

ClickUp Takvim ile ailenizin programlarını planlayın ve izleyin

ClickUp Takvim , ailenizi aynı sayfada tutar . Sadece birkaç tıklama ile görevlerinizi ve etkinliklerinizi gün, hafta veya ay bazında görüntüleyerek ailenizin programına ilişkin ayrıntılı veya genel bir bakış elde edebilirsiniz.

Gerçek seviye atlama mı? Artık programınızı otomatikleştirebilirsiniz. Şunu hayal edin: en önemli görevlerinizi öncelikli olarak işaretliyorsunuz ve ClickUp yapay zeka kullanarak bu görevler için en uygun zamanları öneriyor. Ardından bu zaman bloklarını tek bir tıklama ile takviminize ekleyebilirsiniz. Bir görevi bitiremezseniz ne olur? ClickUp sizin için otomatik olarak zamanı yeniden planlar, böylece işlerinizi aksatmazsınız.

ClickUp'ın Takvim özelliği, tüm takvimlerinizi (iş, kişisel, sosyal) tek bir görünümde birleştirmenize olanak tanır. Bu, tüm taahhütleriniz için merkezi bir hub oluşturarak karışıklığı azaltır ve planlamayı basitleştirir.

Ve en iyisi: ClickUp, görevlerinizi ve takviminizi sorunsuz bir şekilde entegre eder. Öncelikli görevlerinizi, gecikmiş görevlerinizi ve birikmiş işlerinizi takvim kenar çubuğunda görebilir ve bunları planınıza kolayca sürükleyip bırakabilirsiniz. Bu şekilde, iş gününüzü daha verimli bir şekilde planlayabilir ve en önemli işlere odaklanabilirsiniz.

ClickUp Görevleri ile görevleri düzenleyin, önceliklendirin ve otomatikleştirin, kaos yaşamadan son teslim tarihlerini takip edin

ClickUp Görevleri ile, bireysel aile üyelerine görevler atayabilir, etkinlikleri renk kodlarıyla işaretleyebilir ve hatta okul etkinlikleri veya aile gezileri için yinelenen hatırlatıcılar oluşturabilirsiniz.

ClickUp Görevleri ile ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Görevler için daha iyi bağlam sağlamak ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlamak için Özel Alanlar'ı kullanın

Sorunsuz yönetim için görevleri esnek bağımlılıklarla birbirine bağlayın

Günlük işler gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, böylece hatırlatıcıları ayarlamak için daha az zaman harcayın

Takvim düzeninizi ayarlayın, görevleri filtreleyin ve görünümleri başkalarıyla paylaşın. Outlook ve Apple Takvim gibi harici takvimlerle de senkronizasyon yapabilirsiniz.

Sürükle ve bırak planlama, harici takvim senkronizasyonu ve etkinlik tabanlı sohbetler ile ClickUp, birden fazla uygulama arasında geçiş yapmadan aile planınızı kolayca yapmanızı sağlar.

📮 ClickUp Insights: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi kullanıyor. Ancak çoğu iş akışı yönetim aracı, verimliliği etkileyen yerleşik önceliklendirme özellikleri sunmuyor. ClickUp'ın yapay zeka destekli planlama ve zaman takibi özellikleri, takımınız için işe yarayan özel bir zaman yönetimi stratejisi oluşturur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Harici takvimleri sorunsuz bir şekilde senkronize ederek Google Takvim ve Outlook'u tek bir görünümde birleştirin

Etkinlikleri anında sürükleyip bırakarak manuel girdi yapmadan programları ayarlayın

Takvim girdilerini renk kodlarıyla işaretleyerek her aile üyesinin etkinliklerini bir bakışta takip edin

Etkinliklere notlar ve dosyalar ekleyerek okul formları, market listeleri veya seyahat planları gibi ayrıntıları ekleyin

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak aileniz ve iş arkadaşlarınızla işbirliği yapın, beyin fırtınası yapın ve yaratıcı görsellerle görevleri birlikte tamamlayın

ClickUp Chat ile gerçek zamanlı iletişim ve etkinliklerin sorunsuz koordinasyonunu sağlayarak herkesin zahmetsizce aynı sayfada kalmasını sağlayın

ClickUp Zaman Takibi ile görevlere harcadığınız toplam zamanı görün ve zamanı durum, tarih ve önceliklere göre filtreleyin

ClickUp sınırlamaları

Sadece basit bir aile takvimi uygulamasına ihtiyaç duyan aileler için öğrenme eğrisi

Uygulamayı açmadan yaklaşan etkinlikleri görüntülemek için özel bir mobil bileşen yoktur

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (4.000+ yorum)

Kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp, projelerin hem genel görünümünü hem de ayrıntılarını görmemizi sağlayarak sorunları hızlı bir şekilde çözmemize ve herkesin aynı sayfada projeye odaklanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, günlük görevlerimin çoğunu otomatikleştirebilme özelliğini de çok seviyorum.

ClickUp, projelerin hem genel görünümünü hem de ayrıntılarını görmemizi sağlayarak sorunları hızlı bir şekilde çözmemize ve herkesin aynı sayfada projeye odaklanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, günlük görevlerimin çoğunu otomatikleştirebilme özelliğini de çok seviyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Ailenizde iş, okul ve ev hayatı için birden fazla takvim varsa, ClickUp'ın gelişmiş filtreleri grup programlarını ayrı ayrı veya tek bir yerde görüntülemenizi sağlar. Bu filtreleri kullanarak dağınıklığı önlerken önemli olan her şeyi takip etmeye devam edin.

2. Google Takvim (Google uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon için en iyisi)

via Google Takvim

Google Takvim, en yaygın kullanılan paylaşımlı takvim uygulamalarından biridir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Gmail, Meet ve Drive gibi tüm Google uygulamalarıyla kolayca senkronizasyon sağlar.

Aileniz bir Gmail hesabı kullanıyorsa, bu takvim uygulaması daha da güçlü hale gelir. E-postalardan etkinlikleri otomatik olarak eklemenize, video görüşmeleri planlamanıza ve programınızı paylaşmanıza olanak tanır.

Google Takvim, tek bir arayüzde birden fazla takvimi yönetme özelliği ile öne çıkıyor. Aile üyeleri, iş, okul ve hatta bir aile günlüğü için ayrı takvimler oluşturabilir, bunlar arasında geçiş yapabilir veya hepsini aynı anda görüntüleyebilirsiniz.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Google uygulamalarını otomatik olarak senkronize ederek Gmail, Meet ve Google Görevler'den etkinlikleri manuel olarak girmeden ekleyin

İş, okul ve kişisel programlarınızı tek bir yerde ayırmak için zahmetsizce birden fazla takvim oluşturun

Takvimleri aile üyeleriyle anında paylaşarak herkesi önemli etkinliklerden haberdar edin

Doğal dil etkinlik oluşturma özelliğini kullanarak "Saat 3'te doktor randevusu" gibi basit ifadeler yazın ve Google'ın bunu planlamasına izin verin

Google Takvim sınırlamaları

Başkalarının programlarını görüntülemeye çalışırken ortak uygunlukları bulmak zor olabilir

Yapılacaklar listeleriyle programları birleştirmek isteyen aileler için yerleşik görev yönetimi yoktur

Google Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

İşletmeler için başlangıç paketi: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş standardı : Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 22 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Takvim puanları ve yorumları

G2: 4,6/5,0 (42.790+ yorum)

Capterra: 4,8/5,0 (3.470+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Birkaç Google Takvim ipucunu öğrenerek, Gmail'den etkinlikleri otomatik olarak eklemekten çalışma saatlerini ve özel bildirimleri ayarlamaya kadar, planlama stresinden saatler kazanabilirsiniz. En iyi Google Takvim ipuçlarını buradan inceleyin.

3. Cozi (Aile odaklı planlama ve organizasyon için en iyisi)

via Cozi Family Organizer

Cozi, yoğun evlerin düzenli kalması için tasarlanmış bir paylaşımlı aile takvimi uygulamasıdır. Genel olarak paylaşılan takvim uygulamalarının aksine, Cozi takvim paylaşımı, yapılacaklar listeleri, market listeleri ve yemek planlamasını tek bir platformda birleştirir.

Aile üyelerine otomatik bildirimler göndererek herkesin etkinliklerini izlemek için tek bir çözüm. Renk kodlu planlama, her etkinliğe kimlerin katıldığını bir bakışta kolayca görmenizi sağlar.

Cozi, okul etkinlikleri, dişçi randevuları veya aile etkinlikleri gibi önemli tarihleri herkesin hatırlamasını sağlar.

Cozi'nin en iyi özellikleri

Herkesi değişikliklerden haberdar etmek için otomatik bildirimler ve gündem e-postaları ayarlayın

Alışveriş listelerini, yemek planlarını ve yapılacaklar listelerini paylaşarak ev işlerini tek bir yerden yönetin

Herhangi bir cihazdan aile takvimine erişerek hareket halindeyken programları kontrol edin

Cozi sınırlamaları

Google Takvim veya Outlook gibi diğer takvim uygulamalarıyla entegrasyon eksikliği

Bazı özelliklerin kilidini açmak için ücretli abonelik gerekir

Cozi fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

Cozi puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📌 Bonus İpucu: Cozi'nin gündem e-postalarını kullanarak aile üyelerine haftalık programınızı gönderin, böylece herkes planlarını önceden bilsin. Bu, aile toplantılarını, okul etkinliklerini ve yemek planlamasını tek seferde takip etmek için kullanışlıdır!

4. TimeTree (Yerleşik iletişim özelliği ile takvim paylaşımı için en iyisi)

via TimeTree

TimeTree, aileler, arkadaşlar ve takımlar için planlama ve koordinasyonu basitleştiren bir paylaşımlı takvim uygulamasıdır.

Standart aile takvim uygulamalarının aksine, TimeTree takvim paylaşımının ötesine geçer. Yerleşik sohbet özellikleri, farklı gruplar için birden fazla takvim ve takvim etkinlikleri için anlık bildirimler içerir.

TimeTree ile paylaşılan bir aile takvimi uygulaması, iş takvimi ve hatta bir aile günlüğü oluşturun. Uygulama, herkesi gerçek zamanlı güncellemelerle bilgilendirir ve planları tartışmak için ayrı mesajlaşma uygulamalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

TimeTree'nin en iyi özellikleri

İş, aile ve kişisel takvimleri ayırmak için farklı gruplar için birden fazla takvim oluşturun. Herhangi bir değişiklik için otomatik bildirimler alın, böylece kimse bir güncellemeyi kaçırmasın

Yerleşik sohbet ve yorumlar özelliğini kullanarak çevrimiçi takviminizdeki etkinlikleri tartışın

Önemli belgelere kolayca erişmek için etkinliklere dosya ve resim ekleyin

TimeTree sınırlamaları

Google Takvim veya Outlook gibi diğer takvim uygulamalarıyla derin entegrasyon eksikliği

Etkinlik önceliklendirme gibi bazı gelişmiş özellikler ücretli abonelik gerektirir

TimeTree fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Premium: Kullanıcı başına aylık 4,49 $

Yıllık plan: 44,99 $/yıl kullanıcı başına

TimeTree puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? 393 aile üzerinde yapılan bir araştırma, ortak planlama araçlarının aile hayatındaki stresi azalttığını ortaya koydu. Aile takvimi uygulamaları, çakışan randevuları, yanlış anlaşılmaları ve son dakika kaosunu önleyerek iş, okul ve kişisel programların koordinasyonunu sağlar.

5. Microsoft Outlook Takvim (Microsoft kullanıcıları ve iş-aile planlaması için en iyisi)

via Microsoft Outlook Takvim

Microsoft Outlook Takvim, Microsoft ekosistemiyle entegre olan bir paylaşımlı takvim uygulamasıdır. Aile etkinlikleri, okul programları veya iş toplantıları düzenlerken, birden fazla takvim görünümü, etkinlik davetiyeleri ve gerçek zamanlı güncellemeler sunar.

Zaten Microsoft 365 kullanan aileler için Outlook'un takvim paylaşımı, farklı hesaplar arasında planları koordine etmenizi sağlar. Ayrıca Google Takvim ve Apple Takvim senkronizasyonunu da destekleyerek tüm cihazlardaki tüm programlarınızı yönetmenize olanak tanır.

Yerleşik etkinlik hatırlatıcı sistemi, kimsenin önemli tarihleri unutmamasını sağlarken, birden fazla takvimde arama yapma özelliği, ihtiyacınız olanı kolayca bulmanızı sağlar.

Microsoft Outlook Takvim'in en iyi özellikleri

Google, Apple ve Microsoft takvimleriyle senkronizasyon sağlayarak tüm programları tek bir görünümde birleştirin

İş, okul ve kişisel hayatınızı ayırmak için birden fazla takvim oluşturun ve paylaşın

Takvim öğelerini kolayca arayarak geçmiş ve gelecek etkinlikleri hızla bulun

Microsoft Outlook Takvim sınırlamaları

Diğer takvim uygulamalarına kıyasla sınırlı ücretsiz depolama alanı

Gelişmiş araçlar, Microsoft sistemine yeni başlayanlar için öğrenme süreci gerektirebilir

Microsoft Outlook Takvim fiyatlandırması

Microsoft 365 Aile: Kullanıcı başına aylık 8,99 $

Microsoft 365 Personal: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Microsoft 365 İş Planı: Özel fiyatlandırma

Microsoft Outlook Takvim puanları ve yorumları

G2: 4,5/5,0 (2.970+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (2.120+ yorum)

Kullanıcılar Microsoft Outlook Takvim hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

MS Outlook, e-posta gönderme ve iş takviminizi yönetme için en çok kullanılan araçlardan biridir. Bu aracın en iyi özelliği, Zoom Workplace, MS Teams vb. gibi diğer toplantı araçlarıyla sorunsuz entegrasyonudur.

MS Outlook, e-posta gönderme ve iş takviminizi yönetme için en çok kullanılan araçlardan biridir. Bu aracın en iyi özelliği, Zoom Workplace, MS Teams vb. gibi diğer toplantı araçlarıyla sorunsuz entegrasyonudur.

6. FamilyWall (Hepsi bir arada aile organizasyonu ve iletişimi için en iyisi)

via FamilyWall

FamilyWall, günlük programları, görevleri ve iletişimi kolaylaştırmak için tüm aileye yönelik bir organizasyon platformudur. Alışveriş listelerini, yemek planlamasını ve gerçek zamanlı konum takibini entegre ederek yoğun aileler için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Google Takvim senkronizasyonu ile birden fazla takvimi tek bir yerde birleştirin ve herkesin işlerini takip etmesini sağlayın. Paylaşılan yapılacaklar listeleri ve market listeleri hiçbir şeyin unutulmamasını sağlarken, aile mesajlaşma özelliği uygulama arasında geçiş yapmadan anında iletişim kurmanızı sağlar.

Premium kullanıcılar, bütçe izleme ve yemek planlama özelliklerini kullanarak ev yönetimini daha da sorunsuz hale getirebilir.

FamilyWall'un en iyi özellikleri

Tüm etkinlikleri tek bir yerde merkezileştirmek için programları Google Takvim ile senkronize edin

Alışveriş listelerini ve yapılacaklar listelerini paylaşarak ailece görevleri takip edin

Çocuklar için gerçek zamanlı konum izleme özelliğini kullanın ve güvenli bölge uyarıları alın

Haftalık yemek planı yapın ve kolay alışveriş için otomatik market listeleri oluşturun

FamilyWall sınırlamaları

Kullanıcılar, bütçe ve gelişmiş yemek planlaması için abonelik gerektirir

Konum izleme, bazı cihazlarda pili daha hızlı tüketebilir

FamilyWall fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Premium: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

FamilyWall puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Bir araştırmaya göre, erkekler kadınlardan daha fazla dijital takvim kullanıyor (73%'e karşı 67%), ancak kadınlar kağıt ajanda kullanma eğiliminde (32,1%). ClickUp gibi uygulamalar, dijital organizasyon araçları sunarken, geleneksel yaklaşımı tercih edenler için kolay manuel not alma imkanı sağlayarak bu farkı kapatmaya yardımcı oluyor.

7. FamCal (Tüm aileyi tek bir uygulamada organize etmek için en iyisi)

via FamCal

FamCal, ev halkının etkinlikler, görevler, notlar ve alışveriş listeleri ile senkronize kalmasına yardımcı olan paylaşımlı bir aile takvimi uygulamasıdır. Renk kodlu planlama, aile üyesi rolleri ve gerçek zamanlı güncellemeler sunarak, birden fazla sorumluluğu aynı anda yerine getiren yoğun aileler için idealdir.

Google Takvim senkronizasyonu ile kullanıcılar etkinlikler ekleyebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve belirli aile üyelerine görevler atayabilir.

Uygulama, paylaşılan yemek tarifi planlayıcı, aile gezileri için gider izleme ve gizli notlar içerir. Bu sayede günlük programlardan tatil planlarına kadar her şey iyi organize edilir.

FamCal'ın en iyi özellikleri

Her aile üyesinin programını izlemek için renk kodlu kategorilerle paylaşılan etkinlikler oluşturun

Alışveriş ve ev işlerini takip etmek için market listelerini ve yapılacaklar listelerini yönetin

Yerleşik yemek planlayıcıyı kullanarak tarifleri düzenleyin ve yemekleri doğrudan takvime ekleyin

Tatil sırasında harcamaları izlemek için seyahat giderlerini tek bir yerden takip edin

FamCal sınırlamaları

Outlook veya Samsung Takvim ile senkronizasyon yapılmaz, bu da platformlar arası entegrasyonu sınırlar

Bazı temel özellikler artık ücretli hale geldi, bu da uzun süredir kullanan kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor

FamCal fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Premium: Kullanıcı başına haftalık 4,99 $

Yıllık plan: 39,99 $/yıl, kullanıcı başına

FamCal puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Google Takvim Uzantıları ve Eklentileri

8. Cupla (Birlikte programlarını yöneten çiftler için en iyisi)

via Cupla

Cupla, çiftler için tasarlanmış bir paylaşımlı takvim uygulamasıdır ve birlikte hayatı planlamayı kolaylaştırır. Bu genel aile takvim uygulaması, ilişkilere uygun planlamaya odaklanır ve partnerlerin önemli tarihler, yapılacaklar listeleri ve hatırlatıcılar konusunda senkronize olmalarını sağlar.

Paylaşılan etkinlikler oluşturun, Google Takvim gibi diğer takvimlerle senkronizasyon yapın ve hatta uygulama içinde sohbet ederek planları gerçek zamanlı olarak tartışın.

İster randevularınızı yönetin, ister iş programlarınızı koordine edin, ister birbirinizin uygunluk durumunu takip edin, Cupla her şeyi basitleştirir.

En iyi özelliklerden bazıları

Programları anında senkronize ederek her iki tarafın da uygunluk durumunu görün

Günlük görevlerinizi takip etmek için yapılacaklar listelerini ve hatırlatıcıları birlikte yönetin

Mesajlaşma platformlarına geçmeden planları koordine etmek için uygulama içinde sohbet edin

Program değişiklikleri hakkında otomatik güncellemeler alın, böylece kimse önemli bir etkinliği kaçırmasın

Cupla sınırlamaları

Daha geniş aile veya takım özellikleri olmadan çiftlere dayalı planlama ile sınırlıdır

Bilgisayarda program yönetmeyi tercih edenler için masaüstü sürümü yoktur

Cupla fiyatlandırma

Ücretsiz indir

Cupla puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Asana (Proje tabanlı aile organizasyonu ve görev izleme için en iyisi)

via Asana

Asana sadece iş için değil, yapılandırılmış görev yönetimine ihtiyaç duyan aileler için de güçlü bir paylaşımlı takvim uygulamasıdır. Eviniz birden fazla takvim, yapılacaklar listesi ve paylaşılan sorumluluklarla mini bir organizasyon gibi çalışıyorsa, Asana hepsini bir araya getirmenize yardımcı olur.

Geleneksel aile takvim uygulamalarının aksine, Asana etkinlikler oluşturmanıza, son tarihler belirlemenize, görevleri izlemenize ve iş akışlarını otomatikleştirmenize olanak tanır. Ev işlerini atayabilir, okul programlarını yönetebilir ve hatta Google Takvim veya Microsoft Outlook entegrasyonlarını kullanarak her şeyi tek bir yerde senkronize edebilirsiniz.

Asana'nın en iyi özellikleri

Okul, iş ve etkinlikleri takip etmek için proje tabanlı planlama ile aile programlarını düzenleyin

Yineleyen görevleri otomatikleştirerek ev işlerini, yemek planlarını veya fatura ödemelerini manuel giriş yapmadan yönetin

Google Takvim ve diğer takvimlerle senkronizasyon sağlayarak tüm etkinlikleri tek bir yerde birleştirin

Aile üyelerine son tarihler, öncelik düzeyleri ve hatırlatıcılar ile görevler atayın

Asana sınırlamaları

Toplu otomasyon ve gelişmiş kurallar, minimum kullanıcı gereksinimi olan bir kurumsal plan gerektirir

Geri ödeme politikası olmayan yıllık faturalandırma, uzun süreli kullanımdan emin olmayanlar için risklidir

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Başlangıç: 10,99 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5,0 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (13.350+ yorum)

Kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Asana ile çalışmanın basitliğini seviyorum. Yıllar boyunca birçok başka proje yönetimi aracı kullandım, ancak hiçbiri bu kadar temiz ve sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip değildi. Bu aracı ilk kez kullanıyorsanız, başlamak inanılmaz derecede kolay.

Asana ile çalışmanın basitliğini seviyorum. Yıllar boyunca birçok başka proje yönetimi aracı kullandım, ancak hiçbiri bu kadar temiz ve sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip değildi. Bu aracı ilk kez kullanıyorsanız, başlamak inanılmaz derecede kolay.

via Fantastical

Fantastical, Apple cihazlar arasında sorunsuz takvim paylaşımı, etkinlik planlama ve görev yönetimi ihtiyacı olan Mac kullanıcıları için premium bir takvim uygulamasıdır. Doğal dilde etkinlik oluşturma, saat dilimi desteği ve otomatik toplantı planlama özellikleri sunar.

Fantastical'ı diğerlerinden ayıran özelliği, Google Takvim, iCloud, Microsoft 365 ve diğer takvim uygulamalarıyla senkronizasyon yeteneğidir. Bu sayede birden fazla takvimi görüntüleyebilirsiniz. Etkinlik önerileri sunar, böylece çeşitli zaman seçenekleri gönderebilir ve başkalarının en uygun olanı seçmesine izin verebilirsiniz. Aile toplantıları veya okul toplantıları için mükemmeldir.

Fantastical'ın en iyi özellikleri

Birden fazla takvimi senkronize ederek Google, iCloud ve Outlook programlarını tek bir yerde bir araya getirin

"Saat 6'da büyükannemlerde akşam yemeği" gibi doğal dil ifadeleri kullanarak etkinlikler oluşturun

Aile üyelerine etkinlik saatleri önerin ve en iyi seçeneği oylamalarına izin verin

Zoom, Google Meet ve Teams bağlantılarını algılayarak konferans görüşmelerini otomatik olarak görüntüleyin ve katılın

Fantastical sınırlamaları

Barındırılan takvim hizmeti sunmamasına rağmen fiyatları yüksektir

Windows veya Android kullanıcıları için tam özellikli destek sunmayan Apple cihazlarla sınırlıdır

Fantastical fiyatlandırma

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 4,75 $

Aile (en fazla 5 kullanıcı): Kullanıcı başına aylık 7,50 $

Fantastical puanları ve yorumları

G2: 4,4/5,0 (20+ yorum)

Capterra: 4,8/5,0 (20+ yorum)

Kullanıcılar Fantastical hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Kullanımı çok kolay. Temel takvim ihtiyaçları olan kişilere açıklaması zor, ama benim takvimim çok yoğun. Takvime öğeler eklemek için basit İngilizce kullanmanıza izin veriyor ve arayüzü harika. iCal'dan çok daha iyi.

Kullanımı çok kolay. Temel takvim ihtiyaçları olan kişilere açıklaması zor, ama benim takvimim çok yoğun. Takvime öğeler eklemek için basit İngilizce kullanmanıza izin veriyor ve arayüzü harika. iCal'dan çok daha iyi.

➡️ Daha fazla bilgi: İki veya daha fazla Google Takvimi birleştirme

Keşfedilebilecek Diğer Paylaşımlı Takvim Uygulamaları

Hala mükemmel paylaşımlı takvim uygulamasını arıyorsanız, ihtiyaçlarınıza uygun birkaç güçlü alternatif daha burada.

Teamup Calendar: Grupların kullanıcı girişi olmadan programlarını düzenleyebilecekleri esnek bir takvim, topluluk etkinlikleri veya gönüllü takımlar için idealdir

Any. do Calendar: Takvim planlamasını yapılacaklar listesiyle birleştirerek, kullanıcıların günlerini planlamasına ve görevleri tek bir uygulamada sorunsuz bir şekilde yönetmesine olanak tanır

Zoho Calendar: Etkinlik planlama, hatırlatıcılar ve Zoho'nun verimlilik paketi ile entegrasyonlar sunan, iş dostu bir paylaşımlı takvim

ClickUp ile birden fazla takvimi sorunsuz bir şekilde yönetin!

En iyi paylaşılan takvim uygulamasını bulmak sadece planlama ile ilgili değildir; stresi azaltmak, iletişimi iyileştirmek ve tüm ailenin aynı sayfada olmasını sağlamakla da ilgilidir. İster görev otomasyonu, ister etkinlik tabanlı sohbet, ister sorunsuz takvim senkronizasyonu ihtiyacınız olsun, doğru araç fark yaratır.

ClickUp, sürükle ve bırak takvim, Google Takvim, Outlook ve diğer uygulamalarla entegrasyonlar ve güçlü görev yönetimi özelliklerini tek bir yerde sunar. Dolayısıyla, programınızı daha hızlı ve kolay hale getirmek istiyorsanız, ClickUp tam size göre!

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