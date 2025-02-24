Verimli İzleme için Ücretsiz Excel Envanter Şablonları

Envanter izleme, özellikle birden fazla ürün ve tedarikçiyi yöneten işletmeler için zorlu bir görev olabilir. Stok seviyelerindeki sürekli değişiklikler kafa karışıklığına, satış fırsatlarının kaçırılmasına ve finansal kayıplara yol açabilir.

Düzenli bir sistem olmadan, stokta neyin olduğunu ve neyin yenilenmesi gerektiğini takip etmek hızla kontrolden çıkabilir.

Microsoft Excel, ücretsiz envanter şablonları aralığıyla bir çözüm sunar. Bu şablonlar, ürünleri kaydetmek, miktarları izlemek ve tedarikçileri yönetmek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar. Çok yönlülükleri, küçük işletme sahipleri ve büyük depolar için uygun hale getirir ve özel ihtiyaçları karşılamak için özelleştirmeye olanak tanır.

Verimli stok yönetimine yardımcı olan bu etkili ve kullanıcı dostu Excel envanter şablonlarını keşfedin.

İyi bir Excel envanter şablonu nedir?

Excel envanter şablonu, Excel'de envanter düzeylerini verimli bir şekilde izlemenize ve yönetmenize yardımcı olan önceden tasarlanmış bir elektronik tablodur.

En iyi envanter yönetimi şablonlarını ararken şu anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:

Netlik: Şablon, envanter verilerinin kolayca girilebilmesi ve incelenebilmesi için net başlıklar, bölümler ve kategoriler içeren iyi düzenlenmiş bir düzene sahip olmalıdır

Kullanıcı dostu: Şablon sezgisel olmalı ve Excel becerisi ne olursa olsun takımınızın kolayca gezinebilmesini sağlamalıdır

Otomasyon: Toplamları hesaplamak için yerleşik formülleri desteklemeli, manuel çabayı azaltmalı ve hataları en aza indirmelidir

Özelleştirilebilirlik: İyi bir Excel envanter İyi bir Excel envanter hesap tablosu şablonu , sütun eklemenize veya kaldırmanıza, belirli kategorileri eklemenize ve belirli iş ihtiyaçlarına uyacak şekilde marka öğeleri (logolar ve renk şemaları gibi) uygulamanıza olanak tanır

Görsel temsil: Stok seviyeleri ve eğilimleri hakkında hızlı bilgi sağlayan grafikler veya çizelgeler içermelidir

İşbirliği özellikleri: Şablon, birden fazla kullanıcının gerçek zamanlı olarak görüntüleme, düzenleme ve paylaşım yapmasına olanak tanıyarak etkili ekip çalışmasını desteklemelidir

günlük Zorluklar için 8 Excel Envanter Şablonu

Verimli stok yönetimi için en iyi sekiz Excel envanter şablonunu inceleyelim:

1. Microsoft'un Yeniden Sipariş Vurgulama Şablonlu Envanter Listesi

microsoft aracılığıyla

Microsoft'un Yeniden Sipariş Vurgulamalı Envanter Listesi Şablonu, stok seviyelerini izlemek, yeniden sipariş noktalarını takip etmek ve gerekli öğelerin stokta bulunduğundan emin olmak için basit ama etkili bir yol sağlar.

Envanter ID, Ad, Açıklama, Birim Fiyat, Stokta Miktar ve Toplam Envanter Değeri gibi sütunlarla donatılmıştır. Koşullu biçimlendirme özelliği, yeniden sipariş edilmesi gereken öğeleri otomatik olarak vurgular. Popüler bir öğenin stoğunuz belirlenen seviyenin altına düşerse, hemen işaretlenir, böylece tükenmeden önce yenileyebilirsiniz.

İdeal kullanım alanları: Stok seviyelerini izlemesi ve stokların tükenmesini önlemek için hızlı satan öğeleri hızlıca yeniden sipariş etmesi gereken perakende mağaza sahipleri.

2. Microsoft'un Kişisel Varlık Envanter Şablonu

microsoft aracılığıyla

Microsoft'un Kişisel Varlık Envanteri Şablonu, kişisel finanslarınızı bir bakışta özetler; sonsuz sayfalardan oluşan elektronik tabloları incelemek zorunda kalmazsınız.

401(k), tahviller, tasarruflar, hisse senetleri gibi çeşitli varlık kategorilerini ve hatta arabanız ve eviniz gibi fiziksel varlıkları, bunların değerleriyle birlikte girebilirsiniz. Yerleşik çubuk grafik, verilerinizi net bir görsele dönüştürerek portföyünüzde hangi varlık kategorilerinin ağırlıkta olduğunu gösterir.

Şablon tamamen özelleştirilebilir; metni, renkleri, resimleri ve grafik stilini tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.

İdeal kullanım alanları: Finansal portföylerini anlamak için varlıklarını kataloglamak ve değerlendirmek isteyen bireyler.

3. Microsoft'un Depo Envanter Şablonu

microsoft aracılığıyla

Microsoft'un Depo Envanter Şablonu, deponuzda olan her şeyi görmenizi sağlar. Stoklarınızı öğe açıklamalarına, Stok Tutma Birimi (SKU) sayılarına ve belirli kutu konumlarına göre düzenler.

Anahtar özellikler şunlardır:

Toplam envanter değeri hesaplama : Envanterinizin toplam değerini anında görün

Kutu konumu ve organizasyonu : Bunlarla, öğelerin depolama konumunu hızlı bir şekilde belirleyebilir ve depo zeminini düzenli tutabilirsiniz

Yeniden sipariş uyarıları : Şablon, yeniden sipariş edilmesi gereken öğeleri işaretleyerek tahminlere gerek kalmaz ve en çok satan ürünlerinizin her zaman stokta olmasını sağlar

Seçim listesi yazdırma: Seçim listesini doğrudan Excel'den yazdırabilirsiniz. Bu, takımınıza siparişleri hazırlarken neyi seçmeleri ve nerede bulacakları konusunda net bir kılavuz sağlar

İdeal kullanım alanları: Doğru ve zamanında siparişlerin yerine getirilmesi için stok seviyelerini izlemesi gereken perakende veya e-ticaret işlerinde depo yöneticileri.

4. Template.net tarafından sunulan en iyi envanter hesap tablosu şablonlarını inceleyin

Template.net'in Envanter Tablosu Şablonu, aşağıdakileri yapmanızı sağlayan başka bir varlık izleme şablonudur:

Başlık bölümüne şirket adı, slogan, adres ve iletişim bilgileri gibi anahtar bilgileri girin

SKU, öğe açıklamaları, mevcut miktarlar, birim maliyetler ve toplam değerler gibi önemli bilgileri saklayın

Satın alımlar, satışlar, iadeler ve düzeltmeler gibi tüm envanter hareketlerini kaydederek kayıtlarınızın doğru ve güncel olmasını sağlayın

En çok satan ürünlerin tükenmesini veya yavaş satan ürünlerin stok fazlasını önlemek için stok seviyelerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yeniden sipariş uyarıları ayarlayın

Tedarikçi iletişim bilgilerini, teslimat sürelerini ve fiyatları takip ederek stok yenilemeyi kolaylaştırın

İdeal kullanım: Birden fazla tedarikçi ve ürün grubu ile uğraşan küçük işletme sahipleri.

5. Şablonla Envanter Depolama. net

Mağaza envanterini yönetmek sürekli bir zorluk olabilir; ürünler gelir ve satılır, her şeyi izlemek zor olabilir. Ancak, Template.net'in Mağaza Envanter Şablonu tüm bu bilgileri parmaklarınızın ucunda tutar.

Aşağıdaki özellikleri sunar:

Gerçek zamanlı envanter izleme: Gösterge paneli toplam stok hareketini gösterir (225 öğe giriş, 150 öğe çıkış ve 75 öğe kalan) ve hızlı stok yenileme kararları alabilmeniz için net bir görünüm sunar

Görsel temsil: Çizgi grafik, zaman içinde alınan ve satılan öğeleri karşılaştırarak, yüksek performanslı Erkek Tişörtleri veya düşük performanslı Spor Ayakkabılar gibi eğilimleri vurgular. Radar grafiği, envanteri Giyim ve Ayakkabı gibi kategorilere ayırır

Notlar bölümü: Özel taşıma talimatları veya satış promosyon notları gibi ek bilgiler için bu alanı kullanın

İdeal kullanım alanları: Kışlık mont ve yazlık sandalet gibi mevsimlik envanterleri izleyerek yoğun alışveriş dönemlerinde stok seviyelerini optimize etmesi gereken giyim ve ayakkabı perakende işleri.

6. Template.net tarafından sunulan Nakliye ve Lojistik Envanter Yönetimi Hesap Tablosu Şablonu

Template.net'in Nakliye ve Lojistik Envanter Yönetimi Hesap Tablosu Şablonu, çeşitli lojistik verilerini tek seferde yönetir:

Öğe açıklaması : Her öğenin açıklamasını bir bakışta net bir şekilde görün

Parça numarası ve tedarikçi : Bunlar, yeniden sipariş vermek ve güçlü ilişkiler sürdürmek için çok önemlidir

Stok seviyeleri : Neye sahip olduğunuzu, neyin geleceğini ve neyin gittiğini takip ederek envanterinizi kontrol altında tutun

Yeniden sipariş noktaları: Stokta eksiklik olmaması için yeniden sipariş verme zamanını bilin. Sistem sizin için otomatik olarak hesaplar ve zihinsel yükünüzü hafifletir

Ayrıca, bir öğeyi seçtiğinizde diğer alanlar otomatik olarak doldurulur veya hesaplanır, böylece zamandan tasarruf eder ve hataları azaltırsınız.

İdeal kullanım alanları: Nakliye işlemlerinde aksaklıkları önlemek için malzemeleri izlemesi gereken lojistik yöneticileri.

7. Template.net'in Envanter Yönetimi Şablonu

Template.net'in Envanter Yönetimi Şablonu, envanter durumunuzu anında netleştirir.

Birim maliyetlerinizi ve fiyatlarınızı izleyerek genel kar marjlarınızı anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, her ürün için tedarikçi bilgilerine erişerek yeniden sipariş vermeyi hızlı ve kolay hale getirebilirsiniz.

Ayrıca şablon, ürün ve kategoriye göre stoklarınızın görsel temsilini (grafikler, çubuk grafikler ve pasta grafikler) içerir.

İdeal kullanım alanları: Atıkları en aza indirgemek ve menüdeki ürünlerin her zaman mevcut olmasını sağlamak için belirli malzemelerin kullanım oranlarını analiz etmesi gereken restoran yöneticileri.

8. WPS Office'ten Depo Fiziksel Envanter Şablonu

wPS Office aracılığıyla

WPS Office'in Depo Fiziksel Envanter Şablonu, depo stoklarınızın eksiksiz bir özetini sunarak hammaddeleri, bitmiş ürünleri ve ambalajları izlemenizi sağlar.

Anahtar özellikler şunlardır:

Net kategorizasyon : Tüm deponuzu hammadde, yarı mamul ürünler, bitmiş ürünler ve sarf malzemeleri gibi düzenli kategorilere ayırır

Gerçek ve sistem envanteri : Sütunlar, envanter sayımını kaydetmenize ve ardından bunu sistemdeki sayılarla karşılaştırmanıza olanak tanır. Fazlalıkları (fazla stok) veya kayıpları (eksik öğeler) kaydedebilirsiniz, bu da olası sorunları hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olur

Parasal izleme: Şablon, sahip olduğunuz öğe sayısını ve değerini izler. Birim fiyat ve toplam dolar tutarları için alanlar sayesinde, envanterinizin finansal etkisini kolayca takip edebilirsiniz

İdeal kullanım alanları: Verimli envanter yönetimi ve doğru finansal raporlama için stok farklılıklarını izlemesi gereken imalat sektöründeki depo yöneticileri.

Envanter İzleme için Excel Kullanmanın Sınırlamaları

Excel, envanter yönetimi için uygun fiyatlı ve erişilebilir bir araç olmakla birlikte, birçok sınırlaması vardır:

Manuel işlem : Excel, manuel giriş gerektirir ve bu da özellikle büyük veri hacimlerini yönetirken hatalara yol açabilir

İşbirliği zorlukları : Excel'de eşzamanlı düzenleme, sürüm kontrolü sorunlarına ve veri çakışmalarına yol açabilir

Karmaşık süreçler için otomasyon yoktur : Excel, temel hesaplamaları otomatikleştirebilir, ancak talep tahmini veya otomatik yeniden sipariş gibi daha gelişmiş envanter süreçlerini uygulamak zordur

Entegrasyon eksikliği : Excel'i diğer ERP veya CRM yazılımlarıyla entegre etmek genellikle manuel içe ve dışa aktarım gerektirir ve bu da zaman alıcı olabilir

Sınırlı güvenlik : Excel, özel yazılımların sağlam güvenlik özelliklerine sahip değildir, bu nedenle hassas envanter verilerini yönetmek için ideal değildir

Görsel sınırlamalar: Excel'de etkileşimli gösterge panelleri veya dinamik grafikler gibi gelişmiş veri görselleştirme araçları yoktur. Bu da eğilimleri izlemeyi, kalıpları tespit etmeyi veya envanter performansı hakkında daha derin içgörüler elde etmeyi zorlaştırır

Sonuç olarak, modern işlerin taleplerini daha iyi karşılamak için Excel alternatiflerine olan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Envanter Excel Şablonlarına Alternatifler

Karmaşık tedarik zincirlerine sahip işletmeler, özel envanter yönetimi yazılımlarının ihtiyaçlarına daha uygun olduğunu düşünebilir.

İşte burada ClickUp devreye giriyor.

Özelleştirilebilir gösterge panelleri, en akıllı kararları alabilmeniz için ciro, yeniden sipariş noktaları ve tedarikçi performansı gibi anahtar metrikleri tek bir yerden izleyerek envanterin net bir özetini sunar. Ayrıca, düşük stok seviyeleri, yeniden stoklama ihtiyaçları veya sipariş gönderimleri için uyarılar ve hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, birden fazla takım üyesi aynı anda envanter verilerine erişebilir ve bunları güncelleyebilir, böylece depo personelinden yöneticilere kadar herkes gerçek zamanlı bilgilerle uyumlu çalışabilir.

En iyi yanı nedir? ClickUp, başlamak için kullanabileceğiniz çok sayıda hazır envanter şablonuna sahiptir, bu da onu verimli bir envanter yönetimi yazılımı haline getirir.

Bunlardan bazılarını inceleyelim.

1. ClickUp Envanter Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Envanter Şablonu ile daha iyi tahmin ve bütçe kontrolü için stok seviyelerini ve ödemeleri görselleştirin

ClickUp Envanter Şablonu, satıcı iletişim bilgileri, ödeme durumları ve daha fazlasını tek bir alanda merkezileştirir, böylece sayfaları, e-postaları ve sipariş formları arasında sonsuzca geçiş yapmanıza gerek kalmaz.

Şunları sunar:

Özel Görünümler: Envanterinizi farklı açılardan görüntüleyin; örneğin, hangi tedarikçilerin ne tedarik ettiğini görmek için "Tedarikçi Görünümü"nü veya mevcut stok seviyelerini ayrıntılı olarak izlemek için "Envanter Görünümü"nü kullanın

Özel Alanlar : Birim maliyetinden yeniden sipariş noktalarına kadar her şeyi izleyerek ihtiyaçları kolayca tahmin edin

Otomasyon: Stok yenileme veya ödeme zamanı geldiğinde size hatırlatacak özel otomasyon kuralları belirleyin

Ayrıca, satış, satın alma ve finans gibi farklı departmanlarınız varsa, şablon verimli organizasyonel planlama için iyi yapılandırılmış bir biçim sunar.

İdeal kullanım alanları: Envanter izlemeyi kolaylaştırmak için merkezi bir sisteme ihtiyaç duyan, çok departmanlı işletmelerdeki operasyon yöneticileri.

2. ClickUp Envanter Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Envanter Raporu Şablonu ile envanter eksikliklerini veya fazlalıklarını hızlıca belirleyin

ClickUp Envanter Raporu Şablonu, en çok satan ürünleri hızlı bir şekilde yeniden stoklamanıza ve raflarda toz toplayan yavaş satan ürünleri temizlemenize yardımcı olur.

İşte size nasıl yardımcı olur:

Stok seviyelerini bir bakışta görselleştirin: Şablonun okunması kolay tablo biçimi, sonsuz satırları taramadan tüm stok ayrıntılarınızı görmenizi sağlar

Kolay veri girişi: Kodsuz veri girişi özelliği sayesinde ürün ayrıntılarını ayarlamak çok kolaydır; tıklayın, yazın ve tamamdır

Analiz araçları: Stok hareket modellerini belirleyin, talep artışlarını öngörün ve siparişlerinizi ayarlayın

İdeal kullanım alanları: Çeşitli ürün gruplarını yöneten e-ticaret yöneticileri.

3. ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu ile ürün miktarlarını ve yeniden siparişleri sorunsuz bir şekilde izleyin

ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu, ürün miktarlarını, yeniden siparişleri, satıcıları ve hatta maliyet dalgalanmalarını tek bir düzenli ve yönetimi kolay kurulumda izlemek için gerçek zamanlı bir araçtır.

Yerleşik uyarılar ve planlı incelemeler ile fazla stok veya stok eksikliğini önlemeye yardımcı olur. Maliyet değişikliklerini ve stok eğilimlerini analiz ederek yeniden sipariş zamanlaması ve yatırım konusunda bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Zaman çizelgesi görünümünü kullanarak envanter değişikliklerini zaman içinde izleyin ve Black Friday gibi sezonluk yoğunluklarda talep artışlarına hazırlıklı olun.

İdeal kullanım alanları: Operasyon müdüründen satış takımına kadar herkesin envanter durumu ve yeniden sipariş ihtiyaçları konusunda aynı sayfada olmasını isteyen perakendeciler ve envanter yöneticileri.

4. ClickUp Ofis Envanter Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Office Inventory Template ile ofis envanter yönetimi sürecinizi kolaylaştırın

ClickUp Ofis Envanter Şablonu, dizüstü bilgisayarlar, atıştırmalıklar veya bitmeyen kahve stoğu gibi ofis envanterinizi düzenler.

Zaman takibi özellikleri ile görev sürelerini izleyebilir, darboğazları (tedarikçi gecikmeleri gibi) tespit edebilir ve sipariş programınızı erken sipariş vererek veya daha güvenilir bir tedarikçiye geçerek ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, Konuşma Görünümü özelliğini kullanarak envanter sorunları veya değişiklikleri hakkında doğrudan iletişim kurun. Yeni bir siparişin teslimatında gecikme varsa, takım üyelerini etiketleyerek herkesi senkronize edin, böylece kimse hazırlıksız yakalanmaz.

İdeal kullanım alanları: Ofis malzemelerini yöneten ofis yöneticileri veya idari takımlar.

5. ClickUp Ofis Malzemeleri Envanter Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ofis Malzemeleri Envanter Şablonu ile ofis malzemelerini izleyerek verimliliği artırın

ClickUp Ofis Malzemeleri Envanter Şablonu, ofisinizin ihtiyaç duyduğu her malzemeyi kuşbakışı görünümünde sunar.

Aşağıdakiler gibi ofis siparişlerinizi izlemek için özel alanlar içerir:

Toplam Maliyet : Birim fiyat ve miktara göre toplam sipariş maliyetini hesaplar

Departman : Kolay bütçeleme için her siparişi bir departmana atayın

Ödeme Durumu: Bir öğenin tamamen ödenip ödenmediğini, kısmen ödenip ödenmediğini veya beklemede olup olmadığını izler. Örneğin, Noel ağacı süsleri 40 $'dır, ancak "Kısmi Ödeme" işaretlendiğinde, satıcıyla iletişime geçmeniz gerektiğini bilirsiniz

İdeal kullanım alanları: Büyük hacimli tedarikçi sözleşmeleri, toplu siparişler veya tekrarlayan tedarik ihtiyaçlarını yöneten ofis yöneticileri.

6. ClickUp BT Envanter Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp BT Envanter Şablonu'nu kullanarak teknoloji envanteriniz üzerinde tam kontrol elde edin

ClickUp BT Envanter Şablonu, otomatik hatırlatıcılar ve bağımlılıklar ile eksiksiz teknik envanter kontrolü sağlayan hepsi bir arada bir çözümdür

Lisans kullanılabilirliğini kontrol etmek için üç aylık hatırlatıcılar ayarlayabilir veya donanım siparişlerini birbirine bağlayarak bir görev tamamlandığında diğerinin otomatik olarak güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Özet Görünümü, stokta bulunan ve bekleyen öğelerin hızlı bir özetini sunarken, Mevcut Envanter Görünümü stokta bulunan öğelerin ayrıntılı bir listesini gösterir.

İdeal kullanım alanları: Çeşitli teknoloji varlıklarını denetleyen BT yöneticileri ve sistem yöneticileri.

➡️ Daha fazla bilgi: En iyi 10 operasyon yönetimi yazılımı

💡Pro İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak ürün maliyetleri veya tedarikçi değişiklikleri gibi ayrıntıları otomatik olarak doldurun ve veri girişi süresini kısaltın. Ayrıca, stok seviyeleri değiştiğinde veya öğelere dikkat edilmesi gerektiğinde takım üyelerini bilgilendirir. Yorumları ve geri bildirimleri özetleyerek takımın envanterle ilgili tartışmalarını kolaylaştırır.

ClickUp Brain ile formüller oluşturun ve veri girişini kolaylaştırın

7. ClickUp Restoran Envanter Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Restoran Envanter Şablonu ile restoranınızın stok seviyelerini kolayca izleyin ve öğeleri yeniden sipariş edin

ClickUp Restoran Envanter Şablonu, önemli malzemelerin stok seviyelerini izlemenize, israfı azaltmanıza ve stok tükenmesini önlemenize yardımcı olur.

Aşağıdakiler dahil olmak üzere birden fazla görünüm ile birlikte gelir:

Haftalık Tüketim Görünümü: Bu, her öğenin haftalık kullanımını gösterir. Restoranınız haftada 20 pound parmesan peyniri kullanıyorsa, fazla satın almayı veya stokta eksik kalmayı önlemek için siparişleri ayarlayabilirsiniz

Öğe Depolama Görünümü: Mutfak, kiler, buzdolabı ve dondurucudaki tüm öğeleri belirli depolama konumlarına atayarak düzenler

Stokta Yok Görünümü: Stokta azalan veya tamamen biten tüm ürünleri izler, böylece neyi yeniden sipariş etmeniz gerektiğini tam olarak bilirsiniz

Son Kullanma Tarihleri Görünümü: Bu, öğeleri son kullanma tarihlerine göre sıralamanızı sağlayarak, bunları zamanında kullanmanızı ve israfı önlemenizi sağlar

İdeal kullanım alanları: Günlük mutfak operasyonlarını denetleyen ve hassas bir envanter yönetimi aracına ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli restoran sahipleri.

8. ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu ile satın alma siparişlerinizi tek bir yerden sorunsuz bir şekilde izleyin

ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu, her siparişi izlemek ve envanter seviyelerini ve tedarikçi ayrıntılarını yönetmek için tasarlanmıştır.

Envanter öğelerini kategori, ürün ID'leri veya tedarikçilere göre düzenlemek için kullanın. Anahtar tedarikçi bilgilerini (iletişim bilgileri, fiyatlandırma ve teslimat süreleri) doğrudan çalışma alanınızda da saklayabilirsiniz. Böylece en iyi teklifi ve en hızlı teslimatı kimin sunduğunu görebilirsiniz.

Ayrıca, düzenli yeniden siparişler için ClickUp'ta yinelenen görevler ayarlayın ve bir sonraki siparişi verme zamanı geldiğinde bildirim almak için ClickUp Hatırlatıcıları'nı kullanın.

İdeal kullanım: Satın alma siparişlerini izlemek ve yeniden siparişleri otomatikleştirmek için envanter yazılımı arayan işletme sahipleri.

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi 10 Sipariş Yönetimi Yazılımı

9. ClickUp Basit İş Envanter Kaydı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Basit İş Envanter Kaydı Şablonu ile güncel ve doğru envanter verileri elde edin

ClickUp Basit İş Envanter Kaydı Şablonu, tüm stoğunuzu Stokta Yok, Kritik ve Yeniden Sipariş gibi açık, renk kodlu bölümlere ayırır, böylece düşük stok nedeniyle bir daha asla satış kaçırmazsınız.

Her öğenin verilerini depolamak için 15 özel alan içerir:

Stok Miktarı: Kalan stok miktarını gösterir

Sipariş Miktarı: Seviyeler kritik noktaya ulaştığında sipariş edilecek stok miktarını belirtir

Tedarikçi Bilgileri: Sipariş verdiğiniz tedarikçileri ve iletişim bilgilerini izler

Yeniden Sipariş Seviyesi: Yeniden sipariş eşiğini ayarlar ve stok bu seviyenin altına düştüğünde uyarılar gönderir

İdeal kullanım alanları: Temel malzemelerin stok seviyelerini yönetmek için basit bir sisteme ihtiyaç duyan kafe sahipleri.

ClickUp ile Envanter Yönetimini Sorunsuz Bir Şekilde Yönetin

Etkili envanter yönetimi, stok seviyelerinin optimize edilmesini, maliyetlerin kontrol altında tutulmasını ve müşteri memnuniyetinin yüksek kalmasını sağlar.

Excel, stok izleme sürecini kolaylaştırmak için birden fazla şablon sunsa da, yalnızca elektronik tablolara güvenmek, envanter ihtiyaçlarınız ve işiniz büyüdükçe verimsizliklere ve karmaşıklıklara yol açabilir.

ClickUp, basit izlemenin ötesine geçer. Gerçek zamanlı işbirliği, stok yenileme için otomatik uyarılar ve gelişmiş veri görselleştirme araçları gibi özelliklerle, envanterinizi kolaylık ve hassasiyetle yönetmenizi sağlar.

ClickUp'a bugün kaydolun ve envanterinizi yönetme şeklinizi değiştirin.