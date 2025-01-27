2025'in En İyi 10 Lojistik Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlar)

Günümüzün iş dünyası, her zaman yıldırım hızındaki teslimatlarla övünür. Ancak sonunda çoğu, yapılandırılmamış lojistik yönetim sistemlerinin kurbanı olur.

Perakende işlerinin çevrimiçi hale gelmesi ve satış kanallarının sürekli gelişmesiyle, lojistik takımlarının envanter, sipariş ve teslimatları aynı anda yönetmesi zorlaşıyor.

Talep üzerine tahminlerde bulunmak, stok fazlasına veya stok eksikliğine yol açar ve rekabetçi pazarda ayak uydurmak için gerçek zamanlı izleme ve veriye dayalı planlara ihtiyacınız vardır.

Ancak endişelenmeyin, lojistik yönetim araçları imdadınıza yetişecek.

Bunlar nelerdir? İşletmeniz için doğru olanı nasıl seçersiniz?

Bu makalede, şu anda mevcut olan en iyi lojistik araçlarını ele alacak ve anahtar özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını, ürün incelemelerini ve derecelendirmelerini vurgulayarak size en uygun seçeneği bulmanızı sağlayacağız.

Lojistik Yazılımı Nedir?

Lojistik yazılımı, envanter yönetimi, nakliye planlaması, sipariş izleme ve depo kontrolü gibi tüm yaşam döngüsünü otomatikleştirir ve basitleştirir.

Özellikle saatlerinizi alan sıradan görevler. Veri girişi, tedarikçi ve fiyat yönetimi gibi.

Lojistik araçları modern teknolojiye dayalıdır ve minimum insan müdahalesi gerektirir. Daha hızlı ve daha verimli lojistik yönetimi ile son derece hassas bir üretim hattı bekleyebilirsiniz.

Ancak, sayısız seçenek varken, işiniz için doğru lojistik yönetim yazılımını nasıl bulabilirsiniz?

İş lojistik yazılımı satın alırken, herkese uyan tek bir çözüm yoktur.

Yazılım fiyatları birkaç yüz ila binlerce dolar arasında değişebilir. Ancak, ideal lojistik aracınızda aramanız gereken bazı özellikler şunlardır:

Tedarik zinciri görünürlüğü: Ambalajlamadan teslimata kadar tüm lojistik operasyonlarınızı kuşbakışı görünümle sunan lojistik araçları arayın

Gerçek zamanlı yönetim: Yazılımın, önemli iş KPI'larını tek bir çatı altında izlemek için gerçek zamanlı izleme ve sezgisel gösterge panelleri varsa ek puan verilir

Entegrasyonlar: Yazılımın Yazılımın mevcut CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ve ERP (Kurumsal Kaynak Planlama ) sistemlerinizle entegre olmasını sağlayın. Entegrasyon, birden fazla platform arasında gerçek zamanlı senkronizasyon sağlayarak manuel veya çift girdi görevlerini ortadan kaldırır

Küresel uyumluluk: Uluslararası ticaret düzenlemelerine, gümrük prosedürlerine ve belgeleme gerekliliklerine uyum dahil olmak üzere küresel lojistik zorluklarını hızla ele alır

İşletmenize uygunluk: İşletmenizin boyutuna, sevkiyat hacminize ve uğraştığınız ürün kategorisine en uygun lojistik yazılımını bulun

Ölçeklenebilirlik: Çoğu lojistik aracı bulut tabanlıdır ve genişleyen iş ihtiyaçlarına hızla uyum sağlar. Ancak, ölçeklenebilirliğin size bir servete mal olmamasına dikkat edin. Şeffaf fiyatlandırma ve kolayca ölçeklenebilir özelliklere sahip yazılımları tercih edin

Son olarak, lojistik yönetim yazılımının temel özellikleri ve işlevselliği en önemli faktördür. Bunlar, yazılımı gerçek hayattaki senaryolarda kullanma deneyiminizi derinden etkiler.

İşte özenle hazırlanmış en iyi lojistik yönetim yazılımları listesi ?

Bu liste, her bir aracın özelliklerini, kullanıcı yorumlarını, sınırlamalarını ve fiyatlarını içermektedir.

1. ClickUp

ClickUp ile başlayın Görevleri kolaylaştırarak ve tüm iş türlerini düzenlemek ve izlemek için uyarlanabilir ClickUp Görünümlerini kullanarak lojistik operasyonlarınızı geliştirin

ClickUp, bulut tabanlı bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır. Kullanım alanları geniş bir alana yayılmış olsa da, bu durumda ClickUp, her boyuttaki işletme için envanter ve lojistik operasyonlarını verimli bir şekilde yönetir.

Lojistik takımları, operasyonlarını tek bir yerden planlayabilir, izleyebilir ve yürütebilir. ClickUp'ın sezgisel gösterge panelleri sayesinde.

ClickUp'ın amaca özel şablon galerisinden seçim yaparak tüm cephelerdeki operasyonları yönetebilirsiniz. Bunlar arasında ClickUp Envanter Yönetimi Şablonları, ClickUp Depo KPI Şablonları ve ClickUp Çevik Proje Yönetimi Şablonları sayılabilir.

ClickUp'ın AI tarafından oluşturulan komut istemleriyle hızlıca ürün test planları oluşturun ve sonsuz saatler süren manuel işleri azaltın

ClickUp'ın AI tarafından oluşturulan komut istemleriyle hızlıca ürün test planları oluşturun ve sonsuz saatler süren manuel işleri azaltın

Ayrıca, ClickUp'ın yerleşik sohbet özelliği ve etkileşimli beyaz tahtalar, uzaktaki takımların işbirliğini geliştirmek için tasarlanmıştır.

Belgeler, görevler ve daha fazlasını ekleyerek Beyaz Tahtalarınızı kolayca özelleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın 10'dan fazla özelleştirilebilir görünümüyle işlerinizi yönetin

Gerçek zamanlı yorumlar, sohbet, paylaşım ve bildirimlerle etkili bir şekilde işbirliği yapın

İşletmeniz için önemli KPI'ları ve görsel bileşenleri içeren gösterge panelleri yapılandırın

Belgeleri iş akışlarıyla senkronize ederek atayın, yorumlayın ve takımla birlikte üzerinde çalışın

ClickUp, Slack, Figma, bulut depolama uygulamaları ve daha fazlası dahil olmak üzere 200'den fazla araçla yerel olarak entegre olur

ClickUp sınırlamaları

Kullanıcılar, mobil uygulamanın işlevsel olduğunu ancak daha iyi olabileceğini söylüyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Oracle

Oracle aracılığıyla

Oracle Transportation Management (OTM), küresel tedarik zinciri operasyonlarını yönetmekte zorlanan işletmeler için kapsamlı bir lojistik yazılımıdır.

Platform, basit ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Bununla birlikte, küresel düzeyde nakliye ve lojistik operasyonlarını verimli bir şekilde yönetmek için sağlam bir dizi özelliğe sahiptir.

OTM'nin 3D yük konfigürasyon yetenekleri, USP'si olarak öne çıkıyor. Bunu kullanarak, simülasyonlar yardımıyla gönderileri görsel olarak parçalara ayırabilirsiniz. Ardından, nakliye araçlarında optimum kapasite planlaması için farklı açılar ve yerleştirmeleri gözden geçirebilirsiniz.

OTM'nin en iyi özellikleri

Kapsamlı bir fiyat yönetimi sistemi aracılığıyla hizmet sağlayıcılardan fiyatları toplayın, biçimlendirin ve yükleyin

OTM'nin güçlü ağ rotalama yeteneklerini kullanarak nakliye için en iyi rotayı belirleyin

Randevu planlama, fiyat sorgulama, rezervasyon ve daha fazlası gibi idari görevleri otomatikleştirin

Ağ modelleme ile farklı pazar senaryolarını gerçek zamanlı olarak görselleştirin

Sezgisel gösterge panelleri, önceden ayarlanmış KPI'lar ve geçmiş verileri kullanarak tahmine dayalı analizler gerçekleştirerek gelecekteki yükseliş ve düşüşleri tespit edin

OTM sınırlamaları

İlk yapılandırma ve kurulum biraz yavaş olabilir

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün çekici olmadığını belirtiyor

OTM fiyatlandırması

Web sitesinde bahsedilmiyor

OTM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

3. SAP

sAP aracılığıyla

SAP Transportation Management (TM) yazılımı, dijital tedarik zincirlerini optimize etmeyi amaçlayan SAP'nin tasarımdan işletmeye yaklaşımının bir parçasıdır.

Bu nedenle, uygulama, küresel veya yerel tedarik zincirleriniz için nakliyeyi planlamak, yürütmek ve hesaplamak için yeterince çok yönlüdür.

Daha da iyisi, SAP otomasyonu lojistik uygulamasına entegre eder. Böylece, tedarik zincirinizin her seviyesinde kapasite planlama, tahmini öngörü ve simülasyon gibi yüksek teknolojili özellikler sunar.

SAP Transportation Management'ın en iyi özellikleri

Ölçeklenebilirlik ve kurumsal çapta görünürlük sunan, yüksek düzeyde yapılandırılabilir platform

Esnek ihale ve derecelendirme süreci

Daha iyi rota optimizasyonu ve daha düşük yakıt maliyetleri ile yük konsolidasyonlarını iyileştiren teknoloji

Karar verme sürecinde size rehberlik etmek ve sıradan görevleri otomatikleştirmek için yapay zekayı her zaman yanınızda bulundurun

SAP Nakliye Yönetimi sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için yüksek öğrenme eğrisi

Ağır siparişleri işlerken uygulama yavaşlıyor

SAP Transportation Management fiyatlandırması

Web sitesinde bahsedilmiyor

SAP Transportation Management derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

4. Acumatica

acumatica aracılığıyla

Acumatica, envanter kontrolü, sipariş izleme, depo yönetimi ve sipariş yönetim sistemleri gibi lojistik yönetim uygulamaları da dahil olmak üzere eksiksiz bir iş yönetimi uygulamaları paketi sunan bir bulut ERP sistemidir.

Bu uygulamalar, orta ölçekli şirketlerin hızlı değişen pazarda rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Arayüzü verimli ve kullanımı kolay bulduk. Acumatica'nın her şeyi kapsayan kullanıcı lisanslama modeline övgüleri bir kenara bırakırsak, tek bir fiyatla işinizi istediğiniz zaman ve herhangi bir cihazdan görüntüleyebilirsiniz.

Acumatica'nın en iyi özellikleri

Esnek öğe yönetimi, kalite izlenebilirliği ve sağlam yenileme ile envanter süreçlerini basitleştirin

Mobil cihazlardan kağıtsız, yönlendirilmiş toplama ile depo operasyonlarını iyileştirin

Onaylanmış tekliflerden tek bir tıklama ile satış siparişleri oluşturun

Gerçek zamanlı bağlantılar aracılığıyla gönderim durumunu takip edin ve uygulama içi mesajlaşma veya bildirimler ile müşterilerinizle kolayca paylaşın

Yerleşik iade yönetimi, deneme denetimleri, fatura konsolidasyonu ve daha birçok araçla siparişleri proaktif olarak yönetin

Acumatica sınırlamaları

Bazı kullanıcılar aracı özelleştirmenin zor olduğunu düşünüyor

Yorumcular, ara sıra hatalar ve teknik sorunlar yaşadıklarını bildiriyor

Cüzdanınızı çok fazla boşaltmadan ölçeklendirme yapmak zor

Acumatica fiyatlandırması

Web sitesinde mevcut değildir

Acumatica puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (840 yorum)

Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

5. NetSuite Bulut ERP

netsuite aracılığıyla

NetSuite Bulut ERP çözümü, finans işlemlerinden sipariş işleme, envanter yönetimi ve depo operasyonlarının optimizasyonuna kadar işinizin lojistik yönetimini basitleştirir.

Acumatica gibi NetSuite de lojistik takımlarının operasyonları verimli bir şekilde yönetmesi için doğru araçları sunar.

Bu yazılım, FlexPort, OmniTRAX ve Floship gibi birçok önde gelen lojistik ve nakliye şirketi dahil olmak üzere 37.000'den fazla şirket tarafından güvenilmektedir.

NetSuite Bulut ERP'nin en iyi özellikleri

Tek bir gösterge panelinden birden fazla konum ve satış kanalındaki envanterleri otomatikleştirin, yönetin ve optimize edin

Satış tekliflerinden sipariş yerine getirme işlemlerine kadar otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla sipariş işlemeyi kolaylaştırın

Bölgeye özgü para birimleri ve vergilendirme kuralları ile ticaret için parçaların yerinde olmasıyla garantili küresel tedarik uyumu

Satın alma işlemlerini tedarikçi kayıtları, mal girişleri ve fatura belgeleriyle otomatik olarak ilişkilendirerek çift girişi ortadan kaldırın

NetSuite Bulut ERP sınırlamaları

NetSuite'in SQL tabanlı yapısı, rapor oluşturma ve gelişmiş arama sorguları çalıştırma konusunda bir darboğaz görevi görür

Tek seferlik kurulum ücreti, toplam fiyatı daha pahalı hale getirir

NetSuite Bulut ERP fiyatlandırması

Yıllık lisans ücreti ve kurulum ücreti uygulanır. Ancak web sitesinde net fiyatlandırma detayları belirtilmemiştir

NetSuite Bulut ERP derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,0/5 (2800+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1400+ yorum)

6. Zoho Envanter

zoho aracılığıyla

Zoho Inventory, yeni nesil işletmeler için tasarlanmış, kullanımı kolay bir stok ve envanter yönetim yazılımıdır.

İşiniz farklı satış kanallarına (öncelikle çevrimiçi) dayanıyorsa, üretim hatlarını ve satış artışlarını yönetmek ve geniş bir alana yayılmış depolarda kontrol sağlamak için lojistik yazılımına ihtiyacınız vardır.

Zoho Inventory her şeyi yapar.

Zoho Inventory'nin en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu arayüz, kolay gezinme ve yazılım çözümüyle kolay iş

Birden fazla satış kanalında partilere ve seri numaralarına göre öğeleri izleyin

Önceden ayarlanmış tedarikçiler ve fiyatlarla otomatik yeniden sipariş verme, stok tükenmesini önler

Her sipariş satış ve satın alma eğilimleri hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun

Sipariş döngülerine genel bakış için sezgisel bir gösterge paneli – bekleyen, paketlenmiş ve teslim edilmiş siparişler tek bir yerden

40'tan fazla nakliye şirketiyle entegrasyon

Zoho Inventory sınırlamaları

Kullanıcılar, yazılımı kullanmak için eğitim kaynakları ve resmi belgeler bulmakta zorlanıyor

Tam bir lojistik yazılımı değildir, esas olarak envanter ve stok yönetimine odaklanır

Kullanıcılar, müşteri hizmetlerinin çok daha iyi olabileceğini bildiriyor

Zoho Inventory fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz: 50 sipariş ile sınırlıdır

Standart: Aylık 29 $

Profesyonel: 79 $/ay

Premium: 129 $/ay

Enterprise: 249 $/ay

Zoho Inventory puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (370+ yorum)

7. Salesforce

salesforce aracılığıyla

Salesforce for Transportation and Logistics Service Providers, Salesforce CRM ile entegre olarak iletişim yönetimi, süreç otomasyonu ve sevkiyat izleme gibi özel çözümler sunar.

Bu platform, lojistik operasyonlarınızı sorunsuz, müşteri odaklı bir deneyime dönüştürmenin anahtarıdır. Bunu, entegre tedarik zincirleri ve tüm nakliye deneyiminin bütünsel bir görünümü aracılığıyla yapar.

Salesforce CRM'nin en iyi özellikleri

Birleşik bir gösterge paneli aracılığıyla tedarik zincirinizde uçtan uca gerçek zamanlı görünürlük elde edin

Kişiselleştirilmiş etkileşimler ve mesajlaşma ile müşteri memnuniyetini artırın

Mevcut ERP, TMS, WMS ve diğer veri depolama sistemleriyle entegre olur

Envanter seviyeleri, sipariş durumu ve nakliye metrikleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin

AI'yı kullanarak bakım ihtiyaçlarını tahmin edin ve varlık ve kaynak kullanımını optimize edin

Salesforce CRM sınırlamaları

Mobil uygulama bulamadık

Ücretsiz sürüm yok

Salesforce CRM fiyatlandırması

Başlangıç: 25 $/kullanıcı

Profesyonel: 80 $/kullanıcı

Salesforce CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (18.300+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.000'den fazla yorum)

8. Brightpearl

brightpearl aracılığıyla

Brightpearl, önde gelen bir perakende operasyon yönetim sistemidir. Sistem, envanter planlama ve yönetimi, nakliye ve yerine getirme ile sipariş tedariklerini üstlenir.

Ayrıca, daha iyi müşteri ilişkileri kurmanıza yardımcı olmak için perakende odaklı bir CRM ile entegre edilmiştir.

Kullanımı kolay arayüzü ve çekici kullanıcı arayüzü ile platform, 5.000'den fazla marka ve lojistik şirketi tarafından tercih edilmektedir.

Brightpearl'ın en iyi özellikleri

Satış eğilimlerine ve gelecekteki müşteri talep modellerine dayalı doğru envanter satın alma önerileri

Gerçek zamanlı güncellemelerle çok kanallı envanter ve sipariş yönetimi

Satışlar, stok durumu, CAC, müşteri LTV ve daha fazlası gibi tüm anahtar metriklerinizi gösteren sezgisel bir gösterge paneli

Yerleşik perakende CRM, iletişim bilgileri, sipariş geçmişi ve geçmiş etkileşimleri dahil olmak üzere müşteri profillerini otomatik olarak oluşturur

Sadakat programları ile tam entegre satış noktası sistemleri

Brightpearl sınırlamaları

Bazı kullanıcılar başlangıçta zorluk yaşadı (öğrenme eğrisi dik)

Brightpearl ücretsiz deneme sürümü sunmamaktadır

Müşterilerden gelen yaygın geri bildirimler, sınırlı raporlama modelleri ve yetersiz müşteri desteği ile ilgilidir

Brightpearl fiyatlandırma

Web sitesinde ayrıntılı bilgi yok

Brightpearl derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,5/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (150+ yorum)

9. Rose Rocket

via Rose Rocket

Guns and Roses'u duydunuz mu? Evet, rock grubu! Rose Rocket adının gruba benzediğini fark ettik, ancak web siteleri Guns and Roses temasına dayalı.

Rose Rocket, nakliye şirketleri, taşıyıcılar ve komisyoncular arasında popüler olan lider bir nakliye yönetim yazılımıdır.

Eski usul esnek olmayan nakliye yönetim sistemine kıyasla Rose Rocket, iş ihtiyaçlarınıza göre yazılımı özelleştirmek için tam esneklik sunar.

Rose Rocket'in en iyi özellikleri

Görevleri ve bildirimleri otomatikleştirmek için özel kurallar ve tetikleyiciler ayarlayın

İşiniz büyüdükçe kolayca ekleyebileceğiniz özellikler ve araçlar, sadece kullandığınız kadar ödeyin

Karlılığı izlemek için yerleşik raporlar ve gösterge panelleri

Bilgi ve veri paylaşım kontrolü için rol tabanlı erişim

Sürücüler, müşteriler ve ortaklarla senkronizasyon için gerçek zamanlı iletişim kanalları

Rota planlama ve optimizasyon

Dahili sipariş izleme, sürücü yük seçimi veya müşterilere eksiksiz sipariş görünürlüğü için sezgisel panolar

Rose Rocket sınırlamaları

Bazı kullanıcılar gelişmiş özelliklerin eksikliğini fark etti

Gerçek zamanlı güncellemeler aslında "gerçek zamanlı" değildir

Kullanıcılar, bölünmüş siparişler oluşturmakta zorluk yaşıyor

Rose Rocket fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Ücretli: 125 $/ay

KOBİ'ler: 298 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rose Rocket puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

10. Fishbowl

fishbowl aracılığıyla

Fishbowl, işletmelerin envanter, depolama ve üretim süreçlerini tek bir yerden yönetmelerine yardımcı olan bir lojistik yönetim yazılımıdır.

Yazılım, KOBİ'ler için tasarlanmıştır ve iki farklı sürümde mevcuttur: Fishbowl Drive olarak bulut tabanlı ve Fishbowl Advanced olarak şirket içinde.

Her iki formda da platform, her boyuttaki işletme için günlük lojistik operasyonlarını verimli bir şekilde yönetir.

Fishbowl'un en iyi özellikleri

Taranabilir barkodlar, otomatik stok sayımı ve daha fazla araçla kolaylaştırılmış envanter yönetimi

Üretim süreçlerini önceden otomatikleştirmek ve planlamak için özelleştirilebilir iş akışları oluşturun

Verimli ve doğru satın alma yönetimi

Otomatik ve özelleştirilebilir raporlama

QuickBooks, Salesforce, Shopify ve daha fazlası gibi en popüler iş araçlarıyla entegre olur

Fishbowl sınırlamaları

Birçok kullanıcı programlama sorunları ve hatalarıyla karşılaştı

Platform genelindeki kullanıcı arayüzü ve navigasyon çekici değildir

KOBİ'ler için pahalı

Konteyner izleme için modül yoktur

Her entegrasyon eklentisi için yaklaşık 500 $ ödersiniz

Fishbowl fiyatlandırma

Fishbowl Drive

Depolama: 329 $/ay

Fishbowl Advanced

Depolama: 329 $/ay

Üretim: 429 $/ay

Fishbowl puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (210+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (820+ yorum)

İşiniz için en iyi lojistik yazılımını bulun

Lojistik yazılımları, modern şirketlerin yapılandırılmamış ve bozuk tedarik zinciri yönetim sistemlerini optimize eder. Küresel tedarik zinciri lojistik ihtiyaçları olan şirketler için ise faydaları sınırsızdır.

Doğru lojistik sistemi, işinizin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir.

Lojistik takımınız sipariş sayılarıyla boğuşuyor ya da tıkanmış teslimat hatlarıyla uğraşıyor olsun, ClickUp rakiplerinizi geride bırakmak için mükemmel yönetim ve verimlilik araçları sunar.

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