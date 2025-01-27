2025'in En İyi 10 Üretim Planlama Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

Üretim planlaması şüphesiz zorlu bir iştir, ancak bu sürecin önünü tıkamasına gerek yoktur. Doğru araçları kullanarak üretim sürecinizi dönüştürebilir ve benzersiz bir verimlilik elde edebilirsiniz. Bu nedenle, üretim operasyonlarınızı kontrol altına almanıza yardımcı olmak için 2024'ün en iyi 10 üretim planlama yazılımını, hem ücretsiz hem de ücretli olanları titizlikle seçtik.

Sorunsuz kaynak tahsisinden gerçek zamanlı güncellemelere kadar, bu güçlü çözümler üretim operasyonlarınızı optimize etmek için tasarlanmıştır. Ücretsiz ClickUp Üretim Proje Planı Şablonu ile tüm üretim sürecinizi organize etmeye başlayın!

ClickUp Üretim Proje Planı Şablonu ile üretim programınızı ayrıntılı olarak planlayın

Üretim Planlama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Üretim programlarını en üst düzeye çıkarmak için doğru çözümü ararken, birkaç anahtar faktör göz önünde bulundurulmalıdır.

Esneklik ve özelleştirme: Özel üretim süreçlerinize ve gereksinimlerinize göre uyarlayabileceğiniz esneklik ve özelleştirme seçenekleri sunan planlama yazılımlarına öncelik verin

Gerçek zamanlı güncellemeler ve görünürlük: Üretim sürecinizin ilerlemesini anlık olarak izlemenizi ve verimliliği optimize etmek ve teslim tarihlerini karşılamak için gerekli ayarlamaları anında yapmanızı sağlayan çözümler arayın

Mevcut sistemlerle sorunsuz entegrasyon: Planlama yazılımının ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ve MRP (Malzeme İhtiyaç Planlama) araçları gibi mevcut sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın. Bu entegrasyon, sorunsuz veri akışı ve doğru planlama sağlayarak veri tutarsızlıklarını önler ve genel koordinasyonu iyileştirir

Güçlü raporlama ve analiz: Güçlü raporlama ve analiz fonksiyonları sunan bir planlama yazılımı seçin. Bu, üretim performansı hakkında değerli bilgiler toplamanızı, darboğazları belirlemenizi ve iyileştirme alanlarını keşfetmenizi sağlar

Kullanıcı dostu arayüz ve sezgisel navigasyon: Kullanıcı dostu olması, takımınızın yazılımı kolayca benimsemesi için çok önemlidir. Kullanıcı dostu arayüz ve sezgisel navigasyon, öğrenme eğrisini en aza indirir ve verimliliği artırır, böylece takımınız karmaşık yazılımlarla uğraşmak yerine görevlerine odaklanabilir

Güvenilir müşteri desteği ve düzenli güncellemeler: Güvenilir müşteri desteği ve düzenli güncellemeler sunan bir planlama yazılımı tercih edin. Üretim ihtiyaçları hızla değişebilir ve yararlı destek ve güncellemelere erişim, yazılımınızın güncel kalmasını ve gelişen gereksinimleri karşılayabilmesini sağlar

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, üretim süreciniz için ideal planlama yazılımını bulabilirsiniz. Gerçek zamanlı güncellemeler, sorunsuz entegrasyon, güçlü raporlama, kullanıcı dostu arayüzler ve sürekli destek ile esnek ve özelleştirilebilir yazılım, üretim akışınızı optimize edecektir!

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Üretim Planlama Yazılımı

Kaynak yönetimi ve görsel planlama için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü görün

Listemizin en başında, takımların üretim planlaması dahil olmak üzere tüm üretim süreçlerini otomatikleştirmeleri için araçlar sunan hepsi bir arada verimlilik platformu ClickUp yer alıyor. ClickUp Takvim görünümü, işlerinizi düzenlemenize ve planlamanıza yardımcı olurken, ClickUp Gantt grafik görünümü ise kritik görevleri görselleştirmenize ve yönetmenize olanak tanıyan önemli özellikler sunar.

Harika bir üretim planlama yazılımı olmasının yanı sıra, ClickUp, Salesforce ve Hubspot gibi diğer önemli araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olarak üyeler arasında gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada tüm görünümler mevcut değildir

Çok sayıda güçlü işbirliği aracı, bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi oluşturabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Özel fiyatlandırma mevcuttur

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (6.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)

2. Fishbowl

fishbowl aracılığıyla

Fishbowl, orta ve büyük ölçekli işletmelerin envanterlerini izlemelerine ve üretim süreçlerini otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir envanter yönetim aracıdır. 2016 yılında kurulan üretim planlama yazılımı, depo görünürlüğü sağlar, doğru envanter sayılarını tutar ve malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) yapmaya olanak tanır.

Fishbowl'un en iyi özellikleri

Aktif bekleme destek ekibi

Tüm mağaza konumlarındaki çalışanlar tarafından erişilebilir

Gerçek zamanlı durum izleme

Envanter izleme kolaylığı için barkod tarama

Verimli envanter yönetimi için sipariş yerine getirme araçları

Fishbowl sınırlamaları

Bazı özelliklerde gezinme zorluğu

Birkaç gizli maliyet

Fiyatlandırma, küçük işletmeler için oldukça yüksektir

Fishbowl fiyatlandırması

Fishbowl sürücüsü Depolama: 349 $/iki kullanıcı/ay Üretim: Yakında

Depolama: 349 $/iki kullanıcı/ay

Üretim: Yakında

Fishbowl advanced Depolama: 399 $/iki kullanıcı/ay Üretim: 499 $/iki kullanıcı/ay

Depolama: 399 $/iki kullanıcı/ay

Üretim: 499 $/iki kullanıcı/ay

Depolama: 349 $/iki kullanıcı/ay

Üretim: Yakında

Depolama: 399 $/iki kullanıcı/ay

Üretim: 499 $/iki kullanıcı/ay

Fishbowl müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,0/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (800'den fazla yorum)

3. MRPeasy

mRPeasy aracılığıyla

MRPeasy, üretim planlama raporları oluşturan ve satın alma planlamasını hızlandıran yapay zeka destekli bir MRP platformudur. Yazılım, envanter yönetimi çözümleri, üretim planlama özellikleri, üretim CRM ve daha fazlası gibi ilgili üretim ve dağıtım yönetimi araçları sağlar.

MRPeasy'nin en iyi özellikleri

Doğru üretim planlama, çizelgeleme ve raporlama çözümleri

Ücretsiz yazılım bakımı

Üretim ve iş istasyonu takvimleri

Son kullanma tarihi yönetimi

İş siparişi onayı

Bilanço ve genel muhasebe fonksiyonları

MRPeasy sınırlamaları

Küçük şirketler veya takımlar için yüksek fiyatlar

Karmaşık gezinme ekranları

Sınırlı gösterge paneli özelleştirme

Platformda geçmiş etkinlikleri değiştirememek

MRPeasy fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 49 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 69 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 149 $

MRPeasy müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)

4. PlanningPME

planningPME aracılığıyla

PlanningPME, küçük ve büyük işletmelerin çalışanlarının programlarını verimli bir şekilde yönetmesine ve görevleri ve sorumlulukları gerçek zamanlı olarak atamasına yardımcı olan bir kaynak planlama aracıdır. Ayrıca, planlama ve çizelgelemeyi bir üst seviyeye taşıyan Excel ve Google Takvim ile güçlü entegrasyonlara sahiptir.

PlanningPME ile çok sayıda şablona, işbirliğine dayalı planlama uygulamalarına, İK yönetimi çözümlerine ve daha fazlasına erişebilirsiniz.

PlanningPME'nin en iyi özellikleri

Esnek kurulum

Kişiselleştirilmiş programlar

Erişim kontrolü

Mobil uygulama sürümü mevcuttur

Devamsızlık yönetimi ve izin izleme

Etkinlik planlama

Excel raporları ve istatistikler

PlanningPME sınırlamaları

Bazen yavaş fonksiyon

Karmaşık kullanıcı arayüzü

Ücretsiz plan mevcut değildir; yalnızca ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

PlanningPME fiyatlandırması

Web standardı: 43 €/ay

Web premium: 54 €/ay

Web kurumsal: 65 €/ay

Yazılım sürümü: 490 €/ay (ilk lisans, tek seferlik ödeme)

PlanningPME müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,0/5 (2 yorum)

Capterra: 3,0/5 (2+ yorum)

5. NetSuite

netSuite aracılığıyla

NetSuite, üretim planlaması için bulut tabanlı bir çözümdür. NetSuite ile şirketler, iş operasyonlarını otomatikleştirmek ve kolaylaştırmak için özelleştirme araçları ve üçüncü taraf ortaklarla bağlantı olanağı elde eder.

NetSuite, kullanışlı bir planlama yazılımı olmasının yanı sıra, bazı şirketler için ERP olarak fonksiyon gören bir iş yönetimi yazılımı olarak da hizmet verirken, diğerleri ise CRM ve e-ticaret özelliklerinden yararlanmaktadır.

NetSuite'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı analiz ve raporlama

Muhasebe yazılımı

Kişiselleştirilmiş gösterge paneli

İnsan sermayesi yönetimi çözümleri

Sipariş, envanter ve depo yönetimi özellikleri

Tedarik ve tedarik zinciri yönetimi araçları

NetSuite sınırlamaları

Belirli teknik beceriler gerektirir

NetSuite'in web sitesinde fiyatlandırma planları mevcut değildir

Ücretsiz deneme yok

Tam olarak anlamak için kapsamlı eğitim gerektirir

Birden fazla (beklenmedik) hata verme eğilimi

NetSuite fiyatlandırması

Fiyatlandırma için NetSuite ile iletişime geçin

NetSuite müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,0/5 (2600+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1300+ yorum)

6. Plex System

plex System aracılığıyla

Kısa süre önce Rockwell Automation tarafından satın alınan Plex System, sistemlerin ve insanların tedarik zincirlerine bağlantısını sağlayan akıllı bir üretim platformudur. Otomasyondan izleme ve analize kadar, Plex Systems iş operasyonlarını ve süreçlerini önemli ölçüde basitleştirir.

Yazılım, kuruluşunuzun çalışanları ve süreçleri hakkında net bir görünürlük sağlar ve manuel süreçleri otomatikleştirerek hata payını sınırlar. Plex System ayrıca, sorunsuz sipariş yönetimi ve verimli bir üretim süreci sağlayan ilgili üretim planlama bilgileri de sunar.

Plex System'in en iyi özellikleri

Üretim yürütme sistemi (MES)

Kalite yönetim sistemi (QMS)

Ürün izleme

Tedarik zinciri planlaması (SCP)

Mobil sürüm mevcuttur

Hepsi bir arada ERP sistemi

Özel raporlama araçları

Plex System sınırlamaları

Fiyatlandırma planı mevcut değil

Zayıf müşteri desteği

Raporlama sunucusu sezgisel değildir

Hepsi bir arada iş çözümü olarak en iyi şekilde çalışmak için üçüncü taraf yazılımlara aşırı bağımlılık

Plex System fiyatlandırması

Plex System takımına başvurun veya bir demo randevusu alın ve fiyat teklifi alın

Plex System müşteri değerlendirmeleri

G2: 3,9/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (10+ yorum)

7. Katana MRP

katana MRP aracılığıyla

Katana MRP, kuruluşlar için envanter süreçlerini kolaylaştıran bir üretim planlama yazılımıdır. Katana ile bir üretim aracından daha fazlasını elde edersiniz; envanter, üretim, muhasebe ve daha fazlasını yönetmenize yardımcı olacak uzman ortaklara erişim elde edersiniz.

Katana MRP'nin en iyi özellikleri

Üretim uzmanlığına sahip çok çeşitli iş ortaklarına erişim

Küçük ve büyük işletmeler için esnek fiyatlandırma seçenekleri

Otomatik stok yeniden düzenleme

Canlı envanter yönetimi

Xero, Zapier ve daha fazlasıyla yerel ve üçüncü taraf entegrasyonlar

14 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Katana MRP sınırlamaları

Hataları geri alamama

Zor öğrenme süreci

Katana MRP fiyatlandırması

Temel: 99 $/ay

Gelişmiş: 299 $/ay

Profesyonel: 599 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için Katana MRP ile iletişime geçin

Katana MRP müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (140+ yorum)

8. NDS ERP Çözümleri

nDS ERP Solutions aracılığıyla

NDS ERP, kaynak planlama ve yönetimi, envanter izleme ve lojistik dahil olmak üzere kuruluşların iş süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olacak stratejiler oluşturmaya odaklanmaktadır. 1985 yılından bu yana NDS, yerine getirme, üretim ve dağıtım süreçleri için kurumsal kaynak planlamasını (ERP) standartlaştırmaktadır.

NDS ERP Çözümlerinin en iyi özellikleri

Sipariş karşılama fatura hesaplayıcı

E-posta ve faks özellikleri

"Sat-kaynak-gönder" ve "satın al-sakla-sat" iş süreçlerini destekler

Sipariş işleme fonksiyonları

Komisyon izleme ve satış analizi araçları

NDS ERP Çözümleri sınırlamaları

NDS web sitesinde fiyatlandırma planları listelenmemiştir

NDS ERP Solutions fiyatlandırması

NDS web sitesini ziyaret ederek telefon numarasını alın veya iletişim formunu doldurarak demo veya fiyat teklifi alın

NDS ERP Solutions müşteri değerlendirmeleri

G2: İnceleme mevcut değil

Capterra: İnceleme mevcut değil

9. Optessa

via Optessa

Optessa, üretim döngülerini planlamak ve programlamak için sezgisel bir yazılımdır. 2006 yılına kadar NEPTAS olarak bilinen bu yazılım, 20 yılı aşkın süredir üreticiler için akıllı planlama, sıralama ve programlama alanlarında ön saflarda yer almaktadır.

Optessa'nın en iyi özellikleri

Sezgisel düzen

Üretim planlama ve kapasite planlama özelliklerinde uzmanlaşın

Tedarik ağı planlama ve talep kapasitesi eşleştirme

Performansı ölçmek için akıllı analitik

Ayrıntılı raporlama için etkileşimli grafikler ve çizimler

Optessa sınırlamaları

Fiyatlar kamuya açık değildir

Ücretsiz deneme veya sürüm yok

Optessa fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma için doğrudan Optessa takımıyla iletişime geçin

Optessa müşteri değerlendirmeleri

G2: 3,5/5 (1+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3+ yorum)

10. TACTIC

via TACTIC

TACTIC, mevcut ERP/MRP sisteminizle sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde özelleştirilebilen çok yönlü bir üretim planlama yazılımıdır. Planlama aracı Waterloo Manufacturing yazılımına aittir ve üretim süreçlerinin zamanında, yolunda ve önceden belirlenmiş kalite standartlarına uygun olarak devam etmesini sağlamak için çok etkilidir.

TACTIC'in en iyi özellikleri

Üretim ve kaynak kısıtlamaları planlaması

İşlem sıralama özellikleri

Üretim faaliyeti kontrol yetenekleri

Telefon desteği ve ürün eğitimi mevcuttur

TACTIC sınırlamaları

Fiyatlar kamuya açık değildir

Ücretsiz deneme veya sürüm yok

TACTIC fiyatlandırması

Masa rezervasyonu: 2,25 $/masa/ay

Oda rezervasyonu: 5 $/toplantı odası/ay

Ziyaretçi yönetimi: 99 $/ofis konumu/ay

TACTIC müşteri değerlendirmeleri

G2: İnceleme mevcut değil

Capterra: 5/5 (11 yorum)

ClickUp ile bir Üretim Planlama Makinesi oluşturun

ClickUp, çeşitli üretim planlama ve çizelgeleme yazılım çözümleri arasında en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu arayüzü, verimli planlama ve gerçek zamanlı izleme imkanı sunarak iş akışını kolaylaştırır ve verimliliği en üst düzeye çıkarır.

Sorunsuz entegrasyonların yanı sıra, ClickUp, üreticilerin gösterge panellerini kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanır. Üretim operasyonlarınızı iyileştirme ve otomasyonunu gerçekleştirme fırsatını kaçırmayın. Bugün ücretsiz Çalışma Alanı oluşturun!