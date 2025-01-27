2025'in En İyi 10 Üretim Planlama Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

Üretim planlaması şüphesiz zorlu bir iştir, ancak bu sürecin önünü tıkamasına gerek yoktur. Doğru araçları kullanarak üretim sürecinizi dönüştürebilir ve benzersiz bir verimlilik elde edebilirsiniz. Bu nedenle, üretim operasyonlarınızı kontrol altına almanıza yardımcı olmak için 2024'ün en iyi 10 üretim planlama yazılımını, hem ücretsiz hem de ücretli olanları titizlikle seçtik.
Sorunsuz kaynak tahsisinden gerçek zamanlı güncellemelere kadar, bu güçlü çözümler üretim operasyonlarınızı optimize etmek için tasarlanmıştır. Ücretsiz ClickUp Üretim Proje Planı Şablonu ile tüm üretim sürecinizi organize etmeye başlayın!
Üretim Planlama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Üretim programlarını en üst düzeye çıkarmak için doğru çözümü ararken, birkaç anahtar faktör göz önünde bulundurulmalıdır.
- Esneklik ve özelleştirme: Özel üretim süreçlerinize ve gereksinimlerinize göre uyarlayabileceğiniz esneklik ve özelleştirme seçenekleri sunan planlama yazılımlarına öncelik verin
- Gerçek zamanlı güncellemeler ve görünürlük: Üretim sürecinizin ilerlemesini anlık olarak izlemenizi ve verimliliği optimize etmek ve teslim tarihlerini karşılamak için gerekli ayarlamaları anında yapmanızı sağlayan çözümler arayın
- Mevcut sistemlerle sorunsuz entegrasyon: Planlama yazılımının ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ve MRP (Malzeme İhtiyaç Planlama) araçları gibi mevcut sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın. Bu entegrasyon, sorunsuz veri akışı ve doğru planlama sağlayarak veri tutarsızlıklarını önler ve genel koordinasyonu iyileştirir
- Güçlü raporlama ve analiz: Güçlü raporlama ve analiz fonksiyonları sunan bir planlama yazılımı seçin. Bu, üretim performansı hakkında değerli bilgiler toplamanızı, darboğazları belirlemenizi ve iyileştirme alanlarını keşfetmenizi sağlar
- Kullanıcı dostu arayüz ve sezgisel navigasyon: Kullanıcı dostu olması, takımınızın yazılımı kolayca benimsemesi için çok önemlidir. Kullanıcı dostu arayüz ve sezgisel navigasyon, öğrenme eğrisini en aza indirir ve verimliliği artırır, böylece takımınız karmaşık yazılımlarla uğraşmak yerine görevlerine odaklanabilir
- Güvenilir müşteri desteği ve düzenli güncellemeler: Güvenilir müşteri desteği ve düzenli güncellemeler sunan bir planlama yazılımı tercih edin. Üretim ihtiyaçları hızla değişebilir ve yararlı destek ve güncellemelere erişim, yazılımınızın güncel kalmasını ve gelişen gereksinimleri karşılayabilmesini sağlar
Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, üretim süreciniz için ideal planlama yazılımını bulabilirsiniz. Gerçek zamanlı güncellemeler, sorunsuz entegrasyon, güçlü raporlama, kullanıcı dostu arayüzler ve sürekli destek ile esnek ve özelleştirilebilir yazılım, üretim akışınızı optimize edecektir!
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Üretim Planlama Yazılımı
1. ClickUp
Listemizin en başında, takımların üretim planlaması dahil olmak üzere tüm üretim süreçlerini otomatikleştirmeleri için araçlar sunan hepsi bir arada verimlilik platformu ClickUp yer alıyor. ClickUp Takvim görünümü, işlerinizi düzenlemenize ve planlamanıza yardımcı olurken, ClickUp Gantt grafik görünümü ise kritik görevleri görselleştirmenize ve yönetmenize olanak tanıyan önemli özellikler sunar.
Harika bir üretim planlama yazılımı olmasının yanı sıra, ClickUp, Salesforce ve Hubspot gibi diğer önemli araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olarak üyeler arasında gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Takvim dahil 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm: ClickUp'ın Takvim görünümü ve Gantt Grafiği yazılımı ile üretim ekipleri, ortak bir esnek takvimde gelişmiş planlama için görevleri düzenleyebilir ve güncelleyebilir
- 1.000'den fazla araçla entegrasyonlar: ClickUp, mevcut CRM'ler, ERP'ler ve diğer iş uygulamalarıyla tek bir platform altında sorunsuz bir şekilde entegre olur
- Proje yönetimi şablonları: ClickUp, verimlilik ve iş akışını artırmak için çeşitli şablonlar sunar. Tedarik ve tedarikçi sözleşmesi şablonları gibi özelleştirilebilir şablonlar
- Özel Alanlar: Basit formüllerden gelişmiş formüllere kadar hesaplamalar yapın ve verimli üretim yönetimi için her şeyi izleyin
- Özelleştirilebilir Gösterge Paneli: ClickUp ile, kolay raporlama, analiz ve sürekli planlama için proje gösterge panelinizi tercih ettiğiniz biçimde özelleştirebilirsiniz
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulamada tüm görünümler mevcut değildir
- Çok sayıda güçlü işbirliği aracı, bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi oluşturabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma mevcuttur
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (6.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)
2. Fishbowl
Fishbowl, orta ve büyük ölçekli işletmelerin envanterlerini izlemelerine ve üretim süreçlerini otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir envanter yönetim aracıdır. 2016 yılında kurulan üretim planlama yazılımı, depo görünürlüğü sağlar, doğru envanter sayılarını tutar ve malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) yapmaya olanak tanır.
Fishbowl'un en iyi özellikleri
- Aktif bekleme destek ekibi
- Tüm mağaza konumlarındaki çalışanlar tarafından erişilebilir
- Gerçek zamanlı durum izleme
- Envanter izleme kolaylığı için barkod tarama
- Verimli envanter yönetimi için sipariş yerine getirme araçları
Fishbowl sınırlamaları
- Bazı özelliklerde gezinme zorluğu
- Birkaç gizli maliyet
- Fiyatlandırma, küçük işletmeler için oldukça yüksektir
Fishbowl fiyatlandırması
- Fishbowl sürücüsü Depolama: 349 $/iki kullanıcı/ay Üretim: Yakında
- Depolama: 349 $/iki kullanıcı/ay
- Üretim: Yakında
- Fishbowl advanced Depolama: 399 $/iki kullanıcı/ay Üretim: 499 $/iki kullanıcı/ay
- Depolama: 399 $/iki kullanıcı/ay
- Üretim: 499 $/iki kullanıcı/ay
- Depolama: 349 $/iki kullanıcı/ay
- Üretim: Yakında
- Depolama: 399 $/iki kullanıcı/ay
- Üretim: 499 $/iki kullanıcı/ay
Fishbowl müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,0/5 (180+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (800'den fazla yorum)
3. MRPeasy
MRPeasy, üretim planlama raporları oluşturan ve satın alma planlamasını hızlandıran yapay zeka destekli bir MRP platformudur. Yazılım, envanter yönetimi çözümleri, üretim planlama özellikleri, üretim CRM ve daha fazlası gibi ilgili üretim ve dağıtım yönetimi araçları sağlar.
MRPeasy'nin en iyi özellikleri
- Doğru üretim planlama, çizelgeleme ve raporlama çözümleri
- Ücretsiz yazılım bakımı
- Üretim ve iş istasyonu takvimleri
- Son kullanma tarihi yönetimi
- İş siparişi onayı
- Bilanço ve genel muhasebe fonksiyonları
MRPeasy sınırlamaları
- Küçük şirketler veya takımlar için yüksek fiyatlar
- Karmaşık gezinme ekranları
- Sınırlı gösterge paneli özelleştirme
- Platformda geçmiş etkinlikleri değiştirememek
MRPeasy fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 69 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 149 $
MRPeasy müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (15+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)
4. PlanningPME
PlanningPME, küçük ve büyük işletmelerin çalışanlarının programlarını verimli bir şekilde yönetmesine ve görevleri ve sorumlulukları gerçek zamanlı olarak atamasına yardımcı olan bir kaynak planlama aracıdır. Ayrıca, planlama ve çizelgelemeyi bir üst seviyeye taşıyan Excel ve Google Takvim ile güçlü entegrasyonlara sahiptir.
PlanningPME ile çok sayıda şablona, işbirliğine dayalı planlama uygulamalarına, İK yönetimi çözümlerine ve daha fazlasına erişebilirsiniz.
PlanningPME'nin en iyi özellikleri
- Esnek kurulum
- Kişiselleştirilmiş programlar
- Erişim kontrolü
- Mobil uygulama sürümü mevcuttur
- Devamsızlık yönetimi ve izin izleme
- Etkinlik planlama
- Excel raporları ve istatistikler
PlanningPME sınırlamaları
- Bazen yavaş fonksiyon
- Karmaşık kullanıcı arayüzü
- Ücretsiz plan mevcut değildir; yalnızca ücretsiz deneme sürümü mevcuttur
PlanningPME fiyatlandırması
- Web standardı: 43 €/ay
- Web premium: 54 €/ay
- Web kurumsal: 65 €/ay
- Yazılım sürümü: 490 €/ay (ilk lisans, tek seferlik ödeme)
PlanningPME müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,0/5 (2 yorum)
- Capterra: 3,0/5 (2+ yorum)
5. NetSuite
NetSuite, üretim planlaması için bulut tabanlı bir çözümdür. NetSuite ile şirketler, iş operasyonlarını otomatikleştirmek ve kolaylaştırmak için özelleştirme araçları ve üçüncü taraf ortaklarla bağlantı olanağı elde eder.
NetSuite, kullanışlı bir planlama yazılımı olmasının yanı sıra, bazı şirketler için ERP olarak fonksiyon gören bir iş yönetimi yazılımı olarak da hizmet verirken, diğerleri ise CRM ve e-ticaret özelliklerinden yararlanmaktadır.
NetSuite'in en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı analiz ve raporlama
- Muhasebe yazılımı
- Kişiselleştirilmiş gösterge paneli
- İnsan sermayesi yönetimi çözümleri
- Sipariş, envanter ve depo yönetimi özellikleri
- Tedarik ve tedarik zinciri yönetimi araçları
NetSuite sınırlamaları
- Belirli teknik beceriler gerektirir
- NetSuite'in web sitesinde fiyatlandırma planları mevcut değildir
- Ücretsiz deneme yok
- Tam olarak anlamak için kapsamlı eğitim gerektirir
- Birden fazla (beklenmedik) hata verme eğilimi
NetSuite fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için NetSuite ile iletişime geçin
NetSuite müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,0/5 (2600+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (1300+ yorum)
6. Plex System
Kısa süre önce Rockwell Automation tarafından satın alınan Plex System, sistemlerin ve insanların tedarik zincirlerine bağlantısını sağlayan akıllı bir üretim platformudur. Otomasyondan izleme ve analize kadar, Plex Systems iş operasyonlarını ve süreçlerini önemli ölçüde basitleştirir.
Yazılım, kuruluşunuzun çalışanları ve süreçleri hakkında net bir görünürlük sağlar ve manuel süreçleri otomatikleştirerek hata payını sınırlar. Plex System ayrıca, sorunsuz sipariş yönetimi ve verimli bir üretim süreci sağlayan ilgili üretim planlama bilgileri de sunar.
Plex System'in en iyi özellikleri
- Üretim yürütme sistemi (MES)
- Kalite yönetim sistemi (QMS)
- Ürün izleme
- Tedarik zinciri planlaması (SCP)
- Mobil sürüm mevcuttur
- Hepsi bir arada ERP sistemi
- Özel raporlama araçları
Plex System sınırlamaları
- Fiyatlandırma planı mevcut değil
- Zayıf müşteri desteği
- Raporlama sunucusu sezgisel değildir
- Hepsi bir arada iş çözümü olarak en iyi şekilde çalışmak için üçüncü taraf yazılımlara aşırı bağımlılık
Plex System fiyatlandırması
- Plex System takımına başvurun veya bir demo randevusu alın ve fiyat teklifi alın
Plex System müşteri değerlendirmeleri
- G2: 3,9/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (10+ yorum)
7. Katana MRP
Katana MRP, kuruluşlar için envanter süreçlerini kolaylaştıran bir üretim planlama yazılımıdır. Katana ile bir üretim aracından daha fazlasını elde edersiniz; envanter, üretim, muhasebe ve daha fazlasını yönetmenize yardımcı olacak uzman ortaklara erişim elde edersiniz.
Katana MRP'nin en iyi özellikleri
- Üretim uzmanlığına sahip çok çeşitli iş ortaklarına erişim
- Küçük ve büyük işletmeler için esnek fiyatlandırma seçenekleri
- Otomatik stok yeniden düzenleme
- Canlı envanter yönetimi
- Xero, Zapier ve daha fazlasıyla yerel ve üçüncü taraf entegrasyonlar
- 14 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur
Katana MRP sınırlamaları
- Hataları geri alamama
- Zor öğrenme süreci
Katana MRP fiyatlandırması
- Temel: 99 $/ay
- Gelişmiş: 299 $/ay
- Profesyonel: 599 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için Katana MRP ile iletişime geçin
Katana MRP müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (140+ yorum)
8. NDS ERP Çözümleri
NDS ERP, kaynak planlama ve yönetimi, envanter izleme ve lojistik dahil olmak üzere kuruluşların iş süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olacak stratejiler oluşturmaya odaklanmaktadır. 1985 yılından bu yana NDS, yerine getirme, üretim ve dağıtım süreçleri için kurumsal kaynak planlamasını (ERP) standartlaştırmaktadır.
NDS ERP Çözümlerinin en iyi özellikleri
- Sipariş karşılama fatura hesaplayıcı
- E-posta ve faks özellikleri
- "Sat-kaynak-gönder" ve "satın al-sakla-sat" iş süreçlerini destekler
- Sipariş işleme fonksiyonları
- Komisyon izleme ve satış analizi araçları
NDS ERP Çözümleri sınırlamaları
- NDS web sitesinde fiyatlandırma planları listelenmemiştir
NDS ERP Solutions fiyatlandırması
- NDS web sitesini ziyaret ederek telefon numarasını alın veya iletişim formunu doldurarak demo veya fiyat teklifi alın
NDS ERP Solutions müşteri değerlendirmeleri
- G2: İnceleme mevcut değil
- Capterra: İnceleme mevcut değil
9. Optessa
Optessa, üretim döngülerini planlamak ve programlamak için sezgisel bir yazılımdır. 2006 yılına kadar NEPTAS olarak bilinen bu yazılım, 20 yılı aşkın süredir üreticiler için akıllı planlama, sıralama ve programlama alanlarında ön saflarda yer almaktadır.
Optessa'nın en iyi özellikleri
- Sezgisel düzen
- Üretim planlama ve kapasite planlama özelliklerinde uzmanlaşın
- Tedarik ağı planlama ve talep kapasitesi eşleştirme
- Performansı ölçmek için akıllı analitik
- Ayrıntılı raporlama için etkileşimli grafikler ve çizimler
Optessa sınırlamaları
- Fiyatlar kamuya açık değildir
- Ücretsiz deneme veya sürüm yok
Optessa fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma için doğrudan Optessa takımıyla iletişime geçin
Optessa müşteri değerlendirmeleri
- G2: 3,5/5 (1+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3+ yorum)
10. TACTIC
TACTIC, mevcut ERP/MRP sisteminizle sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde özelleştirilebilen çok yönlü bir üretim planlama yazılımıdır. Planlama aracı Waterloo Manufacturing yazılımına aittir ve üretim süreçlerinin zamanında, yolunda ve önceden belirlenmiş kalite standartlarına uygun olarak devam etmesini sağlamak için çok etkilidir.
TACTIC'in en iyi özellikleri
- Üretim ve kaynak kısıtlamaları planlaması
- İşlem sıralama özellikleri
- Üretim faaliyeti kontrol yetenekleri
- Telefon desteği ve ürün eğitimi mevcuttur
TACTIC sınırlamaları
- Fiyatlar kamuya açık değildir
- Ücretsiz deneme veya sürüm yok
TACTIC fiyatlandırması
- Masa rezervasyonu: 2,25 $/masa/ay
- Oda rezervasyonu: 5 $/toplantı odası/ay
- Ziyaretçi yönetimi: 99 $/ofis konumu/ay
TACTIC müşteri değerlendirmeleri
- G2: İnceleme mevcut değil
- Capterra: 5/5 (11 yorum)
ClickUp ile bir Üretim Planlama Makinesi oluşturun
ClickUp, çeşitli üretim planlama ve çizelgeleme yazılım çözümleri arasında en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu arayüzü, verimli planlama ve gerçek zamanlı izleme imkanı sunarak iş akışını kolaylaştırır ve verimliliği en üst düzeye çıkarır.
Sorunsuz entegrasyonların yanı sıra, ClickUp, üreticilerin gösterge panellerini kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanır. Üretim operasyonlarınızı iyileştirme ve otomasyonunu gerçekleştirme fırsatını kaçırmayın. Bugün ücretsiz Çalışma Alanı oluşturun!