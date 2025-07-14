Satış Takımları için 2026'nın En İyi 12 B2B CRM Yazılımı

B2C satışları tamamen duygusal işlemlerden ibaret olabilir. Ancak B2B satış yapıyorsanız, daha rasyonel ve hesaplı bir yaklaşıma ihtiyacınız vardır. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sisteminiz bunu yansıtmalıdır.

Üreticilerin %71'i ve iş hizmetleri şirketlerinin %75'i CRM çözümlerini kullanıyor. Benimseme oranları sektöre göre değişiklik gösterse de, genel olarak CRM, B2B operasyonları için vazgeçilmezdir.

Sorun şu ki, yaygın CRM araçları genellikle B2C odaklıdır ve çok sayıda paydaşla ilgilenmeyi, karmaşık yazılı iletişimi ve her adımda stratejik müzakereleri içeren B2B ihtiyaçlarına tam olarak uymayabilir.

Düşük memnuniyet oranlarına rağmen, birçok kuruluş CRM tedarikçisine sadık kalma eğilimindedir. İşletmenizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak en iyi B2B CRM yazılım çözümlerine yönelik bu kapsamlı kılavuzla bunu değiştirelim.

B2B CRM Yazılımı Neden Her Zamankinden Daha Önemli Hale Geldi?

Pazar değişiklikleri, alıcı davranışlarındaki dönüşümler ve iş dünyasının taleplerinin bir araya gelmesiyle oluşan bu zorlu ortamda, B2B CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) yazılımı her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

İşte bu değişimin bazı nedenleri:

Karmaşık ilişkileri ve satış döngülerini yönetme : B2B satışlar uzun döngüler, çok sayıda paydaş ve yüksek değerde olan anlaşmalar içerir. CRM sistemleri tüm etkileşimleri tek bir merkezde toplar, böylece bu karmaşık ilişkileri ve fırsatları izlemeyi, geliştirmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır

Hiper kişiselleştirme talebi : Alıcılar, B2B'de bile kendilerine özel deneyimler bekliyor. Bir CRM, müşteri verilerini merkezileştirerek satış ve pazarlama takımlarının potansiyel müşterinin sektörüne, zorluklarına ve önceki temas noktalarına göre iletişim, teklifler ve zamanlamayı kişiselleştirmesini sağlar. Planlanmış (duygusal olmayan) satın alımları teşvik etmeyi basitleştirir

Hibrit ve uzaktan satış artık norm haline geldi : Dağınık takımlar için tek bir güvenilir bilgi kaynağına ihtiyaç vardır. Bir CRM ile, ister ofiste ister uzaktan çalışıyor olsun, herkes güncel müşteri bilgilerine erişebilir, etkileşimleri kaydedebilir ve silolar olmadan anlaşmalar üzerinde işbirliği yapabilir

Veriye dayalı karar verme : B2B CRM'ler, muazzam miktarda müşteri ve satış verisiyle takımlara trendleri ortaya çıkarma, etkileşim stratejilerini optimize etme ve bilinçli kararlar alma olanağı sunar. 2026 yılına kadar, : B2B CRM'ler, muazzam miktarda müşteri ve satış verisiyle takımlara trendleri ortaya çıkarma, etkileşim stratejilerini optimize etme ve bilinçli kararlar alma olanağı sunar. 2026 yılına kadar, B2B satış organizasyonlarının %65'i , CRM teknolojisini kullanarak sezgiye dayalı karar verme sürecinden veriye dayalı karar verme sürecine geçecektir.

Gelir takımlarına daha fazla baskı : Bütçelerin daralması ve beklentilerin artmasıyla birlikte satış, pazarlama ve müşteri başarısı takımlarından daha az kaynakla daha fazlasını yapmaları isteniyor. Bir CRM, tek bir platformdan tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirmesine, yüksek değerli potansiyel müşterilere öncelik vermesine ve anahtar müşterileri elde tutmasına yardımcı olur

Daha güçlü satış sonrası destek ve müşteri tutma: B2B gelirlerinin neredeyse dörtte üçü (%73), mevcut müşterilerin elde tutulmasından (yenileme, çapraz satış ve üst satış yoluyla) kaynaklanmaktadır. CRM araçları, müşteri kazanımından yenileme ve desteğe kadar tüm müşteri yolculuğunu yöneterek uzun vadeli memnuniyet ve tekrarlayan gelir sağlar.

Tüm bunlar, rekabetçi, veri odaklı ve ilişki merkezli bir pazarda başarılı olmak için B2B CRM yazılımını vazgeçilmez kılar.

🧠 İlginç Bilgi: 1986 yılında girişimciler Pat Sullivan ve Mike Muhney, ACT! (Automated Contact Tracking)'i geliştirdiler. Yazılım, satış temsilcilerinin müşteri etkileşimlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlandı. Yapılandırılmış iletişim yönetimi, takvim ve hatırlatıcılar sunan ilk dijital araçlardan biriydi.

B2B CRM Yazılımı Karşılaştırma Grafiği

Araç Önemli özellikler En uygun olduğu alanlar Fiyatlandırma* ClickUp Özelleştirilebilir satış süreçleri, yapay zeka özetleri, otomasyonlar, CRM şablonları, Belgeler ve Gösterge Panelleri, yerel formlar Tek bir çalışma alanında anlaşmaları, görevleri ve müşterileri yöneten küçük ve kurumsal satış takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma HubSpot CRM Birleştirilmiş satış, pazarlama ve destek; otomasyonlu müşteri adayı rotasyonu; Breeze AI; toplantı asistanı Gelir takımları için tek bir platforma ihtiyaç duyan girişimlerden kurumsal şirketlere kadar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Freshsales Potansiyel müşteri puanlama, çok kanallı erişim, bölge yönetimi, yerel telefon, Freddy AI içgörüleri Esnek otomasyon ve potansiyel müşteri önceliklendirme isteyen KOBİ'lerden orta ölçekli pazara yönelik satış takımlarına Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar (PDF başına) ActiveCampaign Çok kanallı kampanyalar, tahmine dayalı içerik, gelişmiş otomasyonlar, davranış izleme Entegre e-posta + CRM kullanan küçük ve orta boyutlu pazarlama/satış takımları Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Nutshell CRM Sürükle ve bırak satış süreçleri, SMS otomasyonu, yapay zeka destekli e-posta/arama özetleri, çoklu görünüm gösterge panelleri Satış sürecini ve müşteri erişimini tek bir yerden yöneten küçük ve orta ölçekli takımlar Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Monday.com CRM Potansiyel müşteri puanlama, 200'den fazla şablon, mobil erişim, AI Blokları, otomasyonlu ş Akışları Özelleştirilebilir panolarla projeleri ve satışları yöneten orta boyutlu ve kurumsal takımlar Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Pipedrive Görsel satış satış süreci, Akıllı Belgeler, Satış Asistanı AI, yerleşik arama/e-posta izleme Anlaşma aşamalarını izleyen ve erişimi optimize eden KOBİ satış takımları Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Salesforce CRM Kapsamlı özelleştirme, çoklu satış süreçleri, Einstein AI, büyük ölçekli entegrasyonlar Karmaşık satış süreçleri ve çoklu sistem ihtiyaçları olan kurumsal takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Salesflare CRM E-posta zenginleştirme, LinkedIn potansiyel müşteri bulma, damla kampanyaları, otomasyonla veri toplama Dışa açılma ve CRM hijyenini otomasyonla gerçekleştiren küçük ve orta boyutlu B2B satış takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 35 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Zoho CRM E-posta/sosyal medya/telefon entegrasyonları, potansiyel müşteri puanlama, tahmin, Zia AI, mobil uygulama Güçlü otomasyon özelliklerine sahip modüler CRM'ye ihtiyaç duyan KOBİ'lerden kurumsal işletmelere kadar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Nimble Sosyal zenginleştirme, tarayıcı uzantısı, toplu e-postalar, paylaşılan kişi listeleri Basit, zenginleştirilmiş iletişim yönetimi ve erişim özelliklerine ihtiyaç duyan küçük işler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 24,90 $'dan başlar. Daha Az Can Sıkıcı CRM Sınırsız satış süreci, basit kullanıcı arayüzü, API erişimi, kişi etiketleme, günlük gündem e-postaları Uygun fiyatlı, kullanıcı dostu bir CRM arayan bireysel girişimciler ve küçük takımlar Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar

Kullanılacak En İyi B2B CRM Yazılımı

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırmalara dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izlemektedir; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

Aşağıdaki bölümlerde en iyi B2B CRM yazılım örneklerinden bazılarını inceleyeceğiz. Bilinçli bir karar vermenize yardımcı olması için bu yazılımların öne çıkan özelliklerini, artılarını, eksilerini ve fiyat seçeneklerini inceleyin.

1. ClickUp

ClickUp CRM'yi ücretsiz olarak kullanmaya başlayın

Çoğu CRM, kılık değiştirmiş bir elektronik tablo gibi hissettirir: hantal, esnek olmayan ve satıştan çok raporlama için tasarlanmış. İşte bu yüzden ClickUp for Sales Teams, CRM'inizi proje yönetimi sisteminizle sorunsuz bir şekilde bir araya getiren, iş için her şeyi içeren bir uygulama olarak öne çıkıyor.

ClickUp Özel Durumları ile anlaşma aşamalarını ve satış süreçlerini izleme şeklinizi özelleştirin

Lead, Qualified, Demo Scheduled, Proposal Sent ve Kapalı gibi anlaşma aşamalarını temsil etmek için Özel Görev Durumları'nı kullanarak size özel bir satış süreci oluşturmanıza olanak tanıyan ClickUp CRM ile başlayın.

Her anlaşma, ClickUp'ta Özel Alanlarla zenginleştirilmiş bir ClickUp Görevi olarak yer alır (anlaşma boyutu, kapanma olasılığı, hesap sahibi, yenileme tarihi), böylece hassas bir şekilde sıralama, filtreleme ve tahmin yapabilirsiniz. Ayrıca Kanban, Tablo ve Takvim gibi ClickUp Görünümleri, her fırsatın durumunu görselleştirmeyi kolaylaştırır.

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek ş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Potansiyel müşteri alımını otomatikleştirmek mi istiyorsunuz? Web sitesi potansiyel müşterilerini yakalamak için bir ClickUp Formu oluşturun. Birisi formu doldurduğu anda, önceden ayarladığınız ClickUp otomasyonları tetiklenir: yeni bir anlaşma görevi oluşturulur, bölgeye göre doğru temsilciye atanır, sektöre göre etiketlenir ve anında "Yeni Potansiyel Müşteri" aşamasına taşınır.

Ayrıca, ClickUp Brain ile hesap güncellemeleri için Çalışma Alanınızı didik didik aramanıza gerek kalmaz. “Salesforce yenilemesi ile ilgili son durum nedir?” diye sorun ve Çalışma Alanınızdaki gerçek zamanlı etkinliklerden derlenen tüm yorumlar, e-postalar, sonraki adımlar ve risklerin AI tarafından oluşturulan bir özetini alın.

Sıfırdan başlamak istemiyorsanız, ClickUp CRM Şablonu kullanıma hazır, eksiksiz bir RevOps motoru sunar .

Bu çözüm, anlaşma izleme, ş akışları, raporlama ve takım işbirliğini, iş akışlarınızı ve raporlamanızı uyarlayabileceğiniz tek bir temiz ve özelleştirilebilir platformda bir araya getirir.

💡 Profesyonel İpucu: CRM'inizi ClickUp Gösterge Panelleri 'ne bağlayın ve AI özetleri ve güncellemeler dahil 50'den fazla karta erişerek, kaybedilen veya kazanılan hesapları, anlaşma boyutlarını, gelir eğilimlerini ve daha fazlasını izleyin.

⏩ AI Özelliği: ClickUp’ın AI Notetaker özelliğini kullanarak satış görüşmelerinizi otomatik olarak kaydedin, yazıya dökün ve özetleyin; ardından bu bilgileri doğrudan CRM görevlerinize bağlayın. Eylem öğeleri ve sonraki adımları içeren özetler, ClickUp Autopilot Agents kullanılarak ilgili anlaşmaya otomatik olarak eklenebilir ve satış sürecinizi zengin bir bağlamla donatır. Hatta özetteki anahtar kelimelere göre ş akışlarını tetikleyerek anlaşmaları daha hızlı ilerletebilirsiniz. Ve elbette, ClickUp Brain, CRM'nizi, Belgelerinizi ve Görevlerinizi birleştirerek tek bir bağlam oluşturur.

Şunlar için idealdir

Takım boyutu

Küçük ve orta boyutlu (10–200 kullanıcı) satış takımları

Kullanım örneği

Tek bir Çalışma Alanı'nda anlaşmaları, projeleri ve müşterileri yöneten işlevler arası takımlar için ideal

En iyi özellikler

Avantajlar

Müşteri işlerinden CRM'imize kadar her şeyi yönetiyoruz ve seçeneklerin esnekliğini ve yerleşik otomasyonları çok seviyoruz. Ayrıca ClickUp'ın sürekli gelişmesini ve müşterilerini dinlemesini de çok seviyoruz!

Otomasyonlardan gösterge panellerine kadar tüm ClickUp özelliklerini benzersiz ş akışlarınıza uyacak şekilde özelleştirin

Birden fazla, birbirinden bağımsız aracı, tek bir doğru bilgi kaynağı haline gelen, yapay zeka destekli birleşik Çalışma Alanıyla değiştirin

Görevleri ve müşteri etkileşimlerini tek bir yerden yönetin

Eksileri

Öğrenme eğrisi diktir ve mükemmel ş akışını kurmak zaman alır. Bazen güncellemeler hatalara veya performans düşüşüne neden olur ve mobil uygulama masaüstü sürümü kadar sorunsuz çalışmaz.

Mobil uygulama, web sürümüne göre daha az özelliğe sahiptir

Çok sayıda özel özellik, yeni kullanıcılar için öğrenme sürecini uzatabilir

Fiyatlandırma

G2 ve Capterra yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. HubSpot CRM

HubSpot CRM, pazarlama, satış ve hizmet verilerini tek bir çatı altında toplamak isteyen takımlar için tasarlanmış, gelişmiş bir hepsi bir arada sistemdir. Fonksiyonlar arası işbirliğinin yükünü ortadan kaldırır, böylece SDR'nizden Satış Başkan Yardımcısı'na kadar herkes, anlaşmaları daha hızlı ilerletmek için ihtiyaç duyduğu bağlam bilgisine ulaşır.

Her şey birbiriyle iletişim halindedir. Bir potansiyel müşteri bir formu doldurduğunda veya bir toplantı ayarladığında, CRM anında güncellenir. Satış temsilcileri bunu kullanarak tek bir tıklamayla aramaları, e-postaları ve notları kaydedebilirken, pazarlamacılar satış sürecine doğrudan beslenen otomatik müşteri geliştirme yolculukları oluşturabilir. HubSpot, küçük işletmeler ve girişimler için bir CRM olarak sizinle birlikte büyür ve satış kılavuzları, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve gelir tahmini gibi araçları tek bir platformda sunar.

⏩ AI Özelliği: Breeze AI'yı kullanarak görevleri otomasyonla otomatikleştirin, potansiyel müşterileri değerlendirin ve zenginleştirin, e-postalar oluşturun ve akıllı hatırlatmalarla müşteri etkileşimini optimize edin. Ayrıca, görüşmelere hazırlanmak ve önemli noktaları kaydetmek için bir AI Toplantı Asistanı da elde edersiniz; böylece hiçbir şey gözden kaçmaz ve her konuşma eyleme geçmeye hazır hale gelir.

Şunlar için idealdir

Takım boyutu

Startup'lardan kurumsal şirketlere

Kullanım örneği

Tek bir platformda satış, pazarlama ve destek hizmetlerini bir araya getirmek isteyen şirketler için ideal

En iyi özellikler

Birden fazla e-posta, sosyal medya, potansiyel müşteri ve satış süreci aracına erişin

E-posta pazarlamasını otomasyonla yöneterek tüm satış döngüsünü yönetin

HubSpot için kapsamlı üçüncü taraf yazılım entegrasyonlarından yararlanın

Anlaşma fırsatlarını, biletleri ve hatta ek dosyaları, yani bir müşteri hakkında bilmek isteyebileceğiniz her şeyi ayrıntılı bir satış faaliyet günlüğünde derleyin.

Avantajlar

Sales Hub, tekrarlayan görevleri (e-postalar, takipler, potansiyel müşteri rotasyonu) otomasyonla otomatikleştirmenize olanak tanır, ancak yine de her şeyi kişiselleştirerek insani dokunuşu koruyabilirsiniz. Evet, satış temsilcileriniz artık gelen kutularında yaşamak zorunda kalmayacak... Tek bir yerden aramalar yapabilir, e-postalar gönderebilir, notlar kaydedebilir ve hatta potansiyel müşterilerle sohbet edebilirsiniz.

Müşterilerle bağlantı kurmak için yerleşik toplantı planlama özelliği

Yoğun iş yükünüzü hafifletirken insan dokunuşunu da koruyan otomasyonlar

Dijital pazarlama, e-posta otomasyonu, satış otomasyonu, planlama ve destek/biletleme akışlarını tek bir araçta birleştirin

Eksileri

Ücretsiz CRM, harika bir başlangıç noktasıdır, ancak Sales Hub Pro veya Enterprise seviyesine geldiğinizde, tıklama başına ödeme yapıyormuş gibi hissetmeye başlayabilirsiniz. Eklentiler, ekstra lisanslar ve gelişmiş özellikler = para demek.

İlk kurulum, özellikle birden fazla satış satış sürecini kurmak söz konusu olduğunda zorlu olabilir

Temel özellikler ücretlidir ve yükseltme oldukça hızlı bir şekilde pahalı hale gelebilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 20 $

Profesyonel: Aylık 890 $

Kurumsal: Aylık 3600 $'dan başlayan fiyatlarla

G2 ve Capterra yorumları

G2 : 4,4/5 (12.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.400'den fazla yorum)

📮ClickUp Insight: Çalışanların %30'u otomasyonun haftada 1–2 saat zaman kazandıracağına inanırken, %19'u ise derinlemesine ve odaklanmış iş için 3–5 saatlik bir zaman kazanımı sağlayacağını tahmin ediyor. Küçük zaman tasarrufları bile birikerek büyük fark yaratır: Haftada sadece iki saatlik zaman kazanımı, yıllık 100 saatten fazla zamana denk gelir; bu zamanı yaratıcılık, stratejik düşünme veya kişisel gelişim için ayırabilirsiniz. 💯ClickUp'ın AI Agents ve ClickUp Brain ile iş akışlarını otomasyonla otomatikleştirebilir, proje güncellemeleri oluşturabilir ve toplantı notlarınızı eyleme geçirilebilir sonraki adımlara dönüştürebilirsiniz — hepsi aynı platformda. Ekstra araçlara veya entegrasyonlara gerek yok — ClickUp, iş gününüzü otomasyonla otomatikleştirmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar. 💫 Gerçek Sonuçlar: RevPartners, üç aracı ClickUp'ta birleştirerek SaaS maliyetlerini %50 oranında azalttı. Böylece daha fazla özelliğe sahip, daha sıkı bir işbirliği sağlayan ve yönetimi ve ölçeklendirilmesi daha kolay tek bir bilgi kaynağı sunan birleşik bir platform elde etti.

3. Freshsales

Freshsales, herkese uyan tek bir yaklaşımın ötesine geçerek, sistemi B2B CRM ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır. Para birimlerini, dilleri ve hatta kullandığınız iş modüllerini özel hale getirin. Sofistike yerleşik telefon çevirici özelliği, onu hizmet sektörünün ihtiyaçları için de ideal hale getirir.

Özelleştirilebilir satış süreçleri, ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırırken, bölge yönetimi, potansiyel müşteri puanlama ve randevu planlama gibi özellikler, takımınızın en önemli fırsatlara odaklanmasına yardımcı olur. B2B CRM yazılımı ayrıca, tekrarlayan görevleri hızlandırmak ve satış süreçleriniz için zaman kazanmak amacıyla satış e-posta şablonları ve web formları sunar.

⏩ AI Özelliği: Freddy AI, satış hunisi geçmişinizi değerlendirerek en umut vaat eden fırsatları belirler, iletişim faaliyetlerini kişiselleştirir, yinelenen kayıtları giderir ve ilerlemek için en iyi adımları öne çıkarır.

Şunlar için idealdir

Takım boyutu

KOBİ'lerden orta ölçekli işletmelere

Kullanım örneği

Potansiyel müşteri puanlaması ve çok kanallı erişim isteyen satış takımları için mükemmel bir seçim

En iyi özellikler

Müşteri ilişkilerini daha iyi yönetmek için uygulama içi doğrudan arama özelliğine sahip yerleşik bulut telefonunu kullanın

Yerel otomasyonlar aracılığıyla görevler atayın, yöneticileri bilgilendirin veya takip dizilerini tetikleyin

Kişiler, konuşmalar ve görevleri tek bir yerde toplayarak satış satış sürecinizin düzenli ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlayın

Avantajlar

Müşteri profillerini kolayca görüntüleyin. Görünümleri düzenleyerek en çok ihtiyaç duyulan bilgileri görüntüleyin – örneğin, profilin üst kısmında iletişim bilgileri gibi önemli detaylar yer alır. İhtiyaç duyulduğunda hızlı erişim için tüm iletişimi tek bir konumda kaydeder.

CRM görünümlerini özelleştirerek anahtar müşteri bilgilerini daha hızlı ortaya çıkarın

Otomatik güncellenen raporlar oluşturun

Manuel iş yükünü azaltmak için Özel Alanlar güncellendiğinde otomatik e-postalar gönderin

Aramaları ve toplantıları takviminize zahmetsizce senkronize edin

Eksileri

Analitik Raporları oluşturmanın çok karmaşık ve anlaşılması zor olduğunu gördüm – yapılacak işlemle ilgili kılavuzu takip etmeniz veya anlayan birinden yardım almanız gerekiyor, kurulumu basit görünmüyordu.

Raporlama ve analizler daha sezgisel ve kullanıcı dostu olabilir

Satış merkezinde sınırlı müşteri desteği

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Blossom: Kullanıcı başına aylık 19 $

Garden: Kullanıcı başına aylık 35 $

Fiyat: Kullanıcı başına aylık 65 $

Forest: Kullanıcı başına aylık 79 $ (sadece yıllık faturalandırma)

G2 ve Capterra yorumları

G2 : 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

4. ActiveCampaign

ActiveCampaign, özel e-posta, sosyal medya, açılış sayfası ve form içeriği ile satış döngüsü boyunca müşterilerle etkileşim kurmanızı sağlar. Ayrıca, pazarlama çabalarınıza makine öğreniminin gücünü katar. Tahmine Dayalı Gönderim ve Tahmine Dayalı İçerik fonksiyonları, müşterilerin etkileşim kurma olasılığının en yüksek olduğu anlarda kişiselleştirilmiş mesajlar göndermenize yardımcı olur.

Platformun pazarlama otomasyonu, potansiyel müşteri yönetimini iyileştirmeye ve anlaşmaları daha verimli bir şekilde sonuçlandırmaya yardımcı olur. Potansiyel müşterileri hemen değerlendirip eleme yapmak için potansiyel müşteri puanlama gibi satış süreçlerini otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, birisi sitenizi ziyaret ettiğinde, bir kılavuz indirdiğinde veya bir kampanyaya yanıt verdiğinde, ActiveCampaign bu etkileşimi otomatik olarak kaydeder ve potansiyel müşteri puanını günceller. Bundan sonra, bu kişiyi bir temsilciye yönlendirebilir, bir besleme dizisine ekleyebilir veya takip için bir görev ayarlayabilir.

⏩ AI Özelliği: Active Intelligence'ı kullanarak müşteri davranışlarını tahmin edin, kampanyalarınız için en uygun hedef kitleyi seçin ve hatta üretken AI kullanarak e-posta kampanyaları hazırlayın; böylece pazarlama ve satış departmanları tam anlamıyla senkronize çalışsın.

Şunlar için idealdir

Takım boyutu

Küçük ve orta boyutlu pazarlama, satış ve müşteri başarı takımları

Kullanım örneği

CRM ile entegre e-posta kampanyaları kullanan pazarlamacılar ve satış ekibi için ideal

En iyi özellikler

Birden fazla kanalda müşteri etkileşimini artırın

Özel raporlara ve içgörülere erişerek müşteri davranışlarını inceleyin

Her bir potansiyel müşteri için kazanma olasılığını izleyin. Olasılıkları bilmek, potansiyel bir satışa yönelik pazarlama çabalarının kapsamını ve kaynak tahsisini belirlemeyi kolaylaştırır.

Avantajlar

Görsel otomasyon oluşturucu, kişi segmentasyon seçenekleri ve ayrıntılı raporlama özellikleri, kampanya yönetimini çok daha verimli hale getirir. Platformun düzenli olarak güncellemeler ve iyileştirmeler yayınlamaya devam etmesi de harika bir özellik.

Potansiyel müşterileri puanlayın, etiketleyin ve segmentlere ayırın; böylece, ilk aşamadan ilişkilerin geliştirilmesine kadar kampanya iletişimlerini kişiselleştirin

Sürükle ve bırak düzenleyicisini kullanarak kampanya otomasyonlarını kolayca oluşturun ve çalıştırın

Müşteriler, bu aracı kullanarak daha yüksek etkileşim ve dönüşüm oranları elde ettiklerini bildiriyor

Eksileri

Birden fazla markayı yönetiyorum ve birden fazla hesap satın alıp bunları idare etmek zorunda kalmadan, bunları operasyonel olarak ayrı tutabilme (kişiler, alan adları, markalama, raporlama vb.) olanağına sahip olmayı çok isterim. Çoklu kuruluş fonksiyonelliğinin olmaması, özellikle fiyat göz önüne alındığında, sinir bozucu.

Tek bir hesaptan yalnızca bir kuruluşu yönetebilirsiniz, bu da çok markalı kampanyaları sınırlar

Kampanya oluşturucu arayüzünde gezinmek sezgisel değildir

B2B CRM yazılımında ara sıra yaşanan performans sorunları

Fiyatlandırma

Başlangıç: Aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla

Ayrıca: Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro: Aylık 79 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 145 $'dan başlayan fiyatlarla

G2 ve Capterra yorumları

G2 : 4,5/5 (14.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Modern CRM'nin temelleri, veritabanı pazarlamasının öncüleri olan Robert ve Kate Kestnbaum tarafından atıldı. Veritabanı pazarlaması, istatistiksel modeller kullanarak hangi müşterilerin pazarlama kampanyalarına yanıt verme olasılığının en yüksek olduğunu tahmin eden bir disiplindir. Bu yaklaşım, ölçülebilir sonuçları ve kişiselleştirilmiş etkileşimi ön plana çıkararak, veriye dayalı müşteri ilişkileri yönetiminin zeminini hazırladı.

5. Nutshell CRM

Satış, pazarlama ve müşteri erişimi arasında koşturan küçük ve orta boyutlu B2B takımları için Nutshell CRM, satış sürecine odaklı satışa akıllı ve mantıklı bir yaklaşım sunar. Şunu hayal edin: Sürükle ve bırak kolaylığıyla özel satış süreçleri oluşturun, tek bir şık arayüzden görevleri, aramaları ve e-posta etkileşimlerini yönetin ve web formları veya ziyaretçi izleme araçları aracılığıyla gelen potansiyel müşterileri otomatik olarak puanlayın.

Metin ile takip mi? Nutshell bunu da halleder; bir kişi satış sürecinde yeni bir aşamaya girdiğinde SMS dizilerini otomasyon aracılığıyla gönderir. Analitik veriler söz konusu olduğunda, Nutshell'in gösterge panelleri ve tahmin araçları, takımlar, anlaşmalar ve bölgeler genelinde trendleri tespit etmenize yardımcı olur.

⏩ AI Özelliği: Otomatik olarak oluşturulan özetler ve şablonlarla, telefon ve e-posta yoluyla yapacağınız takip çalışmalarınızı kolaylaştırın. Ayrıca, AI Satış Fırsatı Rehberi, ş akışı için optimize edilmiş satış fırsatı yapıları önerir.

Şunlar için idealdir

Takım boyutu

Küçük ve orta ölçekli işletmeler

Kullanım örneği

Satış süreci yönetimi, e-posta kampanyaları ve arama kayıtlarında basitlik arayan küçük takımlar için mükemmel bir seçim

En iyi özellikler

Satış süreçlerinizi yönetmek için özelleştirilebilir satış süreçleri oluşturun

Yayınlar ve haber bültenleri için şablonlar kullanarak, size özel, hedef odaklı pazarlama kampanyalarını daha hızlı oluşturun

Takip ve görev atamaları için planlamayı otomasyonla otomatikleştirin

Gömülebilir formlar aracılığıyla yanıtları değerli bağlantılara dönüştürün

Pano, liste, harita ve grafik gibi çeşitli görünümlerle potansiyel müşterileri, anlaşmaları ve satış performansını izleyin

Avantajlar

Müşteri iletişimlerini izleme, iş arkadaşlarıma not bırakma ve tüm müşteri bilgilerini tek bir yerde bulundurma özelliğini çok seviyorum. Zamanımın çoğunu geçirdiğim NS Marketing'deki etkileşim izleme araçlarını beğeniyorum.

Kişileri, potansiyel müşterileri ve müşterileri tek bir platformda bir araya getirin

Gmail ve Outlook gibi e-posta istemcileriyle kolayca entegre edin

Etkinlik izleme, takım görevleri ve sohbet gibi uygulama içi işbirliği özelliklerinden yararlanın

Eksileri

İletişim için NS kullanıyorum ve e-posta pazarlamamızda da bunu kullandığımız için, damla dizisi seçeneklerinin eksikliği konusunda bir sorunum var. Ayrıca, bir e-postada kaç tane bağlantı tıklaması gerçekleştiğini görmek yerine, sadece o isimlerin listesini alabilmeyi isterdim.

Bazı kullanıcılar, damla e-posta dizilerinin eksikliğinden hoşlanmıyor

Raporlama ve analiz özellikleri temel düzeydedir

Bazı kullanıcılar mobil uygulamanın hatalı çalıştığını düşünüyor

Fiyatlandırma

Foundation : 19 $/kullanıcı/ay

Growth: Aylık 32 $

Pro : 49 $/kullanıcı/ay

İş : 67 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: 89 $/kullanıcı/ay

G2 ve Capterra yorumları

G2 : 4,3/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (550'den fazla yorum)

6. Monday.com

Monday.com, kişi, potansiyel müşteri ve proje yönetimi için hepsi bir arada bir platformdur. İster bağımsız bir B2B satıcısı olun, ister küçük bir işletmenin parçası olun, Monday.com'un akıllı potansiyel müşteri puanlama özelliği sayesinde potansiyel müşterilerin önceliklendirilmesi artık bir tahmin oyunundan ibaret değildir.

Platform, bağlantı tıklamaları, e-posta yanıtları ve ürün demolarına katılım gibi eylemleri temel alarak potansiyel müşteri kalitesini ölçer. Böylelikle satış takımınız, dönüşüm olasılığı daha yüksek potansiyel müşterilere odaklanabilir.

⏩ AI Özelliği: Monday’in AI Blokları, CRM panolarınızın içinde çeviri yapabilen, sözleşmelerden kritik verileri çıkarabilen veya güncellemeler yazabilen sürükle ve bırak araçları olarak işlev görürken, tahmine dayalı içgörüler zaman çizelgesindeki riskleri gerçekleşmeden tespit eder ve rutin veri girişini otomasyonla gerçekleştirir.

Şunlar için idealdir

Takım boyutu

Orta boyutlu işletmelerden kurumsal işletmelere

Kullanım örneği

Projeler ve satışlar arasında koşturan uzaktan/matris takımlar için ideal

En iyi özellikler

200'den fazla şablonla ş Akışı kurulumunu basitleştirin

iOS ve Android uygulamalarıyla hareket halindeyken anlaşmaları yönetin

Web formlarıyla gelecek vaat eden potansiyel müşterileri kolayca yakalayın

Satış ve pazarlama kampanyaları için kapsamlı raporlama araçlarından yararlanın

Avantajlar

Monday’in CRM’sinin en iyi yanı, çok fazla özgürlük sunmasıdır. Özel ihtiyaç ve gereksinimlerinize göre birçok ayar yapmanıza olanak tanır.

CRM ş Akışlarınıza göre satış süreçlerini, panoları, hatırlatıcıları ve daha fazlasını özel hale getirin

Gösterge panelleri ile potansiyel müşterileri ve şirket içi iletişimi daha iyi izleyin

Yerel otomasyonlar aracılığıyla durum güncellemelerini, bildirimleri ve diğer tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Eksileri

Sınırlı E-posta İzleme Fonksiyonu – Kitlesel erişim veya e-posta etkileşimini izleme konusunda özel CRM'ler kadar güçlü değildir. Gelişmiş Raporlama için Hantal – Daha karmaşık satış analitiği veya tahminleri için bazı geçici çözümler gereklidir. Mobil Uygulama Sınırlamaları – Bazı özellikler, masaüstü bilgisayara kıyasla mobil cihazlarda o kadar sorunsuz veya erişilebilir değildir.

Bazı kullanıcılar hatalar ve performans sorunları bildirdi

Toplu veri içe aktarma ve gelişmiş raporlama fonksiyonları daha sorunsuz olabilir

Fiyatlandırma

Temel CRM: Kullanıcı başına aylık 15 $

Standart CRM: Kullanıcı başına aylık 20 $

Pro CRM: Kullanıcı başına aylık 33 $

Kurumsal CRM: Özel fiyatlandırma

G2 ve Capterra yorumları

G2 : 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

7. Pipedrive

Pipedrive, B2B profesyonelleri düşünülerek tasarlanmış bir CRM olarak öne çıkıyor. Satış satış hunisi yönetimi için görsel olarak çekici ve sezgisel arayüzü, her bir fırsatın ne durumda olduğunu bir görünümde görmenizi sağlar. Bir anlaşma bir süredir ilerleme kaydetmediyse, Pipedrive size bir uyarı gönderir, böylece hiçbir potansiyel müşteri gözden kaçmaz.

Platformun yerleşik arama özelliği, doğrudan CRM içinden arama yapmanızı ve kayıt altına almanızı sağlar. Ayrıca, e-postaları ve aramaları izleyebilir, hatta Google Haritalar ile entegre ederek yakınınızdaki kişileri bulabilirsiniz.

⏩ AI Özelliği: Piepdrive’ın e-posta oluşturucusunu kullanarak saniyeler içinde kusursuz iletişim metinleri yazın veya uzun konuları özetleyin. En umut vaat eden fırsatları tespit etmek, bir sonraki en iyi adımlar için öneriler almak ve gecikmiş takipleri işaretlemek istiyorsanız, AI Satış Asistanını kullanmanız yeterlidir.

Şunlar için idealdir

Takım boyutu

KOBİ'ler (1–50 satış temsilcisi)

Kullanım örneği

Anlaşma aşamalarını basit ve görsel bir şekilde izleyen odaklanmış satış takımları için en iyisi

En iyi özellikler

Görsel satış satış boru hattı ile satış fırsatlarını etkili bir şekilde takip edin

AI destekli Satış Asistanı ile potansiyel müşterileri anlaşmaya dönüştürmek için size özel, uygulanabilir tavsiyeler alın

Tüm fırsatlarla ilgili bağlamı tek bir yerde toplayan Akıllı Belgeler oluşturun

Avantajlar

Görsel satış boru hattı, potansiyel müşterileri izlemeyi oldukça sezgisel hale getiriyor. Otomasyon özellikleri, takip işlemlerinde zaman kazandırıyor ve e-posta izleme, kampanyaları optimize etmek için mükemmel. Ekibimizin teknik bilgisi olmayan üyeleri için bile kullanımı kolay.

Kullanım kolaylığı

Fırsat aşamasından proje tamamlanma aşamasına kadar potansiyel müşterileri takip edin

Eksileri

Pipedrive'da gelişmiş pazarlama otomasyonu ve yerel e-posta kampanyası araçları bulunmadığından, tam bir satış hunisi uygulaması için entegrasyonlar gereklidir. Raporlama da derinlemesine pazarlama analitiği açısından sınırlı kalabilir.

Sınırlı raporlama ve satış sonrası yetenekler

Yerel e-posta pazarlama araçları yok

Fiyatlandırma

Essential: Kullanıcı başına aylık 19 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 34 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 64 $

Power: Kullanıcı başına aylık 74 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

G2 ve Capterra yorumları

G2 : 4,3/5 (2.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.500'den fazla yorum)

8. Salesforce CRM

Salesforce CRM, büyük satış kanallarına ve daha da büyük takımlara sahip karmaşık B2B kuruluşları için geliştirilmiş güçlü bir platformdur. Potansiyel müşteriden sözleşme yenilemeye kadar tam görünürlük ve satış sürecini en küçük ayrıntısına kadar modelleme esnekliğine ihtiyaç duyan şirketler için tasarlanmıştır.

Bu araç, birden fazla satış süreci oluşturmanıza, her alanı ve nesneyi özel hale getirmenize ve Slack'ten ERP'nize kadar her şeyi entegre etmenize olanak tanır. Ayrıca yöneticiler, gerçek zamanlı güncellemelerle kazanım/kayıp içgörülerini, tahmin doğruluğunu ve satış sürecinin hızını görmek için gösterge panellerini inceleyebilir. Piyasadaki en hafif CRM değildir, ancak kurumsal düzeyde kontrol ve derinlik için Salesforce sağlam bir seçimdir.

⏩ AI Yeteneği: E-posta ve pazarlama metinlerinin taslağını hazırlamaktan, destek akışlarını yürüten ve müşteri kaybını tespit eden otonom ajanlara kadar, Salesforce’un AI’sı size sadece tavsiye vermekle kalmaz, aktif olarak sizin için çalışır.

Şunlar için idealdir

Takım boyutu

Enterprise

Kullanım örneği

Satış ş Akışlarında süreçleri, onayları ve AI yardımcı pilot/temsilci kullanımını standartlaştıran büyük kuruluşlar için idealdir

En iyi özellikler

Akıllı yönlendirme ve öncelik ayarlarıyla donatılmış tek bir birleşik gelen kutusundan e-posta, sohbet, telefon, sosyal medya ve web üzerinden müşterilere destek sağlayın

Özel nesneler kullanarak size özel ş akışları ve veri modelleri oluşturun

App Exchange'deki binlerce üçüncü taraf uygulama ile fonksiyonu anında genişletin

Hassas bilgileri geniş ölçekte korumak için rol tabanlı erişim, veri paylaşım kuralları ve ayarları yapılandırın

Avantajlar

Müşteri vakalarını kolayca izleme, etkileşim geçmişini görünümde görme ve birden fazla kanaldaki güncellemeleri tek bir yerden kaydetme yeteneği var. Otomasyon, hızlı metin kullanma ve raporları özelleştirme özellikleri, müşteri hizmetleri akışlarını yönetmek için çok verimli hale getiriyor.

Tekrarlayan CRM görevleri için otomasyon

Müşteri kazanımından müşteri sadakatine kadar gelişmiş potansiyel müşteri yönetimi

Potansiyel müşteri önceliklendirme ve satış stratejisi optimizasyonu için eyleme geçirilebilir önerilerin paylaşımı yapan Salesforce Einstein AI

Eksileri

Platform son derece karmaşıktır ve özel teknik personeli olmayan küçük ve orta ölçekli takımlar için hiç de kullanıcı dostu değildir.

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün sezgisel olmadığını ve karmaşık olduğunu belirtiyor

Gelişmiş eklentiler ve fonksiyonlar pahalıdır ve uygulama ortakları işe alınmadan uygulanması zordur

Fiyatlandırma

Salesforce Foundations: Ücretsiz

Başlangıç Paketi: 25 $/kullanıcı/ay

Pro Suite: 100 $/kullanıcı/ay

G2 ve Capterra yorumları

G2 : 4,4/5 (23.000'den fazla yorum)

Capterra: /5 (18.000'den fazla yorum)

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %19'u, takım üyelerinden zamanında güncelleme almanın en büyük görünürlük sorunu olduğunu söylüyor. Ancak güncellemeler geldiğinde bile, genellikle tutarsızdırlar. Bazıları belirsizdir, bazıları aşırı ayrıntılıdır, bazıları ise tamamen eksiktir. Bu tutarsızlık, netlik yerine karışıklığa neden olur. ClickUp’ın AI Kartları ve AI tarafından oluşturulan Durum Özetleri ile Sohbet Özetleri, ilerlemenin raporlanma şekline tutarlılık kazandırır. Takım üyeleri tek bir tıklama ile yapılandırılmış güncellemeler oluşturabilirken, siz de neyin yolunda gittiğine ve neyin dikkat gerektirdiğine dair birleşik ve okunabilir bir görünüm elde edersiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: Pigment, ClickUp ile takım iletişiminin verimliliğini %20 artırdı; böylece takımlar arasında daha iyi bir bağlantı ve uyum sağlandı.

9. Salesflare CRM

Salesflare, potansiyel müşteri ve iletişim yönetimi gibi ana CRM görevlerini kolaylaştırır ve sürükle-bırak satış hunisi ve ş Akışı otomasyonu gibi özelliklerle bu görevleri bir üst seviyeye taşır. Sezgisel e-posta bulma özelliği, LinkedIn'de potansiyel müşterileri doğrudan aramanızı sağlar; bu, iletişim listenizi genişletmek için özellikle kullanışlı bir araçtır.

Salesflare'in kullanıcı dostu iletişim verisi zenginleştirme özelliği sayesinde, potansiyel müşterilerle e-posta veya sosyal medya profilleri üzerinden her etkileşimde platform, CRM kayıtlarınızdaki boşlukları doldurur. Ek dosya ile gelen bir e-posta mı aldınız? Salesflare, dosyayı otomatik olarak ilgili hesaba yükler ve önemli belgelerin asla kaybolmamasını sağlar.

Şunlar için idealdir

Takım boyutu

Küçük ve orta boyutlu satış takımları

Kullanım örneği

Otomatik veri toplama ve müşteri erişimi arayan küçük B2B takımları için ideal

En iyi özellikler

Birkaç tıklamayla birden fazla özel satış satış boru hattı oluşturun ve toplu düzenlemeler, taşıma veya dışa aktarma işlemleri gerçekleştirin

Proaktif satışı desteklemek için gelişmiş potansiyel müşteri puanlama özelliğini kullanın

Potansiyel müşteriler ilgisini kaybettiğinde, e-postalar yanıtlanmadığında veya toplantılardan sonra bildirim alın ve hiçbir fırsatı kaçırmayın

Zaman kazanmak ve tutarlı bir iletişim kurmak için e-posta dizileri ve yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturun

Avantajlar

Google paketi ve LinkedIn ile günümüzün küresel pazarındaki en iyi arayüz. Destek ekibi çok hızlı yanıt veriyor ve yazılım düzenli olarak geliştiriliyor.

Gmail'den kişileri ve hesapları kolayca içe aktarın

Kullanıcılar, müşteri desteğinin hızlı yanıt verme yeteneğini övüyor

Otomasyonlu veri zenginleştirme, müşteri erişimini basitleştirir

Eksileri

– Bir çalışan işten ayrıldığında – devir teslim süreci yapılacak işlerden daha karmaşık. – Filtrelerin kullanıcı deneyimi daha iyi olabilirdi – kullanımı biraz hantal.

Filtrelerin uygulanması zahmetli olabilir

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün güncellenmemesinden şikayetçi

Fiyatlandırma

Growth: Kullanıcı başına aylık 35 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 55 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 115 $ (beş veya daha fazla kullanıcı için özel fiyatlandırma)

G2 ve Capterra yorumları

G2 : 4,8/5 (280'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

10. Zoho CRM

Potansiyel müşteri ve anlaşma yönetiminden satış tahminlerine ve e-posta pazarlamasına kadar, Zoho CRM kapsamlı bir B2B CRM yazılım çözümüdür. E-posta, sosyal medya ve telefon görüşmeleri gibi en önemli iletişim kanallarını tek bir kullanıcı dostu arayüzde birleştirir.

Puanlama kuralları ve çoklu temas noktaları, potansiyel müşterileri satış hunisinde daha verimli bir şekilde ilerletmek için idealdir ve bu da daha hızlı dönüşümler için çok önemlidir. Bir diğer öne çıkan özelliği ise mobil uygulamasıdır. Satış takımlarının hareket halindeyken potansiyel müşterilerle etkileşim kurmasını, müşteri verilerine erişmesini ve hatta KPI'ları izlemesini sağlar.

⏩ AI Özelliği: Zoho’nun kendi AI asistanı Zia, sadece müşteri kaybını tahmin etmek, potansiyel müşterileri değerlendirmek ve e-posta taslakları hazırlamakla kalmaz; artık ş akışlarını yönlendiren ve satış temsilcilerini eğiten otonom SDR ve koçluk ajanlarını da içerir. Ayrıca, ürün kullanım verilerini AI modellerine aktararak, yenileme öncesinde risk altındaki müşterileri işaretler.

Şunlar için idealdir

Takım boyutu

KOBİ'lerden kurumsal şirketlere

Kullanım örneği

Farklı sektörlerde çok yönlü, özellikle modüler CRM + otomasyonlar için

En iyi özellikler

Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri faaliyetlerini merkezileştirerek siloları ortadan kaldırın

Güçlü potansiyel müşteri yönetimi ve tahmine dayalı satış tahmin araçlarıyla kaliteli potansiyel müşterileri belirleyin ve önceliklendirin

Marka izleme ve potansiyel müşteri oluşturma için yerleşik sosyal medya yönetim araçlarından yararlanın

Tedarikçileri yönetmek veya yeni çalışanları sisteme dahil etmek vb. için özel modüller oluşturun.

Avantajlar

Zoho CRM ile en çok dikkatimizi çeken özellik, müşterilerle olan etkileşimlerimizi ve iletişimimizi kolaylaştırarak anlaşmaları hızlı bir şekilde sonuçlandırmamızı sağlayan müşteri etkileşim özellikleri oldu. Zoho CRM ayrıca, satışlarımızı nasıl iyileştirebileceğimiz konusunda bize doğru içgörüler sağlayan üst düzey analizler de sunuyor.

Soğumuş potansiyel müşterilerle yeniden iletişime geçerek kalıcı müşteri ilişkileri kurun

Potansiyel müşteri puanlamasını otomasyonla gerçekleştirin ve satın alma niyeti yüksek potansiyel müşterileri daha hızlı belirleyin

Güçlü analiz verileriyle fırsatları ortaya çıkarın ve stratejilerinizi geliştirin

Özel bir mobil uygulama ile hareket halindeyken müşteri etkileşimlerine, iletişim geçmişine ve son işlemlere erişin

Eksileri

Yapay zeka ilk başta çok yardımcı gibi görünebilir, ancak botun tutarsız konuşmalar oluşturması kolaydır. Sohbetleri izlemem ve gerektiğinde müdahale etmem gerekiyor. Evet, otomasyona yardımcı oluyor, ancak denetlemeyi bırakamıyorum.

Mobil uygulama arama kayıtları iyileştirilebilir

AI sohbet robotu, denetim ve manuel yönlendirme gerektirir

Fiyatlandırma

Ücretsiz Sürüm

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 $

G2 ve Capterra yorumları

G2 : 4,1/5 (2.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.900'den fazla yorum)

11. Nimble

Nimble, ilişkiler üzerine kurulu küçük B2B takımları için tasarlanmış, sosyal medya destekli bir CRM'dir. Kişi profillerinizi LinkedIn, e-posta konu başlıkları, şirket bilgileri ve hatta sosyal medyadan gelen verilerle otomatik olarak zenginleştirir; böylece her konuşmadan önce size tam bir genel bakış sunar.

İster internette potansiyel müşteri arayışında olun, ister bir müşteri görüşmesi için hazırlanıyor olun, Nimble'ın tarayıcı uzantısı tek bir tıklamayla potansiyel müşterileri yakalamanızı ve bunları doğrudan satış sürecinize senkronizasyon yaparak entegre etmenizi sağlar. Bu özellik, geleneksel CRM'lerin getirdiği ek yük olmadan akıllı ve bağlam açısından zengin bir satış süreci isteyen kurucular, danışmanlar ve satış uzmanları için özellikle kullanışlıdır.

⏩ AI Özelliği: AI destekli iletişim bilgisi zenginleştirme, sosyal medya analiz araçları ve satış süreci izlemesini tek bir güçlü sistemde birleştirin.

Şunlar için idealdir

Takım boyutu

Küçük işletmeler

Kullanım örneği

Zenginleştirilmiş iletişim yönetimine ihtiyaç duyan, sosyal medyayı iyi kullanan takımlar için ideal

En iyi özellikler

Otomasyonlu takip hatırlatıcıları ve toplu e-posta dizileriyle iletişim faaliyetlerinizi kontrol altında tutun

Tarayıcı uzantıları aracılığıyla Gmail, Outlook, LinkedIn ve web sayfalarından tek bir tıklamayla potansiyel müşterileri yakalayın

Paylaşılan kişi listeleri, takvimler, görevler ve otomasyonlar sayesinde takımınızın uyumlu çalışmasını sağlayın

Avantajlar

Mükemmel arama fonksiyonu ve Grup Mesajı özelliği en iyisi. "Etiket" özelliği harika ve ben bunu sürekli kullanıyorum. Harika bir uygulama! Müşteri desteği her zaman yardıma hazır!

Etiketleri kullanarak kişileri ayırın ve sıralayın

Kullanımı kolay ve öğrenmesi hızlı

Takip işlemlerini, hatırlatıcıları ve potansiyel müşteri değerlendirmelerini otomasyon ile otomatikleştirin

Açılma görünürlüğünü görebileceğiniz segmentlere ayrılmış grup kampanyaları veya çok adımlı müşteri geliştirme dizileri gönderin

Eksileri

Tarayıcı içi bileşen genellikle hatalı çalışır ve LinkedIn, Facebook vb. platformlarda açıkça bir profil resmi olsa bile, genellikle kişinin resmini kişiye eklemez. Ayrıca, Nimble çeşitli sosyal medya platformlarındaki kişilerin aynı kişi olabileceğini "önerdiğinde", bunların aynı kişi olup olmadığını anlamak için her birine tıklayarak profiline gitmeniz gerekir.

Ulaşabileceğiniz kişi sayısını sınırlar

Sosyal medyadan potansiyel müşteri bilgilerini otomatik olarak doldurur, ancak potansiyel müşterinin farklı kanallarda aynı kişi olup olmadığını manuel olarak doğrulamanız gerekir

Fiyatlandırma

29,90 $/kullanıcı/ay

G2 ve Capterra yorumları

G2 : 4,5/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.800'den fazla yorum)

12. Daha Az Can Sıkıcı CRM

Gizli maliyetleri ve zor öğrenme süreçleri olan şişirilmiş CRM'lerden bıkmış bir küçük işletmeyseniz, Less Annoying CRM isminin hakkını verir . Tek başına çalışan girişimciler ve küçük takımlar için özel olarak tasarlanan bu yazılım, CRM'yi temel unsurlarına indirger: kişi yönetimi, satış izleme, takvim entegrasyonları ve görev hatırlatıcıları. Böylece yazılımla uğraşmak yerine ilişkiler kurmaya odaklanabilirsiniz.

Arayüzü temiz ve sezgiseldir, böylece dakikalar içinde kullanıma başlayabilirsiniz. Günlük gündem e-postaları, hiçbir takibin gözden kaçmamasını sağlar ve her özelliğe kullanıcı başına sabit bir aylık ücret karşılığında erişilebilir; kademeli fiyatlandırma veya ek satış yoktur. Bu ürünü gerçekten ayıran şey müşteri hizmetleridir: her destek temsilcisi bir ürün uzmanıdır ve senaryolara veya üst düzey yetkililere başvurmaya gerek kalmadan sorularınızı yanıtlamaya hazırdır.

Şunlar için idealdir

Takım boyutu

Küçük takımlar (1–15 kullanıcı)

Kullanım örneği

Basit ve uygun fiyatlı bir CRM'ye ihtiyaç duyan bireysel girişimciler veya küçük takımlar için mükemmel bir seçim

En iyi özellikler

Farklı satış, destek veya yönlendirme süreçlerine uyacak şekilde sınırsız satış kanalı içeren, özelleştirilebilir çoklu ş Akışları oluşturun ve her takımın müşterileri doğru aşamalarda ilerlemesini sağlayın

Kişileri esnek bir şekilde etiketleyin ve kategorilere ayırın, ardından görünümleri kolayca filtreleyin ve bu gruplar hakkında özel raporlar oluşturun

Kişi kayıtlarında tüm e-posta geçmişini kaydedin ve şablonlar ile tavsiye izleme sayesinde basit e-posta kampanyaları yürütün

Rollerler, özel alanlar ve kullanıcı izinlerini yönetin, ayrıca sanal test ortamlarının keyfini çıkarın

Esnek gösterge panelleri, tahmin araçları ve anlık raporlama ile CRM verilerini istediğiniz şekilde analiz edin

Avantajlar

Özel Alanlar oluşturmak ve değiştirmek çok kolay ve bunu ihtiyaçlarımıza çok iyi uyarlayabiliyoruz. Ayrıca, daha gelişmiş analizler yapmak için API çağrısıyla verilere erişebilmeyi de seviyorum. E-posta entegrasyon özelliğinden çok faydalanıyoruz. Biz çok küçük bir işletmeyiz ama bu platformun çok daha büyük kuruluşlar için de iyi çalıştığını görebiliyorum.

Sınırsız, son derece özelleştirilebilir özel alanlar

Hafif ve basit kullanıcı arayüzüne rağmen oldukça güçlü bir performans sunar

Tüm özellikler ve ücretsiz yükseltmeler tek bir planda

Eksileri

Şu anda, yüklenen her şey mevcut kayıtlarla birleştirilmek yerine yeni bir kayıt oluşturuyor. Hangi kayıtlarda eksik alanlar olduğunu hızlıca görebilmek ve tablo görünümünde düzenlemeler yapabilmek için tüm kişileri veya satış süreçlerini tablo biçiminde görüntüleyebilmenin bir yolu olmasını isterdim.

Yeni yüklemeleri mevcut verilere birleştirememe

Bazı kullanıcılar arama sonuçlarının iyileştirilebileceğini düşünüyor

Fiyatlandırma

Kullanıcı başına aylık 15 $

G2 ve Capterra yorumları

G2 : 4,9/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

B2B için CRM Kullanmanın Avantajları

B2B CRM sisteminin başlıca avantajlarından biri, müşteri verilerini ve etkileşimlerini tek bir yerde toplamasıdır; böylece dağınık sistemlerde veya klasörlerde depolanan bilgileri aramak zorunda kalmazsınız. Bu da verimlilik artışı ve daha iyi bir müşteri deneyimi anlamına gelir.

Yakın zamanda yapılan bir ankette, katılımcılar CRM yazılımından elde ettikleri en büyük faydaların daha yüksek satış geliri (%57), daha iyi müşteri memnuniyeti/sadakati (%53) ve daha kaliteli müşteri hizmetleri/desteki (%49) olduğunu belirtti.

B2B CRM yazılımının diğer avantajları şunlardır:

Doğru B2B CRM Yazılımını Seçme: B2B CRM'lerde Dikkate Alınması Gereken Anahtar Özellikler Nelerdir?

Satışlarınızı artırmak için en iyi aracı seçtiğinizden emin olmak için şu faktörleri göz önünde bulundurun:

Potansiyel müşteri yönetimi : Satış temsilcilerinin hiçbir fırsatı kaçırmadan potansiyel müşterileri besleyebilmesi için, web formları aracılığıyla potansiyel müşteri yakalamadan dönüşüm analizine kadar tam döngü izleme özelliğini arayın Satış temsilcilerinin hiçbir fırsatı kaçırmadan potansiyel müşterileri besleyebilmesi için, web formları aracılığıyla potansiyel müşteri yakalamadan dönüşüm analizine kadar tam döngü izleme özelliğini arayın Veri yönetimi: Sorunsuz veri içe/dışa aktarım ve kolay veri temizleme araçlarına ihtiyacınız olacak. Otomasyon, satış temsilcilerinin manuel veri girişine harcadıkları zamanı geri kazanarak satışa daha fazla zaman ayırmalarını sağlamak için anahtar rol oynar. Özelleştirme: Satış satış hunilerini, Özel Alanları ve ş Akışlarını özelleştirmenize olanak tanıyan sistemleri tercih edin. Hesap tabanlı iletişim yönetimine sahip B2B CRM'ler, gerçek anlaşma aşamalarınızı ve paydaş gruplarınızı yansıtmanıza olanak tanır Üçüncü taraf entegrasyonları: Pazarlama otomasyonu, e-posta, takvim, ERP ve destek araçlarıyla uyumluluğu sağlayın. Birçok kuruluş, entegrasyon kolaylığı nedeniyle özellikle bulut tabanlı CRM'leri tercih etmektedir. Pazarlama otomasyonu, e-posta, takvim, ERP ve destek araçlarıyla uyumluluğu sağlayın. Birçok kuruluş, entegrasyon kolaylığı nedeniyle özellikle bulut tabanlı CRM'leri tercih etmektedir. Uzaktan erişim: Veri güvenliği önlemleri içeren Veri güvenliği önlemleri içeren bulut tabanlı erişilebilirlik , size gönül rahatlığı sağlar Takım işbirliği : Satış, pazarlama ve hizmet ekipleri arasında uyumu sağlamak için hayati önem taşıyan iç mesajlaşma, belge paylaşımı, hatırlatıcılar ve ortak görünürlük özelliklerini arayın Satış, pazarlama ve hizmet ekipleri arasında uyumu sağlamak için hayati önem taşıyan iç mesajlaşma, belge paylaşımı, hatırlatıcılar ve ortak görünürlük özelliklerini arayın

ClickUp'ı deneyin — B2B Satışlar için Mükemmel CRM'iniz

İncelediğimiz B2B CRM platformları etkileyici özellikler ve çeşitli güçlü yönler sunsa da, biri olağanüstü esnekliğiyle öne çıkıyor: ClickUp!

Potansiyel müşteri izlemesinden hesap planlamasına, takip otomasyonlarından raporlama gösterge panellerine kadar, ClickUp tüm satış döngünüzü tek bir şık Çalışma Alanı'nda merkezileştirir. Hantal ve birbirinden kopuk araçlara ihtiyaç duymadan görünürlük, uyum ve hız elde edersiniz.

ClickUp Forms ile potansiyel müşterileri doğrudan satış kanalınıza ekleyebilir, ardından ş Akışlarını tetikleyebilir, görevler atayabilir veya otomatik olarak hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz. ClickUp Brain, akıllı özetler, otomatik olarak güncellenen notlar ve görüşme sonrası yoğun iş yükünü ortadan kaldıran ses-metin dönüştürme eylem öğeleriyle takımınızın bir adım önde olmasını sağlar. Ayrıca, kurumsal satışlardan hesap tabanlı erişime kadar her şeye uyarlanmış CRM şablonları sayesinde, aylar değil dakikalar içinde yüksek performanslı bir CRM sistemini devreye alabilirsiniz.

İnanılmaz derecede çok yönlü bir araç olan ClickUp, ister B2B alanında deneyimli bir profesyonel olun, ister müşteri ilişkileri dünyasına yeni adım atan bir acemi olun, herkese uygun bir şeyler sunar.

ClickUp'ı bugün ücretsiz olarak keşfedin!