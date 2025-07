küçük İşletmeler İçin 30'dan Fazla Basit Satış Aracı

Küçük işletme nedir sizce?

Anne ve baba.

Köşe dükkanı.

Ek iş.

Bu konuda ne düşünürseniz düşünün, gerçekte küçük işletmeler aslında oldukça büyüktür. Kime sorduğunuza bağlı olarak, küçük işletmelerin 1000'e kadar çalışanı olabilir. Bu büyük bir operasyon.

Küçük bir işletmede satış rolünde çalışmak çok zor olabilir. Rakiplerinizle (ve bazen iş arkadaşlarınızla bile!) rekabet halindesiniz ve Usain Bolt gibi olmak istiyorsunuz.

Ancak, ekonomi profesörünüzün de söyleyeceği gibi, harcanan zaman ROI ile eşdeğer değildir. Sadece daha hızlı ve daha çok çalışmakla kalmamalı, aynı zamanda daha akıllı da çalışmalıyız.

Müşterileri ve siparişleri tek bir yerden yönetmenin kolay bir yolunu mu arıyorsunuz? ClickUp'ın CRM Şablonunu buradan ücretsiz edinin!

Yeni başlayanlar için CRM, müşteri ilişkileri yöneticisidir. Tüm kişi adlarınızı, ilgili bilgileri (e-posta adreslerinden şirket web sitelerine ve LinkedIn profillerine kadar her şeyi) depolayan bir yazılımdır. Ancak bu, sadece yeni çıkmış bir Rolodex değildir.

Ayrıca, her bir potansiyel müşteri veya müşteri ile olan etkinliklerinizi ve etkileşimlerinizi (son e-postanız veya telefon görüşmesinin tarihi gibi) de saklar. Kişiyi bir şirkete veya bu kişinin bağlantılı olabileceği diğer şirketlere bağlar (insanlar iş değiştirir, bilirsiniz!). En iyi CRM'ler, satış huninizi düzenlemek için kişilerinize puan verir, en iyi potansiyel müşterileri, anlaşma durumlarını ve daha fazlasını gösterir.

Bu sizi korkutuyorsa endişelenmeyin, hepsini bir kerede yapmak zorunda değilsiniz. Çok fazla şirket, gerek olmadan Salesforce gibi büyük şirketlere atlıyor.

Aslında, basit bir CRM ile başlayıp büyüdükçe ölçeklendirmek daha iyi olabilir. Örneğin, ClickUp, özel alanlar özelliğimizle bir CRM olarak da donatılabilen bir verimlilik aracıdır.

İletişim bilgilerini ekleyebilir, kişi/potansiyel müşteri için sonraki adımları listeleyebilir ve ek dosya ekleyebilirsiniz. Ayrıca, yeni kişi kaydı için şablon oluşturabilir, böylece eklediğiniz her yeni kişi için her zaman doğru bilgilere sahip olabilirsiniz.

En iyi CRM'lerin sıralandığı bu harika listeye göz atın!

Önerilen CRM Satış Araçları:

2) Proje Yönetimi

Anlaşmaların ilerleyişi veya yeni özelliklerin, ürünlerin veya hizmetlerin mevcut müşterileri nasıl etkileyebileceği hakkında takımınızın geri kalanıyla iletişim kurmak için kolay bir yer neresi olabilir? Çoğu şirket bu güncellemeleri bir Powerpoint dosyasına aktarır, herkese e-posta ile gönderir ve üç gün sonra hemen unutur.

Aylar sonra, satış başkan yardımcısı gelen kutusunda bu özelliklerin ayrıntılarını ararken büyük bir gecikme yaşanır. Bu durum nasıl önlenebilir? Cevap: Kullanımı basit, ancak tüm kuruluşunuzun kullanabileceği kadar güçlü bir proje yönetimi aracıyla.

ClickUp, görev ayrıntıları, yorumlar, ek dosyalar, entegrasyonlar ve daha fazlası için ihtiyacınız olan özelliklere sahiptir.

Satış ekibiniz yorum bırakabilir, projeleri ve görevleri gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir. Ya da... bu korkunç olabilir. Satış/iş geliştirme ve ürün arasında bir sınır olması, komut zincirinin net olması açısından yararlı olabilir.

ClickUp, yalnızca belirli üyelerin erişebileceği ayrı alanlar ve takımlar ile bunu da halleder.

Önerilen Proje Yönetimi Satış Araçları:

ClickUp : Çok sayıda ücretsiz özelliğe sahip basit arayüz

Xtensio : Takımların kısa sürede çarpıcı iş içerikleri oluşturabileceği işbirliği platformu

Asana

Trello

Monday

Bonus: Küçük işletmeler için zaman takibi araçları!

3) Belge İmzalama

Sözleşmelerin veya anlaşmaların olduğu her işte, çok sayıda belge gönderip alırsınız. Hala tarayıp faksladığınızı söylemeyin sakın. Bu durumun değişmesi gerekiyor, çünkü yeni stajyerinize faks makinesinin nasıl çalıştığını açıklamak istemezsiniz. Harcadığınız zamana değmez.

Bir anlaşmayı kapattıktan sonra, bununla da uğraşmak istemezsiniz. Evrakları elinize alıp parayı banka hesabına yatırmak için hızlı ve otomatik bir yönteme ihtiyacınız var.

Önerilen belge imzalama:

4) Belge ve Bilgi Yönetimi

Sözleşmelere, broşürlere, kılavuzlara ve ürün güncellemelerine kolay erişim için, takımınızın gerekli materyalleri bulmasına yardımcı olacak bir belge yönetim sistemine ihtiyacınız olacaktır. En iyi araçların çoğu, yapılan değişiklikleri veya güncellemeleri kaydetmenize yardımcı olacak sürüm geçmişi ve notlar içeren ek dosyaları içerir.

Perakende pazarlama araçlarının doğru kombinasyonunu kullanmak, iş stratejinizi yepyeni bir düzeye taşıyabilir. Daha yüksek gelir hedeflerine ulaşmak ve performansı ve istatistikleri kolayca izlemek için satış ve pazarlama takımlarınızı daha iyi uyumlaştırmanıza yardımcı olacaktır.

Bu araçların proje yönetimi aracınızla entegre olması da, güncelleme sürecinin daha hızlı ilerlemesi açısından kullanışlıdır. Dropbox veya Google Drive kullanıyorsanız, her ikisi de ClickUp ile entegre edilebilir.

Önerilen Belge ve Bilgi Yönetimi

Notion : Tablolar oluşturun, güncellemeler yapın, belgelerinizi tek bir yerde toplayın Tablolar oluşturun, güncellemeler yapın, belgelerinizi tek bir yerde toplayın

Dropbox

Google Drive

Evernote

Slite

Airtable

5) Toplantı Planlayıcı

Bir sonraki demo veya toplantıyı planlamak, iletişim kurmak kadar önemlidir. Çünkü konuşmak için zaman bulamazsanız ne anlamı var? Takvim davetiyeleri ve toplantı ayrıntıları sunan birçok harika araç varken, e-posta gönderip almak çok saçmadır.

Satış araçlarınıza bir toplantı planlayıcı eklemek hayatınızı kolaylaştıracak ve bu sayede birkaç demo daha kazanmanızı sağlayacaktır. Toplantınızı planladıktan sonra, ClickUp Meetings'i kullanarak notlar alın ve eylem öğeleri ayarlayın.

Önerilen Toplantı Planlama Araçları

Calendly : Başlamak için basit arayüz (ClickUp ile entegre !)

Clara

6) E-posta Otomasyonu ve Yönetimi

Satış için e-postaları takip etmek yeterli değildir, etkisini en üst düzeye çıkarmak gerekir. Birçok e-posta programı, selamlamalarınızı kişiselleştirmenize ve e-postalar açıldığında size bildirim göndermenize yardımcı olur. Ayrıca, e-postaların belirli bir zamanda gönderilmesini planlayarak potansiyel müşterilerinize sizin programınıza göre değil, onların programına göre ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Birçok araçta grup gelen kutusu özelliği de vardır, böylece yanıt vermeden önce diğer takım üyeleriyle e-posta hakkında yorum yapabilir ve konuşabilirsiniz. Bu programların çoğu, e-postalara yanıt vermeyi ve izlemeyi de çok daha basit hale getirir.

Satış için önerilen e-posta yönetim araçları:

ClickUp : E-posta gönderin/alın, görevleri planlayın, otomasyonlar ayarlayın, görevlere e-posta ekleyin ve daha fazlasını yapın.

Front : E-postalar, ürün mesajları ve daha fazlasıyla tüm takım üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştırın

Doğru Gelen Kutusu : E-posta sıralama, e-posta şablonları ve e-posta izleme ile e-postalarınızı otomatik pilota alın.

EmailAnalytics : Ortalama e-posta yanıt süresini, gönderilen e-postaları, alınan e-postaları ve daha fazlasını izleyin ve takip edin.

Hubspot

Mailshake

Hiver

Outreach.io

Pabbly

7) Potansiyel Müşteri Oluşturma ve Ulaşım

Eskiden, önceden hiçbir ilişkisi olmayan bir potansiyel müşteriye telefon açıp anlaşma yapmak, etkili bir satış elemanının işareti sayılırdı. Soğuk arama, seçkin birkaç kişi dışında zaman kaybıydı. Ancak soğuk arama, başka bir şeyle yer değiştirdi: sıcak arama. İçerik pazarlama, sosyal medya pazarlama ve daha fazlası, siz telefonu elinize almadan potansiyel müşterileri ısıttı (umarız)

E-postaları bulmak ve anında bağlantı kurmak dahil olmak üzere daha iyi bağlantılar oluşturmanıza yardımcı olacak bu araçları kullanın. Ama nereden başlayacağınızı nasıl bileceksiniz? Bu listeyi devasa bir veritabanından mı satın alacaksınız? Muhtemelen hayır. Satış hedeflerinize ve iş hedeflerinize daha uygun özel listeler oluşturmanıza yardımcı olacak Sales Navigator ve LeadFuze gibi araçlara ihtiyacınız var.

Potansiyel Müşteri Oluşturma ve Ulaşım için Önerilen Araçlar

8) Video Konferans

Satış alanında çalışan bir arkadaşım var, ülke çapında uçarak çeşitli müşterileri ziyaret ediyor. Bir hafta Philadelphia'da, sonraki hafta Raleigh'de, sonra Seattle'a gidiyor. Şirketinizin bunu yapabilecek parası varsa, bu çok güzel.

Hepimiz her hafta satış ekibinin her potansiyel müşteriye ulaşması için binlerce dolar harcayan şirketlerde çalışmıyoruz. Ancak, cephanenizdeki bir sonraki büyük araç, bu kişisel bağlantıyı kurmak için kaliteli bir video konferans platformu olmalıdır. Güvenilir ve güvenilir olmalı ve en önemlisi can sıkıcı olmamalıdır.

Ve birden fazla oturum açmayı unutun, kim bunu sever ki? Bazı araçlar bireysel toplantılar için en uygunken, diğerleri grup konferansları için daha uygun olabilir.

Appear.in: Herkes siteye gidebilir, aradığı kişiyi bulabilir ve oturum açabilir. Veya davet gönderebilir. Ekstra indirme veya pin kodları gerektirmeyen, tarayıcı tabanlı çok kolay toplantılar.

Zoom

RingCentral

Skype

Sonuç: Satışlarınızı Hızlandırın

Hedefiniz: daha fazla bağlantı kurma yeteneği ve kapasitesi, çünkü tipik bir satış elemanı zamanının yalnızca %36'sını gerçek satışlara ayırıyor. Bu iyi bir durum değil. Satışlar bazen el ele mücadele gibi görünebilir, ancak verimli satış araçlarının sizin ve satış temsilcileriniz için çalışması gerekir. Gelecekte işinize yardımcı olacak bir yapay zeka olsaydı ne olurdu?

Bu araçlar, günlük ancak gerekli olan küçük satış adımlarını daha sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar, böylece takımınız daha yüksek değer elde etmeye odaklanabilir.

Haftada bir gün zaman kazanmaya ve daha yüksek getiriler elde etmeye hazırsanız, ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planına kaydolun!

Not: Satış ve işbirliği hakkında diğer harika yayınlara göz atın: