i̇zlemeniz Gereken 10 Olağanüstü E-posta Pazarlama KPI'sı

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Kaynak: ClickUp

Konu: E-postalarınızı göndermeden önce KPI'ları ayarlayın.

"Merhaba, e-posta pazarlamacısı, 👋

Demek bir e-posta pazarlama kampanyası başlatmaya karar verdiniz.

İçerik takviminizi planladınız ve e-postalarınızı nasıl optimize edeceğinizi tam olarak biliyorsunuz.

Harika!

Peki, e-posta pazarlama hedefleriniz nelerdir?

*Sosyal medyada marka bilinirliğinizi artırmak, satışlarınızı hızla yükseltmek veya liste büyümenizi geliştirmek için yapılacak işler mi var?

Belirli bir hedef belirledikten sonra, bu hedefe doğru nasıl ilerlediğinizi görmek için birkaç e-posta pazarlama KPI'sı seçmeniz gerekir.

Endişelenmeyin, bu konuda size yardımcı olacağız!

Bu makalede, e-posta pazarlama KPI'ları hakkında bilmeniz gereken her şeyi gözden geçireceğiz ve bugün izlemeniz gereken en iyi on KPI ve metriği vurgulayacağız. Ayrıca, e-posta pazarlaması için KPI'ları izlemenin en kolay yolunu da ele alacağız.

Bu "e-postayı" zaten açtığınıza göre, içinde neler olduğunu bir bakalım! 📬

E-posta Pazarlama KPI'ları Nedir?

Önce temel bilgilere geçelim.

KPI, Key Performance Indicator (Anahtar Performans Göstergesi) anlamına gelir.

KPI'lar, şirketlerin performanslarını görselleştirmelerine yardımcı olan ölçülebilir hedeflerdir.

E-posta pazarlama KPI'ları, bir e-posta pazarlama kampanyasının çeşitli unsurlarının performansını ölçer:

İnsanlar e-postalarınızı okuyor mu?

Onları iletiyorlar mı?

Yoksa sadece onlardan kaçınıyorlar mı?

Yararlı e-posta pazarlama metrikleri, kampanyanızın işe yarayıp yaramadığını görmek için bu eğilimleri izlemenize yardımcı olur.

i̇zlemeniz Gereken 10 E-posta Pazarlama KPI'sı

İşte kesinlikle okunmaya değer on e-posta pazarlama KPI'sı. Harika e-posta pazarlama hizmetleri, raporlama özelliklerine bu metrikleri mutlaka dahil etmelidir.

1. Yansıma Oranı

Bu metrik, gönderilen toplam e-postaların kaçının alıcıya ulaşmadığını ölçer. 🙅

İki tür geri dönüş vardır:

Yumuşak geri dönüşler, e-posta adresleriyle ilgili geçici sorunları izler

Sert geri dönüşler, e-posta adresleriyle ilgili kalıcı sorunları izler

Yüksek sayıda geri dönen e-posta, listenizde çok sayıda sahte e-posta adresi, eski e-posta adresi veya..

Yansıma oranı KPI'sının amacı, abone listenizin kalitesini belirlemenize yardımcı olmaktır.

Bunları nasıl hesaplayabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

2. E-posta Teslim Oranı

E-posta teslim edilebilirlik oranı, alıcının gelen kutusuna başarıyla gönderilen e-postaların sayısını izler.

Geri dönüş oranı ile teslim edilebilirlik oranı arasındaki fark, ilkinin reddedilen e-postalara odaklanırken, teslim edilebilirlik oranının kabul edilen e-postalara odaklanmasıdır.

Bunları nasıl hesaplayabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

3. Açılma Oranı

Bu metrik, gönderdiğiniz e-postayı kaç e-posta alıcısının açtığını izler.

E-postalar konu satırına bağlı olduğundan, açılma oranı konu satırınızın ne kadar başarılı olduğunu gösterir.

Açılma oranlarını şu şekilde artırabilirsiniz:

Abonelerinizin ilk isimlerini ekleme

Konu satırlarınızı kısa ve öz tutun 🍬

Konu satırlarına emoji ekleme 😁

Ancak, açılma oranlarınızı iyileştirebileceğiniz bazı yolları bilmek yeterli değildir; bu sayıyı nasıl hesaplayacağınızı da anlamanız gerekir.

İşte size yardımcı olacak kolay bir formül:

4. Benzersiz Açılma Oranı

Benzersiz açılma oranınız, e-postanızı açan bireysel kullanıcıların sayısını izler.

Peki, benzersiz açılma oranı normal açılma oranından nasıl farklıdır?

Müşterilerinizden biri aynı e-postayı üç kez açarsa, bu yalnızca bir benzersiz açılış olarak sayılır, ancak toplam açılış sayısı üç olur.

Bunları nasıl hesaplayabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Ancak, bir e-postayı açmak yeterli değildir, değil mi?

Evet, bağlantı tıklamalarına ihtiyacımız var!

5. Tıklama Oranı

Bu metrik, e-postalarınızda bir veya daha fazla bağlantıya tıklayan e-posta alıcılarının sayısını izler.

Not: Yalnızca açılmış e-postalar dikkate alınır.

Tıklama oranı, abonelerinizin içeriğinizle etkileşime girip girmediğini ve markanız hakkında bilgi edinmekle ilgilenip ilgilenmediklerini gösterir. 🤓

E-postalarınızda bağlantı yoksa, etkileşimi ölçmek için açılma oranını veya e-posta yanıtlarını kullanabilirsiniz.

Bunları nasıl hesaplayabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

6. Tıklama Oranı

Tıklama oranı, e-postanızın teslim edildiği kişilerin sayısı içinde e-postanızdaki bir bağlantıya tıklayanların sayısıdır.

Yüksek tıklama oranı, e-posta pazarlama stratejinizin işe yaradığını gösterir.

Bunları nasıl hesaplayabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Tıklama oranı, tıklama oranına benzer gibi görünse de, aslında ikisi arasında önemli bir fark vardır.

Tıklama oranı, e-postanızı açan kişilere odaklanırken, tıklama oranı ise e-postanızı alan kişilere odaklanır.

Hala kafanız karıştı mı?

Şu metrikleri aldığınızı varsayalım:

Toplam Teslim Edilen E-postalar = 1000

Toplam Açılan E-postalar = 600

Toplam Bağlantı Tıklamaları = 300

Böylece tıklama oranı şu şekilde olur:

Ve tıklama oranı şu şekilde olacaktır:

Tıklama oranınız düşük, ancak tıklama oranı yüksekse, e-postanızı çok fazla kişinin açmadığını söyleyebilirsiniz.

Ancak, e-postanızı okuyanlar bağlantıya tıkladı. Bu, konu satırınızın üzerinde çalışılması gerektiğini, ancak CTA'nızın ( Harekete Geçirici Mesaj ) yerinde olduğunu gösterir.

7. Dönüşüm Oranı

Bu metrik, bağlantıya tıklayan ve ardından belirli bir eylemi tamamlayan kişilerin sayısını izler.

Tamamlanan eylem, e-posta pazarlama kampanyanızın hedeflerine bağlıdır.

"Dönüşüm", bir satış, abonelik, indirme veya hatta bir açılış sayfasına kayıt olabilir.

E-posta dönüşüm oranınızı ölçmek için, e-posta platformunuzu web analitik sisteminizle entegre etmeniz gerekir .

Böylelikle, abonelerinize tüm çevrimiçi ürünlerinizde %60 indirim sunan bir e-posta gönderirseniz, dönüşüm oranı, bağlantıya tıklayan ve satın alma işlemi gerçekleştiren kişilerin yüzdesini size gösterir. Bu takip e-postası şablonlarından bazılarını kullanarak dönüşüm oranlarınızı artırın.

Kampanyaya ne kadar harcadığınızı ve kaç abone kazandığınızı bilirseniz, kampanyaya yatırdığınız paranın karşılığını alıp almadığınızı kolayca görebilirsiniz!

Bunları nasıl hesaplayabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

8. Liste Büyüme Oranı

Bu metrik, şirketinizin ne kadar süredir faaliyette olduğu ile ilgilenmez.

Tanınmış bir şirket bile büyümek zorunda kalır.

Hayatta olduğu gibi, önde kalmak için gelişmeli ve uyum sağlamalısınız.

Peki, büyüme oranı e-posta pazarlamacılığı için nasıl geçerlidir?

Liste büyüme oranı, e-posta listenizin ne kadar hızlı büyüdüğünü izler.

Liste büyümesi, daha geniş bir kitleye ulaşmanıza ve sektörünüzde ilgili kalmanıza yardımcı olduğu için e-posta pazarlamacılığı için çok önemlidir.

Bunları nasıl hesaplayabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

e-posta verimlilik araçlarıyla verimliliğinizi artırın.

9. Genel ROI

Genel yatırım getirisi, e-posta kampanyanızın size sağladığı toplam gelirdir. 🤑

Bu metrik, pazarlama çabalarınızın şirkete değer katıp katmadığını gösterir.

Bunları nasıl hesaplayabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

10. Spam Şikayet Oranı

Bir e-posta pazarlamacısı olarak, abonelerinizin basmasını kesinlikle istemediğiniz iki düğme vardır.

Ah, "Çöp" ve "Spam" düğmeleri.

Bu metrik, e-postanızı aldıklarında bu düğmelere tıklayan kişilerin sayısını ölçer.

Yüksek spam oranı şunu gösterebilir:

E-posta metninizde bir sorun var

E-postalarınızdan abonelikten çıkmak zor

E-postalarınızın sıklığını değiştirdiniz

E-postalarınızın spam klasörüne düşmesinin nedenini belirleyin ve düzeltin. Her çözümün etkinliğini kontrol etmek için spam oranını takip edin.

Bunun da ötesinde, yüksek spam puanı e-posta gönderenin itibarını da zedeler.

Bu sayıyı internet servis sağlayıcınızdan (ISP) alabilir veya şikayet oranınızı kendiniz hesaplayabilirsiniz.

İşte nasıl işleyebileceğiniz:

Daha fazla örnek mi arıyorsunuz? Bu KPI örneklerini ve şablonlarını inceleyin!

KPI'larınızı İzlemenin En İyi Yolu

Listenizdeki her kişiye e-postaları manuel olarak mı gönderiyorsunuz?

Doğru, süreçleri sizin için kolaylaştıran ve otomatikleştiren bir sistem kurdunuz.

Benzer şekilde, e-posta pazarlama performansınızı izlemenize ve ölçmenize yardımcı olacak ClickUp gibi bir araca ihtiyacınız var!

ClickUp size nasıl yardımcı olabilir?

1. Hedefler Belirleyin

Başlangıçta bahsettiğimiz e-posta pazarlama hedeflerini hatırlıyor musunuz?

Hedefler, bu hedeflere doğru ilerlemenizi ayarlamak ve izlemek için mükemmel bir yerdir .

Neden?

Hedefler, daha küçük ve ölçülebilir Hedefler olarak ayrılabilen üst düzey kapsayıcılardır .

Belirlediğiniz hedefler, genel pazarlama metriklerinize ulaşmak için ulaşmanız gereken daha küçük hedeflerdir.

ClickUp, KPI'nize doğru kaydettiğiniz ilerlemeyi sürekli olarak görüntülediğinden, ilerlemenizi asla takip etmekte zorlanmayacaksınız.

Bu, bir Hedefi her tamamladığınızda ilerlemenizin güncelleneceği anlamına gelir.

E-posta KPI'larınızı izlemek için seçtiğiniz metrikleri özel olarak da özelleştirebilirsiniz, örneğin:

Sayılar : teslim edilen e-posta sayısı gibi sayısal rakamlar 📧

Para birimi: gelirinizi yönetin

Görevler: e-posta pazarlama takımınızın görevleri doğru bir şekilde tamamlayıp tamamlamadığını kontrol edin

*kPI'ların metriklerden nasıl farklı olduğunu bilmiyor musunuz? KPI'lar ve metrikler arasındaki farklar hakkında bir makaleyi buradan okuyabilirsiniz

2. Gösterge panelleri

ClickUp'ın Gösterge Panelleri, damla e-posta kampanyanızla ilgili her şey hakkında üst düzey bir genel bakış sunar.

Gösterge panelleri, kampanyanızın doğru yolda olup olmadığını görmek için ihtiyacınız olan tüm e-posta analizlerini size sağlar.

Ayrıca, gösterge panelinize Özel Bileşenler ekleyerek ilerlemenizi istediğiniz şekilde görüntüleyebilirsiniz:

Çizgi Grafik: Listenizin büyümesindeki eğilimleri belirlemek için özel bir çizgi grafik oluşturun 📈

Çubuk Grafik: Belirli bir dönemdeki gelir değişikliklerini görmek için özel gelir çubuk grafikleri tasarlayın 📊

Pasta Grafik: Abonelerinizin görmek istediği içerik türlerini görmek için özel bir pasta grafik kullanın

: Abone başına gelir gibi sayısal verileri hesaplayın Hesaplama: Abone başına gelir gibi sayısal verileri hesaplayın

Metin Bloğu: Gösterge panelinize daha fazla ayrıntı eklemek için resimler, zengin metinler ve hatta Gösterge panelinize daha fazla ayrıntı eklemek için resimler, zengin metinler ve hatta /Slash Komutları kullanın

3. Raporlar

Raporlar, e-posta pazarlama takımınızın çok çalışıp çalışmadığını veya sadece boş boş oturup oturmadığını görmek için harika bir yoldur.

E-posta pazarlama KPI gösterge panelinize Tablo Bileşenleri ekleyerek aşağıdaki gibi verileri görebilirsiniz:

Tamamlandı Raporu: Her takım üyesi tarafından tamamlanan görevlerin sayısını görün

Üzerinde Çalışılan: Her bir ekip üyesinin belirli bir gün, hafta veya ayda kaç görev üzerinde çalıştığını görün

Çalışma Alanı Puanları: E-posta pazarlama sürecinizi E-posta pazarlama sürecinizi oyunlaştırın

Kimler Geride Kaldı: Hangi takım üyelerinin silinmemiş bildirimleri ve gecikmiş görevleri olduğunu görün

*kPI raporları hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? KPI raporları hakkında kapsamlı kılavuzumuza göz atın

4. E-posta ClickApp

E-postanın artık işe yaramadığını düşünüyorsanız, onu yeniden canlandırmanın en iyi yolunu bizde bulabilirsiniz.

E-posta ClickApp, ClickUp görevlerinizden doğrudan e-posta gönderip almanızı sağlar! Bu sayede, KPI'larınızı takip edebilir ve projeyle ilgili e-postalarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz.

İşte nasıl:

ClickUp görevlerinden doğrudan e-posta mesajları gönderin ve alın

Ek dosya, form, şablon yanıtlar ve daha fazlasını ekleyin

E-posta konuşmalarınızı Yorumlar veya Konu Başlıklı Yorumlar olarak düzenleyin

ClickUp içindeki etkinliklere göre e-posta otomasyonları ayarlayın

Örneğin, e-postaları takım üyelerine atayabilir, gönderme ve yanıtlama konusunda işbirliği yapabilir ve Özel Alanlar, müşteri etkinlikleri ve hatta hata izleme temelinde otomasyonları tetikleyebilirsiniz. Olasılıklar neredeyse sınırsız!

E-postalarınızı ClickUp ile entegre etmek size şu avantajları sağlar:

Zamandan tasarruf edin (artık sekmeler arasında gidip gelmenize gerek yok)

İletişimi düzenli tutun

E-posta konuşmalarında görünürlüğü koruyun

ClickUp şu anda Outlook, IMAP, Office 365 ve Gmail'i desteklemektedir. ClickUp'tan gönderdiğiniz tüm e-postalar, doğrudan e-postanızdan gönderilmiş gibi görünecek — garip yönlendirme adresleri olmayacak!

E-posta ClickApp'i kullanabileceğiniz diğer bazı yollar şunlardır:

ClickUp'a e-posta göndererek veya ileterek yeni görevler oluşturun

ClickUp görevlerine e-posta göndererek yorum ekleyin

E-postalara görev ayrıntılarını ekleyin

Bildirim e-postalarına yanıt verme

Google Hesabınızı ClickUp'a da bağlayabilirsiniz.

Gmail Entegrasyonu şunları yapmanızı sağlar:

E-postalardan görevler oluşturun

E-posta yanıtlarını görevlere ekleyin

Her iki platformda da eylemleri sorunsuz bir şekilde senkronize edin

Bonus: E-posta Alternatifleri

E-posta Pazarlama KPI SSS

İşte e-posta pazarlama KPI'larıyla ilgili bazı soruların yanıtları:

1. E-posta pazarlamasının adımları nelerdir?

E-posta pazarlama kampanyanızı başlatmanıza yardımcı olacak altı adım:

Adım 1: Zaman çizelgesi olan Zaman çizelgesi olan ölçülebilir hedefler belirleyin

Adım 2: Bir e-posta Bir e-posta şablonu seçin veya kendi şablonunuzu oluşturun

Adım 3: Abonelerinizin görmek istediği Abonelerinizin görmek istediği içeriği araştırın ve oluşturun

Adım 4: Spam klasörüne düşmemek için ISP düzenlemelerine uyun

Adım 5 : E-posta kampanyanızı gözden geçirin, metnini yazın ve gönderin

Adım 6: Performansınızı ve sonuçlarınızı ölçün

2. 4 tür pazarlama e-postası nedir?

Gönderebileceğiniz dört tür pazarlama e-postası şunlardır:

Bilgilendirme e-postaları: Belirli bir ürüne veya yaklaşan bir etkinliğe odaklanın. Bu e-postalarda kalın CTA

Dijital haber bülteni: Ürün veya hizmetinize odaklanan haftalık veya aylık e-posta

Ürün güncellemesi: Yeni ürünler veya mevcut bir üründe yapılan değişiklikler hakkında güncellemeler içeren e-postalar

İşlem e-postaları : Sipariş onayları, hoş geldiniz e-postaları ve teşekkür e-postaları : Sipariş onayları, hoş geldiniz e-postaları ve teşekkür e-postaları

Çeşitli pazarlama e-postaları göndermek, abonelerinize sunabileceğiniz birçok farklı şey olduğunu gösterecektir!

Kapanış 💻

E-posta pazarlaması için KPI'lar, takımların e-posta pazarlama hedeflerine doğru ilerleme kaydedip kaydetmediklerini anlamalarına yardımcı olur.

Ancak KPI'ları ayarlamak sadece ilk adımdır.

Başarı merdivenlerini tırmanmak için, pazarlama yönetim araçlarıyla KPI'larınızı izlemeniz gerekir!

Ve ClickUp'tan daha iyi bir araç olabilir mi?

Kampanya işbirliği için belgeler sağlamaktan pazarlama şablonları ayarlamaya kadar, ClickUp dijital pazarlama hedeflerinizi gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

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