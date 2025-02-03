2025 için En İyi 20 B2B Pazarlama Yazılımı Aracı

B2B, doğru yoldur. Ürünlerinizi tüketicilere değil, diğer işletmelere satmanın avantajları vardır, ancak bu stratejinin bir sanatı vardır.

Tüketiciler genellikle bir dizi farklı faktöre göre karar veren kararsız bir gruptur. İşletmeler ise verilere ve mantığa dayalı daha pratik seçimler yapar. İş ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun iyi bir ürün isterler. Bu kadar basit.

Ancak, B2B müşterilere ulaşmak hala... karmaşık bir iş.

Tüketicilere satış yapıyorsanız ve hedef kitleniz 18 ila 35 yaş arası erkekler ise, 200'den fazla çalışanı olan şirketlerin pazarlama müdürlerini hedefleyenlere kıyasla çok daha geniş bir potansiyel müşteri ağına sahipsiniz demektir.

Hedef kitleniz ne kadar geniş veya özel olursa olsun, doğru B2B pazarlama yazılımı yeni müşteriler bulmanıza, doğru zamanda onlara ulaşmanıza ve daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olabilir. B2B pazarlamanın zor kısmını halleder, böylece siz kolay kısmına odaklanabilirsiniz: ürününüzün neden en iyisi olduğunu açıklamak.

İşte 2024 yılında daha fazla B2B müşterisi çekmenize yardımcı olacak 20 pazarlama aracı.

B2B Pazarlama Nedir?

B2B pazarlama, işletmeler arası pazarlamanın kısaltmasıdır. Bir işletmenin, bireysel tüketicileri çekmeye çalışmak yerine, ürünlerini satın alacak başka işletmeler aramasıdır.

B2B pazarlamada, hedef kitleniz diğer işletmelerdir ve potansiyel müşterileriniz bu işletmelerdeki karar vericilerdir. Bunlar arasında bölüm başkanları, tesis yöneticileri veya yöneticiler olabilir.

B2B pazarlama yazılımı, aslında B2B pazarlamanın çok meta bir örneğidir. Yazılımlarını satın almanız için işinizi çekmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla, bir reklam gördüğünüzde, bir e-posta aldığınızda veya yeni pazarlama yazılımı hakkında bir makale okuduğunuzda, B2B pazarlamasının işleyişine tanık oluyorsunuz. Hatta şu anda okuduğunuz bu makale bile bir B2B pazarlama formudur. ?

Farklı B2B pazarlama yazılımları farklı amaçlara hizmet eder ve farklı sorunları çözer. Tüm pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılamak için farklı özelliklere sahip iki veya üç program seçebilirsiniz; biri içerik, biri e-posta vb. Ancak satın aldığınız herhangi bir programda, geleceğe dönük olduğundan emin olmak için şu üç özelliği aramalısınız:

Ölçeklenebilir: Pazarlama çabalarınız sonuç vermeye başladığında, müşteri ilişkileri yönetimi platformunuza daha fazla hesap eklemeniz ve her e-posta pazarlama kampanyasında daha fazla e-posta göndermeniz gerekecektir. Seçtiğiniz planın acil büyüme için yeterli alan içerdiğinden ve programın ihtiyaçlarınız arttıkça planınızı yükseltmenize izin verdiğinden emin olun

Bütçe dostu: En güçlü B2B pazarlama araçlarından bazıları, küçük işletmelerin bütçeleri için ulaşılamaz olabilir. Piyasadaki en kapsamlı sistemleri satın alamıyorsanız, başlangıç için freemium fiyatlandırma modellerine sahip yazılımları araştırın ve büyüdükçe yükseltme yapın

Yinelenen fonksiyonlar yok: Aynı şey için iki kez ödeme yapmanız gerekmez. Bu nedenle, pazarlama ihtiyaçlarınızın çoğunu karşılayan bir araçla başlayın ve yalnızca başka bir araç tamamen farklı bir fonksiyon yerine getiriyorsa teknoloji yığınınıza ekleyin.

en İyi 20 B2B Pazarlama Yazılımı Seçeneği

İyi bir yazılım, iyi bir takım üyesi gibidir: Varsa, herkesin işi daha kolay ve daha keyifli hale gelir. B2B pazarlama takımınızın bir sonraki VIP'si (çok önemli programı) ile tanışmaya hazır olun, çünkü bu 20 araç iş yapma şeklinizi değiştirecek.

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde üretmesini kolaylaştırır

B2B pazarlama çabalarınızı kolaylaştırırken, takım işbirliğini geliştirip tüm işlerinizi tek bir platformda birleştirmek istiyorsanız, en üst düzey verimlilik yazılımı ClickUp'a ihtiyacınız var. ?️

ClickUp, CRM takımları, satış takımları ve pazarlama takımları için bir dizi dinamik özelliği tek bir yerde sunar. Satış huninizi görselleştirmek, satış senaryoları yazmak veya içerik takviminizi oluşturmak için daha verimli bir yol arıyorsanız, ClickUp sizin çözümünüz. Farklı sektörlerdeki işletmeler için tasarlanan bu güçlü platform, çeşitli yerleşik işbirliği araçları, 15'ten fazla esnek görünüm, 1.000'den fazla entegrasyon ve geniş bir Şablon Kitaplığı ile takımları bir araya getirir.

Basitçe söylemek gerekirse: ClickUp, başarılı bir B2B kampanyası başlatmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

En iyi özellikler

ClickUp Belgeleri , pazarlama planınız, satış senaryolarınız, stil kılavuzunuz, iletişim kuralları ve diğer yazılı belgeler üzerinde takımınızla işbirliği yapmanızı sağlar

ClickUp Gösterge Panelleri , anahtar metrikleri bir bakışta gösterir, böylece en son kampanyanızın dönüşüm oranlarını, CRM'nizdeki müşterilerin ömür boyu değerini veya diğer KPI'ları izleyebilirsiniz

ClickUp Otomasyonları , görev atama, müşteri durumlarını güncelleme ve verileri yeniden düzenleme gibi yoğun işlerinizi otomatik olarak gerçekleştirerek işlerinizi daha etkili hale getirir

ClickUp AI , kuruluşunuzdaki belirli roller için özel olarak tasarlanmıştır. Takımınızın içerik yazmasına, düzenlemesine ve biçimlendirmesine, kampanya fikirleri üretmesine, yeni ürünlere isim vermesi ve daha fazlasını yapmasına yardımcı olabilir

Sınırlamalar

ClickUp'ın çok fazla özelliği olduğundan, yeni kullanıcılar için bir öğrenme süreci olabilir

Web uygulamasındaki bazı özellikler henüz mobil uygulamada mevcut değildir

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (8.705+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.795+ yorum)

2. HubSpot

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, altı B2B pazarlama yazılımı aracını bir arada sunar. Temelde bir pazarlama yazılımı burritosu gibidir. ?

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri desteği, içerik, operasyon ve e-ticaret takımlarınız için farklı "hub'lar" içeren bir CRM platformudur. Tüm takımlarınızı tek bir platformda bir araya getirmek, müşterileri doğru zamanda takip etmenizi ve takımlarınızın birbirinden kopuk çalışmasını önlemenizi kolaylaştırır. Herkes aynı bilgilere erişebilir, böylece iletişim anahtar rol oynadığı için her müşteri temas noktasında tutarlı bir iletişim planı oluşturmak daha kolay olur. ?️

En iyi özellikler

Web sitesi potansiyel müşteri oluşturma araçları, web sitenizi ziyaret edenlerle sohbet etmenizi veya iletişim bilgilerini toplamanızı sağlar

Yerleşik pazarlama otomasyon araçları, pazarlama planınızı daha verimli bir şekilde yürütmenize yardımcı olur

Raporlama araçları, kampanyalarınızın başarısını izlemenizi sağlar

Sınırlamalar

Birçok kullanıcı, HubSpot'un en iyi özelliklerinden bazılarının yalnızca daha yüksek fiyatlı planlarda mevcut olduğundan şikayet ediyor

Bazı kullanıcılar, özel raporlar oluşturmanın ve ihtiyaç duyduğunuz verileri toplamanın zor olabileceğini düşünüyor

Fiyatlandırma

Sadece Marketing Hub:

Ücretsiz plan

Başlangıç: Aylık 18 $

Profesyonel: Aylık 800 $

Tüm araçları içeren CRM paketi:

Ücretsiz plan

Başlangıç: Aylık 20 $

Profesyonel: Aylık 1.600 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,4/5 (10.105+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (5.650+ yorum)

3. ActiveCampaign

activeCampaign aracılığıyla

Bu B2B pazarlama otomasyon platformu, pazarlama, satış ve e-ticaret takımlarınız için araçlar sunar. Otomasyon sayesinde iletişiminizi kişiselleştirebilir, daha hızlı yanıt verebilir ve potansiyel müşterileri doğru takım üyelerine yönlendirebilirsiniz.

Bu pazarlama otomasyon yazılımı, pazarlama iş akışınızı kolaylaştırır ve takımlarınızın verimliliğini artırır. Böylece daha akıllı çalışabilir, daha az yorulur ve happy hour için zamanınız kalır. ?

En iyi özellikler

E-posta otomasyonu, hoş geldiniz serisi oluşturmanıza veya segmentasyon kullanarak kişiselleştirilmiş takip mesajları ve sepet terk etme iletişimi göndermenize olanak tanır

İletişim puanları, müşteri etkileşimini izlemenize yardımcı olur, böylece satış takımınız doğru zamanda takip edebilir

Slack, Salesforce, Shopify, Calendly, Google Analytics, ClickUp ve daha fazlasıyla entegrasyonlar, tüm iş akışınızda otomasyonu mümkün kılar

Sınırlamalar

Birçok kullanıcı, platformun ifadeleri sezgisel olmadığı için bu yazılımın öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir

Bazı kullanıcılar, ActiveCampaign'in müşteri desteği ekibinin taleplere yanıt vermesinin birkaç gün sürdüğünü bildiriyor

Fiyatlandırma

Yalnızca pazarlama araçları:

Artı: Aylık 49 $

Profesyonel: Aylık 149 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Yalnızca satış araçları:

Artı: Kullanıcı başına aylık 19 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pazarlama ve Satış Paketi:

Artı: Aylık 93 $

Profesyonel: Aylık 386 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (10.350+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.250'den fazla yorum)

4. Leadfeeder

leadfeeder aracılığıyla

Leadfeeder artık, çeşitli satış istihbaratı ve potansiyel müşteri oluşturma araçları sunan bir yazılım sağlayıcı olan Dealfront'a aittir. Ancak Leadfeeder, bu araç kutusundaki en parlak araçtır. ?

Bu program, web sitenizi ziyaret edenleri ve çalıştıkları şirketleri (çalışanları uzaktan çalışıyor olsa bile) belirleyerek size yüksek kaliteli potansiyel müşteriler sağlar. Böylece, ürününüzle halihazırda ilgilenen şirketleri görebilir ve satış ekibiniz bu şirketleri takip edebilir.

En iyi özellikler

Web sitenizi ziyaret edenleri tanımlayın ve sitenizi keşfederken tam olarak nasıl davrandıklarını görün

Segmentasyonu kullanarak potansiyel müşterileri satın alma niyetlerine ve potansiyel değerlerine göre puanlayın

Sitenizi ziyaret eden şirketlerde iletişime geçilecek en uygun kişiyi belirleyin

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, Leadfeeder'ın CRM'lerine veri aktarırken hata bildirmektedir

Diğerleri, Dealfront'un müşteri desteği ekibinin yanıtlarının yavaş olduğunu düşünüyor

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Ücretli: Aylık 139 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,3/5 (765+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (120+ yorum)

5. Ahrefs

ahrefs aracılığıyla

Veri güçtür. SEO stratejiniz söz konusu olduğunda, Ahrefs size güçlü veriler sağlar. Bu eksiksiz SEO araştırma, analiz ve denetim yazılımı, içerik stratejiniz hakkında daha bilinçli kararlar almanızı sağlar. Yeni içerik fırsatları bulmak, sitenizde teknik iyileştirmeler yapmak ve hatta rakiplerinizin en popüler anahtar kelimelerini takip etmek için araçlara sahiptir. ?

En iyi özellikler

Gösterge paneli, önemli SEO metriklerini bir bakışta gösterir, böylece sitenizin performansını izleyebilirsiniz

Site gezgini, rakiplerinizin anahtar kelime sıralamalarını ve geri bağlantılarını izlemenizi sağlar

Anahtar kelime gezgini, içerik stratejinizi planlamanıza ve yeni fırsatlar bulmanıza yardımcı olur

Sınırlamalar

Backlink raporları yüklenmesi yavaş olabilir ve bazı kullanıcılar, Google Analytics'teki backlinklerle her zaman eşleşmediğinden şikayet ederler

Bu program çok sayıda özellik içerdiğinden, kullanıcı arayüzünde ihtiyacınız olan özelliği bulmak zor olabilir

Fiyatlandırma

Lite: Aylık 99 $

Standart: Aylık 199 $

Gelişmiş: Aylık 399 $

Enterprise: Aylık 999 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (485+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (525+ yorum)

6. Sprout Social

sprout Social aracılığıyla

Sosyal medya, B2B pazarlama çabalarınızda önemli bir rol oynuyorsa, Sprout Social içerik oluşturma, yayınlama ve analiz süreçlerinizi kolaylaştırabilir.

Yerleşik bir içerik takvimi ve işbirliği araçlarına sahiptir ve kolay yayınlama ve planlama için tüm sosyal medya kanallarınızla (Instagram, Facebook, TikTok, X, LinkedIn, Pinterest, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger ve Google İş Mesajları) entegre olur. Hatta sosyal dinleme araçları da vardır, böylece çevrimiçi itibarınız söz konusu olduğunda tüm kulaklarınız açık olabilir. ?

En iyi özellikler

Paylaşılan varlık kitaplığı, içerik takvimi, yorumlama ve onaylama özellikleriyle içerik planınızı oluşturun

Birden fazla sosyal medya platformunda aynı anda içerik optimize edin ve yayınlayın

Yerleşik pazarlama otomasyonu araçlarını ve özelleştirilebilir iş akışlarını kullanarak müşterilere daha hızlı yanıt verin ve onlarla daha hızlı bağlantı kurun

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, otomasyon özelliklerinin özelleştirilebilir veya yeterince spesifik olmadığını düşünüyor

Diğerleri ise sosyal dinleme araçlarının yeterli sayıda bahsetme, anahtar kelime veya kelime öbeğini izlemeye izin vermediğini düşünüyor

Fiyatlandırma

Standart: Aylık 249 $

Profesyonel: Aylık 399 $

Gelişmiş: Aylık 499 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,4/5 (2.570+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (555+ yorum)

7. Google Analytics

google Analytics aracılığıyla

Web sitenizin trafiğini anlamak istiyorsanız Google Analytics'e ihtiyacınız var. Organik trafiğinizin büyümesinden, web sitenizi ziyaret edenlerin geldiği kanallara ve en sık ziyaret eden müşteri türlerine kadar, sizin için en önemli web sitesi verilerini izlemek için ayarlayabilirsiniz. Web sitenizin trafiği artık bir sır olmak zorunda değil. ??

En iyi özellikler

Özelleştirilebilir gösterge paneli, sizin için en önemli verileri düzenlemenizi, görselleştirmenizi ve paylaşmanızı sağlar

Gerçek zamanlı veriler, sitenizdeki müşteri yolculuklarını canlı olarak gösterir ve gelen trafiğin nereden geldiğini görüntüler

Hedef kitle bilgileri, müşterilerinizin demografik özelliklerini, faizlerini, konumlarını, davranışlarını ve yaşam boyu değerlerini gösterir

Sınırlamalar

Birçok kullanıcı, istediğiniz verileri ve iç bilgileri görüntülemek için platformu kurmanın zaman alıcı olduğunu bildiriyor

Google kullanıcı verilerini topladığından, bazı kullanıcılar gizlilik sorunları konusunda endişe duymaktadır

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (6.180+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.580+ yorum)

8. Google Arama Konsolu

google Search Console aracılığıyla

Gerçekçi olalım: Arama motoru sıralamaları için optimize edilmiş içerik oluşturan hepimiz, temelde Google için çalışıyoruz. Öyleyse, talimatlarımızı doğrudan patronumuzdan (yani Google botlarından) alalım. ?

Google Search Console, içeriğinizi nasıl optimize edeceğinizi gösterir ve sitenizin sıralamada ilerlemesini engelleyen sorunları açıklar. Arama motoru sonuç sayfalarında görünmek için ihtiyacınız olan bilgileri ücretsiz olarak sağlar.

En iyi özellikler

Organik trafiğinizi ve site performansınızı izleyin

Site haritanızı veya tek tek URL'lerinizi gönderin, daha hızlı taranın ve sıralamada daha üst sıralara çıkın

Sitenizin sıralamada yükselmesini engelleyen sorunları görün

Sınırlamalar

Özelleştirme seçenekleri yoktur

Verileri gerçek zamanlı olarak sağlamaz; verilerin çoğu birkaç gün öncesine aittir

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (215+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (165+ yorum)

9. Zoom

zoom aracılığıyla

Son üç yıldır bir mağarada yaşamadıysanız (ki bunu size suçlayamayız), muhtemelen Zoom'u duymuş ve kullanmışsınızdır. Bu, piyasadaki en iyi video konferans platformlarından biridir ve büyük çevrimiçi etkinlikler ve web seminerleri düzenlemek için daha iyi kaynaklar içerecek şekilde genişletilmiştir. Özel jetlere ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinden müşterilerinizle yüz yüze görüşmenizi sağlar. ?️

En iyi özellikler

Sanal toplantılar, satış ekibinizin ve müşteri desteği ekibinizin dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar müşterilerle etkileşim kurmasını sağlar

Etkinlik platformu, etkinlik pazarlaması ve müşteri etkileşimi girişimlerinizin bir parçası olarak sanal konferanslar, eğitimler veya fuarlar düzenlemenizi sağlar

Randevu planlayıcı, müşterileri davet etmeyi ve katılmak için bir bağlantı paylaşmayı kolaylaştırır

Sınırlamalar

Ücretsiz plan, toplantınızı 40 dakika sonra otomatik olarak sonlandırır

Platform geçmişte güvenlik ve gizlilik sorunları yaşamıştır, bu nedenle hassas bilgilerin paylaşımı için en iyi seçenek olmayabilir

Fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro: 149,90 $

İş: 199,90 $

Business Plus: 250 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (53.510+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.630+ yorum)

10. BuzzSumo

buzzSumo aracılığıyla

BuzzSumo, kapsamlı bir arama motoru optimizasyonu, içerik pazarlama ve itibar yönetimi aracıdır. İçerik pazarlama takımınız bunu kullanarak içerik takviminizi planlayabilir ve daha fazla organik trafik çekebilir, PR takımınız ise çevrimiçi itibarınızı yönetebilir ve marka bilinirliğini artırabilir. Hatta rakiplerinizi kontrol etmek ve rekabette bir adım önde olmak için de kullanabilirsiniz. ?

En iyi özellikler

Keşif ve araştırma araçları, anahtar kelimeleri ve SEO içerik pazarlama konularını bulmanıza ve ardından bu konularla ilgili en üst sıradaki makaleleri görmenize yardımcı olur

İzleme özellikleri, yeni geri bağlantıları izlemenizi ve sizin için önemli olan marka bahsetmeleri ve konular hakkında uyarılar ayarlamanızı sağlar

Yazarlar, oluşturucular ve gazetecilerden oluşan bir veritabanı, markanızın sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili faiz alan etkileyicilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olur

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, raporlama özelliklerinin daha sezgisel ve kullanıcı dostu olabileceğini düşünüyor

Programın tüm özelliklerini tam potansiyeliyle kullanmak istiyorsanız, öğrenme eğrisi oldukça diktir

Fiyatlandırma

İçerik Oluşturma: Aylık 199 $

PR ve İletişim: Aylık 299 $

Paket: Aylık 499 $

Enterprise: Aylık 999 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (140'tan fazla yorum)

11. Leadpages

leadpages aracılığıyla

Leadpages'i kullanarak potansiyel müşteri oluşturmayı göz önünde bulundurarak web sitenizi tasarlayın. Bu platform, küçük B2B işletmeler için ideal bir web sitesi oluşturucudur. Herhangi bir deneyim veya kodlama bilgisi olmadan web sitenizi kolayca oluşturabilirsiniz. Ayrıca her sayfa satış için optimize edilmiştir. Yeni başlayanlar bile bunu çok kolay bulacaktır. ?

En iyi özellikler

Potansiyel müşteri puanlama ve dönüşümler için optimize edilmiş yüzlerce web sitesi şablonu

AI teknolojisi, web sayfalarınız için dakikalar içinde metin ve görseller oluşturmanıza yardımcı olur

Açılış sayfası oluşturucu, ürününüzün avantajlarını açıklamaya yardımcı olur

Sınırlamalar

Kullanıcılar sınırlı özelleştirme seçeneklerinden şikayetçi

Bazı kullanıcılar, yerleşik potansiyel müşteri formlarının potansiyel müşteriler hakkında yeterli bilgi toplamadığını düşünüyor

Fiyatlandırma

Standart: Aylık 37 $

Pro: Aylık 74 $

Gelişmiş: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,3/5 (210+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (290+ yorum)

12. Sumo

sumo aracılığıyla

Görünüşe göre her web sitesinde beliren ve bir şey karşılığında (indirim kodu, e-kitap, ücretsiz eğitim kaynağı) e-posta adresinizi girmenizi isteyen pop-up'ları bilirsiniz, değil mi? Bunların Sumo ile oluşturulmuş olma ihtimali yüksektir.

Bu uygulama, sitenize bir e-posta yakalama açılır penceresi eklemenizi ve her web sitesi ziyaretçisiyle abone listenizi büyütmenizi sağlar. Yapmanız gereken tek şey, uygulamayı kurmak ve ardından arkanıza yaslanıp rahatlamak ve e-postaları göndermek. ?

En iyi özellikler

Pop-up pencere, web sitesi ziyaretçilerinize e-postalarını paylaşmalarını ister, böylece abone listenizi büyütebilirsiniz

Smart Bar, web sayfalarınızın ve gönderilerinizin üstüne veya altına bir e-posta toplama alanı eklemenizi sağlar

WordPress, Shopify ve Google Etiket Yöneticisi için eklentiler

Sınırlamalar

Bu uygulama, en popüler pazarlama araçlarının çoğuyla entegrasyonlar sunsa da, bazı kullanıcılar daha niş e-posta pazarlama araçları için entegrasyon bulunmadığından şikayet etmektedir

Ücretsiz sürümde açılır pencerede Sumo markası görünür

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Aylık 39 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (65+ yorum)

13. Litmus

litmus aracılığıyla

Bu e-posta pazarlama aracı, fikrinizden teslimata kadar her aşamada size yardımcı olur. ? ?

Litmus'u kullanarak tek bir yerden e-postalar oluşturabilir, takımınızla işbirliği yapabilir, onay alabilir, test edebilir, kişiselleştirebilir, gönderebilir ve e-posta kampanyalarınızı analiz edebilirsiniz. E-posta pazarlaması, B2B işletmeler için hala en uygun maliyetli reklamcılık yöntemlerinden biridir ve bu araç, bunu doğru bir şekilde yapmanıza yardımcı olabilir.

En iyi özellikler

Görüntüler, grafikler, düğmeler ve logolar gibi mevcut e-posta pazarlama varlıklarınızın bir kütüphanesi oluşturun

Canlı e-posta içeriği ve yapay zeka destekli önerilerle e-posta kampanyaları oluşturun ve kişiselleştirin

Spam klasörlerine düşmemek için teslim edilebilirliği test edin

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, görüntülerin ve e-posta test önizlemelerinin yavaş yüklendiğini bildiriyor

Gösterge panelinizin düzeni için sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır

Fiyatlandırma

Temel: Aylık 99 $

Artı: Aylık 199 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 3,6/5 (360+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

14. Moz

via Moz

Organik web sitesi trafiğinizi artırmaya hazır olduğunuzda, bu SEO aracı sizi sürücü koltuğuna oturtur. ?️

Ahrefs veya Semrush gibi Moz, B2B içerik pazarlama stratejinizi planlamanıza ve daha fazla web sitesi ziyaretçisi çekmenize yardımcı olan bir arama motoru optimizasyon programıdır. Sitenizin sıralamasının ne kadar etkili olduğunu analiz edebilir, rakiplerinizle kendinizi karşılaştırabilir ve web sitenizi iyileştirmenin veya içeriğinizi genişletmenin yollarını keşfedebilirsiniz.

En iyi özellikler

Anahtar kelime araştırma aracı, yararlı B2B içerik oluşturma fırsatlarını keşfetmenize yardımcı olur

İçerik optimizasyon aracı, açılış sayfalarınızın veya bloglarınızın daha üst sıralarda yer alması için sayfa içi SEO'nuzu nasıl iyileştirebileceğinizi gösterir

Bağlantı araştırma aracı, web sitenize gelen geri bağlantıların kalitesini ve miktarını izler

Sınırlamalar

Birçok kullanıcı, tasarımın benzer araçlar kadar kullanıcı dostu olmadığını şikayet ediyor

Diğerleri ise gelişmiş analiz araçlarını öğrenmenin zor olduğunu düşünüyor

Fiyatlandırma

Standart: Aylık 99 $

Orta: Aylık 179 $

Büyük: Aylık 299 $

Premium: Aylık 599 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,4/5 (385+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (340+ yorum)

15. Google Attribution

google Attribution aracılığıyla

Erken kullanıcılar nerede? Çünkü bu Google uygulaması henüz emekleme aşamasında. ?

Google Attribution hala beta test aşamasındadır, ancak ücretsiz olarak deneyebilirsiniz, bu da onu B2B şirketleri için en uygun maliyetli pazarlama araçlarından biri haline getirir. Google'ın makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak, dönüşümlere yol açan reklam tıklamaları için krediyi doğru bir şekilde atar, bu da ücretli reklamcılık bütçenizdeki kaynak tahsisi konusunda daha iyi kararlar almanıza yardımcı olabilir.

En iyi özellikler

Çoğu B2B pazarlama yazılımı ücretliyken, bu yazılım ücretsizdir

Hangi ücretli reklam kanallarının en iyi dönüşüm oranına sahip olduğunu anlamanıza yardımcı olur

Bütçenizi farklı ücretli kanallara yeniden dağıtmanın potansiyel etkisini analiz etmenizi sağlar

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar verileri yapılandırmayı ve kapsamlı raporlar çalıştırmayı zor buluyor

Diğerleri, yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı ekleyebildiğinizden şikayet ediyor, bu nedenle bu uygulama daha büyük takımlar için uygun olmayabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4/5 (15+ yorum)

Capterra: N/A

16. Hootsuite

hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, sosyal medya yönetiminde en büyük isimlerden biridir. Ve özellikleri, sosyal medya kampanyalarınızı yönetmeyi çok kolay hale getirecek! ?

Uygulama üzerinden planlama, programlama ve yayınlama yapabilir, ücretli reklamları, yorumları, konuşmaları ve performans ölçümlerini izleyebilirsiniz. Böylece, kaç sosyal medya kanalında yayın yaparsanız yapın, tüm içerikleriniz tek bir yerde olur.

En iyi özellikler

Sosyal medya içerik takviminizi planlayın ve tüm kanallarınıza tek bir yerden yayın yapın

Tüm sosyal medya bildirimlerinizi tek bir gelen kutusunda görün

Tüm büyük sosyal medya platformlarıyla ve Mailchimp, HubSpot, Dropbox ve Canva gibi popüler pazarlama araçlarıyla entegrasyonları kullanın

Sınırlamalar

Hootsuite'te her sosyal medya kanalı için etiketler, bahsetmeler ve diğer özellikler mevcut değildir, bu da yayınlandıktan sonra gönderileri düzenlemeniz gerekebileceği anlamına gelir

Bazı kullanıcılar, programın yerleşik AI yazma araçlarında sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

Fiyatlandırma

Profesyonel: Aylık 99 $

Takım: Aylık 249 $

İş: Aylık 739 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (4.040+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.475+ yorum)

17. Bahsetme

mention aracılığıyla

Markanızla alakalı sosyal medya yorumlarını bulmaya çalışmak samanlıkta iğne aramak gibi geliyorsa, Mention tam size göre. Her çevrimiçi samanlıkta her iğneyi bulmanıza yardımcı olurlar. ?

Mention, milyarlarca çevrimiçi kaynağı izleyerek markanızın veya markanızla ilgili anahtar kelimelerin bahsedilip bahsedilmediğini tespit eden sosyal dinleme hizmeti sunar ve böylece konuşmalara daha kolay katılmanızı sağlar.

En iyi özellikler

Marka bahsetmeleri, anahtar kelimeler, sektör konuları veya belirli yayınlar hakkında uyarılar alın

Hedef kitleniz, markanız, rakipleriniz veya sektörünüzle ilgili verileri inceleyin

Tüm sosyal medya pazarlama kanallarınıza tek bir yerden yayın yapın

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, uyarılarınızı ayarlarken dikkatli olmazsanız bahsetmeleri kolayca gözden kaçırabileceğinizi bildiriyor

Diğerleri, programın kısaltmalar içeren veya daha niş web sitelerinde bulunan bahsetmeleri sıklıkla kaçırdığını belirtiyor

Fiyatlandırma

Solo: Aylık 41 $

Pro: Aylık 83 $

Pro Plus: Aylık 149 $

Şirket: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,3/5 (435+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (280+ yorum)

18. Kissmetrics

kissmetrics aracılığıyla

Pazarlama insanlarla ilgilidir, Kissmetrics de öyle. ?

Bu platform, web sitenizi ziyaret edenleri ve uygulama kullanıcılarını takip ederek hangi sayfalara tıkladıklarını, hangi içerikleri okuduklarını ve hangi ürünleri satın aldıklarını görmenize yardımcı olur. Evet, Kissmetrics'i kullanarak web sitenizle ilgili büyük ölçekli verileri (örneğin, hangi sayfaların en yüksek dönüşüm oranına sahip olduğu) görebilirsiniz, ancak aynı zamanda bir müşterinin web sitenize geldiği ilk andan itibaren bireysel müşteri yolculuğunu da görebilirsiniz.

En iyi özellikler

Özelleştirilebilir gösterge paneli, günlük konuşma oranlarından farklı pazarlama hunilerinin performans oranlarına kadar sizin için önemli olan verileri izlemenizi sağlar

A/B test raporları, en başarılı içeriği belirlemek için yeni açılış sayfalarını veya uygulama özelliklerini test etmenizi sağlar

Ürün tabanlı içgörüler, müşterilerinizin en çok hangi özellikleri ve planları kullandığını gösterir

Sınırlamalar

Ayrıntılı veri raporlarının yüklenmesi uzun zaman alabilir

Diğer pazarlama araçlarıyla sınırlı entegrasyonlar

Fiyatlandırma

Kullandıkça Öde: Etkinlik başına 0,0025 $

Silver: Aylık 199 $

Gold: Aylık 499 $

Platinum: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (165+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (15+ yorum)

19. Meta veriler

metadata aracılığıyla

Pazarlama takımınız bazen doğru hedef kitleye ulaşmakta zorlanıyorsa, hedefi tam isabetle vurmaya hazır olun. ?

Metadata, pazarlama kampanyalarınızı (birinci huni) ve hesap tabanlı pazarlama çabalarınızı (ikinci huni) izlemenize ve optimize etmenize yardımcı olmak için çift huni yaklaşımı kullanır. Uygulama içinden sosyal medya pazarlama kampanyalarınızı ve tıklama başına maliyet reklam kampanyalarınızı başlatabilir ve yönetebilir, ayrıca hedef kitle hedefleme özelliğini kullanarak Instagram'dan Google Ads'e kadar her platformda doğru kişilere ulaştığınızdan emin olabilirsiniz.

En iyi özellikler

CRM aracınız, niyet verileri veya demografik, firmografik ve teknografik veriler dahil olmak üzere 10'dan fazla farklı veri kaynağını kullanarak hedef kitle profilleri oluşturun

Kampanya varlık kitaplığını kullanarak dijital pazarlama kampanyalarınızı birden fazla platformda hızlı bir şekilde başlatın

Yeni hedef kitleleri, mesajları veya pazarlama stratejilerini test etmek için kampanya denemeleri başlatın ve sonuçlarını izleyin

Sınırlamalar

Daha yeni ve daha niş pazarlama araçlarıyla (CRM ve reklam kanalları dışında) sınırlı entegrasyonlar ve açık API yok

Bazı kullanıcılar, hedef kitle geliştirme sürecinin zaman alıcı olduğunu bildiriyor

Fiyatlandırma

Metadata Demand Hub: Yıllık 60.000 $

Özel Fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (25+ yorum)

20. Owler

owler aracılığıyla

Owler, satış takımları için kapsamlı bir araştırma aracıdır. Bu aracı kullanarak, SaaS CRM sisteminizde zaten bulunan müşteriler hakkında ek bilgiler edinebilir veya ideal müşteri profilinize uyan yeni müşteriler keşfedebilirsiniz. Bu program, potansiyel müşterilerle iletişime geçmeden önce onlar hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulmanıza yardımcı olacaktır. ?️

En iyi özellikler

İş özelliklerine göre filtreleyip sıralayabileceğiniz 15 milyondan fazla şirketin bulunduğu veritabanı

Şirketlerin finansmanı, satın almaları, haberleri, yatırımları, liderlik değişiklikleri ve daha fazlası hakkında içgörüler

Salesforce, Hubspot, Slack, Microsoft Teams ve ChatGPT ile entegrasyonlar

Sınırlamalar

Niş ve küçük işletmeler hakkında sınırlı bilgi

Ücretsiz plan, yalnızca 5 şirketi takip etmenize izin verir, bu da çoğu satış takımı için yeterli değildir

Fiyatlandırma

Topluluk: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Aylık 35 $

Maksimum: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,3/5 (445+ yorum)

Capterra: 4/5 (3+ yorum)

ClickUp ile B2B Pazarlamanızı Bir Üst Düzeye Taşıyın

Doğru B2B pazarlama yazılımı, yeni müşterilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olmakla kalmaz, mevcut müşterilerle ilişkilerinizi daha iyi yönetmenize de yardımcı olur. Böylece, tüm müşteri yaşam döngüsü boyunca kalıcı sadakat oluşturabilir ve satışlarınızı artırabilirsiniz.

Ayrıca, iyi bir yazılım, takımınızın yoğun iş yükünü hafifleterek hayatlarını kolaylaştırır. Sonuç olarak, daha mutlu müşteriler, daha mutlu bir takım ve daha mutlu bir dünya elde edersiniz. ?

Bütçenizi de mutlu edecek bir B2B pazarlama aracı istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Birden fazla pazarlama aracının yerini alabilecek güce sahiptir ve bugün ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.