En İyi Ücretsiz Google E-Tablolar Envanter Şablonları

Netstock'un Envanter Yönetimi Raporu, küçük ve orta ölçekli işletmelerin %80'inin fazla stoklama ve yetersiz envanter planlaması ile mücadele ettiğini ortaya koymaktadır. Bu zorlukları aşmak için birçok şirket artık envanter yönetimi yazılımlarına yatırım yapmaktadır.

Ancak, teknolojiye yatırım yapmak maliyetli olabilir. Önemli bir finansal taahhütte bulunmaya hazır olmayanlar için Google E-Tablolar envanter şablonları, envanter süreçlerini kolaylaştırmak için iyi bir başlangıç noktasıdır.

Başlamanıza yardımcı olmak için en etkili Google E-Tablolar envanter şablonlarının bir listesini derledik. Bu şablonlar, pahalı yazılımlara ihtiyaç duymadan envanter yönetiminizi optimize etmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, bonus olarak bazı alternatif şablonlar da ekledik.

İyi bir Google E-Tablolar envanter şablonu nedir?

Google E-Tablolar envanter şablonları, envanter kategorilerini, envanter değerini ve stok seviyelerini kapsamlı bir şekilde izlemenizi sağlar. Hesaplamaları otomatikleştirebilir, yanlış veri girişini önlemek için veri doğrulama kuralları ekleyebilir ve envanter öğelerini, satın alma siparişlerini, satış faturalarını vb. tek bir bakışta görselleştirmek için raporlar oluşturabilirsiniz.

İyi bir Google E-Tablolar envanter şablonu şunları içermelidir:

Öğe ayrıntıları : Hızlı başvuru için ayrıntılı öğe açıklamaları, örneğin envanter öğe adları, barkod, Stok Tutma Birimi (SKU) numarası (mevcut stok seviyelerini dahili olarak izlemek için ürünlere atanan benzersiz bir sayı), birim fiyat, satış fiyatı, sipariş zamanı, minimum sipariş miktarı ve daha fazlası

Net düzen : Kolay veri girişi ve gezinme için düzenli sütunlar

Otomatik hesaplamalar : Manuel hesaplamaları ve hataları azaltmak için yerleşik formüller

Envanter izleme : Yeniden sipariş seviyelerini ayarlamak ve hareket halindeki envanteri izlemek için stok seviyesi izleme

Özelleştirme ve koşullu biçimlendirme : Belirli iş ihtiyaçlarına uyacak şekilde kolayca düzenlenebilir alanlar ve daha iyi görünürlük için önemli bilgileri vurgulamak için biçimlendirme

Tedarikçi bilgileri : Tedarikçi ve envanter bilgilerini tek bir yerde tutmak için sekmeler

Raporlar: Envanter eğilimlerine genel bakış sağlamak için grafikler aracılığıyla otomatik raporlama özelliği

Google E-Tablolar Envanter Şablonları

Kullanıma hazır Google E-Tablolar envanter şablonları hayatınızı kolaylaştırır. Zaman ve çaba tasarrufu için bunları iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Envanterinizi verimli bir şekilde yönetmek ve düzenlemek için uygun maliyetli bir yol sunan en iyi Google E-Tablolar envanter şablonları şunlardır:

1. Coefficient'ın Taşıma Listesi Envanter Şablonu

via Coefficient

Envanterinizi bir depodan başka bir depoya taşırken takip etmek zor olabilir. Basit bir envanter şablonu, paketleme maliyetleri, kaynak ve hedef gibi taşınan envanterin ayrıntılarını izlemenize yardımcı olarak taşıma işleminin düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Coefficient'ın Taşıma Listesi Envanter Şablonu, hangi öğelerin nereye taşındığını kaydetmek için basit bir izleme şablonudur. Öğe numarası, açıklama, miktar, öğe koşulu (kullanılmış, çalışır durumda, yeni veya sağlam), kaynak ve hedef konumlar ve ek bilgiler için notlar içeren sütunlar bulunur.

Şablonu kullanmak için şu adımları izleyin:

İndirin > Alanları özelleştirin > Envanter verilerini girin > Miktarları otomatik olarak hesaplayın > Etkili stratejiler planlamak için öğe eğilimlerini analiz edin

Coefficient'ın taşıma envanter şablonuyla neler yapabilirsiniz?

Öğe eğilimlerini analiz edin

Taşınan envanter öğelerini düzenleyin

Öğelerin sayısını hesaplamak ve maliyet tahminlerini hesaplamak için formüller uygulayın

Ayrıntıları izlemek için alanları özelleştirin

2. Wise'ın Envanter Yönetimi Şablonu

via Wise

Wise'ın ücretsiz Google E-Tablolar Envanter Yönetimi Şablonu, envanter ve tedarikçi listeleri için farklı sekmelere sahiptir. Envanter listesi sekmesi, hammaddeleri miktar ve fiyat, envanter öğesi başına değer, yeniden sipariş seviyeleri, yeniden sipariş miktarı ve daha fazlasıyla izlemenizi sağlar. Ayrıca, envanterinizin mevcut değerini hesaplamak için yerleşik bir formül içerir.

Satıcı listesi, satıcı adlarını, iletişim bilgilerini, e-postaları, web sitesi bağlantılarını, ürün açıklamalarını ve maliyetleri kaydetmek için alanlar sağlar. Şablonda, nasıl kullanacağınızı anlamanıza yardımcı olacak bir envanter listesi örneği de bulunur.

Wise'ın envanter yönetimi şablonuyla neler yapabilirsiniz?

Envanter pozisyonu ve maliyetleri hakkında net görünürlük elde edin

Ayrıntılı satıcı listelerini ve envanter kayıtlarını tek bir yerde tutun

Toplam envanter değerini otomatik olarak hesaplayın

Stok tükenmelerini önlemek için yeniden sipariş seviyelerini izleyin

3. TradeGecko'nun Envanter Yönetimi Şablonu

via TradeGecko

TradeGecko'nun Envanter Yönetimi Şablonu, ürün ayrıntılarını, satışları ve satın alımları kaydetmek ve hızlı envanter bilgileri için raporlar oluşturmak için özel sekmelere sahiptir.

Öğelerin adlarını, SKU'larını, orijinal stok seviyelerini, yeniden sipariş noktalarını, maliyet fiyatlarını, kâr marjlarını ve diğer ayrıntıları girmek için "ürünler" sekmesini kullanın. "Elinizdeki stok", "teslim edilmeyi bekleyen stok" ve "yerine getirilmeyi bekleyen siparişler" otomatik olarak hesaplanır

"Satın alımlar" ve "satışlar" sekmeleri, satın alma ve satış sipariş tarihlerini, tedarikçileri/müşterileri, stok son teslim tarihlerini/gönderim tarihlerini, miktarları, maliyetleri vb. kaydeder. En iyi yanı nedir? Bu sekmeler, ilgili bilgileri ürünler sekmesinden alır, böylece bilgileri iki kez girmenize gerek kalmaz.

"Rapor" sekmesi, minimum çabayla envanter raporları oluşturur. Açılır menüyü kullanarak belirli ürün adlarını ve zaman aralıklarını seçin, toplam satın alımları, satışları ve daha fazlasını görün.

Son olarak, şablonda, şablon verilerini TradeGecko'ya aktarmak ve daha ayrıntılı bilgiler için analiz etmek üzere "TradeGecko'ya aktar" sekmesi bulunmaktadır.

TradeGecko'nun envanter yönetimi şablonuyla neler yapabilirsiniz?

Toplam satış, satın alma siparişleri, eldeki stok vb. hesaplamaları otomatikleştirin.

En az manuel çabayla envanterinizi izleyin

En çok satan ürünleri belirlemek için otomatik satın alma ve satış raporları oluşturun

4. Coupler tarafından hazırlanan Perakende Envanter Google E-Tablolar Şablonu

via Coupler

Çevrimiçi mağazanız en son bilgilerle güncellenmediği için stokta olmayan ürünler için sipariş aldınız mı? Bu, e-ticaret envanter yönetimi yanlış yapıldığında olur.

Coupler'ın Perakende Envanter Şablonu, kapsamlı bir veritabanı oluşturarak perakende envanterinizi yönetmenize yardımcı olabilir. "Envanter ayrıntıları" sekmesi tüm stok kayıtlarını saklar. "Günlük satışlar" sekmesi, satışları izlemek için düzenli olarak geri döndüğünüz sayfadır ve "rapor" sekmesi, ayın sonunda konsolide satış verilerini görüntülemek için kullanılır.

Coupler'ın perakende envanter şablonuyla neler yapabilirsiniz?

Ürünlerin nihai fiyatını otomatik olarak hesaplayın

Günlük satışlar hakkında ayrıntılı bilgiler edinin

Hiçbir şeyi kaçırmamak için ek envanter/ürün ayrıntıları ekleyin

Ürün ayrıntılarını kolayca filtreleyin

5. Template. NET tarafından hazırlanan Gıda Envanter Tablosu Şablonu

Ulusal Restoran Derneği'ne göre, 2021 ve 2022 yıllarında restoranların %96'sı yiyecek ve içecek öğelerinde eksiklik yaşadı. Uygun bir gıda envanteri ve sipariş yönetimi süreciniz yoksa benzer sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Template.NET'in Gıda Envanter Şablonu, restoran yöneticilerinin gıda stok seviyelerini izlemelerine olanak tanıyan basit bir belgedir. Bütçe kontrolü için envanterinizi ve öğe maliyetlerinizi düzenlemek üzere özel kategoriler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, gıda eksikliklerini önlemek için stok seviyelerini izlemenize de yardımcı olur.

Template. NET'in gıda envanter şablonuyla neler yapabilirsiniz?

Yemek siparişi, tedarik ve kapasite planlamasını iyileştirin

Otomatik güncellemelerle envanter durumunu doğru bir şekilde izleyin

Envanter bilgilerine ilişkin içgörülerle bilinçli kararlar alın

6. Template. NET tarafından sunulan Küçük İşletmeler için Envanter Şablonu

Küçük işletme sahipleri için, hammaddelerden bitmiş ürünlere kadar envanterin izlenmesi zorlu bir iştir. Genellikle az sayıda personel ile günlük siparişleri, satışları, satın alımları, iadeleri, bekleyen teslimatları vb. izlemeniz gerekir.

Küçük İşletmeler için Google E-Tablolar Envanter Şablonu, dağınık envanter, bütçe, satın alma ve satış bilgilerini tek bir yerde toplamak için harika bir araçtır. Stratejik iş hedeflerini belirlemenize, dönüm noktalarını izlemenize, kaynakları tahsis etmenize, bütçeleri optimize etmenize ve envanter ve lojistik yönetimini etkili bir şekilde planlamanıza yardımcı olur.

Template. NET'in küçük işletmeler için envanter şablonuyla neler yapabilirsiniz?

Google E-Tablolar'da bütçeler oluşturun ve yerleşik formüllerle envanter gereksinimlerini tahmin edin

Grafikler ve ilerleme çubuklarıyla stok, satış ve satın alımları izleyin

💡Profesyonel ipucu: Uzun süreli tedarikçi ilişkileri kurmaya çalışan küçük bir işletmeyseniz, Mal Kabul Notları tutarak anlaşmazlıkları önleyin.

Envanter Şablonları için Google E-Tablolar'ı Kullanmanın Sınırlamaları

Google E-Tablolar şablonları envanter yönetimi için harika bir başlangıç noktası olsa da, her zaman en iyi seçenek olmayabilir. E-tablolarda envanter şablonları kullanmanın bazı dezavantajları şunlardır:

1. Hatalara açık

Google E-Tablolar, manuel giriş gerektirdiği için tamamen doğru sonuçlar vermez. Yanlış öğe numarası girme veya ürün fiyatına fazladan sıfır ekleme olasılığı her zaman vardır. Üstelik, tek bir şablon üzerinde birçok kişi çalışıyorsa hata riski iki katına çıkar.

2. Kısıtlı hesaplama kapasitesi

Farklı ürünler, farklı tahmin modelleri veya bütçeleme yaklaşımları gerektirebilir. Konuma göre farklı fiyatlarla satılan birden fazla ürün türünüz olduğunu ve bazı öğelerin sezonluk satışlara tabi olduğunu, diğerlerinin ise yıl boyunca sabit talep gördüğünü varsayalım. Bu durumda, verimli izleme için her ürün segmenti için belirli bir modele ihtiyacınız olacaktır. Google E-Tablolar'da bu kadar karmaşık hesaplamaları yapmak zordur.

Hızlı envanter kararları almak için ani pazar değişiklikleri, talep artışları veya güncellemeler arasındaki gecikmelerden haberdar olmanız gerekir. Ne yazık ki, Google E-Tablolar'daki envanter şablonları gerçek zamanlı güncellemeler sağlamaz, bu da envanter yönetiminde gecikmelere ve yanlışlıklara yol açar.

4. Sınırlı işbirliği olanakları

Takımınızla Google E-Tablolar envanter şablonları üzerinde çalışmak zor olabilir. Sürekli olarak yükleme, indirme ve e-posta ek dosya gönderme döngüsü, takımın hızla sinirlenmesine neden olabilir. Ayrıca, takım üyelerinizin günlük etkinliklerini göremezsiniz.

Bonus: Excel Envanter Şablonları

Alternatif Envanter Şablonları

Müşteri listeniz büyüyor ve Google E-Tablolar şablonlarıyla envanterinizi yönetmekte zorlanıyorsanız, sizin için ideal Google E-Tablolar alternatifi bizde. 👇

1. ClickUp'ın Envanter Yönetimi Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Envanter Yönetimi Şablonu ile büyüyen envanterinizi verimli bir şekilde yönetin

ClickUp'ın Envanter Yönetimi Şablonu, envanter, gelir ve diğer önemli metrikler hakkında sizi güncel tutar. Bu şablonu uygulayarak envanter kullanılabilirliğini, hareketlerini, maliyet değişikliklerini vb. izleyin. Siparişlerin zamanında teslim edilmesini sağlamak için her envanter görevi için başlangıç ve son teslim tarihlerini ayarlayın.

Envanterinizin mevcut pozisyonunu izlemek için "nakliye halinde", "stokta" ve "stokta yok" gibi özel durumlara sahip görevler ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Otomasyonları, depolara ve yer değiştirmelere göre envanter durumunu otomatik olarak değiştirir.

2. ClickUp'ın Ofis Envanter Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Office Envanter Şablonu ile takımınızın ihtiyaçları hakkında güncel kalın

Takımınız size sadece kırtasiye malzemeleri veya atıştırmalıklar bittiğinde mi haber veriyor? O zaman ClickUp'ın Ofis Envanter Şablonu tam size göre.

Bu şablon, ofis mutfak malzemelerini, bitkileri, stok alımlarını, kullanımı vb. izlemenize yardımcı olur. Tüm ofis öğelerini maliyetleri ve stok seviyeleriyle birlikte kaydedebilir, siparişleri ve gönderileri izleyebilir ve ofis envanterinin toplam değerini görebilirsiniz. Bu, gelecekteki satın alımlar için bütçe ve planlama yapmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, düşük stok uyarıları almak ve ofis envanter gönderilerini izlemek için gerçek zamanlı otomatik bildirimler de alırsınız.

3. Restoran Envanter Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Restoran Envanter Şablonu ile restoran envanterini etkili bir şekilde takip ederek gıda israfını ve bozulmayı önleyin

ClickUp'ın Restoran Envanter Şablonu, bozulmayı önlemek ve israfı azaltmak için mücadele eden tüm restoran sahipleri ve yöneticileri içindir. Bu şablon, uygun envanter seviyelerini korumanıza ve siparişlerin sorunsuz bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Restoran envanterini gerçek zamanlı olarak izleyebilir, depolamayı optimize edebilir ve siparişleri ve teslimatları hızlı bir şekilde organize edebilirsiniz.

Bu şablonu kullanarak gıda maliyetleri hakkında güncel bilgi edinin, karınızı en üst düzeye çıkarın, ürünlerin raf ömrünü ve depolamayı optimize edin, olası hırsızlık veya gıda israfını tespit edin ve stok tükenmesini önlemek için öğeleri zamanında yeniden sipariş edin.

4. ClickUp'ın Envanter Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın bu Envanter Şablonu ile darboğazları ortadan kaldırın ve envanterinizi verimli bir şekilde yönetin

ClickUp'ın Envanter Şablonu, envanter yöneticilerinin karşılaştığı günlük zorlukları (siparişlerin izlenmesi, ödemeler, satıcı takibi, envanterin depolardan taşınması, eksik öğelerin belirlenmesi vb.) çözmek için tasarlanmıştır.

Bu envanter izleme şablonu, birden fazla depo konumundaki gönderileri izlemenizi sağlar. Siparişleri ve stoğu gerçek zamanlı olarak yönetebilir, etkili değer zinciri analizi için envanter eğilimlerini analiz edebilir ve daha iyi tahsis ve envanter planlaması için kaynakları düzenleyebilirsiniz.

Satıcı konumu, talep eden, yeniden sipariş noktası, miktar, birim maliyet vb. gibi Özel Alanları kullanarak envanter eğilimleri hakkında daha derinlemesine bilgiler edinin. Daha sonra inceleyip referans olarak kullanmak üzere ekran kaydını kullanarak envanter/stok sayımlarını da kaydedebilirsiniz.

5. ClickUp'ın Envanter Raporu Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Envanter Raporu Şablonu ile kapsamlı envanter raporlarını anında oluşturun

Envanter yöneticileri raporları genellikle hem yararlı hem de sinir bozucu bulurlar. Tüm bilgileri bir bakışta görebilmeyi severler, ancak raporları oluşturmak için gereken çabadan hoşlanmazlar. Siz de aynı şekilde hissediyorsanız, ClickUp'ın Envanter Raporu Şablonu tam size göre.

Bu şablonu kullanarak, kapsamlı envanter raporlarını sıfırdan oluşturmak için gereken zaman ve çabadan tasarruf edin. Ürün kategorilerini düzenlemenize, kod girmeden bilgileri güncellemenize ve stok düzeyindeki bilgileri görselleştirmenize olanak tanır.

Bu şablonu kullanarak, farklı kaynaklardan ihtiyacınız olan bilgileri otomatik olarak çekerek raporlar oluşturun. Ayrıca, bilinçli kararlar alarak tedarik zinciri yönetimi hakkında içgörüler edinebilir ve sipariş sürecini iyileştirebilirsiniz.

6. ClickUp'ın BT Envanter Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın BT Envanter Şablonu ile tüm donanım, yazılım ve lisanslarınızı izleyin ve yönetin

Envanter denince akla ilk olarak IT envanteri gelmez. Ancak şirketlerin teknolojiye yatırımları artarken, sağlam bir IT envanter yönetimi ihtiyacı da hızla büyüyor.

ClickUp'ın BT Envanter Şablonu, yazılım ve donanım izlemeden lisans yönetimine kadar BT varlıklarınızı yönetmek için mükemmel bir araçtır. Bu şablon, verimli bütçeleme ve kaynak tahsisi sağlamak için dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, lisanslar, sunucular, fikri mülkiyet vb. gibi BT envanteriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar.

Bu şablonda arama etiketlerini kullanarak ilgili bilgileri hızlıca bulabilirsiniz. Örneğin, bakım gerektiren donanımları veya yenilenmesi gereken lisansları bulmak için etiketler ekleyebilirsiniz.

7. ClickUp'ın Basit İş Envanter Kaydı Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Basit İş Envanter Kaydı Şablonu'nu kullanarak takımlarınızı en son envanter bilgileriyle güncel tutun

Doğru stok miktarını doğru konumda yönetmek, özellikle birden fazla deponuz varsa zor olabilir. ClickUp'ın Basit İş Envanter Kaydı Şablonu bu süreci basitleştirir. Tüm envanter öğelerinizi tek bir yerde izler, stok seviyelerini ve fiyat eğilimlerini analiz eder, bütçeleme ve maliyet kontrolünü sağlar.

Ayrıca, envanter bilgileri ve eğilimlere gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak satın alma sürecinize de yardımcı olur. Şablon, minimum manuel veri girişi ile departmanlar arasında envanterin tutarlı bir biçimde yönetilmesini sağlar.

Görevleri Etkin, Etkin Değil veya Yeni Ürünler olarak işaretleyerek envanterinizi düzenleyebilir ve 15'ten fazla özel görünümle envanter verilerini görselleştirebilirsiniz.

8. ClickUp'ın Ofis Malzemeleri Envanter Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Ofis Malzemeleri Envanter Şablonu ile ofis ihtiyaçlarını takip edin ve herkesin yeterli malzemeye sahip olmasını sağlayın

Ofise giren ve çıkanları her an izlemek zorlu bir iştir, ancak maliyetleri düşürmek, verimliliği artırmak ve iş kesintilerini azaltmak için önemlidir. ClickUp'ın Ofis Malzemeleri Envanter Şablonu ile tüm malzemeleri tek bir yerden kolayca görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Stok azaldığında otomatik bildirimler alırsınız, böylece siparişlerinizi hemen verebilirsiniz. Şablon, takımınızın hangi malzemeleri kullandığını ve ne zaman yenilenmesi gerektiğini izlemenize de yardımcı olur. Böylece israfı önleyebilir, gereksinimleri planlayabilir ve gereksiz satın alımlardan kaçınabilirsiniz.

ClickUp ile Envanterinizi Daha İyi Yönetin

Envanter yönetimi çok önemlidir. Bir adımı atlarsanız, kârınız düşer. Bu nedenle envanter yönetimi şablonlarını kullanmak çok önemlidir.

Envanter şablonları, öğeleri izleme, yeniden sipariş verme, satıcı kayıtlarını tutma, envanteri taşıma ve daha fazlası dahil olmak üzere envanterle ilgili her konuda size yardımcı olur. Listemizdeki tüm şablonlar özelleştirilebilir ve envanter sürecinize büyük değer katabilir.

Ancak, büyümekte olan ve ölçeklendirme yapmak isteyen bir işletmeyseniz, Google E-Tablolar'da bir envanter şablonu kullanmak karmaşık olabilir. Gelişmiş izleme ve raporlama için ClickUp'ın envanter yönetimi şablonlarını deneyebilirsiniz. Envanter yönetimini kolaylaştırmanıza yardımcı olacak özelliklerle doludur ve ücretsizdir.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve envanter yönetimi sürecinizi kolaylaştırın!