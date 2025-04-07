2025'in En İyi 10 Envanter Yönetimi Yazılımı (Ücretsiz Şablon ile)

Envanter takibinde sürekli zorluklar mı yaşıyorsunuz?

Stok seviyelerini manuel olarak yönetmek gerçekten zor bir iştir. Sonuç mu? Hatalar, yanlış yerleştirilmiş öğeler ve siparişleri zamanında yerine getirmede baş ağrısı.

Stoklarınızın ve dağıtım kanallarınızın sayısı arttıkça, envanter seviyelerinizi yönetmenin stresi de artacaktır.

Satılmayan stokların çoğu, envanter devir hızlarıyla ilgili önlenebilir sorunlardan kaynaklanır. Zayıf bir operasyonel altyapı, hizmet sunumunu olumsuz etkileyerek müşteri deneyimini bozabilir ve işinize zarar verebilecek olumsuz bir marka algısı yaratabilir.

Neyse ki, bulut tabanlı bir yönetim sistemi kullanmak, envanteri satın almadan satışa kadar takip etmek için en verimli yöntemdir.

Çevrimiçi olarak çok sayıda yapay zeka envanter yönetimi yazılımı seçeneği bulunsa da, asıl önemli soru şu: Bunların kaç tanesi tedarik zincirlerinde gerçekten önemli bir etki yarattı?

Perakendeci, yönetici veya işletme sahibi olun, kapsamlı araştırmaların ardından envanter ve iş operasyonlarını kolaylaştırmak için en iyi envanter yönetim sistemlerini özenle seçtik.

İyi bir envanter yönetim aracı, doğruluğu öncelikli hale getirmelidir. Aşağıdaki özellikler, güvenilir ve iyi bir envanter yönetim sistemi veya yazılımı için dikkate almanız gereken temel göstergelerdir:

Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu bir arayüze ve minimum öğrenme eğrisine sahip platformları değerlendirin Canlı senkronizasyon: Stok rakamları, tüm depolar ve satış kanallarında gerçek zamanlı düzenlemelerle canlı ve aktif olmalıdır Barkod tarama: Sistem, ürün tanımlama ve izlemeyi kolaylaştırmak için barkod taramayı desteklemelidir Stok bildirimleri: Bir ürünün satıştan kaldırıldığını ve yeniden stoklanması gerektiğini belirtmek için bildirim ve uyarı ayarlarını destekler Ölçeklenebilirlik: İşletmeler zamanla büyür. İşletmenizle birlikte büyüyebilecek, artan veri ve envanter izleme karmaşıklıklarını karşılayabilecek bir araç arayın Mobil Erişilebilirlik: Envanter yönetiminde mobilite, uyarlanabilirliği artırır; bu nedenle, geniş bir cihaz aralığıyla uyumlu envanter sistemleri arayın Otomasyon: Tekrarlayan görevleri otomatikleştiren ve insan hatası olasılığını azaltan platformları seçin Tekrarlayan görevleri otomatikleştiren ve insan hatası olasılığını azaltan platformları seçin Entegrasyon Yetenekleri: İş akışını kolaylaştırmak için diğer iş araçlarıyla entegre olan araçları seçin

2025'te Kullanılacak En İyi 10 Envanter Yönetimi Yazılımı

1. ClickUp

ClickUp'ı kullanarak 15'ten fazla görünüm, önceden tasarlanmış şablonlar ve çok sayıda işbirliği özelliği ile projelerinizi verimli bir şekilde yönetin.

ClickUp Inventory, büyük veya karmaşık envanterlerin yönetimini basitleştiren bir envanter operasyonları yönetim yazılımıdır. Yeniden stoklama ihtiyaçları hakkında veriye dayalı kararlar almak için önemli envanter eğilimlerini analiz edin.

Stok hareketlerini ve kullanılabilirliğini izlemek istiyor olabilirsiniz; ClickUp, kullanıcılar tarafından kanıtlanmış en yüksek verimliliğe sahip hazır şablonlar sunar.

ClickUp Gösterge Panelleri, ürün bilgilerinizin 360° görünümünü sunar. Gösterge paneli, özelleştirilebilir durumlar, tablolar ve raporlama araçları ile özelleştirilebilir bir arayüz sağlar. İzlenen zaman ve sprint hız grafikleri gibi yararlı verilere erişmek için Gösterge Paneli Bileşenlerini kolayca ekleyebilir ve envanter verimliliğinin keyfini çıkarabilirsiniz!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel gösterge panelleri: Özel olarak tasarlanmış gösterge panelleriyle mevcut ürünleri ve stokta olmayan ürünleri analiz ederek envanteri yönetin : Satır ve sütunları kullanarak yapılandırılmış bir düzen oluşturun ve bütçeleri, envanterleri ve müşteri bilgilerini yönetin ClickUp'ın Tablo Görünümü: Satır ve sütunları kullanarak yapılandırılmış bir düzen oluşturun ve bütçeleri, envanterleri ve müşteri bilgilerini yönetin Raporlama: Ürün veya hizmet verimliliğini, ürün kısıtlamalarını ve daha fazlasını belirlemek için envanter raporları oluşturun Takvimler ve zaman çizelgeleri: İşbirliğine dayalı zaman çizelgeleri ve : İşbirliğine dayalı zaman çizelgeleri ve kaynak takvimleri ile sipariş teslimat planlamasını ve görevleri gerçek zamanlı olarak görünüm Ürün planlama: Hazır şablonlar dahil olmak üzere pratik iş ve kapasite planlama kaynaklarıyla ürün satışlarını hızlı bir şekilde belirleyin ve izleyin Özelleştirilebilir otomasyon: Teslimat ve satış görevlerini otomatikleştirmenize olanak tanıyarak en iyi envanter yönetimi yazılımı olarak kendini kanıtlamıştır

Envanter Şablonunu Kullanmaya Başlayın ClickUp Örnek Envanter Yönetimi Şablonu

ClickUp sınırlamaları

ClickUp bazı cep telefonlarında (henüz) hızlı çalışmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Zoho Envanter

zoho Inventory aracılığıyla

Zoho, Zoho CRM, bir yardım masası platformu ve Zoho Envanter sistemi dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar sunan hepsi bir arada bir yazılım paketidir.

Zoho Inventory, en uygun şekilde küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış envanter izleme, sipariş yönetimi ve depo yönetimi hizmetleri sunar.

Zoho, Shopify, Amazon, Etsy, eBay marketplace ve Zoho Commerce gibi e-ticaret platformlarıyla çok sayıda entegrasyon sunar. Sınırlı entegrasyonlara rağmen, Zoho diğer envanter yönetimi araçlarına kıyasla rekabetçi bir fiyat sunar.

Zoho'nun en iyi özellikleri

Küçük işletmeler, drop shipper'lar ve küçük e-ticaret şirketleri için en uygun seçenek

Zoho envanter yazılım paketindeki diğer uygulamalarla kolayca entegre olur

29 $'dan başlayan ücretsiz ve düşük maliyetli planlar

Dünyanın önde gelen nakliye şirketlerinin nakliye ücretlerine gerçek zamanlı olarak erişin

Zoho sınırlamaları

Daha az e-ticaret platformu ve pazar yeri entegrasyonu

Fiyatlandırma, aylık siparişlere bağlıdır, çünkü şirketin kapasitesindeki artış planın yükseltilmesini gerektirir

Zoho fiyatlandırması

Ücretsiz plan : (Yalnızca 50 sipariş ve 1 kullanıcı)

Standart : Aylık 29 $ (aylık 500 sipariş ve 2 kullanıcı içeren kuruluş başına)

Profesyonel : 79 $ (aylık 3000 sipariş ve 2 kullanıcı ile kuruluş başına)

Premium : 129 $ (aylık 7500 sipariş ve 2 kullanıcı içeren kuruluş başına)

Enterprise: 249 $ (aylık 15.000 sipariş ve 7 kullanıcı ile kuruluş başına)

Zoho puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (350'den fazla yorum)

3. Cin7

cin7 aracılığıyla

Cin7, Shopify e-ticaret mağazaları için ücretsiz olarak sunulan bir bulut envanter çözümüdür ve çeşitli özellikler ve platform bağlayıcıları içerir.

Web tabanlı operasyon yönetim platformu, stok yenileme ve yeniden sipariş için Kanban tekniğini kullanır ve ilk giren ilk çıkar (FIFO) yöntemi gibi muhasebe özellikleri sunar.

Cin7, her tür kurumsal işletme için uygun fiyatlandırması ve sınırsız stok tutma birimi (SKU) kapasitesiyle rakiplerinden ayrılır.

Cin7'nin en iyi özellikleri

Depolar arasında stokları kolayca taşıyın

Otomatik satın alma siparişi özelliğini kullanarak hızlı bir şekilde satın alma siparişleri oluşturun

Tüm planlarda POS sistemleri ve barkod taramayı etkinleştirir

Cin7 sınırlamaları

Temel plana Elektronik Veri Alışverişi (EDI) bağlantıları ve 3PL yapılandırmaları dahil değildir

Ücretsiz plan veya deneme seçeneği yoktur

Cin7 fiyatlandırma

Cin7 Core Standart : Aylık 349 $ Pro : Aylık 599 $ Gelişmiş : Aylık 999 $

Standart : Aylık 349 $

Pro : Aylık 599 $

Gelişmiş : Aylık 999 $

Cin7 Omn: Özel fiyatlandırma

Standart : Aylık 349 $

Pro : Aylık 599 $

Gelişmiş: Aylık 999 $

Cin7 puanları ve yorumları

Cin7 Core G2: 4. 1/5 (75+ yorum) Capterra: 4. 3 /5 (400+ yorum)

G2: 4. 1/5 (75+ yorum)

Capterra: 4,3 /5 (400+ yorum)

Cin7 Omni G2: 3,7/5 (75+ yorum) Capterra: 4,3/5 (550+ yorum)

G2: 3,7/5 (75+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (550+ yorum)

G2: 4. 1/5 (75+ yorum)

Capterra: 4,3 /5 (400+ yorum)

G2: 3,7/5 (75+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (550+ yorum)

4. ShipBob WMS

via ShipBob

ShipBob Depo Yönetim Sistemi (WMS), üçüncü taraf lojistik (3PL) ve hibrit yerine getirme ile iyi çalışan hepsi bir arada envanter yönetimi çözümüdür.

Depo yönetimi yazılımı tarafından sağlanan tedarik zinciri, envanter ve nakliye araçları, nakliye şirketlerinin çeşitli konumlardan siparişleri kolayca ve sorunsuz bir şekilde yönetmesini ve sevk etmesini sağlar.

ShipBob WMS'nin en iyi özellikleri

Uçtan uca tedarik zinciri yönetimine ihtiyaç duyan büyük B2B ve çok kanallı toptan satış şirketleri için idealdir

Otomatik sipariş toplama ve paketleme sistemleri

ShipBob WMS sınırlamaları

Fiyatlandırma planları tutarsız ve şeffaf değil

Bu aracın öğrenme eğrisi oldukça diktir

ShipBob WMS fiyatlandırması

ShipBob'un fiyatlandırma planları, envanter özelliklerinize ve toplam yerine getirme ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Özel bir fiyat almak için satış ekibiyle doğrudan iletişime geçmeniz ve işiniz ve envanter gereksinimleriniz hakkında ayrıntılı bilgi vermeniz gerekir.

ShipBob WMS puanları ve yorumları

G2 : 3,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 3,7/5 (90+ yorum)

5. Katana MRP

katana MRP aracılığıyla

Katana MRP, envanter izleme, sipariş yönetimi ve üretim yönetimi gibi birçok özellik sunan akıllı bir üretim ve envanter yönetim yazılımıdır.

Farklı fiyatlandırma kademeleri ve planları rekabetçidir, çünkü her biri makul bir maliyetle çok sayıda depo ve iş akışı yönetimi özelliği sunar.

Sonuç olarak, Katana depo yönetim sistemi, barkodlu parça izleme, güçlü envanter kontrolü, montaj izleme, depolama ve atölye envanter yönetim sistemleri gibi özel özellikler sunması nedeniyle imalat şirketleri için idealdir.

Katana MRP'nin en iyi özellikleri

Üretim şirketleri ve çok kanallı satıcılar için ideal

14 günlük ücretsiz deneme seçeneği ile canlı depo yönetim sistemi

Diğer e-ticaret platformları, pazar yerleri ve nakliye sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Katana MRP sınırlamaları

Ek kullanıcılar için ekstra maliyetler ortaya çıkar ve fiyatlandırma planları küçük işletmeler için pahalı olabilir

Müşteri yorumlarına göre, Katana canlı telefon desteği sunmamaktadır ve bu da zorlu bir müşteri hizmetleri deneyimine sonuçlanmaktadır

Katana MRP fiyatlandırması

Temel : Aylık 129 $ (500 sevk edilmiş satış sipariş satırı dahil)

Gelişmiş : Aylık 349 $ (5000 sevk edilmiş satış sipariş satırı dahil)

Profesyonel : Aylık 799 $ indirimli fiyat (25.000 sevk edilmiş satış sipariş satırı içerir)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Katana MRP derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (35+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

6. Fishbowl Envanter

fishbowl aracılığıyla

Fishbowl Inventory, Quickbooks ve Xero sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olan uçtan uca bulut tabanlı bir envanter yazılımıdır.

Diğer envanter yönetimi yazılımı satıcılarından farklı olarak Fishbowl, kullanıcıların tüm tedarikçi satın alma izleme envanterini, satın alma siparişlerini, depolamayı ve envanter izleme verilerini tek bir yerden kontrol etmelerine olanak tanır ve tüm kullanıcıların erişimine açık hale getirir.

Fishbowl Inventory'nin en iyi özellikleri

Kapsamlı modül seçenekleri ile 14 günlük ücretsiz envanter yönetimi yazılımı deneme sürümü sunar ve optimize edilmiş bir depo sistemi sağlar

QuickBooks ve Xero gibi muhasebe yazılımlarıyla kolay entegrasyon

Büyük ölçekli nakliye işleri ve üreticiler için ideal yazılım

Fishbowl Envanter sınırlamaları

Birden fazla kullanıcısı olan şirketler için çok pahalı

Özellik eklentileri ek ücrete tabidir

Fishbowl Envanter fiyatlandırması

Fishbowl Drive : 329 $/ay (yıllık bazda 3950 $ seçenekli)

Fishbowl Advanced: 429 $/ay (yıllık bazda 5150 $ seçenekli)

Fishbowl Inventory puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,1/5 (800'den fazla yorum)

7. inFlow

via inFlow

inFlow, hem üreticilerin hem de perakendecilerin taleplerini karşılayan çözümler gerektiren B2B ve toptan satış işleri için uygun, gelişmiş bir envanter yönetim yazılımıdır.

Sanal showroom özelliği, bir işletmenin fiyatlandırma ve nakliye süreleri gibi çeşitli müşterilere gösterilecek verileri belirlemesine olanak tanır.

Ayrıca, inFlow teklif ve faturalandırma, otomatik satın alma siparişleri, sipariş yönetimi ve yönlendirme ve üreticilerin üretim iş akışları gibi temel B2B özelliklerini destekler.

inFlow'un en iyi özellikleri

Otomatik satın alma siparişleri ve satış sipariş yönlendirme

B2B satışlar için şifre korumalı sanal showroom ağ geçidi bileşeni

inFlow sınırlamaları

Yükseltme planları şirketin büyümesine bağlıdır; örneğin, aylık satışlardaki artış yeni bir fiyat planına geçişi gerektirebilir

Daha yüksek plan kademeleri, sanal showroomlar gibi daha dikkat çekici özellikler içerir

inFlow fiyatlandırma

Girişimci : Aylık 110 $ (sınırsız envanter konumu ve 2 takım üyesi seçeneği ile)

Küçük İşletmeler : Aylık 279 $ (sınırsız envanter konumu ve 5 takım üyesi seçeneği ile)

Orta ölçekli : Aylık 549 $ (sınırsız envanter konumu ve 10 takım üyesi ile)

Enterprise: Aylık 1319 $ (sınırsız envanter konumu ve 25 kişilik takım seçeneği ile)

inFlow puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (450'den fazla yorum)

8. Extensiv

extensiv aracılığıyla

Eskiden Skubana olarak bilinen Extensiv, Amazon gibi e-ticaret platformlarında yüksek hacimli satıcıların envanter izleme ve depolama zorluklarını aşmalarına yardımcı olan çok amaçlı, bulut tabanlı bir envanter yönetimi mimarisidir.

Extensiv, envanter, sipariş, depolama, raporlama, varlık izleme ve tedarikçi faaliyetlerini yönetmek için kapsamlı yetenekler sunar.

Clickup Envanter Raporu Şablonu'nu kullanarak hızlı başvuru için hammadde listesi oluşturun

İşletmelerin siparişleri dünya çapında birden fazla konumdaki depo ve yerine getirme merkezlerine dağıtmasına olanak tanıyan platform senkronizasyon özelliğinden de yararlanabilirsiniz.

Extensiv'in en iyi özellikleri

Siparişleri sınırsız sayıda depo ve yerine getirme merkezine verimli bir şekilde dağıtın

Her e-ticaret platformuyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar

Drop shipper'lar ve Fulfillment by Amazon kullanıcıları için mükemmel seçim

Her fiyat planında bir aylık ücretsiz envanter yönetimi yazılımı planı alın. Yatırım yapmadan önce platformu deneyin

Kapsamlı sınırlamalar

Extensiv 3PL Warehouse Manager, Extensiv Order Manager, Extensiv Integration Manager vb. dahil olmak üzere çeşitli ürünlerden oluşur ve bu da işletmelerin her bir aracın özelliklerini merkezi bir konumdan kullanmasını zorlaştırır

İşletmeler her bir fiyatlandırma planının hangi ürünü kapsadığını belirleyemediği için fiyatlandırma planı belirsizdir

Kapsamlı fiyatlandırma

Satıcı : Aylık 39 $ (tüm planlarda bir ay ücretsiz)

EDI Merchant : Aylık 99 $

3PL : Aylık 99 $

Ana Hesap: Aylık 199 $

Kapsamlı derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

9. Ordoro

ordoro aracılığıyla

Ordoro, büyüyen ticari işletmeler için depo operasyonlarını optimize eden ve geliştiren kapsamlı bir envanter yönetimi yazılımıdır.

İşletmeniz aylık 100'den fazla envanter öğesi veya 500.000 sipariş gönderiyor olsun, Ordoro tüm envanter süreçlerinizi yönetmek için ihtiyacınız olan hepsi bir arada ihracat veri yapısı muhasebe sistemi sunar.

Ordoro, çok kanallı satış sürecindeki her operasyonda verimliliği artırdığı için e-ticaret işletmeleri arasında oldukça popülerdir.

Ordoro'nun en iyi özellikleri

Çağdaş satın alma otomasyonu özelliği

Popüler e-ticaret mağazaları ve pazar yerleriyle kolayca entegre olur

Birden fazla depoya sahip işletmeler, tek bir merkezi konumdan yönetebilir

Ordoro sınırlamaları

Çoğu envanter yazılımının aksine, Ordoro'nun mobil sürümü yoktur

Küçük işletmeler için fiyatlandırma pahalıdır

Ordoro fiyatlandırması

Essentials : Ücretsiz (sınırsız gönderim etiketi ile)

Gelişmiş : 59 $/ay (sınırsız nakliye etiketi ve kullanıcı)

Premium: 129 $/ay (API erişimi dahil)

Ordoro puanları ve yorumları

G2 : Yeterli puan yok

Capterra: 4,8/5 (70'den fazla yorum)

10. Sortly

sortly aracılığıyla

Sortly, basitlik ve kullanım kolaylığı için tasarlanmış, kullanıcı dostu bir envanter yönetim aracıdır.

Bu envanter kontrol yazılımı, mobil erişilebilirliğe öncelik vererek birden fazla mobil cihazdan envanter bilgilerine kolay erişim sağlar.

Sortly'nin en iyi özellikleri

Birden fazla cihazdan bulut tabanlı envanter erişimi

İş süreçlerini kolayca organize etmek ve çevrimdışı erişim için özelleştirilebilir kategoriler

Düşük stok ve sipariş uyarıları hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın

Küçük perakende işletmeleri ve varlık izleme için en uygun seçenek

Sortly sınırlamaları

Kullanıcılar, sistem güncellemelerinin sık sık sistemde hatalara neden olduğunu ve bunun da öğelerin kaybolmasına yol açtığını bildiriyor

Zor öğrenme süreci

Sortly fiyatlandırma

Ücretsiz

Gelişmiş : Aylık 29 $

Ultra : Aylık 59 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sortly puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (250+ yorum)

İşiniz İçin En İyi Envanter Yönetimi Yazılımı

İşletmeler büyüdükçe, manuel envanter izleme zorlaşır. Bu durum hatalara, öğelerin yanlış yerleştirilmesine ve siparişlerin gecikmesine yol açar ve tüm bunlar işinize zarar verebilir. Bulut tabanlı yönetim sistemlerine geçmek, işiniz için bir dönüm noktası olabilir. Bu sistemler envanter izlemeyi daha yönetilebilir hale getirerek işinizi daha verimli ve çevik hale getirmenize yardımcı olur.

Envanter yöneticisi veya işletme sahibiyseniz, ClickUp stok yönetimi iş yükünüzü hafifletir. Envanter Yönetimi Şablonumuzu keşfedin ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.

Bugün ücretsiz kaydolun ve envanterinizi yönetmenize yardımcı olacak hazır araçlara erişin.