2025'in En İyi 6 İş Süreci Yönetimi Yazılımı

Şaşırtıcı bir istatistikle başlayalım, olur mu? ?

İş Süreçleri Yönetimi (BPM) pazarının 2025 yılına kadar 14,4 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Giderek daha fazla işletmenin verimliliği artırmak ve daha iyi kararlar almak için BPM yazılımlarını tercih ettiği açıktır.

İleri görüşlü şirketler, gelirlerini artırmak, operasyonlarını basitleştirmek ve genel olarak iş yerlerinin karlı ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için çeşitli araçlar kullanır.

Proje yönetimi yazılımından etkinlik planlama yazılımına ve görev yönetimine kadar seçenekler sonsuzdur.

Bu makalede, iş süreci yönetimi dünyasına derinlemesine dalacak, en iyi altı BPM aracını, bunların anahtar özelliklerini ve benzersiz kuruluşunuz için en uygun iş süreci otomasyon yazılımını nasıl bulabileceğinizi keşfedeceğiz.

Buna geçmeden önce, BPM'nin tam olarak ne olduğunu tanımlayalım.

İş Süreçleri Yönetimi nedir?

İş süreci yönetimi, temel iş süreçlerini oluşturmak, analiz etmek, izlemek ve dönüştürmektir. Kısaca, BPM, süreçlerin sürekli izlenmesi yoluyla bir işletmenin fırsatlarını, başarılarını ve sorunlarını belirler.

İş süreçleri, bir şirketin doğru yönde ilerlemesini sağlar ve takımların işlerini yapmalarını ve ilerlemeyi daha verimli bir şekilde izlemelerini mümkün kılar.

Uygulamalar geniş bir aralıkta yer alır ve şirketten şirkete değişiklik gösterir, ancak etkili bir BPM'nin nasıl kullanılabileceğine dair bazı yaygın örnekler şunlardır:

Yeni çalışanların işe alımı : BPM, : BPM, işe alım sürecinin bazı kısımlarını otomatikleştirerek belgelerin doldurulması için harcanan zamanı azaltır. Ayrıca, kuruluşun süreçleri ve politikaları açık bir şekilde belgelendirildiğinden, daha sorunsuz bir geçiş sağlar ve görev devri daha kolay hale gelir.

İçerik pazarlama : BPM yazılımı, bir şirketin yazma, düzenleme, optimize etme ve yayınlamayı içeren : BPM yazılımı, bir şirketin yazma, düzenleme, optimize etme ve yayınlamayı içeren içerik pazarlaması için verimli, takip etmesi kolay iş akışları geliştirmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, şirketlerin pazarlama hedeflerine ulaşmasını sağlamak için mevcut içeriğin yönetilmesine ve yeni içeriğin planlanmasına ve oluşturulmasına da yardımcı olabilir.

Satın alma siparişleri: Süreç yönetimi, satın alma siparişlerinin oluşturulmasını ve işlenmesini kolaylaştırır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlayarak hataları azaltır ve teslim tarihlerinin karşılanmasını sağlar.

İş süreci yönetiminin ne olduğunu daha ayrıntılı olarak öğrenmek ister misiniz? BPM hakkında bu bilgilendirici makale, BPM'nin aşamalarını ve ayrıntılarını derinlemesine açıklamaktadır.

BPM'nin 3 türü nedir?

İş Süreçleri Yönetimi Türleri

İş süreci yönetiminin üç ana türü vardır:

1. İnsan odaklı BPM

Adından da anlaşılacağı gibi, bu tür BPM, insanlar tarafından yürütülen süreçler için kullanılır ve genellikle personel onayları gerektirir. İnsan merkezli BPM, sezgisel bir gösterge panelinde basit izleme ve bildirimler içerir.

2. Belge odaklı BPM

Belge merkezli BPM, bir belgenin sürecin merkezinde olduğu durumdur. Bu tür BPM, biçimlendirme, doğrulama, proje yönetimi, belge yönetimi ve belge imzalarının alınması gibi süreçleri mümkün kılar.

3. Entegrasyon odaklı BPM

Entegrasyon odaklı BPM, mevcut yazılım sistemleri arasında kullanılır; bunlar CRM ve ERP sistemleri olabilir. Genellikle, bu tür BPM, süreçlerin daha hızlı çalışmasını sağlamak için API erişimine sahip olduğu için minimum insan müdahalesi ile kullanılır.

İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı nedir?

BPM yazılımı, iş süreçlerini analiz eder, izler ve dönüştürür.

İş süreci yönetimi yazılımı genellikle ş Akışı otomasyonu, gelişmiş raporlama, işbirliği araçları ve entegrasyon yetenekleri sağlayan özelliklere sahiptir.

İşletmeler BPM araçlarını şu amaçlarla kullanır:

Genel süreçleri gözden geçirme ve analiz etme

İş fonksiyonlarını müşteri ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirme

İş kaynaklarını izleme ve ölçme

İş süreçlerini optimize etme

Günlük operasyonları ve temel süreçleri maliyet etkin hale getirmek için maliyetleri kontrol etme

Örnek mi istiyorsunuz? Tabii ki!

BPM sistemlerini kullanmak, tekrarlayan görevlerin çalışanlarınız için aşırı manuel iş yüküne neden olduğunu size bildirebilir. Ya da belki bir işletmenin teklif belgeleri, e-posta pazarlama şablonlarına rağmen satışları yeterince hızlı sonuçlandırmıyor olabilir.

Bir sorun tespit edildiğinde, işletmeler sorun tamamen çözülene kadar üzerinde çalışabilir.

İyi bir BPM aracını ne yapar?

BPM aracınızı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı önemli özellikler vardır:

Özelleştirilebilir : Etkili bir BPM, değişen iş ihtiyaçlarınıza uyarlayabilmeniz için kolayca özelleştirilebilir olmalıdır

Entegrasyonlar: BPM'nizin, şirketinizin kullandığı tüm mevcut yazılımlarla entegre olması gerekir. Bir dizi entegrasyon sunan bir yazılım seçtiğinizden emin olun

Kullanımı kolay : Değişiklikler ve yeni iş akışlarının oluşturulması için sürekli olarak : Değişiklikler ve yeni iş akışlarının oluşturulması için sürekli olarak BT takımınıza güvenmek istemezsiniz. Şablonlar ve sürükle ve bırak özellikleri sunan ve kodlama bilgisi gerektirmeyen bir yazılım arayın

Raporlama araçları: Süreç yönetiminizin ne kadar verimli olduğunu ölçmek için verimli raporlama özelliklerine ihtiyacınız vardır

İşbirliği : Kurumsal işletmelerin hareket halindeyken bağlantıda kalmak için : Kurumsal işletmelerin hareket halindeyken bağlantıda kalmak için IP telefon sistemlerini tercih etmeleri gibi, iş süreci yönetim sisteminiz de kolay işbirliği için Masaüstü, iOS ve Android bağlantı seçeneklerine sahip olmalıdır

Destek: Bir BPM aracına yatırım yaparken, herhangi bir sorunu hızlı ve verimli bir şekilde çözebilmeniz için kapsamlı destek sağladığından emin olun

Arayabileceğiniz daha birçok özellik vardır, önemli olan şirketinizin ihtiyaçlarını ve bir BPM aracıyla neyi başarmak istediğinizi belirlemektir.

en İyi 6 İş Süreci Yönetimi Yazılımı

ClickUp Çalışma Alanı'ndan proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın

En iyi iş süreci yönetimi yazılımlarının bu özetine, sektörler genelinde her boyuttaki takım için tasarlanmış hepsi bir arada proje yönetimi aracı ClickUp ile başlayalım.

Takımlara ve tüm işletmelere, iş ve proje ihtiyaçlarına en uygun en verimli iş akışlarını ve iş akışı tercihlerini oluşturmak için ihtiyaç duydukları gelişmiş araçları ve esnekliği sağlayan, tamamen özelleştirilebilir bir platform sunar.

Etkili iş süreci yönetim sistemleri oluşturmak için ClickUp'ın araçları işletmelere şu konularda yardımcı olabilir:

İş akışlarını otomatikleştirin: Önceden tanımlanmış ve Önceden tanımlanmış ve özel otomasyon ile süreçlerinizi optimize edin ve manuel işleri azaltın

Destek ekibi işbirliği : Yerleşik sohbet özelliği, süreç planlaması için : Yerleşik sohbet özelliği, süreç planlaması için ClickUp Beyaz Tahtalar , bilgi bankası ve SOP'lar için ClickUp Belgeleri ve çok daha fazlasıyla takım iletişimi ve işbirliğini geliştirin

Gerçek zamanlı raporlamaya erişin: İşlemlerinizi ve işlerinize genel bir bakışı bir bakışta görebilmenizi sağlayan : İşlemlerinizi ve işlerinize genel bir bakışı bir bakışta görebilmenizi sağlayan özel Gösterge Panelleri oluşturun

ClickUp'ın Gösterge Panelleri ile önemli verileri tek bir ekranda hızlıca görüntüleyin

Üstelik ClickUp, önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir şablonlar sunar. Etkili iş süreci yönetim sistemleri planlamanıza ve yürütmenize yardımcı olacak ClickUp'ın Süreç ve Prosedür Şablonu dahil olmak üzere tüm kullanım durumları için şablon kütüphanesine erişin.

Şirketinizde süreçler oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp'ın bu ücretsiz Süreç ve Prosedür Şablonu, canlı bir süreç belgesi oluşturmak için yapmanız gereken görevleri vurgular

Anahtar özellikler

15+ Özel görünüm : İşlerinizi görüntülemek için 15 farklı yöntemden (Gantt, Pano, Box görünümü ve daha fazlası) birini seçin

Dijital Beyaz Tahtalar: ClickUp Beyaz Tahtalarında stratejilerinizi ve süreçlerinizi haritalandırın ve bunları işinize bağlayın

İşbirliğine Dayalı Belgeler : Bilgi bankası, wiki, SOP'ler ve daha fazlasını oluşturun ve bunları takımınızla paylaşın

Özel Alanlar ve Özel Durumlar : Takımınız ve paydaşlarınızın aynı sayfada olmaları için ihtiyaç duydukları bağlamı sağlamak üzere istediğiniz kadar Özel Alan ekleyin ve ilerleme izlemeye yardımcı olacak Özel Durumlar oluşturun

Özel Gösterge Paneli : 50'den fazla bileşen arasından seçim yapın ve işinizle ilgili gerçek zamanlı raporlama ve analizler elde etmek için ideal gösterge panelinizi oluşturun

İş Akışı Otomasyonu : İş akışlarınızı kolaylaştırmak ve süreçlerin tutarlılığını sağlamak için özel otomasyon

Güçlü entegrasyon yetenekleri : ClickUp'ı 1.000'den fazla iş aracına bağlayın

Mobil uygulama: ClickUp'ı yanınızda taşıyın ve her yerden erişin

Avantajlar

Sürükle ve bırak fonksiyonu

Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Tamamen özelleştirilebilir platform

İşbirliği araçları

Gerçek zamanlı raporlama

Sınırlamalar

Mevcut özelliklerin sayısı nedeniyle öğrenme eğrisi

Mobil uygulamada henüz tablo görünümü yok

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz : Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7 üzerinden 5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,7 (3.519+ yorum)

2. Process Street

process Street aracılığıyla

Process Street, işletmelerin proje yönetimini iyileştirmesine ve birden fazla iş kullanıcısıyla küçük projeleri yönetmesine yardımcı olur.

BPM yazılımı, sürükle ve bırak arayüzü aracılığıyla basit klavye kısayollarıyla prosedür belgeleri oluşturmayı içerir.

Bu iş süreci yönetim sistemini kullanarak iş akışları oluşturun, süreçleri yürütün ve daha geniş takımlarınıza dağıtın.

Anahtar özellikler

Kod gerektirmeyen arayüz

Koşullu mantık

Tek örnek, çok aşamalı ve sıralı onaylar

Görev atama

3000'den fazla entegrasyon

E-posta ve sohbet desteği

Avantajlar

Birden fazla şablon

Süreçleri kolayca kaydedin ve izleyin

Gerçek zamanlı etkinlikleri izlemek için gösterge paneli gözetimleri

Basit ve değiştirilebilir kontrol listeleri

Sınırlamalar

Şablonları düzenlemek, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için zordur

Gelişmiş raporlama araçları yok

Karmaşık koşullu programlama

Fiyatlandırma

Başlangıç : 100 $/ay

Pro : 415 $/ay

Enterprise: 1.660 $/ay

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,6 (344+ yorum)

Capterra: 4,7 (571+ yorum)

3. Kissflow

Kissflow aracılığıyla

Bir iş süreci yönetim yazılımı çözümü olan Kissflow, her boyuttaki işletme için uygundur. Bu iş akışı yönetim yazılımı, süreçleri standartlaştırarak ve bildirimleri, atamaları ve eskalasyonları otomatikleştirerek BPM ve performans izlemeyi destekler.

Kissflow'un bulut tabanlı iş süreci yönetim sistemi, işletmelerin iş akışlarını kolaylaştırıp basitleştirmesine ve süreçleri otomatikleştirmesine yardımcı olur. Şimdiye kadar her şey yolunda. Bir platform olarak, düşük kodlu araçları nedeniyle, daha karmaşık durumları ve iş akışlarını ele almada esneklik daha azdır.

Anahtar özellikler

Sorunsuz iş süreci yeniden yapılandırması için görsel süreç tasarımı

Dinamik yönlendirme

Kod gerektirmeyen iş akışı formları

Belge paylaşımı ve sosyal işbirliği

SLA yöneticisi

Avantajlar

Kodlama yapmadan süreç ş akışları oluşturun

Özelleştirilebilir süreç raporları sunar

Kullanıcıları iş sürecinin herhangi bir adımına atayın

Ş Akışlarını üçüncü taraf araçlarla bağlar

Sınırlamalar

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıları sisteme dahil etmek zor

Yüksek fiyatlı planlar

Görevleri birden fazla kullanıcıya atama yeteneği yok

Fiyatlandırma

Küçük İşletmeler : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Kurumsal : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,5 (501+ yorum)

Capterra: 5 üzerinden 3,9 (36+ yorum)

Kissflow alternatiflerini inceleyin!

4. Smartsheet

Smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, işletmelerin projeleri planlamasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olan bir elektronik tablo tabanlı BPM aracı sunar. ?

İş işbirliğini iyileştirmek için küçük işletmeler için VoIP sistemi uyguladığınız gibi, Smartsheet de işbirliğinde mükemmel bir araçtır.

Gösterge panelleri, sayfalar ve raporlar sorunsuz bir şekilde entegre olur. Smartsheet'in ideal kullanım alanı, sayfalarda gezinmek için gerekli formülleri kolayca öğrenebilen, teknolojiye yatkın personele sahip işletmelerdir.

Anahtar özellikler

Ş Akışı otomasyonu

Güvenli talep yönetimi

Belgeler için e-imzalar

Müşteri tarafından yönetilen şifreleme anahtarları

Etkinlik günlüğü

Avantajlar

Manuel ve tekrarlayan süreçlerin yerini alan basit ve otomatikleştirilmiş iş akışları

Görevleri görüntüleme, düzenleme ve yönetme için farklı izin düzeyleri

Yaygın iş sorunları için sayfa şablonları

Dönüm noktalarının ve proje bağımlılıklarının Gantt görünümleri

Sınırlamalar

Yerleşik zaman takibi fonksiyonu yoktur

Hesap tabloları, iş süreçlerini yönetmek için sezgisel bir yöntem değildir

Fiyatlandırma

Pro : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları, yıllık faturalandırılır

İş : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4 üzerinden 5 (9.201 yorum)

Capterra: 4,2 (2.658+ yorum)

5. Appian

software Advice aracılığıyla

Appian, BPM araçları üretmek için tam yığın otomasyon ve kurumsal düşük kod olarak fonksiyon gören bir yazılım geliştirme platformudur. Appian, kurumsal yazılım uygulamaları için bir geliştirme ortamı olarak harika bir çözümdür.

Appian, tipik bir iş süreci yönetimi çözümü olmasa da, bu uygulama geliştirme platformu öncelikle geliştiricilerin iş süreçlerini otomatikleştirerek en yüksek performans yönetimini elde etmeleri için tasarlanmıştır .

Anahtar özellikler

Robotik süreç otomasyonu

Akıllı belge işleme

Görsel iş akışı oluşturma

Dinamik raporlama

Sürekli optimizasyon

Avantajlar

Sürükle ve bırak iş akışı oluşturucularla hızlı bir şekilde süreçler oluşturun

Bulut hizmetlerinden, RDBMS'lerden veya eski sistemlerden verileri entegre edin

Herhangi bir konumdan iş akışlarına ve anahtar süreçlere erişin

Süreç iyileştirme için düşük kodlu otomasyon platformu

Sınırlamalar

Sınırlı özelleştirme

Gerekli kodlama bilgisi

Belirli takım üyelerine yorum atama imkanı yok

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Uygulama : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Platform : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sınırsız: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,5 (274+ yorum)

Capterra: 4,2 üzerinden 5 (72+ yorum)

6. Signavio

sAP Store aracılığıyla

Signavio, iş süreçlerini dönüştürmek ve otomatikleştirmek için çeşitli araçlar sunan bir BPM çözümüdür. Yapılandırılabilir ve sağlam bir platform olan Signavio, iş süreçlerini optimize edebilir ve hızlı ve kapsamlı analizler sunabilir.

Gelişmiş sürükle ve bırak süreç modelleme ve süreç madenciliği odaklı performans izleme, Signavio'yu güçlü bir süreç iyileştirme rakibi haline getirir.

Anahtar özellikler

İşbirliğine dayalı model işleme

Mevcut SAP ERP uygulaması veya SAP S/4HANA yazılımıyla bağlantı kurar

Robotik süreç otomasyonu

Önceden oluşturulmuş otomasyon araçları

Süreç işbirliği merkezi

Avantajlar

Kolay veri haritalama

Profesyonel raporlama şablonları

Basit bağlantı entegrasyonları

Sınırlamalar

Ş Akışı özelliği yok

Raporlama fonksiyonlarının sınırları

Karmaşık iş süreçlerini barındıramıyor

Fiyatlandırma

30 günlük ücretsiz deneme

Teklif isteyin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,5 (16+ yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,5 (24+ yorum)

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İş süreçlerinizi optimize etmek ve BPM'yi kolayca uygulamak için bir çözüm arıyorsanız, ClickUp ihtiyacınız olan tüm özellik ve işlevlere sahiptir.

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Misafir Yazar:

John Allen, 8×8'de SEO Direktörü olarak görev yapmaktadır. 14 yılı aşkın deneyime sahip Allen, SEM, SEO, ücretli medya, mobil, sosyal medya ve e-posta alanlarında dijital pazarlama programları oluşturma ve optimize etme konusunda kapsamlı bir geçmişe sahiptir. Yeni müşteri kazanımı ve gelir artışı konularına odaklanmaktadır.