2025'in En İyi 8 BPM Aracı (Artıları, Eksileri, Fiyatlandırma)

En iyi BPM yazılımı mı arıyorsunuz?
İş süreci yönetimi, her şirket için en önemli süreçlerden biridir. İş akışlarınızı optimize ederek her şeyin mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde akışını sağlar.
Ancak BPM karmaşık bir süreçtir, bu yüzden herhangi bir aracı kullanamazsınız, değil mi?
İhtiyacınız olan şey özel bir BPM aracıdır.
Tüm iş süreçlerinizi ve iş akışlarınızı optimize etmeye ve otomasyona adamış bir platformdur.
Bu makalede, BPM yazılımının ne olduğunu ele alacak ve günümüzde mevcut olan sekiz popüler BPM aracını tanıtacağız. En iyisini seçmenize yardımcı olmak için anahtar özellikleri, artıları, eksileri, fiyatları ve müşteri değerlendirmelerini inceleyeceğiz!
Hadi başlayalım!
2023'ün En İyi 8 BPM Aracı
İşte 2023 yılında tüm iş süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı olacak en iyi sekiz iş süreci yönetim aracının listesi:
1. ClickUp
ClickUp, dünyanın 1 numaralı proje yönetimi yazılımıdır. Aynı zamanda iş süreci yönetimi için özel olarak tasarlanmıştır!
İş otomasyonu, ilerleme izleme veya kaynak yönetimi olsun, ClickUp size sunulan her şeyi halleder!
ClickUp iş süreci yönetiminde nasıl yardımcı olur?
- İş Akışı Otomasyonu: 50'den fazla önceden oluşturulmuş iş akışı otomasyon komutu ile, tekrarlayan görevleri anında otomatikleştirebilir, hatta iş akışı yönetimi için kendi otomatik iş akışlarınızı özelleştirebilir ve oluşturabilirsiniz
- Özel Görev Durumları: Her tür proje için ilgili ve özelleştirilmiş görev durumları oluşturun
- Görev Kontrol Listeleri: ayrıntılı yapılacaklar listelerini kullanarak görevlerinizi daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırın
- ClickUp Belgeler: sanal veya şirket içi takımınızla proje veya şirketle ilgili belgeleri kolayca oluşturun, paylaşın ve saklayın
- Gösterge panelleri ve Raporlama: ClickUp'ın Agile Dashboards'unu kullanarak Velocity, Burnup, Burndown ve Cumulative Flow Diagrams gibi grafiklerle proje ilerlemenizi ve takım performansınızı görselleştirin ve ölçün
- Birden fazla atanan kişi: Birden fazla takım üyesini veya hatta bir Takımı işbirliği projesine veya görevine kolayca atayın
- Güçlü Entegrasyonlar: İletişim, video görüşme veya zaman takibi aracı olsun, ClickUp, Slack ve Zoom'dan Toggl ve Google Drive 'a kadar birçok uygulama ile entegrasyon sunar
ClickUp artıları
- Kullanıcı dostu arayüz
- Zengin özelliklere sahip ücretsiz sürüm sunar
- Sürükle ve bırak işlevselliği ile kolay iş akışı yönetimi
- Kolay görev yönetimi için otomatik bir süreç oluşturun
- Çoklu Görünüm ile her türlü proje stiline uyum sağlayabilir
- Herhangi bir takım üyesine hızlıca görev atayabilir
- Zihin Haritaları ile karmaşık süreçleri planlayın veya süreç diyagramları çizin
- Gantt Grafiği ile proje zaman çizelgesini takip edebilirsiniz
- Bir görevin önceliğini düşük, normal, yüksek ve acil olarak vurgulayabilir
- Görevlerin doğru sırayla gerçekleştirilmesini sağlamak için Görev Bağımlılıkları oluşturun
- Proje ve iş akışı görevlerinin tamamlanması için gereken süreyi öğrenmek için Yerel Zaman Takibi'ni destekler
- Güçlü masaüstü, tarayıcı ve mobil uygulamalar olarak mevcuttur
ClickUp eksileri
- Beyaz etiketleme mevcut değildir
- Gösterge panellerini dışa aktaramazsınız
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp, birçok kullanışlı özelliğe sahip güçlü bir ücretsiz sürüm sunar. Ancak, ek işlevler için ücretli planlar aylık sadece 5 $ / kullanıcıdan başlar.
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (1300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)
2. Process Street
Process Street, kurumsal müşterilerin tekrarlayan iş süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan basit bir BPM çözümüdür.
Ancak, iş süreçlerinizi yönetmek için bunları kullanıyorsanız, yanlış yolda mı ilerliyorsunuz?
Hadi bir göz atalım!
Process Street'in anahtar özellikleri
- Kontrol listesi iş akışlarını hızlı bir şekilde oluşturabilir ve atayabilirsiniz
- Görev etkinliklerini gerçek zamanlı olarak izlemek için gösterge paneli
- Salesforce, Jira, Slack ve daha fazlası gibi uygulamalarda eylemleri tetikleyebilen iş akışı otomasyonları
- Yetkili bir BPM sürecini kolaylaştırmak için onaylar
- Planlanmış kontrol listeleri ve süreç otomasyon modülleri
Process Street'in artıları
- Basit kullanıcı arayüzü
- Yapılandırılmış süreç belgelerini kolayca oluşturabilirsiniz
- Belgelere ses ve video dosyaları ekleyebilir
- Etkinlik akışıyla günlük etkinlikleri kolayca izleyin
Process Street'in dezavantajları
- Çevrimdışı sürüm mevcut değildir
- Masaüstü uygulamaları sunmaz
- Temel fiyatlandırma planında öncelikli destek yoktur
Process Street fiyatlandırması
1 üye için sonsuza kadar ücretsiz plan sunar. Ücretli planlar aylık 25 $ / kullanıcıdan başlar.
Process Street müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (110+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (480+ yorum)
3. Kissflow
Kissflow, her boyuttaki işletme için bulut tabanlı bir BPM yazılım çözümüdür. Bu iş akışı yönetimi yazılımı, iş süreçleri otomasyonu ve performans izleme özelliklerini destekler.
Peki, bu araçları kullanarak BPM sorunlarınıza veda edebilir misiniz?
Hadi bir göz atalım.
Kissflow'un anahtar özellikleri
- Hızlı çözüm için hizmet biletleri atayın ve izleyin
- Süreçlere ilişkin anahtar bilgileri elde etmek için gösterge panelleri
- Görevleri, bildirimleri ve eskalasyonları otomatikleştirebilir
- Büyük veri hacimlerini ve karmaşıklığı yönetmek için ölçeklenebilir
- G Suite ve Office365 gibi diğer platformlar için tek oturum açma
Kissflow'un artıları
- Kodlama yapmadan kolay iş süreci yeniden yapılandırması için iş akışını ayarlayın
- Kullanıcıları iş sürecinin herhangi bir adımına atayabilir
- Özelleştirilebilir raporlar sunar
- İş akışlarını üçüncü taraf araçlarla bağlayabilir
Kissflow'un dezavantajları
- Acemi bir iş kullanıcısını sisteme dahil etmek zor olabilir
- Grup oluşturmadan birden fazla kullanıcıya görev atayamama
- Pahalı fiyat planları
Kissflow fiyatlandırması
Bu BPM yazılım çözümünün ücretli planları aylık 10 $/kullanıcıdan başlar.
Kissflow müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (460+ yorum)
- Capterra: 3,8/5 (20+ yorum)
4. Appian
Appian, geliştiricilerin süreç odaklı uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulama geliştirme platformudur. Geleneksel bir süreç yönetimi yazılımı olmasa da, mevcut iş faaliyet süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı olabilir.
Appian'ın anahtar özellikleri
- Süreçleri hızlı bir şekilde oluşturmak için sürükle ve bırak özelliği
- Gerçek zamanlı görev ve süreçle ilgili verileri görüntüleme yeteneği
- RDBMS, bulut hizmetleri veya eski sistemlerden verileri entegre edin
- Önceden tasarlanmış iş akışlarını depolamak için süreç deposu
- Süreç iyileştirme için düşük kodlu otomasyon platformu
Appian'ın artıları
- Kullanıcı dostu ve sezgisel arayüz
- Kritik iş politikaları ve prosedürlerini kolayca tanımlayabilirsiniz
- Hızlı bir şekilde görev formları ve gösterge panelleri oluşturun
- İş akışlarına ve süreçlere her yerden erişebilirsiniz
Appian'ın dezavantajları
- Özelleştirme konusunda sınırlı esneklik
- Temel kodlama bilgisi gerektirir
- Belirli bir takım üyesine yorum atayamama
Appian fiyatlandırması
15 kullanıcıya kadar Ücretsiz plan sunulmaktadır. Ücretli planlar aylık 75 $/kullanıcıdan başlar.
Appian müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (60+ yorum)
5. Bitrix24
Bitrix24, takımlar tarafından müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve proje yönetimi yazılımı aracı olarak kullanılan bir iletişim ve işbirliği platformudur.
Ancak, "24/7" kullanabileceğiniz basit bir yazılım çözümü arıyorsanız, başka bir yere bakmanız daha iyi olabilir.
Bitrix24'ün anahtar özellikleri
- Şablonlar, kontrol listeleri ve alt görevler içeren görevler sunar
- Hızlı iç iletişim için anlık mesajlaşma
- Kodsuz RPA
- Üç tür sürücüde belgeleri kolayca depolayabilir ve paylaşabilirsiniz
- Verimli çalışan ve kaynak yönetimi için takvimler
Bitrix24 artıları
- Kullanışlı ve sezgisel CRM arayüzü
- Satış huninizi kolayca izlemenize yardımcı olabilir
- HRMS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) olarak kullanılabilir
- Android ve iOS uygulamaları mevcuttur
Bitrix24'ün dezavantajları
- Zorlu başlangıç süreci
- Sınırlı yerleşik görev durumları
- Agile grafikler gibi Agile yönetim özellikleri yoktur
Bitrix24 fiyatlandırması
Bitrix24, sınırsız kullanıcı için ücretsiz bir plan sunar. Ücretli planlar tüm kullanıcılar için aylık 49 $'dan başlar.
Bitrix24 müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,0/5 (340+ yorum)
- Capterra: 4,0/5 (420+ yorum)
Bitrix24 alternatiflerini inceleyin!
6. Smartsheet
Smartsheet, projelerin planlanması, yönetimi ve izlenmesine yardımcı olan, elektronik tablo tabanlı bir iş süreci yönetim aracıdır.
Eğer elektronik tabloları seviyorsanız, bu yazıyı çok beğeneceksiniz. Ancak, 90'lı yıllarda yaşamıyorsanız, bu BPM yazılım aracı size biraz eski gelebilir.
Smartsheet'in anahtar özellikleri
- Veri toplamak için web formları oluşturabilir ve kullanabilirsiniz
- Proje bağımlılıklarının ve dönüm noktalarının zaman çizelgesini görmek için Gantt görünümü
- Proje ayrıntılarını kolayca tartışmak için satır, kart ve sayfa konuşmaları
- Kullanıcıların görüntüleme, düzenleme veya yönetici olma izinlerini belirlemek için izin düzeyleri
- Belirli iş sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek için sayfa şablonları
Smartsheet'in artıları
- Tekrarlayan ve manuel süreçler için basit, otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturabilir
- Konuşmalara ve sayfalara ek dosya yükleyebilir
- Salesforce ve Jira gibi uygulamalarla üçüncü taraf uygulama entegrasyonları
- Android ve iOS cihazlar için mobil uygulamalar sunar
Smartsheet'in dezavantajları
- Hesap tabloları, süreçleri yönetmek için kullanıcı dostu bir yol değildir
- Özel etkinlik akışı yok
- Yerleşik zaman takibi fonksiyonu yoktur
Smartsheet fiyatlandırması
Bu BPM platformunun ücretli planları aylık 7 $/kullanıcıdan başlar.
Smartsheet müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (1500+ yorum)
Şu Smartsheet alternatiflerine göz atın !
7. Nintex
Nintex, iş akışlarını ve süreçlerini oluşturmanıza, otomatikleştirmenize ve optimize etmenize yardımcı olan bir platformdur. Ancak, çoğu takım için en uygun fiyatlı BPM çözümü değildir.
Nintex'in anahtar özellikleri
- İş operasyonlarını veya süreçlerini görsel olarak planlayabilir ve haritalayabilir
- Robotik süreç otomasyonu ile tekrarlayan işleri otomatikleştirin
- Üçüncü taraf AI, makine öğrenimi ve Doğal Dil İşleme ile süreçleri optimize edin
- Süreç ve belge onayı için iş akışları sunar
Nintex'in artıları
- Kullanıcı dostu arayüz
- Kişiselleştirilmiş gösterge panelleri ve süreç haritalama
- Kolay iş akışı oluşturma için sürükle ve bırak tasarımcısı
- SharePoint gibi iş uygulamalarıyla kolayca entegre edilebilir
Nintex'in dezavantajları
- Karmaşık süreçleri oluşturmak ve yönetmek zor
- Üçüncü taraf uygulama entegrasyonları zor olabilir
- Pahalı fiyat planları
Nintex fiyatlandırması
Ücretli planlar, sınırsız kullanıcı, sınırsız iş akışı ve 2.000 belge oluşturma için yıllık 25.000 $'dan başlar.
Nintex müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (650+ yorum)
- Capterra: 4,1/5 (70+ yorum)
8. Bizagi Modeler
Bizagi BPM Suite'in bir parçası olan Bizagi Modeler, bir başka popüler iş süreci yönetim yazılımıdır. Bu süreç modelleyici araç, kullanıcıların optimizasyon ve iş süreci iyileştirmeleriyle müşteri deneyimini geliştirmelerine yardımcı olur.
Bizagi'nin anahtar özellikleri
- Hızlı görsel genel bakışlar için ayrıntılı iş akışı diyagramları oluşturun
- Herhangi bir iş süreci modeli üzerinde kolayca işbirliği yapabilirsiniz
- Sürekli güncellemeler için gerçek zamanlı bildirimler ve etkinlik akışı
- Süreçler Word, PDF ve Excel gibi biçimlerde yayınlanabilir
Bizagi Modeler artıları
- Kullanıcı dostu
- İş süreçlerini simüle ederek test edebilirsiniz
- Operasyonel verimlilik için güçlü bir ş Akışı motoruna sahiptir
- Çevrimdışı çalışabilir
Bizagi Modeler eksileri
- Temel plan için oldukça sınırlı bulut depolama alanı
- Yalnızca Windows cihazlarda kullanılabilir
- Gantt grafiği fonksiyonu yok
Bizagi Modeler fiyatlandırması
Bizagi Modeler, sınırlı özelliklere sahip ücretsiz bir plan sunar. Takımınızda 100'den fazla kullanıcı varsa, fiyat teklifi için satış ekibiyle iletişime geçin.
Bizagi Modeler müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (100+ yorum)
En İyi İş Süreci Yönetimi Aracını Nasıl Seçersiniz?
İş süreçlerinizi optimize etmek çok önemlidir ve doğru iş süreci yönetim aracını bulmak hayati önem taşır.
Harika bir BPM yazılımı, süreçleri otomatikleştirmenize, iyileştirme alanlarını belirlemenize ve işleri hızlandırmak için işbirliğinizi artırmanıza yardımcı olur.
Yapmanız gereken tek şey, burada bahsettiğimiz araçların listesini inceleyerek BPM stratejinize uygun olanı bulmak.
Ancak zamandan (ve paradan) tasarruf etmek için ClickUp'ı ücretsiz olarak denemeye ne dersiniz ?
Otomasyon, takım işbirliği, uygulama entegrasyonları ve iş verimliliğinizi artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren özellikleriyle açık ara en iyi BPM aracıdır!