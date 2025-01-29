2025'in En İyi 8 BPM Aracı (Artıları, Eksileri, Fiyatlandırma)

En iyi BPM yazılımı mı arıyorsunuz?

İş süreci yönetimi, her şirket için en önemli süreçlerden biridir. İş akışlarınızı optimize ederek her şeyin mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde akışını sağlar.

Ancak BPM karmaşık bir süreçtir, bu yüzden herhangi bir aracı kullanamazsınız, değil mi?

İhtiyacınız olan şey özel bir BPM aracıdır.

Tüm iş süreçlerinizi ve iş akışlarınızı optimize etmeye ve otomasyona adamış bir platformdur.

Bu makalede, BPM yazılımının ne olduğunu ele alacak ve günümüzde mevcut olan sekiz popüler BPM aracını tanıtacağız. En iyisini seçmenize yardımcı olmak için anahtar özellikleri, artıları, eksileri, fiyatları ve müşteri değerlendirmelerini inceleyeceğiz!

Hadi başlayalım!

İşte 2023 yılında tüm iş süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı olacak en iyi sekiz iş süreci yönetim aracının listesi:

1. ClickUp

ClickUp, dünyanın 1 numaralı proje yönetimi yazılımıdır. Aynı zamanda iş süreci yönetimi için özel olarak tasarlanmıştır!

İş otomasyonu, ilerleme izleme veya kaynak yönetimi olsun, ClickUp size sunulan her şeyi halleder!

ClickUp iş süreci yönetiminde nasıl yardımcı olur?

ClickUp artıları

Kullanıcı dostu arayüz

Zengin özelliklere sahip ücretsiz sürüm sunar

Sürükle ve bırak işlevselliği ile kolay iş akışı yönetimi

Kolay görev yönetimi için otomatik bir süreç oluşturun

Çoklu Görünüm ile her türlü proje stiline uyum sağlayabilir

Herhangi bir takım üyesine hızlıca görev atayabilir

Zihin Haritaları ile karmaşık süreçleri planlayın veya süreç diyagramları çizin

Gantt Grafiği ile proje zaman çizelgesini takip edebilirsiniz

Bir görevin önceliğini düşük, normal, yüksek ve acil olarak vurgulayabilir

Görevlerin doğru sırayla gerçekleştirilmesini sağlamak için Görev Bağımlılıkları oluşturun

Proje ve iş akışı görevlerinin tamamlanması için gereken süreyi öğrenmek için Yerel Zaman Takibi'ni destekler

Güçlü masaüstü, tarayıcı ve mobil uygulamalar olarak mevcuttur

ClickUp eksileri

Beyaz etiketleme mevcut değildir

Gösterge panellerini dışa aktaramazsınız

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp, birçok kullanışlı özelliğe sahip güçlü bir ücretsiz sürüm sunar. Ancak, ek işlevler için ücretli planlar aylık sadece 5 $ / kullanıcıdan başlar.

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (1300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

2. Process Street

Process Street aracılığıyla

Process Street, kurumsal müşterilerin tekrarlayan iş süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan basit bir BPM çözümüdür.

Ancak, iş süreçlerinizi yönetmek için bunları kullanıyorsanız, yanlış yolda mı ilerliyorsunuz?

Hadi bir göz atalım!

Process Street'in anahtar özellikleri

Kontrol listesi iş akışlarını hızlı bir şekilde oluşturabilir ve atayabilirsiniz

Görev etkinliklerini gerçek zamanlı olarak izlemek için gösterge paneli

Salesforce, Jira, Slack ve daha fazlası gibi uygulamalarda eylemleri tetikleyebilen iş akışı otomasyonları

Yetkili bir BPM sürecini kolaylaştırmak için onaylar

Planlanmış kontrol listeleri ve süreç otomasyon modülleri

Process Street'in artıları

Basit kullanıcı arayüzü

Yapılandırılmış süreç belgelerini kolayca oluşturabilirsiniz

Belgelere ses ve video dosyaları ekleyebilir

Etkinlik akışıyla günlük etkinlikleri kolayca izleyin

Process Street'in dezavantajları

Çevrimdışı sürüm mevcut değildir

Masaüstü uygulamaları sunmaz

Temel fiyatlandırma planında öncelikli destek yoktur

Process Street fiyatlandırması

1 üye için sonsuza kadar ücretsiz plan sunar. Ücretli planlar aylık 25 $ / kullanıcıdan başlar.

Process Street müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (480+ yorum)

3. Kissflow

Kissflow aracılığıyla

Kissflow, her boyuttaki işletme için bulut tabanlı bir BPM yazılım çözümüdür. Bu iş akışı yönetimi yazılımı, iş süreçleri otomasyonu ve performans izleme özelliklerini destekler.

Peki, bu araçları kullanarak BPM sorunlarınıza veda edebilir misiniz?

Hadi bir göz atalım.

Kissflow'un anahtar özellikleri

Hızlı çözüm için hizmet biletleri atayın ve izleyin

Süreçlere ilişkin anahtar bilgileri elde etmek için gösterge panelleri

Görevleri, bildirimleri ve eskalasyonları otomatikleştirebilir

Büyük veri hacimlerini ve karmaşıklığı yönetmek için ölçeklenebilir

G Suite ve Office365 gibi diğer platformlar için tek oturum açma

Kissflow'un artıları

Kodlama yapmadan kolay iş süreci yeniden yapılandırması için iş akışını ayarlayın

Kullanıcıları iş sürecinin herhangi bir adımına atayabilir

Özelleştirilebilir raporlar sunar

İş akışlarını üçüncü taraf araçlarla bağlayabilir

Kissflow'un dezavantajları

Acemi bir iş kullanıcısını sisteme dahil etmek zor olabilir

Grup oluşturmadan birden fazla kullanıcıya görev atayamama

Pahalı fiyat planları

Kissflow fiyatlandırması

Bu BPM yazılım çözümünün ücretli planları aylık 10 $/kullanıcıdan başlar.

Kissflow müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (460+ yorum)

Capterra: 3,8/5 (20+ yorum)

4. Appian

Appian aracılığıyla

Appian, geliştiricilerin süreç odaklı uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulama geliştirme platformudur. Geleneksel bir süreç yönetimi yazılımı olmasa da, mevcut iş faaliyet süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı olabilir.

Appian'ın anahtar özellikleri

Süreçleri hızlı bir şekilde oluşturmak için sürükle ve bırak özelliği

Gerçek zamanlı görev ve süreçle ilgili verileri görüntüleme yeteneği

RDBMS, bulut hizmetleri veya eski sistemlerden verileri entegre edin

Önceden tasarlanmış iş akışlarını depolamak için süreç deposu

Süreç iyileştirme için düşük kodlu otomasyon platformu

Appian'ın artıları

Kullanıcı dostu ve sezgisel arayüz

Kritik iş politikaları ve prosedürlerini kolayca tanımlayabilirsiniz

Hızlı bir şekilde görev formları ve gösterge panelleri oluşturun

İş akışlarına ve süreçlere her yerden erişebilirsiniz

Appian'ın dezavantajları

Özelleştirme konusunda sınırlı esneklik

Temel kodlama bilgisi gerektirir

Belirli bir takım üyesine yorum atayamama

Appian fiyatlandırması

15 kullanıcıya kadar Ücretsiz plan sunulmaktadır. Ücretli planlar aylık 75 $/kullanıcıdan başlar.

Appian müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (60+ yorum)

5. Bitrix24

Bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, takımlar tarafından müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve proje yönetimi yazılımı aracı olarak kullanılan bir iletişim ve işbirliği platformudur.

Ancak, "24/7" kullanabileceğiniz basit bir yazılım çözümü arıyorsanız, başka bir yere bakmanız daha iyi olabilir.

Bitrix24'ün anahtar özellikleri

Şablonlar, kontrol listeleri ve alt görevler içeren görevler sunar

Hızlı iç iletişim için anlık mesajlaşma

Kodsuz RPA

Üç tür sürücüde belgeleri kolayca depolayabilir ve paylaşabilirsiniz

Verimli çalışan ve kaynak yönetimi için takvimler

Bitrix24 artıları

Kullanışlı ve sezgisel CRM arayüzü

Satış huninizi kolayca izlemenize yardımcı olabilir

HRMS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) olarak kullanılabilir

Android ve iOS uygulamaları mevcuttur

Bitrix24'ün dezavantajları

Zorlu başlangıç süreci

Sınırlı yerleşik görev durumları

Agile grafikler gibi Agile yönetim özellikleri yoktur

Bitrix24 fiyatlandırması

Bitrix24, sınırsız kullanıcı için ücretsiz bir plan sunar. Ücretli planlar tüm kullanıcılar için aylık 49 $'dan başlar.

Bitrix24 müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,0/5 (340+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (420+ yorum)

Bitrix24 alternatiflerini inceleyin!

6. Smartsheet

Smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, projelerin planlanması, yönetimi ve izlenmesine yardımcı olan, elektronik tablo tabanlı bir iş süreci yönetim aracıdır.

Eğer elektronik tabloları seviyorsanız, bu yazıyı çok beğeneceksiniz. Ancak, 90'lı yıllarda yaşamıyorsanız, bu BPM yazılım aracı size biraz eski gelebilir.

Smartsheet'in anahtar özellikleri

Veri toplamak için web formları oluşturabilir ve kullanabilirsiniz

Proje bağımlılıklarının ve dönüm noktalarının zaman çizelgesini görmek için Gantt görünümü

Proje ayrıntılarını kolayca tartışmak için satır, kart ve sayfa konuşmaları

Kullanıcıların görüntüleme, düzenleme veya yönetici olma izinlerini belirlemek için izin düzeyleri

Belirli iş sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek için sayfa şablonları

Smartsheet'in artıları

Tekrarlayan ve manuel süreçler için basit, otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturabilir

Konuşmalara ve sayfalara ek dosya yükleyebilir

Salesforce ve Jira gibi uygulamalarla üçüncü taraf uygulama entegrasyonları

Android ve iOS cihazlar için mobil uygulamalar sunar

Smartsheet'in dezavantajları

Hesap tabloları, süreçleri yönetmek için kullanıcı dostu bir yol değildir

Özel etkinlik akışı yok

Yerleşik zaman takibi fonksiyonu yoktur

Smartsheet fiyatlandırması

Bu BPM platformunun ücretli planları aylık 7 $/kullanıcıdan başlar.

Smartsheet müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1500+ yorum)

Şu Smartsheet alternatiflerine göz atın !

7. Nintex

Nintex aracılığıyla

Nintex, iş akışlarını ve süreçlerini oluşturmanıza, otomatikleştirmenize ve optimize etmenize yardımcı olan bir platformdur. Ancak, çoğu takım için en uygun fiyatlı BPM çözümü değildir.

Nintex'in anahtar özellikleri

İş operasyonlarını veya süreçlerini görsel olarak planlayabilir ve haritalayabilir

Robotik süreç otomasyonu ile tekrarlayan işleri otomatikleştirin

Üçüncü taraf AI, makine öğrenimi ve Doğal Dil İşleme ile süreçleri optimize edin

Süreç ve belge onayı için iş akışları sunar

Nintex'in artıları

Kullanıcı dostu arayüz

Kişiselleştirilmiş gösterge panelleri ve süreç haritalama

Kolay iş akışı oluşturma için sürükle ve bırak tasarımcısı

SharePoint gibi iş uygulamalarıyla kolayca entegre edilebilir

Nintex'in dezavantajları

Karmaşık süreçleri oluşturmak ve yönetmek zor

Üçüncü taraf uygulama entegrasyonları zor olabilir

Pahalı fiyat planları

Nintex fiyatlandırması

Ücretli planlar, sınırsız kullanıcı, sınırsız iş akışı ve 2.000 belge oluşturma için yıllık 25.000 $'dan başlar.

Nintex müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,1/5 (70+ yorum)

8. Bizagi Modeler

Bizagi Modeler aracılığıyla

Bizagi BPM Suite'in bir parçası olan Bizagi Modeler, bir başka popüler iş süreci yönetim yazılımıdır. Bu süreç modelleyici araç, kullanıcıların optimizasyon ve iş süreci iyileştirmeleriyle müşteri deneyimini geliştirmelerine yardımcı olur.

Bizagi'nin anahtar özellikleri

Hızlı görsel genel bakışlar için ayrıntılı iş akışı diyagramları oluşturun

Herhangi bir iş süreci modeli üzerinde kolayca işbirliği yapabilirsiniz

Sürekli güncellemeler için gerçek zamanlı bildirimler ve etkinlik akışı

Süreçler Word, PDF ve Excel gibi biçimlerde yayınlanabilir

Bizagi Modeler artıları

Kullanıcı dostu

İş süreçlerini simüle ederek test edebilirsiniz

Operasyonel verimlilik için güçlü bir ş Akışı motoruna sahiptir

Çevrimdışı çalışabilir

Bizagi Modeler eksileri

Temel plan için oldukça sınırlı bulut depolama alanı

Yalnızca Windows cihazlarda kullanılabilir

Gantt grafiği fonksiyonu yok

Bizagi Modeler fiyatlandırması

Bizagi Modeler, sınırlı özelliklere sahip ücretsiz bir plan sunar. Takımınızda 100'den fazla kullanıcı varsa, fiyat teklifi için satış ekibiyle iletişime geçin.

Bizagi Modeler müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100+ yorum)

En İyi İş Süreci Yönetimi Aracını Nasıl Seçersiniz?

İş süreçlerinizi optimize etmek çok önemlidir ve doğru iş süreci yönetim aracını bulmak hayati önem taşır.

Harika bir BPM yazılımı, süreçleri otomatikleştirmenize, iyileştirme alanlarını belirlemenize ve işleri hızlandırmak için işbirliğinizi artırmanıza yardımcı olur.

Yapmanız gereken tek şey, burada bahsettiğimiz araçların listesini inceleyerek BPM stratejinize uygun olanı bulmak.

Ancak zamandan (ve paradan) tasarruf etmek için ClickUp'ı ücretsiz olarak denemeye ne dersiniz ?

Otomasyon, takım işbirliği, uygulama entegrasyonları ve iş verimliliğinizi artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren özellikleriyle açık ara en iyi BPM aracıdır!