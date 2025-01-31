2025'in En İyi 10 Sipariş Yönetimi Yazılımı

İster bir e-ticaret mağazası, ister fiziksel bir perakende mağazası veya B2B işi işletiyor olun, doğru sipariş yönetimi yazılımına sahip olmak, satışları artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için anahtardır.

Peki, işiniz için mükemmel aracı nerede bulabilirsiniz? Tam burada.

Son birkaç haftayı kapsamlı araştırmalar yaparak, teknik özellikleri inceleyerek ve en önemlisi gerçek kullanıcı yorumlarını okuyarak geçirdik. Sonuç?

Sizin için, mevcut çok sayıda seçeneği 2024 ve sonrası için en iyi 10 sipariş yönetimi çözümüne indirdik. Bizimle kalın, benzersiz iş ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan çözüme sizi yönlendireceğiz. ?

Sipariş Yönetimi Yazılımı Nedir?

Sipariş Yönetimi Yazılımı (OMS), tüm sipariş yaşam döngüsünü yönetmek için kullanılan dijital bir komut merkezidir. Bir sipariş aldığınızda, müşteriye ulaşmadan önce bir dizi adımdan geçer: işleme, envanter kontrolü, nakliye ve teslimat izleme.

Bir OMS sistemi, bu süreçleri merkezileştirir ve otomatikleştirir. Bu, elektronik tablolara, manuel süreçlere ve insan hatalarına veda etmek, gerçek zamanlı envanter kontrolü ve görünürlük, daha hızlı sipariş işleme ve sipariş yönetimi sürecinde satış verilerini ve finansal bilgileri yönetmek için daha iyi bir genel bakışa merhaba demek anlamına gelir.

Doğru Sipariş Yönetim Sistemini Seçme

İşinizi yönetmek için doğru sipariş yönetim sistemlerini seçmek, sizi ileride stres ve baş ağrılarından kurtaracaktır. İşte bu kararı ter dökmeden vermenize yardımcı olacak kısa bir kılavuz.

Kendiniz ve takımınız için öğrenme sürecini kolaylaştıracak sezgisel bir arayüze sahip, siparişleri yönetmek için envanter görünürlük yazılımı arayın

Seçtiğiniz sipariş yönetim sistemlerinin, özelliklerin kullanımını en üst düzeye çıkarmak ve sorunları daha hızlı çözmek için yeterli eğitim, kapsamlı kaynaklar ve hızlı destek sunduğundan emin olun

OMS'niz, işinizde kullanılan satış kanalları, muhasebe sistemi, ödeme işlemcileri, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) araçları ve proje yönetimi yazılımlarıyla kolayca entegre olmalıdır

Seçtiğiniz OMS, sipariş taleplerini yönetmek, işlemek, izlemek ve yerine getirmek için otomatik iş akışları ayarlamanıza olanak sağlamalıdır

İşinizle birlikte ölçeklenebilen sipariş yönetim sistemlerini seçin. Bu sistemler, performanstan ödün vermeden artan satış kanallarını ve sipariş hacmini ve ek takım üyelerini yönetebilmelidir

Satışlar, envanter, müşteri davranışları ve takım performansı hakkında ayrıntılı raporlama ve analizler sunan OMS seçeneklerine öncelik verin, böylece stratejik adımlar atabilirsiniz

en İyi 10 Sipariş Yönetimi Yazılımı

İşte bugün piyasada bulunan en iyi 10 sipariş yönetimi yazılımının yer aldığı listemiz. İster basit bir sistem arayan küçük bir perakendeci, ister her şeyi yapabilen bir araç arayan büyük bir kurumsal işletme olun, bu listede herkes için bir şeyler var. Bir göz atalım.

ClickUp içinde metin, tarih, ek dosyalar ve daha fazlasını içeren özel formlar oluşturun

ClickUp, sipariş yönetimi iş akışlarınıza kolayca uyarlanabilen sezgisel ve çok yönlü bir proje yönetimi yazılımıdır. Özel alanlarını kullanarak sipariş ID numaraları, müşteri iletişim bilgileri, ürün özellikleri ve teslimat zaman çizelgeleri gibi sipariş ayrıntılarını kaydedin.

Bir başka güçlü özellik ise ClickUp Formlarıdır. Bu özellik, ayarladığınız özel alanları kullanarak sipariş ayrıntılarını doğrudan müşterilerden toplamanızı sağlar. Bu sayede siparişler başından itibaren daha sorunsuz ve daha doğru bir şekilde alınır. Ayrıca, ürünlerinizi ve müşteri hizmetlerinizi iyileştirmek için geri bildirim toplamak için de kullanabilirsiniz.

Yeni Sipariş, Paketleme, Tamamlandı ve Teslim Edildi gibi farklı aşamalarda siparişleri izlemek için özel durumlar ayarlayın. ClickUp'ın Liste ve Kanban görünümleri, envanteri yönetmek ve sipariş akışınızı görselleştirmek için mükemmeldir. Basit bir sürükle ve bırak arayüzü ile envanterinizi kolayca güncelleyebilir ve siparişleri çeşitli aşamalardan geçirebilirsiniz.

Takımınızla bir sipariş hakkında hızlıca konuşmanız mı gerekiyor? Harici iletişim araçlarına güvenmek yerine, ClickUp'ta göreve (yani siparişe) yorum yapın. Bu, tartışmaları bağlamsal olarak düzenli tutar ve ileride başvurmak için saklar. Ayrıca, bildirimler ve hatırlatıcılar, takımınızın envanter seviyelerini ve sipariş teslim tarihlerini takip etmesini sağlar. ⏰

Ve iş akışlarınızı sıfırdan oluşturmanıza gerek yok. ClickUp'ın 1000'den fazla ücretsiz şablonundan herhangi biriyle başlayabilirsiniz. Bunlar arasında şunlar yer alır:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Formlar ücretsiz planda sınırlıdır

Yeni kullanıcıların ClickUp'ın kapsamlı özelliklerine alışması biraz zaman alacaktır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Zoho Inventory

zoho Inventory aracılığıyla

Zoho Inventory, basit sipariş ve envanter iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir çevrimiçi envanter yönetim yazılımıdır. Stok seviyelerini izleyebilir, birden fazla depoyu yönetebilir ve Shopify, Amazon, eBay ve Etsy gibi popüler satış kanallarıyla entegre edebilirsiniz.

Diğer araçların aksine, Zoho Inventory, ürünleri birden fazla para biriminde görüntülemenizi ve satmanızı sağlar ve bunları otomatik olarak temel para biriminize dönüştürür. Ayrıca, tek seferlik veya tekrarlayan ödemeleri kabul etmek için PayPal, Stripe ve RazorPay gibi önemli ödeme ağ geçitleriyle entegre olur.

Zoho Inventory'nin en iyi özellikleri

Zoho Inventory'ye web üzerinden ve Android ve iOS mobil uygulamalarıyla erişin ?

Daha hızlı ve daha doğru stok sayımı için barkod tarama özelliğini kullanın

DHL, FedEx, UPS ve USPS dahil 25'ten fazla nakliye şirketiyle bağlantı kurarak gerçek zamanlı nakliye ücretleri ve küresel sipariş teslimatları hakkında bilgi alın

Zoho Books ve Zoho Analytics ve Zoho CRM gibi diğer Zoho uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Zoho Inventory sınırlamaları

Raporlar temel düzeydedir ve özelleştirilemez

Kullanıcılar tutarsız müşteri desteği bildiriyor

Bazıları kurulumunun karmaşık olduğunu söylüyor

Zoho Inventory fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 49 $/ay

Profesyonel: 99 $/ay

Premium: 249 $/ay

Elite: 299 $/ay

Ultimate: 399 $/ay

Zoho Inventory puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (81 yorum)

Capterra: 4. 4/5 (372 yorum)

3. QuickBooks Online

quickBooks Online aracılığıyla

QuickBooks Online, iş finansmanınızı yönetmek için bulut tabanlı bir muhasebe platformudur. Gelir ve giderleri izlemenize, faturaları ve maaş bordrolarını yönetmenize ve ayrıntılı finansal raporlar oluşturmanıza olanak tanır.

Bu muhasebe özelliklerinin yanı sıra, QuickBooks, envanter seviyelerini takip etmek için Amazon, Ebay, Shopify, Square ve Etsy gibi birden fazla satış kanalına bağlanmanıza olanak tanır. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra, bekleyen ödemeler için faturalar veya tamamlanan ödemeler için satış makbuzları gönderebilirsiniz. ?

QuickBooks Online'ın en iyi özellikleri

Satış vergisinin faturalarınıza otomatik olarak uygulanması için ayarlayın

QuickBooks'u doğrudan banka hesaplarınıza ve kredi kartlarınıza bağlayın

Öğe yeniden sipariş seviyelerini ayarlayın, satın alma siparişleri oluşturun ve öğeleri teslim alındığında ve ödeme yapıldığında gider olarak kaydedin

Kar ve zarar, nakit akış tablosu, bilanço ve alacak hesapları yaşlandırma özeti gibi finansal raporlar oluşturun

QuickBooks Online sınırlamaları

Kullanıcılar, güncellemelerden sonra bazen hatalar oluştuğunu bildiriyor

Müşteri desteğinin başarısı değişkenlik gösteriyor

Yalnızca en yüksek planlar çok kanallı satış bağlantısı ve envanter yönetimi sunar

QuickBooks Online fiyatlandırması

Basit Başlangıç: Aylık 30 $

Temel özellikler: 60 $/ay

Artı: 90 $/ay

Gelişmiş: 200 $/ay

QuickBooks Online puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (3.100+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (6.200+ yorum)

4. Jotform

jotform aracılığıyla

Jotform, sipariş formları oluşturmak ve paylaşmak için kullanılan bir çevrimiçi form oluşturucu. Bu sayede, ilgili sipariş bilgilerini (müşteri iletişim bilgileri, sipariş özellikleri ve gönderim bilgileri gibi) toplayabilir ve müşterilerden ödeme alabilirsiniz. ?

Sipariş gönderileri, Jotform tablolarında kolayca izlenebilir ve yönetilebilir. Yerel entegrasyonları sayesinde, bu gönderileri Hubspot ve Salesforce gibi CRM araçları veya Trello ve ClickUp gibi proje yönetimi yazılımları içinde yönetmeyi de seçebilirsiniz.

Jotform'un en iyi özellikleri

900'den fazla sipariş formu şablonundan herhangi birini markanızın stiline uyacak şekilde özelleştirin ve sipariş ayrıntılarını toplayın

Sipariş formlarını İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Hollandaca ve İtalyanca dahil 100'den fazla dile çevirmenize olanak tanır

PayPal, Stripe, Authorize. Net ve Square dahil 40'tan fazla ödeme işlemcisiyle bağlantı kurmanızı sağlar

Formlarınıza erişimi bağlantılar, QR kodları ve web sayfası gömükleri aracılığıyla paylaşabilirsiniz

Jotform sınırlamaları

Ücretsiz plan sadece beş form ve aylık 100 gönderiye izin verir

Kullanıcılar, bazen yavaş ve hatalı çalıştığını bildiriyor

Jotform fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Bronz: 39 $/ay

Gümüş: 49 $/ay

Gold: 129 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (204 yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.550+ yorum)

5. Linnworks

linnworks aracılığıyla

Linnworks, Amazon, eBay, Shopify, Magento ve WooCommerce gibi birçok e-ticaret platformu ve pazaryerinde envanter ve sipariş yönetimini kolaylaştırır. Bu, tüm panolardaki stok seviyelerini senkronize eder ve stok fazlası ve stok tükenmesini önler.

Linnworks aracılığıyla nakliye platformlarına doğrudan bağlanarak nakliye etiketi oluşturma ve izleme işlemlerini otomatikleştirin. Ayrıca, raporlama ve analiz araçları, stratejik kararlar almak için satış performansı ve envanter durumuna ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlar.

Linnworks'ün en iyi özellikleri

En çok satan ürünler ve stokta tükenme riski olan ürünler hakkında genel bir bakış elde edin

Satın alma siparişleri oluşturma, taşıyıcı atama ve aynı müşteriden gelen birden fazla siparişi birleştirme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Belirli bir dönem boyunca birden fazla e-ticaret platformundaki finansal performansı görselleştirin

DHL, UPS, FedEx ve Easyship gibi 30'dan fazla büyük taşıyıcı ve üçüncü taraf lojistik sağlayıcıyla doğrudan entegre edin

Linnworks sınırlamaları

Kullanıcılar, bazen hatalar olduğunu bildiriyor

Bazı kullanıcılar fiyat planlarının pahalı olduğunu söylüyor

Müşteri desteğinin yanıt vermesi birkaç gün sürebilir

Linnworks fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Linnworks puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (66 yorum)

Capterra: 4,0/5 (26 yorum)

6. Brightpearl

brightpearl aracılığıyla

Brightpearl, çok kanallı toptancılar ve perakendeciler için özel olarak tasarlanmış bir sipariş yönetim platformudur. Amazon, eBay, Walmart ve Shopify gibi platformlarda envanter izleme ve çok kanallı sipariş yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca, e-ticaret işlemlerinizi kolaylaştırmak için ödeme ağ geçitleri, muhasebe yazılımları ve nakliye sağlayıcılarıyla entegre olur.

Anahtar özelliklerinden biri, iletişim bilgileri, sipariş geçmişi ve geçmiş etkileşimler dahil olmak üzere müşteri profillerini otomatik olarak kaydetme yeteneğidir. Bu, en sadık müşterilerinizi ödüllendirmeyi ve belirli müşteri segmentleri için daha kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmayı kolaylaştırır.

Brightpearl'ın en iyi özellikleri

Envanter tahsisini, sipariş yerine getirme sürecini ve faturalandırmayı otomatikleştirmenizi sağlar

PayPal, Stripe, Square ve Authorize dahil olmak üzere yedi ödeme ağ geçidi üzerinden ödeme kabul edebilirsiniz. Net

Envanter planlama aracını kullanarak talebi tahmin edin ve her zaman doğru ürünleri zamanında satın alın

En çok satan ürünler, ülkeye göre sipariş değeri, gelir, reklam harcamaları, dönüşüm başına maliyet ve müşteri yaşam boyu değeri gibi metrikleri görselleştirin

Brightpearl sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Kullanıcılar, bazen yavaşladığını bildiriyor

Brightpearl fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Brightpearl puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (70 yorum)

Capterra: 4. 4/5 (150+ yorum)

7. NetSuite

netSuite aracılığıyla

NetSuite, esneklik ve ölçeklenebilirliği ön planda tutan, hızla büyüyen işletmeler ve büyük kurumsal şirketler için bir kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümüdür. Faturalandırma, finans, envanter ve müşteri ilişkileri gibi görevler için özelleştirilebilir modüllerle birlikte gelir.

Gösterge panelleri, size ve takımınıza iş performans ölçümlerinin net bir özetini sunar. Daha da iyisi: Rol tabanlı erişim sayesinde herkes yalnızca kendi rolüyle ilgili verileri görebilir. ?‍?

NetSuite'in en iyi özellikleri

Veritabanınızdaki her bir öğeyle ilgili ayrıntıları toplamak ve saklamak için özel alanlar ekleyin

Vergilerin otomatik olarak hesaplanıp iş işlemlerine uygulanmasını ayarlayın

Belirli kriterlere uyan veri kümelerine hızlıca erişmek için çeşitli modüllerde kaydedilmiş aramalar oluşturun

Envanter etkinliği, ürüne göre satışlar (veya potansiyel müşteri kaynağı veya promosyon kodu), gelir ve nakit akış tabloları dahil 100'den fazla rapor oluşturun

NetSuite sınırlamaları

Özelleştirme, belirli teknik beceriler gerektirir

Kullanıcılar, bir girişi güncellerken veya raporları yüklerken yavaşladığını bildiriyor

NetSuite fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

NetSuite puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (2.600+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.300+ yorum)

8. Extensiv Sipariş Yöneticisi

extensiv Order Manager aracılığıyla

Extensiv Order Manager, e-ticaret işletmelerinin operasyonlarını tek bir platformda kolaylaştırmak ve senkronize etmek için tasarlanmıştır. Bunu, birden fazla e-ticaret platformu, pazar yeri, depo, nakliye şirketi ve üçüncü taraf lojistik sağlayıcılarla entegre olarak gerçekleştirir.

Öne çıkan özelliklerinden biri, öğe miktarları belirli eşiklere ulaştığında geçmiş veriler ve içgörülerle satın alma siparişlerini otomatik olarak oluşturma yeteneğidir. Bu, envanter seviyelerinin her zaman talebi karşılayacak şekilde hazır olmasını sağlar.

Extensiv Order Manager'ın en iyi özellikleri

Parçalar tek tek satıldığında bile ürünleri paketleyin ve envanteri doğru bir şekilde izleyin ?

İletişim bilgileri, minimum sipariş miktarı ve teslimat süreleri dahil olmak üzere tedarikçi bilgilerini depolayın ve yönetin

Siparişleri doğru depoya yönlendirmek, siparişleri birden fazla depoya bölmek ve en iyi nakliye hizmetine bağlanmak için kurallar belirleyin

Envanter değeri ve eskime, stok tutma birimi (SKU) karlılığı ve talep tahminlerini içeren raporlar oluşturun

Extensiv Order Manager sınırlamaları

PayPal, kullanılabilen tek ödeme ağ geçididir

Kullanıcılar, kurulumun karmaşık ve zaman alıcı olduğunu söylüyor

Bazıları, bazen hatalar olabileceğini söylüyor

Extensiv Order Manager fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Extensiv Order Manager puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (63 yorum)

Capterra: 4,8/5 (107 yorum)

9. Google Formlar

google Formlar aracılığıyla

Google Formlar, basit bir sipariş yönetim sistemine ihtiyaç duyan küçük işletmeler için ücretsiz bir çevrimiçi form oluşturucu. Müşterilerden siparişleri toplamak için çeşitli giriş türleri (metin, tarih ve saat, açılır menüler gibi) içeren formlar tasarlayabilirsiniz.

Ayrıca, formun görünümünü renkler, yazı tipleri, resimler ve afişlerle özelleştirmek çok kolaydır. Sipariş formlarınızı oluşturduktan sonra, e-posta, doğrudan bağlantılar, web sitesi gömülü öğeleri ve Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları aracılığıyla kolayca paylaşılabilir.

Google Formlar'ın en iyi özellikleri

İlk kez kullanıyor olsanız bile arayüzünde kolaylıkla gezinin

Daha ayrıntılı analiz için yanıtları Google E-Tablolar'a bağlayın

Tüm yanıtları yazdırın veya CSV dosyası olarak indirin

Bir düğmeyi anahtarlamakla yanıtları kabul etmeyi durdurun

Google Formlar sınırlamaları

Aralarından seçim yapabileceğiniz yalnızca birkaç şablon ve yazı tipi vardır

Üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyonlar bekleyin

Google Formlar fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Formlar puanları ve yorumları

G2: Yorum yok

Capterra: 4,7/5 (10.600+ yorum)

10. Odoo

odoo aracılığıyla

Odoo, temel iş operasyonlarını tek bir alanda birleştiren başka bir ERP çözümüdür. Kullanıcı dostu bir arayüze ve envanter, satış ve pazarlama, muhasebe ve insan kaynakları gibi alanları yönetmek için bir dizi uygulamaya sahiptir.

Bu modüler tasarım, işletmelerin temel uygulamalarla başlayıp gerektiğinde ölçeklendirmesine olanak tanır. Açık kaynaklı bir yazılım olarak, iş ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde indirebileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz ücretsiz bir topluluk sürümü vardır. Ancak çevrimiçi barındırma, bakım ve destek istiyorsanız, kurumsal sürüm tam size göre.

Odoo'nun en iyi özellikleri

Odoo'ya web, masaüstü ve mobil cihazlardan erişin

Tüm satış kanallarında envanter, ürün hareketleri ve satışları izleyin

Barkod tarayıcıları ve satış noktası (POS) sistemlerini envanterle entegre ederek gerçek zamanlı veri senkronizasyonu sağlayın

Tahmini envanter, envanter değerlemesi ve depo analizi hakkında özel raporlar oluşturun

Odoo sınırlamaları

Hacimli verilerle çalışırken kullanıcı arayüzü gecikiyor

Topluluk sürümü tüm Odoo uygulamalarına sahip değildir ve mevcut uygulamaların bazıları sınırlı işlevselliğe sahiptir

Odoo fiyatlandırması

Bir Uygulama Ücretsiz: 0

Standart: 9,10 $/ay kullanıcı başına

Özel: 13,60 $/ay kullanıcı başına

Odoo puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (225 yorum)

Capterra: 4. 1/5 (704 yorum)

Sipariş Yönetimi Yazılımıyla İş Akışlarınızı Kolaylaştırın

En iyi 10 sipariş yönetimi yazılımı çözümü parmaklarınızın ucunda, iş operasyonlarınızı kolaylaştırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu seçenekleri incelerken, her birinin işinizin özel ihtiyaçları ve hedefleriyle ne kadar uyumlu olduğunu değerlendirin, böylece doğru olanı seçebilirsiniz.

Ve hey, sipariş yönetimini proje ve müşteri ilişkileri yönetimi ile güzel bir şekilde birleştiren bir platform arıyorsanız, ClickUp'ı mutlaka inceleyin. Bu, müşterilerinizi ve banka hesaplarınızı uzun süre mutlu etmek için işinizin ihtiyacı olan şey olabilir. ?

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