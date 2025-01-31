2025'in En İyi 10 Sipariş Yönetimi Yazılımı

İster bir e-ticaret mağazası, ister fiziksel bir perakende mağazası veya B2B işi işletiyor olun, doğru sipariş yönetimi yazılımına sahip olmak, satışları artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için anahtardır.
Peki, işiniz için mükemmel aracı nerede bulabilirsiniz? Tam burada.
Son birkaç haftayı kapsamlı araştırmalar yaparak, teknik özellikleri inceleyerek ve en önemlisi gerçek kullanıcı yorumlarını okuyarak geçirdik. Sonuç?
Sizin için, mevcut çok sayıda seçeneği 2024 ve sonrası için en iyi 10 sipariş yönetimi çözümüne indirdik. Bizimle kalın, benzersiz iş ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan çözüme sizi yönlendireceğiz. ?
Sipariş Yönetimi Yazılımı Nedir?
Sipariş Yönetimi Yazılımı (OMS), tüm sipariş yaşam döngüsünü yönetmek için kullanılan dijital bir komut merkezidir. Bir sipariş aldığınızda, müşteriye ulaşmadan önce bir dizi adımdan geçer: işleme, envanter kontrolü, nakliye ve teslimat izleme.
Bir OMS sistemi, bu süreçleri merkezileştirir ve otomatikleştirir. Bu, elektronik tablolara, manuel süreçlere ve insan hatalarına veda etmek, gerçek zamanlı envanter kontrolü ve görünürlük, daha hızlı sipariş işleme ve sipariş yönetimi sürecinde satış verilerini ve finansal bilgileri yönetmek için daha iyi bir genel bakışa merhaba demek anlamına gelir.
Doğru Sipariş Yönetim Sistemini Seçme
İşinizi yönetmek için doğru sipariş yönetim sistemlerini seçmek, sizi ileride stres ve baş ağrılarından kurtaracaktır. İşte bu kararı ter dökmeden vermenize yardımcı olacak kısa bir kılavuz.
- Kendiniz ve takımınız için öğrenme sürecini kolaylaştıracak sezgisel bir arayüze sahip, siparişleri yönetmek için envanter görünürlük yazılımı arayın
- Seçtiğiniz sipariş yönetim sistemlerinin, özelliklerin kullanımını en üst düzeye çıkarmak ve sorunları daha hızlı çözmek için yeterli eğitim, kapsamlı kaynaklar ve hızlı destek sunduğundan emin olun
- OMS'niz, işinizde kullanılan satış kanalları, muhasebe sistemi, ödeme işlemcileri, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) araçları ve proje yönetimi yazılımlarıyla kolayca entegre olmalıdır
- Seçtiğiniz OMS, sipariş taleplerini yönetmek, işlemek, izlemek ve yerine getirmek için otomatik iş akışları ayarlamanıza olanak sağlamalıdır
- İşinizle birlikte ölçeklenebilen sipariş yönetim sistemlerini seçin. Bu sistemler, performanstan ödün vermeden artan satış kanallarını ve sipariş hacmini ve ek takım üyelerini yönetebilmelidir
- Satışlar, envanter, müşteri davranışları ve takım performansı hakkında ayrıntılı raporlama ve analizler sunan OMS seçeneklerine öncelik verin, böylece stratejik adımlar atabilirsiniz
en İyi 10 Sipariş Yönetimi Yazılımı
İşte bugün piyasada bulunan en iyi 10 sipariş yönetimi yazılımının yer aldığı listemiz. İster basit bir sistem arayan küçük bir perakendeci, ister her şeyi yapabilen bir araç arayan büyük bir kurumsal işletme olun, bu listede herkes için bir şeyler var. Bir göz atalım.
1. ClickUp
ClickUp, sipariş yönetimi iş akışlarınıza kolayca uyarlanabilen sezgisel ve çok yönlü bir proje yönetimi yazılımıdır. Özel alanlarını kullanarak sipariş ID numaraları, müşteri iletişim bilgileri, ürün özellikleri ve teslimat zaman çizelgeleri gibi sipariş ayrıntılarını kaydedin.
Bir başka güçlü özellik ise ClickUp Formlarıdır. Bu özellik, ayarladığınız özel alanları kullanarak sipariş ayrıntılarını doğrudan müşterilerden toplamanızı sağlar. Bu sayede siparişler başından itibaren daha sorunsuz ve daha doğru bir şekilde alınır. Ayrıca, ürünlerinizi ve müşteri hizmetlerinizi iyileştirmek için geri bildirim toplamak için de kullanabilirsiniz.
Yeni Sipariş, Paketleme, Tamamlandı ve Teslim Edildi gibi farklı aşamalarda siparişleri izlemek için özel durumlar ayarlayın. ClickUp'ın Liste ve Kanban görünümleri, envanteri yönetmek ve sipariş akışınızı görselleştirmek için mükemmeldir. Basit bir sürükle ve bırak arayüzü ile envanterinizi kolayca güncelleyebilir ve siparişleri çeşitli aşamalardan geçirebilirsiniz.
Takımınızla bir sipariş hakkında hızlıca konuşmanız mı gerekiyor? Harici iletişim araçlarına güvenmek yerine, ClickUp'ta göreve (yani siparişe) yorum yapın. Bu, tartışmaları bağlamsal olarak düzenli tutar ve ileride başvurmak için saklar. Ayrıca, bildirimler ve hatırlatıcılar, takımınızın envanter seviyelerini ve sipariş teslim tarihlerini takip etmesini sağlar. ⏰
Ve iş akışlarınızı sıfırdan oluşturmanıza gerek yok. ClickUp'ın 1000'den fazla ücretsiz şablonundan herhangi biriyle başlayabilirsiniz. Bunlar arasında şunlar yer alır:
- Müşteri siparişlerini ve ödeme ayrıntılarını toplamak için bir ürün sipariş formu şablonu
- Siparişleri işleme, gönderme ve teslim etme süresini kısaltmak için sipariş yerine getirme şablonu
- Satın alma siparişlerini yönetmek için satın alma siparişi ve envanter şablonu
- İş malzemeleri ve satın alımları izlemek için bir tedarik sipariş formu şablonu
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'a web üzerinden ve mükemmel senkronizasyon ile birden fazla mobil ve masaüstü cihazdan erişin
- Satış siparişlerini görselleştirmek, takım performansını değerlendirmek ve iş hedeflerine ve anahtar performans göstergelerine (KPI) yönelik ilerlemeyi izlemek için özel gösterge panelleri oluşturun
- Clickup'ın 100'den fazla hazır otomasyonundan herhangi biriyle tekrarlayan görevleri otomatikleştirin (örneğin, bir siparişin durumu değiştiğinde, siparişe atanan kişi de değiştirilir)
- Salesforce, Hubspot ve Zendesk gibi CRM sistemleri dahil 100'den fazla iş aracıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin
- ClickUp'ın kapsamlı özelliklerini hızlıca öğrenmek için demo videolarını, eğitimlerini ve web seminerlerini izleyin
ClickUp sınırlamaları
- Formlar ücretsiz planda sınırlıdır
- Yeni kullanıcıların ClickUp'ın kapsamlı özelliklerine alışması biraz zaman alacaktır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
2. Zoho Inventory
Zoho Inventory, basit sipariş ve envanter iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir çevrimiçi envanter yönetim yazılımıdır. Stok seviyelerini izleyebilir, birden fazla depoyu yönetebilir ve Shopify, Amazon, eBay ve Etsy gibi popüler satış kanallarıyla entegre edebilirsiniz.
Diğer araçların aksine, Zoho Inventory, ürünleri birden fazla para biriminde görüntülemenizi ve satmanızı sağlar ve bunları otomatik olarak temel para biriminize dönüştürür. Ayrıca, tek seferlik veya tekrarlayan ödemeleri kabul etmek için PayPal, Stripe ve RazorPay gibi önemli ödeme ağ geçitleriyle entegre olur.
Zoho Inventory'nin en iyi özellikleri
- Zoho Inventory'ye web üzerinden ve Android ve iOS mobil uygulamalarıyla erişin ?
- Daha hızlı ve daha doğru stok sayımı için barkod tarama özelliğini kullanın
- DHL, FedEx, UPS ve USPS dahil 25'ten fazla nakliye şirketiyle bağlantı kurarak gerçek zamanlı nakliye ücretleri ve küresel sipariş teslimatları hakkında bilgi alın
- Zoho Books ve Zoho Analytics ve Zoho CRM gibi diğer Zoho uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin
Zoho Inventory sınırlamaları
- Raporlar temel düzeydedir ve özelleştirilemez
- Kullanıcılar tutarsız müşteri desteği bildiriyor
- Bazıları kurulumunun karmaşık olduğunu söylüyor
Zoho Inventory fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: 49 $/ay
- Profesyonel: 99 $/ay
- Premium: 249 $/ay
- Elite: 299 $/ay
- Ultimate: 399 $/ay
Zoho Inventory puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (81 yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (372 yorum)
3. QuickBooks Online
QuickBooks Online, iş finansmanınızı yönetmek için bulut tabanlı bir muhasebe platformudur. Gelir ve giderleri izlemenize, faturaları ve maaş bordrolarını yönetmenize ve ayrıntılı finansal raporlar oluşturmanıza olanak tanır.
Bu muhasebe özelliklerinin yanı sıra, QuickBooks, envanter seviyelerini takip etmek için Amazon, Ebay, Shopify, Square ve Etsy gibi birden fazla satış kanalına bağlanmanıza olanak tanır. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra, bekleyen ödemeler için faturalar veya tamamlanan ödemeler için satış makbuzları gönderebilirsiniz. ?
QuickBooks Online'ın en iyi özellikleri
- Satış vergisinin faturalarınıza otomatik olarak uygulanması için ayarlayın
- QuickBooks'u doğrudan banka hesaplarınıza ve kredi kartlarınıza bağlayın
- Öğe yeniden sipariş seviyelerini ayarlayın, satın alma siparişleri oluşturun ve öğeleri teslim alındığında ve ödeme yapıldığında gider olarak kaydedin
- Kar ve zarar, nakit akış tablosu, bilanço ve alacak hesapları yaşlandırma özeti gibi finansal raporlar oluşturun
QuickBooks Online sınırlamaları
- Kullanıcılar, güncellemelerden sonra bazen hatalar oluştuğunu bildiriyor
- Müşteri desteğinin başarısı değişkenlik gösteriyor
- Yalnızca en yüksek planlar çok kanallı satış bağlantısı ve envanter yönetimi sunar
QuickBooks Online fiyatlandırması
- Basit Başlangıç: Aylık 30 $
- Temel özellikler: 60 $/ay
- Artı: 90 $/ay
- Gelişmiş: 200 $/ay
QuickBooks Online puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (3.100+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (6.200+ yorum)
4. Jotform
Jotform, sipariş formları oluşturmak ve paylaşmak için kullanılan bir çevrimiçi form oluşturucu. Bu sayede, ilgili sipariş bilgilerini (müşteri iletişim bilgileri, sipariş özellikleri ve gönderim bilgileri gibi) toplayabilir ve müşterilerden ödeme alabilirsiniz. ?
Sipariş gönderileri, Jotform tablolarında kolayca izlenebilir ve yönetilebilir. Yerel entegrasyonları sayesinde, bu gönderileri Hubspot ve Salesforce gibi CRM araçları veya Trello ve ClickUp gibi proje yönetimi yazılımları içinde yönetmeyi de seçebilirsiniz.
Jotform'un en iyi özellikleri
- 900'den fazla sipariş formu şablonundan herhangi birini markanızın stiline uyacak şekilde özelleştirin ve sipariş ayrıntılarını toplayın
- Sipariş formlarını İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Hollandaca ve İtalyanca dahil 100'den fazla dile çevirmenize olanak tanır
- PayPal, Stripe, Authorize. Net ve Square dahil 40'tan fazla ödeme işlemcisiyle bağlantı kurmanızı sağlar
- Formlarınıza erişimi bağlantılar, QR kodları ve web sayfası gömükleri aracılığıyla paylaşabilirsiniz
Jotform sınırlamaları
- Ücretsiz plan sadece beş form ve aylık 100 gönderiye izin verir
- Kullanıcılar, bazen yavaş ve hatalı çalıştığını bildiriyor
Jotform fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Bronz: 39 $/ay
- Gümüş: 49 $/ay
- Gold: 129 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jotform puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (204 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.550+ yorum)
5. Linnworks
Linnworks, Amazon, eBay, Shopify, Magento ve WooCommerce gibi birçok e-ticaret platformu ve pazaryerinde envanter ve sipariş yönetimini kolaylaştırır. Bu, tüm panolardaki stok seviyelerini senkronize eder ve stok fazlası ve stok tükenmesini önler.
Linnworks aracılığıyla nakliye platformlarına doğrudan bağlanarak nakliye etiketi oluşturma ve izleme işlemlerini otomatikleştirin. Ayrıca, raporlama ve analiz araçları, stratejik kararlar almak için satış performansı ve envanter durumuna ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlar.
Linnworks'ün en iyi özellikleri
- En çok satan ürünler ve stokta tükenme riski olan ürünler hakkında genel bir bakış elde edin
- Satın alma siparişleri oluşturma, taşıyıcı atama ve aynı müşteriden gelen birden fazla siparişi birleştirme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- Belirli bir dönem boyunca birden fazla e-ticaret platformundaki finansal performansı görselleştirin
- DHL, UPS, FedEx ve Easyship gibi 30'dan fazla büyük taşıyıcı ve üçüncü taraf lojistik sağlayıcıyla doğrudan entegre edin
Linnworks sınırlamaları
- Kullanıcılar, bazen hatalar olduğunu bildiriyor
- Bazı kullanıcılar fiyat planlarının pahalı olduğunu söylüyor
- Müşteri desteğinin yanıt vermesi birkaç gün sürebilir
Linnworks fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Linnworks puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (66 yorum)
- Capterra: 4,0/5 (26 yorum)
6. Brightpearl
Brightpearl, çok kanallı toptancılar ve perakendeciler için özel olarak tasarlanmış bir sipariş yönetim platformudur. Amazon, eBay, Walmart ve Shopify gibi platformlarda envanter izleme ve çok kanallı sipariş yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca, e-ticaret işlemlerinizi kolaylaştırmak için ödeme ağ geçitleri, muhasebe yazılımları ve nakliye sağlayıcılarıyla entegre olur.
Anahtar özelliklerinden biri, iletişim bilgileri, sipariş geçmişi ve geçmiş etkileşimler dahil olmak üzere müşteri profillerini otomatik olarak kaydetme yeteneğidir. Bu, en sadık müşterilerinizi ödüllendirmeyi ve belirli müşteri segmentleri için daha kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmayı kolaylaştırır.
Brightpearl'ın en iyi özellikleri
- Envanter tahsisini, sipariş yerine getirme sürecini ve faturalandırmayı otomatikleştirmenizi sağlar
- PayPal, Stripe, Square ve Authorize dahil olmak üzere yedi ödeme ağ geçidi üzerinden ödeme kabul edebilirsiniz. Net
- Envanter planlama aracını kullanarak talebi tahmin edin ve her zaman doğru ürünleri zamanında satın alın
- En çok satan ürünler, ülkeye göre sipariş değeri, gelir, reklam harcamaları, dönüşüm başına maliyet ve müşteri yaşam boyu değeri gibi metrikleri görselleştirin
Brightpearl sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci
- Kullanıcılar, bazen yavaşladığını bildiriyor
Brightpearl fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Brightpearl puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (70 yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (150+ yorum)
7. NetSuite
NetSuite, esneklik ve ölçeklenebilirliği ön planda tutan, hızla büyüyen işletmeler ve büyük kurumsal şirketler için bir kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümüdür. Faturalandırma, finans, envanter ve müşteri ilişkileri gibi görevler için özelleştirilebilir modüllerle birlikte gelir.
Gösterge panelleri, size ve takımınıza iş performans ölçümlerinin net bir özetini sunar. Daha da iyisi: Rol tabanlı erişim sayesinde herkes yalnızca kendi rolüyle ilgili verileri görebilir. ??
NetSuite'in en iyi özellikleri
- Veritabanınızdaki her bir öğeyle ilgili ayrıntıları toplamak ve saklamak için özel alanlar ekleyin
- Vergilerin otomatik olarak hesaplanıp iş işlemlerine uygulanmasını ayarlayın
- Belirli kriterlere uyan veri kümelerine hızlıca erişmek için çeşitli modüllerde kaydedilmiş aramalar oluşturun
- Envanter etkinliği, ürüne göre satışlar (veya potansiyel müşteri kaynağı veya promosyon kodu), gelir ve nakit akış tabloları dahil 100'den fazla rapor oluşturun
NetSuite sınırlamaları
- Özelleştirme, belirli teknik beceriler gerektirir
- Kullanıcılar, bir girişi güncellerken veya raporları yüklerken yavaşladığını bildiriyor
NetSuite fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
NetSuite puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (2.600+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (1.300+ yorum)
8. Extensiv Sipariş Yöneticisi
Extensiv Order Manager, e-ticaret işletmelerinin operasyonlarını tek bir platformda kolaylaştırmak ve senkronize etmek için tasarlanmıştır. Bunu, birden fazla e-ticaret platformu, pazar yeri, depo, nakliye şirketi ve üçüncü taraf lojistik sağlayıcılarla entegre olarak gerçekleştirir.
Öne çıkan özelliklerinden biri, öğe miktarları belirli eşiklere ulaştığında geçmiş veriler ve içgörülerle satın alma siparişlerini otomatik olarak oluşturma yeteneğidir. Bu, envanter seviyelerinin her zaman talebi karşılayacak şekilde hazır olmasını sağlar.
Extensiv Order Manager'ın en iyi özellikleri
- Parçalar tek tek satıldığında bile ürünleri paketleyin ve envanteri doğru bir şekilde izleyin ?
- İletişim bilgileri, minimum sipariş miktarı ve teslimat süreleri dahil olmak üzere tedarikçi bilgilerini depolayın ve yönetin
- Siparişleri doğru depoya yönlendirmek, siparişleri birden fazla depoya bölmek ve en iyi nakliye hizmetine bağlanmak için kurallar belirleyin
- Envanter değeri ve eskime, stok tutma birimi (SKU) karlılığı ve talep tahminlerini içeren raporlar oluşturun
Extensiv Order Manager sınırlamaları
- PayPal, kullanılabilen tek ödeme ağ geçididir
- Kullanıcılar, kurulumun karmaşık ve zaman alıcı olduğunu söylüyor
- Bazıları, bazen hatalar olabileceğini söylüyor
Extensiv Order Manager fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Extensiv Order Manager puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (63 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (107 yorum)
9. Google Formlar
Google Formlar, basit bir sipariş yönetim sistemine ihtiyaç duyan küçük işletmeler için ücretsiz bir çevrimiçi form oluşturucu. Müşterilerden siparişleri toplamak için çeşitli giriş türleri (metin, tarih ve saat, açılır menüler gibi) içeren formlar tasarlayabilirsiniz.
Ayrıca, formun görünümünü renkler, yazı tipleri, resimler ve afişlerle özelleştirmek çok kolaydır. Sipariş formlarınızı oluşturduktan sonra, e-posta, doğrudan bağlantılar, web sitesi gömülü öğeleri ve Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları aracılığıyla kolayca paylaşılabilir.
Google Formlar'ın en iyi özellikleri
- İlk kez kullanıyor olsanız bile arayüzünde kolaylıkla gezinin
- Daha ayrıntılı analiz için yanıtları Google E-Tablolar'a bağlayın
- Tüm yanıtları yazdırın veya CSV dosyası olarak indirin
- Bir düğmeyi anahtarlamakla yanıtları kabul etmeyi durdurun
Google Formlar sınırlamaları
- Aralarından seçim yapabileceğiniz yalnızca birkaç şablon ve yazı tipi vardır
- Üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyonlar bekleyin
Google Formlar fiyatlandırması
- Ücretsiz
Google Formlar puanları ve yorumları
- G2: Yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (10.600+ yorum)
10. Odoo
Odoo, temel iş operasyonlarını tek bir alanda birleştiren başka bir ERP çözümüdür. Kullanıcı dostu bir arayüze ve envanter, satış ve pazarlama, muhasebe ve insan kaynakları gibi alanları yönetmek için bir dizi uygulamaya sahiptir.
Bu modüler tasarım, işletmelerin temel uygulamalarla başlayıp gerektiğinde ölçeklendirmesine olanak tanır. Açık kaynaklı bir yazılım olarak, iş ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde indirebileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz ücretsiz bir topluluk sürümü vardır. Ancak çevrimiçi barındırma, bakım ve destek istiyorsanız, kurumsal sürüm tam size göre.
Odoo'nun en iyi özellikleri
- Odoo'ya web, masaüstü ve mobil cihazlardan erişin
- Tüm satış kanallarında envanter, ürün hareketleri ve satışları izleyin
- Barkod tarayıcıları ve satış noktası (POS) sistemlerini envanterle entegre ederek gerçek zamanlı veri senkronizasyonu sağlayın
- Tahmini envanter, envanter değerlemesi ve depo analizi hakkında özel raporlar oluşturun
Odoo sınırlamaları
- Hacimli verilerle çalışırken kullanıcı arayüzü gecikiyor
- Topluluk sürümü tüm Odoo uygulamalarına sahip değildir ve mevcut uygulamaların bazıları sınırlı işlevselliğe sahiptir
Odoo fiyatlandırması
- Bir Uygulama Ücretsiz: 0
- Standart: 9,10 $/ay kullanıcı başına
- Özel: 13,60 $/ay kullanıcı başına
Odoo puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (225 yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (704 yorum)
Sipariş Yönetimi Yazılımıyla İş Akışlarınızı Kolaylaştırın
En iyi 10 sipariş yönetimi yazılımı çözümü parmaklarınızın ucunda, iş operasyonlarınızı kolaylaştırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu seçenekleri incelerken, her birinin işinizin özel ihtiyaçları ve hedefleriyle ne kadar uyumlu olduğunu değerlendirin, böylece doğru olanı seçebilirsiniz.
Ve hey, sipariş yönetimini proje ve müşteri ilişkileri yönetimi ile güzel bir şekilde birleştiren bir platform arıyorsanız, ClickUp'ı mutlaka inceleyin. Bu, müşterilerinizi ve banka hesaplarınızı uzun süre mutlu etmek için işinizin ihtiyacı olan şey olabilir. ?