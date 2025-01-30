2025'in En İyi 10 E-ticaret Envanter Yönetimi Yazılımı

Kötü planlanmış bir envanter yönetimi süreci, satış kaybına ve işletmenizin itibarının zarar görmesine neden olabilir. Ayrıca önemli bir israf ve ek maliyet kaynağı da olabilir.

Bu nedenle, bir e-ticaret işletmesi olarak etkili bir envanter yönetim sistemine sahip olmanız gerekir. Küçük işletmeler bunu envanter şablonlarıyla yapabilir, ancak büyüyen bir işletme e-ticaret envanter yönetim yazılımına yatırım yapmalıdır. Bu yazılım, tüm tedarik zincirinizde envanter verilerinizi etkili bir şekilde planlamanıza, izlemenize ve yönetmenize yardımcı olabilir.

En iyi 10 e-ticaret envanter ve tedarik yönetimi yazılımı seçeneğini inceleyeceğiz ve işiniz için en iyisini seçerken dikkat etmeniz gereken anahtar özellikleri tartışacağız.

Bir e-ticaret envanter yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

E-ticaret envanter yönetimi yazılımı seçeneklerini değerlendirirken aşağıdaki anahtar faktörleri göz önünde bulundurun:

Envanter izleme ve görünürlük: Birden fazla kanalda envanteri gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlayan bir yazılım çözümü arayın. Yazılımın, stok tükenmesini veya fazla stoklanmayı önlemek için envanter yönetimini optimize etme özelliği olup olmadığını değerlendirin.

Çoklu konum yönetimi: Birden fazla deponuz veya perakende satış noktanız varsa, çoklu konum envanter yönetimini kolaylaştıran bir yazılım seçin. Bu yazılım, tüm satış noktalarınız ve depolarınız arasında koordinasyonu sağlamalıdır

Envanter optimizasyonu: Envanter sayımları, talep modelleri, mevsimsellik ve geçmiş satış verilerine göre stok seviyelerini optimize etmenize yardımcı olan envanter yönetim sistemleri arayın

Malzeme gruplama ve kategorizasyon: Envanter öğelerini önceden tanımlanmış kategorilere (örneğin, ürün türü, marka veya SKU'ya göre) gruplamanıza yardımcı olan envanter yönetimi yazılımı çözümlerini arayın. Bu, en çok talep gören ürünleri analiz etmenize ve stratejinizi buna göre ayarlamanıza yardımcı olabilir

Raporlama ve analiz: Satışlar, stok hareketleri ve ürün performansına ilişkin zaman içinde kapsamlı raporlar oluşturan envanter yönetimi yazılımını seçin. Envanter verilerinizi analiz etmek size çok fazla zaman ve para tasarrufu sağlayabilir, işinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir ve veriye dayalı kararlar almanızı sağlayabilir

Destek: Envanter yönetimi özelliklerinin yanı sıra hızlı müşteri desteği sunan bir platformu tercih edin

Ayrıca okuyun: Daha iyi envanter yönetimi için toplu planlama

Kullanabileceğiniz En İyi 10 E-ticaret Envanter Yönetimi Yazılımı

İşletmeniz için envanter yönetimi yazılımı satın alırken dikkat etmeniz gereken özellikleri öğrendiğinize göre, işte şu anda piyasada bulunan en iyi e-ticaret envanter yönetimi yazılımlarından bazılarının listesi.

1. ClickUp

ClickUp'ın Proje Yönetimi platformuyla envanter verilerini gerçek zamanlı olarak takip edin

ClickUp, e-ticaret iş operasyonlarını, ürün envanterlerini, hedefleri ve daha fazlasını yönetmeye yardımcı olabilecek, küçük ve büyük işletmeler için bir envanter ve operasyon yönetim aracıdır.

ClickUp'ın Proje Yönetimi çözümü ile birlikte, gerçek zamanlı metrikleri gösteren özelleştirilebilir gösterge panelleri, envanter izleme için düzenlenmiş listeler ve verimli görev yönetimi için otomatikleştirilmiş iş akışları ile envanter yönetimini kolaylaştırın.

E-ticaret platformlarıyla entegrasyonu, iş operasyonlarını optimize etmek ve bilinçli kararlar almak için doğru envanter verisi senkronizasyonu sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Dashboards ile envanter işlemlerinin merkezi bir görünümünde stok seviyeleri, satış verileri ve sipariş durumları gibi anahtar envanter metriklerini gösteren özel gösterge panelleri oluşturun

ClickUp Gösterge Panellerinde mevcut ürünlerinizi, stoklarınızı ve diğer envanterlerinizi görselleştirin

ClickUp'ın Listeleri ile envanter izleme, öğeleri SKU, konum veya diğer özelliklere göre kategorize etme için yapılandırılmış listeler oluşturun

Düşük stok uyarıları ve envanter yenileme faaliyetleri gibi rutin görevleri otomatikleştirin. Görev tetikleyicileri ve yinelenen görevler gibi otomasyon özellikleriyle envanter yönetimi süreçlerini kolaylaştırın

Yapılandırılmış bilgi yönetimi için ClickUp'ın Tablo Görünümü ile verileri zahmetsizce analiz edin

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Envanter Yönetimi Şablonu ile envanterinizi yönetin ve her zaman zamanında stoklarınızı yenileyin

ClickUp sınırlamaları

Mevcut tüm özellikler nedeniyle öğrenme eğrisi oldukça diktir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. inFlow Envanter

via inFlow Inventory

inFlow Inventory, her boyuttaki işletme için stok kontrolünü kolaylaştırmak üzere tasarlanmış kapsamlı bir e-ticaret envanter yönetimi yazılımıdır.

Envanter ve sipariş bilgilerini birleştirerek stok seviyeleri ve hareketleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunar.

Özellikleri arasında barkodlama, çok konumlu depo yönetimi ve analitik yer alır; bunlar, envanteri verimli bir şekilde izlemenizi, yeniden sipariş etmenizi ve optimize etmenizi sağlar.

inFlow Inventory'nin en iyi özellikleri

Çevrimiçi pazar yerleri, web siteleri ve fiziksel mağazalar gibi çeşitli e-ticaret satış platformlarıyla entegre ederek envanteri tek bir arayüzden yönetin

Envanter alım, toplama ve yönetme süreçlerini kolaylaştırın, doğruluk ve verimliliği artırın, Barkod Tarama ve RFID (Radyo Frekansı Tanımlama) kullanarak manuel hataları azaltın

Birden fazla konumda stok seviyelerini, satışları ve satın alma siparişlerini gerçek zamanlı olarak izleyin. Bu, doğru envanter kayıtlarının tutulmasına yardımcı olur ve stok tükenmesi veya fazla stok durumlarını önler

Takımların siparişleri oluşturmasına, işlemesine ve izlemesine yardımcı olmak için sipariş yönetimi yazılımı olarak kullanın. Ayrıca, sonraki tedarik döngüsü için bir satın alma siparişi şablonu da oluşturabilirsiniz

inFlow Envanter sınırlamaları

Büyük veya hızla büyüyen e-ticaret işleri için sınırlı ölçeklenebilirlik

Entegrasyon kısıtlamaları, ek manuel iş veya özel geliştirme gerektirebilir

inFlow Envanter fiyatlandırması

Girişimci: 110 $/ay

Küçük İşletmeler: 279 $/ay

Orta boy: 549 $/ay

Enterprise: 1319 $/ay

inFlow Envanter derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

3. Katana

katana aracılığıyla

Katana, e-ticaret işletmelerinin envanterlerini yönetmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir yazılımdır.

Görsel üretim planlaması ve gerçek zamanlı envanter izleme sunar ve Shopify ve WooCommerce gibi popüler e-ticaret platformlarıyla entegre olur.

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) ve kullanıcı dostu bir arayüz kullanarak Katana, üretim süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, envanter seviyelerini optimize etmenize ve genel operasyonel verimliliği artırmanıza yardımcı olur.

Katana'nın en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu arayüz, gerçek zamanlı izleme ve optimize edilmiş kaynak kullanımı ile üretim ve kaynak planlamasını basitleştirin

Stok seviyelerini optimize etmek, stok eksikliklerini veya fazlalıklarını önlemek ve kaynakları verimli bir şekilde yönetmek için envanter, satış siparişleri ve üretim süreçlerini gerçek zamanlı olarak izleyin

Hangi ürünlerin iyi performans gösterdiğini öğrenmek için gelir, kâr vb. gibi finansal ölçümleri izleyin

Shopify, WooCommerce ve Amazon gibi popüler platformlarla entegre ederek satış siparişlerinin, stok seviyelerinin ve ürün verilerinin otomatik olarak senkronize edilmesini sağlayın

Katana sınırlamaları

Belirli e-ticaret platformlarıyla entegrasyonları ayarlamak karmaşık olabilir

Katana'nın raporlama yetenekleri, derinlemesine analiz için gerekli olan gelişmiş özelliklerden yoksun olabilir

Katana fiyatlandırması

Başlangıç: 199 $/ay

Standart: 399 $/ay

Profesyonel: 899 $/ay

Professional Plus: 1999 $/ay

Katana'nın puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (160+ yorum)

4. Linnworks tarafından sunulan SkuVault

skuVault Core aracılığıyla

SkuVault, Linnworks'ün gelişmiş bir e-ticaret envanter yönetim yazılımıdır. Envanter üzerinde hassas kontrol sağlar, çeşitli satış kanallarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve dinamik ikmal ve gerçek zamanlı raporlama gibi özellikler sunar.

Bu aracı kullanarak, toplu izleme ve seri numaralı envanter dahil olmak üzere kapsamlı envanter yönetimi araçlarıyla doğru stok yönetimi sağlayabilirsiniz.

SkuVault'un en iyi özellikleri

WMS (Depo Yönetim Sistemi) entegrasyonu ile depo operasyonlarını optimize edin ve sipariş yerine getirme verimliliğini artırın

Önceden belirlenmiş eşik değerlere göre otomatik olarak yenileme siparişleri oluşturan dinamik yenileme ile stok tükenmesi ve fazla stok durumlarını azaltın

Amazon, eBay ve Shopify gibi çeşitli satış kanallarında envanter seviyelerini senkronize edebilen çok kanallı satış entegrasyonu ile envanterinizi merkezi olarak yönetin

SkuVault'un gerçek zamanlı raporlama özelliği ile enformasyonlu kararlar almak ve stratejiler oluşturmak için envanter performansı, satış trendleri ve operasyonel metrikler hakkında içgörüler edinin

SkuVault sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle bazı kullanıcılar için öğrenmesi zor olabilir

Bazı kullanıcılar, tekrarlayan tarama işleminin zaman alıcı olduğunu düşünmektedir

SkuVault fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SkuVault puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,3/5 (50+ yorum)

5. Cin7 Core

cin7 Core aracılığıyla

Üreticiler ve ürün satıcıları için tasarlanan Cin7 Core, perakendeciler, toptancılar veya çevrimiçi satıcılar gibi her tür küçük işletme için idealdir.

İşletmelerin çeşitli satış kanallarında sipariş yönetimi, stok izleme ve ürün listeleme gibi kritik süreçleri yönetmesine, merkezileştirmesine ve otomatikleştirmesine yardımcı olur.

Gerçek zamanlı senkronizasyon, özelleştirilebilir raporlama ve sorunsuz entegrasyonlar gibi özelliklerle Cin7 Core, takımların envanterlerini verimli bir şekilde yönetmelerine, stok eksikliklerini azaltmalarına ve genel operasyonel çevikliği artırmalarına olanak tanır.

Cin7 Core'un en iyi özellikleri

Envanter verilerini senkronize ederek ve sipariş yerine getirme süreçlerini kolaylaştırarak birden fazla satış kanalında envanteri yönetin

Güçlü raporlama araçlarıyla satış performansı ve envanter cirosu gibi anahtar metrikler hakkında değerli bilgiler edinin. Bu, veriye dayalı kararlar almanızı sağlar

Entegre POS özellikleriyle tek bir platformdan hem çevrimiçi hem de çevrimdışı satış kanallarını yönetin

Son kullanma tarihlerini izleyin ve toplu ve seri öğe izleme ile geri çağırmaları yönetin

Sistemi özel iş süreçlerinize uyarlayın ve özel iş akışları ve otomasyon kuralları ile operasyonları optimize edin

Cin7 Core sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle kullanıcılar için öğrenmesi zor olabilir

Karmaşık uygulama süreci, kurulum ve mevcut sistemlerle entegrasyon için önemli miktarda zaman ve kaynak gerektirir

Cin7 Core fiyatlandırma

Standart: 295 $/ay

Pro: 449 $/ay

Gelişmiş: 999 $/ay

Omni: Özel fiyatlandırma

Cin7 Temel derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,2/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

6. Sage Envanter Danışmanı

sage Inventory Advisor aracılığıyla

Sage Inventory Advisor, e-ticaret işletmeleri için akıllı bir envanter yönetim aracıdır.

Envanter seviyelerini optimize etmek, stok tükenmelerini önlemek ve fazla stokları azaltmak için gelişmiş tahmin algoritmaları kullanır.

Sage Inventory Advisor, ürün talebi, tedarikçi performansı ve sipariş yerine getirme hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak bilinçli kararlar almanıza, verimliliği artırmanıza, müşteri memnuniyetini ve genel envanter kontrolünü iyileştirmenize yardımcı olur.

Sage Inventory Advisor'ın en iyi özellikleri

Envanter seviyelerini optimize etmenize ve maliyetleri azaltmanıza yardımcı olan gelişmiş tahmin algoritmalarıyla gelecekteki talebi doğru bir şekilde tahmin edin

Gerçek zamanlı talep ve teslim süresine dayalı önerilerle envanter siparişlerini otomatikleştiren dinamik ikmal ile stok tükenmelerini en aza indirin ve zamanında yeniden stoklamayı sağlayın

Teslimat güvenilirliği ve teslimat süreleri gibi tedarikçi performans ölçütlerini izleyin. Tedarikçi ilişkilerini proaktif olarak yönetin ve sorunsuz tedarik zinciri operasyonları sağlayın

Yavaş hareket eden veya eski öğeleri belirleyen kapsamlı envanter durumu analizi ile envanter portföyünü optimize edin

İyileştirme alanlarını vurgulayan sezgisel bir gösterge paneli ile envanter performansı hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Sage Inventory Advisor sınırlamaları

Basit envanter ihtiyaçları olan küçük işletmeler için aşırı karmaşık olabilir

Mevcut özelleştirme düzeyi, benzersiz iş süreçlerini veya belirli sektör gereksinimlerini tam olarak karşılamayabilir ve bu da uyarlanabilirliğini sınırlayabilir

Sage Inventory Advisor fiyatlandırması

Aylık 199 $'dan başlayan fiyatlarla

Sage Inventory Advisor puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Helcim

via Helcim

Helcim, işletmelerin hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ödemeleri kabul etmelerine yardımcı olan bir ödeme işlemcisidir.

Çevrimiçi ve çevrimdışı ödeme için satış noktası (POS) sistemleri, sanal terminaller ve çevrimiçi faturalandırma gibi araçlar sağlar.

Ürün fiyatlandırmasını ve performansını optimize etmek için tasarlanmış bir zeka platformudur.

İşletmeler için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamak amacıyla pazar eğilimlerini, rakip fiyatlandırmalarını ve müşteri davranışlarını analiz eder.

Helcim'in en iyi özellikleri

Şeffaf fiyatlandırma sunan Helcim'in kapsamlı fiyatlandırma yapısı ile işlem hacminiz arttıkça maliyetlerinizi azaltın

Çevrimiçi ödemeleri kabul etmenizi sağlayan sağlam bir çevrimiçi ödeme çözümü ile uçtan uca e-ticaret ödemelerini yönetin

Her yerde ödeme kabul etmenizi sağlayan sanal terminallerle işlemleri doğrudan mobil cihazınızdan gerçekleştirin

Veri şifreleme, belirteçleme ve dolandırıcılık koruma sistemleriyle veri kaybını ve yasal riskleri önleyin

Helcim sınırlamaları

Helcim'deki özelleştirme seçenekleri, daha büyük işletmelerin veya benzersiz gereksinimleri olan işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamayabilir

Helcim fiyatlandırma

Helcim Akıllı Terminal: 329 $

Helcim Kart Okuyucu: 99 $

Helcim puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Fishbowl

fishbowl aracılığıyla

Fishbowl, her boyuttaki işi otomatikleştirmeye ve ölçeklendirmeye yardımcı olan bir envanter yönetimi ve üretim yazılımıdır.

Envanter işlemlerinizi kolaylaştırmanıza, verimliliği artırmanıza ve müşteri taleplerini karşılamak için optimum stok seviyelerini korumanıza yardımcı olur.

QuickBooks entegrasyonları ile Fishbowl, stok kontrolünü kolaylaştırır ve birden fazla konumda gerçek zamanlı bulut görünürlüğü sunar.

Fishbowl'un en iyi özellikleri

Güçlü bir çevrimiçi ödeme çözümü ile çevrimiçi ödemeleri kabul edin

İşletmeniz için mükemmel envanter yönetimi özellikleri sunan gelişmiş envanter izleme ile stok seviyelerini, konumlarını ve hareketlerini gerçek zamanlı olarak takip edin

Sürekli izlenebilirlik özellikleriyle, hammaddeden müşteriye teslimata kadar tüm ürün yaşam döngüsünü takip edin

Güncellemeler, sorunlar ve gönderim ayrıntılarını tek bir yerden hızlıca işleyerek müşteri siparişlerini hızla işleyin

Fishbowl sınırlamaları

Zengin özelliklere sahip olan Fishbowl, kişiselleştirme konusunda bazı kısıtlamalar getirebilir

Fishbowl, çeşitli sistemlerle entegre olur, ancak bazı işletmelerin kullandığı tüm özel platformları kapsamayabilir

Fishbowl fiyatlandırma

Fishbowl Drive: Depolama – 329 $'dan başlayan fiyatlarla

Fishbowl Advanced: Depolama – 329 $'dan başlayan fiyatlarla

Fishbowl Advanced: Üretim – 429 $'dan başlayan fiyatlarla

Fishbowl puanları ve yorumları

G2: 4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (800+ yorum)

9. Veeqo

veeqo aracılığıyla

Veeqo, Amazon, eBay ve Shopify dahil olmak üzere çeşitli satış kanallarında envanterinizi, siparişlerinizi ve gönderilerinizi yönetmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir envanter yönetimi ve çok kanallı perakende platformudur.

Veeqo, güçlü envanter yönetimi araçlarıyla e-ticaret işlemlerini kolaylaştırmayı, sipariş doğruluğunu artırmayı ve müşteri deneyimini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Veeqo'nun en iyi özellikleri

Merkezi envanter yönetimi ile stok seviyelerini izleyin ve birden fazla satış kanalında envanter verilerini senkronize edin

Mobil uygulama ile hareket halindeyken envanteri yönetin, siparişleri alın ve gönderimleri gerçekleştirin.

Barkod tarama özellikleriyle depo operasyonlarınızda verimliliğinizi artırın

Entegre nakliye yönetimi çözümleri ve gerçek zamanlı taşıyıcı ücretleri ile nakliye etiketleri oluşturun, siparişleri otomatik olarak yerine getirin ve siparişleri verimli bir şekilde teslim edin

Veeqo'nun popüler e-ticaret platformları, pazar yerleri, muhasebe yazılımları ve nakliye şirketleriyle kapsamlı entegrasyonları, özelleştirilebilir özellikleri ve iş akışları ile sistemi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın

Veeqo sınırlamaları

Veeqo'nun kapsamlı özellik seti bazı kullanıcılar için zor görünebilir

Veeqo fiyatlandırması

Ücretsiz

Veeqo puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,3/5 (70+ yorum)

10. ShipBob

shipBob aracılığıyla

ShipBob, e-ticaret işletmelerine kapsamlı bir yerine getirme çözümü sunan üçüncü taraf bir lojistik sağlayıcıdır.

Envanter depolama, sipariş işleme ve nakliye lojistiğini yöneterek, işletmelerin sipariş karşılama işlemlerini kolaylaştırmasına ve müşterilere siparişleri verimli bir şekilde teslim etmesine yardımcı olurlar.

Stratejik konumdaki yerine getirme merkezleriyle ShipBob, nakliye sürecini kolaylaştırmayı, nakliye maliyetlerini azaltmayı ve çevrimiçi perakendeciler için genel lojistik verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır.

ShipBob'un en iyi özellikleri

Dünya çapında 50'den fazla yerine getirme merkezinde depolama ile ürünlerinizi hızlı ve ucuz bir şekilde gönderin

Stok seviyelerini izleyin, envanter hareketlerini takip edin ve depolama alanını optimize ederek operasyonlarınızı kolaylaştırın

Sipariş takibi ve tüm yerine getirme süreci boyunca görünürlük ile siparişlerinizin durumuna ilişkin gerçek zamanlı güncellemeler alın

ShipBob sınırlamaları

ShipBob'u mevcut e-ticaret platformlarıyla entegre etmek teknik uzmanlık ve ek geliştirme kaynakları gerektirebilir

ShipBob fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ShipBob puanları ve yorumları

G2: 3,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 3,7/5 (90+ yorum)

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Doğru Araçla Envanter Yönetimini Basitleştirin

E-ticaret envanter yönetimi, özellikle büyük ve çeşitli envanterleri yönetmesi gereken büyüyen işletmeler için karmaşık ve zorlu olabilir.

Ancak, doğru araçla envanter yönetimi süreçlerinizi kolaylaştırarak zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlayabilirsiniz.

ClickUp, e-ticaret envanterinizi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilecek güçlü ve çok yönlü bir verimlilik platformudur. E-ticaret envanter yönetimini basitleştirmenize ve iş performansınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

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