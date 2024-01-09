2025'in En İyi 10 ServiceNow Rakibi ve Hizmet Yönetimi Alternatifleri

ServiceNow, uzun süredir BT Hizmet Yönetimi (ITSM) sektöründe önemli bir oyuncu olmuştur. Kapsamlı hizmet masası çözümleri, iş süreçlerinin otomasyonu, BT hizmet yönetimi ve dijital iş akışları sağlama konusundaki itibarı haklıdır. Ancak, tüm işletmeler bu çözümü ihtiyaçlarına uygun bulmamaktadır.

ServiceNow'a alternatif hizmet masası yazılımları aramanın nedenleri çeşitli olabilir: fiyat, yazılımın karmaşıklığı veya ServiceNow'un sunmadığı özelliklere duyulan ihtiyaç gibi.

Nedeniniz ne olursa olsun, şanslısınız. Her biri hizmet masası aracı olarak benzersiz güçlü ve zayıf yönlere sahip, en iyi ServiceNow rakiplerinin bir listesini hazırladık. Bilgilendirilmiş bir karar verebilmeniz için G2 ve Capterra'dan aldıkları anahtar özellikleri, artıları ve eksileri, fiyatlandırmaları ve müşteri değerlendirmelerini inceleyeceğiz.

Hazır mısınız? Hadi başlayalım!

Bir ServiceNow rakibinde nelere dikkat etmelisiniz?

BT ekibiniz genellikle değişiklik yönetimi, hata izleme ve yazılım güncellemelerinden müşteriler ve ekip arkadaşları için teknik desteğe kadar birçok sorumluluğu aynı anda yerine getirir. ServiceNow alternatifinde aramanız gereken özellikler şunlardır:

Kapsamlı proje yönetimi: Alternatif, sorunsuz hizmet masası desteği sağlamak için Alternatif, sorunsuz hizmet masası desteği sağlamak için zaman takibi kaynak tahsisi ve görev yönetimi gibi sağlam proje ve varlık yönetimi özellikleri sunmalıdır.

İşbirliği araçları: Sorunsuz iletişim ve işbirliği özellikleri, Sorunsuz iletişim ve işbirliği özellikleri, BT destek ağı yönetim takımları için çok önemlidir. Paylaşımlı çalışma alanları, gerçek zamanlı sohbet ve belge paylaşımı gibi özellikler sunan araçları arayın.

Entegrasyon yetenekleri: Hizmet masası alternatifiniz, bilgi yönetimi platformları, CRM'ler, pazarlama otomasyonları veya iletişim uygulamaları gibi takımın kullandığı diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır.

Özelleştirilebilirlik ve ölçeklenebilirlik: Araç, belirli iş akışlarınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir ve işiniz büyüdükçe ihtiyaçlarınızla birlikte ölçeklenebilir olmalıdır.

Raporlama ve analiz: Destek biletlerinin ilerlemesini izlemek, darboğazları belirlemek ve hizmet kalitesi hakkında veriye dayalı kararlar almak için kapsamlı raporlama ve analiz özellikleri gereklidir.

Kullanıcı dostu arayüz: Gezinmesi ve kullanımı kolay bir hizmet masası aracı, hizmet kataloğu takımındaki benimseme oranlarını artırabilir ve verimliliği iyileştirebilir.

Fiyatlandırma: Hizmet masası aracının fiyatlandırma yapısını göz önünde bulundurun. Özelliklerine göre iyi bir değer sunmalı ve bütçenize uygun olmalıdır.

Müşteri desteği: Güvenilir bir müşteri hizmetleri ekibi, sorunlarla karşılaştığınızda veya hizmet masası aracınızla ilgili yardıma ihtiyaç duyduğunuzda çok değerli olabilir.

En İyi 10 ServiceNow Rakibi ve Alternatifi

İdeal araç, takımınızın boyutuna, sektörünüze ve özel ihtiyaçlarınıza göre değişebilir. Bu nedenle, karar vermeden önce birkaç seçeneği denemeniz en iyisidir. Bu nedenle, varlık ve olay yönetimi çözümlerinizle seçeneklerinizi değerlendirin ve en iyi 10 ServiceNow alternatifine göz atın:

Fikirler üzerinde işbirliği yapın ve yol haritaları, bilgi tabanları ve daha fazlası için iç içe sayfalar ve özel biçimlendirme seçenekleriyle çarpıcı belgeler veya wiki'ler oluşturun

ClickUp, listemizin en üstünde ve G2'nin En İyi Verimlilik ve İşbirliği Yazılımı ve FastCompany'nin En Yenilikçi Şirketler listesi gibi birkaç başka listede de yer almaktadır. Güçlü CRM yetenekleri, varlık yönetimi özellikleri ve ClickUp Belgeleri ile gerçek bilgi tabanı yazılımı sayesinde, neden en popüler ServiceNow alternatiflerinden biri olduğunu anlamak kolaydır.

Ek olarak, ClickUp, müşteri konuşmalarını ve geri bildirimlerini toplamak için karmaşık koşullu mantık Formları sunar. Bu esnek, sezgisel ve özelleştirilebilir çözüm, müşteri katılımını iyileştirmek için önemli iş ihtiyaçları olan küçük işletmeler veya büyük takımlar için harika bir seçenektir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, ön ölüm sırasında riskleri değerlendirmek, sprint ortasında projeleri yönetmek ve ölüm sonrası iç bilgi tabanınızı oluşturmak için çok yönlü, süper özelleştirilebilir araçlara ihtiyaç duyan takımlar için en iyisidir. İhtiyacınız olan tek şey temel bir bilet sistemi ve basit metrik izleme ise, ClickUp yapmaya çalıştığınız şey için fazla güçlü olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.770+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.660+ yorum)

2. Zendesk

zendesk aracılığıyla

Zendesk, biletleme ve bilgi bankası özellikleri dahil olmak üzere müşteri etkileşimi için hizmet masası araçları sağlayan bir müşteri hizmetleri ve etkileşim platformudur. Özellikle müşteri desteğine odaklanan işler için sağlam bir ServiceNow alternatifidir.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Çok kanallı müşteri desteği ve yardım masası çözümü (e-posta, sohbet, telefon, sosyal medya)

Gelişmiş müşteri iletişimi için yapay zeka destekli otomatik yanıtlar

Yerleşik bilgi tabanına sahip self servis seçenekleri

Kapsamlı entegrasyon seçenekleri

Zendesk sınırlamaları

Kısa süreli ücretsiz deneme, tam olarak karar vermeden önce test etmeyi zorlaştırır

Regex gibi gelişmiş özellikler eksik

İleri düzey kullanıcılar için yeterli özelleştirme yok

Fiyatı diğer bazı rakiplere göre daha yüksektir

Zendesk fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 49 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 79 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 150 ABD doları

Özel Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 215 ABD doları

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.590+ yorum)

Capterra: 4,4/ (3.640+ yorum)

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3. SAP

SAP aracılığıyla

SAP, kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarıyla tanınan çok uluslu bir yazılım şirketidir. Müşteri Deneyimi paketinin bir bileşeni olan SAP Service Cloud, müşteri hizmetleri yönetimi ve satışa odaklanan en iyi ServiceNow alternatiflerinden biridir.

SAP'nin en iyi özellikleri

Küresel standartları karşılayan ve aşan yerleşik uyumluluk, güvenlik ve olay yönetimi özellikleri

Yetkilendirme matrisi, takımınızdaki her rolün, hizmet masasındaki görev açısından kritik bilgilere doğru zamanda uygun erişime sahip olmasını sağlar

Olay izleme, hiçbir BT sorununun dikkatinizden kaçmamasını sağlar

SAP sınırlamaları

ServiceNow'un sunduğu 7/24 canlı destek hizmeti sunulmamaktadır

Platform yalnızca web tabanlıdır, bu nedenle hareket halindeki BT uzmanları için çok uygun değildir

SAP fiyatlandırması

Fiyatlandırma için SAP ile iletişime geçin

SAP derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (1.840+ yorum)

4. ProProfs Yardım Masası

ProProfs Bilgi Bankası aracılığıyla

ProProfs Help Desk, bilet yönetimini kolaylaştırmak ve takım işbirliğini teşvik etmek için kullanıcı dostu bir müşteri hizmetleri aracıdır. Müşteri sorgularının verimli bir şekilde ele alınmasını sağlayan ve her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan paylaşımlı bir gelen kutusu sunar.

ProProfs'un entegre platformu ve sağlam raporlama ve analiz özellikleri, müşteri hizmetlerini iyileştirmek için değerli içgörüler sağlar. ProProfs Help Desk ile takımlar, kapsamlı bir müşteri bilgi tabanı oluşturabilir, iş yükünü azaltabilir ve müşterilere self servis portal seçenekleri sunarak onları güçlendirebilir. Basitliği, verimliliği ve müşteri odaklı yaklaşımı, onu en dikkat çekici ServiceNow alternatiflerinden biri haline getirir.

ProProfs Yardım Masası'nın en iyi özellikleri

Gelen aramaları izleyin ve otomatik olarak yönlendirin

Paylaşılan gelen kutularını kullanarak işbirliğini geliştirin

Temsilciler, yanıt sürelerini iyileştirmek için hazır yanıtları kullanabilir

NPS, CSAT ve diğer anketlerle müşteri geri bildirimleri toplayın

Dahili izleme için olay yönetimi seçenekleri

ProProfs Yardım Masası sınırlamaları

Sosyal medya entegrasyonu yok

Self servis portalı bazıları için zor olabilir

ProProfs Yardım Masası fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

ProProfs Yardım Masası derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)

5. Jira

Jira kısa süre önce yeni Sorun İzleme görünümünü yayınladı

Atlassian tarafından geliştirilen Jira Service Desk, esnekliği ve güçlü özellikleriyle tanınan, yaygın olarak kullanılan bir görev ve bilgi merkezi yazılımıdır.

Başlangıçta yazılım geliştirmede hata ve sorun izleme için tasarlanan Jira hizmet yönetimi, çeşitli proje ve görev yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmiştir. Jira hizmet yönetimi, özelleştirilebilir iş akışları, çevik raporlama araçları ve gelişmiş sorun izleme özellikleri sunar. Confluence ve Bitbucket gibi birçok diğer araçla entegrasyon yetenekleri, Jira hizmet yönetimini takımların harika yazılımları planlaması, izlemesi ve yayınlaması için kapsamlı bir çözüm haline getirir.

Öğrenme eğrisi bazıları için zor olabilir, ancak Jira'nın sağlam işlevleri, kapsamlı bir iş akışı otomasyon çözümü arayan takımlar için mükemmel bir seçimdir.

Jira'nın en iyi özellikleri

E-posta, sohbet robotları, hizmet temsilcileri ve daha fazlasından gelen hizmet taleplerini toplama kuyrukları

Olayları aciliyet, hizmet seviyesi anlaşmaları ve mevcut hizmet uzmanlarına göre otomatik olarak sınıflandırın

Self servis portalı, çalışanların sorunlarını üst kademelere taşımadan ihtiyaç duydukları cevapları bulmalarına yardımcı olur

Jira sınırlamaları

Jira hizmet yönetimi, yükleme sürelerinde gecikmeye neden olabilir

Teknik bilgisi en ileri düzeyde olan kullanıcılar dışında herkes için aşırı karmaşık

Jira Service Desk kullanıcı arayüzünde ihtiyacınız olan özellikleri bulmak zor olabilir (bu Jira alternatiflerine göz atın )

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 7,75 $/ay kullanıcı başına

Premium: 15,25 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için Jira'yı arayın

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.270+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (13.200+ yorum)

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6. Help Scout

Help Scout aracılığıyla

Help Scout, müşteri etkileşimlerine insani bir dokunuş sağlamak için tasarlanmış bir hizmet yönetim platformudur. Basitlik ve kişiselleştirmeye odaklanması, müşteri ilişkilerine öncelik veren işletmeler için harika bir ServiceNow alternatifi olmasını sağlar.

Help Scout'un en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı sohbet ve bildirimlerle destek sorunlarını hızla çözün. Makrolar ve şablon yanıtlar kullanarak müşterilerle anında iletişim kurun

Otomatik yönlendirme ve etkileşim izleme ile bir daha asla işleri aksatmayın

Help Scout, destek hizmeti yönetiminizin tam olarak istediğiniz gibi görünmesini ve hissedilmesini sağlamak için özelleştirilebilir markalama ile beyaz etiketli hizmet yönetimi sunar

Help Scout sınırlamaları

Sosyal medya entegrasyonlarının olmaması, Twitter'da endişelerini dile getiren müşterileri izlemeyi ve onlara yanıt vermeyi zorlaştırıyor

Help Scout raporları, belirli destek biletleri hakkında ayrıntılı bilgileri kolayca sunacak şekilde ayarlanmamıştır

Help Scout fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Artı: Kullanıcı başına aylık 40 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 65 $

Help Scout puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (380+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (190+ yorum)

7. Freshdesk

Freshdesk aracılığıyla

Freshdesk, sağlam biletleme, işbirliği, sorun yönetimi ve otomasyon özelliklerine sahip bulut tabanlı bir müşteri desteği platformudur. Özellikle sezgisel, zengin özelliklere sahip bir müşteri desteği aracı arayan işletmeler için güçlü bir ServiceNow rakibidir.

Freshdesk'in en iyi özellikleri

Uzaktan erişim, destek ekiplerinin hemen devreye girerek müşterilere anında yardımcı olmasını sağlar

Bilet yönetim sistemi, destek taleplerini otomatik olarak atar ve önceliklendirir

Freshdesk işbirliği araçları, ekip arkadaşlarının aynı bilet üzerinde birlikte çalışarak sorunları çözmelerini sağlar

Freshdesk sınırlamaları

Gelen kutusunda arama fonksiyonu, taslak kaydetme ve birden fazla alıcıya mesaj gönderme gibi bazı özellikler eksiktir

Raporları özelleştirme konusunda fazla bir alan yok

Mobil uygulama, masaüstü platformu kadar sezgisel değildir

Freshdesk fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 79 ABD doları

Freshdesk puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.750+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.030+ yorum)

Bonus: En İyi 10 Freshdesk Alternatifi ve Rakibi

8. Salesforce Hizmet Bulutu

Salesforce Service Cloud aracılığıyla

Salesforce Service Cloud, Salesforce tarafından sunulan bir hizmet yönetimi ve destek platformudur. Kapsamlı müşteri hizmetleri ve varlık yönetimi araçları sunarak, özellikle Salesforce ürünlerini zaten kullanan işletmeler için rekabetçi bir ServiceNow alternatifi haline gelir.

Salesforce Service Cloud'un en iyi özellikleri

SalesForce sistemi, hizmet yönetimi ve müşteri desteğinin her yönünü tek bir temsilci deneyimine entegre eder

Hem masaüstü hem de mobil cihazlarda sorunsuz kullanıcı deneyimi

Alanlar, tablolar oluşturun ve hatta kendi kodunuzu ekleyerek aracı tam olarak istediğiniz şekilde özelleştirin

Salesforce Service Cloud sınırlamaları

WYSIWYG düzenleyici yok, bu da biçimlendirmeyi zorlaştırabilir

Yeni kullanıcılar için yüksek öğrenme eğrisi

Salesforce Service Cloud fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 75 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 150 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 300 $

Salesforce Service Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (2.270+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (700'den fazla yorum)

9. Zoho Desk

Zoho Desk aracılığıyla

Zoho Desk, işletmelerin birinci sınıf hizmet yönetimi sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış web tabanlı bir yardım masası çözümüdür. ServiceNow'un bir rakibi olarak, bilet yönetimi, otomasyon ve raporlama için bir dizi özellik sunar.

Zoho Desk'in en iyi özellikleri

Konuşmayı başlatmak için hangi kanalı kullandıklarına bakılmaksızın tüm müşteri etkileşimlerini tek bir görünümden izleyin

Sekmeleri yeniden adlandırmanız, departmanlar eklemeniz, e-posta şablonlarını özelleştirmeniz gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, aracı ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın

Zoho Desk sınırlamaları

Son kullanıcılar bilet yönlendirme uyarıları almadığından, vakaları izlemek zorlaşır

Biletleri hesaba göre sıralamak kolay değildir, bu nedenle öncelikli hesapların genel görünümünü korumak zor olabilir

Zoho'nun destek ekibiyle doğrudan sohbet yok

Zoho Desk fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Zoho Desk puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (4.640+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.030+ yorum)

10. SupportBee

SupportBee aracılığıyla

SupportBee, basitlik ve müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir bilet sistemi. ServiceNow'a alternatif olarak, müşteri desteği e-postalarını yönetmek için basit bir çözüm sunar.

SupportBee'nin en iyi özellikleri

Gelen kutusu tarzı biletleme sayesinde, takımlar destek taleplerini atamak veya yanıtlamak için ayrı bir uygulamaya giriş yapmaya gerek duymaz

Kapsamlı bir harici bilgi tabanı özelliği, müşterilerin cevaplarını kolayca bulmasını sağlar ve bu da talep hacmini azaltır. Ayrı bir dahili bilgi tabanı, temsilcilerin biletleri üst düzeye taşımak zorunda kalmadan ihtiyaç duydukları cevapları bulmasına yardımcı olur

SupportBee sınırlamaları

Destek konusunda müşteri geri bildirimlerini almıyor

Safari veya Firefox için optimize edilmemiştir

Sınırlı özelleştirme mevcuttur

Otomatik arşivleme fonksiyonunun olmaması bazen gelen kutusunun dağınık olmasına neden olur

Form yok

SupportBee fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları

SupportBee puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (25+)

Müşterilerinize ClickUp Yöntemiyle Bakın

Doğru hizmet yönetimi yazılımını seçmek, mükemmel müşteri deneyimleri sunmak için çok önemlidir. Yukarıda listelenen her ServiceNow alternatifi, benzersiz özellikler, avantajlar ve dezavantajlar sunar. Seçiminiz, self servis portalınız ve yapılandırma yönetimi çözümleriniz için özel ihtiyaçlarınıza, bütçenize ve tercihlerinize bağlı olacaktır.

Ancak, müşteri hizmetlerinde üstün ve sağlam proje yönetimi, ürün yönetimi ve görev yönetimi yetenekleri sunan kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı mükemmel bir Agile çözümü olarak değerlendirin. Çok yönlü işlevselliği, kullanıcı dostu arayüzü ve rekabetçi fiyatlandırmasıyla ClickUp, ServiceNow rakipleri ve alternatifleri arasında en iyi seçimdir.

Unutmayın, en iyi yazılım, takımınızın ihtiyaçlarına en uygun olan yazılımdır. Bu nedenle, seçeneklerinizi keşfedin, dikkatinizi çekenleri deneyin ve bilinçli bir karar verin. İyi şanslar!