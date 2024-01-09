2025'in En İyi 10 ServiceNow Rakibi ve Hizmet Yönetimi Alternatifleri

ServiceNow, uzun süredir BT Hizmet Yönetimi (ITSM) sektöründe önemli bir oyuncu olmuştur. Kapsamlı hizmet masası çözümleri, iş süreçlerinin otomasyonu, BT hizmet yönetimi ve dijital iş akışları sağlama konusundaki itibarı haklıdır. Ancak, tüm işletmeler bu çözümü ihtiyaçlarına uygun bulmamaktadır.
ServiceNow'a alternatif hizmet masası yazılımları aramanın nedenleri çeşitli olabilir: fiyat, yazılımın karmaşıklığı veya ServiceNow'un sunmadığı özelliklere duyulan ihtiyaç gibi.
Nedeniniz ne olursa olsun, şanslısınız. Her biri hizmet masası aracı olarak benzersiz güçlü ve zayıf yönlere sahip, en iyi ServiceNow rakiplerinin bir listesini hazırladık. Bilgilendirilmiş bir karar verebilmeniz için G2 ve Capterra'dan aldıkları anahtar özellikleri, artıları ve eksileri, fiyatlandırmaları ve müşteri değerlendirmelerini inceleyeceğiz.
Hazır mısınız? Hadi başlayalım!
Bir ServiceNow rakibinde nelere dikkat etmelisiniz?
BT ekibiniz genellikle değişiklik yönetimi, hata izleme ve yazılım güncellemelerinden müşteriler ve ekip arkadaşları için teknik desteğe kadar birçok sorumluluğu aynı anda yerine getirir. ServiceNow alternatifinde aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Kapsamlı proje yönetimi: Alternatif, sorunsuz hizmet masası desteği sağlamak için zaman takibi, kaynak tahsisi ve görev yönetimi gibi sağlam proje ve varlık yönetimi özellikleri sunmalıdır.
- İşbirliği araçları: Sorunsuz iletişim ve işbirliği özellikleri, BT destek ağı yönetim takımları için çok önemlidir. Paylaşımlı çalışma alanları, gerçek zamanlı sohbet ve belge paylaşımı gibi özellikler sunan araçları arayın.
- Entegrasyon yetenekleri: Hizmet masası alternatifiniz, bilgi yönetimi platformları, CRM'ler, pazarlama otomasyonları veya iletişim uygulamaları gibi takımın kullandığı diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır.
- Özelleştirilebilirlik ve ölçeklenebilirlik: Araç, belirli iş akışlarınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir ve işiniz büyüdükçe ihtiyaçlarınızla birlikte ölçeklenebilir olmalıdır.
- Raporlama ve analiz: Destek biletlerinin ilerlemesini izlemek, darboğazları belirlemek ve hizmet kalitesi hakkında veriye dayalı kararlar almak için kapsamlı raporlama ve analiz özellikleri gereklidir.
- Kullanıcı dostu arayüz: Gezinmesi ve kullanımı kolay bir hizmet masası aracı, hizmet kataloğu takımındaki benimseme oranlarını artırabilir ve verimliliği iyileştirebilir.
- Fiyatlandırma: Hizmet masası aracının fiyatlandırma yapısını göz önünde bulundurun. Özelliklerine göre iyi bir değer sunmalı ve bütçenize uygun olmalıdır.
- Müşteri desteği: Güvenilir bir müşteri hizmetleri ekibi, sorunlarla karşılaştığınızda veya hizmet masası aracınızla ilgili yardıma ihtiyaç duyduğunuzda çok değerli olabilir.
En İyi 10 ServiceNow Rakibi ve Alternatifi
İdeal araç, takımınızın boyutuna, sektörünüze ve özel ihtiyaçlarınıza göre değişebilir. Bu nedenle, karar vermeden önce birkaç seçeneği denemeniz en iyisidir. Bu nedenle, varlık ve olay yönetimi çözümlerinizle seçeneklerinizi değerlendirin ve en iyi 10 ServiceNow alternatifine göz atın:
1. ClickUp
ClickUp, listemizin en üstünde ve G2'nin En İyi Verimlilik ve İşbirliği Yazılımı ve FastCompany'nin En Yenilikçi Şirketler listesi gibi birkaç başka listede de yer almaktadır. Güçlü CRM yetenekleri, varlık yönetimi özellikleri ve ClickUp Belgeleri ile gerçek bilgi tabanı yazılımı sayesinde, neden en popüler ServiceNow alternatiflerinden biri olduğunu anlamak kolaydır.
Ek olarak, ClickUp, müşteri konuşmalarını ve geri bildirimlerini toplamak için karmaşık koşullu mantık Formları sunar. Bu esnek, sezgisel ve özelleştirilebilir çözüm, müşteri katılımını iyileştirmek için önemli iş ihtiyaçları olan küçük işletmeler veya büyük takımlar için harika bir seçenektir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri, projenizle ilgili her şeyi tek bir yerden kolayca görmenizi sağlar
- Yerel zaman takibi, takımınızın görevlerine ve bütçesine sadık kalmasını sağlar
- Bilgi merkezinizi düzenlemek için karmaşık belge özelliğine sahip varlık yönetimi
- Ş Akışı otomasyonları, görevleri atama, ekip arkadaşlarını ilerleme hakkında bilgilendirme ve yapılacaklar listesini tamamlananlar listesine dönüştürme çabasını ortadan kaldırır
- BT takımları için neredeyse sınırsız şablon kaynağı, riskleri ve teknik borçları azaltmanıza, siber güvenlik çerçeveleri oluşturmanıza ve çevik müşteri desteği ile müşteri tutma oranlarını güçlendirmenize yardımcı olur. Böylece, bir sonraki projeniz için sıfırdan başlamanız gerekmez
ClickUp sınırlamaları
ClickUp, ön ölüm sırasında riskleri değerlendirmek, sprint ortasında projeleri yönetmek ve ölüm sonrası iç bilgi tabanınızı oluşturmak için çok yönlü, süper özelleştirilebilir araçlara ihtiyaç duyan takımlar için en iyisidir. İhtiyacınız olan tek şey temel bir bilet sistemi ve basit metrik izleme ise, ClickUp yapmaya çalıştığınız şey için fazla güçlü olabilir.
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.770+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.660+ yorum)
2. Zendesk
Zendesk, biletleme ve bilgi bankası özellikleri dahil olmak üzere müşteri etkileşimi için hizmet masası araçları sağlayan bir müşteri hizmetleri ve etkileşim platformudur. Özellikle müşteri desteğine odaklanan işler için sağlam bir ServiceNow alternatifidir.
Zendesk'in en iyi özellikleri
- Çok kanallı müşteri desteği ve yardım masası çözümü (e-posta, sohbet, telefon, sosyal medya)
- Gelişmiş müşteri iletişimi için yapay zeka destekli otomatik yanıtlar
- Yerleşik bilgi tabanına sahip self servis seçenekleri
- Kapsamlı entegrasyon seçenekleri
Zendesk sınırlamaları
- Kısa süreli ücretsiz deneme, tam olarak karar vermeden önce test etmeyi zorlaştırır
- Regex gibi gelişmiş özellikler eksik
- İleri düzey kullanıcılar için yeterli özelleştirme yok
- Fiyatı diğer bazı rakiplere göre daha yüksektir
Zendesk fiyatlandırması
- Takım: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 79 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 150 ABD doları
- Özel Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 215 ABD doları
Zendesk puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.590+ yorum)
- Capterra: 4,4/ (3.640+ yorum)
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3. SAP
SAP, kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarıyla tanınan çok uluslu bir yazılım şirketidir. Müşteri Deneyimi paketinin bir bileşeni olan SAP Service Cloud, müşteri hizmetleri yönetimi ve satışa odaklanan en iyi ServiceNow alternatiflerinden biridir.
SAP'nin en iyi özellikleri
- Küresel standartları karşılayan ve aşan yerleşik uyumluluk, güvenlik ve olay yönetimi özellikleri
- Yetkilendirme matrisi, takımınızdaki her rolün, hizmet masasındaki görev açısından kritik bilgilere doğru zamanda uygun erişime sahip olmasını sağlar
- Olay izleme, hiçbir BT sorununun dikkatinizden kaçmamasını sağlar
SAP sınırlamaları
- ServiceNow'un sunduğu 7/24 canlı destek hizmeti sunulmamaktadır
- Platform yalnızca web tabanlıdır, bu nedenle hareket halindeki BT uzmanları için çok uygun değildir
SAP fiyatlandırması
Fiyatlandırma için SAP ile iletişime geçin
SAP derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (1.840+ yorum)
4. ProProfs Yardım Masası
ProProfs Help Desk, bilet yönetimini kolaylaştırmak ve takım işbirliğini teşvik etmek için kullanıcı dostu bir müşteri hizmetleri aracıdır. Müşteri sorgularının verimli bir şekilde ele alınmasını sağlayan ve her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan paylaşımlı bir gelen kutusu sunar.
ProProfs'un entegre platformu ve sağlam raporlama ve analiz özellikleri, müşteri hizmetlerini iyileştirmek için değerli içgörüler sağlar. ProProfs Help Desk ile takımlar, kapsamlı bir müşteri bilgi tabanı oluşturabilir, iş yükünü azaltabilir ve müşterilere self servis portal seçenekleri sunarak onları güçlendirebilir. Basitliği, verimliliği ve müşteri odaklı yaklaşımı, onu en dikkat çekici ServiceNow alternatiflerinden biri haline getirir.
ProProfs Yardım Masası'nın en iyi özellikleri
- Gelen aramaları izleyin ve otomatik olarak yönlendirin
- Paylaşılan gelen kutularını kullanarak işbirliğini geliştirin
- Temsilciler, yanıt sürelerini iyileştirmek için hazır yanıtları kullanabilir
- NPS, CSAT ve diğer anketlerle müşteri geri bildirimleri toplayın
- Dahili izleme için olay yönetimi seçenekleri
ProProfs Yardım Masası sınırlamaları
- Sosyal medya entegrasyonu yok
- Self servis portalı bazıları için zor olabilir
ProProfs Yardım Masası fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ücretli: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
ProProfs Yardım Masası derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (15+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)
5. Jira
Atlassian tarafından geliştirilen Jira Service Desk, esnekliği ve güçlü özellikleriyle tanınan, yaygın olarak kullanılan bir görev ve bilgi merkezi yazılımıdır.
Başlangıçta yazılım geliştirmede hata ve sorun izleme için tasarlanan Jira hizmet yönetimi, çeşitli proje ve görev yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmiştir. Jira hizmet yönetimi, özelleştirilebilir iş akışları, çevik raporlama araçları ve gelişmiş sorun izleme özellikleri sunar. Confluence ve Bitbucket gibi birçok diğer araçla entegrasyon yetenekleri, Jira hizmet yönetimini takımların harika yazılımları planlaması, izlemesi ve yayınlaması için kapsamlı bir çözüm haline getirir.
Öğrenme eğrisi bazıları için zor olabilir, ancak Jira'nın sağlam işlevleri, kapsamlı bir iş akışı otomasyon çözümü arayan takımlar için mükemmel bir seçimdir.
Jira'nın en iyi özellikleri
- E-posta, sohbet robotları, hizmet temsilcileri ve daha fazlasından gelen hizmet taleplerini toplama kuyrukları
- Olayları aciliyet, hizmet seviyesi anlaşmaları ve mevcut hizmet uzmanlarına göre otomatik olarak sınıflandırın
- Self servis portalı, çalışanların sorunlarını üst kademelere taşımadan ihtiyaç duydukları cevapları bulmalarına yardımcı olur
Jira sınırlamaları
- Jira hizmet yönetimi, yükleme sürelerinde gecikmeye neden olabilir
- Teknik bilgisi en ileri düzeyde olan kullanıcılar dışında herkes için aşırı karmaşık
- Jira Service Desk kullanıcı arayüzünde ihtiyacınız olan özellikleri bulmak zor olabilir (bu Jira alternatiflerine göz atın )
Jira fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: 7,75 $/ay kullanıcı başına
- Premium: 15,25 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Fiyatlandırma için Jira'yı arayın
Jira puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.270+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (13.200+ yorum)
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6. Help Scout
Help Scout, müşteri etkileşimlerine insani bir dokunuş sağlamak için tasarlanmış bir hizmet yönetim platformudur. Basitlik ve kişiselleştirmeye odaklanması, müşteri ilişkilerine öncelik veren işletmeler için harika bir ServiceNow alternatifi olmasını sağlar.
Help Scout'un en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı sohbet ve bildirimlerle destek sorunlarını hızla çözün. Makrolar ve şablon yanıtlar kullanarak müşterilerle anında iletişim kurun
- Otomatik yönlendirme ve etkileşim izleme ile bir daha asla işleri aksatmayın
- Help Scout, destek hizmeti yönetiminizin tam olarak istediğiniz gibi görünmesini ve hissedilmesini sağlamak için özelleştirilebilir markalama ile beyaz etiketli hizmet yönetimi sunar
Help Scout sınırlamaları
- Sosyal medya entegrasyonlarının olmaması, Twitter'da endişelerini dile getiren müşterileri izlemeyi ve onlara yanıt vermeyi zorlaştırıyor
- Help Scout raporları, belirli destek biletleri hakkında ayrıntılı bilgileri kolayca sunacak şekilde ayarlanmamıştır
Help Scout fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
- Artı: Kullanıcı başına aylık 40 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 65 $
Help Scout puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (380+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (190+ yorum)
7. Freshdesk
Freshdesk, sağlam biletleme, işbirliği, sorun yönetimi ve otomasyon özelliklerine sahip bulut tabanlı bir müşteri desteği platformudur. Özellikle sezgisel, zengin özelliklere sahip bir müşteri desteği aracı arayan işletmeler için güçlü bir ServiceNow rakibidir.
Freshdesk'in en iyi özellikleri
- Uzaktan erişim, destek ekiplerinin hemen devreye girerek müşterilere anında yardımcı olmasını sağlar
- Bilet yönetim sistemi, destek taleplerini otomatik olarak atar ve önceliklendirir
- Freshdesk işbirliği araçları, ekip arkadaşlarının aynı bilet üzerinde birlikte çalışarak sorunları çözmelerini sağlar
Freshdesk sınırlamaları
- Gelen kutusunda arama fonksiyonu, taslak kaydetme ve birden fazla alıcıya mesaj gönderme gibi bazı özellikler eksiktir
- Raporları özelleştirme konusunda fazla bir alan yok
- Mobil uygulama, masaüstü platformu kadar sezgisel değildir
Freshdesk fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 79 ABD doları
Freshdesk puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.750+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.030+ yorum)
Bonus: En İyi 10 Freshdesk Alternatifi ve Rakibi
8. Salesforce Hizmet Bulutu
Salesforce Service Cloud, Salesforce tarafından sunulan bir hizmet yönetimi ve destek platformudur. Kapsamlı müşteri hizmetleri ve varlık yönetimi araçları sunarak, özellikle Salesforce ürünlerini zaten kullanan işletmeler için rekabetçi bir ServiceNow alternatifi haline gelir.
Salesforce Service Cloud'un en iyi özellikleri
- SalesForce sistemi, hizmet yönetimi ve müşteri desteğinin her yönünü tek bir temsilci deneyimine entegre eder
- Hem masaüstü hem de mobil cihazlarda sorunsuz kullanıcı deneyimi
- Alanlar, tablolar oluşturun ve hatta kendi kodunuzu ekleyerek aracı tam olarak istediğiniz şekilde özelleştirin
Salesforce Service Cloud sınırlamaları
- WYSIWYG düzenleyici yok, bu da biçimlendirmeyi zorlaştırabilir
- Yeni kullanıcılar için yüksek öğrenme eğrisi
Salesforce Service Cloud fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 75 $
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 150 ABD doları
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 300 $
Salesforce Service Cloud derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (2.270+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (700'den fazla yorum)
9. Zoho Desk
Zoho Desk, işletmelerin birinci sınıf hizmet yönetimi sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış web tabanlı bir yardım masası çözümüdür. ServiceNow'un bir rakibi olarak, bilet yönetimi, otomasyon ve raporlama için bir dizi özellik sunar.
Zoho Desk'in en iyi özellikleri
- Konuşmayı başlatmak için hangi kanalı kullandıklarına bakılmaksızın tüm müşteri etkileşimlerini tek bir görünümden izleyin
- Sekmeleri yeniden adlandırmanız, departmanlar eklemeniz, e-posta şablonlarını özelleştirmeniz gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, aracı ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın
Zoho Desk sınırlamaları
- Son kullanıcılar bilet yönlendirme uyarıları almadığından, vakaları izlemek zorlaşır
- Biletleri hesaba göre sıralamak kolay değildir, bu nedenle öncelikli hesapların genel görünümünü korumak zor olabilir
- Zoho'nun destek ekibiyle doğrudan sohbet yok
Zoho Desk fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları
Zoho Desk puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (4.640+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.030+ yorum)
10. SupportBee
SupportBee, basitlik ve müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir bilet sistemi. ServiceNow'a alternatif olarak, müşteri desteği e-postalarını yönetmek için basit bir çözüm sunar.
SupportBee'nin en iyi özellikleri
- Gelen kutusu tarzı biletleme sayesinde, takımlar destek taleplerini atamak veya yanıtlamak için ayrı bir uygulamaya giriş yapmaya gerek duymaz
- Kapsamlı bir harici bilgi tabanı özelliği, müşterilerin cevaplarını kolayca bulmasını sağlar ve bu da talep hacmini azaltır. Ayrı bir dahili bilgi tabanı, temsilcilerin biletleri üst düzeye taşımak zorunda kalmadan ihtiyaç duydukları cevapları bulmasına yardımcı olur
SupportBee sınırlamaları
- Destek konusunda müşteri geri bildirimlerini almıyor
- Safari veya Firefox için optimize edilmemiştir
- Sınırlı özelleştirme mevcuttur
- Otomatik arşivleme fonksiyonunun olmaması bazen gelen kutusunun dağınık olmasına neden olur
- Form yok
SupportBee fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları
SupportBee puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (5+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (25+)
Müşterilerinize ClickUp Yöntemiyle Bakın
Doğru hizmet yönetimi yazılımını seçmek, mükemmel müşteri deneyimleri sunmak için çok önemlidir. Yukarıda listelenen her ServiceNow alternatifi, benzersiz özellikler, avantajlar ve dezavantajlar sunar. Seçiminiz, self servis portalınız ve yapılandırma yönetimi çözümleriniz için özel ihtiyaçlarınıza, bütçenize ve tercihlerinize bağlı olacaktır.
Ancak, müşteri hizmetlerinde üstün ve sağlam proje yönetimi, ürün yönetimi ve görev yönetimi yetenekleri sunan kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı mükemmel bir Agile çözümü olarak değerlendirin. Çok yönlü işlevselliği, kullanıcı dostu arayüzü ve rekabetçi fiyatlandırmasıyla ClickUp, ServiceNow rakipleri ve alternatifleri arasında en iyi seçimdir.
Unutmayın, en iyi yazılım, takımınızın ihtiyaçlarına en uygun olan yazılımdır. Bu nedenle, seçeneklerinizi keşfedin, dikkatinizi çekenleri deneyin ve bilinçli bir karar verin. İyi şanslar!