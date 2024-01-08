Proje Sponsoru nedir? Proje Sponsorlarının Rolleri ve Sorumlulukları

Bir proje nerede başlar ve nerede biter? Bir proje sponsoru ile.

Golden Gate Köprüsü'nün inşasından doğum günü partisi düzenlemeye kadar her şey bir proje olarak kabul edilebilir. Projenin niteliği ne olursa olsun, yaşam döngüsü boyunca çok sayıda paydaş yer alır.

Bunların arasında en önemlisinin proje sponsoru olduğunu söyleyebiliriz. Nedenini birlikte inceleyelim.

Proje sponsoru, projeyi başlatır ve teslim edilecekleri onaylar. Başarılı bir projenin planlanması ve teslim edilmesinden sorumlu iş paydaşlarıdır. Projeye doğrudan yönetim sorumluluğu olmasa da, genellikle üst düzey liderlik takımına ait olup, önemli etkiye ve yetkiye sahiptirler.

Bir hizmet kuruluşunda, proje sponsoru genellikle müşteri gibi harici bir kuruluşa ait olabilir. Proje sponsoru, ürün kuruluşunun içinden gelir ve bazen proje sahibi olarak da bilinir.

Proje sponsoru ve proje yöneticisi her ikisi de liderlik rolleri olduğundan, genellikle birbirleriyle karıştırılırlar. Öncelikle aralarındaki farkları açıklığa kavuşturalım.

Proje sponsoru Proje yöneticisi Kuruluşun üst düzey yöneticisi Projenin lideri, genellikle proje sponsorundan daha kıdemsizdir İç veya dış olabilir Genellikle projeyi gerçekleştiren kuruluşun içinden gelir Stratejik faaliyetlerden ve teslim edileceklerden sorumludur Projenin günlük yönetiminden sorumludur Projeyi başlatır Projeyi yürütür Projeyi onaylar Proje içindeki görevleri onaylar

Proje sponsoru, proje yöneticisinden belirgin şekilde farklı olsa da, ikisinin işbirliği projenin başarısı için çok önemlidir.

Sponsor, projenin hedeflerini ve kapsamını belirlerken, proje yöneticisi projeyi yürütür. Pazara sunma süresi veya müşteri memnuniyeti gibi proje metriklerini izlerler.

Öte yandan, proje yöneticisi, üst düzey iş metriklerine katkıda bulunan geliştirici verimliliği ve kod kalitesi gibi proje düzeyindeki metrikleri izler.

Sponsor, bütçeyi, zaman çizelgelerini vb. onaylar, ancak ek kaynak gerekip gerekmediğine karar veren ve bu talepleri yapan proje yöneticisidir.

Sponsor ve yönetici birlikte proje yönetiminden sorumludur. Bir projenin başarısı, birbirlerinin önceliklerini anlamak için birlikte çalışmalarını gerektirir.

"Paydaş", projeye dahil olan herkes için kullanılan genel bir terimdir. Bu, bir takım üyesi, süpervizör, yönetici, iş ortağı, satıcı, müşteri, resmi makam veya herhangi bir aracı olabilir.

Bu anlamda, bir proje sponsoru aynı zamanda bir proje paydaşıdır. Ancak, tüm paydaşlar sponsor değildir.

İş liderliği

Proje sponsorluğu, sadece projenin masraflarını karşılamaktan daha fazlasıdır. Proje sponsoru, iş ve teknoloji arasında bir köprü görevi görür. İş açısından içgörüler ve rehberlik sunar. Yürütme takımına müşteri, organizasyon, iş stratejisi ve pazara giriş planları hakkında rehberlik eder.

Bir perakende şirketinin, bir satış noktası (POS) çözümü geliştirmek için bir teknoloji şirketine başvurduğunu varsayalım. Proje sponsoru, perakende şirketinin üst düzey bir yöneticisi, teknoloji şirketine ürünün kullanıcıları, iş akışı, entegrasyon gereksinimleri vb. hakkında bilgi verecektir.

Teknik gereksinimleri belirtmeyebilirler, ancak ürünün iş ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmakla sorumludurlar.

Bilgi akışını sağlama

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Proje boyunca, paydaşlar arasında sorunsuz bir bilgi akışı sağlarlar. Takım üyelerini ihtiyaç duydukları kaynaklar ve uzmanlarla bağlantıya geçirirler.

Örneğin, anketler yapmak veya davranışları izlemek için kullanıcı araştırma takımını doğru hedef kitleye bağlayabilirler.

Proje denetimi

Proje sponsoru, hedefleri belirlemek ve başarı ölçütlerini tanımlamaktan sorumludur. Proje takımı planla geri döndüğünde, kapsamı gözden geçirir ve başlangıcı onaylar.

Zaman zaman, projenin yolunda ilerlediğinden emin olmak için proje takımıyla birlikte incelemeler ve geriye dönük değerlendirmeler yaparlar. Ayrıca, yol boyunca engelleri aktif olarak ortadan kaldırırlar. Proje performansından sorumludurlar.

Üst düzey karar verme

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Proje bütçeleri ve proje yönü hakkında üst düzey kararlar alırlar. Ayrıca, proje takımından gelen ek kaynak, son tarih uzantısı vb. gibi büyük talepleri onaylamaktan da sorumludurlar.

Proje yöneticileri, sponsorların önemli kararlar almasına yardımcı olmak için karar ağaçları oluşturabilir ve bu kararların etkilerini özetleyebilir.

Son doğrulama

Proje sponsoru, proje çıktılarını onaylama yetkisine sahiptir. Çıktının teknik ve iş gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını doğrular. Bir projenin kapanışında ve ödemelerinde sponsorun onayı gerekir.

Bu rol ve sorumlulukların birçoğu, proje yöneticisi veya diğer paydaşlarla örtüşebilir. Bu nedenle, önce farkları açıklığa kavuşturalım.

Proje sponsorunun rolü, proje yöneticisinin rolü kadar yaygın değildir. Proje sponsorunun rolünün stratejik niteliği göz önüne alındığında, bu rol genellikle göz ardı edilir.

Bazı durumlarda, bu rol zayıf bir şekilde tanımlanmıştır. Proje sponsorunun rolü, halihazırda çeşitli diğer sorumlulukları bulunan üst düzey bir yöneticiye yüklenir. Bu durum, projenin başarısını engeller. İşte nedenleri.

İş uyumu: İster teknoloji geliştiriyor ister yeni bir logo tasarlıyor olun, proje sponsorları projenin iş ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için önemlidir.

İlişki yönetimi: Proje sponsoru, müşteri, satıcılar ve resmi makamlar gibi anahtar paydaşlarla sağlıklı ilişkiler kurar. Etkili proje işbirliğini mümkün kılar.

Onaylar ve finansman: Bütçeleri onaylamak, fonları serbest bırakmak ve varsa ek talepleri müzakere etmekten sorumludurlar.

Çatışma çözümü: Yüksek düzeyde fikir ayrılığı olduğunda, proje sponsoru fikir birliği oluşturur ve zor kararları alır. Örneğin, bir özelliğin tanımında belirsizlik varsa ve bu durum teknik takımlar arasında kafa karışıklığına neden oluyorsa, proje sponsoru durumu netleştirmeye yardımcı olur. Projenin durmaması için çok önemli bir rol oynarlar.

Davayı savunmak: Projeyi ve amacını üst düzey liderler ve yönetim kurulu nezdinde savunur, anahtar paydaşların görünürlük ve katılımını sağlar. Projenin hak ettiği takdiri almasını sağlar.

Artık bir proje sponsorunun genel rolünü ve amacını bildiğimize göre, projenin çeşitli aşamalarında (başlatma, planlama, yürütme ve proje kapatma) sorumluluklarına bakalım.

Proje başlatma

Projeyi başlatma konusunda proje sponsorunun sorumlulukları şunlardır:

Proje hedeflerini ve kapsamını tanımlama

Proje sözleşmesini imzalamak

İş gereksinimlerini ve beklenen sonuçları açıklama

İş ve müşteri hakkında üst düzey bilgileri proje takımına aktarma

Bazen proje yöneticisini atar ve takım üyelerinin işe alınması ve işe alıştırılması sürecinde onlara rehberlik ederler.

Proje planlama

Proje sponsoruna proje planının net ve düzenli bir görünümünü sunun

Proje başlatıldıktan sonra, sponsor proje şampiyonu olarak hareket eder. Artık ayrıntılı faaliyetlere dahil olmazlar. Proje planlama aşamasını yönlendirir ve yürütülmesini sağlarlar.

Projeyi planlamak için gerekli girdileri sağlayın

Metrikler için temel ayarları belirleyin

Proje planının iş planıyla uyumlu olduğundan emin olun

İstekleri inceleyin ve onay verin

Proje yürütme

Burada, proje sponsoru rolü daha da sınırlıdır. Ancak, sorunsuz bir yürütme sağlamak için proje yöneticisiyle yakın bir şekilde çalışırlar.

İlerlemeyi zaman zaman izleyin

Proje ölçümlerini izleyin ve geri bildirim sağlayın

Projenin doğru yönde ve doğru hızda ilerlediğinden emin olun

Proje takımından gelen ek kaynak veya bütçe taleplerini değerlendirin ve onaylayın

Varsa, paydaşlar arasındaki çatışmaları çözün

Proje kapatma

Proje sponsoru, projeyi kapatır. Sorumlulukları şunlardır:

Proje çıktılarını iş gereksinimlerine göre değerlendirme

Proje sonuçlarını ölçme

Teslimatı onaylama

Resmi proje kapanışını ve ödemeleri onaylama

Her proje yöneticisi, haftalık olmasa da en azından aylık olarak sponsorlarla düzenli olarak çalışır. Ancak, aralarındaki ilişki basit değildir.

Proje yöneticisi, bilgi paylaşımı, iş gereksinimlerini anlama ve sorunları çözme konusunda proje sponsoru ile işbirliği yapar. Proje sponsorlarının rolü, proje yöneticisini başarıya hazırlamaktır.

Ancak proje sponsorları, yöneticiden daha fazla yetkiye sahip üst düzey liderlerdir. Proje yöneticisi, inceleme için ilerleme, sonuçlar ve verileri sunar. Proje yöneticisi, yönetici-ast ilişkisi olmasa bile bu kapasiteyle sponsora rapor verir.

Bu ilişki karmaşık olabilir. Proje yöneticilerinin proje sponsorlarıyla etkili bir şekilde çalışabilmeleri için bazı yöntemler aşağıda verilmiştir.

Projeyi organize edin

ClickUp ile görevler ve alt görevler oluşturun

Her şeyden önce, proje sponsorunun görünürlük ihtiyacı vardır. Projenin nasıl yürütüleceğini bilmeleri gerekir. Projeyi organize etmek için ClickUp gibi kapsamlı bir proje yönetimi yazılımı kullanın. ClickUp ile şunları yapabilirsiniz:

Projeyi görevlere ve alt görevlere bölün

Takım üyelerinizin gereksinimlerini netleştirmek için her görev için açıklamalar yazın; sponsor gerekirse bunları doğrulayabilir

Her görev için başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarlayın

Öncelikleri, bağımlılıkları ve etiketleri ekleyin

Bağımsız bir ajans veya serbest çalışan iseniz, müşteriniz muhtemelen proje sponsorunuzdur. Bu gibi durumlarda, kendinizi organize etmek için küçük işletmeler için proje yönetimi yazılımını deneyin.

Planlarınızı sunun

ClickUp'ı kullanarak proje gereksinimlerini tahmin edin. Ardından, planlarınızı proje sponsoruna sunun ve onayını alın. ClickUp'ta projeyi kurduktan sonra, Gantt grafiği görünümünü kullanarak zaman içindeki ilerleyişini görselleştirin.

Karmaşık konuları açıklamak için ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanın. Mantıksal yollar oluşturmak ve iş akışlarını göstermek için ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanın.

Bir proje sponsoru, proje yöneticisi ve ilk takımla paylaştığı bilgilerin tüm takım üyelerine/paydaşlara dikkatlice aktarılmasını bekler. Bunu sağlamak için:

Proje tüzüğünü ClickUp Belgeleri'ne ekleyin

Proje hedeflerini ClickUp hedefleri olarak belirleyin ve görevleri birbirine bağlayın, böylece herkes erişebilir

İletişimi kolaylaştırın

Hiçbir proje sponsoru bilgilerin kaybolmasını istemez. ClickUp proje yönetimini kullanarak iletişimde şeffaflık ve netlik sağlayın.

Sponsora tam görünürlük için ClickUp Çalışma Alanına erişim izni verin

Her görevin altındaki yorumları kullanarak sorunları bağlam içinde tartışın

Herhangi bir konuda açıklığa ihtiyaç duyduğunuzda, sponsorlara eylem öğeleri atayın

Gerçek zamanlı işbirliği için ClickUp Sohbet görünümünü kullanın

Uygulamada veya e-posta yoluyla bildirimleri etkinleştirin, böylece proje sponsoru hiçbir güncellemeyi kaçırmaz.

Proje yönetimi belgelerini güçlendirin

Her proje sponsoru iyi belgeleri sever. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak her özellik için iyi biçimlendirilmiş belgeler yazın. Bunları görevlere bağlayın, böylece onları samanlıkta asla kaybetmezsiniz.

Raporlamayı otomatikleştirin

Raporlama için ClickUp Gösterge Paneli

Proje sponsorunuzu, sizden talep etmeden önce bile ilerlemeniz hakkında bilgilendirin. Aşağıdakiler için raporlar içeren gerçek zamanlı raporlama için ClickUp Gösterge Panellerini kullanın:

Hedeflere göre proje ilerlemesi

Tüketim ve kalan zaman grafikleri

Zaman takibi ve tahminler

İş akışlarındaki darboğazları belirleme

İş yükü ve kaynak tahsisi

Proje sponsorunuz belirli raporlar talep ederse, proje yönetimi aracınızda ihtiyacınız olan her şey için özel grafikler oluşturun.

Proje sponsorunun ne kadar pratik olduğuna bağlı olarak, düzenli olarak çeşitli ayrıntılarda güncellemeler alması gerekir. ClickUp ile güncellemelerin ayrıntı düzeyini ve sıklığını özelleştirin. Misafir hesaplarına, güncellemeleri kendileri ayarlayabilmeleri için erişim izni verin.

Bir proje sponsoru, başlangıçtan sonuna kadar sizinle birlikte yol alacaktır. ClickUp'ı kullanarak projeye güvenle başlayın, verimli bir şekilde yürütün ve gururla tamamlayın.

Genellikle, proje yöneticileri her ay proje sponsorları için raporlar hazırlamak için aşırı miktarda zaman harcarlar. Yinelenen işleri ortadan kaldırın. ClickUp ile projeleri tek bir yerden etkin bir şekilde yönetin ve sponsorla işbirliği yapın!

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