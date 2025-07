2025'in En İyi 10 Google Takvim Uzantısı ve Eklentisi

Her ay yarım milyar kişi Google Takvim'i kullanıyor. Kullanımı kolay arayüzü, renk kodlu takvimi ve harika entegrasyonları, kişisel ve profesyonel ihtiyaçlar için en iyi seçim olmasını sağlar. Ancak, popülerliğine rağmen, her zaman ihtiyacınız olan her şeye sahip değildir.

Google Takvim uzantıları imdadınıza yetişiyor! Doğru uzantı, Google Takvim etkinliklerinizi daha esnek ve özelleştirilmiş bir şekilde yönetmenizi sağlar. Günlük ajandanızdan daha fazla yararlanmak istiyorsanız, 2024'te denemeniz gereken en iyi on Google Takvim uzantısını burada bulabilirsiniz.

Google Takvim uzantılarında nelere dikkat etmelisiniz?

Milyonlarca günlük kullanıcısıyla Google Takvim, piyasadaki en popüler takvim seçeneklerinden biridir. Google Takvim etkinliklerinizi, toplantılarınızı ve görevlerinizi güçlendirmenize yardımcı olacak birçok eklenti ve uyumlu uygulama mevcuttur. Google Takvim'in işlevselliğini genişletmenin yollarını aramaya başladığınızda, aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun:

Güçlü güvenlik seçenekleri: Google Takvim verilerinizi herkese vermek istemezsiniz. Uzantının oluşturucusunun güvenilir olduğundan emin olun ve Google Takviminize erişim izni verirken tüm izinleri anladığınızdan emin olun

Problem çözme özellikleri: En iyi Google Takvim uzantıları, bir sorunu çözen uzantılardır. Bu, işe odaklanmanıza yardımcı olan, zaman takibini kolaylaştıran veya zamanınızı zaman bloklama ile yönetmenizi sağlayan bir uzantı olabilir

Sezgisel kullanıcı arayüzü: En iyi Google Takvim uzantıları, hemen kullanmaya başlayabileceğiniz uzantılardır. Kullanımı kolay, sezgisel ve estetik açıdan hoş bir kullanıcı arayüzü, teknoloji yelpazenize harika bir katkı sağlar

Diğer araçlarla entegre olur: Google Takvim ile uyumluluk çok önemli olmakla birlikte, bir ürünün Asana, ClickUp, Zoom veya Slack gibi teknoloji yığınınızdaki diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olabilmesi, platformlar arasında toplantı saatlerini manuel olarak girme ihtiyacını ortadan kaldırarak verimliliği artırabilir

Toplam işletim maliyeti: Birçok Google Takvim uzantısı ücretsizdir, ancak en iyi fonksiyonların bazıları ücretlidir. Uygulamayı kullanmanın toplam maliyetini öğrenin ve uzantıyı denemek için ücretsiz deneme sürümlerinden yararlanın

Çok sayıda Google takvim uzantısı mevcuttur, bu nedenle değişiklik yapmaktan ve birkaç farklı seçeneği denemekten çekinmeyin. Bu, neyin işe yaradığını, hangi özelliklere ihtiyacınız olduğunu ve Google Takvim'deki iş akışınızı optimize etmenize neyin yardımcı olduğunu görmek için harika bir yoldur.

En İyi 10 Google Takvim Uzantısı ve Eklentisi

ClickUp + Google Takvim'i bağlayın ClickUp'ın Takvim görünümünde Google Takvim'den senkronize edilmiş etkinlikleri görüntüleyin

Proje yönetimine odaklanan bireyler ve takımlar için ClickUp, Google Takvim işlevselliğini genişleten ve görevleri yönetmeyi kolaylaştıran inanılmaz özellikler sunar.

ClickUp ve Google Takvim'i Zapier aracılığıyla bağlayın, böylece platformlar arasında gidip gelmenize ve toplantıları, etkinlikleri ve hatta Google Takvim görevlerinizi manuel olarak senkronize etmenize gerek kalmaz. Zap'ı ClickUp hesabınıza ekleyin (kodlama becerisi gerekmez!) ve iki platform verileri sorunsuz bir şekilde paylaşacaktır. Ardından, ClickUp'ın Takvim Görünümü'nü kullanarak kapsamlı zaman çizelgelerini görüntüleyebilir ve birden fazla takvim arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz.

ClickUp, zamanınızı yönetmek, planlamak ve ayırmak için merkezi bir komut merkezi haline gelir. Takviminizi düzenlemenize ve dağınıklığı ortadan kaldırmanıza yardımcı olması için ClickUp'ın ücretsiz Takvim Planlayıcı Şablonunu bile kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Google Takvim ile kolay entegrasyon—kodlama gerekmez

ClickUp'ta oluşturulan görevler ve son teslim tarihleri Google Takvim'de otomatik olarak güncellenir, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız

Takvim planlayıcı şablonları tüm takvimlerinizi senkronize eder, böylece görevleri, toplantıları ve etkinlikleri tek bir yerden görüntüleyebilirsiniz

Takımınızın Google Takvim'ini uygulamaya bağladığınızda, tüm takımın ş Akışında daha fazla görünürlük elde ederek daha akıllı planlama yapabilirsiniz

Takvim görünümü, toplantıları kolayca planlamanıza olanak tanır veya kaynak yönetimi, sosyal medya pazarlama planları ve daha fazlası için kullanabilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikler, bazı kullanıcılar için öğrenme süreci gerektirebilir

Bazı görünümler henüz mobil uygulamada kullanılamamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: üye başına aylık 7 ABD doları

İş: Üye başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyat bilgisi için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. TeamCal

TeamCal aracılığıyla

TeamCal, takımları yönetmek için oluşturulmuş bir Google Takvim uzantısıdır. Uygulama, Google Takvim verilerini kullanarak birçok takvimi aynı anda görüntüler ve takımınızda neler olup bittiğine dair kapsamlı bir görünüm sunar.

Uygulamadan, kapsama boşluklarını belirleyebilir, uygun toplantı zamanları arayabilir veya olası iş yükü artışlarını önceden tespit edebilirsiniz. Uygulamada yaptığınız tüm güncellemeler Google Takvim'de otomatik olarak güncellenir, böylece senkronizasyon sorunsuz gerçekleşir ve tekrarlayan yönetici işleri ortadan kalkar.

TeamCal'ın en iyi özellikleri

Takvim Görünümü, birden fazla takvimi aynı anda gösterir, böylece Google Takvim etkinlikleri arasında toplantılar, etkinlikler ve görevler planlamak için hızlıca zaman bulabilirsiniz

Takımınızın takvimini iç veya dış bir web sitesine yerleştirerek herkesin neler olup bittiğinden haberdar olmasını sağlayın

Her yerden mobil destek

TeamCal sınırlamaları

Kullanıcı arayüzünde sürükle ve bırak işlevi bulunmadığından, birden fazla takvimi yeniden düzenlemek zaman alıcı olabilir

TeamCal fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 29 $

Premium: Aylık 69 $

İş: Aylık 149 $

14 gün ücretsiz deneme

TeamCal puanları ve yorumları

G2: 5/5 (2+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (15+ yorum)

3. Zamanında

Timely aracılığıyla

Timely, Google Takvim için yapay zeka destekli bir zaman izleme uzantısıdır. Manuel zaman takibi yerine, Timely arka planda çalışır ve iş faaliyetlerinizi otomatik olarak kaydeder.

Basit bir zaman izleyiciden daha fazlası olan Timely, hangi projeler üzerinde çalıştığınızı bilir ve işi tamamlamak için hangi uygulamaları kullandığınızı kaydeder. Böylece, yönetici işlerinden kurtulmakla kalmaz, aynı zamanda iş alışkanlıklarınızla ilgili veri analizi elde edebilir ve daha verimli çalışmanıza yardımcı olur. Zaman takibini daha da kolaylaştırmak için Timely'yi Google Takvim ve diğer takvimlerinize bağlayın.

Timely'nin en iyi özellikleri

Bir web sitesinde veya masaüstü uygulamasında çalışıyor olsanız da, çalışma saatlerinizi otomatik olarak yakalar ve kaydeder

Zaman takibi verilerini analiz ederek en verimli zamanlarınızı, en yoğun günlerinizi ve en çok kullandığınız uygulamaları belirler

Asana, Trello, Slack ve Zoom dahil olmak üzere favori programlarınız ve uygulamalarınızla entegre olur

Zamanında sınırlamalar

Mobil destek yok, bu nedenle dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızdan kullanmanız gerekir

Zamanında fiyatlandırma

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 11 $

Premium: kullanıcı başına aylık 20 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 28 $

Yıllık fatura seçenekleriyle %22'ye varan tasarruf edin

Zamanında derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,8/5 (380+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (690+ yorum)

4. Checker Plus

Checker Plus, takviminize erişmenizi ve etkinlik eklemenizi daha hızlı ve kolay hale getiren popüler bir Google Takvim uzantısıdır.

Yükledikten sonra, sol üst köşedeki Chrome uzantısı simgesine tıklayarak Google Takvim'i geçerli sekmede görüntüleyebilirsiniz. Buradan, tarayıcı pencerenizi değiştirmeden etkinliklerinizi görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve taşıyabilirsiniz. Uzantı, açılır bildirimler ve özel ses seçenekleri dahil olmak üzere Google Takvim etkinlik hatırlatıcıları oluşturmanıza olanak tanır.

Tüm takvimlerinizi aynı anda destekler, böylece uzantıyı kişisel ve profesyonel Google Takvim sayfanız için kullanabilirsiniz.

Checker Plus'ın en iyi özellikleri

Tarayıcınızdan Google Takvim'e hızlı erişim sağlayarak, pencereler arasında geçiş yapmadan yaklaşan etkinlikleri hızla ekleyebilirsiniz

Bildirim açılır pencerelerini kolayca özelleştirin, hatta sesli bildirim veya özel ses ekleyin

Herhangi bir web sitesine sağ tıklayarak yeni takvim etkinliklerine ekleyin. Davetleri, yol tariflerini veya etkinlik mekanlarının web sitelerini takip etmek için idealdir

Checker Plus sınırlamaları

Açılır pencereler gecikme yaşayabilir ve toplantı saatlerini size bildirmek için bunlara güveniyorsanız bu bir sorun olabilir

Checker Plus fiyatlandırması

Ücretsiz

Checker Plus puanları ve yorumları

Chrome Web Mağazası: 4. 4/5 (2000+ değerlendirme)

5. Saat yönünde

Saat yönünde

Clockwise, Google Takvim ile çalışan yapay zeka destekli bir planlama asistanıdır. Bu uzantı, gününüzü yöneterek odaklanarak çalışmak için zamanı bloklamanıza, kişisel takviminizle senkronizasyon yapmanıza veya şirket dışı toplantılar için seyahat süresini planlamanıza yardımcı olur. Tüm takım tarafından kullanıldığında daha da iyi sonuç verir, çünkü takım toplantıları ve işbirliği için en uygun zaman aralıklarını bulmanıza yardımcı olur.

Clockwise'ın en iyi özellikleri

Google Takvim uzantısıyla AI teknolojisini kullanarak, tercihlerinize göre programınızı optimize edebilirsiniz

Mola ve şirket dışı toplantılara gidiş-dönüş için zaman ayırın ve bu zamanı koruyun, böylece hak ettiğiniz (ve ihtiyacınız olan) dinlenme zamanınıza sahip olun

Slack ile senkronizasyon sayesinde, takımınızı yapılacaklar ve ne zaman müsait olacağınız konusunda güncel tutabilirsiniz

Saat yönünde sınırlamalar

Entegrasyonlar sınırlı olabilir, bu nedenle Salesforce gibi bir uygulamayla senkronizasyon yapmak istiyorsanız başka bir seçeneğe ihtiyacınız olabilir

Saat yönünde fiyatlandırma

Ücretsiz plan mevcuttur

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 6,75 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 11,50 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Saat yönünde derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,8/5 (35+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

6. Nova Yeni Sekme

Via Nova Yeni Sekme

Nova New Tab, Chrome araç çubuğunda görünen ve ön tanımlı yeni sekme sayfasını değiştiren kullanışlı bir Google Chrome Uzantısıdır. Yeni sekme sayfasını Google Takvim etkinlikleriniz, hava durumu, toplantı notlarınız ve daha fazlasıyla özelleştirmenize olanak tanır. Düzeni, renkleri ve arka planı masaüstünüzün estetiğine uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Uzantı, Pomodoro Zamanlayıcı, yapılacaklar listesi ve hatta ortam müziği seçenekleri gibi ilginç yerleşik araçlara sahiptir.

Nova Yeni Sekme'nin en iyi özellikleri

Takvim etkinliklerini, toplantı notlarını ve yapılacaklar listesini yeni sekmenizde görüntüler

Kullanışlı yan panel, ayarlarınızı özelleştirmenize veya Pomodoro zamanlayıcı gibi kullanışlı araçlara erişmenize olanak tanır

Hatırlatıcıları özelleştirerek toplantılara ne zaman katılacağınızı öğrenin veya önemli günlük etkinlikler için kendinize uyarı gönderin

Nova Yeni Sekme sınırlamaları

En iyi özelliklerin bazıları ücretli sürümde yer almaktadır

Nova Yeni Sekme fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 3,99 $ veya yıllık 29,99 $

Nova Yeni Sekme derecelendirmeleri ve yorumları

Product Hunt: 4,9/5 (60'tan fazla yorum)

7. Etkinlikleri birleştir

Birden fazla Google Takvimin varsa, hepsini birden görüntülediğinde ne kadar karmaşık bir durum ortaya çıkabileceğini bilirsin. Ancak bu kullanışlı Google Chrome uzantısı, bu karmaşayı gidermeye yardımcı olur.

Etkinlikleri Birleştir'i indirerek, çakışan veya yinelenen takvim etkinliklerini tek bir akıcı programa birleştirin. Uzantı, etkinliğin hangi takvimlerde göründüğünü şeritler halinde göstererek Google Takvim deneyimini daha kolay okunur hale getirir.

Etkinlik Birleştirme'nin en iyi özellikleri

Google Chrome uzantıları, Google Takvim'inizi kolaylaştırarak aynı etkinliğin birden çok girdisinin tek bir girdi haline gelmesini sağlar

Eklenti, Google Çalışma Alanı pazarından ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir

İş ve özel hayatlarını yönetmek için birden fazla Google Takvim kullanan ve aynı etkinliğin birden fazla kez görünmesini isteyenler için idealdir

Etkinlik Birleştirme sınırlamaları

Hatalarla ilgili sorunlar

Bazı kullanıcılar, takvimlerindeki ayrı etkinlikleri düzene sokmanın işe yaramadığını fark eder

Etkinlikleri birleştirme fiyatlandırması

Ücretsiz

Etkinlikleri birleştirme ve yorumlar

Chrome Web Mağazası: 4. 2/5 (200+ değerlendirme)

Bonus: Google Takvimleri nasıl birleştirilir?

8. Meetric

Meetric aracılığıyla

Bir sonraki toplantının gündemini bilmeden yaklaşan toplantılara mı gidiyorsunuz? Meetric size destek olur.

Bu Google Takvim eklentisi, bir sonraki etkinliğinizle ilgili önemli bilgileri (katılımcılar, toplantı gündemi, toplantı notlarına ve tutanaklarına bağlantılar dahil) otomatik olarak ekler.

Bu Chrome uzantısını kullanarak önemli toplantı notlarını, transkripsiyonları veya eyleme geçirilebilir bilgileri yakalayabilir ve bu süreçte takımınızın diğer üyeleriyle işbirliği yapabilirsiniz. Hatta Metric'i kullanarak görevler atayabilir ve tüm eyleme geçirilebilir öğelerin tamamlandığından emin olabilirsiniz.

Meetric'in en iyi özellikleri

Toplantıya varmadan önce bir sonraki toplantınızla ilgili önemli bilgileri alın

Notlar, slaytlar, kayıtlar ve uygulama içindeki eyleme geçirilebilir öğeler dahil olmak üzere toplantı hakkındaki bilgileri yakalayın

Kendinize görevler atayın veya takımları yönetin, böylece tüm toplantı öğelerinin tamamlandığından emin olun

Meetric sınırlamaları

Mobil uygulama desteği yoktur, bu nedenle bu takvimi hareket halindeyken kullanamazsınız

Meetric fiyatlandırması

Ücretsiz

Bazı ücretli özellikler

Meetric puanları ve yorumları

G2: 5/5 (2+ yorum)

Capterra: 5/5 (5+ yorum)

9. Sabahları Gizle

Takvimde Sabahları Gizle Chrome Web Mağazası aracılığıyla

Bir fırın veya gece boyu teslimat hizmeti işletmiyorsanız, sabah saat 3'te gündeminizde ne olduğunu bilmenize gerek yoktur. Hide Morning'i geliştiren takım bu sorunu fark etti ve iş takviminizi düzeltti.

Kullanışlı Google Takvim uzantısı, takviminizdeki gereksiz boş alanları gizleyerek uyanık olduğunuz saatleri daha gerçekçi bir şekilde gösterir. Ücretsiz Google Çalışma Alanı eklentisi, gece yarısından özelleştirdiğiniz başlangıç saatine kadar olan tüm zamanları gizler.

Sabahın en iyi özelliklerini gizleyin

Gereksiz beyaz alan olmadan tüm etkinliklerinizi kolayca görüntüleyin

Gününüzü daha iyi görselleştirmek için ücretsiz bir yol

Mevcut takvim uzantılarınızla çalışır

Sabah sınırlamalarını gizleyin

Özel ayar seçenekleri yoktur, bu nedenle yerleşik özellikleri sevmeyi öğrenmeniz gerekir

Bazı kullanıcılar uzantıyı diğer dillerde kullanırken sorun yaşadıklarını bildirmiştir

Sabah fiyatlandırmasını gizle

Ücretsiz

Sabah değerlendirmelerini ve yorumlarını gizleyin

Chrome Web Mağazası: 3. 8/5 (120+ değerlendirme)

10. Zoom Planlayıcı

Zoom aracılığıyla

Zoom Scheduler, Google Takvim ile bağlantı kuran ve diğer kişilerin takviminizin tamamına erişim izni vermeden Zoom görüşmeleri planlamasına olanak tanıyan, Zoom platformu içindeki kullanışlı bir araçtır.

Müsaitlik durumunuzu planlayabilir, müşterileriniz veya takım üyelerinizle rezervasyon bağlantısını paylaşabilir ve onların kendileri rezervasyon yapmalarını sağlayabilirsiniz. Zaman ayarlamak için e-posta gönderip almaya veya telefon görüşmesi yapmaya gerek kalmaz. Ayrıca, siz ve katılımcılar yaklaşan etkinliklerinizle ilgili otomatik hatırlatıcılar alırsınız.

Zoom Scheduler'ın en iyi özellikleri

Diğer kullanıcıların sizinle Zoom toplantısı ayarlamasını kolaylaştırarak etkinlik oluşturma süresinden tasarruf edin

Müsait olduğunuz zamanları ayarlayın, Planlayıcı etkinliği otomatik olarak Google Takvim'inize ekler

Birkaç tıklamayla Google Takvim hesabınızla entegre olur ve her şeyi güncel tutar

Zoom Scheduler sınırlamaları

Yalnızca Zoom ile çalışır, bu nedenle birisi Microsoft Teams veya Google Meet gibi başka bir platformda toplantı yapmayı seçerse fonksiyonları kullanamazsınız

Zoom Scheduler fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 5,99 $

Zoom Scheduler değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (5+ yorum)

Eklentiler ve eklentilerle Google Takviminizi kontrol altına alın

Takvim ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüme ihtiyacınız olduğunda, ClickUp ile neler yapabileceğinizi keşfedin!

ClickUp, birden fazla uzantı arasında geçiş yapma, arayüzler arasında anahtar değiştirme ve bağlam değiştirmeyi durdurma ihtiyacını ortadan kaldırarak daha fazlasını yapmanızı sağlar. Çünkü ClickUp, Google Takvim'den daha fazlasıdır. Günlük gündeminiz için eksiksiz bir komut merkezidir.

Takviminizdeki kaosu ortadan kaldırın ve ClickUp ile daha verimli olun. Bugün ücretsiz kaydolun ve zamanınızla neler yapabileceğinizi görün.