10 Any.do Alternatifleri ve Rakipleri 2025

Günümüzün hiper bağlantılı dünyasında, doğru görev yönetimi aracı, gününüzü organize etmek, görevlerinizi kolaylaştırmak ve verimliliğinizi artırmak için büyük fark yaratabilir.

Piyasada çok sayıda görev yönetimi yazılımı seçeneği bulunması nedeniyle, doğru çevrimiçi yapılacaklar listesini seçmek çok önemlidir.

Any. do, kullanıcı dostu arayüzü ve proje yönetimine yardımcı olan bir dizi özelliği sayesinde birçok kişi için favori görev yönetimi yazılımı olmuştur. Ancak, bu alanda tek oyuncu değildir.

Belki daha fazla özellik, farklı bir arayüz arıyorsunuz ya da proje yönetimi dünyasında başka neler olduğunu merak ediyorsunuz.

Bu makale, 2024'te ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olacak en iyi Any.do alternatiflerini inceliyor.

Any.do alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Any.do'nun rakiplerini ararken, sadece başka bir görev yönetimi aracı bulmakla kalmazsınız. Projeleri yönetirken benzersiz ihtiyaçlarınıza ve çalışma tarzınıza uygun olanı bulmanız gerekir. İşte dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler:

Kullanılabilirlik ve Arayüz: Tasarım, öğrenme eğrisini en aza indiren basit bir arayüz içermelidir. İster teknoloji meraklısı ister yeni başlayan biri olun, görevleri atarken gezinmesi kolay bir uygulama isteyeceksiniz

Özellikler ve Entegrasyonlar: Araç zaman takibi, takvim entegrasyonu veya işbirliği özellikleri sunuyor mu? Sık kullandığınız diğer proje yönetimi uygulamalarıyla entegrasyon nasıl?

Platform kullanılabilirliği: Aracın iOS, Android, web, mobil uygulamalar veya masaüstü gibi kullandığınız platformlarda kullanılabilir olduğundan emin olun

Fiyat: Bazıları temel özellikleriyle ücretsiz olabilirken, diğerleri ücretli olabilir. Bütçenizi ve yatırım getirisini göz önünde bulundurun

Ölçeklenebilirlik: İster bireysel ister büyüyen bir takım olun, sizinle birlikte ölçeklenebilen bir proje yönetimi aracı seçin

Özelleştirme: Görevleriniz ve projeleriniz benzersizdir. Mükemmel bir görev yöneticisi, çalışma alanınızı tercihlerinize göre özelleştirmenize olanak tanır

Güvenlik ve Gizlilik: Verilerinizin korunmasını sağlayın. Şifreleme yöntemlerini, gizlilik politikalarını ve şirketin geçmiş performansını kontrol edin

İncelemeler ve Puanlar: Gerçek kullanıcıların geri bildirimleri, her bir aracın artıları ve eksileri hakkında çok değerli bilgiler sağlayabilir

Destek ve Kaynaklar: Duyarlı müşteri hizmetleri ve zengin kaynaklar (öğreticiler ve SSS gibi) proje yönetimi deneyiminizi daha sorunsuz hale getirebilir

İşbirliği araçları: Bir takımla çalışıyorsanız, gerçek zamanlı işbirliği, sohbet ve dosya paylaşımı gibi özellikler vazgeçilmez olabilir

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak görevleri atayın, atanan kişileri etiketleyin ve bir sonraki işbirliğinizi başlatmak için gereken her şeyi yapın

Bu faktörleri göz önünde bulundurun ve Any.do'nun yerini alacak ve hatta onu geçebilecek bir proje yönetimi aracı bulmak için daha donanımlı olacaksınız.

Kullanılacak En İyi 10 Any. do Alternatifi

Sürekli gelişen görev yönetimi araçları dünyasında, 2024 yılı mevcut durumu sorgulayan bir dizi platformun seçimini beraberinde getiriyor.

Sorunsuz entegrasyondan birinci sınıf kullanıcı deneyimine kadar, Any.do'nun bu 10 alternatifi, hem bireyler hem de takımlar için verimliliği yeniden tanımlamaya hazır.

ClickUp'ın Birden Çok Listede Görevler (TIML) özelliği, geliştiricilerin görevleri kuruluş genelindeki diğer takımlarla bağlantılandırmasına olanak tanır

ClickUp sadece bir görev yönetimi uygulaması değil, kapsamlı bir verimlilik güç merkezidir. Bireyler ve takımlar için tasarlanan ClickUp, kişisel işlerden kurumsal girişimlere kadar her ölçekteki projeye uyacak şekilde yeteneklerini ayarlar.

ClickUp Beyaz Tahtalar ve Belgeler gibi benzersiz özellikler, fikirleriniz için bir oyun alanı sunarken, iç içe geçmiş Görev Kontrol Listeleri, görevleri oluşturmayı, düzenlemeyi ve hatta takımınıza devretmeyi kolaylaştırır. Sürükle ve bırak işlevselliği ve Etiketler, Kontrol Listeleri ve Özel Alanlar gibi sayısız dinamik araç, platformun uyarlanabilirliğini vurgular.

Sezgisel yapısı, ş Akışınızın düzenli kalmasını ve tercihlerinize göre özelleştirilmesini sağlar.

Ayrıca, masaüstü, web, iOS ve Android uygulamalarıyla ClickUp, konumunuzdan bağımsız olarak görevlerinize bağlı kalmanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın kapsamlı Şablon Kitaplığı, Görev Yönetimi, İçerik Takvimi ve İşleri Tamamlama şablonları dahil olmak üzere 1.000'den fazla kaynağa sahiptir ve kurulum sürecinizi kolaylaştırır

ClickUp Belgeleri, beyin fırtınası merkezleri olarak işlev görür, görevleri düzenlemek için mükemmeldir ve GTD yöntemini benimseyenler için paha biçilmezdir

ClickUp Görevleri'ni kullanarak ek dosyalar yükleyebilir, sorumluluklar atayabilir, iç içe alt görevler oluşturabilir ve yapılacaklarınızı diğer belgelere bağlayabilirsiniz

İşbirliği paketi, görevleri delege etmenize, tartışmanıza ve birlikte düzenlemenize olanak tanıyarak ekip çalışmasını teşvik eder

Yerleşik zaman takibi, görev süreleri hakkında içgörüler sunarak gelecek planlamayı optimize eder

Sezgisel ClickUp Takvim Görünümü ile ayınızı planlayın

Apple, Outlook ve Google Takvim ile sorunsuz entegrasyon, proje yönetimi takviminizin her zaman senkronize olmasını sağlar

ClickUp sınırlamaları

Bu, yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilecek ve öğrenme eğrisi gerektiren bir yapılacaklar listesi uygulamasından çok daha fazlasıdır

ClickUp'ın gelişmiş ve premium plan özelliklerinin tümü ücretsiz sürümde erişilebilir değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.350+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.720+ yorum)

2. TickTick

tickTick aracılığıyla

TickTick, bireysel ve takım ihtiyaçlarına yönelik, kolaylaştırılmış görev yönetimi arayanların tercih ettiği bir görev yönetimi uygulamasıdır. Bu dijital planlayıcı uygulaması, tek başınıza veya bir takımın parçası olarak görevler, yapılacaklar listeleri ve daha fazlasını kolayca oluşturmanızı sağlar.

TickTick'i farklı kılan, zaman yönetimini basitleştiren ve görevlerin zamanında yerine getirilmesini sağlayan yerleşik verimlilik araçlarıdır.

TickTick'in en iyi özellikleri

Yerleşik Pomodoro zamanlayıcı, yapılacaklar listenizi tamamlarken odaklanmanızı ve verimliliğinizi artırır

Gelişmiş hatırlatıcılar, pazarlama takviminize göre planlanmış uyarılar ve hatta konum tabanlı uyarılar sunar

Kapsamlı kullanılabilirlik, iOS (iPhone ve iPad) ve Android platformlarını kapsar

TickTick sınırlamaları

Doğrudan takvim senkronizasyonu özelliği olmadığı için iş yükü yönetimi zor olabilir

Sınırlı üçüncü taraf uygulama entegrasyonları

Ücretsiz sürüm, yapılacaklar listenize ekleyebileceğiniz görev sayısını sınırlar

TickTick fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına yıllık 27,99 $

TickTick puanları ve yorumları

Capterra : 4,8/5 (80+ yorum)

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

3. Microsoft To Do

microsoft To Do aracılığıyla

Bu yapılacaklar uygulaması, Microsoft ekosistemine derin kökleri olanlar için bir görev yönetimi yardımcısı görevi görür. Bu sadece yapılacaklar listeleri veya görevler ile ilgili değildir; entegrasyon ile ilgilidir — Planner ve Outlook, işlerinizi nasıl önceliklendireceğiniz konusunda günlük planlamanızın ayrılmaz bir parçası haline gelir.

Microsoft To Do'nun en iyi özellikleri

Tasarımı fiziksel bir ajandayı taklit ettiği ve gün ve haftayı sezgisel bir şekilde görselleştirdiği için en iyi takvim uygulamalarından biri olarak kabul edilir

Yapılacaklar listenizdeki yinelenen görevler, özel programlarda bile zahmetsizce ayarlanabilir

Gelişmiş işbirliği, To Do ve Microsoft Planner içinde yapılacaklar listenizdeki görevleri delege etmenizi ve tartışmanızı sağlar

Microsoft To Do sınırlamaları

Görsel özelleştirme biraz kısıtlıdır ve kullanıcılar yapılacaklar listeleri için daha gelişmiş biçimlendirme isterler

Uygulamada doğrudan takvim görünümü bulunmadığından, liste biçimleriyle sınırlı kalırsınız

Microsoft To Do fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft To Do puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.750+ yorum)

4. OmniFocus

omniFocus aracılığıyla

Karmaşık görevleri aynı anda yürüten profesyonellere yönelik olan OmniFocus, özellikle Mac kullanıcıları için basit bir görev yönetimi aracında rafine bir deneyim sunar.

Bu uygulama erişilebilirliğe öncelik verir, böylece görevleri Mac, iPhone ve hatta Apple Watch'ta hareket halindeyken yönetebilirsiniz. Çevrimdışı işlevselliği, onu birçok çağdaşından ayırır ve internet bağlantısı olmadan da verimliliğinizi korumanızı sağlar.

OmniFocus'un en iyi özellikleri

Tüm Apple cihazlarınızda sorunsuz gerçek zamanlı senkronizasyon

Sezgisel kullanıcı arayüzü

Toplu görev değişiklikleri için toplu düzenleme sunar

Siri uyumluluğu, sesli komutları kullanarak görevleri yönetmenizi sağlar

Paylaşım menüsü, cihazınızdaki herhangi bir uygulamadan eylem öğelerini içe aktarmaya izin verir

OmniFocus sınırlamaları

OmniFocus ücretsiz plan sunmuyor

Yazılım Apple odaklıdır, bu da kullanıcı tabanını sınırlayabilir

OmniFocus fiyatlandırması

Web için: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

V3 Standart Lisans: 49,99 $'lık tek seferlik ödeme

V3 Pro Lisansı: 99,99 $'lık tek seferlik ödeme

OmniFocus puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

OmniFocus alternatiflerine göz atın!

5. Todoist

todoist aracılığıyla

Günlük planlayıcı uygulamasında işlevsellikten ödün vermeden sadeliği sevenler için Todoist en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. Çeşitli kişisel verimlilik metodolojileriyle uyumlu bu platform, görevleri projelere ayırmanıza olanak tanıyarak hayatınızın her yönünün düzenli olmasını sağlar.

Temel gücü görev yönetiminde olsa da, takım projelerini kolaylaştırmaktan çekinmez. Çapraz platform kullanılabilirliği sayesinde Todoist, cihazınız ne olursa olsun görevlerinizi takip etmenizi sağlar.

Todoist'in en iyi özellikleri

Doğal dil komutları, sezgisel görev oluşturma ve planlama sunar

Projeler özelliği, iş veya kişisel olsun, görevlerin kategorize edilmesini netleştirir

Karma sistemi, görsel verimlilik içgörüler sunarak tutarlı görev tamamlamayı teşvik eder

Google Takvim ile sorunsuz entegrasyon

Todoist sınırlamaları

Görev hatırlatıcıları yalnızca premium kullanıcılara özeldir

E-posta ve takvimler gibi temel verimlilik araçlarıyla entegrasyon biraz kısıtlıdır

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç/Starter Plan: Ücretsiz

Pro Plan: Kullanıcı başına aylık 4 $

İş Planı: Kullanıcı başına aylık 6 $

Todoist puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (760+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.250+ yorum)

6. Things 3

via Things 3

Görev kaosuyla mücadele için dijital bir çözüm olan Things 3, görevlerinizi titizlikle düzenleyen özellikler sunar. Basit bir düzenleme ötesinde, son teslim tarihlerinin asla kaçırılmamasını sağlar.

Etiket sisteminin veya özel hatırlatıcıların hayranı olun ya da Slack gibi araçlarla entegrasyona ihtiyaç duyun, Things 3 tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca, iOS ve web sürümleri sayesinde erişilebilirlik asla sorun olmaz.

Things 3'ün en iyi özellikleri

Günlük kontrol listeleri, acil görevlerin yapılandırılmış bir görünümünü sunar

"Başlıklar" özelliği, görevleri ilgili kategorilere ayırmayı kolaylaştırır

Gelişmiş Doğal Dil İşleme, görevlerin doğru bir şekilde yorumlanmasını ve planlanmasını sağlar

Things 3 sınırlamaları

Android kullanıcıları için özel uygulamalar yoktur

Görevler veya listeler üzerinde işbirliği bir özellik değildir

Ücretsiz sürüm mevcut değildir

Things 3 fiyatlandırma

Mac için: 49,99 $'lık tek seferlik ödeme

iPhone ve Apple Watch için: 9,99 $'lık tek seferlik ödeme

iPad için: Tek seferlik 19,99 $ ödeme

Things 3 puanları ve yorumları

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (15+ yorum)

7. TeuxDeux

teuxDeux aracılığıyla

Estetik açıdan hoş ve etkileyici derecede pratik olan TeuxDeux, form ve fonksiyonu kusursuz bir şekilde harmanlar. Platformu, görevleri net bir haftalık görünümde düzenleyerek kullanıcıların en öncelikli sorumluluklarını anında belirlemelerine olanak tanır.

Basit bir görev yöneticisi olmanın ötesinde, uygulama yinelenen görevler gibi özellikler sunarak kullanıcıların tekrarlayan görevleri yeniden girmelerine gerek kalmamasını sağlar. Cesur yazı tipleriyle ferah bir tasarım sunarken, düzenli bir görünüm sağlar.

TeuxDeux'nun en iyi özellikleri

Yineleyen görevleri kolayca planlayın ve görünümünü görüntüleyin, planlamadaki gereksiz işlemleri ortadan kaldırın

Özelleştirilebilir akıllı liste özellikleri, organizasyonu ve önceliklendirmeyi geliştirir

Görevler tamamlandığında otomatik olarak bir sonraki güne aktarılır, böylece her şey sorunsuz bir şekilde ilerler

Markdown desteği, görev açıklamalarının netliğini artırır

Günlük sorumluluklarınızla ilgili düzenli e-postalar alın

Özelleştirilebilir renk tekerleği ile estetiği kişiselleştirin

IPhone uygulaması ve web platformu arasında senkronize işlevsellik

TeuxDeux sınırlamaları

Uygulama ücretsiz sürümde kullanılamıyor

Android kullanıcıları, özel bir uygulama olmadığından dışarıda kalıyor

İşbirliği özellikleri sınırlıdır; takım görevleri kolayca yönetilemez

TeuxDeux fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 3

TeuxDeux puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (21+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7+ yorum)

8. Toodledo

toodledo aracılığıyla

Verimlilik alanında sağlam bir yer edinen Toodledo, tutarlı performans ve uyarlanabilirlik göstermiştir. Bir görev listesi uygulamasından daha fazlası olan bu uygulama, çok çeşitli gelişmiş görev yöneticisi özelliklerini bünyesinde barındırır. Yıllar boyunca, gerçek zamanlı kullanıcı geri bildirimlerini dahil etmiş ve modern verimlilik metodolojilerini takip etmiştir. Dayanıklılık ve modern etkinliğin sentezinin bir kanıtıdır.

Toodledo'nun en iyi özellikleri

Yüksek özelleştirilebilirlik, kişiye özel bir kullanıcı deneyimi sağlar

Fikirleri not almak, listeleri sıralamak ve planlar oluşturmak için bütünsel bir platform

Habit Tracker, olumlu alışkanlıklar kazandırmaya yardımcı olur ve kullanıcıların sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar

Görev paylaşımı, atamalar ve işbirliği araçlarıyla takım sinerjisini artırın

Zamanında alarmlarla önceliklerinizi takip edin

Çevrimdışı erişim, kesintisiz iş akışını garanti eder

Toodledo'nun tarayıcı uzantısı ile hızlı görev ekleme

Toodledo sınırlamaları

Tasarım ve arayüz bazılarına eski moda gelebilir

İlk öğrenme aşaması bazı yeni kullanıcılar için zor olabilir

Premium özellikler abonelik gerektirir

Toodledo fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Plus : Kullanıcı başına aylık 5,99 $

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Toodledo puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (49+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

9. Memorigi

via Memorigi

Memorigi, modern kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış dinamik bir görev yönetimi uygulamasıdır.

Sezgisel arayüzü ile görevleri düzenleme, hatırlatıcılar ayarlama ve takımlarla işbirliği yapma konusunda sorunsuz bir deneyim vaat ediyor.

Kullanıcı dostu tasarımıyla birleşen sağlam özellikleri, hem kişisel hem de profesyonel kullanım için ideal bir seçimdir.

Memorigi'nin en iyi özellikleri

Kolay görev girişi ve yönetimi sağlayan etkileşimli arayüz

Cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon, güncellenmiş görev durumunu garanti eder

İşbirliği araçları takım sinerjisini artırır

Görevlerin ve hatırlatıcıların kapsamlı bir zaman çizelgesi için entegre takvim görünümü

Görevlerin zamanında yerine getirilmesini sağlayan gelişmiş bildirim ayarları

Diğer popüler uygulamalar ve yazılımlarla entegrasyon yetenekleri

Liste, döşeme ve Kanban görünümleri dahil çok yönlü görüntüleme modları

Memorigi sınırlamaları

Ücretsiz sürüm bazı gelişmiş işlevleri kısıtlayabilir

Harici yazılımlarla entegrasyon sınırlı olabilir

Özelleştirme seçenekleri rakiplere kıyasla sınırlı olabilir

Memorigi fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 49,99

Memorigi puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

10. Quire

via Quire

Quire, mikro yönetime odaklanmasıyla öne çıkıyor. Benzersiz "iç içe geçme" özelliği ve Kanban panolarının entegrasyonu sayesinde görevler benzeri görülmemiş bir ayrıntıyla tanımlanıyor.

Quire, her bir genel görev kartında sonraki eyleme geçirilebilir adımların açıkça tanımlanmasını sağlar. Görevleri önceliklendirebilir, görevleri atayabilir ve projeleri ayrıntılı bir şekilde yönetebilirsiniz. Ayrıca, gelişmiş filtreleme seçenekleri, sorumluluklarını önceliklendirmek isteyen kullanıcılar için bir nimettir.

Quire'ın en iyi özellikleri

Ana görevler ve alt görevler arasında sorunsuz bölünme, ayrıntılı planlamaya yardımcı olur

Ayrıntılı ilerleme raporları, kullanıcıların görev tamamlanma oranlarını izlemelerini sağlar

Tutarlılık ve zamanında yürütme sağlamak için yinelenen görevleri planlayın

Hem iOS hem de Android kullanıcıları için kapsamlı mobil uygulamalar

Entegre takvim, görevler ve son tarihler için bütünsel bir görünüm sunar

Kanban panolarının yenilikçi kullanımı, görev yönetimine görsel bir boyut katar

Quire sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, başlangıç sürecinin biraz karmaşık olduğunu düşündü

Üçüncü taraf araçlar ve uygulamalarla entegrasyon, rakipler kadar kapsamlı olmayabilir

Yerleşik sohbet özelliğinin olmaması, gerçek zamanlı takım iletişimini sınırlayabilir

Quire Fiyatlandırma

Ücretsiz

Quire puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

ClickUp neden Any.do alternatifleri listesinin başında yer alıyor?

Geniş görev yönetimi araçları dünyasında ClickUp her zaman öne çıkıyor. Piyasada çok sayıda dikkate değer rakip bulunsa da, ClickUp hem bireysel hem de ortak çalışmalara uyum sağlama özelliği ile kendini diğerlerinden ayırıyor.

ClickUp'ın gerçek gücü, çok yönlülüğü ve kullanıcı dostu olmasının benzersiz birleşiminde yatmaktadır. İster günlük görevleri kolaylaştırmaya çalışan bir birey ister iş akışını optimize etmeyi amaçlayan bir takım olun, ClickUp'ın zengin özellik seti size her şeyi sunar. Platformun ücretsiz sürümü, tüm işlevlerinin kilidini açmadan bile, yeteneklerine önemli bir bakış sunar. 1.000'den fazla önceden oluşturulmuş kaynağa sahip kapsamlı Şablon Kitaplığı ile birleştiğinde, ClickUp sadece bir görev yönetim aracı olmaktan öte, tam bir verimlilik ekosistemidir.

Güçlü ClickUp topluluğuna katılmak, deneyiminizi geliştirebilir. Burada, içgörüler edinebilir, pratik kullanım ipuçları keşfedebilir ve hatta platformun potansiyelinden yararlanmanın yenilikçi yollarını keşfedebilirsiniz. Ve şüpheniz olursa, ClickUp'ın duyarlı müşteri desteği her zaman size rehberlik etmeye hazırdır.

Esasen, ClickUp'a geçmek sadece başka bir araç benimsemekle kalmaz, aynı zamanda organizasyonel becerilerinizi geliştirmek için tasarlanmış bir çözümle ortaklık kurmak anlamına gelir. Hemen başlayın ve ClickUp'ın verimlilik hikayenizi yeniden yazmasına izin verin.