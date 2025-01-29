10 Any.do Alternatifleri ve Rakipleri 2025

Günümüzün hiper bağlantılı dünyasında, doğru görev yönetimi aracı, gününüzü organize etmek, görevlerinizi kolaylaştırmak ve verimliliğinizi artırmak için büyük fark yaratabilir.
Piyasada çok sayıda görev yönetimi yazılımı seçeneği bulunması nedeniyle, doğru çevrimiçi yapılacaklar listesini seçmek çok önemlidir.
Any. do, kullanıcı dostu arayüzü ve proje yönetimine yardımcı olan bir dizi özelliği sayesinde birçok kişi için favori görev yönetimi yazılımı olmuştur. Ancak, bu alanda tek oyuncu değildir.
Belki daha fazla özellik, farklı bir arayüz arıyorsunuz ya da proje yönetimi dünyasında başka neler olduğunu merak ediyorsunuz.
Bu makale, 2024'te ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olacak en iyi Any.do alternatiflerini inceliyor.
Any.do alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Any.do'nun rakiplerini ararken, sadece başka bir görev yönetimi aracı bulmakla kalmazsınız. Projeleri yönetirken benzersiz ihtiyaçlarınıza ve çalışma tarzınıza uygun olanı bulmanız gerekir. İşte dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler:
- Kullanılabilirlik ve Arayüz: Tasarım, öğrenme eğrisini en aza indiren basit bir arayüz içermelidir. İster teknoloji meraklısı ister yeni başlayan biri olun, görevleri atarken gezinmesi kolay bir uygulama isteyeceksiniz
- Özellikler ve Entegrasyonlar: Araç zaman takibi, takvim entegrasyonu veya işbirliği özellikleri sunuyor mu? Sık kullandığınız diğer proje yönetimi uygulamalarıyla entegrasyon nasıl?
- Platform kullanılabilirliği: Aracın iOS, Android, web, mobil uygulamalar veya masaüstü gibi kullandığınız platformlarda kullanılabilir olduğundan emin olun
- Fiyat: Bazıları temel özellikleriyle ücretsiz olabilirken, diğerleri ücretli olabilir. Bütçenizi ve yatırım getirisini göz önünde bulundurun
- Ölçeklenebilirlik: İster bireysel ister büyüyen bir takım olun, sizinle birlikte ölçeklenebilen bir proje yönetimi aracı seçin
- Özelleştirme: Görevleriniz ve projeleriniz benzersizdir. Mükemmel bir görev yöneticisi, çalışma alanınızı tercihlerinize göre özelleştirmenize olanak tanır
- Güvenlik ve Gizlilik: Verilerinizin korunmasını sağlayın. Şifreleme yöntemlerini, gizlilik politikalarını ve şirketin geçmiş performansını kontrol edin
- İncelemeler ve Puanlar: Gerçek kullanıcıların geri bildirimleri, her bir aracın artıları ve eksileri hakkında çok değerli bilgiler sağlayabilir
- Destek ve Kaynaklar: Duyarlı müşteri hizmetleri ve zengin kaynaklar (öğreticiler ve SSS gibi) proje yönetimi deneyiminizi daha sorunsuz hale getirebilir
- İşbirliği araçları: Bir takımla çalışıyorsanız, gerçek zamanlı işbirliği, sohbet ve dosya paylaşımı gibi özellikler vazgeçilmez olabilir
Bu faktörleri göz önünde bulundurun ve Any.do'nun yerini alacak ve hatta onu geçebilecek bir proje yönetimi aracı bulmak için daha donanımlı olacaksınız.
Kullanılacak En İyi 10 Any. do Alternatifi
Sürekli gelişen görev yönetimi araçları dünyasında, 2024 yılı mevcut durumu sorgulayan bir dizi platformun seçimini beraberinde getiriyor.
Sorunsuz entegrasyondan birinci sınıf kullanıcı deneyimine kadar, Any.do'nun bu 10 alternatifi, hem bireyler hem de takımlar için verimliliği yeniden tanımlamaya hazır.
1. ClickUp
ClickUp sadece bir görev yönetimi uygulaması değil, kapsamlı bir verimlilik güç merkezidir. Bireyler ve takımlar için tasarlanan ClickUp, kişisel işlerden kurumsal girişimlere kadar her ölçekteki projeye uyacak şekilde yeteneklerini ayarlar.
ClickUp Beyaz Tahtalar ve Belgeler gibi benzersiz özellikler, fikirleriniz için bir oyun alanı sunarken, iç içe geçmiş Görev Kontrol Listeleri, görevleri oluşturmayı, düzenlemeyi ve hatta takımınıza devretmeyi kolaylaştırır. Sürükle ve bırak işlevselliği ve Etiketler, Kontrol Listeleri ve Özel Alanlar gibi sayısız dinamik araç, platformun uyarlanabilirliğini vurgular.
Sezgisel yapısı, ş Akışınızın düzenli kalmasını ve tercihlerinize göre özelleştirilmesini sağlar.
Ayrıca, masaüstü, web, iOS ve Android uygulamalarıyla ClickUp, konumunuzdan bağımsız olarak görevlerinize bağlı kalmanızı sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın kapsamlı Şablon Kitaplığı, Görev Yönetimi, İçerik Takvimi ve İşleri Tamamlama şablonları dahil olmak üzere 1.000'den fazla kaynağa sahiptir ve kurulum sürecinizi kolaylaştırır
- ClickUp Belgeleri, beyin fırtınası merkezleri olarak işlev görür, görevleri düzenlemek için mükemmeldir ve GTD yöntemini benimseyenler için paha biçilmezdir
- ClickUp Görevleri'ni kullanarak ek dosyalar yükleyebilir, sorumluluklar atayabilir, iç içe alt görevler oluşturabilir ve yapılacaklarınızı diğer belgelere bağlayabilirsiniz
- İşbirliği paketi, görevleri delege etmenize, tartışmanıza ve birlikte düzenlemenize olanak tanıyarak ekip çalışmasını teşvik eder
- Yerleşik zaman takibi, görev süreleri hakkında içgörüler sunarak gelecek planlamayı optimize eder
- Sezgisel ClickUp Takvim Görünümü ile ayınızı planlayın
- Apple, Outlook ve Google Takvim ile sorunsuz entegrasyon, proje yönetimi takviminizin her zaman senkronize olmasını sağlar
ClickUp sınırlamaları
- Bu, yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilecek ve öğrenme eğrisi gerektiren bir yapılacaklar listesi uygulamasından çok daha fazlasıdır
- ClickUp'ın gelişmiş ve premium plan özelliklerinin tümü ücretsiz sürümde erişilebilir değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.350+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.720+ yorum)
2. TickTick
TickTick, bireysel ve takım ihtiyaçlarına yönelik, kolaylaştırılmış görev yönetimi arayanların tercih ettiği bir görev yönetimi uygulamasıdır. Bu dijital planlayıcı uygulaması, tek başınıza veya bir takımın parçası olarak görevler, yapılacaklar listeleri ve daha fazlasını kolayca oluşturmanızı sağlar.
TickTick'i farklı kılan, zaman yönetimini basitleştiren ve görevlerin zamanında yerine getirilmesini sağlayan yerleşik verimlilik araçlarıdır.
TickTick'in en iyi özellikleri
- Yerleşik Pomodoro zamanlayıcı, yapılacaklar listenizi tamamlarken odaklanmanızı ve verimliliğinizi artırır
- Gelişmiş hatırlatıcılar, pazarlama takviminize göre planlanmış uyarılar ve hatta konum tabanlı uyarılar sunar
- Kapsamlı kullanılabilirlik, iOS (iPhone ve iPad) ve Android platformlarını kapsar
TickTick sınırlamaları
- Doğrudan takvim senkronizasyonu özelliği olmadığı için iş yükü yönetimi zor olabilir
- Sınırlı üçüncü taraf uygulama entegrasyonları
- Ücretsiz sürüm, yapılacaklar listenize ekleyebileceğiniz görev sayısını sınırlar
TickTick fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına yıllık 27,99 $
TickTick puanları ve yorumları
- Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)
- G2: 4,5/5 (80+ yorum)
3. Microsoft To Do
Bu yapılacaklar uygulaması, Microsoft ekosistemine derin kökleri olanlar için bir görev yönetimi yardımcısı görevi görür. Bu sadece yapılacaklar listeleri veya görevler ile ilgili değildir; entegrasyon ile ilgilidir — Planner ve Outlook, işlerinizi nasıl önceliklendireceğiniz konusunda günlük planlamanızın ayrılmaz bir parçası haline gelir.
Microsoft To Do'nun en iyi özellikleri
- Tasarımı fiziksel bir ajandayı taklit ettiği ve gün ve haftayı sezgisel bir şekilde görselleştirdiği için en iyi takvim uygulamalarından biri olarak kabul edilir
- Yapılacaklar listenizdeki yinelenen görevler, özel programlarda bile zahmetsizce ayarlanabilir
- Gelişmiş işbirliği, To Do ve Microsoft Planner içinde yapılacaklar listenizdeki görevleri delege etmenizi ve tartışmanızı sağlar
Microsoft To Do sınırlamaları
- Görsel özelleştirme biraz kısıtlıdır ve kullanıcılar yapılacaklar listeleri için daha gelişmiş biçimlendirme isterler
- Uygulamada doğrudan takvim görünümü bulunmadığından, liste biçimleriyle sınırlı kalırsınız
Microsoft To Do fiyatlandırması
- Ücretsiz
Microsoft To Do puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.750+ yorum)
4. OmniFocus
Karmaşık görevleri aynı anda yürüten profesyonellere yönelik olan OmniFocus, özellikle Mac kullanıcıları için basit bir görev yönetimi aracında rafine bir deneyim sunar.
Bu uygulama erişilebilirliğe öncelik verir, böylece görevleri Mac, iPhone ve hatta Apple Watch'ta hareket halindeyken yönetebilirsiniz. Çevrimdışı işlevselliği, onu birçok çağdaşından ayırır ve internet bağlantısı olmadan da verimliliğinizi korumanızı sağlar.
OmniFocus'un en iyi özellikleri
- Tüm Apple cihazlarınızda sorunsuz gerçek zamanlı senkronizasyon
- Sezgisel kullanıcı arayüzü
- Toplu görev değişiklikleri için toplu düzenleme sunar
- Siri uyumluluğu, sesli komutları kullanarak görevleri yönetmenizi sağlar
- Paylaşım menüsü, cihazınızdaki herhangi bir uygulamadan eylem öğelerini içe aktarmaya izin verir
OmniFocus sınırlamaları
- OmniFocus ücretsiz plan sunmuyor
- Yazılım Apple odaklıdır, bu da kullanıcı tabanını sınırlayabilir
OmniFocus fiyatlandırması
- Web için: Kullanıcı başına aylık 4,99 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- V3 Standart Lisans: 49,99 $'lık tek seferlik ödeme
- V3 Pro Lisansı: 99,99 $'lık tek seferlik ödeme
OmniFocus puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)
OmniFocus alternatiflerine göz atın!
5. Todoist
Günlük planlayıcı uygulamasında işlevsellikten ödün vermeden sadeliği sevenler için Todoist en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. Çeşitli kişisel verimlilik metodolojileriyle uyumlu bu platform, görevleri projelere ayırmanıza olanak tanıyarak hayatınızın her yönünün düzenli olmasını sağlar.
Temel gücü görev yönetiminde olsa da, takım projelerini kolaylaştırmaktan çekinmez. Çapraz platform kullanılabilirliği sayesinde Todoist, cihazınız ne olursa olsun görevlerinizi takip etmenizi sağlar.
Todoist'in en iyi özellikleri
- Doğal dil komutları, sezgisel görev oluşturma ve planlama sunar
- Projeler özelliği, iş veya kişisel olsun, görevlerin kategorize edilmesini netleştirir
- Karma sistemi, görsel verimlilik içgörüler sunarak tutarlı görev tamamlamayı teşvik eder
- Google Takvim ile sorunsuz entegrasyon
Todoist sınırlamaları
- Görev hatırlatıcıları yalnızca premium kullanıcılara özeldir
- E-posta ve takvimler gibi temel verimlilik araçlarıyla entegrasyon biraz kısıtlıdır
Todoist fiyatlandırması
- Başlangıç/Starter Plan: Ücretsiz
- Pro Plan: Kullanıcı başına aylık 4 $
- İş Planı: Kullanıcı başına aylık 6 $
Todoist puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (760+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.250+ yorum)
6. Things 3
Görev kaosuyla mücadele için dijital bir çözüm olan Things 3, görevlerinizi titizlikle düzenleyen özellikler sunar. Basit bir düzenleme ötesinde, son teslim tarihlerinin asla kaçırılmamasını sağlar.
Etiket sisteminin veya özel hatırlatıcıların hayranı olun ya da Slack gibi araçlarla entegrasyona ihtiyaç duyun, Things 3 tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca, iOS ve web sürümleri sayesinde erişilebilirlik asla sorun olmaz.
Things 3'ün en iyi özellikleri
- Günlük kontrol listeleri, acil görevlerin yapılandırılmış bir görünümünü sunar
- "Başlıklar" özelliği, görevleri ilgili kategorilere ayırmayı kolaylaştırır
- Gelişmiş Doğal Dil İşleme, görevlerin doğru bir şekilde yorumlanmasını ve planlanmasını sağlar
Things 3 sınırlamaları
- Android kullanıcıları için özel uygulamalar yoktur
- Görevler veya listeler üzerinde işbirliği bir özellik değildir
- Ücretsiz sürüm mevcut değildir
Things 3 fiyatlandırma
- Mac için: 49,99 $'lık tek seferlik ödeme
- iPhone ve Apple Watch için: 9,99 $'lık tek seferlik ödeme
- iPad için: Tek seferlik 19,99 $ ödeme
Things 3 puanları ve yorumları
- Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)
- G2: 4,3/5 (15+ yorum)
7. TeuxDeux
Estetik açıdan hoş ve etkileyici derecede pratik olan TeuxDeux, form ve fonksiyonu kusursuz bir şekilde harmanlar. Platformu, görevleri net bir haftalık görünümde düzenleyerek kullanıcıların en öncelikli sorumluluklarını anında belirlemelerine olanak tanır.
Basit bir görev yöneticisi olmanın ötesinde, uygulama yinelenen görevler gibi özellikler sunarak kullanıcıların tekrarlayan görevleri yeniden girmelerine gerek kalmamasını sağlar. Cesur yazı tipleriyle ferah bir tasarım sunarken, düzenli bir görünüm sağlar.
TeuxDeux'nun en iyi özellikleri
- Yineleyen görevleri kolayca planlayın ve görünümünü görüntüleyin, planlamadaki gereksiz işlemleri ortadan kaldırın
- Özelleştirilebilir akıllı liste özellikleri, organizasyonu ve önceliklendirmeyi geliştirir
- Görevler tamamlandığında otomatik olarak bir sonraki güne aktarılır, böylece her şey sorunsuz bir şekilde ilerler
- Markdown desteği, görev açıklamalarının netliğini artırır
- Günlük sorumluluklarınızla ilgili düzenli e-postalar alın
- Özelleştirilebilir renk tekerleği ile estetiği kişiselleştirin
- IPhone uygulaması ve web platformu arasında senkronize işlevsellik
TeuxDeux sınırlamaları
- Uygulama ücretsiz sürümde kullanılamıyor
- Android kullanıcıları, özel bir uygulama olmadığından dışarıda kalıyor
- İşbirliği özellikleri sınırlıdır; takım görevleri kolayca yönetilemez
TeuxDeux fiyatlandırması
- kullanıcı başına aylık 3
TeuxDeux puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (21+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (7+ yorum)
8. Toodledo
Verimlilik alanında sağlam bir yer edinen Toodledo, tutarlı performans ve uyarlanabilirlik göstermiştir. Bir görev listesi uygulamasından daha fazlası olan bu uygulama, çok çeşitli gelişmiş görev yöneticisi özelliklerini bünyesinde barındırır. Yıllar boyunca, gerçek zamanlı kullanıcı geri bildirimlerini dahil etmiş ve modern verimlilik metodolojilerini takip etmiştir. Dayanıklılık ve modern etkinliğin sentezinin bir kanıtıdır.
Toodledo'nun en iyi özellikleri
- Yüksek özelleştirilebilirlik, kişiye özel bir kullanıcı deneyimi sağlar
- Fikirleri not almak, listeleri sıralamak ve planlar oluşturmak için bütünsel bir platform
- Habit Tracker, olumlu alışkanlıklar kazandırmaya yardımcı olur ve kullanıcıların sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar
- Görev paylaşımı, atamalar ve işbirliği araçlarıyla takım sinerjisini artırın
- Zamanında alarmlarla önceliklerinizi takip edin
- Çevrimdışı erişim, kesintisiz iş akışını garanti eder
- Toodledo'nun tarayıcı uzantısı ile hızlı görev ekleme
Toodledo sınırlamaları
- Tasarım ve arayüz bazılarına eski moda gelebilir
- İlk öğrenme aşaması bazı yeni kullanıcılar için zor olabilir
- Premium özellikler abonelik gerektirir
Toodledo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 3,99 $
- Plus: Kullanıcı başına aylık 5,99 $
- İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Toodledo puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (49+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)
9. Memorigi
Memorigi, modern kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış dinamik bir görev yönetimi uygulamasıdır.
Sezgisel arayüzü ile görevleri düzenleme, hatırlatıcılar ayarlama ve takımlarla işbirliği yapma konusunda sorunsuz bir deneyim vaat ediyor.
Kullanıcı dostu tasarımıyla birleşen sağlam özellikleri, hem kişisel hem de profesyonel kullanım için ideal bir seçimdir.
Memorigi'nin en iyi özellikleri
- Kolay görev girişi ve yönetimi sağlayan etkileşimli arayüz
- Cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon, güncellenmiş görev durumunu garanti eder
- İşbirliği araçları takım sinerjisini artırır
- Görevlerin ve hatırlatıcıların kapsamlı bir zaman çizelgesi için entegre takvim görünümü
- Görevlerin zamanında yerine getirilmesini sağlayan gelişmiş bildirim ayarları
- Diğer popüler uygulamalar ve yazılımlarla entegrasyon yetenekleri
- Liste, döşeme ve Kanban görünümleri dahil çok yönlü görüntüleme modları
Memorigi sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm bazı gelişmiş işlevleri kısıtlayabilir
- Harici yazılımlarla entegrasyon sınırlı olabilir
- Özelleştirme seçenekleri rakiplere kıyasla sınırlı olabilir
Memorigi fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 49,99
Memorigi puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
10. Quire
Quire, mikro yönetime odaklanmasıyla öne çıkıyor. Benzersiz "iç içe geçme" özelliği ve Kanban panolarının entegrasyonu sayesinde görevler benzeri görülmemiş bir ayrıntıyla tanımlanıyor.
Quire, her bir genel görev kartında sonraki eyleme geçirilebilir adımların açıkça tanımlanmasını sağlar. Görevleri önceliklendirebilir, görevleri atayabilir ve projeleri ayrıntılı bir şekilde yönetebilirsiniz. Ayrıca, gelişmiş filtreleme seçenekleri, sorumluluklarını önceliklendirmek isteyen kullanıcılar için bir nimettir.
Quire'ın en iyi özellikleri
- Ana görevler ve alt görevler arasında sorunsuz bölünme, ayrıntılı planlamaya yardımcı olur
- Ayrıntılı ilerleme raporları, kullanıcıların görev tamamlanma oranlarını izlemelerini sağlar
- Tutarlılık ve zamanında yürütme sağlamak için yinelenen görevleri planlayın
- Hem iOS hem de Android kullanıcıları için kapsamlı mobil uygulamalar
- Entegre takvim, görevler ve son tarihler için bütünsel bir görünüm sunar
- Kanban panolarının yenilikçi kullanımı, görev yönetimine görsel bir boyut katar
Quire sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, başlangıç sürecinin biraz karmaşık olduğunu düşündü
- Üçüncü taraf araçlar ve uygulamalarla entegrasyon, rakipler kadar kapsamlı olmayabilir
- Yerleşik sohbet özelliğinin olmaması, gerçek zamanlı takım iletişimini sınırlayabilir
Quire Fiyatlandırma
- Ücretsiz
Quire puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)
ClickUp neden Any.do alternatifleri listesinin başında yer alıyor?
Geniş görev yönetimi araçları dünyasında ClickUp her zaman öne çıkıyor. Piyasada çok sayıda dikkate değer rakip bulunsa da, ClickUp hem bireysel hem de ortak çalışmalara uyum sağlama özelliği ile kendini diğerlerinden ayırıyor.
ClickUp'ın gerçek gücü, çok yönlülüğü ve kullanıcı dostu olmasının benzersiz birleşiminde yatmaktadır. İster günlük görevleri kolaylaştırmaya çalışan bir birey ister iş akışını optimize etmeyi amaçlayan bir takım olun, ClickUp'ın zengin özellik seti size her şeyi sunar. Platformun ücretsiz sürümü, tüm işlevlerinin kilidini açmadan bile, yeteneklerine önemli bir bakış sunar. 1.000'den fazla önceden oluşturulmuş kaynağa sahip kapsamlı Şablon Kitaplığı ile birleştiğinde, ClickUp sadece bir görev yönetim aracı olmaktan öte, tam bir verimlilik ekosistemidir.
Güçlü ClickUp topluluğuna katılmak, deneyiminizi geliştirebilir. Burada, içgörüler edinebilir, pratik kullanım ipuçları keşfedebilir ve hatta platformun potansiyelinden yararlanmanın yenilikçi yollarını keşfedebilirsiniz. Ve şüpheniz olursa, ClickUp'ın duyarlı müşteri desteği her zaman size rehberlik etmeye hazırdır.
Esasen, ClickUp'a geçmek sadece başka bir araç benimsemekle kalmaz, aynı zamanda organizasyonel becerilerinizi geliştirmek için tasarlanmış bir çözümle ortaklık kurmak anlamına gelir. Hemen başlayın ve ClickUp'ın verimlilik hikayenizi yeniden yazmasına izin verin.