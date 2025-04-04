2025 için 20 Ücretsiz Google Takvim Şablonu

Google takvim şablonları — onlar olmasaydı ne yapardık, değil mi?

Kuruluşunuzun becerilerini uyumlu hale getirmek her zaman iyi bir fikirdir. Yeni projelerle birlikte daha fazla toplantı ve yenilenen kişisel hedefler olacaktır.

Birden fazla projeyi düzenli tutmak için, görevlerinizi, teslimatlarınızı, son teslim tarihlerinizi ve daha fazlasını takip etmenin en akıllı yolu olan Google takvim şablonlarını kullanmanızı öneririz.

İşleri kolaylaştırmak için, daha sonra kaydetmek veya yer imlerine eklemek üzere 10 ücretsiz şablonu listeleyeceğiz.

Ayrıca, daha ciddi işler için ( pazarlama kampanyaları, evden çalışma projeleri vb.) 10 alternatif Google takvim şablonu da listeleyeceğiz.

Google Takvim Şablonu nedir?

Google Takvim şablonu, zengin özelliklere sahip, çok yönlü ve dinamik bir dijital takvimdir.

Bu dijital takvimi toplantılarınızı, kişisel işlerinizi, aramalarınızı, görevlerinizi ve daha fazlasını haritalamak için kullanabilirsiniz.

İşler yoğunlaştığında (ki bu sık sık olur), Google Takvim şablonunu kullanmak size yardımcı olabilir:

Bekleyen projeleriniz, görevleriniz ve son tarihlerinizden haberdar olun

Çoklu görev yapın ve düzenli kalın

Zihin bulanıklığını ve iş yorgunluğunu önleyin, verimliliği artırın

2025 için 10 Ücretsiz Google Takvim Şablonu

Takvimler, fiziksel takvimler, kötü bir üne sahiptir. Çoğu kişi takvimi, size tarihi ve haftanın gününü gösteren bir şey olarak görür, hepsi bu kadar. Ancak doğru takvimi kullanmak, zihinsel huzurunuzu kaybetmeden iş yükünüzü takip etmenize yardımcı olduğu için bir avantaj olabilir.

İşte hemen kaydedip daha sonra bize teşekkür edebileceğiniz 10 Google takvim şablonu:

1. Aylık Etkinlik Google Takvim Şablonu Template.net tarafından

template.net aracılığıyla

Bu aylık takvim şablonuyla aylık etkinliklerinizi zahmetsizce planlayın ve düzenleyin. Randevuları, toplantıları ve sosyal etkinlikleri izlemek için ideal olan bu şablon, aylık programınızın net bir özetini sunar.

2. 2025 İK Google Takvim Şablonu Template.net tarafından

template.net aracılığıyla

Bu 2025 takvim şablonuyla İK görevlerini yönetin. Yıllık etkinlikleri ve önemli tarihleri takip etmesi gereken görsel planlamacılar için mükemmeldir.

3. Sosyal Medya Pazarlama Google Takvim Şablonu Template. net

template.net aracılığıyla

Bu pazarlama takvimi şablonuyla sosyal medya stratejinizi kolaylaştırın. Optimum etkileşim için çeşitli platformlarda gönderileri planlayın, kampanyalar planlayın ve içerik zaman çizelgelerini yönetin.

4. Emlak Pazarlama Google Takvim Şablonu Template.net tarafından

template.net aracılığıyla

Bu özel takvim şablonuyla emlak pazarlama çabalarınızı geliştirin. Pazarlama girişimlerini takip ederken açık evler, emlak gösterimleri ve müşteri toplantılarını düzenleyin.

5. Proje Yönetimi Google Takvim Şablonu Template. net tarafından

template.net aracılığıyla

Bu kapsamlı takvim şablonuyla projelerinizi verimli bir şekilde yönetin. Görevleri izleyin, son tarihleri ayarlayın ve kaynakları tahsis ederek projelerinizin zamanında ve bütçe dahilinde kalmasını sağlayın.

6. BT Ürün İçeriği Google Takvim Şablonu Template.net tarafından

template.net aracılığıyla

Bu şablonla BT ürün içeriği sürümlerini planlayın ve düzenleyin. Ürün pazarlamanızı yolunda ve senkronize tutmak için içerik oluşturma, inceleme ve lansmanları planlayın.

7. Haftalık Google Takvim Şablonu Template.net tarafından

template.net aracılığıyla

Bu basit takvim şablonuyla haftalık planlamanızı optimize edin. Yinelenen görevleri, toplantıları ve hedefleri izlemek için idealdir, verimli ve düzenli bir hafta geçirmenizi sağlar.

8. Günlük Google Takvim Şablonu Template.net tarafından

template.net aracılığıyla

Bu ayrıntılı takvim şablonu ile günlük programınızı takip edin. Günlük verimliliğe odaklanarak randevuları, görevleri ve son teslim tarihlerini yönetmek için mükemmeldir.

9. Günlük Planlayıcı Google Takvim Şablonu Template. net

template.net aracılığıyla

Bu planlayıcı şablonu ile günlük faaliyetlerinizi düzenleyin. Görevlere öncelik verme, hatırlatıcılar ayarlama ve günlük hedefleri verimli bir şekilde gerçekleştirme için alan sunar.

10. Google Takvim Şablonu Tasarlama Template.net

template.net aracılığıyla

Tasarımcılar için özel olarak tasarlanmış bu takvim şablonu, yaratıcı projeleri ve son teslim tarihlerini yönetmenize yardımcı olur. Tasarım incelemelerini, müşteri toplantılarını ve ilham oturumlarını tek bir yerde takip edin.

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Google Takvim Şablonlarını Kullanmanın Sınırlamaları

Google Takvim şablonunu gününüzü düzenlemek için kullanırken yetersiz kalmasının üç nedeni şunlardır:

Esas olarak belge oluşturma aracı olarak işlev görür ve takvim oluşturmak için tasarlanmamıştır

Çevrimdışı olarak dosyalara erişmenize izin vermez ve çevrimiçi olmanız gerekir — Google Çalışma Alanı veya Google Takvim'de. İnternet bant genişliğiniz iyi değilse veya öngörülemeyen acil durumlarda bu büyük bir sorun olabilir

Görevleri planlamanıza, atamanıza veya oluşturmanıza izin vermez. Ayrıca, ş Akışınızı veya zaman çizelgenizi görselleştiremezsiniz

2025'te 10 Alternatif Google Takvim Şablonu

ClickUp, takvim oluştururken Google Formlar'a göre daha iyi bir alternatift ir, çünkü ayrıntılı takvim görünümleri sunan hepsi bir arada bir verimlilik paketidir. Projenizi yönetmek ve izlemek için ekranlar, uygulamalar ve aradaki her şey arasında geçiş yapmanız gerekmez.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. %15'i ise rutin görevleri ve idari işleri yapay zekanın halletmesini istiyor. Bunu yapmak için, bir AI şunları yapabilmelidir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeylerini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı oldu! ClickUp Takvim ile görevleri ve toplantıları öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca atayabileceğiniz AI destekli planlama deneyimini yaşayın. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da oluşturabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

Dahası, süreç haritalama özelliğini kullanarak sorunsuz iş akışları gerçekleştirebilir ve ClickUp'ın günlük günlük şablonlarını kullanarak düşüncelerinizi günlüğe kaydedebilirsiniz. Projeye Genel Bakış şablonuyla projenize kuşbakışı bir görünüm elde edin ve İçerik Takvimi şablonlarımızı kullanarak dönüştürme sağlayan içerikler oluşturun.

Ama bizim sözümüze güvenmeyin.

Düzenli kalmak için doğru özelliklere sahip 10 favori alternatif Google Takvim şablonumuzu görmek için okumaya devam edin.

1. ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

Bu Şablonu İndirin Takvim Planlayıcı Şablonu

ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu, projelerini yönetilebilir parçalara ayırmak isteyen yeni başlayanlar için mükemmeldir.

Elbette, Google Takvim de aynı şeyi yapmanıza izin verir. Ancak ClickUp, aşağıdaki özellikleri sunarak planlamanızı bir üst seviyeye taşır:

Özel durumlar: Etkinlikleri, faaliyetleri veya görevleri takip etmek için görev durumunu Bloklandı, İptal Edildi, Tamamlandı, İlerleme Halinde ve Beklemede olarak işaretleyin

Özel alanlar: Google Takvim'den farklı olarak, Dönüm Noktası, Referanslar, Derecelendirme, Mekan, Gerçek Maliyet vb. gibi 10 farklı özel öznitelik, etkinlik verilerini görselleştirmenize ve kaydetmenize olanak tanır

Özel görünümler: Çeşitli ClickUp yapılandırmalarındaki altı farklı görünüm (Özet Görünümü, İlerleme Panosu, Zaman Çizelgesi Görünümü, Aylık Planlayıcı, Başlangıç Kılavuzu vb. ), aynı verileri birden fazla şekilde görselleştirmenize yardımcı olur

Proje yönetimi: ClickUp, zaman takibi özellikleri, e-postalar, etiketler, bağımlılık uyarıları ve daha fazlasını sunarak proje yönetimini dinamik bir takvimde entegre eder!

2. ClickUp Haftalık Takvim Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Haftalık Takvim Şablonu

Google, Haftalık Şablon sunmaktadır, ancak bu şablon en iyi ihtimalle temel düzeyde bir şablondur.

ClickUp'ın Haftalık Takvim Şablonu ile etkinlikleriniz, görevleriniz, son tarihleriniz ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alabilirsiniz. Ayrıca çakışmaları veya örtüşmeleri belirleyip düzeltebilir ve programınıza sadık kalabilirsiniz!

Bu şablonun diğer kullanışlı özellikleri şunlardır:

Görevleri Tamamlandı, İlerleme Halinde, Yapılacak ve Tamamlanmadı olarak işaretlemek için özel durumlar

Görevleri kategorilere ayırmak ve notlar eklemek için 3 farklı özel öznitelik (İyi Hissetme, Görev Türü ve Önemli Notlar) içeren Özel Alanlar

5 ClickUp yapılandırmasında özel görünümler: Başlangıç Kılavuzu, Haftalık Takvim, Tamamlanan Görevler, Tüm Görevler ve Tek Tıklamayla Bu Hafta, tek tıklamayla düzenli veri erişimi

Bu şablon, çok yoğun olan yöneticiler için vazgeçilmez bir şablondur.

3. ClickUp İçerik Takvimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İçerik Takvimi Şablonu

İçerik takımları, yaratıcı içeriklerini planlamak için basit bir liste veya elektronik tablo ile yetinemez. ClickUp'ın İçerik Takvimi şablonu, içerik pazarlama stratejinizi bir üst seviyeye taşır.

Aşağıdakileri analiz ederek aylık içerik varlıklarınızı görselleştirin:

Üretilen farklı içerik türleri (bloglar, e-postalar, sosyal medya gönderileri vb.) için yayın takviminizi yönetin

İçeriği ne zaman planlayıp yayınlamalı ve hangi kanallarda yayınlamalı?

Yayınlandıktan sonra önemli bağlantılar (bahsetmeler, etkileşimler, dönüşümler, trafik vb.)

İçerik takımınız, üretim döngüsünün her aşamasında gerçek zamanlı görünürlük gerektirir ve ClickUp'ın Sosyal Medya İçerik Takvimi bu konuda öne çıkar.

Üretim için net iş akışları oluşturun. İçeriği optimize etmek için sorunlu noktaları belirleyin. Kazanan bir içerik pazarlama süreci oluşturun!

4. ClickUp Yıllık Takvim Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yıllık Takvim Şablonu

Yıllık hedeflerinizi izlemek Instagram veya TikTok ile sınırlı değildir; kişisel sosyal etkinliklerinizi, profesyonel görevlerinizi vb. tüm yıl boyunca izlemeniz gerekebilir.

ClickUp'ın Yıllık Takvim Şablonu ile aşağıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz:

Kapsamlı, bütünsel görünüm: Yıl boyunca tüm görevlerinizi kolaylıkla planlayın ve düzenleyin

Açık, amaç odaklı hedefler: Önemli projeler için hedeflerin yanı sıra anahtar dönüm noktalarını da izleyin

Daha kolay ve derinlemesine proje anlayışı: İlerlemenizi kolay anlaşılır bir biçimde görselleştirin

Özellikler açısından şunları kullanabilirsiniz:

Beş etkinlik çeşidi ile özel durumlar: Tamamlandı, Gecikti, Devam Ediyor, Planlandığı Gibi ve Başlayacak

Kategoriye dayalı görev yönetimi için özel alanlar: Kategori, Çeyrek Uygulama, Bütçe, Departman ve Atanan Takım

Dört biçimdeki özel görünümler: Takvim, Duruma Göre Etkinlikler, Etkinlik Listesi ve Buradan Başlayın

Yıllık takviminizi kolaylıkla yönetin. Şablonu indirin ve yeni yıl planlamanıza verimli bir notla başlayın.

Bonus: İşte denemeye değer 10 en iyi etkinlik proje yönetimi yazılımı.

5. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Tem

Önemli yapılacaklarınızı görsel olarak çekici bir takvim biçiminde birleştirmeyi düşünün; bu çok mantıklı.

ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu tam olarak bunu yapmanızı sağlar:

Birden fazla görevi aynı anda yerine getirin ve hatasız bir şekilde hedeflerinize ulaşın

Günlerinizi, haftalarınızı ve aylarınızı tek seferde izleyin

Görevleri net kategorilere ayırın ve büyük resmi veya kısa vadeli hedeflerinizi göz önünde bulundurarak ayrıntılara inin

Bu şablon, görevlerinizi kolayca görselleştirmek için Kategori, Kaynaklar, Verimlilik Seviyesi ve Rol gibi özellikler eklemenize de olanak tanır.

Ayrıca, hedeflerinizi her zaman göz önünde bulundurmak için beş görünüm (Toplantı İsteği, Role Göre, Kategoriye Göre, Programlar ve Başlangıç Kılavuzu) kullanabilirsiniz.

6. ClickUp Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu

Daha Fazla Bilgi ClickUp Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu

Sosyal medya gönderileri, anlık viral trendlerden yararlanmakla ilgilidir. Ancak sosyal medya gönderileriniz gecikirse, zamanında viral olamazsınız.

ClickUp'ın Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu, sosyal medya gönderilerinizin sıklığını, kalitesini ve zamanlamasını iyileştirecektir

Tüm sosyal medya içerikleriniz için kolaylaştırılmış bir ş akışı oluşturun

Sosyal medya kanallarında tutarlılık sağlayın

Yaklaşan etkinlikler, kampanyalar vb. hakkında ayrıntılı görünürlük sunar.

Sosyal stratejiniz için hedefleri proaktif olarak planlamanıza ve tanımlamanıza yardımcı olur

Gelişmiş zaman takibi özellikleri, yorumlar, yapay zeka ve daha fazlasını kullanarak şablonun işlevlerini optimize edin.

Görevlerinizi kategorilere ayırmak için Tema, Yayın Tarihi, Kanal, Son Çıktı ve Hashtag gibi filtreleri kullanarak hızlı bir başlangıç yapın.

7. ClickUp Promosyon Takvimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Promosyon Takvimi Şablonu

Rakiplerinden on adım önde olan şirketler bir şeyi doğru yapıyor: yılın promosyon planını. Kampanyaları, ürün lansmanlarını vb. izlemeniz gerekir.

ClickUp'ın Promosyon Takvimi Şablonu, aşağıdakiler sayesinde her küçük ayrıntıya odaklanmanızı sağlar

Promosyon girişimlerini planlama ve ilerlemeyi izleme

Görevleri ve kampanyaları kolay görünüm listelerine düzenleyin

Takım arkadaşlarınızla işbirliği yapın ve herkesi bilgilendirin.

Merkezi bir şablondan düzeninizi sağlayın, zamanınızı yönetin ve güvenle uygulayın!

8. ClickUp Haftalık İçerik Takvimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Haftalık İçerik Takvimi Şablonu

Haftaya verimli bir başlangıç yapmak istemeyen kim var?

Her liste uygun şekilde zaman dilimlerine ayrılmıştır

Tüm kontrol listeleri hazırlanmıştır

Her görev T'ye haritalanır

Bunu başarmak için ClickUp'ın Haftalık İçerik Takvimi Şablonunu kullanın.

Dijital pazarlama kampanyanızı iyileştirmek veya üç aylık bir reklam kampanyası planlamak istiyorsanız, bu haftalık şablon içerik stratejiniz ve yayınlama süreciniz hakkında tam görünürlük sağlar.

İçeriği gruplar halinde planlayarak önceden plan yapın ve önemli son teslim tarihlerini asla kaçırmayın!

9. ClickUp İş Takvimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Takvimi Şablonu

İş faaliyetlerinizi değerlendirmek oldukça zor olabilir. Ancak ClickUp'ın İş Takvimi Şablonu bu süreci daha basit hale getirir.

Girişimciler, yöneticiler ve takımların kullanabileceği belirli bir Google Takvim şablonu yoktur.

Bu boşluğu doldurmak için ClickUp, yöneticilerin ve girişimcilerin satış görüşmelerinden proje teslim tarihlerine kadar her şeyi tek bir tıklama ile yönetmelerine yardımcı olacak hepsi bir arada bir iş takvimi şablonu oluşturdu.

Bu şablon, takviminizi görselleştirmek ve sıkılmamanız için dört son derece kullanışlı özel alan ile birlikte gelir: Bu eğlenceliydi, Etkinlik Türü, Dosyalar ve Departman

Zaman takibi, etiketler, e-postalar, bildirimler ve daha fazlasını kullanarak proje yönetimi becerilerinizi geliştirin.

Bu iş takvimi ilk bakışta tek boyutlu görünebilir, ancak tüm hesaplarda beklentileri karşılar: son teslim tarihlerini takip etmek, yaklaşan toplantılara görünürlük sağlamak veya uzun vadeli projeler ve hedefler için önceden planlama yapmak.

İşiniz için bir proje takvimi oluşturmak mı istiyorsunuz? Bu kullanışlı açıklayıcı videoyu izleyin 👇🏽

10. ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu

Kampanyalar, her markanın ruhudur; markanın nasıl düşündüğünü, nasıl çalıştığını ve nasıl geliştiğini gösterir.

Kampanyayı doğru bir şekilde yürütmek, kamuoyundaki imajınızı korumak ve işinizin kârlılığını artırmak için çok önemlidir.

ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu, bugün mevcut olan diğer kampanya takvimlerinden farklıdır.

Şu amaçlarla kullanabilirsiniz

Kampanyalarınız için bir zaman çizelgesi oluşturun

Anahtar teslimler ve dönüm noktalarına göre ilerlemeyi izleyin

Kampanyaların yolunda gitmesini sağlamak için takımlar ve paydaşlarla işbirliği yapın

Her kampanyanın hedeflerini, görevlerini, bağımlılıklarını ve son tarihlerini görselleştirin

İçerik takvimleri oluşturuyor veya e-posta kampanyalarını izliyor olsanız da, kampanyanızı doğru bir şekilde başlatmak için ihtiyacınız olan tek şablon budur.

Tek bir araçla takvimler oluşturun ve projeleri izleyin: ClickUp

İş yerinde daha organize olmak bir gecede olmaz . Takımlarınız senkronize çalışmalı, kaynaklar iş yüküyle uyumlu olmalı, bütçeler zamanında tahsis edilmeli ve zaman çizelgeleri belirlenmelidir.

Yukarıdakilerin hepsine rağmen, manuel veri girişi sırasında hata yapma veya yorucu bir günün ardından ortaya çıkan sorunlarla karşılaşma riski hala vardır ve bunlar eninde sonunda size yansır.

Peki, bu sorunun bir çözümü var mı? Evet.

Zaten müthiş olan organizasyon becerilerinizi daha da geliştirmeniz ve süreci sezgisel, güncel ve işbirliğine dayalı hale getirmek için ClickUp gibi dijital takvimlerin gücünü eklemeniz gerekiyor.

Takvim ihtiyaçlarınızı belirleyerek başlayın; ardından, başlamak için doğru ClickUp takvimini seçmek çok kolay. Doğru takvimi seçmekte zorluk yaşarsanız, doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak takımımıza ulaşın.

ClickUp ile ücretsiz olarak düzenli olun.