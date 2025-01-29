2025'in En İyi 10 Etkinlik Proje Yönetimi Yazılımı

Oh hayır, misafirler için yeterli yiyecek seçeneği yok! RSVP'ye gelenlerden daha fazla misafir geldi. Şimdi etkinlik mekanında tüm katılımcılar için yeterli alan yok! Üstelik personelimiz de yetersiz. ?

Bir etkinlik planlayıcısı olarak, bu tür aksaklıklar rutininizin bir parçası olmalıdır.

Anlaşılır bir şekilde, etkinliğin planlanması ve yürütülmesi arasında her şeyi kontrol altında tutmak zorlaşabilir.

Her şeyin sürprizler olmadan sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamanın daha kolay bir yolu olduğunu söylesek ne dersiniz? Etkinlikler için bir proje yönetimi yazılımı tüm zor işleri sizin yerinize yapar. ?️

Etkinlik programlarını yönetmek, birden fazla takım ve tedarikçi ile koordinasyon sağlamak veya bütçeleri ve aradaki her şeyi yönetmek olsun.

İster işinizin bir parçası olarak bir etkinlik planlayan bir çalışan, ister bir etkinlik yöneticisi olun, bir etkinlik yönetim yazılımında nelere dikkat etmeniz gerektiğini, mevcut seçenekleri ve daha da önemlisi, gereksinimlerinize en uygun etkinlik planlama yazılımını bulmanıza yardımcı olacağız.

Etkinlik Yönetimi Yazılımı nedir?

Bir etkinlik proje yönetimi yazılımı, etkinlik organizatörlerinin tüm etkinlikleri tek bir yerden planlamasına, yürütmesine ve yönetmesine olanak tanır. Bu etkinlikler konferanslar, ticaret fuarları, partiler, spor etkinlikleri ve daha fazlasını içerebilir.

Çoğu etkinlik yönetimi yazılımının iki kategoriye ayrıldığını göreceksiniz:

Etkinlik planlama takımları için uçtan uca proje yönetimi platformu Planlama kontrol listesinin tek tek öğelerini (örneğin, kayıt, etkinliği organize etme, bütçeleme ve etkinlik sonrası analizler) yöneten bir platform

Seçeceğiniz yazılım, gereksinimlerinize bağlıdır. Özellikle pandemiden sonra, teknoloji farklı etkinliklere göre özelleştirilmeye başlandı. Örneğin, bazı yazılımlar sanal etkinlikleri düzenlemek için daha iyidir, diğerleri ise fiziksel ve hibrit etkinlikler için daha geniş bir özellik aralığına sahiptir.

En iyi etkinlik yönetim aracıyla unutulmaz etkinlikler planlayın ve düzenleyin

Örneğin, "2024'te perakendeciliğin geleceği" konulu çok günlük konferansınızda, fiziksel ve çevrimiçi olarak aynı anda birden fazla etkinlik düzenleniyor. Bu durumda, uçtan uca bir etkinlik yönetim sistemi kullanmanız daha uygun olacaktır.

Etkinlik yönetim platformunda sorunsuz etkinlik planlaması için değerlendirmeniz gereken bazı özellikler şunlardır. ?

Bir etkinlik planlama yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Peki, bir etkinlik yönetim aracında nelere dikkat etmelisiniz? Seçimlerinizi basitleştirelim.

Özellikler : Aracın etkinliklerinizi planlamak, tanıtmak ve yürütmek için ihtiyacınız olan özelliklere sahip mi? Bekleme listesi, grup kaydı ve erken kayıt biletleri ile özel etkinlik bileti ve kayıt Entegre ödeme işleme, katılımcıların web siteniz üzerinden çevrimiçi bilet satın alabilmesi için Hareket halindeki etkinlik planlayıcıları ve takımlar için mobil erişim Otomatik gider izleme, bütçenizi kontrol altında tutabilmeniz için

Bekleme listesi, grup kaydı ve erken kayıt biletleri ile özel etkinlik biletleme ve kayıt

Entegre ödeme işleme, katılımcıların web siteniz üzerinden çevrimiçi bilet satın alabilmesini sağlar

Hareket halindeki etkinlik planlayıcıları ve takımlar için mobil erişim

Bütçenizi kontrol altında tutabilmeniz için otomatik gider izleme

İtibar: Etkinlik planlayıcı arkadaşlarınıza kullandıkları araçları sorun ve Google, uygulama mağazası ve üçüncü taraf sitelerdeki yorumları kontrol edin.

Güvenlik : Katılımcı verilerinin gizliliğini korumak çok önemlidir. GDPR gibi ülkenizin düzenlemelerine uygun araçlar arayın.

Sağlamlık : Etkinlik organizatörleri için yönetim yazılımı yoğun kullanımda bile kararlı mı?

Özelleştirilebilir özellikler : Her etkinlik benzersizdir, bu nedenle etkinlik : Her etkinlik benzersizdir, bu nedenle etkinlik planlama aracınızın ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olun. Örneğin, araç yaklaşan son tarihler için takvim görünümü veya yaklaşan görevleri görmek için farklı görünümler sunuyor mu?

Destek ve güncellemeler: Proje yönetimi aracınız güvenilir müşteri desteği sunmalı ve düzenli olarak güncellenmelidir.

İşbirliği: Araç, etkinlik için kullanabileceğiniz diğer sistemlerle entegre olabilmelidir. Örneğin, satıcı başka bir araçta bütçeyi güncellerse, bu değişiklikler sizin aracınızda da yansıtılmalıdır. Ya da konuşmacı Google Dokümanlar'da notları güncellerse, değişikliklerin her zaman senkronize olması için Google Apps entegrasyonu olmalıdır.

Şablonlar: Etkinlik planlama yazılımı, her şeyi sıfırdan oluşturmak yerine, çeşitli etkinlikler için : Etkinlik planlama yazılımı, her şeyi sıfırdan oluşturmak yerine, çeşitli etkinlikler için şablonlar ile başlangıç noktaları sağlıyor mu?

Bekleme listesi, grup kaydı ve erken kayıt biletleri ile özel etkinlik biletleme ve kayıt

Entegre ödeme işleme, katılımcıların web siteniz üzerinden çevrimiçi bilet satın alabilmesi için

Hareket halindeki etkinlik planlayıcıları ve takımlar için mobil erişim

Otomatik gider izleme ile bütçenizi kontrol altında tutun

kullanabileceğiniz En İyi 10 Etkinlik Yönetimi Yazılımı

1. ClickUp

Ayrıntılı özel durumlar ve tüm ilerlemenizi kuşbakışı görünümle birden fazla etkinliği planlayın ve yönetin

ClickUp'ın ücretsiz proje yönetimi aracı, her boyuttaki etkinliğe hitap eder ve fikir aşamasından uygulama gününe kadar tüm etkinlik planlamanızı yönetmenizi sağlar.

ClickUp platformu etkinlik türünden bağımsızdır, yani platformun gücünü her boyuttaki etkinlik için özelleştirebilirsiniz. Sevdiğiniz kişi için sürpriz bir akşam yemeği ya da binlerce kişinin katılacağı bir düğün olsun, platform tercihlerinize göre ölçeklenebilir.

ClickUp'ın etkinlik stratejik plan şablonuyla her etkinlik aşaması için ayrıntılı planlar oluşturabilir, anahtar ayrıntıları tek bir yerde düzenleyebilir ve başarılı bir etkinlik için hedefleri izleyebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel durumlar (açık, devam ediyor ve tamamlandı gibi) ekleyin, öznitelikler (bütçe, kalan bütçe, harcanan bütçe ve ödeme durumu) kategorize edin ve ekleyin ve tüm bilgileri tek bir yerde görselleştirin

İster bir iş etkinliği, ister bir iş konferansı veya düğün organize ediyor olun, koltuk grafik şablonları, herkesin oturacağı yeri planlayıp tasarlayarak aşırı kalabalığı önlemenizi sağlar

Büyük bir konferans düzenliyorsanız, planlama otel ve araba kiralama, uçuş ve seyahat programlarının planlanması, ulaşım ve konaklama gibi işlemleri içerir ve tüm bunların bütçenize uygun olmasını sağlamalısınız. Seyahat programı şablonları , etkinliğinizin ayrıntılarını belgeler ve her tür etkinlik için kullanılabilecek kullanıma hazır şablonlardır

Etkinlik planlayıcıları için yapay zeka destekli asistanlardan biri olan ClickUp AI , etkinlik planlarının yazılması, içerik oluşturulması ve kurumsal etkinlik fikirlerinin beyin fırtınası yapılması dahil olmak üzere etkinlik planlama sürecinin en zorlu kısımlarını bile halleder

100'den fazla otomasyon , etkinlik planlama iş akışlarınızı kolaylaştırır ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirir, böylece planlama sürecinin kritik yönlerine odaklanabilirsiniz

ClickUp hedefleri ile izlenebilir hedefler oluşturun, bunları izleyin, hedefleri ölçün ve ilerleme izlemeyi otomatikleştirin

ClickUp sınırlamaları

İlk öğrenme aşaması

ClickUp AI yalnızca ücretli kullanıcılar için mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 7 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3800+ yorum)

Bonus: Etkinlikler için CRM Yazılımı!

2. Asana

Asana aracılığıyla

İster büyük bir kuruluşta ister küçük bir etkinlik planlama takımında olun, Asana'nın proje yönetimi aracı, etkinliğinizle ilgili her ayrıntıyı tek bir yerden takip etmenizi sağlar. ?️

Asana, kullanıcıların etkinlik fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapmasına, etkinlik koordinatörleri, program koordinatörleri, pazarlama koordinatörleri ve satış ekibi gibi paydaşlara görevler atamasına, proje yönetimi şablonlarını özelleştirmesine ve etkinliklerin dönüm noktalarını izlemesine olanak tanır.

Asana'nın en iyi özellikleri

Satıcılarla toplantılar için işlerinizi Kanban panolarına düzenleyin, görevleri dikey bir yapılacaklar listesi biçiminde görüntüleyin ve zaman çizelgelerini Gantt grafik biçimlerinde görüntüleyin

Farklı gruplar, Asana Çalışma Alanlarını kullanarak projeler ve görevler üzerinde birlikte çalışabilir

Etkinlik ş akışıyla ilgili aşamayı, önceliği ve maliyeti belirtmek için özel alanlar ekleyin

Asana sınırlamaları

Hiyerarşik görevleri, projeleri ve bunların bağımlılıklarını birbirine bağlamak için bir çaba

Asana, gömülü elektronik tablolara sahip değildir, bu da bunların Asana'dan doğrudan görüntülenemeyeceği veya değiştirilemeyeceği anlamına gelir

Asana fiyatlandırması

Temel : Sonsuza kadar ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (9400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.100+ yorum)

3. Monday. com

Etkinlik planlayıcıları, Monday'i büyük ölçekli konferanslar, çevrimiçi ve hibrit etkinliklerin yanı sıra çocuk partileri ve gizli etkinlikler gibi diğer etkinlik türlerini planlamak için kullanır.

Yazılım, etkinlik kaydı, takımlar arası işbirliği, etkinlik pazarlamasının yönetimi ve etkinlik ilerledikçe gerçek zamanlı izleme için merkezi iş akışlarına odaklanır. ?

Monday.com'un en iyi özellikleri:

Proje zaman çizelgesi şablonları , etkinlik takımlarının bir etkinlik için kullanılabilir kaynakların sayısı gibi göreve özgü ayrıntıları ve her görev için tahmini zaman çizelgelerini eklemelerine olanak tanır

Zaman çizelgeleri, iş yükü ve ilerleme durumu hakkında içgörüler elde etmek için etkinlik verilerini toplayın ve bunları gösterge panellerinde görüntüleyin

Üst düzey panolar, tüm etkinlikleri merkezi bir platformda gösterir ve bu etkinlikler etkinlik kategorileri gibi gruplara ayrılabilir

Monday.com sınırlamaları

Gösterge panelleri ücretsiz kullanıcılar için mevcut değildir

Takvim entegrasyonu, tahminleri etkinleştirmek için daha iyi olabilir

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz : Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : Aylık koltuk başına 8 $

Standart : Aylık koltuk başına 10 ABD doları

Pro : Aylık koltuk başına 19 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4200+ yorum)

4. Trello

Trello aracılığıyla

Trello, etkinlikler için diğer proje yönetimi yazılımlarından daha basit bir araçtır.

Başlangıçta bir takım işbirliği aracı olan Trello, birçok takım tarafından etkinlik planlama görevleri ve etkinlik proje yönetimi için kullanılıyor.

Örneğin, bir çocuk doğum günü partisi planlıyorsanız, Trello panoları iş akışlarını yönetmenize, fikirleri paylaşmanıza, son tarihleri belirlemenize, projeleri atamanıza ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur. Bu, eğlenceli bir deneyim haline getirir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Trello çalışma alanında, diğer takımlar ve dış tedarikçilerle işbirliği yapmak için ek dosya, belge, resim ve diğer verileri ekleyebileceğiniz görev kartları bulunur

İş akışları için kod gerektirmeyen otomasyon, teknik bilgisi olmayan kişiler için bile kullanımı kolaylaştırır

Trello'nun Butler özelliği, son tarihleri yönetmek gibi etkinlik yönetimi görevlerini otomatikleştirmek için komutlar oluşturmanıza olanak tanır

Trello sınırlamaları

Trello gerçek zamanlı sohbet özelliği sunmaz

Gömülü e-posta, yorum atama ve 7/24 destek gibi özelliklerin bulunmaması nedeniyle, büyük ölçekli etkinlikler için uygun değildir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13390+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (22800+ yorum)

5. Basecamp

basecamp aracılığıyla

Birkaç gün sürecek zirvelerin yer aldığı sanal bir konferans planladığınızı varsayalım. Katılımcıların katılım oranları, kayıt sayıları ve katılım oranları gibi verileri toplamak için Basecamp gibi bir proje yönetimi aracına sahip olmanızda fayda var.

Basecamp'ın görev yönetim yazılımı, etkinlik planlayıcıları, etkinlik pazarlamacıları, üst düzey yöneticiler ve satıcılar gibi birden fazla takımın işbirliği yapmasına olanak tanır.

Basecamp'ın Gantt grafiği entegrasyonu, onu harika bir etkinlik planlama yazılımı haline getirir. Kullanıcılar, yapılacak işlerini buraya sürükleyip bırakabilir ve yöneticiler, her takım üyesinin üzerinde çalıştığı işleri görüntüleyebilir.

Bu aşamada, etkinlik yaklaştıkça daha fazla personele ihtiyacınız olup olmadığını değerlendirebilirsiniz.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Tüm projeler, görevler ve programlar için tek sayfalık gösterge paneli

Farklı takımlarla iletişim için yerleşik gerçek zamanlı grup sohbeti

Belgeleri ve dosyaları saklamak için düzenli Çalışma Alanı

Basecamp sınırlamaları

Öğrenci değilseniz ücretsiz plan yoktur

Basecamp'ta uygulama içi video kaydetme özelliği yoktur

Basecamp fiyatlandırması

Kişisel : Aylık 15 $

İş: Aylık 299 $

Basecamp puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (5200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (14200+ yorum)

6. Wrike

wrike aracılığıyla

Daha küçük ölçekli web seminerleri gibi çevrimiçi etkinlikler düzenlemeyi planlıyorsanız, Wrike'ın proje yönetimi yazılımını öneririz.

Son teslim tarihlerini yönetmek, paylaşılan takvimleri düzenlemek, görsel panolarda ilerlemeyi izlemek ve bütçeyi takip etmek için etkinlik planlama şablonları vardır.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Önceden oluşturulmuş şablonlar, tekrarlanan etkinliklerin planlamasını kolaylaştırır

Özel gösterge panelleri, etkileşimli Gantt grafikleri ve dinamik takvim görünümleri ile Kanban panoları

İlerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemek için özelleştirilmiş iş akışları

Wrike sınırlamaları

İlk kez kullananlar için öğrenme eğrisi

Gantt grafik görünümü yalnızca ücretli kullanıcılar tarafından kullanılabilir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,80

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (3400+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2400+ yorum)

7. Notion

notion aracılığıyla

Partneriniz için sürpriz bir doğum günü partisi düzenlemek istiyorsanız, Notion'un proje yönetimi platformu düzenli kalmanıza yardımcı olabilir. Yerleşik şablonlarla proje taslakları oluşturabilir, notlar kaydedebilir ve maliyetleri ve etkinlikleri tek bir merkezde toplayabilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

Notion AI, fikir üretmek ve etkinlik içeriği oluşturmak için yaratıcı bir yazma ortağıdır

Planlama sürecinizi düzenlemek için özelleştirilebilir şablonlar

Notion sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yerleşik bir raporlama aracının eksik olduğunu söylüyor

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1800+ yorum)

8. Cvent

Cvent aracılığıyla

Bir ticaret fuarı düzenliyorsanız, Cvent'in etkinlik teknolojisi, katılımcılarınız için unutulmaz bir deneyim yaratmanızı sağlar.

Etkinlik yönetim platformu, etkinlik öncesi idari görevleri azaltarak potansiyel müşterileri yakalamanızı, niteliklerini belirlemenizi ve takip etmenizi sağlar.

Cvent'in en iyi özellikleri

Mekan yönetimi ile etkinlik mekanı bulma sürecini basitleştirin

Katılımcı yönetimi, katılımcıların görevlerini ve iletişimlerini kolaylaştırarak koordinasyonun daha sorunsuz olmasını sağlar

Web semineri platformu, sanal etkinlikler için ilgi çekici web seminerleri oluşturmanıza olanak tanır

Cvent sınırlamaları

Bu platform, listedeki diğer araçlara kıyasla pahalıdır

Özellikler, teknolojiye aşina olmayan ve ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

Cvent fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cvent puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (1700+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (900'den fazla yorum)

9. Whova

whova aracılığıyla

Biletleme, katılımcı iletişimi ve lojistik işlemlerini yönetmek için farklı yazılımlar kullanmak yerine, Whova etkinlik planlama yazılımı etkinlik organizatörleri için uçtan uca bir çözüm sunar.

Whova'nın birleşik hibrit etkinlik platformu ve mekan yönetim yazılımı, kariyer fuarları, sergiler ve ticaret fuarları gibi etkinlikler için dijital stantlara sahiptir.

Whova'nın en iyi özellikleri

Şirketinizin markasını taşıyan mobil cihazlara uygun etkinlik broşürleri oluşturun

Hedefli duyurularla push bildirimleri gönderin

Aynı platformdan katılımcı ve etkinlik biletlerini yönetin

Whova sınırlamaları

Üçüncü taraf platformlarla sınırlı entegrasyonlar

Whova fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Whova puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1700+ yorum)

10. Scoro

scoro aracılığıyla

Scoro'nun etkinlik yönetimi araçlarıyla proje bütçeleri oluşturun, faturalandırılamayan ve faturalandırılabilir işleri tahsis edin, toplantıları, görevleri ve faturaları yönetin.

Scoro'nun Planlayıcı özelliği, bireysel iş yükleri, mevcut zaman dilimleri, olası fazla rezervasyonlar ve son tarihler hakkında genel bir bakış sunar.

Her proje veya müşteri için faturalandırılabilir ve fiili çalışma saatlerini takip edin ve bunları birden fazla para biriminde özel oranlarla faturalara aktarın. Ayrıca, ödenmemiş bakiyeler için otomatik olarak geç fatura hatırlatıcıları gönderebilir ve ödeme yönetimini kolaylaştırabilirsiniz.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Etkinliğin performansını analiz etmek ve ölçmek için kapsamlı raporlama yetenekleri

Önceden oluşturulmuş şablonlarla teklifler oluşturun ve teslimat maliyetlerini tahmin edin

Kaynak planlama, görevlerin etkinlik planlayıcılarının kapasitesine göre atanmasını sağlar

Scoro sınırlamaları

Ücretsiz plan yok

Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin yeterince duyarlı olmadığını bildirmiştir

Scoro fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 26 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 37 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 63 dolar

Ultimate: Özel fiyatlandırma

Scoro puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (380+ yorum)

Capterra: 3,7/5 (1700+ yorum)

Karmaşık ve Özelleştirilebilir Etkinlik Yazılımıyla Planlamaya Başlayın

Etkinlik proje yönetimi aracıyla, etkinliklerinizin katılımcılar için unutulmaz olacağından ve her şeyin planlandığı gibi gideceğinden emin olabilirsiniz. ?

Etkinlik planlama şablonları, ClickUp AI, entegrasyonlar, hedefler ve proje görev yönetimi gibi temel özellikler, katılımcılarınızın uzun süre hatırlayacağı başarılı etkinlikler düzenlemenizi sağlar. ?

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