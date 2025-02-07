2025'in En İyi 10 Etkinlik Yönetimi CRM'si

Etkinlik düzenlemek, hem yeni potansiyel müşterilerle hem de mevcut müşterilerle bağlantı kurmanın en iyi yollarından biridir. Etkinlik düzenleyicisiyseniz, sizin (veya etkinlik müşterinizin) güvenilirlik ve güven oluşturmanıza, müşteri ilişkileri kurmanıza ve er ya da geç daha fazla satış yapmanıza yardımcı olur. 💰

Ancak etkinlik pazarlaması çok fazla zaman ve çaba gerektirir. Yönetilmesi gereken veriler, organize edilmesi gereken lojistik ve tabii ki etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında müşterilerle olan çok önemli etkileşimler vardır.

Müşterilerinizin en iyi deneyimi yaşamasını ve etkinliğin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlamak için etkinlik pazarlama ve planlama için müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gerekir.

Etkinlik yönetimi yazılımının planlama sürecinde size nasıl destek olduğunu öğrenelim. Ayrıca, sanal bir konferans, yüz yüze bir etkinlik veya hem sanal hem de canlı unsurları içeren karma bir etkinlik düzenliyor olsanız da, pazarlama otomasyonu en iyi dostunuz olduğu için, bugün mevcut en iyi etkinlik yönetimi yazılım seçeneklerinden bazılarını da önereceğiz. 🪄

Etkinlik Yönetimi için CRM Nasıl Kullanılır?

Temel bir CRM sistemi, adından da anlaşılacağı gibi işlevleri yerine getirir. Bir CRM platformu, müşterilerinizin iletişim bilgilerini, gereksinimlerini ve onlarla olan tüm etkileşimlerinizi takip ederek müşterilerinizle olan ilişkilerinizi yönetir. 🙋‍♀️

Etkinlik planlayıcıları için bir CRM platformu, bunu bir adım daha ileriye taşır. Elbette, müşteri bilgilerinizi takip eder, ancak çok daha fazlasını yapmanızı da kolaylaştırır. Örneğin:

Etkinlik planlama şablonları gibi etkinlik yönetimi araçlarından yararlanarak, etkinlik kaydından takip iletişimlerine kadar her şeyi düşündüğünüzden emin olun

Hizmet sağlayıcılarınızı yönetin, böylece kimin neyden sorumlu olduğunu tam olarak bilirsiniz

Yerleşik iletişim araçlarını kullanarak kişiselleştirilmiş e-posta pazarlama kampanyaları yürütün ve katılımcıların ilgisini önceden çekin

Etkinlik kayıtlarını izleyin, böylece etkinlik planlayıcınız veya pazarlama takımınız gerektiğinde kampanyanızı ayarlayabilir

VIP'leri, yeni veya sadık müşterileri ve diğer anahtar katılımcıları etiketleyin, böylece onlarla nasıl ilgileneceğinizi bilirsiniz

Tüm bilgilerinizi gerçek zamanlı olarak güncelleyen bir mobil uygulama kullanarak etkinlik katılımcılarının etkinlik gününde ne zaman giriş yaptığını takip edin

Etkinlikten sonra CRM yazılımınızdan doğrudan takip ederek başarınızı pekiştirin

Herhangi bir cihazdan ClickUp'ta müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

Temel olarak, en iyi etkinlik yönetimi platformları, tüm etkinlik proje yönetimi süreci boyunca size destek olur.

Mükemmel bir etkinlik yönetimi platformu, hem müşteri yönetimini hem de etkinlik planlamasını basitleştirir. Etkinlik organizatörleri için birçok yönden zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Örneğin:

Müşterilerinizi segmentlere ayırabilirsiniz, böylece e-posta ve sosyal medya pazarlama kampanyaları planlarken hedef kitlenizin kim olduğunu tam olarak görebilirsiniz

Tüm tedarikçi bilgilerinin tek bir yerde bulunması sayesinde, en iyi tedarikçileri bulmak çok kolaydır

Seyahat programı şablonları ve konferans gündemi şablonları gibi kullanışlı önceden oluşturulmuş biçimler, etkinliklerin sırası için özelleştirilebilir bir yapı sunar

Kimin katılıp katılmadığını takip ederek, etkinlik günündeki katılımcı yönetimini basitleştirir

Bir etkinlik platformu, görev yönetim sisteminiz gibi teknoloji yığınınızın diğer unsurlarıyla bağlantı kurarak etkinlik yaşam döngüsü boyunca ş Akışınızı kolaylaştırır

Bilet satışları ve katılımcı sayısı gibi etkinlik sonrası istatistikleri sağlar ve geri bildirim toplamak için anket fonksiyonları sunar, böylece bir sonraki seferde sürecinizi iyileştirebilirsiniz

Tüm müşteri bilgileriniz tek bir yerde olduğundan, satış takımınız etkinlik sonrası başarılı bir takip için ihtiyaç duydukları tüm müşteri bilgilerine sahip olur 📞

en İyi 10 Etkinlik Yönetimi Yazılımı CRM

Etkinlik planlama için bir CRM aracının sizin için yapabilecekleri göz önüne alındığında, yüz yüze veya çevrimiçi etkinlikleriniz için en uygun platformu belirlemek zor olabilir. Neyse ki, işiniz için en iyi etkinlik yönetimi CRM'sini seçebilmeniz için bu konuyu ayrıntılı olarak ele alacağız.

Hedefinizin, ilgili tüm taraflar için mümkün olan en iyi etkinliği düzenlerken zaman ve çaba tasarrufu sağlamak olduğunu unutmayın.

Bunu göz önünde bulundurarak, 2024 için en iyi 10 önerimizi aşağıda sunuyoruz. 🏆

Başlayın ClickUp'ın CRM'si ile etkinlikleri yönetin

ClickUp, müşteri ilişkileri yönetimi çözümleri dahil olmak üzere işinizin her yönünü basitleştiren hepsi bir arada bir iş platformudur.

ClickUp ücretsiz CRM aracı, pahalı bir çözüme büyük bir yatırım yapamayan küçük işletmeler için özellikle uygundur. Başlangıç için bir dizi CRM şablonu ile görünümü, aradığınız verileri tam olarak istediğiniz biçimde gösterecek şekilde özelleştirebilirsiniz. ClickUp'ın CRM Şablonu ile bugün başlayın!

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın CRM şablonunu kullanarak potansiyel müşterileri besleyin, karmaşık hesapları yönetin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Etkinliğinizi planlamaya hazır olduğunuzda, ClickUp'ın etkinlik yönetimi araçları her ayrıntıyı düzenlemenize yardımcı olur. Paylaşılabilir bir takvimde zaman çizelgeleri planlayın, görev yönetim sisteminde görevleri dağıtın ve karmaşık yapılacaklar listelerini bir bakışta yönetin.

Diğer şablonlarımızla daha da fazla zaman kazanın. Basit bir ClickUp Etkinlik Özeti Şablonu'ndan kapsamlı bir ClickUp Etkinlik Yönetimi Şablonu'na kadar, etkinlik yaşam döngüsünü bir daha asla sıfırdan başlatmak zorunda kalmayacaksınız. 📝

Dinamik ClickUp Formlarını kullanarak katılımcı kaydını otomatikleştirin, potansiyel müşteri yakalamayı basitleştirin, şartlar ve koşulları onaylatın ve bu bilgileri doğrudan veritabanınıza gönderin. Formları kullanarak potansiyel satıcılardan teklifleri kabul edin, böylece tekliflerini hızlıca karşılaştırabilirsiniz. Ya da katılımcılardan geri bildirim toplayarak bir sonraki etkinliğinizin daha da iyi olmasını sağlayın.

Sezgisel, merkezi bir gösterge panelinde her şeyi gerçek zamanlı olarak takip edin. ClickUp Gösterge Panelleri tamamen özelleştirilebilir, böylece etkinliğinizin ilerlemesi ve başarısı hakkında derinlemesine içgörüler elde etmek için bunları oluşturabilirsiniz. 🙌

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Büyük görevleri, her biri kendi başlangıç ve bitiş tarihine sahip daha küçük görevlere bölün ve ilgili bağımlılıkları gösterin

Çalışma alanınızın belirli alanlarına misafir ve müşterilerin erişimini kontrol edin

Kendinize ve diğerlerine önemli görevleri hatırlatmak için bildirimler ayarlayın

Etkinlik günü için kontrol listeleri ve net görev öncelikleri ile işbirliğini kolaylaştırın ve herkesin işlerini takip etmesini sağlayın

ClickUp içinde takımınızla sohbet edin, tüm konuşmaları tek bir yerde saklayın

Mobil cihazınızı kullanarak etkinlik mekanınız dahil olmak üzere her yerden ClickUp'ın bulut tabanlı sistemine erişin

Salesforce ile entegrasyon sayesinde, satış takımınız etkinlik sonrası potansiyel müşterileri takip etmek için ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilir

ClickUp sınırlamaları

O kadar çok yararlı işlev vardır ki, hepsini anlamak biraz zaman alabilir

Mobil uygulama henüz masaüstü uygulamasıyla aynı seviyede değil, ancak ClickUp takımı bu konuda çalışıyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Cvent

Cvent aracılığıyla

Cvent, mekan arayışından zaman çizelgesinin planlanmasına, katılımcıların kaydının alınmasından yatırım getirisinin (ROI) izlenmesine kadar her şeyi otomatikleştiren özel bir etkinlik yönetim platformudur. Büyük ölçekli yüz yüze konferanslar, küçük atölye çalışmaları, web seminerleri gibi sanal etkinlikler ve bunların arasındaki her şey için kullanılabilir. 🧑‍🏫

Katılımcı ve müşteri etkileşimine odaklanan sistem, markalı bir web sitesi oluşturmanıza ve tüm pazarlama faaliyetlerinizi kişiselleştirmenize yardımcı olur. Ayrıca platformda talepleri ve onayları yönetebilir, tedarikçilerle etkileşim kurabilir, bütçenizi izleyebilir ve paydaşlarınıza rapor verebilirsiniz.

Cvent'in en iyi özellikleri

Etkinliğinizi doğrudan platformdan planlayın ve tanıtın

Küresel mekan ve tedarikçi ağına erişim sağlayın

Mobil uygulama ile hareket halindeyken takımınızla işbirliği yapın

Platformdan katılımcıları kaydedin ve ihtiyaç duyduğunuzda yaka kartlarını yazdırın

Aynı anda birden fazla etkinlik için Cvent'i kullanın

Müşteri desteği 7/24 çalışır, böylece ihtiyacınız olduğunda her zaman ulaşabilirsiniz

Cvent sınırlamaları

Bazı kullanıcılar platformun oldukça pahalı olduğunu düşünüyor ve daha ucuz bir paket seçeneği tercih ediyor

Bu çok karmaşık bir sistemdir ve teknolojiye çok aşina değilseniz biraz zorlayıcı olabilir

Cvent fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Cvent puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.700'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (900+ yorum)

3. Planlama Pod

via Planning Pod

Planning Pod, profesyonel etkinlik planlayıcıları ve mekan veya satıcı yönetim takımları için bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır. Bir etkinlik web sayfası oluşturmanıza ve kontrol listeleri, güzergahlar ve proje görevleri ayarlamanıza yardımcı olur ve hatta yerleşik çevrimiçi kayıt formları da içerir.

Bu etkinlik yönetimi yazılımı, iletişim yönetimini bir üst seviyeye taşıyarak müşterilerinizin hangi etkinliklere katıldığını, bunlarla ilişkili belgeleri ve faturalarını görebilmenizi sağlar. Bir potansiyel müşteri sisteme girdiğinde, satış sürecini yönetebilir, toplantılar ayarlayabilir ve iletişimi kişiselleştirebilirsiniz. 📤

Planning Pod'un en iyi özellikleri

E-posta ve sosyal medya platformlarıyla entegrasyonu sayesinde iletişimi kolaylaştırın

Potansiyel müşterileri yakalamak için web sitenize özelleştirilebilir bir web formu yerleştirin

Sistemi kullanarak kat planınızı ve koltuk düzeninizi tasarlayın

Platform üzerinden çevrimiçi ödemeleri alın

Planlama Pod sınırlamaları

Etkinlik planlayıcıları için sistemde aradıklarını bulmak her zaman kolay değildir

Etkinlik web sitesi bileşeni çok özelleştirilebilir değildir, bu nedenle yapabilecekleriniz sınırlıdır

Planlama Pod fiyatlandırması

Planner: Sınırsız kullanıcı için aylık 59 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Sınırsız kullanıcı için aylık 89 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise 50: Sınırsız kullanıcı için aylık 129 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise 75 ve üzeri: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Planlama Pod puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (17 yorum)

Capterra: 4. 4/5 (30+ yorum)

4. EventHub

EventHub aracılığıyla

EventHub, canlı etkinlik organizatörleri için bir yönetim platformu ve ortaklık fırsatları arayan satıcılar, sergi katılımcıları ve sponsorlar için bir pazar yeri olarak fonksiyon görür.

Bu etkinlik yönetimi müşteri ilişkileri yönetimi çözümü, elektronik imzaya olanak tanıyan bir dokümantasyon sistemi, etkinlik düzeninizi tasarlamanıza yardımcı olan canlı kat planları ve çevrimiçi ödeme işlevselliği dahil olmak üzere bir dizi dijital uygulama sunar.

Kullanıcı dostu bir gösterge paneli aracılığıyla operasyonların merkezi bir görünümünü sunar ve tüm sistem özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir olduğundan, işinizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

EventHub'ın en iyi özellikleri

Özel filtreler kullanarak görevlerinizi tarihe veya önceliğe göre gruplandırın

Satıcıları ve katılımcıları bulun ve platform üzerinden onlarla tüm iletişimi yönetin

Gerçek zamanlı toplu güncellemeler ve bildirimler planlayarak, ilgili tüm kişilerin her zaman güncel bilgilere sahip olmasını sağlayın

Tüm sistem bulut tabanlı olduğundan, etkinlik bilgilerinize her yerden erişebilirsiniz 🌥️

EventHub sınırlamaları

Öncelikle sanal etkinliklerden ziyade yüz yüze etkinlikler için tasarlanmıştır

Mobil uygulama bazı iyileştirmelerle daha da iyi hale getirilebilir

EventHub fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

EventHub puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1 yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

5. EventMobi

EventMobi aracılığıyla

EventMobi, katılımcıların katılımını artırmaya odaklanan uçtan uca bir etkinlik planlama platformudur.

Özelleştirilebilir markalama ile etkinlik pazarlama web sitesi ve e-posta davetiyeleri oluşturmanıza yardımcı olur. Etkinliğiniz sanal ise, aynı markalamayı sanal etkinlik alanınıza da uygulayabilirsiniz.

Katılımcılar çevrimiçi olarak kayıt olabilir, ardından etkinlik sırasında EventMobi platformu üzerinden check-in yapabilirsiniz. Özel bir mobil etkinlik uygulaması, misafirlerinizin etkinlikte yolunu bulmasına yardımcı olur ve oyunlaştırma ve anketler gibi işlevlerle onların ilgisini canlı tutar, katılımları için ödüllendirir.

Müşteri ilişkileri yönetimi aracı, diğer katılımcılar, sergi sahipleri ve sponsorlarla ağ kurmalarına ve hatta yüz yüze veya çevrimiçi toplantılar düzenlemelerine yardımcı olur. 🤝

EventMobi'nin en iyi özellikleri

EventMobi platformundan yüz yüze, sanal veya karma etkinlikleri yönetin

Konum ve önceliğe göre özel etkinlik görev listeleri oluşturun

Merkezi bir gösterge panelinden tüm istatistiklerinizi gerçek zamanlı olarak takip edin, bu sayede yatırım getirinizi kolayca raporlayabilirsiniz

Zapier'i kullanarak, teknoloji yığınınızın diğer parçalarıyla entegrasyonlar için uygulama programlama arayüzü (API) bağlantıları oluşturun

Etkinlik planlayıcıları için bu CRM, 23 dilde mevcuttur

EventMobi sınırlamaları

Bazı kullanıcılar tasarım seçeneklerinin biraz sınırlı olduğunu düşünmektedir, örneğin yazı tipi ve bileşen seçimi

Daha fazla özelleştirme imkanı sunan gelişmiş ayarların anlaşılması zaman alabilir

EventMobi fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

EventMobi puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

6. Monday

Monday aracılığıyla

Monday, küçük şirket içi toplantılar ve ağ oluşturma buluşmalarından büyük konferanslara ve çevrimiçi etkinliklere kadar her türlü etkinliği planlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 👪

Planlama aşamasında ve etkinlik sırasında kendi takımınız, diğer takımlar ve tedarikçilerle işbirliği yapmak için platformu kullanın. Promosyonlarınızı planlayın ve pazarlama materyallerinizi yönetin, ardından bunları sosyal medyayla entegre ederek etkinlik etrafında heyecan yaratın.

İş akışınıza beslenen özelleştirilebilir formları kullanarak katılımcılarınızı kaydedin. Karşılama mesajları gönderin, görevler oluşturun ve yönetin ve tüm etkinliği gerçek zamanlı olarak izleyin.

Monday'in en iyi özellikleri

Kullanımı oldukça kolay ve sezgiseldir

Görev yönetimini ve işbirliğini basitleştirir ve iş akışlarını kolaylaştırır

Gerçek zamanlı olarak güncellenir, böylece siz ve takımınızın süreç içinde tam olarak nerede olduğunuzu her zaman bilirsiniz

Bulut tabanlı ve ölçeklenebilir olduğundan, her boyuttaki şirket tarafından kullanılabilir

Monday sınırlamaları

Monday, etkinliği planlamanıza ve koordine etmenize yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır , ancak etkinlik planlayıcılarının müşterileri rezerve etmesine veya sistem üzerinden ödeme almasına izin vermez

Bazı kullanıcılar, gösterge panelinin ihtiyaçlarına göre daha fazla özelleştirilebilir olması gerektiğini düşünmektedir

Monday fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: İki kullanıcıya kadar ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Monday puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.100+ yorum)

7. Glue Up

Glueup aracılığıyla

Glue Up, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve topluluklar içindeki etkileşimi yönetmek için tasarlanmış bir CRM çözümüdür. Üyelerini anlamana ve üyelik süreçlerini yönetmene, ayrıca bağlantı kurup ilişkiler geliştirmenize yardımcı olacak dijital bir platform sunar.

Platform, iş akışınızı kolaylaştırdığı için üyeler veya potansiyel üyeler için çevrimdışı veya çevrimiçi etkinlikler düzenlemek çok basittir. Etkinlik sayfaları oluşturabilir, üyeler ve üye olmayanlar için farklı fiyatlandırma seviyeleri sunabilir ve ödeme seçeneklerini seçebilirsiniz.

Katılımcılar çevrimiçi olarak kayıt olabilir ve ödeme yapabilir, etkinlik canlıysa yerleşik bilet tarayıcıyı kullanarak katılımcıları kontrol edebilirsiniz. 📱

Glue Up'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak e-posta kampanyalarıyla etkinliğiniz hakkında heyecan yaratın ve üye sayınızı artırın

Özelleştirilebilir dijital başvuru formları ile yeni üyeleri kaydedin ve bunları doğrudan üyelik veritabanınıza ekleyin

Üyelik ücretlerinin vadesi geldiğinde sistem üzerinden otomatik e-posta hatırlatıcı gönderin

Sistem üzerinde etkinliğinizin anahtar performans göstergelerini ayarlayın ve ölçün

Glue Up sınırlamaları

Bu CRM platformu, birçok özelliğe sahip oldukça karmaşıktır, bu da bir öğrenme süreci gerektirdiği anlamına gelir

Bazı kullanıcılar, Glue Up'ı özellikle küçük kuruluşlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için biraz pahalı bulmaktadır

Glue Up fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Glue Up puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (110+ yorum)

8. Stova

Via Stova

Aventri kısa süre önce, kendisini "kesin etkinlik teknolojisi ekosistemi" olarak tanımlayan Stova ile birleştirildi. Bu etkinlik yönetimi CRM'si son derece esnek ve ölçeklenebilir olduğundan, her türlü işin yanı sıra bireysel etkinlik planlayıcıları tarafından da kullanılabilir.

Etkinlik planlama toplantılarınızı, mekan rezervasyonlarınızı, tedarikçi tekliflerini, bütçenizi ve harcamalarınızı Stova platformundan yönetin. Etkinlik web sitenizi oluşturmanıza yardımcı olacak şablonlara erişebilir ve tekrar tekrar kullanabileceğiniz kendi e-posta şablonlarınızı oluşturabilirsiniz.

Çevrimiçi katılımcı kayıt süreci, seyahat ve otel rezervasyon sürecine sorunsuz bir şekilde akış sağlar ve sistemden rozetler, davetiyeler ve sertifikalar yazdırabilirsiniz. 📃

Tüm etkinlik verileriniz merkezileştirilir, böylece izleme ve özel raporlama çok kolay hale gelir.

Stova'nın en iyi özellikleri

Stova sistemi aracılığıyla tüm planlama takımlarınızla işbirliği yapın

Yönetim araçları ve sponsorlu içeriği katılımcılarla paylaşan bir mobil uygulama ile reklam ve sponsorluktan yararlanın

Yerleşik API'leri kullanarak Salesforce veya Marketo gibi diğer kullanışlı yazılım çözümleriyle entegre edin

Stova sınırlamaları

Fiyatlandırma, pazarın üst segmentine yöneliktir

Birçok özellik ek ücrete tabidir ve ihtiyacınız olanı seçmek zor olabilir

Stova fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Stova puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (80+ yorum)

9. Zoho CRM

zoho CRM aracılığıyla

Zoho'nun CRM çözümü, daha geniş Zoho ekosisteminin bir parçasıdır ve etkinlik planlaması için de çok uygundur. Birden fazla farklı etkinliği tek bir yerden takip etmenizi sağlar.

Özel kriterler kullanarak mevcut veritabanınızdan hedeflediğiniz kişilerin listesini oluşturun ve platformdan doğrudan e-posta gönderin. Otomatik yanıtlar ayarlayarak, bu kişiler etkinliğe katılmak için kaydolduklarında, konuşmayı devam ettirmek için onay ve takip e-postaları almalarını sağlayabilirsiniz. 📨

Etkinlik sırasında, 17 farklı dili okuyabilen bir tarayıcı uygulaması, verileri doğrudan kartvizitlerden toplar. Etkinlikten elde edilen yeni potansiyel müşteriler, hedef kitlenizi büyütmek için otomatik olarak veritabanına eklenir ve ilgili etkinliğin etiketi ile işaretlenir.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Katılımcıların sosyal medyada yaptıkları bahsetmeleri izleyerek erişiminizi görebilir ve gönderilere doğrudan yanıt verebilirsiniz

Tüm verilerinizi filtreleyerek ihtiyacınız olan bilgileri analiz edin ve raporlayın

Yeni potansiyel müşterilerinizden elde ettiğiniz satışları ölçerek etkinliğinizin başarısını değerlendirin

Zoho CRM sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü, ilk kez kullanmaya başladığınızda karmaşık görünebilir

Bazı kullanıcılar, müşteri desteği ekibinin sorunlarını çözmede etkili olmadığını şikayet etmiştir

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 $ (yıllık faturalandırılır)

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 $ (yıllık faturalandırılır)

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (2.400+ yorum) – Zoho CRM için

Capterra: 4,3/5 (6.300+ yorum)

10. Bitrix24

Bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, etkinlik planlayıcıları ve yöneticileri için bir CRM'dir ve çevrimiçi veya hibrit etkinlikler için kullanılabilir. Proje yönetimi araçları ve paylaşılan takvimler, lojistiğinizi planlamanıza ve organize etmenize yardımcı olur. 🗓️

Ardından, hazır olduğunuzda, veritabanınızdaki mevcut kişilerle bağlantı kurabilir veya etkinliklerinize katılmak isteyebilecek potansiyel yeni müşteriler hakkında veri toplamaya başlayabilirsiniz. Ayrıca, tedarikçilerinizi yönetmenize, hizmetleri ve fiyatları hakkında bilgi depolamanıza da olanak tanır.

Pazarlama araçları, e-posta veya telefon görüşmeleri yoluyla kişilerinizle kolayca bağlantı kurmanızı sağlar. 360 derece kişi profili görünümü, her bir müşteri ile olan ilişki geçmişine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunarak etkileşiminizi derinleştirir.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Bulut tabanlı CRM'lerinde birden fazla özel alan ile sınırsız sayıda kayıttan yararlanın

Gerektiğinde CRM verilerini Excel veya CSV dosyasına aktarın veya bu dosyalardan içe aktarın

Bitrix platformunu bir tarayıcı üzerinden veya masaüstü, iOS veya Android mobil cihazınızdaki bir uygulama olarak kullanın

Bitrix24 sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça diktir ve sisteme alışmak biraz zaman alabilir

Kullanıcı arayüzü oldukça karmaşıktır ve çok sezgisel değildir

Bitrix24 fiyatlandırma

Temel: 5 kullanıcıya kadar bir takım için aylık 49 ABD doları

Standart: 50 kullanıcıya kadar bir takım için aylık 99 ABD doları

Profesyonel: 100 kullanıcıya kadar bir takım için aylık 199 ABD doları

Enterprise: 250 kullanıcıya kadar bir takım için aylık 399 $ (daha fazla kullanıcı için ek ücret)

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (500+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (750+ yorum)

En İyi CRM Çözümüyle Etkinlik Planlamanızı Kolaylaştırın

Bir etkinliği planlamak, ayrıntılara titizlikle dikkat etmeyi, işleyen süreçleri ve tüm takımınızla işbirliğini gerektirir. Lojistiği belirlemekten, etkinlik web sitesini kurmaktan ve çevrimiçi kayıtları almaktan, etkinlik günü katılımcıları kontrol etmeye, katılımcıların ilgisini canlı tutmaya ve etkinlik sonrası takibe kadar yapılacak çok iş vardır.

Etkinlik yönetimi CRM'leri, bu görevlerin çoğunu otomatikleştirerek iş akışınızı kolaylaştırır ve hata payını azaltır. Ayrıca işlerin daha hızlı yapılmasını sağlayarak, etkinliğin gerçek hedeflerine daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanır: potansiyel müşteriler oluşturmak, ilişkiler kurmak ve nihayetinde kârınızı artıracak satışlar yapmak. 📈

ClickUp, etkinlik yönetimi için tek adresinizdir. Proje ve görev yönetimi araçları, yerleşik bir CRM sistemi ve etkinlik planlamasının her yönü için şablonlar (ve çok daha fazlası) ile ihtiyacınız olan tüm desteği sunar.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve her açıdan muhteşem bir etkinlik oluşturun. 🎆