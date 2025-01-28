2025'in En İyi 10 Microsoft Outlook Alternatifini ve Rakiplerini Test Ettik

Sonsuz e-posta zincirleri, dolup taşan gelen kutuları ve dağınık takvimler... Bunlar, herkesi posta güvercinlerini özlemeye yeter. Ancak, sağlam bir e-posta yönetim aracı edinmek daha pratik bir seçenektir.
Bir e-posta yönetim sistemi, gelen kutunuza sürekli gelen e-postaları düzenleyebilir ve organize edebilir. Muhtemelen bunun için Microsoft Outlook kullanıyorsunuzdur.
Özellikle Microsoft Office kullanıcıları tarafından popüler bir seçim olsa da, bazı sınırlamaları vardır. Outlook kullanıcıları, arayüzünü zor bulur ve bazen gecikmeler ve çökmeler yaşayarak verimlilikte kesintilere neden olur. Ayrıca, arama fonksiyonu da genellikle yetersiz kalır.
İş iletişimi için başka seçenekler aradığınızı biliyorum. Bu yüzden, zor kısmı ben yaptım ve ihtiyaçlarınıza uygun mükemmel bir liste hazırladım.
Outlook'un en iyi 10 alternatifini keşfedin. Özelliklerden fiyatlandırmaya ve incelemelere kadar her şeyi ele aldım, böylece e-posta yönetiminizi basitleştiren bir posta istemcisi seçebilirsiniz.
⏰ 60 saniyelik özet
İşte en iyi 10 Microsoft Outlook alternatifi
- ClickUp – E-posta yönetimi için en iyisi
- Thunderbird – Birden fazla e-posta hesabı için en iyi açık kaynaklı e-posta aracı
- BlueMail – Çapraz platform e-posta için en iyi Outlook alternatifi
- Mailspring – IMAP ve Office 365 kullanıcıları için en iyisi
- Helpwise – Müşteri iletişimi için en iyisi
- Mailbird – Serbest çalışanlar için en iyisi
- Shift – En iyi masaüstü uygulaması
- Proton Mail – Güvenlik ve gizlilik için en iyisi
- Gmail – Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi
- Front – En iyi paylaşımlı gelen kutusu
Microsoft Outlook alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Bir e-posta yönetim sisteminde nelere dikkat etmeniz gerektiğini merak mı ediyorsunuz? Doğru e-posta sağlayıcısını seçmeden önce dikkate almanız gereken bazı önemli özellikler şunlardır:
- Birleştirilmiş gelen kutuları: Araç, tüm hesaplarınızdaki e-postaları bir araya getirmeli ve bunları verimli bir şekilde kategorilere ayırmalıdır
- Kaydedilen yanıtlar: Zaman kazanmanızı ve müşteri yanıtlarını hızlandırmanızı sağlayan e-postalar için hazır yanıtlar oluşturmanıza olanak sağlamalıdır. Kesintiler ve yeni ürün sürümleri gibi etkinlikler sırasında mesajların tutarlı olmasını sağlar
- Otomatikleştirilmiş iş akışları: E-postaları manuel olarak etiketlemek veya konuşmaları atamak yerine görevleri otomatik olarak düzenleyen bir araç, takımların daha verimli çalışmasını sağlar
- Müşteri profilleri: Araç, hızlı yardım için e-posta gönderenlerle ilgili verilere erişmenize olanak sağlamalıdır
- Entegrasyonlar: Daha fazla uygulama ile entegrasyon sunan yazılımlar, birden fazla takım üyesiyle görevler üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olur
- AI araçları: Yazım, dilbilgisi, çeviri ve hatta ilk yanıtların taslağını oluşturmada yardımcı olan e-posta yönetim araçları iş yükünüzü hafifletir. Akıllı gelen kutusu veya bölünmüş gelen kutusu gibi özellikler harika eklentilerdir
- Güvenlik: Hassas bilgileri kimlik avı saldırıları ve diğer tehditlerden korumak, Microsoft Outlook'a alternatif bir çözümde çok önemlidir
- Görev yönetimi: Araç, yerleşik bir görev yöneticisi ile görevler oluşturmalı, izlemeli ve yönetmelidir
- Takvim yönetimi: Randevuları planlamalı, hatırlatıcılar ayarlamalı ve programınızı kolayca görüntülemenize yardımcı olmalıdır
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Microsoft Outlook Alternatifi
E-posta iletişiminizi yönetmek için kullanabileceğiniz Microsoft Outlook'un en iyi 10 alternatifinin yer aldığı listemizi inceleyin.
1. ClickUp – E-posta yönetimi için en iyisi
Dünya çapında takımlar tarafından güvenilen ClickUp E-postalar, ClickUp'ın işbirliğine dayalı çalışma alanından ayrılmadan e-posta gönderip almanızı sağlayan tek platformlu bir e-posta uygulamasıdır.
Dosya ve yapılacaklar listesi ekleyin, e-postaları görevlere bağlayın ve konuşmalarınızı yapılandırın.
Alanlara, form gönderimlerine veya görev etkinliklerine dayalı özel tetikleyicilerle e-postalarınızı ve görevlerinizi otomatikleştirerek verimliliğinizi artırın. Müşteri e-postalarından, biletlerden, hatalardan ve daha fazlasından eylem öğeleri oluşturarak herkesin zaman ve çabasını azaltın.
ClickUp sadece bir gelen kutusu değildir; kapsamlı bir e-posta yönetim aracıdır. Gmail, Office 365 ve IMAP gibi büyük e-posta istemcileriyle entegre olabilir ve tüm mesajlarınızı izlemek ve düzenlemek için 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm ile birlikte gelir.
Şablonları daha rahat kullanıyorsanız, daha hızlı yanıtlar ve daha fazla tutarlılık için ClickUp'ın E-posta Pazarlama Şablonunu kullanmayı düşünün. Bu şablonu mesajları planlamak, e-postaları otomatikleştirmek ve ilerlemeyi izlemek için kullanabilirsiniz.
Ayrıca, bir e-posta kampanyası oluşturmak istiyorsanız, ClickUp'ın E-posta Kampanyası Şablonu işin çoğunu sizin için yapar. Başarılı kampanyalar planlamanıza ve oluşturmanıza, e-postalarınızın ne kadar iyi performans gösterdiğini görmenize ve maksimum etki için bunları iyileştirmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.
Bu şablon, e-posta kampanyanız için hazır bir tasarım sunarak zaman kazanmanıza yardımcı olur. İçeriği ekleyin ve güncelleyin, hepsi bu kadar.
E-posta içeriğini yazmak ve düzenlemekle zaman kaybetmek istemiyorsanız, ClickUp AI'nın sizin için e-postaları ve yanıtları oluşturmasını sağlayın. E-posta oluşturma işlemini otomatikleştirin ve saniyeler içinde özetler, ana hatlar, e-posta konuları ve diğer içerikleri oluşturun.
ClickUp AI, bir sonraki kampanyanız için e-posta pazarlama fikirleri konusunda da size yardımcı olacaktır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İşlerinizi izlemek ve düzenlemek için 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm ( ClickUp'taki Tablo Görünümü dahil) kullanın
- E-postalardan doğrudan birden fazla takım üyesine görevler atayın ve müşteri etkileşimlerini daha iyi yönetin
- E-posta şablonları ve önceden tanımlanmış yanıtlarla zaman kazanın
- ClickUp AI kullanarak hızlı bir şekilde özetler, toplantı notları ve diğer içerikleri oluşturun
- ClickUp'ı Gmail, IMAP ve Office 365 gibi tercih ettiğiniz e-posta uygulamalarıyla entegre edin
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, platformda doğru şekilde gezinmek için başlangıçta yardıma ihtiyaç duyabilir
- Kullanıcılar, bazı özelliklerde ara sıra teknik gecikmeler yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)
2. Thunderbird – Birden fazla e-posta hesabı için en iyi açık kaynaklı e-posta aracı
Thunderbird, ücretsiz bir posta istemcisi ve Outlook'a popüler bir alternatiftir. Mozilla Foundation tarafından geliştirilen, kullanıcı dostu bir arayüze sahip açık kaynaklı bir e-posta istemcisidir. Filtreleme ve etiketleme, birden fazla hesap desteği ve yerleşik takvim gibi özelliklerle e-postaları yönetmeye yardımcı olur.
Thunderbird, şifreleme ve kimlik avı önleme araçları gibi anahtar özelliklerle güvenliğe odaklanır. Daha fazla fonksiyon için eklentilerle özelleştirebilirsiniz.
Kullanımı kolaydır ve Gmail ve Yahoo gibi popüler e-posta müşterileriyle çalışır, bu da onu kişisel ve iş ihtiyaçları için kullanışlı hale getirir.
Thunderbird'ün en iyi özellikleri
- Takvim, görev yönetimi ve sohbet gibi verimlilik araçlarını e-postaya entegre edin
- Verimli e-posta yönetimi için sekmeler arasında kolayca geçiş yapın
- Güçlü filtreleme ve zaman çizelgesi araçlarını kullanarak aradığınız e-postayı tam olarak bulun
- E-posta şablonları oluşturup kullanarak zaman kazanın
- 40'tan fazla dilde farklı platformlar için otomatik güncellemeler alın
Thunderbird sınırlamaları
- Bulut tabanlı e-posta sistemlerine alışkın kullanıcılar için kısıtlayıcı
- Slack gibi popüler iletişim araçlarıyla entegrasyon eksikliği
- Zaman alıcı ve bilgisayar performansını yavaşlatır
Thunderbird fiyatlandırması
- Ücretsiz
Thunderbird puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (300+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
3. BlueMail – Çapraz platform e-posta için en iyi Outlook alternatifi
BlueMail, Outlook Alternatifleri arasında yer alan, sınırsız sayıda posta hesabını birleştirerek yönetebilen, platformlar arası bir e-posta istemcisi ve takvim uygulamasıdır.
ChatGPT destekli yapay zeka, e-postaları gruplamak için kümeler ve düzenli bir posta kutusu sağlamak ve verimliliği artırmak için entegre bir takvim ile donatılmıştır.
Ayrıca, senkronizasyon özelliği sayesinde hesap ve ayarların yeni ve eski cihazlar arasında kolayca yedeklenmesi, geri yüklenmesi ve güvenli bir şekilde aktarılması mümkündür.
BlueMail'in en iyi özellikleri
- Birden fazla hesaptaki e-postaları yönetimi kolay, tek bir gelen kutusunda toplama
- E-postaları gönderenlere göre düzenleyin, daha iyi izleme için kişi odaklı bir görünüm oluşturun
- Etkinlikleri doğrudan e-posta takviminde planlayın
- Later Pano ile e-postalara öncelik verin ve görev yönetimini iyileştirin
BlueMail sınırlamaları
- Bazen e-postalar giden kutusunda takılır ve gönderilemez
- E-posta izleme ve okundu bilgisi yok
BlueMail fiyatlandırması
- Standart: Ücretsiz
- BlueMail Plus: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Business Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
BlueMail puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/45 (40+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (20+ yorum)
4. Mailspring – IMAP ve Office 365 kullanıcıları için en iyisi
Tüm IMAP ve Office 365 hesaplarınızı tek bir yerde toplayan hızlı ve verimli Outlook alternatiflerinden birini arıyorsanız, Mailspring ideal bir seçim olacaktır. Hesabınızda yerleşik destek olmasa bile kısayollar, bağlantı izleme ve okundu bilgisi gibi kullanışlı özellikler ekler.
Microsoft Outlook için diğer alternatiflerden farklı olarak, Mailspring e-postaları birleştirmeye öncelik verir. Hızlı yanıt şablonları ve iletişim geçmişine dayalı ayrıntılı kişi profilleri dahil olmak üzere gelen kutunuzu düzenlemek için araçlar sunar.
Mailspring, Etkinlik sekmesi aracılığıyla e-posta etkinliğiniz hakkında da bilgi sağlar, alınan e-postaları ayrıntılı olarak gösterir ve izlenen mesajların en yoğun olduğu zamanları ve tıklama/açma oranlarını gösterir.
Mailspring'in en iyi özellikleri
- Birden fazla e-posta hesabını ve gelen kutularını tek bir konumdan kolayca yönetin
- Mailspring'in güçlü arama fonksiyonunu kullanarak ihtiyacınız olanı hızlıca bulun
- Otomatik yazım denetimi, 60'tan fazla dilde yerelleştirme ve otomatik çeviri ile iletişiminizi güçlendirin
- Mesajlarınızın ne zaman okunduğunu takip edin ve zamanında geri dönüş yapın
Mailspring sınırlamaları
- Sık senkronizasyon sorunları, özellikle e-postaları çöp kutusuna attığınızda gecikmelere neden olur
- E-posta ile ilgili uygulamalara sınırlı entegrasyon
Mailspring fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 8 $
Mailspring puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Helpwise – Müşteri iletişimi için en iyisi
Kullanıcı dostu bir müşteri iletişim platformu olan Helpwise, evrensel bir gelen kutusu kullanarak müşteri taleplerini tek bir yerde toplar. Otomasyon ve işbirliği özellikleri, müşteri iletişimlerini yönetme şeklinizi iyileştirecektir.
Bu e-posta yönetim platformu, destek, satış ve müşteri hizmetleri takımlarının paylaşılan e-postalar üzerinde birlikte çalışmasına yardımcı olarak konuşmaları daha sorunsuz ve verimli hale getirir.
Güçlü bir Outlook alternatifi olarak, gelen soruları azaltmak için self servis yardım merkezi, hızlı destek için sohbet robotları ve tekrarlayan soruları yönetmek için kaydedilmiş yanıtlar gibi ekstra özellikler sunar.
Helpwise'ın en iyi özellikleri
- Esnek zamanlama ile e-postaları istediğiniz zaman gönderin
- Tek bir işbirliği merkezinde diğer sorguların yanı sıra canlı sohbetleri de verimli bir şekilde yönetin
- Akıllı atama özelliğini kullanarak konuşmaları takımınıza otomatik olarak atayın
- Sürekli yükseltmeler için düzenli yazılım güncellemelerini alın
Helpwise sınırlamaları
- Öncelikle müşteri hizmetleri için tasarlanmış olduğundan, diğer amaçlar için uygun olmayabilir
- Bazı kullanıcılar arama fonksiyonuyla ilgili sorunlar bildirdi
Helpwise fiyatlandırma
- Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 49 $
Helpwise puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (155+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)
6. Mailbird – Serbest çalışanlar için en iyisi
Mailbird, birden fazla e-posta hesabını ve mobil uygulamayı tek bir yerden yönetmenize yardımcı olan Windows tabanlı bir e-posta istemcisidir.
Mailbird ile Gmail, Yahoo Mail ve Office 365 gibi çeşitli diğer e-posta sağlayıcılarının hesaplarını birleştirerek bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Ayrıca, sosyal medya ve verimlilik uygulamaları da içerir. Bu, birden fazla iş hesabı veya iletişim kanalıyla uğraşan serbest çalışanlar veya küçük işletme sahipleri için ideal bir Outlook alternatifi olmasını sağlar.
Mailbird, giden mesajların oluşturulmasını hızlandırmak ve doğruluğunu artırmak için ChatGPT kullanarak yapay zeka destekli e-posta yazma özelliğini de sunar.
Mailbird'ün en iyi özellikleri
- Mailbird'ün görünümünü, hissini ve düzenini tercihlerinize göre kişiselleştirin
- Arama fonksiyonuyla e-postaları, ek dosyaları ve kişileri kolayca bulun
- Alıcılar e-postalarınızı ne zaman açtığını izleyin
- E-postalarınızı Google Takvim ve Dropbox gibi popüler hizmetlere bağlayın
Mailbird sınırlamaları
- Kullanıcılar, en son sürümün hatalı ve pahalı olduğunu bildirmiştir
- Kaynak yoğun CPU kullanımı rastgele çökmelere neden olabilir
Mailbird fiyatlandırması
- Temel sürüm: Ücretsiz kullanım
- Kişisel: Kullanıcı başına 49,50 $ (tek seferlik fatura)
- İş: Kullanıcı başına 99,75 $ (tek seferlik fatura edilir)
- Kişisel: Kullanıcı başına aylık 2,28 $ (yıllık faturalandırılır)
- İş: Kullanıcı başına aylık 4,03 $ (yıllık faturalandırılır)
Mailbird puanları ve yorumları
- G2: 3,8/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (370+ yorum)
7. Shift – En iyi masaüstü uygulaması
Diğer rakiplerinden farklı olarak Shift, önemli sekmelerinizi, uygulamalarınızı ve yer imlerinizi tek bir merkezi konumda düzenleyen ve takım işbirliğini geliştiren bir masaüstü Outlook alternatifidir.
Shift'in e-posta özellikleri, listemizde yer almasının nedenidir. Tüm e-postalarınızı birleştirir ve Gmail, Outlook ve Office 365 gibi çeşitli hesapları birbirine bağlar. Ayrıca iCloud ve Yahoo Mail ile de çalışır. Tek bir tıklama ile Mail, Google Takvim ve Google Drive hesaplarınıza kolayca erişebilirsiniz.
Ayrıca, her gelen kutusu için istediğiniz şekilde bildirimler ayarlayabilirsiniz ve Shift, farklı cihazlar arasında her şeyi senkronize tutar, böylece işinize sorunsuz bir şekilde devam edebilirsiniz.
Shift'in en iyi özellikleri
- Her gelen kutusu için bildirim ayarlarını istediğiniz gibi özelleştirin
- Tüm sekmelerinizi, uygulamalarınızı ve yer imlerinizi tek bir çalışma alanında düzenleyin
- Arama fonksiyonunu kullanarak e-posta, takvim ve sürücü hesaplarınızda aradığınızı bulun
- Tekrar tekrar oturum açıp kapatmanıza gerek kalmadan birden fazla uygulama arasında kolayca geçiş yapın
Sınırlamaları değiştirin
- Kullanıcılar hatalar ve performans sorunları bildirdi
- CPU'yu yavaşlatan aşırı bellek kullanımı
Değişken fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Gelişmiş: 149 $/yıl
- Takımlar: Kullanıcı başına yıllık 149 $
Derecelendirmeleri ve yorumları değiştirin
- G2: 3,6/5 (60'tan fazla yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (300+ yorum)
8. Proton Mail – Güvenlik ve gizlilik için en iyisi
Proton Mail, e-posta iletişiminde güvenlik ve gizliliğe değer veren işletmeler için en iyi Outlook alternatiflerinden biridir. Uçtan uca şifreleme ve açık kaynak teknolojisine sahip, son derece güvenli, İsviçre merkezli bir e-posta hizmetidir ve verileriniz üzerinde daha fazla kontrol sağlar.
Hizmet, kolay gezinme ve özel alan adları, VPN hizmetleri ve takvimler gibi ekstra özelliklerle güvenlik ve kullanıcı dostu olmaya önem verir. Kullanıcı gizliliğine kendini adamış olan hizmet, kayıt tutmama politikasını sıkı bir şekilde takip eder ve sağlam İsviçre gizlilik yasalarına uyar.
Çeşitli platformlarda erişilebilir olan Proton Mail'i herhangi bir cihazdan kullanabilirsiniz.
Proton Mail'in en iyi özellikleri
- E-postalarınızı gizli tutmak için uçtan uca şifreleme ve VPN kullanın
- Gelen kutunuzu tercihlerinize göre özelleştirin ve otomatikleştirin
- Kimlik avı saldırılarından ve toplu gözetimden korunmaya devam edin
- Şirketlerin görünmez izleyicilerle e-posta etkinliklerini izlemesini engelleyin
- Tek bir tıklama ile haber bültenlerinin aboneliğinden çıkın
- Proton'un entegre takvimiyle etkinlikleri planlayın
Proton Mail sınırlamaları
- Özel alan adları için SMTP/IMAP sunucuları yok
- Promosyon e-postalarının ayrı bir sekmeye otomatik olarak filtrelenmemesi
Proton Mail fiyatlandırması (işletmeler için)
- Mail Essentials: Kullanıcı başına aylık 6,99 $
- İş: 10,99 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Proton Mail puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
9. Gmail – Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi
Google'ın e-posta yönetim sistemi olan Gmail, güvenilirliği ve kullanıcı dostu tasarımıyla bilinen, yaygın olarak kullanılan ve güvenli bir çözümdür. Gmail'i tek başına veya ekstra iş özellikleri sunan Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olarak kullanabilirsiniz.
Google Çalışma Alanı (eski adıyla G Suite), Google sunucularında verileri güvenli bir şekilde depolayan ve internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilen bulut tabanlı bir platformdur.
Business Starter planı %99,9 çalışma süresi garantisi verir ve e-posta etkileşimlerini iyileştirmek için Akıllı Yanıt ve Akıllı Yazma gibi gelişmiş özelliklere sahiptir.
Google Drive, Google Takvim ve Google Dokümanlar gibi araçlarla entegre olan Gmail'in popülaritesi, ücretsiz erişimi ve etiketleme, spam filtreleri, kişi yönetimi, dosya paylaşımı ve sohbet yoluyla gerçek zamanlı iletişim gibi kullanışlı özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
Gmail'in en iyi özellikleri
- Yeni bir sistem öğrenmeden şirket e-postalarınızı barındırın
- Gmail'in konuşma gruplama özelliği ile e-postalarınızı stratejik olarak düzenleyin
- Gmail önemli mesajları otomatik olarak vurgulayarak odaklanmanızı optimize eder
- Google ekosistemi kullanıcıları için ideal olan Gmail uygulamasında şirket e-postalarına zahmetsizce erişin
- Ücretli planların bir parçası olarak 2 kat daha fazla depolama alanı, reklam yok, destek erişimi ve sınırsız grup e-postası deneyimini yaşayın
Gmail sınırlamaları
- Filtreleme araçları, önemli mesajları yanlışlıkla Spam olarak sınıflandırabilir ve bu tür mesajları otomatik olarak Spam klasörüne taşıyabilir
- E-postaları üçüncü taraf araçlarla senkronize etmek zor olabilir
Gmail fiyatlandırması
- İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Gmail puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olarak, 42.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (11.700+ yorum)
10. Front – En iyi paylaşımlı gelen kutusu
Front, yardım masasının etkinliğini e-postanın tanıdık yapısıyla birleştirerek e-posta yönetimini yeniden tasarlar. Otomatikleştirilmiş iş akışları ve gerçek zamanlı işbirliği kullanarak müşteri kaybını önler, müşteri tutma oranını artırır ve müşteri büyümesini destekler.
Front, paylaşılan gelen kutularını ve farklı iletişim kanallarını tek bir arayüzde bir araya getirir. Ana hedef, telefon aramaları, birden fazla e-posta hesabından gelen e-postalar, sosyal medya ve metin mesajları dahil olmak üzere gelen mesajları toplamaktır.
Ayrıca, belirli üyeleri etiketleyebilir, mesajları verimli bir şekilde yönlendirebilir ve yanıtları ve konuşmaları izleyerek müşteri hizmetleri ve iletişimi iyileştirebilirsiniz.
Front'un en iyi özellikleri
- 50'den fazla entegrasyon aracılığıyla Slack gibi popüler uygulamalara bağlanın
- Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve özel iş akışları oluşturarak zaman kazanın
- İletişim kanallarını merkezileştirin ve gerçek zamanlı görev işbirliğini etkinleştirin
- Front'un içgörüleriyle anahtar metrikleri izleyin ve performansı ölçün
Front sınırlamaları
- Yüksek konuşma hacmiyle yavaş uygulama performansı
- Starter planında, CRM veya proje yönetimi platformları gibi çoğu iş için kritik öneme sahip entegrasyonlar bulunmamaktadır
Front fiyatlandırması
- Başlangıç: 19 $/koltuk/ay (yıllık faturalandırılır, 2 ila 10 koltuk dahil)
- Büyüme: 59 $/koltuk/ay (yıllık olarak faturalandırılır, minimum 2 koltuk)
- Ölçek: 99 $/koltuk/ay (yıllık olarak faturalandırılır, minimum 20 koltuk)
- Premier: 229 $/koltuk/ay (yıllık olarak faturalandırılır, minimum 50 koltuk)
- Eklentiler: Tüm planlarda ek ücret karşılığında kullanılabilir
Front puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.900+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (250+ yorum)
Outlook Alternatifleriyle E-posta Deneyiminizi Dönüştürün
E-postalar, verimli iş etkileşimleri için çok önemlidir. Ancak her gün gelen kutularımıza binlerce okunmamış e-posta geldiği için, bize güven veren ve endişe yaratmayan bir e-posta yönetim sistemi bulmak gerekir.
Ve e-postalardan projelere ve görevlere kadar her şeyi aynı çalışma alanında yönetebilen tek uygulama olan ClickUp'tan daha uygun bir seçenek yok.
Sezgisel tasarımı ve kapsamlı araç seti ile ClickUp, her türlü işe kolayca ayak uydurabilir.
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