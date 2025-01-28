2025'in En İyi 10 Microsoft Outlook Alternatifini ve Rakiplerini Test Ettik

Sonsuz e-posta zincirleri, dolup taşan gelen kutuları ve dağınık takvimler... Bunlar, herkesi posta güvercinlerini özlemeye yeter. Ancak, sağlam bir e-posta yönetim aracı edinmek daha pratik bir seçenektir.

Bir e-posta yönetim sistemi, gelen kutunuza sürekli gelen e-postaları düzenleyebilir ve organize edebilir. Muhtemelen bunun için Microsoft Outlook kullanıyorsunuzdur.

Özellikle Microsoft Office kullanıcıları tarafından popüler bir seçim olsa da, bazı sınırlamaları vardır. Outlook kullanıcıları, arayüzünü zor bulur ve bazen gecikmeler ve çökmeler yaşayarak verimlilikte kesintilere neden olur. Ayrıca, arama fonksiyonu da genellikle yetersiz kalır.

İş iletişimi için başka seçenekler aradığınızı biliyorum. Bu yüzden, zor kısmı ben yaptım ve ihtiyaçlarınıza uygun mükemmel bir liste hazırladım.

Outlook'un en iyi 10 alternatifini keşfedin. Özelliklerden fiyatlandırmaya ve incelemelere kadar her şeyi ele aldım, böylece e-posta yönetiminizi basitleştiren bir posta istemcisi seçebilirsiniz.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi 10 Microsoft Outlook alternatifi ClickUp – E-posta yönetimi için en iyisi

Thunderbird – Birden fazla e-posta hesabı için en iyi açık kaynaklı e-posta aracı

BlueMail – Çapraz platform e-posta için en iyi Outlook alternatifi

Mailspring – IMAP ve Office 365 kullanıcıları için en iyisi

Helpwise – Müşteri iletişimi için en iyisi

Mailbird – Serbest çalışanlar için en iyisi

Shift – En iyi masaüstü uygulaması

Proton Mail – Güvenlik ve gizlilik için en iyisi

Gmail – Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi

Front – En iyi paylaşımlı gelen kutusu

Microsoft Outlook alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bir e-posta yönetim sisteminde nelere dikkat etmeniz gerektiğini merak mı ediyorsunuz? Doğru e-posta sağlayıcısını seçmeden önce dikkate almanız gereken bazı önemli özellikler şunlardır:

Birleştirilmiş gelen kutuları: Araç, tüm hesaplarınızdaki e-postaları bir araya getirmeli ve bunları verimli bir şekilde kategorilere ayırmalıdır

Kaydedilen yanıtlar: Zaman kazanmanızı ve müşteri yanıtlarını hızlandırmanızı sağlayan e-postalar için hazır yanıtlar oluşturmanıza olanak sağlamalıdır. Kesintiler ve yeni ürün sürümleri gibi etkinlikler sırasında mesajların tutarlı olmasını sağlar Zaman kazanmanızı ve müşteri yanıtlarını hızlandırmanızı sağlayan e-postalar için hazır yanıtlar oluşturmanıza olanak sağlamalıdır. Kesintiler ve yeni ürün sürümleri gibi etkinlikler sırasında mesajların tutarlı olmasını sağlar

Otomatikleştirilmiş iş akışları : E-postaları manuel olarak etiketlemek veya konuşmaları atamak yerine görevleri otomatik olarak düzenleyen bir araç, takımların daha verimli çalışmasını sağlar

Müşteri profilleri: Araç, hızlı yardım için e-posta gönderenlerle ilgili verilere erişmenize olanak sağlamalıdır

Entegrasyonlar: Daha fazla uygulama ile entegrasyon sunan yazılımlar, birden fazla takım üyesiyle görevler üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olur

AI araçları: Yazım, dilbilgisi, çeviri ve hatta ilk yanıtların taslağını oluşturmada yardımcı olan e-posta yönetim araçları iş yükünüzü hafifletir. Akıllı gelen kutusu veya bölünmüş gelen kutusu gibi özellikler harika eklentilerdir

Güvenlik: Hassas bilgileri kimlik avı saldırıları ve diğer tehditlerden korumak, Microsoft Outlook'a alternatif bir çözümde çok önemlidir

Görev yönetimi: Araç, yerleşik bir görev yöneticisi ile görevler oluşturmalı, izlemeli ve yönetmelidir Araç, yerleşik bir görev yöneticisi ile görevler oluşturmalı, izlemeli ve yönetmelidir

Takvim yönetimi: Randevuları planlamalı, Randevuları planlamalı, hatırlatıcılar ayarlamalı ve programınızı kolayca görüntülemenize yardımcı olmalıdır

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Microsoft Outlook Alternatifi

E-posta iletişiminizi yönetmek için kullanabileceğiniz Microsoft Outlook'un en iyi 10 alternatifinin yer aldığı listemizi inceleyin.

1. ClickUp – E-posta yönetimi için en iyisi

ClickUp ile E-postaları Yönetin E-postalarınızı entegre ederek, bir müşteri veritabanı oluşturarak ve iş akışlarını otomatikleştirerek ClickUp ile müşteri ilişkilerinizi geliştirin

Dünya çapında takımlar tarafından güvenilen ClickUp E-postalar, ClickUp'ın işbirliğine dayalı çalışma alanından ayrılmadan e-posta gönderip almanızı sağlayan tek platformlu bir e-posta uygulamasıdır.

Dosya ve yapılacaklar listesi ekleyin, e-postaları görevlere bağlayın ve konuşmalarınızı yapılandırın.

ClickUp E-postaları'nda özel otomasyon ayarları yaparak gelen kutunuzu daha iyi yönetin

Alanlara, form gönderimlerine veya görev etkinliklerine dayalı özel tetikleyicilerle e-postalarınızı ve görevlerinizi otomatikleştirerek verimliliğinizi artırın. Müşteri e-postalarından, biletlerden, hatalardan ve daha fazlasından eylem öğeleri oluşturarak herkesin zaman ve çabasını azaltın.

ClickUp sadece bir gelen kutusu değildir; kapsamlı bir e-posta yönetim aracıdır. Gmail, Office 365 ve IMAP gibi büyük e-posta istemcileriyle entegre olabilir ve tüm mesajlarınızı izlemek ve düzenlemek için 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm ile birlikte gelir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın E-posta Pazarlama Şablonu ile daha organize bir e-posta akışı tercih edin

Şablonları daha rahat kullanıyorsanız, daha hızlı yanıtlar ve daha fazla tutarlılık için ClickUp'ın E-posta Pazarlama Şablonunu kullanmayı düşünün. Bu şablonu mesajları planlamak, e-postaları otomatikleştirmek ve ilerlemeyi izlemek için kullanabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın E-posta Kampanyası Şablonu ile başarılı e-posta kampanyaları oluşturun ve planlayın

Ayrıca, bir e-posta kampanyası oluşturmak istiyorsanız, ClickUp'ın E-posta Kampanyası Şablonu işin çoğunu sizin için yapar. Başarılı kampanyalar planlamanıza ve oluşturmanıza, e-postalarınızın ne kadar iyi performans gösterdiğini görmenize ve maksimum etki için bunları iyileştirmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu şablon, e-posta kampanyanız için hazır bir tasarım sunarak zaman kazanmanıza yardımcı olur. İçeriği ekleyin ve güncelleyin, hepsi bu kadar.

E-posta aldığınızda ClickUp AI ile yanıt verin

E-posta içeriğini yazmak ve düzenlemekle zaman kaybetmek istemiyorsanız, ClickUp AI'nın sizin için e-postaları ve yanıtları oluşturmasını sağlayın. E-posta oluşturma işlemini otomatikleştirin ve saniyeler içinde özetler, ana hatlar, e-posta konuları ve diğer içerikleri oluşturun.

ClickUp AI, bir sonraki kampanyanız için e-posta pazarlama fikirleri konusunda da size yardımcı olacaktır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İşlerinizi izlemek ve düzenlemek için 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm ( ClickUp'taki Tablo Görünümü dahil) kullanın

E-postalardan doğrudan birden fazla takım üyesine görevler atayın ve müşteri etkileşimlerini daha iyi yönetin

E-posta şablonları ve önceden tanımlanmış yanıtlarla zaman kazanın

ClickUp AI kullanarak hızlı bir şekilde özetler, toplantı notları ve diğer içerikleri oluşturun

ClickUp'ı Gmail, IMAP ve Office 365 gibi tercih ettiğiniz e-posta uygulamalarıyla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, platformda doğru şekilde gezinmek için başlangıçta yardıma ihtiyaç duyabilir

Kullanıcılar, bazı özelliklerde ara sıra teknik gecikmeler yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)

2. Thunderbird – Birden fazla e-posta hesabı için en iyi açık kaynaklı e-posta aracı

thunderbird aracılığıyla

Thunderbird, ücretsiz bir posta istemcisi ve Outlook'a popüler bir alternatiftir. Mozilla Foundation tarafından geliştirilen, kullanıcı dostu bir arayüze sahip açık kaynaklı bir e-posta istemcisidir. Filtreleme ve etiketleme, birden fazla hesap desteği ve yerleşik takvim gibi özelliklerle e-postaları yönetmeye yardımcı olur.

Thunderbird, şifreleme ve kimlik avı önleme araçları gibi anahtar özelliklerle güvenliğe odaklanır. Daha fazla fonksiyon için eklentilerle özelleştirebilirsiniz.

Kullanımı kolaydır ve Gmail ve Yahoo gibi popüler e-posta müşterileriyle çalışır, bu da onu kişisel ve iş ihtiyaçları için kullanışlı hale getirir.

Thunderbird'ün en iyi özellikleri

Takvim, görev yönetimi ve sohbet gibi verimlilik araçlarını e-postaya entegre edin

Verimli e-posta yönetimi için sekmeler arasında kolayca geçiş yapın

Güçlü filtreleme ve zaman çizelgesi araçlarını kullanarak aradığınız e-postayı tam olarak bulun

E-posta şablonları oluşturup kullanarak zaman kazanın

40'tan fazla dilde farklı platformlar için otomatik güncellemeler alın

Thunderbird sınırlamaları

Bulut tabanlı e-posta sistemlerine alışkın kullanıcılar için kısıtlayıcı

Slack gibi popüler iletişim araçlarıyla entegrasyon eksikliği

Zaman alıcı ve bilgisayar performansını yavaşlatır

Thunderbird fiyatlandırması

Ücretsiz

Thunderbird puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

3. BlueMail – Çapraz platform e-posta için en iyi Outlook alternatifi

blueMail aracılığıyla

BlueMail, Outlook Alternatifleri arasında yer alan, sınırsız sayıda posta hesabını birleştirerek yönetebilen, platformlar arası bir e-posta istemcisi ve takvim uygulamasıdır.

ChatGPT destekli yapay zeka, e-postaları gruplamak için kümeler ve düzenli bir posta kutusu sağlamak ve verimliliği artırmak için entegre bir takvim ile donatılmıştır.

Ayrıca, senkronizasyon özelliği sayesinde hesap ve ayarların yeni ve eski cihazlar arasında kolayca yedeklenmesi, geri yüklenmesi ve güvenli bir şekilde aktarılması mümkündür.

BlueMail'in en iyi özellikleri

Birden fazla hesaptaki e-postaları yönetimi kolay, tek bir gelen kutusunda toplama

E-postaları gönderenlere göre düzenleyin, daha iyi izleme için kişi odaklı bir görünüm oluşturun

Etkinlikleri doğrudan e-posta takviminde planlayın

Later Pano ile e-postalara öncelik verin ve görev yönetimini iyileştirin

BlueMail sınırlamaları

Bazen e-postalar giden kutusunda takılır ve gönderilemez

E-posta izleme ve okundu bilgisi yok

BlueMail fiyatlandırması

Standart: Ücretsiz

BlueMail Plus: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Business Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

BlueMail puanları ve yorumları

G2: 4. 3/45 (40+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (20+ yorum)

4. Mailspring – IMAP ve Office 365 kullanıcıları için en iyisi

mailSpring aracılığıyla

Tüm IMAP ve Office 365 hesaplarınızı tek bir yerde toplayan hızlı ve verimli Outlook alternatiflerinden birini arıyorsanız, Mailspring ideal bir seçim olacaktır. Hesabınızda yerleşik destek olmasa bile kısayollar, bağlantı izleme ve okundu bilgisi gibi kullanışlı özellikler ekler.

Microsoft Outlook için diğer alternatiflerden farklı olarak, Mailspring e-postaları birleştirmeye öncelik verir. Hızlı yanıt şablonları ve iletişim geçmişine dayalı ayrıntılı kişi profilleri dahil olmak üzere gelen kutunuzu düzenlemek için araçlar sunar.

Mailspring, Etkinlik sekmesi aracılığıyla e-posta etkinliğiniz hakkında da bilgi sağlar, alınan e-postaları ayrıntılı olarak gösterir ve izlenen mesajların en yoğun olduğu zamanları ve tıklama/açma oranlarını gösterir.

Mailspring'in en iyi özellikleri

Birden fazla e-posta hesabını ve gelen kutularını tek bir konumdan kolayca yönetin

Mailspring'in güçlü arama fonksiyonunu kullanarak ihtiyacınız olanı hızlıca bulun

Otomatik yazım denetimi, 60'tan fazla dilde yerelleştirme ve otomatik çeviri ile iletişiminizi güçlendirin

Mesajlarınızın ne zaman okunduğunu takip edin ve zamanında geri dönüş yapın

Mailspring sınırlamaları

Sık senkronizasyon sorunları, özellikle e-postaları çöp kutusuna attığınızda gecikmelere neden olur

E-posta ile ilgili uygulamalara sınırlı entegrasyon

Mailspring fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 8 $

Mailspring puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Helpwise – Müşteri iletişimi için en iyisi

via Helpwise

Kullanıcı dostu bir müşteri iletişim platformu olan Helpwise, evrensel bir gelen kutusu kullanarak müşteri taleplerini tek bir yerde toplar. Otomasyon ve işbirliği özellikleri, müşteri iletişimlerini yönetme şeklinizi iyileştirecektir.

Bu e-posta yönetim platformu, destek, satış ve müşteri hizmetleri takımlarının paylaşılan e-postalar üzerinde birlikte çalışmasına yardımcı olarak konuşmaları daha sorunsuz ve verimli hale getirir.

Güçlü bir Outlook alternatifi olarak, gelen soruları azaltmak için self servis yardım merkezi, hızlı destek için sohbet robotları ve tekrarlayan soruları yönetmek için kaydedilmiş yanıtlar gibi ekstra özellikler sunar.

Helpwise'ın en iyi özellikleri

Esnek zamanlama ile e-postaları istediğiniz zaman gönderin

Tek bir işbirliği merkezinde diğer sorguların yanı sıra canlı sohbetleri de verimli bir şekilde yönetin

Akıllı atama özelliğini kullanarak konuşmaları takımınıza otomatik olarak atayın

Sürekli yükseltmeler için düzenli yazılım güncellemelerini alın

Helpwise sınırlamaları

Öncelikle müşteri hizmetleri için tasarlanmış olduğundan, diğer amaçlar için uygun olmayabilir

Bazı kullanıcılar arama fonksiyonuyla ilgili sorunlar bildirdi

Helpwise fiyatlandırma

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 49 $

Helpwise puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (155+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

6. Mailbird – Serbest çalışanlar için en iyisi

via Mailbird

Mailbird, birden fazla e-posta hesabını ve mobil uygulamayı tek bir yerden yönetmenize yardımcı olan Windows tabanlı bir e-posta istemcisidir.

Mailbird ile Gmail, Yahoo Mail ve Office 365 gibi çeşitli diğer e-posta sağlayıcılarının hesaplarını birleştirerek bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Ayrıca, sosyal medya ve verimlilik uygulamaları da içerir. Bu, birden fazla iş hesabı veya iletişim kanalıyla uğraşan serbest çalışanlar veya küçük işletme sahipleri için ideal bir Outlook alternatifi olmasını sağlar.

Mailbird, giden mesajların oluşturulmasını hızlandırmak ve doğruluğunu artırmak için ChatGPT kullanarak yapay zeka destekli e-posta yazma özelliğini de sunar.

Mailbird'ün en iyi özellikleri

Mailbird'ün görünümünü, hissini ve düzenini tercihlerinize göre kişiselleştirin

Arama fonksiyonuyla e-postaları, ek dosyaları ve kişileri kolayca bulun

Alıcılar e-postalarınızı ne zaman açtığını izleyin

E-postalarınızı Google Takvim ve Dropbox gibi popüler hizmetlere bağlayın

Mailbird sınırlamaları

Kullanıcılar, en son sürümün hatalı ve pahalı olduğunu bildirmiştir

Kaynak yoğun CPU kullanımı rastgele çökmelere neden olabilir

Mailbird fiyatlandırması

Temel sürüm: Ücretsiz kullanım

Kişisel: Kullanıcı başına 49,50 $ (tek seferlik fatura)

İş: Kullanıcı başına 99,75 $ (tek seferlik fatura edilir)

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 2,28 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 4,03 $ (yıllık faturalandırılır)

Mailbird puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (370+ yorum)

7. Shift – En iyi masaüstü uygulaması

via Shift

Diğer rakiplerinden farklı olarak Shift, önemli sekmelerinizi, uygulamalarınızı ve yer imlerinizi tek bir merkezi konumda düzenleyen ve takım işbirliğini geliştiren bir masaüstü Outlook alternatifidir.

Shift'in e-posta özellikleri, listemizde yer almasının nedenidir. Tüm e-postalarınızı birleştirir ve Gmail, Outlook ve Office 365 gibi çeşitli hesapları birbirine bağlar. Ayrıca iCloud ve Yahoo Mail ile de çalışır. Tek bir tıklama ile Mail, Google Takvim ve Google Drive hesaplarınıza kolayca erişebilirsiniz.

Ayrıca, her gelen kutusu için istediğiniz şekilde bildirimler ayarlayabilirsiniz ve Shift, farklı cihazlar arasında her şeyi senkronize tutar, böylece işinize sorunsuz bir şekilde devam edebilirsiniz.

Shift'in en iyi özellikleri

Her gelen kutusu için bildirim ayarlarını istediğiniz gibi özelleştirin

Tüm sekmelerinizi, uygulamalarınızı ve yer imlerinizi tek bir çalışma alanında düzenleyin

Arama fonksiyonunu kullanarak e-posta, takvim ve sürücü hesaplarınızda aradığınızı bulun

Tekrar tekrar oturum açıp kapatmanıza gerek kalmadan birden fazla uygulama arasında kolayca geçiş yapın

Sınırlamaları değiştirin

Kullanıcılar hatalar ve performans sorunları bildirdi

CPU'yu yavaşlatan aşırı bellek kullanımı

Değişken fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Gelişmiş: 149 $/yıl

Takımlar: Kullanıcı başına yıllık 149 $

Derecelendirmeleri ve yorumları değiştirin

G2: 3,6/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4. 3/5 (300+ yorum)

8. Proton Mail – Güvenlik ve gizlilik için en iyisi

proton Mail aracılığıyla

Proton Mail, e-posta iletişiminde güvenlik ve gizliliğe değer veren işletmeler için en iyi Outlook alternatiflerinden biridir. Uçtan uca şifreleme ve açık kaynak teknolojisine sahip, son derece güvenli, İsviçre merkezli bir e-posta hizmetidir ve verileriniz üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Hizmet, kolay gezinme ve özel alan adları, VPN hizmetleri ve takvimler gibi ekstra özelliklerle güvenlik ve kullanıcı dostu olmaya önem verir. Kullanıcı gizliliğine kendini adamış olan hizmet, kayıt tutmama politikasını sıkı bir şekilde takip eder ve sağlam İsviçre gizlilik yasalarına uyar.

Çeşitli platformlarda erişilebilir olan Proton Mail'i herhangi bir cihazdan kullanabilirsiniz.

Proton Mail'in en iyi özellikleri

E-postalarınızı gizli tutmak için uçtan uca şifreleme ve VPN kullanın

Gelen kutunuzu tercihlerinize göre özelleştirin ve otomatikleştirin

Kimlik avı saldırılarından ve toplu gözetimden korunmaya devam edin

Şirketlerin görünmez izleyicilerle e-posta etkinliklerini izlemesini engelleyin

Tek bir tıklama ile haber bültenlerinin aboneliğinden çıkın

Proton'un entegre takvimiyle etkinlikleri planlayın

Proton Mail sınırlamaları

Özel alan adları için SMTP/IMAP sunucuları yok

Promosyon e-postalarının ayrı bir sekmeye otomatik olarak filtrelenmemesi

Proton Mail fiyatlandırması (işletmeler için)

Mail Essentials : Kullanıcı başına aylık 6,99 $

İş: 10,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Proton Mail puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

9. Gmail – Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi

gmail aracılığıyla

Google'ın e-posta yönetim sistemi olan Gmail, güvenilirliği ve kullanıcı dostu tasarımıyla bilinen, yaygın olarak kullanılan ve güvenli bir çözümdür. Gmail'i tek başına veya ekstra iş özellikleri sunan Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olarak kullanabilirsiniz.

Google Çalışma Alanı (eski adıyla G Suite), Google sunucularında verileri güvenli bir şekilde depolayan ve internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilen bulut tabanlı bir platformdur.

Business Starter planı %99,9 çalışma süresi garantisi verir ve e-posta etkileşimlerini iyileştirmek için Akıllı Yanıt ve Akıllı Yazma gibi gelişmiş özelliklere sahiptir.

Google Drive, Google Takvim ve Google Dokümanlar gibi araçlarla entegre olan Gmail'in popülaritesi, ücretsiz erişimi ve etiketleme, spam filtreleri, kişi yönetimi, dosya paylaşımı ve sohbet yoluyla gerçek zamanlı iletişim gibi kullanışlı özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Gmail'in en iyi özellikleri

Yeni bir sistem öğrenmeden şirket e-postalarınızı barındırın

Gmail'in konuşma gruplama özelliği ile e-postalarınızı stratejik olarak düzenleyin

Gmail önemli mesajları otomatik olarak vurgulayarak odaklanmanızı optimize eder

Google ekosistemi kullanıcıları için ideal olan Gmail uygulamasında şirket e-postalarına zahmetsizce erişin

Ücretli planların bir parçası olarak 2 kat daha fazla depolama alanı, reklam yok, destek erişimi ve sınırsız grup e-postası deneyimini yaşayın

Gmail sınırlamaları

Filtreleme araçları, önemli mesajları yanlışlıkla Spam olarak sınıflandırabilir ve bu tür mesajları otomatik olarak Spam klasörüne taşıyabilir

E-postaları üçüncü taraf araçlarla senkronize etmek zor olabilir

Gmail fiyatlandırması

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gmail puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olarak, 42.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (11.700+ yorum)

10. Front – En iyi paylaşımlı gelen kutusu

via Front

Front, yardım masasının etkinliğini e-postanın tanıdık yapısıyla birleştirerek e-posta yönetimini yeniden tasarlar. Otomatikleştirilmiş iş akışları ve gerçek zamanlı işbirliği kullanarak müşteri kaybını önler, müşteri tutma oranını artırır ve müşteri büyümesini destekler.

Front, paylaşılan gelen kutularını ve farklı iletişim kanallarını tek bir arayüzde bir araya getirir. Ana hedef, telefon aramaları, birden fazla e-posta hesabından gelen e-postalar, sosyal medya ve metin mesajları dahil olmak üzere gelen mesajları toplamaktır.

Ayrıca, belirli üyeleri etiketleyebilir, mesajları verimli bir şekilde yönlendirebilir ve yanıtları ve konuşmaları izleyerek müşteri hizmetleri ve iletişimi iyileştirebilirsiniz.

Front'un en iyi özellikleri

50'den fazla entegrasyon aracılığıyla Slack gibi popüler uygulamalara bağlanın

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve özel iş akışları oluşturarak zaman kazanın

İletişim kanallarını merkezileştirin ve gerçek zamanlı görev işbirliğini etkinleştirin

Front'un içgörüleriyle anahtar metrikleri izleyin ve performansı ölçün

Front sınırlamaları

Yüksek konuşma hacmiyle yavaş uygulama performansı

Starter planında, CRM veya proje yönetimi platformları gibi çoğu iş için kritik öneme sahip entegrasyonlar bulunmamaktadır

Front fiyatlandırması

Başlangıç: 19 $/koltuk/ay (yıllık faturalandırılır, 2 ila 10 koltuk dahil)

Büyüme: 59 $/koltuk/ay (yıllık olarak faturalandırılır, minimum 2 koltuk)

Ölçek: 99 $/koltuk/ay (yıllık olarak faturalandırılır, minimum 20 koltuk)

Premier: 229 $/koltuk/ay (yıllık olarak faturalandırılır, minimum 50 koltuk)

Eklentiler: Tüm planlarda ek ücret karşılığında kullanılabilir

Front puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (250+ yorum)

Outlook Alternatifleriyle E-posta Deneyiminizi Dönüştürün

E-postalar, verimli iş etkileşimleri için çok önemlidir. Ancak her gün gelen kutularımıza binlerce okunmamış e-posta geldiği için, bize güven veren ve endişe yaratmayan bir e-posta yönetim sistemi bulmak gerekir.

Ve e-postalardan projelere ve görevlere kadar her şeyi aynı çalışma alanında yönetebilen tek uygulama olan ClickUp'tan daha uygun bir seçenek yok.

Sezgisel tasarımı ve kapsamlı araç seti ile ClickUp, her türlü işe kolayca ayak uydurabilir.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve Gelen Kutusu Sıfır'a çok daha hızlı ulaşın!