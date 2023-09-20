Sağlık Hizmetleri Proje Yönetimi için Kapsamlı Kılavuz

Bekleme odasında bir sıra hasta var.

Doktor bugün geç kalacak.

Eczane personeli, stokların tükendiği için bazı ürünlerin yenilenmesi gerektiğini söylüyor.

İnsanların hayatlarından sorumlu bir sektör olan sağlık sektörü, bu sektörü yöneten bakım personeli için oldukça zorlu olabilir.

Peki, tüm bu olan bitenin içinde nasıl odaklanmayı başarıyorlar?

Mükemmel sağlık hizmetleri proje yönetimi becerileri.

Tıpkı televizyon dizisi House M.D.'de baş hastane yöneticisi Dr. Lisa Cuddy* gibi

Princeton Plainsboro Hastanesi'nde hiç kimse proje yönetimini Dr. Gregory House gibi kişilerin ellerine bırakmak istemez. ?

Sonuçta, sağlık sektörü yüksek riskli bir sektördür.

Burada insanların hayatları söz konusu.

Hiçbir hatayı göze alamazsınız. Hiçbir şekilde.

Peki ne yapabilirsiniz?

İşlerin düzenli, canlı ve hareketli bir şekilde yürümesi için bir proje yöneticisi işe alın.

Ancak, kötü proje yönetiminin belirtileri ile uğraşıyorsanız ve proje hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız endişelenmeyin.

Sizin arkanızdayız. Gerçekten

Bu makalede, sağlık hizmetleri proje yönetiminin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve sağlık hizmetlerinde iyi bir proje yöneticisi olmak için neler gerektiğini ele alacağız.

Bonus: Ayrıca, mükemmel bir sağlık projesi yönetim aracıyla projelerinizi sağlıklı haline nasıl getirebileceğinizi de öğreneceksiniz.

Hazır mısınız?

Size sağlık hizmetleri proje yönetimi hakkında bilgi verelim.

Sağlık Hizmetleri Proje Yönetimi Nedir?

Sağlık sigortası şirketlerinin sıkı denetimleri, sağlık sisteminin devasa boyutu ve güvenlik gibi büyük sorunlarla başa çıkabilmek için modern sağlık kuruluşları, etkili bir süreç oluşturmak için çok sayıda planlama yapmalıdır.

İşte burada sağlık hizmetleri proje yönetimi devreye girer.

Bu, kuruluşun fonksiyonlarını iyileştirmek için herhangi bir sağlık projesinin planlanması, yürütülmesi ve sürdürülmesidir.

Bu, nakit tasarrufu sağlarken aynı zamanda hasta bakımını iyileştirerek nihayetinde sağlık kuruluşuna fayda sağlayan bir projenin akışını kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Örneğin, Dr. Cuddy, Dr. House'dan bıkmış ve kuruluşunda yeni bir teşhis departmanı açmak istiyor.

Öncelikle, bu yeni sağlık tesisini açmak ve yönetmek için somut bir plan oluşturması gerekiyordu. Planlamayı kendisi yapabilir veya bir proje yöneticisi işe alabilirdi.

Onun ustalıkla yaptığı bir şey.

Ancak sağlık hizmetlerinde proje yönetimi gerçekten gerekli mi?

Hadi öğrenelim.

Sağlık hizmetleri proje yönetimine neden ihtiyacınız var?

Sağlık sektörü sürekli olarak gelişmektedir.

Yeni teknolojiler her zaman ortaya çıkmaktadır ve sağlık kuruluşları da bu gelişmelere ayak uydurmalıdır.

Sonuç olarak, sağlık sektöründe zamana ayak uydurmak ve kaliteli hasta bakımı sunmak için büyük bir baskı vardır.

Sağlık hizmetleri şirketleri ayrıca, faturalandırma ve diğer tüm süreçler için HIPAA (Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Sorumluluk Yasası) ve GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) gibi çeşitli hükümet düzenlemelerine uymak zorundadır.

İşte burada proje yönetimi sağlık hizmetleri devreye girer.

Proje yönetiminin temel ilkeleriyle, Dr. Cuddy gibi organizasyon yöneticileri, organizasyona yapı ve disiplin getirebilir.

Etkili proje yönetimi ayrıca şunlara da yardımcı olabilir:

Daha iyi hasta bakımı ve deneyimi

İyileştirilmiş bütçeleme

Daha iyi yönetim

Daha sorunsuz iletişim

Daha iyi paydaş ilişkileri

Peki, sağlık alanında projeler nasıl yönetilir?

3 Popüler Sağlık Hizmetleri Proje Yönetimi Metodolojisi

Tıp biliminin yanı sıra, sağlık profesyonelleri proje yönetimi bilimini de öğrenmelidir.

Sağlık sektöründe kullanabileceğiniz popüler proje yönetimi metodolojilerine bir göz atalım:

1. Çevik proje yönetimi

Çevik proje yönetimi, geleneksel proje yönetiminin sorunlarına karşı bir panzehir gibidir.

Yinelemeli bir yaklaşım izler ve bir projeyi sprint adı verilen daha küçük geliştirme döngülerine (2-4 hafta) böler. Bir yönetici, takımın o döngü sırasında odaklanması gerekenleri özetleyen bir sprint backlog'u tanımlayabilir.

Bu, özellikle sağlık gibi sürekli değişen değişkenlere sahip bir sektörde değişikliklere daha kolay uyum sağlamayı kolaylaştırır. Agile ayrıca esneklik, uyarlanabilirlik, takım çalışması ve daha hızlı ROI sağladığı için birçok anahtar avantaja sahiptir ve çoğu sektörde işe yarar.

Sağlık hizmetleri ayarlarında ise, çevik bir proje yönetimi aracı, işlerinizi takip etmek için sağlık hizmetleri projelerini hızlı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olabilir.

Sağlık hizmetleri için çevik proje yönetimi aracı mı arıyorsunuz?

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Örneğin, Dr. Cuddy'nin hastanesi için yeni bir randevu alma uygulaması başlatmak istediğini varsayalım.

Çevik metodolojiyi kullanabilir ve önce bir test uygulaması yayınlayabilir. Bu şekilde, kullanıcı arayüzü ve randevu alma kolaylığı hakkında hastalardan geri bildirim alabilir ve değişiklikleri uygulama tasarımına hızlı bir şekilde dahil edebilir.

Böylelikle, ilk uygulama hastaları için kullanıcı dostu olmazsa, sıfırdan yeni bir uygulama oluşturmak için zaman ve kaynak harcamak zorunda kalmayacaktır.

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2. Şelale

Waterfall, eski usul, geleneksel bir proje yönetimi sürecidir.

Her proje planını aşamalara böldüğünüz ve her aşamanın bir sonraki aşamaya aktarıldığı, gerçek bir şelale gibi doğrusal bir yaklaşım izler.

Genellikle, bu proje yönetimi süreci beş aşamadan oluşur: gereksinim, tasarım, uygulama, test ve teslimat.

Şelale yöntemi ile çevik yöntem arasındaki fark nedir?

Şelale yönteminde, takım bir sonraki aşamaya geçebilmek için önce bir aşamayı tamamlamalıdır.

İnşaat gibi büyük endüstrilerde kullanılan en yaygın proje yönetimi tekniklerinden biri olmasına rağmen, bazı dezavantajları da vardır.

Bu, sonuçları geciktirebilir ve proje gereksiz hale gelebilir. Bu, hastalara acil bakım sağlamaya çalışan bir sağlık kuruluşu için zararlı olabilir.

Ancak, Dr. Cuddy yeni bir sağlık tesisi açmak istiyorsa, şelale yaklaşımı iyi sonuç verebilir. Projeyi aşamalar halinde ele alabilir.

Öncelikle, bütçe, personel, resmi izinler vb. gibi departmanı açmak için gerekli bağımlılıkları ve gereksinimleri tanımlaması gerekir. Gereksinimlerin bir planını oluşturduktan sonra, ancak o zaman uygulama aşamasına geçebilir.

Şelale yaklaşımının size nasıl yardımcı olabileceğinden emin değil misiniz?

şelale proje yönetimi hakkında ayrıntılı kılavuzumuz size nasıl yapılacağını gösterebilir.

3. Hibrit

Sağlık hizmetleri hızla değişen bir sektör olduğundan, hibrit bir yönetim yaklaşımı benimsemek tam da doktorun sipariş ettiği şey olabilir.

Çevik bir metodoloji ile projeleri hızlı bir şekilde uygulayabilir ve yine de şelale proje yönetimi yaklaşımıyla yönetim kurulu ve yatırımcılar için bir yol haritasına sahip olabilirsiniz.

Böylelikle, farklı aşamalarda son kullanıcıları sürece dahil edebilir, doğru proje sonuçlarını elde edebilir ve paydaşları memnun edebilirsiniz. Görüyorsunuz, herkes kazanır.

Ancak ne yapılacağını bilmek yeterli değildir.

Ayrıca nasıl yapılacağını da bilmelisiniz.

Sağlık hizmetleri proje yöneticisi olmak için neler gerektiğini öğrenmeye hazır mısınız? Başlayalım.

İyi bir sağlık projesi yöneticisi olmak için neler gerekir?

Sağlık hizmetleri proje yöneticileri, bir projenin bel kemiğidir. kelime oyunu yapılmamıştır

Sağlık hizmetleri projesini kabulden taburcuya kadar yönetir ve denetler.

Bir program yöneticisi, projenin zamanında teslim edilmesini ve bütçe dahilinde kalmasını sağlar.

Ayrıca, projenin sorunlu olup olmadığını hızlı bir şekilde belirleyebilir ve makul çözümler sunabilirler. ?

Sağlık kuruluşları, projeleri kodlara uygun hale getirmek için kesinlikle bir proje yönetimi uzmanına ihtiyaç duyar.

Ancak, proje yönetimi cesaretsiz kişiler için uygun değildir.

Sağlık mesleği, belirli yönetim becerileri gerektirir. Proje yönetimi sertifikası da idealdir.

Başarılı bir proje yöneticisi olmak için gerekenler.

Bonus: En İyi Program Yönetimi Araçları

1. Proje yöneticisi becerileri

İyi bir yönetici olmak istiyorsanız, bir takımı ve projeyi yönetmek ve sağlık sektörünün zorluklarıyla başa çıkmak için sağlıklı proje yönetimi becerilerine sahip olmalısınız.

Bir sağlık projesi yöneticisinin sahip olması gereken bazı temel beceriler şunlardır:

Esneklik: işleri yolunda tutmak için hızlı tepki vermeli ve projeyi değiştirebilmelisiniz

İletişim: sağlık sektörü tamamen insanlarla ilgilidir. Anlaşmaları garantilemek için aktif bir dinleyici ve etkili bir müzakereci olmalısınız

Liderlik: başkalarını motive edebilmeli ve ilham verebilmelisiniz. Takımınız size inanmalı ve projeye güven duymalıdır

Çatışma çözümü: Sağlık hizmetleri, kendine özgü riskleri olan alışılmadık bir pazardır. Bir proje yönetimi becerisi olarak, hızlı hareket edebilmeli ve gergin durumları yatıştırabilmelisiniz

Delegasyon: farklı takım üyelerine görevler atayabilmelisiniz. Bu, : farklı takım üyelerine görevler atayabilmelisiniz. Bu, tahsis edilen kaynakları verimli bir şekilde kullanmanıza ve projeyi bütçe dahilinde tutmanıza yardımcı olacaktır

2. Sağlık hizmetleri proje yönetimi sertifikaları

Dr. House teşhis konusunda uzman olabilir, ancak yönetim bilimini anlıyor mu? Muhtemelen hayır.

Birçok sağlık profesyoneli, karmaşık projeleri ve insanları daha iyi yönetmek için proje yönetimi konusunda resmi eğitim arıyor.

En azından Dr. House gibi bölüm başkanları bunu bilmeli.

İdeal olarak, sağlık hizmetlerinde iyi bir yönetici olmak için sağlık yönetimi, işletme, halk sağlığı veya hemşirelik alanında yüksek lisans sertifikasına sahip olmalısınız.

Ancak proje yönetimi sertifikası da zarar vermez.

Birçok kurum, aşağıdakiler gibi proje yönetimi kursları sunmaktadır:

Proje Yönetimi Uzmanı (PMP)

Sertifikalı Proje Yönetimi Uzmanı (CAPM)

Program Yönetimi Uzmanı (PgMP)

Bazı üniversiteler sağlık hizmetleri proje yönetimini ana dal olarak da sunmaktadır.

Örneğin, Harvard T. H. Chan Halk Sağlığı Okulu, Sağlık Hizmetleri Proje Yönetimi alanında çevrimiçi sertifika programı sunmaktadır.

Hem klinik hem de klinik dışı profesyoneller Harvard kursuna katılabilir. Hatta, derecenize sayılacak sürekli eğitim kredileri bile kazanabilirsiniz.

Böyle bir program, hem proje hem de insan yönetimi becerilerini kapsar. Proje yönetiminin aşamaları ve farklı nüanslara nasıl uyum sağlayıp anahtar metriklere nasıl ulaşabileceğinizi öğrenirsiniz.

Bu araçlar ve stratejiler, paydaşlarla daha iyi kişilerarası dinamikler sürdürmek için kullanılır.

Hatta etkili iletişim ve başarılı müzakerelerde uzman olabilirsiniz.

3. HIPAA uyumluluğu

Hastaneler ve sağlık çalışanları, hassas verilere her zaman erişmek için sağlık bilişimine güveniyor. Bu tür bilgiler sızdırılırsa, hastaların gizliliği ciddi şekilde tehlikeye girebilir.

Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA), hassas hasta verilerinin korunmasını sağlamak için geçerli olan koddur.

Hasta verilerine erişen herhangi bir proje yönetimi yazılımı kullanıyorsanız, bu yazılımın aşağıdakileri koruması gerekir:

Hasta bilgilerine yönelik kötü niyetli saldırılar

Hasta bilgilerine erişim ve paylaşım

Bir yönetici olarak, sağlık bilgilerinin güvenliğini sağlamak için tüm teknik ve teknik olmayan programların veya süreçlerin HIPAA normlarına uygunluğunu denetlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Temel bilgileri öğrendiğimize göre, şimdi bazı sağlık yönetimi ipuçlarını gözden geçirelim. ?

sağlık Sektöründe Proje Yönetimi için 9 Yararlı İpucu

Bir sağlık projesi yöneticisinin yerine geçmek istiyorsanız, laboratuvar önlüğünüzün kolunda bazı kullanışlı yönetim ipuçları bulundurmanızda fayda var.

İlk olarak, William Osler Sağlık Sistemi Proje Yöneticisi ve Healthcare Heroes 'un kurucusu Albert Ho'dan bazı uzman tavsiyeleri alıyoruz:

Çıktıları daha küçük ve daha yönetilebilir bölümlere ayırın. İdeal zaman çerçevesi, 3 ila 12 ay içinde elde edilebilecek bir çıktıdır.

Bir proje çok yıllı ve geniş bir iş kapsamına sahipse, her aşamanın tamamlanması gereken işleri tanımlayan kendi proje tüzüğü olmalıdır.

Ho, proje sponsorlarının çok yıllık bir projeye olan faizlerini kolayca kaybedebileceklerini, bu nedenle teslim edilecekleri parçalara ayırmanın ivmeyi korumaya yardımcı olacağını bahsetmiştir.

Sağlık hizmetleri proje yönetimi için diğer önemli ipuçları şunlardır:

Liderlere doğru soruları sorarak gereksinimleri ve proje hedeflerini belirleyin

Birden fazla projeniz varsa, süreci kolaylaştırmaya yardımcı olanlara öncelik verin

Proje takımınızın aynı sayfada olması için açık iletişimi sağlayın

Çeşitlilik içeren bir takım oluşturun. Süreci iyileştirmenize yardımcı olacak farklı departmanlardan çalışanları ekibinize dahil edin

Acil durumlara hazır olun. Bir sorun ortaya çıkarsa, bazı testler yapın, uyum sağlayın ve ilerlemeye devam edin

Stratejik hedeflerinizi, kaynaklarınızı, zaman çizelgenizi ve anahtar metriklerinizi tanımlayan proje şartnamesini izleyin

Programınızı veya projenizi etkileyebilecek sağlık yönetmelikleri ve yönetişim ile senkronizasyon sağlayın

Artık başarı garantili ipuçlarına sahipsiniz.

Sırada ne var?

Sağlık hizmetleri projelerinizi yönetmenin en iyi yolunu öğrenin!

Sağlık Proje Yönetiminin En İyi Yolu

Dr. House, teşhis konusunda üstünlüğünü korumak ve akıllı bir yönetici olmak istiyorsa, sprint planlaması, agile ve scrum, otomatikleştirilmiş iş akışları gibi terimlere aşina olması gerekir.

Projeleri görselleştirmek ve proje yönetimi deneyimini geliştirmek için Gantt grafiği ve Kanban panolarını kullanmayı öğrenmesi gerekiyordu.

Ve daha da önemlisi, az önce bahsettiğimiz tüm sektör jargonlarını uygulamak için sağlık hizmetleri proje yönetimi yazılımını kullanmayı öğrenmesi gerekecektir.

ClickUp gibi!

Bir dakika, bu da ne?

ClickUp , dünya çapında sağlık hizmetleri proje yöneticileri ve diğer üretken takımlar tarafından kullanılan, yüksek puan alan bir proje yönetimi yazılımıdır.

ClickUp gibi çevik bir araç, size ve proje takımınıza daha hızlı ve verimli sonuçlar elde etme gücü verebilir.

Doktorlardan BT departmanına, hemşirelerden temizlik görevlilerine kadar tüm organizasyonunuzu yönetmek için kullanın. 1000'den fazla entegrasyon ile projenizi istediğiniz şekilde görselleştirin.

Ancak, ClickUp'ı sağlık hizmetleri departmanınız için gerçekten uygun kılan şey, HIPAA (Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası) ile uyumlu olmasıdır.

ClickUp, Gizlilik Kalkanı Çerçevesi ve GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) ile uyumludur.

Bu, tüm müşterilerimiz için en yüksek güvenlik standartlarını sağladığımız anlamına gelir.

Üstelik ClickUp, ücretsiz olarak çok çeşitli proje yönetimi özellikleri sunar!

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Ve bu özellikler sizi ClickUp'ı kullanmaya ikna etmeye yetmediyse, neden takımınız için 1 numaralı sağlık hizmetleri proje yönetimi yazılımı olduğunu öğrenin.

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