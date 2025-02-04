2025'te Etkinlikler ve Hayır Kurumları için 10 Ücretsiz Bağış Toplama Şablonu

Bir bağış toplama etkinliği düzenlemek, insanlardan cüzdanlarını açmalarını istemekten çok daha fazlasıdır. Genellikle, potansiyel destekçileri amacınızla tanıştırmak için her türlü tanıtım etkinliği ve faaliyeti içerir. Ve ciddi bir planlama gerektirir; aceleye gelirseniz, çok hevesli görünür veya motivasyonlarınızı yanlış aktarabilirsiniz.

Bu nedenle, kafanızı çalıştırıp insanların şöyle demesini sağlayacak birinci sınıf materyaller ve stratejiler oluşturmanız gerekir: "Ben de varım." 💳

Neyse ki, bağış toplama şablonları elinizin altında olduğunda bunu tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz! Bu şablonlar, kampanyanızın her adımını haritalandırarak etkili bir şekilde duyurmanızı ve cömert bağışçıları çekmenizi sağlar.

Bu makalede, kampanyanızı güçlendirmek ve hedeflerinize ulaşmak için bağış toplama için en iyi 10 şablonu tanıtacağız.

Bağış Toplama Şablonu Nedir?

Bağış toplama, etkinlikler, akşam yemekleri, konserler ve kampanyalar yoluyla hayır amaçlı bir amaç veya iş girişimi için finansal destek arama eylemidir. Para toplamak dışında, bağış toplama genellikle belirli bir sorun veya fikir hakkında farkındalık yaratmayı da içerir.

Bağış toplama şablonu, insanların amacınız hakkında konuşmasını ve sonunda buna katkıda bulunmasını sağlamak için etkinlikler düzenlemenin temelini oluşturur. Önceden hazırlanmış yapısı, bilgilendirici ve kolay anlaşılır el ilanları, posterler, sunumlar, etkinlik planları ve pazarlama kampanyaları oluşturmak için zemin hazırlar.

İyi bir bağış toplama şablonu nedir?

İyi bir bağış toplama şablonu aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Kullanım kolaylığı : Şablon, projeye dahil olan herkesin kolayca anlayabileceği ve takip edebileceği iyi organize edilmiş bölümlere sahip olmalıdır

Özelleştirilebilirlik: İstenilen mesajı tam olarak ileten kişiselleştirilmiş materyaller oluşturmak için bölümlerini ve öğelerini ayarlayabilmelisiniz ✉️

ClickUp Belgeleri'nde birden fazla takım üyesi aynı anda belge düzenleme

İşbirliği özellikleri : Gerçek zamanlı düzenleme, kolay paylaşım ve görev yönetimi gibi seçeneklere sahip olmalıdır. İş arkadaşlarınızla veya bağış toplama sürecine dahil olan diğer kişilerle birlikte üzerinde çalışabilmelisiniz

Çok yönlülük: Şablon, farklı bağış toplama amaçlarına uyarlanabilmelidir

10 Bağış Toplama Şablonu

Yüzlerce bağış toplama şablonunu araştırdık ve seçimimizi ClickUp, Template.net, Adobe ve Slidesgo'dan en iyi 10 şablona indirdik. Pratiklik ve estetik çekicilik arasında mükemmel bir denge kurarak planlama ve ekip çalışmasını çocuk oyuncağı haline getiriyorlar.

Hadi başlayalım ve kampanyanızı başarıya ulaştıralım! 💪

1. ClickUp Bağış Toplama Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Bağış Toplama Planı Şablonu

ClickUp Bağış Toplama Planı Şablonu, bağış toplama kampanyanızı zahmetsizce organize etmek için çok önemli bir araçtır. Bu yenilikçi belge şablonu, mükemmel bir bağış toplama stratejisi oluşturmak için kapsamlı bir kılavuz görevi görür, net hedefler belirlemenize, bağış toplama etkinliklerini veya faaliyetlerini ayrıntılı olarak planlamanıza ve potansiyel bağışçıları izlemenize yardımcı olur. Özelleştirilebilir özellikleri, kampanyanızın özel ihtiyaçlarına mükemmel uyum sağlar ve her ayrıntıyı vizyonunuza göre değiştirmenize olanak tanır.

Hedef kitleniz, tanıtım malzemeleri planınız ve daha fazlası hakkında bilgileri mükemmel bir şekilde içerecek şekilde ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmıştır ve tümü kullanıcı dostu bir biçimde sistematik olarak düzenlenmiştir.

2. ClickUp Bağış Toplama Etkinliği Planlama Şablonu

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Belirli bir amaç için farkındalığı artırmak ve bağış toplamak için bir etkinlik mi planlıyorsunuz? İster büyük ölçekli bir konser, müzayede veya mahalle barbeküsü düzenliyor olun, ClickUp Bağış Toplama Etkinliği Planlama Şablonu kişisel planlama asistanınız olabilir! ✅

Bu şablon, bağış toplama etkinliğinizin başarılı olmasını sağlamak için tamamlamanız gereken her görev ve faaliyetin yapılacaklar listesi niteliğindedir. Listenin önünde, bağış toplama etkinliğinin amacı, hedef kazanç, tarih ve ilerleme dahil olmak üzere bir özet göreceksiniz.

Ön tanımlı olarak, şablon, size yardımcı olacak kişileri bir araya getirmekten etkinlik sonrası raporu oluşturmaya kadar etkinlik planlamasının her yönünü ele alan 15 alt görevden oluşan bir liste içerir. Bunlar yalnızca kılavuz niteliğindedir; hedeflerinize uygun kişiselleştirilmiş bir yapılacaklar listesi oluşturmak için alt görevleri özelleştirebilir, genişletebilir, silebilir ve yeni alt görevler ekleyebilirsiniz.

Şablonun cazibesi, görev ilişkileri ekleme özelliğinde yatmaktadır. Görev bağımlılıkları oluşturabilir ve planlama ve organizasyon sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

Şablona ek dosya ekleyebilir veya belirli alt görevleri ClickUp Belgeleri'ne bağlayarak bilgileri merkezileştirebilirsiniz. Sorumlulukları delege edin ve planları iletin takım üyelerine görevler atayarak. İster kar amacı gütmeyen bir kuruluş ister bir yardım müzayedesi için olsun, takımınızla iletişim halinde kalabilirsiniz.

3. ClickUp Bağış Toplama Eylem Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Bağış Toplama Eylem Planı Şablonu

Net bir plan ve titiz bir organizasyon olmadan, bağış toplama süreci hızla kaosa dönüşebilir. Neyse ki, ClickUp Bağış Toplama Eylem Planı Şablonu ile bu tür senaryoları önleyebilirsiniz!

Şablon, bağış toplama geminizi doğru yöne yönlendiren bir deniz feneri gibidir. Bağış toplama hedeflerini belirlemenize, hedef kitleyi ve bütçeyi belirlemenize ve uygulama planları oluşturmanıza yardımcı olur.

Böyle bir şablon kullanmak, katılımcı olmak isteyen yönetim kurulu üyeleri veya topluluk üyeleri arasında bağış toplama çabalarını uyumlu hale getirmeye çalışırken büyük fark yaratır.

Şablonu kullanmaya başlamak için Eylem Adımları Görünümü'ne gidin ve görevlerinizi ve etkinliklerinizi girin. Öncelikleri ve durumu ayarlayabilir, atanan kişileri ekleyebilir, başlangıç ve son teslim tarihlerini belirleyebilir, departmanları belirtebilir, görevlerin karmaşıklığını ölçebilir ve yorumlar bırakabilirsiniz. ClickUp, görevleri son teslim tarihine göre otomatik olarak sıralayarak, önce neyi halletmeniz gerektiğine dair net bir genel bakış sunar.

Hedefler Görünümü, görevlerinizi kartlar halinde görüntüleyen ve bunları sorumlu departmana göre gruplandıran bir Kanban panosudur.

Zaman Çizelgesi Görünümü, takvimde planlanan etkinlikleri ve görevleri gösteren bir Gantt grafiğidir. Bu görünüm, iş yüklerini gözden geçirip optimize etmenize ve çakışmaların olmamasını sağlamanıza olanak tanır. Bu görünüm, görev bağımlılıklarını oluşturmak ve gözden geçirmek için de mükemmeldir.

Şablon, bir hediye verme programı düzenlemenin bir örneği ile birlikte gelir. Şablonun tüm potansiyelini nasıl ortaya çıkarabileceğinizi ve mükemmel bir bağış toplama eylem planı hazırlayabileceğinizi göstermek için bu örneği kullanın. 🎁

4. ClickUp Bağış Toplama Proje Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Bağış Toplama Proje Planı Şablonu

Boyutu ne olursa olsun, bağış toplama projeleri genellikle çok streslidir. Sağlam bir plan, gerginliği azaltabilir ve hedefinize odaklanmanıza yardımcı olarak kampanyanızın sorunsuz geçmesini sağlayabilir.

İşte burada ClickUp Bağış Toplama Proje Planı Şablonu devreye girer. Bu şablon size şunları sağlar:

Şablon, bağış toplama projenizi farklı açılardan görebilmenizi sağlayan birden fazla görünüm içerir. Başlangıç noktanız Proje Planı Şablonu Görünümü'dür. Burada bağış toplama projenizin açıklamasını ekleyebilir ve hedefe ulaşmak için tamamlamanız gereken görevleri ve etkinlikleri oluşturabilirsiniz. 🏁

Görev adlarını girmenin yanı sıra, son teslim tarihi, durum, bölüm, departman, etki düzeyi ve ek gibi ayrıntıları da sağlayabilirsiniz (ve sağlamalısınız). Bir takımla proje üzerinde çalışıyorsanız, onlara belirli görevler atayabilirsiniz. ClickUp, bu görevleri belirlediğiniz bölüme göre gruplandırır (eğer belirlediyseniz).

Bu bölümlerde, projenin her bir parçası için sizin ve takımınızın tamamlaması gereken faaliyetler belirtilmiştir.

Planlama İlerleme Görünümü, önceki görünümdeki tüm görevlerin durumlarına göre gruplandırıldığı bir Kanban panosudur. Belirli bir görev hakkında daha fazla bilgi almak için bir karta tıklayabilir ve sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisini kullanarak kartları taşıyabilirsiniz.

5. ClickUp Hayırseverlik Projesi Plan Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Hayırseverlik Projesi Plan Şablonu

Bir dakika, bu bir hata mı? Bu şablon öncekiyle aynı! Doğru, ancak bir şablon birden fazla amaca hizmet edebilir. Bu durumda, bir hayır projesini planlamak, organize etmek ve yürütmek için kullanabilirsiniz.

ClickUp Hayırseverlik Projesi Plan Şablonu, projenizi daha küçük, yönetimi daha kolay parçalara ayırarak süreci kolaylaştırabilir. Hayırseverlik projesinin hedeflerini tanımlamanıza ve takım üyelerinizin aynı yönde ilerlemesini sağlamanıza olanak tanır.

Şablonun dikkatle tasarlanmış iki görünümü , her tür ve boyuttaki hayır projesini yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

İlk adım, projeyi faaliyetlere ayırmak ve bunları Proje Planı Şablonu Görünümü'ne eklemektir. Bu Liste Görünümü, durum, son teslim tarihi ve atanan kişi gibi önceden tanımlanmış çok sayıda alan içerir ve belirsizliklere veya "ya eğer"lere yer bırakmaz.

Planlama İlerleme Görünümü, Proje Planı Şablonu Görünümündeki görevleri kartlara dönüştürür ve durumlarına göre sıralar. Ön tanımlı olarak üç durum vardır: Yapılacak, Devam Ediyor ve Tamamlandı. Yine de, bunları hayır projenizin özelliklerine uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

6. ClickUp Etkinlik Pazarlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Etkinlik Pazarlama Şablonu

Bir bağış toplama etkinliği düzenlerken, mükemmel mekanı bulmaktan misafirleri davet etmeye ve catering hizmetlerini ayarlamaya kadar odaklanmanız gereken sayısız ayrıntı vardır. Birden fazla etkinlikle uğraşıyorsanız durum daha da karmaşık hale gelir ve hepsi aynı anda gerçekleşiyorsa daha da kötüleşebilir.

Neyse ki, gizli bir silahınız var: ClickUp Etkinlik Pazarlama Şablonu. Bununla şunları yapabilirsiniz:

Etkinlikle ilgili her görevi ve faaliyeti izleyin Takımınızı birleştirin ve tek bir ekip olarak çalışın Zamandan tasarruf edin İş yüklerini kontrol edin

Şablon iki bölümden oluşur: Etkinlik Pazarlama ve Etkinlik İzleme. Etkinlik Pazarlama bölümünün Etkinlik Görünümü'nde etkinlikleriniz hakkında bilgi vererek başlayın. Burada etkinliklerin adlarını, önemli tarihlerini, atanan kişileri, türlerini, aşamalarını ve konumlarını özetleyebilirsiniz. Etkinlik Takvimi Görünümü, zamanınızı planlamanıza ve çakışmaları önlemenize yardımcı olurken, Pano Görünümü etkinliklerinizi durumlarına göre (Açık, Devam Ediyor ve Kapalı) gruplandırılmış kartlar halinde gösterir.

Bu şablonun Etkinlik İzleme bölümü, her etkinliğin ayrıntılarına dalmanızı sağlar. Etkinliğin ilerlemesini izlemek, potansiyel müşteri hedefleri belirlemek ve izlemek ve bütçeyi planlamak için kullanın. Ayrıca faturaları ve makbuzları ekleyebilir ve sizin ve takım üyelerinizin etkinlikle ilgili her türlü bilgiyi bulabileceğiniz merkezi bir merkez oluşturabilirsiniz.

7. ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu

İster birkaç misafirin katıldığı küçük bir akşam yemeği ister büyük ölçekli özel bir parti olsun, bir etkinlik planlamak çok zaman alabilir. 🏘️

ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu, geminizin hedefine doğru sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak, misafirlerin memnun olmasını ve etkinliğin başarıyla sonuçlanmasını sağlamak için ihtiyacınız olan şeydir. 🚢

Şablon dört bölüme ayrılmıştır:

Genel Kurulum Ayrıntıları Davet Listesi Satıcı Listesi

Genel Bilgiler bölümü, etkinliğin tarihi, saati ve konumuna odaklanır. İsterseniz, etkinlik yerine nasıl gidileceğine dair yol tarifi de ekleyebilirsiniz.

Kurulum Ayrıntıları bölümü üç alt bölümden oluşur: Kayıt kurulumu, Kokteyl saati kurulumu ve Resepsiyon kurulumu. Her birinde dikkat etmeniz gerekenlerin bir listesi bulunur. Elbette, alt bölümleri ve listeleri amacınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Örneğin, bir bağış toplama müzayedesi düzenliyorsanız, kaç kişinin katılacağına, kaç öğenin müzayedeye çıkarılacağına karar vermeli, bir müzayedeci tutmalı ve yazılı materyaller hazırlamalısınız. Bu faaliyetleri izlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırmak için alt görevlere bölebilirsiniz.

Davetli Listesi bölümü, tüm misafirlerinizi ve posta adreslerini içeren bir tablo özelliğine sahiptir. RSVP bölümünde, katılımını onaylayanların yanına bir onay işareti koyabilirsiniz.

Satıcı Listesi bölümünde, catering, dekorasyon ve eğlence için kiraladığınız şirketleri listeleyeceksiniz.

8. ClickUp Kar Amacı Gütmeyen Etkinlik Planlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kar Amacı Gütmeyen Etkinlik Planlama Şablonu

Kar amacı gütmeyen bir etkinlik, her ayrıntıyı en küçük ayrıntısına kadar planlamadığınız sürece başarılı olamaz. Tek bir gözden kaçırma, etkinliğinizin hızla büyük bir başarısızlığa dönüşmesine neden olabilir. ❌

ClickUp Kar Amacı Gütmeyen Etkinlik Planlama Şablonu, etkinlikle ilgili görevleri ve faaliyetleri ayrıntılı olarak düzenlemenize, son teslim tarihlerini takip etmenize ve her şeyin plana göre ilerlemesini sağlamanıza yardımcı olur.

Bu şablonun en büyük avantajı basitliği. İlk bakışta, kısa bir etkinlik açıklaması ve yapılacaklar listesinden ibaret gibi görünüyor. Ancak, daha derinlemesine incelediğinizde şablonun gerçek cazibesini keşfedeceksiniz.

Yapılacaklar listenizdeki her göreve atanan kişileri ve son teslim tarihlerini ekleyerek işbirliği ve ekip çalışmasını çok daha kolay hale getirin. Acil veya önemli görevleri önceliklendirin ve ilerlemelerini takip ederek sorunları ve aksaklıkları en aza indirin.

Bu şablonun sunduğu bir diğer dikkat çekici özellik görev ilişkileri oluşturma. İki veya daha fazla görevi birbirine bağlayabilir ve faaliyetlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayan ve takımınızı doğru yolda tutan bir zaman çizelgesi oluşturabilirsiniz.

Şablon, ek dosya eklemenize olanak tanır, böylece faturalar, makbuzlar ve satıcı sözleşmeleri gibi etkinlikle ilgili tüm belgeleri tek bir yerde saklayabilirsiniz.

9. Google Dokümanlar Bağış Toplama Festivali Şablonu, Template.net

Template.net'in Google Dokümanlar Bağış Toplama Festivali Şablonunu kullanarak etkinliğiniz için harika davetiyeler oluşturun

Bağış toplama etkinliğiniz için ilgi çekici davetiyeler oluşturmak için tasarımcı olmanıza gerek yok! Template.net'in Google Dokümanlar Bağış Toplama Festivali Şablonu, etkinliğinizi en iyi şekilde sunmak, misafirleri ilk andan itibaren etkilemek ve katılmaya teşvik etmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

Şunu hemen açıklığa kavuşturalım: Şablonun adında Google Dokümanlar geçse de, Word, Illustrator ve PSD dahil olmak üzere diğer biçimlerde kaydedebilirsiniz. Şablonu Template.net'in düzenleyicisinde çevrimiçi olarak da düzenleyebilirsiniz.

Adındaki "Bağış Toplama Festivali" kısmı sizi yanıltmasın. Evet, örnek bir bağış toplama festivali davetiyesidir. Ancak, sessiz müzayede, akşam yemeği veya karnaval gibi etkinliğinize göre bu örneği uyarlayabilirsiniz. 🎎

Bu şablonun en iyi özelliği özelleştirilebilir olmasıdır. Gördüğünüz her öğenin boyutu değiştirilebilir, silinebilir veya düzenlenebilir. Renkleri değiştirebilir, arka plan ekleyebilir, tablolar ekleyebilir, videolar ve dosyalar yükleyebilir ve animasyonlar oluşturabilirsiniz (dijital davetiye hazırlıyorsanız). Örnek, şablonun neler yapabileceğini göstermek için verilmiştir. Yaratıcı yönünüzü ortaya çıkarın ve davetiye şaheserini yaratın.

10. Slidesgo'nun Sosyal Medya Bağış Toplama Sunum Şablonu

Slidesgo'nun Sosyal Medya Bağış Toplama Sunum Şablonunu kullanarak bağış toplama kampanyanızın tüm ayrıntılarını özetleyin

İnternet ( sosyal medya ) üzerinden para toplamak her geçen gün daha popüler hale geliyor. Ancak, bu kadar çok çevrimiçi bağış kampanyası varken, insanları amacınız için bağış yapmaya nasıl ikna edebilirsiniz? Niyetinizi sunmak için ilgi çekici ve etkileyici bir yol bulmanız gerekir.

Sıfırdan bir sunum oluşturmak yerine, Slidesgo'nun Sosyal Medya Bağış Toplama Sunum Şablonunu deneyin.

Bu ücretsiz bağış toplama şablonu, Google Slaytlar veya PowerPoint biçimlerinde kaydedip düzenleyebileceğiniz 56 slayt içerir. Her slayt, slayta eklemeniz gereken bilgilerle ilgili ayrıntılı talimatlar içerir. Örneğin, üçüncü slayt içindekiler tablosuna odaklanır ve Hakkımızda, Hedefler ve Strateji ve Bütçe gibi olası bölümler önerir.

Hedefinize bağlı olarak bölümleri güncelleyebilir, slaytları silebilir, yenilerini ekleyebilir ve fotoğraf, grafik ve grafikler gibi görseller ekleyebilirsiniz.

Diyelim ki yerel bir hayvan barınağı için bağış topluyorsunuz. Barınağın sakinlerinin fotoğraflarını ekleyebilir ve onların davranışlarını ve tuhaflıklarını anlatarak okuyucuların ilgisini çekebilirsiniz. Ayrıca toplanan parayı nasıl dağıtacağınızı özetleyebilir ve insanlara sizin amacınıza bağış yapmanın iyi bir karar olduğunu gösterebilirsiniz.

Bağış Toplama Şablonları: Hedeflerinize Kolayca Ulaşın

Bir etkinlik için davetiyeler oluşturmak, bir bağış toplama kampanyası sunmak veya tüm projeyi planlamak ve koordine etmekle görevli olun, bağış toplama şablonları size yardımcı olabilir. 🤝

Bağış toplama hayallerinizi adım adım gerçeğe dönüştürmek için ihtiyacınız olan desteği sunuyorlar!