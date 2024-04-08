Typeform ve Google Forms (Özellikler, Fiyatlandırma)

İster çevrimiçi anket yapmak, ister satış fırsatları oluşturmak, ister ödemeleri toplamak için olsun, neredeyse herkes bir noktada form kullanmıştır. 📝

Sonuçta, önemli verileri hızlı bir şekilde elde etmenin en mükemmel yolu budur!

Ancak, formları sıfırdan oluşturmak, özellikle nereden başlayacağınızı bilmediğinizde zor olabilir. 😅

İşte burada form oluşturma araçları devreye girer.

Ancak, piyasada binlerce form oluşturma yazılımı varken, hangisinin sizin için doğru araç olduğunu nasıl anlayabilirsiniz?

Endişelenmeyin.

Bunu öğrenmek için saatlerce internette arama yapmanıza gerek yok.

Google Forms ve Typeform'u başa baş bir karşılaştırma ile size bir avantaj sağlayacağız. Popcorn'unuzu alın ve en iyi form oluşturma şampiyonunun kim olduğunu öğrenmeye hazır olun. 🍿

Ayrıca, bugün deneyebileceğiniz güçlü bir Google Forms ve Typeform alternatifi de önereceğiz.

Not: Öncelikle, her bir aracın sunduğu özellikleri açıklamak için Typeform ve Google Forms'un anahtar özelliklerini inceleyeceğiz. Karşılaştırmaya geçmek için bu bölümü atlayabilirsiniz.

Savaş başlasın. ⚔️

Typeform nedir?

Typeform, anket aracı blokunda "popüler yeni çocuk"dur. 50 milyondan fazla kullanıcısı olan bir anket yazılımıdır ve çekici bir arayüze ve harika özelliklere sahiptir.

Daha fazla uzatmadan, bu özelliklerden bazılarına göz atalım:

1. Kodlama gerektirmeyen form oluşturucu

Kodlama yapmadan özelleştirilmiş formlar oluşturmanın bir yolunu arıyorsanız, Typeform kesinlikle size göre. 👍

Typeform, basit bir sürükle ve bırak arayüzü kullanarak soru eklemenizi sağlar. Sorunuzu ekledikten sonra formu özelleştirebilirsiniz.

Bu, formlarınızı daha etkileşimli hale getirmek için resim, video ve simge eklemeyi içerir; kodlama gerekmez.

2. Mantık dallanması

Typeform'un anket mantığı dallanmasını işleme yeteneği, temel özelliklerin çok ötesindedir.

Bu anket platformu, yanıtlayanların kendileriyle alakalı olmayan soruları atlamalarına olanak tanıyan mantık atlamalarını destekler. Oldukça kullanışlı, değil mi?

Typeform, çok dallı mantık atlamalarını da işler. Bu özellik, yanıt verenleri seçtikleri seçeneklere göre formdan bir takip sayfasına yönlendirmenizi sağlar.

3. Yanıtlar için tablo ve gelen kutusu görünümleri

Form verilerini görüntüleme konusunda hepimizin farklı tercihleri vardır; Typeform bunu hesaba katar.

Uygulama, yanıtları aşağıdakilere göre filtrelemenizi sağlayan bir gelen kutusu görünümünü destekler:

Seçilen soru

Yanıtların gönderilme süresi

Alternatif olarak, Typeform'un tablo görünümü, form verilerinizi tablo biçiminde görselleştirmenize ve en son yanıtların ilk olarak görünmesini sağlar. Tablo görünümünün hala beta özelliği olması ve çok sınırlı fonksiyonlara sahip olması çok kötü. 😕

Typeform'un özelliklerini inceledik, şimdi Google Forms'un neler sunduğuna bakalım.

Google Forms nedir?

Typeform popüler yeni çocuksa, Google Forms "deneyimli oyuncu" olur

Kullanımı kolaydır ve işletmeler için Google Çalışma Alanı'nın bir parçasıdır. Google Formlar da bazı sağlam özelliklere sahiptir.

Şimdi bunları daha yakından inceleyelim:

1. Özelleştirilebilir formlar

Google Forms, formlarınızı etkileşimli hale getirmek için resim ve YouTube videoları eklemenize olanak tanır.

İstediğiniz soru türünü seçebilirsiniz.

Bu karşılaştırma, çoktan seçmeli cevaplar ve basit açılır menüler de dahil olmak üzere birçok özelliği içerir.

Google Forms'un özelleştirme seçenekleri de kodlama yapmanıza gerek kalmadan formlarınızı süslemenizi sağlar. Görünüşe göre Typeform'un zorlu bir rakibi var. 💪

2. Yanıt analizi

Google Forms, aldığınız yanıtlara göre gerçek zamanlı grafikler sunar.

Yanıtlar geldiğinde, tüm yanıtların özetini görüntülemeyi veya tek tek yanıtlara bakmayı seçebilirsiniz. Grafiklerin yeterince ayrıntılı olmadığını düşünüyorsanız, form verilerinizi formunuza bağlı bir Google E-Tablolar sayfasına aktarabilirsiniz.

3. Atlama mantığı

Typeform gibi, Google Forms da konuşma formu oluşturmak için mantık dallanma fonksiyonlarına sahiptir.

Örneğin, Google Forms'un atlama mantığı, yanıtlayıcıların kendileriyle alakalı olmayan soruları atlamasına olanak tanır. Dal mantığı olarak da bilinen bu özellik, yanıtlayıcının yanıtlarına göre değişen özel bir yol oluşturmanıza yardımcı olur.

Typeform ve Google Forms'un anahtar özelliklerini inceledikten sonra, bunların birçok benzerliği olduğunu fark edeceksiniz.

Her iki araç da kodlama yapmadan formlar oluşturmanıza, bunları özelleştirmenize ve koşullu mantık dallanması gibi gelişmiş özelliklere sahip olmanıza yardımcı olur.

Muhtemelen şunu merak ediyorsunuz: Popüler yeni çocuk ile deneyimli oyuncu arasındaki savaşı kim kazanacak?

Endişelenmeyin. Yakında bir kazanan belli olacak. 🏆

Bonus: Jotform alternatifleri hakkındaki kılavuzumuzu okuyun!

Typeform ve Google Forms

Typeform ve Google Forms'un birbirinden nasıl farklı olduğunu öğrenelim.

1. Özelleştirilebilir şablonlar

Form şablonları, minimum manuel iş ile kullanıma hazır formları hızlı bir şekilde oluşturmak için idealdir.

A. Typeform

Typeform, aralarından seçim yapabileceğiniz kapsamlı bir şablon galerisine sahiptir. Şablonlar, araştırma, anket ve testler için formlara odaklanmıştır.

Bu şablonları kullanın ve markanıza uyacak şekilde özelleştirin. Özelleştirme seçeneği arka planlar, yazı tipleri, renkler ve düğmeleri içerir.

Şablonlar size uymuyorsa, sıfırdan özel formlar da oluşturabilirsiniz. ✍

B. Google Formlar

Google Forms ayrıca iletişim formları, temel anketler, geri bildirim formları ve etkinlik kaydı için şablon seçenekleri de sunar.

Ancak 20'den az şablon seçeneği vardır.

Üstelik, özelleştirme seçenekleri sınırlıdır; sadece renkler ve yazı tipleriyle oynayabilirsiniz. 😬

Hayal kırıklığı, değil mi?

Görünüşe göre Typeform, özelleştirme özellikleriyle puan topluyor.

2. İşbirliği fonksiyonları

Takımlar, en iyi işlerini yapmak için işbirliği özelliklerine ihtiyaç duyar. Bu nedenle, takım üyelerinin birlikte çalışmasına olanak tanıyan bir form oluşturma aracına sahip olmak oldukça önemlidir.

A. Typeform

Typeform, işbirliği için benzersiz ve gelişmiş işlevlere sahip değildir.

Takım üyelerinizle sohbet edemez veya onlara görev atayamazsınız. Bu basit fonksiyonları elde etmek için Typeform'u bir proje yönetimi aracıyla entegre etmeniz gerekir.

Takım üyelerinizi çalışma alanınıza ekleyebilir ve formlarınızı düzenlemelerine izin verebilirsiniz, ancak bunu yalnızca hiç de ekonomik olmayan Typeform'un ücretli planlarıyla yapabilirsiniz. 🙊

Örneğin, sadece beş kullanıcılı bir takımınız varsa, ayda 99 $ ödemeniz gerekir!

B. Google Formlar

Typeform'dan farklı olarak, Google Forms tamamen işbirliğine odaklanmıştır.

Google formlarının en iyi özelliklerinden bazıları yorum yapma ve öneride bulunmadır.

Google Formlar ile siz ve takımınız düzenlemeler yapabilir, değişiklikler önerebilir ve gerçek zamanlı olarak yorumlar ekleyebilirsiniz.

Etkileyici, değil mi?

Bu nedenle, Google işbirliği özellikleri ile bu alanda açık ara önde. 🏅

Bu Google Form şablonlarına göz atın!

3. Entegrasyon

Typeform ve Google Forms, sonuçta sadece form oluşturma araçlarıdır.

Kullanabilmek için bunları diğer yönetim ve verimlilik araçlarıyla entegre etmeniz gerekir.

A. Typeform

Typeform, raporlama, potansiyel müşteri oluşturma, proje yönetimi vb. konularda yardımcı olan çok sayıda popüler uygulama ile entegre olabilir

Bu entegrasyonlar arasında Coda, Webflow, Airtable, Zoho Forms, Microsoft Forms vb. yer almaktadır.

İlginç mi?

Google Forms'un neler sunduğuna bir göz atalım.

B. Google Formlar

Typeforms'un aksine, Google Forms kapsamlı entegrasyonları desteklemez. Bunun yerine şunları yapabilirsiniz:

Eklentilerle Google formunuzu genişletin

Form verilerinizi diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla (e-tablo uygulaması Google E-Tablolar dahil) entegre edin

Ancak, Google Formları diğer uygulamalarla entegre etmenin tek yolu, Zapier entegrasyonu gibi üçüncü taraf bir entegrasyon kullanmaktır.

Bu turu Typeform'a vermek zorundayız. 🤷

4. Platform uyumluluğu

Form oluşturma aracını tek başına kullanmıyorsunuz.

Anket katılımcılarınızın formlarınızı doldurmak için aynı araca erişmesi gerekir.

Bu nedenle, çevrimiçi anket aracınızın hangi platformlarda kullanılabildiğini bilmeniz gerekir.

A. Typeform

Typeforms'a Windows ve Mac bilgisayarlarda Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge ve Opera tarayıcıları ile erişebilirsiniz.

Ancak Typeform ne yazık ki çok yönlü bir araç değildir.

Mobil uygulaması yoktur.

Daha da kötüsü var. Mobil formlar oluşturma özellikleri hala geliştirme aşamasında. Temel bir form oluşturabilirsiniz, ancak mantık, düzen ekleyemez veya telefonunuzda soru ayarlarını kullanamazsınız.

Ne yazık. Hareket halindeyken verimlilik sohbetten çıktı. 😪

B. Google Formlar

Google Forms, Chrome, Firefox, Microsoft Edge (yalnızca Windows) ve Safari (yalnızca Mac) dahil olmak üzere çoğu tarayıcıda kullanılabilir.

Typeforms'dan farklı olarak, Google Formlar'ı Chrome gibi bir tarayıcı aracılığıyla mobil cihazınızda oluşturabilirsiniz.

Ancak, Google Forms'un bile özel bir mobil uygulaması yoktur. 😕

Tamamen ikna olmadık, ancak bu kez Google Forms'u tercih ediyoruz.

5. Fiyat

Bu zorlu bir rekabet.

Şu anda, popüler yeni oyuncu ve deneyimli oyuncu iki puanla berabere durumda.

Typeform özelleştirilebilir şablonlar ve entegrasyonlar konusunda üstünlük sağlarken, Google Forms işbirliği özellikleri ve platform uyumluluğu konusunda daha iyi performans gösteriyor.

Artık rekabet fiyatlandırmaya indirgenmiş durumda.

A. Typeform

Typeform'un üç fiyatlandırma seçeneği vardır:

Temel Plan (aylık 29 $) Bir kullanıcı Sınırsız form 100 yanıt/ay

Bir kullanıcı

Sınırsız form

ayda 100 yanıt

Bir kullanıcı

Sınırsız form

ayda 100 yanıt

Plus Plan (aylık 59 $) Üç kullanıcı Basic planındaki her şey 1000 yanıt/ay Ve daha fazlası

Üç kullanıcı

Temel plandaki her şey

ayda 1000 yanıt

Ve daha fazlası

İş Planı (aylık 99 $) Beş kullanıcı Plus planındaki her şey 10.000 yanıt/ay Ve daha fazlası

Beş kullanıcı

Plus planındaki her şey

ayda 10.000 yanıt

Ve daha fazlası

Üç kullanıcı

Temel plandaki her şey

ayda 1000 yanıt

Ve daha fazlası

Beş kullanıcı

Plus planındaki her şey

ayda 10.000 yanıt

Ve daha fazlası

Birden fazla kullanıcıya sahip olmak ve Typeform markasını kaldırmak gibi temel özellikler bile ayda en az 59 $ ödemenizi gerektirir! 😓

B. Google Formlar

Google Forms ve Typeform arasındaki temel fark, fiyatlandırmadır. Typeform aylık 59 $ iken, Google Forms bireysel kullanıcılar için ücretsizdir. Ancak, iş amaçlı kullanmak için diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla birlikte satın almanız gerekir.

Google Forms üç fiyatlandırma seçeneği sunar:

İş Başlangıç Planı (aylık 6 $/kullanıcı) 100 katılımcılı video toplantıları 30 GB bulut depolama/kullanıcı Standart destek Ve daha fazlası

100 katılımcılı video toplantılar

30 GB bulut depolama/kullanıcı

Standart destek

Ve daha fazlası

İş Standart Planı (aylık 12 $/kullanıcı) 150 katılımcılı video toplantıları 2 TB bulut depolama/kullanıcı Standart destek (gelişmiş desteğe ücretli yükseltme) Ve daha fazlası

150 katılımcılı video toplantılar

2 TB bulut depolama/kullanıcı

Standart destek (gelişmiş desteğe ücretli yükseltme)

Ve daha fazlası

Business Plus Planı (aylık 18 $/kullanıcı) 250 katılımcılı video toplantılar 5 TB bulut depolama/kullanıcı Gelişmiş güvenlik kontrolleri Ve daha fazlası

250 katılımcılı video toplantılar

5 TB bulut depolama/kullanıcı

Gelişmiş güvenlik kontrolleri

Ve daha fazlası

100 katılımcılı video toplantılar

30 GB bulut depolama/kullanıcı

Standart destek

Ve daha fazlası

150 katılımcılı video toplantılar

2 TB bulut depolama/kullanıcı

Standart destek (gelişmiş desteğe ücretli yükseltme)

Ve daha fazlası

250 katılımcılı video toplantılar

5 TB bulut depolama/kullanıcı

Gelişmiş güvenlik kontrolleri

Ve daha fazlası

Bu fiyat listesi Typeform'un planlarından daha iyi bir teklif gibi görünse de, Google Formlar'ı ayrı olarak satın alamazsınız. Bununla birlikte tüm Google Çalışma Alanı uygulamalarını satın almanız gerekir.

Hangi çevrimiçi form oluşturucu aracı bu savaşı kazandı? 🤔

Bunu söylemekten üzüntü duyuyoruz, ancak ne Typeform ne de Google Forms.

Nedenini göstermek için Google Forms ve Typeform karşılaştırmasını hızlıca özetleyelim:

Typeform, birçok işbirliği özelliğinden yoksundur ve mobil cihazlarda çevrimiçi form oluşturmayı tam olarak desteklemez.

Google Forms ise çok sınırlı özelleştirme seçeneklerine ve daha da sınırlı entegrasyonlara sahiptir.

Ve fiyatlandırma açısından, her iki araç da makul değil.

Bizi bu ikilemden kurtarabilecek bir Typeform ve Google Forms alternatifi var mı? 😖

Endişelenmeyin. Doğru form aracını bulmak için internette arama yapmanıza gerek kalmayacağını söylemiştik ve sözümüzün arkasındayız.

Ayrıca okuyun: Google Forms ve SurveyMonkey

En İyi Form Oluşturma Aracı Hangisi?

Cevap basit. ClickUp!

ClickUp, küçük ve büyük şirketlerde üretken takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı verimlilik ve proje yönetimi araçlarından biridir.

Bir proje yönetimi aracının nasıl en iyi form oluşturucu olabileceğini merak mı ediyorsunuz? ClickUp sıradan bir proje yönetimi aracı değildir. Daha iyi form oluşturma özelliklerine sahiptir ve hem Typeform hem de Google Forms'tan daha uygun fiyatlıdır. 😎

Form oluşturma özelliklerinden bazıları şunlardır:

1. Form Görünümü ile Formlar oluşturun ve özelleştirin

ClickUp, sınırsız form oluşturmanıza ve anında sınırsız yanıt toplamanıza yardımcı olan yerleşik bir Form görünümü ile donatılmıştır.

Form görünümünü tam olarak ne için kullanabilirsiniz?

Form görünümünü şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanarak çevrimiçi anket oluşturun

Veri konsolidasyon sürecini kolaylaştırarak potansiyel müşteriler oluşturun

Yanıtları en üst düzeye çıkarmak için sanal veri toplama noktalarını açılış sayfalarınıza yerleştirin

ClickUp Formuna sürükleyip bırakarak e-posta alanı ekleme

Form'a sürükleyip bırakarak ClickUp Form'a e-posta alanı ekleme

Hepsi bu kadar değil! ClickUp, Formlarınızın tüm yönlerini özelleştirmenize olanak tanır.

İşte nasıl:

: formunuzun renk temasını marka kimliğinize uyacak şekilde değiştirin Tema: formunuzun renk temasını marka kimliğinize uyacak şekilde değiştirin

Avatar: marka bilinirliği için çevrimiçi formunuzun üst kısmına bir resim ekleyin

: Atanan kişiler Çalışma Alanında görev olarak form yanıtlarını alacak atanan kişileri seçin

: formlara önceden mevcut verileri yükleyerek gereksiz veri toplamayı önleyin Gizli Alanlar: formlara önceden mevcut verileri yükleyerek gereksiz veri toplamayı önleyin

reCAPTCHA: botların formlarınızı doldurmasını engelleyerek spam yanıtları önleyin

ClickUp'ın eğitimciler için Formlar kılavuzuna göz atın ! 🍎

2. Özel Alanlar ile belirli bilgileri alın

ClickUp'ta Özel Alanlar kullanarak, Formlarınızdan aşağıdakiler gibi belirli türde bilgiler toplayabilirsiniz:

Web siteleri

E-postalar

Telefon numaraları

Tarihler

Konumlar

Ayrıca, özel form alanını şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Formlarınızdan toplanan verileri izleyin

Form verilerinizi filtreleyerek belirli bilgilere bakın

Formül Alanlarını kullanarak bir görevdeki sayısal özel alanlar arasındaki formülleri hesaplayın

Özel Alanlar Raporu oluşturarak veri içgörülerine ulaşın

Mevcut bir ClickUp Formuna bir onay kutusu Özel Alanı oluşturma

Mevcut bir ClickUp Formuna bir onay kutusu Özel Alanı oluşturma

3. Formları kullanarak eyleme geçirilebilir görevler oluşturun

Daha iyisi olamaz derken, ClickUp daha da harika özelliklerle karşınıza çıkıyor!

İşte bunlardan biri:

ClickUp, yanıtlarınızdan otomatik olarak görevler oluşturabilir. Bu sayede, aldığınız bilgilere göre hızlıca harekete geçebilirsiniz.

Örneğin, CRM'leri doldurmaktan hoşlanmayan bir satış takımınız olduğunu varsayalım. Potansiyel bir müşteri bir potansiyel müşteri oluşturma formunu doldurursa, ClickUp'ta anında bir görev oluşturulabilir.

ClickUp Formunuza verilen yanıtlarla otomatik olarak görevler oluşturun ve görev açıklamalarına bilgi ekleyin

ClickUp Formunuza verilen yanıtlarla otomatik olarak görevler oluşturun ve görev açıklamalarına bilgi ekleyin

Bu harika özellikler, diğer form oluşturma araçlarına zorlu bir rekabet sunar.

Ancak ClickUp'ın muhteşemliği bununla bitmiyor! 😎

Biz sadece bir form oluşturma aracı değiliz.

İşte bazı harika ClickUp özelliklerinin listesi:

: herhangi bir yorumu anında eylem öğesine dönüştürün Atanan Yorumlar: herhangi bir yorumu anında eylem öğesine dönüştürün

: görev veya ş Akışındaki farklı aşamaları özelleştirilmiş durumlarla vurgulayın Özel Durumlar: görev veya ş Akışındaki farklı aşamaları özelleştirilmiş durumlarla vurgulayın

Gösterge panelleri: çevik veya scrum projelerinde çalışırken, proje teslim tarihlerinden önce işlerinizi tamamlamak için hız, kümülatif akış, burn up, burndown grafikleri ve daha fazlasını kullanın

: Takvim Senkronizasyonu Google, Apple veya Outlook takvim entegrasyonlarını kullanarak görevleri planlarken takvimlerinizi doğrudan güncelleyin

: e-postalarınızı doğrudan ClickUp'ta gönderin ve alın E-posta ClickApp: e-postalarınızı doğrudan ClickUp'ta gönderin ve alın

: özel Tetikleyiciler ve Otomasyonlar: özel Koşullar, Eylem kombinasyonlarıyla iş akışınızdaki tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

: Hareket halindeyken bile verimliliğinizi korumak için ClickUp Android veya iOS uygulamasını kullanın Mobil uygulamalar: Hareket halindeyken bile verimliliğinizi korumak için ClickUp Android veya iOS uygulamasını kullanın

: şirket veya projeyle ilgili belgeleri oluşturun, paylaşın ve takımınızla birlikte saklayın Belgeler: şirket veya projeyle ilgili belgeleri oluşturun, paylaşın ve takımınızla birlikte saklayın

: projeyle ilgili fikirleri düzenlemek için ücretsiz zihin haritaları çizin Zihin Haritaları: projeyle ilgili fikirleri düzenlemek için ücretsiz zihin haritaları çizin

İlgili: Jotform ve Google Forms!

En İyi Form Oluşturma Şampiyonu: ClickUp!

Typeform ve Google Forms'un iyi form oluşturma araçları olduğu şüphe götürmez.

Ancak her ikisinin de bazı sınırlamaları vardır.

Özel tasarım, işbirliği, entegrasyonlar ve platform uyumluluğundaki sınırlamalarla uğraşmak için büyük paralar ödemek mantıklı değildir.

Ancak ClickUp, bir proje yönetimi aracından daha fazlası olduğu için, bu iki aracın özelliklerinin toplamından daha fazla özelliğe sahiptir!

ClickUp, formları, proje yönetimini, gösterge panellerini ve diğer tüm özellikleri tek bir platformda bir araya getirir.

En iyi yanı ne mi?

ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı, sınırsız görev ve sınırsız kullanıcı desteğinin yanı sıra eksiksiz ve zengin özelliklere sahip bir çözümdür!

ClickUp'ın ücretsiz planını bugün deneyin ve gerçek bir şampiyon gibi formlar oluşturmaya başlayın! 💪