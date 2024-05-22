Airtable ve Smartsheet: En İyi Proje Yönetimi Aracı Hangisi?

Küçük bir startup işletiyor, birden fazla görevi aynı anda yürütüyor veya bir takım projesini yönetiyor olsanız da, verimli bir proje yönetimi stratejisine olan ihtiyaç yadsınamaz.

Bir yol haritası veya uygun izleme olmadan, kapsamın genişlemesi ve maliyet aşımlarından, teslim tarihlerinin kaçırılmasına ve kalite sorunlarına kadar her şeyi riske atarsınız.

Bu durum size tanıdık geliyorsa endişelenmeyin! Proje yönetimi yazılımını kullanarak bu sorunları önleyebilir ve stressiz bir şekilde çalışabilirsiniz. Ancak, birbirinden çekici birçok seçenek arasından birini seçmek kolay olmayabilir.

Hem Airtable hem de Smartsheet, iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve projeleri yolunda tutmak için özel olarak tasarlanmış sağlam proje yönetimi özellikleri sunar.

Ancak soru hala aynı: İş süreçlerinize ve ihtiyaçlarınıza en uygun olan hangisi? Airtable ve Smartsheet'i ayrıntılı bir şekilde karşılaştırarak öğrenelim!

Airtable nedir?

airtable aracılığıyla

Airtable, yüksek düzeyde özelleştirilebilir arayüzü ile çok popüler bir proje yönetimi yazılımıdır. Görsel olarak çekici (bir artı!) ve kullanıcıların platformu kendi özel ihtiyaçlarına göre şekillendirmelerine olanak tanıyan sezgisel sürükle ve bırak işlevine sahiptir.

Bu özelliği, verileri yapılandırmak, iş akışları tasarlamak veya Kanban panoları ve renk kodlu ızgaralarla bilgileri görselleştirmek gibi birçok görevi tamamlamak için kullanabilirsiniz.

Ancak Airtable'ın sunduğu tek şey bu değil; veritabanları, elektronik tablolar ve diğer proje yönetimi özelliklerini zahmetsizce bir araya getirir. Bunlar, proje planlama ve bütçeleme ile kaynak yönetimi ve hata izleme gibi birçok sektör ve iş sürecine hitap eder.

Airtable'ın kendi AI aracı da vardır: Airtable AI. Bu güçlü araç, kapsamlı metin alanlarını ve binlerce veri satırını ayrıştırarak en alakalı bilgileri öne çıkarabilir ve performans verileri ve müşteri geri bildirimleri dahil olmak üzere çeşitli veri kümelerini analiz edip düzenleyebilir.

Airtable'ın kullanıcı dostu tasarımı herkesin erişimine açık olsa da, tüm potansiyelini tam olarak kullanmak için bir öğrenme süreci gerekebilir.

Airtable özellikleri

Airtable, kullanıcıları için geniş bir özellik yelpazesi sunar. Her biri belirli proje veya organizasyonel gereksinimlere hitap eder. Kişisel ve iş ayarlarında kullanışlıdır ve içerik yönetimi, proje planlama ve bütçe izleme gibi amaçlara hizmet eder.

Airtable'ın en iyi proje yönetimi özelliklerinden bazıları şunlardır:

1. Görev yönetimi

Airtable, takımların görevleri ve son teslim tarihlerini organize edip yönetmelerine, proje ilerlemesini izlemelerine ve kaynakları verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan sağlam proje yönetimi yetenekleri sunar.

Ayrıca, kullanıcılar Airtable AI'yı kullanarak ilgili projeleri birbirine bağlayabilir, işbirliği yapacak kişileri belirleyebilir ve tam otomasyon ile işlerini kuruluş genelindeki girişimlerle uyumlu hale getirebilir.

Airtable bulut tabanlı olduğundan, kullanıcılar projeleri her zaman, her yerden yönetebilir; bu, uzaktaki takımlar için çok önemli bir avantajdır. Ayrıca, Airtable'ın kullanıcı dostu mobil uygulaması, kullanıcıların hareket halindeyken bile bağlantıda kalmasını ve bilgilendirilmesini sağlar.

2. Özelleştirme

Airtable'ı diğerlerinden ayıran bir proje yönetimi özelliği, eşsiz özelleştirme imkanıdır. Airtable'da sezgisel ve özel arayüzler oluşturabilir ve her takım üyesinin veritabanını kendi ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmesini sağlayabilirsiniz. Özelleştirilebilir iş akışları, Airtable'ın en popüler özelliklerinden biridir.

3. Görünüm

Airtable'da Kanban görünümü

Airtable, verileri tablo, takvim, galeri, Gantt grafikleri ve Kanban gibi çeşitli biçimlerde görselleştirmek için görünümler sunar. Her görünüm, verileri eklemenize, analiz etmenize ve verilerle etkili bir şekilde etkileşim kurmanıza olanak tanıyan benzersiz avantajlar sunar.

Örneğin, Kanban görünümü, özelleştirilebilir sütunlar ve sürükle ve bırak özellikleri ile iş akışı otomasyonunu ve yönetimini basitleştirir. Gantt grafikleri görünümü, zaman içinde görevler, projeler ve etkinlikler gibi birbiriyle ilişkili işlemlerin görselleştirilmesini sağlar.

Ayrıca, Kanban panoları ve Gantt grafikleri gibi görselleştirmeler, proje dönüm noktalarını ve genel ilerlemeyi izlemeye yardımcı olur.

4. İşbirliği

Airtable, gerçek zamanlı güncellemeler ve yorumlama özellikleri sayesinde tüm ekip üyelerinin aynı sayfada olmasını sağlayarak sorunsuz bir işbirliği sunar.

5. Üçüncü taraf entegrasyonlar

Airtable, Google Takvim, Salesforce, Jira ve daha fazlası gibi harici araçlarla entegrasyonlar sunar. Bu, platformlar arasında veri senkronizasyonu, sorunsuz iletişim ve iş gücü verimliliğinde artış sağlar.

6. Şablonlar

Airtable, çeşitli ihtiyaçlara göre tasarlanmış bir dizi önceden tasarlanmış şablon sunar. Bu şablonlar, günlük görevleri kullanıcı dostu bir gösterge paneline dönüştürerek iş akışlarını basitleştirir ve şirketinizin benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirme esnekliği sunar.

Airtable, pazarlama ve proje boru hattı tasarımından planlama, kaynak yönetimi, gider izleme ve daha fazlasına kadar çeşitli fonksiyonlar için şablonlar sunar.

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 24 $

İş : Kullanıcı başına aylık 54 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Airtable AI: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 6 $ karşılığında ekleyin

Smartsheet nedir?

via Smartsheet

Smartsheet, zamanlama, proje planlama, ilerleme izleme ve belge paylaşımını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımıdır. Hesap tablosu tabanlı olup, tanıdık Excel benzeri sezgisel bir arayüze sahiptir.

Takım verimliliğini nasıl artıracağınız konusunda endişeli misiniz? Smartsheet, yorum yapma, inceleme onayı ve otomatik iş akışları gibi gelişmiş işbirliği özellikleri sunar. Üstelik, farklı proje yönetimi ihtiyaçlarını karşılayan Gantt, zaman çizelgesi ve Kanban gibi çeşitli görünümler sunar.

Bu proje yönetimi yazılımı oldukça çok yönlüdür. Aşağıdaki gibi otomasyon yeteneklerinden yararlanarak tüm iş sürecini destekler:

Proje ilerlemesini sağlamak için iş zekası araçları

Sorunsuz proje izleme için raporlama yetenekleri

Ayrıca Smartsheet, kendi AI aracı olan Smartsheet AI'yı sunar. Lisanslı kurumsal kullanıcılara özel olan bu araç, platform içinde verimliliği ve etkinliği önemli ölçüde artırır. Tüm bu avantajlar bir araya geldiğinde Smartsheet, birden fazla paydaşın dahil olduğu büyük projeleri yönetmek için ideal bir seçimdir.

Bonus: Smartsheet'in sizin için doğru veri yönetimi aracı olup olmadığından emin değil misiniz? İşte değerlendirebileceğiniz bazı Smartsheet alternatifleri.

Smartsheet özellikleri

Smartsheet, kullanıcılara planlama, yönetim, izleme ve işbirliği gibi farklı ihtiyaçları karşılamak için geniş bir özellik yelpazesi sunar.

Smartsheet'in en önemli proje yönetimi özelliklerinden bazıları şunlardır:

1. Özel iş akışı otomasyonu

Sıfırdan özel iş akışı otomasyonu oluşturmak veya Smartsheet'in yerleşik elektronik tablo şablonlarını kullanarak veri girişi ve diğer günlük görevleri kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Seçim sizin! Smartsheet, takım verimliliğini ve üretkenliğini artırmak için size bu esnekliği sunar.

Kullanıcılar, görev oluşturma, onay isteme, durum değişiklikleri ve uyarı gönderme işlemlerini otomatikleştirmek için özel tetikleyiciler ve eylemler oluşturabilir, böylece tekrarlayan görevlere harcadığınız değerli zamandan tasarruf edebilirsiniz.

2. Görünüm

Smartsheet ile kullanıcılar, ızgara görünümü, Gantt grafiği, kart görünümü ve takvim görünümü gibi çok yönlü proje planlama seçeneklerinden yararlanabilir . Paylaşılan takvim, görevleri zaman dilimleri içinde gösterirken, ızgaranın esnekliği zaman takibi alanlarını barındırarak proje organizasyonunu ve yönetimini geliştirir.

3. İşbirliği

Smartsheet'te işbirliği

Smartsheet, sütunlara yorum ekleme ve özelleştirilebilir gösterge panelleri gibi özelliklerle proje yöneticileri, takım üyeleri ve iş paydaşları arasında sorunsuz işbirliği ve iletişim sağlar. Ayrıca, platformun esnekliği öğelerin ve çalışma alanlarının paylaşımına ve kullanıcı dostu formlar aracılığıyla geri bildirim toplanmasına kadar uzanır.

4. Üçüncü taraf entegrasyonlar

Smartsheet, Google G-Suite, Slack, Microsoft Office 365 ve daha fazlası gibi önemli bulut uygulamalarıyla entegre olur. Bu Smartsheet özelliğinin ek bir işlevi, kullanıcıların dosya kitaplıkları oluşturma ve e-posta kampanyaları gibi görevleri zahmetsizce entegre edip gerçekleştirmeleri için 70 özel konektör veya uygulama sunmasıdır.

5. Bütçeleme

Ayrıntılı finansal raporlar oluşturmak mı istiyorsunuz? Smartsheet bunu yapmanızı ve hatta kapsamlı bütçe yönetimine yardımcı olmak için raporları saat, gün ve tutarlara göre kategorize etmenizi sağlar. Ayrıca, proje metriklerinin net bir şekilde görselleştirilmesi ve analizi için özelleştirilebilir bütçe gösterge panelleri de içerir.

6. Şablonlar

Smartsheet, Çözüm Merkezi aracılığıyla bir dizi indirilebilir şablon sunar. Bunlar, projenizi hızlı bir şekilde başlatmak için kullanabileceğiniz önceden tasarlanmış sayfalar, formlar, raporlar ve gösterge panellerini içerir.

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 9 $

İş : Kullanıcı başına aylık 32 ABD doları

Enterprise: özel fiyatlandırma

Smartsheet ve Airtable: Özellik Karşılaştırması

Hem Smartsheet hem de Airtable, iş süreçlerinizi kolaylaştırmak için gelişmiş proje yönetimi özellikleri sunar. Her ikisi de sorunsuz ekip çalışmasını kolaylaştırma ve otomasyonu artırmak için AI araçları sunma konusunda ortak özelliklere sahip olsa da, Smartsheet yapılandırılmış işbirliğinde öne çıkarken, Airtable özelleştirilebilir iş akışlarında parlıyor.

Şimdi, Airtable ve Smartsheet'in anahtar özelliklerini daha ayrıntılı olarak karşılaştıralım.

Özellik #1: Proje yönetimi yetenekleri

Smartsheet, kullanıcılarına proje planlama ve izleme için ızgara görünümü, Gantt grafikleri, kart görünümü ve takvim görünümü dahil olmak üzere esnek görünüm seçenekleri sunar. Özel iş akışı otomasyonu, görev yönetimi ve onay süreçlerini kolaylaştırmak için kesinlikle dikkat çekicidir.

Öte yandan, Airtable son derece özelleştirilebilir arayüzler ve ızgara görünümü, takvim görünümü, galeri görünümü, Gantt grafikleri ve Kanban gibi çeşitli görselleştirme seçeneklerine sahiptir.

Kazanan: Her iki platform da sağlam proje yönetimi yetenekleri sunarken, Airtable'ın özelleştirme yetenekleri, iş akışlarını özel ihtiyaçlara göre uyarlama konusunda hafif bir avantaj sağlıyor. Bu nedenle, Airtable bu karşılaştırmanın galibi oluyor.

Özellik #2: Takım işbirliği

Takım arkadaşlarınızla birlikte çalışmak söz konusu olduğunda, hem Airtable hem de Smartsheet sorunsuz iletişim ve işbirliği özellikleriyle bunu mümkün kılar.

Airtable, gerçek zamanlı güncellemeler ve yorumlar gibi özellikler sayesinde işbirliğini mümkün kılar. Smartsheet, proje yöneticileri, takım üyeleri ve paydaşların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilmesi için özelleştirilebilir gösterge panelleri ve yorum sütunları sunar.

Kazanan: Her iki araç da bu açıdan güçlü rakiplerdir. Smartsheet'in kapsamlı işbirliği özellikleri, özellikle büyük takımlar için biraz daha yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Bu nedenle, Smartsheet bu konuda kazanır.

Özellik #3: Üçüncü taraf entegrasyonlar

Üçüncü taraf entegrasyonları açısından, hem Smartsheet hem de Airtable, önemli bulut uygulamaları ve özel konektörlerle kapsamlı bağlantı olanağı sunar.

Smartsheet, 70'ten fazla özel konektörün yanı sıra Slack, Microsoft Office 365, Google G-Suite ve daha birçok araçla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Airtable de Jira sunucusu, Google Takvim, Salesforce ve diğer platformlarla entegre olur.

Kazanan: Bu durumda, her iki araç da entegrasyon yetenekleri açısından birbirine yakın olsa da, Smartsheet belirli iş ihtiyaçları için özel konektörler sunmasıyla öne çıkıyor. Dolayısıyla, Smartsheet açık ara kazanan oluyor.

Airtable ve Smartsheet arasında seçim yapmak, nihayetinde her kuruluşun kendine özgü gereksinimlerine ve tercihlerine bağlıdır. Top artık sizde!

Airtable ve Smartsheet Reddit'te

Reddit'i tarayarak Airtable ve Smartsheet hakkında kullanıcıların çeşitli görüşlerini topladık. "Smartsheet ve Airtable" konusundaki tartışmaları araştırdığımızda, her iki platformun da sadık takipçileri olduğu açıkça görülüyor.

Bazı Reddit kullanıcıları, karmaşıklık açısından Smartsheet'in orta ölçekli projeler için ideal seçim olduğuna inanıyor:

Şunu kabul ediyorum, Smartsheet takımı olağanüstü *. Şu anda Airtable'ın işlevselliği, süre ve bağımlılıklar içeren proje programları oluşturmak dışında hemen hemen her amaç için en iyisi gibi görünüyor. Airtable bu konuda iyi bir iş çıkarmıyor. Ancak Smartsheet, orta karmaşıklığa kadar olan projeler için uygundur

Bunu kabul ediyorum, Smartsheet takımı olağanüstü*. Şu anda, süre ve bağımlılıklar içeren proje programları oluşturmak dışında, Airtable'ın işlevselliği hemen hemen her amaç için en iyisi gibi görünüyor. Airtable bu konuda iyi bir iş çıkarmıyor. Ancak Smartsheet, orta karmaşıklığa kadar olan projeler için uygundur

Ben Smartsheet'i hemen hemen her şey için tercih ederim, çünkü Smartsheet'ten daha hızlı benimsenen bir araç veya hizmet görmedim ve işlerim için birçok heyecan verici şey var!

Ben Smartsheet'i hemen hemen her şey için tercih ederim, çünkü Smartsheet'ten daha hızlı benimsenen bir araç veya hizmet görmedim ve işlerim için birçok heyecan verici şey var!

Diğer Reddit kullanıcıları, veritabanı yönetimi özellikleri arıyorsanız Airtable'ın daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyor:

Airtable, bir elektronik tablodan çok bir veritabanıdır, arayüzleri bunu gerçekten ortaya koyuyor ve Smartsheet'te buna benzer bir şey göremiyorum.

Airtable, bir elektronik tablodan çok bir veritabanıdır, arayüzleri bunu gerçekten ortaya koyuyor ve Smartsheet'te buna benzer bir şey göremiyorum.

* Smartsheet ile aynı işlevleri yerine getirir, ancak daha fazla veritabanı odaklıdır ve uygulamalara bağlanmayı ve ss gösterge paneli özelliklerinden çok daha iyi, düzgün gösterge panelleri oluşturmayı gerçekten kolaylaştırır

* Smartsheet ile aynı işlevi görür, ancak daha fazla veritabanı odaklıdır ve uygulamalara bağlanmayı ve ss gösterge paneli özelliklerinden çok daha iyi, düzgün gösterge panelleri oluşturmayı gerçekten kolaylaştırır

Smartsheet ve Airtable, proje yönetimi ve veri organizasyonu için sağlam seçenekler olsa da, başka bir rakip birçok açıdan onları geride bırakıyor: ClickUp.

ClickUp ile tanışın — Smartsheet ve Airtable'a en iyi alternatif

ClickUp, Smartsheet ve Airtable ile karşılaştırılabilir kapsamlı bir özellik seti ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar, ancak daha iyi özelliklere ve rekabetçi fiyatlara sahiptir.

Proje yönetimi, görev izleme, işbirliği veya veri organizasyonu olsun, ClickUp, takımınızın çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan ve kesinlikle keşfetmeye değer sağlam bir platform sunar.

İşte ClickUp'ın en önemli özellikleri:

ClickUp'ın rakip özelliği #1: Takımlar için proje yönetimi

ClickUp, takımlar için proje yönetimi konusunda Smartsheet ve Airtable'ın en iyi alternatifi olarak öne çıkıyor ve bunun birçok iyi nedeni var. Daha hızlı hareket etmek, daha akıllı işler yapmak ve hedeflerine etkili bir şekilde ulaşmak isteyen takımlar için AI yeteneklerine sahip hepsi bir arada bir proje yönetimi yazılımıdır.

ClickUp kullanarak takımınızın ilerlemesini görselleştirin, hedefleri ve son teslim tarihlerini izleyin

ClickUp ile takımınız iş akışlarını basitleştirebilir, işbirliğini geliştirebilir ve her boyut ve karmaşıklıktaki projelerde başarıya ulaşabilirsiniz.

1. Önceliklendirin ve planlayın

ClickUp'ın anahtar güçlerinden biri, öncelikleri belirlemenize ve etkili bir şekilde planlama yapmanıza yardımcı olma yeteneğidir. Smartsheet ve Airtable proje planlama özellikleri sunabilir, ancak ClickUp, görünürlük ve şirket hedefleriyle uyum konusundaki güvenilir odaklanmasıyla bu alanda rekabet avantajı sağlar.

ClickUp ile takımlar, tüm proje ayrıntılarına görünürlük kazandıkça önceliklerini asla gözden kaçırmazlar. Burada, ClickUp Hedefleri'ni kullanarak bir adım daha ileri gidebilirsiniz. Bireysel ve takım hedeflerini izlemenize yardımcı olur ve net zaman çizelgeleri ve ölçülebilir hedefler sağlar.

ClickUp Hedefleri ile net zaman çizelgeleri ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşın*

ClickUp Görevleri'nde hedefleri görevlere ve daha küçük alt görevlere dönüştürerek planlamayı kolaylaştırın; ilgili adımların atlanmamasını sağlamak için bağımlılıklar ve ilişkiler ekleyin; ve herkesin önce ne yapması gerektiğini bilmesi için görev öncelikleri ekleyin. ClickUp, herkesin aynı sayfada kalmasını ve hedeflerin uyumlu olmasını sağlar.

Bu, israfı önleyerek ve kaynakları en çok ihtiyaç duyulan yerlere tahsis ederek projenin başarısını garanti eder

2. Özelleştirilmiş görünüm

ClickUp, işlevler arası projeler için özel görünümler sağlayarak proje yönetimini kolaylaştırır. Smartsheet ve Airtable'dan farklı olarak ClickUp, Gantt grafiği, liste, Kanban panosu, takvim ve zaman çizelgesi dahil olmak üzere işleri görselleştirmek için 15'ten fazla farklı yol sunar.

ClickUp kullanarak belirli proje yönetimi ihtiyaçlarına uygun farklı görünümler seçin

Bu özellik, takımların belirli proje ihtiyaçlarına uygun bir görünüm seçerek organizasyon ve verimliliği artırabilmesini sağlar.

Örneğin, ClickUp Pano görünümü, takımların her aşama için sütunlar içeren basit bir sürükle ve bırak arayüzünde görevlerin ilerlemesini izlemesine yardımcı olur. Öte yandan, ClickUp Liste Görünümü, her görevin durumunu, zaman çizelgelerini, sahibini vb. ile birlikte ayrıntılı bir görünüm sunar.

3. Artan şeffaflık

İletişim, ClickUp'ın öne çıktığı bir başka alandır. Proje yönetimi aracı, takımların ClickUp Belgeleri ile proje vizyonu üzerinde işbirliği yapmasına, ClickUp Gelen Kutusu ile bilgilendirilmesine ve ClickUp Sohbeti ile güncellemeleri paylaşmasına yardımcı olarak daha fazla şeffaflık sağlar.

ClickUp Sohbet Görünümü ile platformdan ayrılmadan takım üyeleriyle sohbet edin, görevleri paylaşın ve gerçek zamanlı olarak üzerinde çalışın

Kolaylaştırılmış iletişim, tüm paydaşların aynı sayfada olmasını sağlayarak proje yürütmede yanlış anlaşılmaları ve gecikmeleri azaltır.

4. Kapsamlı raporlama

Smartsheet ve Airtable raporlama özellikleri sunabilir, ancak ClickUp'ın gerçek zamanlı gösterge panelleri, proje durumu ve performansı hakkında maksimum görünürlük ve kapsamlı içgörüler sağlar.

Bu tek kaynak, takımların zorlukları, potansiyel tehditleri ve kaynak bulma sorunlarını belirleyerek bir adım önde olmalarını ve veriye dayalı kararlar almalarını sağlar.

Tamamen özelleştirilebilir ve paylaşılabilir ClickUp Gösterge Panelleri, proje yöneticilerinin faaliyetlere öncelik vermelerine ve projeleri yolunda tutmalarına yardımcı olur.

5. ClickUp Brain

ClickUp'ın AI destekli proje yöneticisi ClickUp Brain, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve takımların yüksek değerli işlere odaklanmalarını sağlayarak zaman tasarrufu sağlar ve işgücü verimliliğini artırır.

Bu özellik, yorum konularını özetleme, alt görevler oluşturma ve güncellemeleri otomatik olarak yazma gibi görevleri otomatikleştirerek proje planlarını ve yürütülmesini hızlandırır. Ama hepsi bu kadar mı? (ClickUp Brain hakkında yakında daha fazla bilgi vereceğiz!)

ClickUp'ın rakip özelliği #2: Çoklu tablo görünümleri

ClickUp'ın Tablo Görünümü, takımlara tablo düzeni içinde benzersiz esneklik ve özelleştirme seçenekleri sunduğu için Smartsheet ve Airtable gibi rakiplerine kıyasla avantajlı bir pozisyonda yer alıyor.

Smartsheet ve Airtable'dan farklı olarak, ClickUp kullanıcıların tabloları kişisel tercihlerine göre biçimlendirmelerine olanak tanır. Bu, takımların her türlü işi verimli bir şekilde izleyip organize etmelerini, iş verimliliğini artırmalarını ve çok zaman kazanmalarını sağlar.

ClickUp kullanarak verileri düzenleyin ve görevleri tablo görünümünde izleyin

Ayrıca, ClickUp kullanıcıların tablo görünümlerini, örneğin müşterileri ve paydaşları ile herkese açık paylaşılabilir bağlantılarla paylaşmalarına olanak tanır. Clickup'ta Tablo görünümünde yapabileceğiniz birkaç şey daha:

Sütunları gizleyip sabitleyerek bilgileri kolayca sıralayın ve izleyin

ClickUp ile güçlü filtre ve gruplama özellikleriyle işlerinizi yönetin

Sütunları düzenlemek ve tablo görünümünde verileri daha iyi yönetmek için sürükle ve bırak işlevine erişin

Tablo görünüm verilerini elektronik tablolara aktarın

Verileri hızlı bir şekilde kopyalayıp yapıştırarak diğer elektronik tablo yazılımlarına aktarın

Veritabanı

ClickUp'ın tablo görünümü, güçlü bir kodsuz veritabanı olarak işlev görür ve takımların teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan mükemmel bir veritabanı oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar, çeşitli görevler arasında ilişkiler oluşturabilir ve bunları belgeler ve bağımlılıklarla birlikte birbirine bağlayarak işleri düzenleyebilir. Bu ClickUp tablo görünümü, kullanıcıların hata raporlarına bağlantı vermelerine, müşterileri siparişlerine bağlamalarına vb. de olanak tanır.

Duyarlı, sezgisel ClickUp Tablo Görünümü ile görevleri düzenleyin ve verileri toplu olarak düzenleyin

Hesap tabloları

ClickUp'ın tablo görünümü, takımların verileri etkili bir şekilde görselleştirmesini sağlar. Kullanıcılar, sezgisel tablolarla proje görevlerini düzenleyebilir ve büyük hacimli verileri düzenleyebilir. Görev ilerlemesi ve yıldız derecelendirmelerinden ek dosyalara ve daha fazlasına kadar her türlü veriyi sanal olarak kaydetmek için özel alanlar oluşturabilirler.

ClickUp'ın bu çok yönlülüğü ve duyarlı yapısı, karmaşık projeleri yönetmek ve verileri verimli bir şekilde analiz etmek için idealdir.

ClickUp'ın rakip özelliği #3: Çok güçlü ClickUp Brain

Elbette, Smartsheet ile formüller, metinler ve özetler oluşturabilir, Airtable ile belirli koşullar sağlandığında otomasyon ile görevleri gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, işinizi AI ile otomatikleştirme konusunda hiçbir proje yönetimi aracı ClickUp'ın ClickUp Brain'i ile boy ölçüşemez.

ClickUp Brain ile proje yönetimi görevlerinizi otomatikleştirin.

ClickUp Brain, gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle proje yönetiminde devrim yaratıyor. Verimli elektronik tablo ve tablo araçları arayan takımların ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Görev yönetimi, proje izleme ve proje yönetimi gibi birçok işi sizin için etkili bir şekilde kolaylaştırabilir ve bu alanlardaki yaygın sorunları gidermek için bir dizi özellik sunar.

AI Bilgi Yöneticisi

Sonsuz bilgi aramaları ve manuel olarak bilgi toplama günleri sona erdi. ClickUp Brain, ClickUp içindeki veya ClickUp'a bağlı herhangi bir işin bağlamına göre anında doğru cevaplar sağlar.

Bu, takımların Google'da arama yaparak, tonlarca dosyayı tarayarak veya iş arkadaşlarını rahatsız ederek bilgi aramanın getirdiği sıkıntıyı yaşamalarını önler ve herkesin ihtiyaç duyduğu bilgilere her an erişebilmesini sağlar.

AI Proje Yöneticisi

Manuel güncellemeler ve tekrarlayan görevlerle zaman kaybetmekten bıktınız mı? ClickUp Brain, proje özetlerini, ilerleme güncellemelerini, standup'ları ve daha fazlasını otomatikleştiren AI Proje Yöneticinizdir.

ClickUp Brain, tartışma konularını özetleyerek daha hızlı ve daha iyi bilgi edinmenize yardımcı olur

Alt görev planlamasını, eylem öğesi oluşturmayı ve verilerin otomatik olarak doldurulmasını otomatikleştirerek, takımlar proje yönetiminin daha stratejik yönlerine odaklanabilir, hataları azaltabilir ve verimliliği artırabilir.

İş için AI Yazar

Rapor yazmak ve mesajlara yanıt vermek zaman alıcı olabilir, ancak ClickUp Brain, AI Writer asistanınız olarak bu işleri sizin için basitleştirebilir. Otomatik yazım denetimi ve her görev için anında şablon oluşturma özelliği sayesinde, takımlar manuel düzeltme ve biçimlendirme zahmetine girmeden etkili bir şekilde iletişim kurabilir.

ClickUp Brain ile doğru komut istemini kullanarak saniyeler içinde her şeyde sorunsuz bir şekilde içerik oluşturun

Ayrıca, ClickUp Brain'in sesi metne dönüştürme ve toplantı notlarındaki soruları yanıtlama özelliği, takımların düzenli ve bilgili kalmasına yardımcı olur.

ClickUp Brain ile takımlar, proje hedeflerine her zamankinden daha verimli bir şekilde ulaşabilir.

ClickUp ile takımınızın proje yönetimini dönüştürün!

Airtable ve Smartsheet karşılaştırmasından da gördüğümüz gibi, Airtable ve Smartsheet gibi proje yönetimi araçları, takım işbirliğini ve verimliliği desteklemek için bir dizi özellik sunar. Ancak, takımınız için en iyi çözümü seçerken, ClickUp en iyi seçenek olarak öne çıkar.

ClickUp ile takımlar, çok yönlü tablo görünümlerinden, ClickUp Brain gibi gelişmiş yapay zeka özelliklerinden ve sorunsuz işbirliği araçlarından yararlanır. Görev yönetimini kolaylaştırmak, takım iletişimi geliştirmek ve verimliliği artırmak için en iyi proje yönetimi yazılımıdır.

Proje yönetiminizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız?

ClickUp'a bugün kaydolun ve takımınızın iş yapma şeklini nasıl devrim niteliğinde değiştirebileceğini görün!