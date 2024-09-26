farklı Kullanım Örnekleri için 15 Trello Pano Örneği

Yüksek performanslı bir Agile takımına başarılarının sırrını sorarsanız, muhtemelen "pano" hakkında çok şey duyacaksınız

Kanban panosu, görünürlüğü artıran, darboğazları belirleyen ve iş yükünü etkili bir şekilde dengeleyen bir iş akışı yönetim aracıdır.

Projeler karmaşıklaştıkça, düzenli kalmak çok önemli hale gelir. Bu nedenle birçok takım, iş akışlarını kolaylaştırmak için Kanban panolarına yönelir.

Atlassian paketinin bir parçası olan Trello, hem ofis içi hem de uzaktaki takımlar için çok uygun bir görsel proje yönetimi aracıdır. Trello pano şablonları, karmaşık iş süreçlerini ve iş akışlarını planlamanın kolay bir yolunu sunarak projeleriniz için bir şablon görevi görür.

Bu makalede, en iyi Trello pano örneklerini ele alacak ve bunların farklı senaryolarda verimliliği nasıl artırabileceğini keşfedeceğiz.

Ayrıca, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı belirlemek için ClickUp ve Trello'yu karşılaştıracağız.

verimliliği Artırmak için 15 Trello Pano Örneği

Pazarlama

trello aracılığıyla

İşinizi çevrimiçi ortama taşımayı hedefliyorsanız, Trello'nun Web Sitesi Görev Planlayıcı Şablonu, hedef kitlenize ulaşmak için tam da ihtiyacınız olan şey. Profesyonel görünümlü blogunuzu veya sitenizi planlamaktan tasarlamaya, başlatmaya ve yedeklemeye kadar her adımda size rehberlik eder

Her adım, pazarlama takımları için kapsamlı bir kontrol listesi içerir ve site yayına alınana kadar ilerlemeyi takip etmeyi kolaylaştırır. Zaten bir web siteniz varsa, bu pano tasarımını yenilemenize ve kullanıcı deneyimini geliştirmenize de yardımcı olabilir.

💡 Profesyonel ipucu: Trello'da web sitesi projeleri üzerinde çalışanlar için, İçe Aktarma Güçlendirme özelliği oyunun kurallarını değiştirir. Kullanıcıların mevcut bir siteden sayfa listesini içe aktarmasına veya yeni bir site için sayfa taslağı oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca, kartları ayarlarken Google Analytics'ten alınan bilgiler gibi özel alan verilerini doğrudan Trello'ya aktarabilir.

Satış

trello aracılığıyla

Crmble'ın CRM ve Satış Boru Hattı Şablonu, satış iş akışınızı görsel olarak çekici ve düzenli bir boru hattına dönüştürerek, her bir potansiyel müşteriyi baştan sona kolayca izlemenizi sağlar.

Özelleştirilebilir kartlar, benzersiz ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan potansiyel müşteri ayrıntılarını, notları ve son tarihleri eklemenizi sağlar. Şablonun CRM özellikleri, müşteri etkileşimlerini doğrudan Trello içinde yönetmenize ve tüm bilgilerinizi tek bir kullanışlı yerde tutmanıza yardımcı olur. Ayrıca, ilerleme izleme ve görsel özetler, tüm görevlere ayrıntılı görünürlük sağlar.

Yeni eklenen bir özellik, kişi telefon numarasının yanında WhatsApp düğmesi bulunur ve Trello panolarınızdan doğrudan WhatsApp konuşmasına geçmenizi sağlar.

İnsan Kaynakları (İK)

trello aracılığıyla

Trello'nun İşe Alım Süreci Şablonu, işe alım sürecini kolaylaştırmada en büyük yardımcınız. İşe alım sürecindeki kaosu, iyi organize edilmiş, görsel bir sürece dönüştürerek, aday bulma aşamasından nihai işe alım kararlarına kadar size rehberlik eder.

Her pozisyonun kartına iş tanımlarını ekleyerek, her adayın sürecini kolayca izleyebilir ve güncelleyebilirsiniz. Trello kartlarını kullanarak aday bilgilerini, mülakat notlarını ve sonraki adımları tek bir yerde saklayın. Böylece, bilgi aramak için uğraşmak veya umut vaat eden adayları takip etmekte zorlanmak zorunda kalmazsınız.

Ayrıca, şablonun görsel düzeni, işe alım sürecinizin hızlı bir özetini sunarak darboğazları tespit etmenize ve son teslim tarihlerini izlemenize yardımcı olur.

Ürün Yönetimi

trello aracılığıyla

Trello için Ürün Yol Haritası Şablonu, ürün yönetimini ustalıkla gerçekleştirmenin anahtarıdır. Ürün vizyonunuzu dinamik, eyleme geçirilebilir bir yol haritasına dönüştürerek karmaşık planlamayı kolaylaştırır.

Yaklaşan sprintler için özellik isteklerine öncelik vermek ve Agile takımınız için şeffaf bir geliştirme süreci oluşturmak için kullanın. Kullanıcı hikayelerini ve müşteri geri bildirimlerini doğrudan her özellik kartında düzenleyin, böylece önemli ayrıntılara kolayca başvurabilirsiniz.

Basit proje panosu, her özellik fikrine aynı çerçeveyi uygulayarak tutarlılığı sağlarken, kontrol listeleri sorunsuz uygulama için geliştirme ve tasarım gereksinimlerini özetler. Ayrıca, kartlara hikaye puanları eklemek sprint planlamasını geliştirebilir ve takımınızın iş yükünü daha iyi yönetmenizi sağlayabilir.

Daha fazla bilgi: Proje Yönetimi Yaklaşımları ve Metodolojileri Türleri

Müşteri Desteği

trello aracılığıyla

Trello Müşteri Desteği Şablonu, müşteri deneyimini geliştirmek için gerektiği gibi özelleştirilebilir.

Bir destek talebi formu gönderildiğinde veya destek adresinize bir e-posta geldiğinde, tüm ayrıntıları içeren bir kart otomatik olarak "Gelen Destek Talepleri" listesinde oluşturulur. Buradan, ilgili takım üyelerini ekleyebilir ve kartı Atananlar listesine taşıyabilirsiniz.

Takımınız istek üzerinde çalışırken, kartı "İlerleme Halinde" listesine taşıyarak kartın durumunu günceller. İnceleme gerekiyorsa, "Onay Bekliyor" etiketini kullanın. Sorun çözüldüğünde, kart "Çözüldü" listesine taşınır ve süreç tamamlanır.

Bu şablon, destek ekibinizin iş akışını kolaylaştırarak her şeyi Trello içinde düzenli ve erişilebilir tutar.

BT

trello aracılığıyla

Trello Mühendislik takımı, iş akışı yönetimini kolaylaştırmak için Kanban Şablonu'nu oluşturdu. Altı listeyle (Backlog, Tasarım, Yapılacaklar, Yapılıyor, Kod İnceleme, Test ve Tamamlandı) geliştirme sürecini net bir şekilde haritalamak isteyen mühendislik takımları için ideal bir seçimdir.

Ayrıca, Invision veya Figma gibi tasarım araçları için güçlendiricileri etkinleştirerek ve bu kaynakları doğrudan iş akışınıza entegre ederek Trello panonuzu geliştirebilirsiniz.

Finans

trello aracılığıyla

Giderleri takip etmek, özellikle karmaşık elektronik tablolarla uğraşırken, genellikle çok zorlu bir iş olabilir. Excel bütçesi oluşturmak ve bunu güncel tutmak zahmetli ve zaman alıcı olabilir. Neyse ki, Cedrik Bell'in Bütçe Şablonu basit bir çözüm sunuyor.

Kullanıcı dostu ve esnek tasarımı, her gideri oluştuğu anda kaydetmenize olanak tanır. Harcamalarınızı ve vadesi geçmiş taslakları ilgili bölümlere girmeniz yeterlidir, toplam tutar altta hesaplanır.

Bütçe yönetimine kolay bir yaklaşımdır. Daha fazla kolaylık için, veri yönetimini kolaylaştırmak ve zaman kazanmak için Google Drive'ı bir güçlendirici olarak entegre edin.

Tasarım

trello aracılığıyla

Tasarım Sprint Şablonu, sizi ve takımınızı yapılandırılmış, zaman kutusuna dayalı bir problem çözme ve inovasyon yaklaşımı ile tanıştırır.

Öncelikle, sorunu netleştirip hedeflerinizi belirlediğiniz "Anlama" aşamasına geçersiniz. Ardından, tüm olası çözümleri beyin fırtınası yaparak yaratıcı olmanız gereken "Ayrışma" aşamasına geçersiniz. Fikirlerinizi belirledikten sonra, bunları daraltıp eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürdüğünüz "Yakınlaşma" aşamasına geçersiniz.

Sırada, en iyi fikirlerinizi somut tasarımlara dönüştürdüğünüz ve bunları proje yöneticisi ve meslektaşlarınızla paylaşarak değerli geri bildirimler topladığınız "Prototip Oluşturma" aşaması geliyor. Bu Trello şablonu, tasarım sprintlerinizi daha verimli hale getirir ve takımınızı doğru yolda tutar, böylece hep birlikte harika çözümler yaratmaya odaklanabilirsiniz.

Operasyon

trello aracılığıyla

Akıllı Alanlar ile desteklenen Envanter Yönetimi Şablonu, envanter öğelerinizi düzenlemenize, stok seviyelerini izlemenize ve siparişleri tek bir yerden yönetmenize olanak tanıyarak stok izleme ve yönetimini basitleştirir

Şablon, "Elinde Stok", "Düşük Envanter" ve "Siparişler" gibi kategoriler için sezgisel listeler içerir ve envanter durumunuzu bir bakışta takip etmenizi kolaylaştırır. Miktarlar, yeniden sipariş seviyeleri ve tedarikçi bilgileri gibi anahtar ayrıntıları özelleştirebilir ve otomatikleştirebilirsiniz, böylece manuel giriş yapmadan güncel bilgilere sahip olursunuz.

Malzemeleri izlemek, stok seviyelerini yönetmek veya yeniden siparişler için hazırlık yapmak gibi işlemlerde, bu Trello pano örneği envanterinizin net bir görünümünü sunar. İşlemlerinizi kolaylaştırır ve stok tükenmesini veya fazla stoklanmayı önleyerek tedarik zincirlerinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Yasal

trello aracılığıyla

Trello'daki Kamu Proje Yönetimi Şablonu, hukuki araştırma, müşteri davaları veya iç projeler ile uğraşıyor olsanız da, siloları yıkmak ve takımınızın sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlamak için idealdir

Başlamak için şunları yapabilirsiniz:

Tüm anahtar belgeleri, toplantı programlarını ve SSS'leri elinizin altında tutmak için "Kaynaklar" listesiyle başlayın

"Proje Hedefi" ve "Gereksinimler" listesi ile projenizin amacını ve hedeflerini takip edin

"Yapılacaklar" listesiyle günlük görevleri yönetin ve "Beklemede" listesiyle neyin beklemede olduğunu izleyin

"Engeller"de sorunları işaretleyin, "Tamamlandı"da başarıları kutlayın ve "Proje Bütçesi ve Maliyetleri"nde maliyetleri izleyin

Yönetici

trello aracılığıyla

Sağlam bir iş planı hazırlamak için hazırlık yapıyorsanız, İş Planı Şablonu stratejinizi özetlemenizi ve düzenlemenizi kolaylaştırır. Her şeyi yönetmesi kolay listelere ayırır, böylece en önemli konulara odaklanabilirsiniz.

Şablon aşağıdaki listeleri içerir:

Belgeler

Kullanım Örnekleri

Özet

Şirket Genel Bakış

Ürün/Hizmet Açıklaması

Pazar Analizi

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)

trello aracılığıyla

Araştırma Projesi Şablonu, araştırma sürecinizin her adımını kolaylaştırmak, düzenli ve odaklanmış kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. "Bu pano ne için?" bölümünü inceleyerek başlayın. Bu bölüm, panoyu nasıl kullanacağınızı ve araştırma projenizi nasıl başlatacağınızı anlamak için yol haritanızdır.

Planlamayı otomatik olarak yönetmek için bir Calendly bağlantısı ayarlayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra, panoyu yeni planlanan görüşmeleri doğrudan panoya aktaracak şekilde yapılandırabilirsiniz, böylece her şeyi tek bir yerde tutabilir ve manuel güncelleme zahmetinden kurtulabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Gantt grafiği ile Kanban panosu arasındaki farkları anlayarak ihtiyaçlarınıza en uygun olanı belirleyin. Gantt grafikleri, zaman çizelgeleri ve bağımlılıkları iyi tanımlanmış projeler için mükemmeldir, Kanban panoları ise doğrusal bir zaman çizelgesine uymayan projeler için çok ihtiyaç duyulan esnekliği sunar.

Müşteri Başarıları

trello aracılığıyla

Müşteri Başarı Yönetimi Trello Şablonu, müşteri ilişkilerini ve yazılım dağıtımlarını kolaylaştırmak için gerekli bir araçtır. Pano, müşteri başarı yöneticileri (CSM'ler) ve müşterilerin etkili bir şekilde işbirliği yapabileceği bir paylaşım alanı haline gelir

En üstte, "Öne Çıkanlar" listesi, anahtar belgelere ve notlara sürekli görünürlük sağlayarak herkesin panonun nasıl kullanılacağı konusunda aynı sayfada olmasını sağlar. "Gündem Öğeleri" listesi, toplantı gündemleri oluşturmak ve iyileştirmek, notları izlemek ve eylem öğelerini takip etmek için mükemmeldir

"Projeler/Girişimler" ve "Üçüncü Taraflar/Entegrasyonlar" listeleri, devam eden projeleri ve entegrasyonları izlemeye yardımcı olarak çeşitli girişimler ve CSM'nin nasıl yardımcı olabileceği konusunda netlik sağlar. "Özellik İstekleri" ve "Hatalar" listeleri, müşteri geri bildirimlerini ve sorunlarını yönetmek ve önceliklendirmek için çok önemlidir

Son olarak, "Tamamlandı" listesi, tamamlanan projeler, hatalar ve özellik istekleri için bir arşiv görevi görür ve panonuzun kritik görevlere odaklanmasını sağlarken geçmiş başarıları da sergiler.

İçerik

trello aracılığıyla

İçerik planlamak zaman alıcı ve çok düşünmeyi gerektiren zorlu bir iş olabilir.

Blog İçerik Planı Şablonu, gelecek tüm blog gönderileriniz için net bir plan oluşturarak içerik yönetim sürecini basitleştirir ve içeriği her zaman doğru zamanda sunmanızı sağlar.

Bunu, görevleri doğru yazarlara atamak için kullanabilir ve her parçanın hak ettiği ilgiyi almasını sağlayabilirsiniz. Her içerik parçası kendi kartına sahiptir ve yazarlar bu kartları bitirdikleri işlere bağlantı eklemek için kullanabilirler.

İdari

trello aracılığıyla

Günlük Görev Yönetimi Şablonu, günlük yapılacaklarınızı kolayca görselleştirmenize yardımcı olur, böylece düzenli kalabilir ve profesyonel ve kişisel görevlerinizi asla kaçırmazsınız.

Kullanmak için, bugün, yarın veya daha sonra yapılacak görevleri "Backlog" (Bekleyenler) listesine ekleyin. Her gün, tamamlamayı planladığınız görevleri "Bugün Yapılacaklar" listesine sürükleyin. Tamamladıktan sonra, bunları "Bugün Tamamlandı" listesine taşıyın.

Bu kurulum, görev yönetimini kolaylaştırır ve işlerinizi düzenli tutar.

Trello Pano Sınırlamaları

Trello şablonları, özellikle küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için birçok avantaja sahiptir, ancak bazı sınırlamaları da vardır.

Trello'nun ücretsiz sürümü, çalışma alanlarını 10 işbirlikçi ile sınırlar, bu da büyük takımlar için kısıtlayıcı olabilir ve Kanban panoları tüm planlarda mevcut olsa da, Gösterge Paneli, Gantt Grafikleri, Zaman Çizelgesi ve Takvim görünümleri gibi özelliklere yalnızca ücretli planlarla erişilebilir.

Raporlama, zaman takibi ve gider izleme gibi birçok gelişmiş fonksiyon, Power-ups aracılığıyla üçüncü taraf entegrasyonları gerektirir ve bunlar da ek ücrete tabidir.

Son olarak, takım iletişimi Trello kartlarındaki yorumlarla sınırlıdır ve bu, daha iyi etkileşimler için yeterli olmayabilir.

Kullanıma hazır, tamamen özelleştirilebilir Kanban panosu şablonlarının yanı sıra gerçek zamanlı işbirliği ve gelişmiş görev yönetimi özellikleri sunan bazı Trello alternatiflerine göz atalım.

Trello Pano Alternatifleri

ClickUp, iş akışınızı kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için tasarlanmış hepsi bir arada proje yönetimi ve Kanban yazılımıdır.

ClickUp'ı ayıran özellik, uyarlanabilirliğidir. Proje yönetimi uygulamalarına yeni başlayan veya deneyimli bir kullanıcı olsanız da, ClickUp Kanban Pano Görünümü, görevleri esnek bir Kanban sisteminde yönetmenize yardımcı olmak için herhangi bir takım boyutuna göre genişletilebilir ve ölçeklendirilebilir.

Tamamen özelleştirilebilir ClickUp Kanban Pano Görünümü ile görevleri ve projeleri kolayca yönetin

Kanban Görünümünü özelleştirerek panolarınızı duruma, atanan kişiye, önceliklere ve daha fazlasına göre düzenleyebilirsiniz. "Her Şey Görünümü" ile birden fazla iş yükünü aynı anda yönetebilirsiniz. Durumları doğrudan panonuzda özelleştirin ve sürükle ve bırak özelliği ile görevleri iş akışları arasında kolayca taşıyın.

Ayrıca, "Toplu İşlem Araç Çubuğu" birden fazla görevi aynı anda güncellemenizi sağlayarak bu yazılımı verimli bir proje yönetimi yazılımı haline getirir.

ClickUp'ın Proje Yönetimi ile iş yönetimini basitleştirin

ClickUp'ın Kanban Panosu şablonları kitaplığı, çeşitli ihtiyaçlara uyacak ve başlangıçtan itibaren verimliliği artıracak önceden tasarlanmış panolar sunar.

ClickUp'ın Kanban Şablonu, esneklik ve yapı arasında mükemmel bir denge sağlayarak ilerlemeyi görselleştirmenize ve iş akışınızdaki darboğazları kolayca vurgulamanıza olanak tanır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kanban Panosu Şablonu ile işlerinizi görselleştirin ve süreçleri kolaylaştırın

ClickUp'ın Kanban Şablonu size şu konularda yardımcı olacaktır:

Her takım üyesinin görevlerinin görünürlüğünü artırın

Daha büyük projeleri daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırın

Görevlerin ilerlemesini sağlamak için takımlar arasındaki iletişimi geliştirin

Ne tür bir proje üzerinde çalışıyor olursanız olun, bu Kanban şablonu düzenli ve üretken kalmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Kanban panolarını hızlı bir şekilde oluşturmak istiyorsanız, AI Asistanı ClickUp Brain, proje verilerinize göre görevleri otomatik olarak oluşturup düzenleyerek süreci hızlandırabilir. AI kullanarak olası sorunları tahmin eder ve akıllı öneriler sunarak proje yönetimini daha verimli ve sezgisel hale getirir.

ClickUp ile İş Akışlarını ve Verimliliği Artırın

Trello, popüler bir proje yönetimi aracıdır ve şablonları, proje planlama ve yönetimi için yararlı bir başlangıç noktası sağlayabilir. Ancak, mevcut en kapsamlı çözüm olmayabilirler.

ClickUp, kategorileri ve ilerlemeyi etkili bir şekilde takip etmek için Özel Alanlar ve Durumlar ile birlikte proje yönetiminin tüm yönlerini kapsayan geniş bir şablon aralığı sunan sağlam bir proje yönetimi ve verimlilik platformudur.

Proje planınızı görselleştirmek için çeşitli görünümler sunan ClickUp, esnekliği ve kişiselleştirme olanaklarıyla rakiplerinden ayrılır. ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun.