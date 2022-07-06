Gantt Grafiği ve Kanban Panosu: Projenizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Proje takımları daha küresel ve işlevler arası hale geldikçe, proje yöneticileri süreçleri sürekli olarak yeniden değerlendirir. Ve bu hassas bir görevdir! Aynı anda çok fazla değişiklik, bir takımın verimliliğini bozabilir ve diğer yandan, yavaş iyileştirmeler kaçınılmaz olarak inovasyonu olumsuz etkiler.

Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi gelişmiş araçlarla karşılaştınız, ancak bunların projenizin ve takımınızın ihtiyaçları için doğru süreç çözümü olduğuna tam olarak ikna olmadınız.

Bu kılavuzda, Gantt grafiği ile Kanban panosu arasındaki farklar, her birinin proje yönetiminde nasıl kullanıldığı ve seçim yaparken dikkate almanız gereken noktalar açıklanmaktadır.

Gantt grafiği ve Kanban panosu: Derinlemesine inceleme

Bu iki proje yönetimi aracının birbirinden daha iyi olmadığını not etmek önemlidir. Bir proje yönetimi aracının nasıl tanıtıldığı, eğitimi ve benimsenmesi başarıyı belirleyen en önemli faktörlerdir. Projeniz için Gantt grafiği mi yoksa Kanban panosu mu kullanacağınıza karar vermenin en iyi yolu şudur:

Gantt grafikleri, haftalar, aylar ve hatta yıllar süren ilgili, karmaşık projeleri takip etmek için en iyisidir. Günlük kullanım örneği, bir proje yöneticisinin birden fazla takımdaki kampanyalarının ilerlemesini görselleştirmesidir.

Kanban panoları, sürekli iş akışına odaklanmak, bireysel görevleri önceliklendirmek ve ilerleme sınırlarını belirlemek için en uygun seçenektir. Günlük kullanım örneklerinden biri, yazılım geliştirme takımlarının tamamlanana kadar her aşamadan geçen tüm işleri görevler olarak görselleştirmesidir.

Şimdi, Gantt grafiği ile Kanban panosu karşılaştırmamıza devam ederken her ikisinin de iç yapısına bir göz atalım!

Gantt grafiği nedir?

Gantt grafiği, bir projenin zaman çizelgesinin başlangıç ve son teslim tarihlerini gösteren yatay bir çubuk diyagramıdır. Gantt grafikleri ayrıca önemli proje dönüm noktalarını ve görevlerin birbirine nasıl bağlı olduğunu gösterir. Bu özellikler, takımların herhangi bir dönem için ayrıntılı ve karmaşık projeleri planlamasına yardımcı olur.

Tipik bir Gantt grafiğinin altı ana bileşeni şunlardır:

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Dönüm noktaları: Bir projenin zamanında tamamlanması ve başarısı için belirlenen önemli tarihleri bir sembolle gösterir Oklar/Çizgiler: hangi görevlerin diğer görevleri blokladığını ve beklediğini gösterir ( : hangi görevlerin diğer görevleri blokladığını ve beklediğini gösterir ( bağımlılıklar olarak adlandırılır) Çizgi işaretçisi: bir bakışta ne kadar işin kaldığını görmek için geçerli tarihi belirtir Yatay çubuklar: bireysel proje görevlerinin zaman dilimini temsil eder Sol kenar çubuğu: projede yer alan tüm proje görevlerini listeler Zaman ölçeği: tarih kategorilerini gün, hafta veya ay olarak gösterir

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proje yönetimi aracı olarak Gantt grafiğini seçmeniz için 5 neden

Temel olarak, bir Gantt grafiği, takımınızın faaliyetlerini ayarlar ve destekler, böylece bireysel görevlerin tamamlanması için ayrılmış zaman ve kaynaklar olur. Kanban panosu yerine Gantt grafiğini seçmeniz için beş neden:

1. Görevlerin ve alt görevlerin, tüm projeyi zamanında teslim etmek için belirli son tarihleri vardır

Şelale metodolojisi gibi, Gantt grafikleri de görevlerin sırasını açıkça gösterir, böylece takım üyeleri bir görevin başlaması için başka bir görevin bitirilmesini bekleyip beklemediğini bilir. Örneğin, bir tasarımcının kampanyanın kreatif varlıklarını oluşturma görevi, metin yazarı tarafından içerik taslağı gönderilmedikçe başlayamaz. Proje yöneticisi bu zamanlamanın farkında olmalıdır, çünkü iş geç teslim edilirse tüm proje takvimi riske girer.

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ClickUp'taki Gantt görünümünde son teslim tarihindeki değişikliklerin görevler üzerindeki etkisini görselleştirmek için bağımlılıkları yeniden planlayın

2. Projenizin programın gerisinde kalmaması için en önemli görevleri takip etmek istiyorsunuz

Gantt grafiğindeki kritik yol, projenizi zamanında tamamlamak için çok önemli olan görevler zinciridir. Kritik yol ile kritik olmayan görevleri atlayabilirsiniz. Bu, kritik görevlere daha fazla kaynak ayırmanıza ve tamamlanma sürelerini kısaltmanıza yardımcı olacaktır.

Kritik yol, genel programın durumunu belirlemek için Gantt grafiğindeki tüm görevleri kontrol eder

3. Karmaşık bir projeyi yönetilebilir parçalara ayırmak istiyorsunuz

Gantt grafiği, bir görevin parçaları hakkında bilgi verirken büyük resmi görmek için mükemmel bir görsel özet sunar. Aşağıdaki gibi anahtar soruları yanıtlar:

XYZ departmanı projeye hangi aşamada dahil olur?

Her proje/görev için gereksinimler nelerdir?

Hangi projeler veya görevler dönüm noktasıdır?

XYZ bir proje, görev veya alt görev mi?

Bir projenin başlangıç ve son teslim tarihlerini ayarlamanız gerekiyorsa, modern Gantt grafiğinde bunu yapmak çok kolay! Yeni başlangıç/son teslim tarihlerini yansıtmak için bir görevi veya* tüm programı sürükleyip bırakın.

ClickUp'ta Gantt grafiklerinde başlangıç ve son teslim tarihlerini sürükle ve bırak işlemiyle yeniden eşleyin

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✅ Gantt grafiğinin avantajları

Gantt grafikleri, tek bir görünümden birden fazla programı yönetmeye yardımcı olur

Gantt grafikleri, tüm projeye kuşbakışı bir görünüm sağlar

Gantt grafikleri bağımlılıkları ve kritik yolu vurgular

❌ Gantt grafiğinin dezavantajları

Gantt grafiğindeki yatay çubuklar, tamamlanması için gereken kaynakları veya iş miktarını belirlemede yanıltıcı olabilir

Takımlarla işbirliği yaparak Gantt grafiği oluşturmak, ilk kez kullanan kullanıcılar için zor olabilir

Zamanla, Gantt grafiklerinin bakımı zorlaşabilir

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Kanban panosu nedir?

Kanban panosu, önceliklendirme veya bağımlılık stratejilerine ihtiyaç duymayan projeler için en uygun iş akışı görselleştirme aracıdır. Bunun yerine, Kanban panoları iş akışı durumuna göre ilerleyen işleri sınırlamaya yardımcı olur. Bir kart (görevi temsil eder) sol taraftan sağ tarafa doğru her sütunda (iş akışı durumunu temsil eder) ilerler ve TAMAMLANDI durumuna ulaşana kadar devam eder.

Kanban panoları sürekli teslimat için tasarlanmıştır, bu nedenle bu panolarda başlangıç ve son teslim tarihleri Gantt grafiklerine kıyasla daha esnektir.

Kanban panosu, görevleri yolunda tutmak için görsel bir akış gösterir

Kanban panosunun üç ana bileşeni şunlardır:

Kartlar: Bir projeyi tamamlamak için gereken görevler, ilk sütunda başlayan ve Tamamlandı sütununa gelene kadar iş akışında ilerleyen ayrı kartlara ayrılır. Her kart, görevle ilgili gerekli bilgileri (açıklama, atanan kişi(ler) ve son tarih gibi) içerir Sütunlar: En basit formunda, bir Kanban panosu üç sütundan oluşur. Geleneksel sütun adları Yapılacaklar, Yapılıyor ve Tamamlandıdır. Ayrıntılı bir iş akışı için daha fazla Kanban sütunu eklenebilir ve aşamalar, belirli takımlar veya bireysel takım üyeleri olarak tanımlanabilir WIP Sınırları: İşlemdeki İş (WIP) sınırı, bir Kanban panosu sütununda herhangi bir zamanda bulunabilecek görev kartlarının sayısıdır. WIP sınırlarını ayarlamak için "mükemmel" bir sayı yoktur. Sayılar, takımınızın kapasitesine ve becerilerine bağlıdır

proje yönetimi aracı olarak Kanban panosunu seçmeniz için 5 neden

Kanban panoları, görevler her aşamadan geçerken verimliliği korumak için süreçleri standartlaştırması gereken proje takımları için mükemmeldir. Gantt grafiği yerine Kanban panosunu tercih etmeniz için beş neden:

1. Tüm işlerin taahhüt ve teslimat noktalarını ölçmek için güvenilir bir yönetim sistemi istiyorsunuz

Bir görev, talep alındığında mı yoksa takım işe başladığında mı başlar? Talepte bulunan kişi ilkini söyleyebilir, ancak Kanban sisteminde ikincisi tercih edilir.

Taahhüt noktası, işi başlatmak için bir Kanban kartını iş akışına çekme eylemidir. Bu, tüm bilgilerin toplandığı, atanan kişinin görevi başlatmak için hazır olduğu ve saatin başladığı anlamına gelir. Bir görev tamamlandığında, teslim noktasına ulaşmış demektir.

Peki, commit edilmeye hazır olmayan görevler nerede tutulur? Kanban panosunun başında backlog adı verilen özel bir sütunda saklanırlar. Backlog, proje yöneticilerinin öncelik, netlik ve uygulanabilirliğe göre işleri alabilecekleri bir alandır. Bu, takımın herhangi bir zamanda neler olup bittiğini planlamasına, tahsis etmesine ve izlemesine yardımcı olur. (Bununla ilgili daha fazla bilgi 3. maddede!)

2. Bir iş akışının aşamalarında darboğazları ve zaman kaybına neden olan unsurları belirlemek istiyorsunuz

Projelere yönelik çevik veya öngörüsel yaklaşımlar, tutarlı teslimatı iyileştirdiği için Kanban sistemi ile en iyi şekilde çalışır. Örneğin, bir proje yöneticisi, bir sütunda çok fazla görev biriktiğini veya görevlerin biraz fazla zaman aldığını kolayca görebilir. Darboğaz tespit edildiğinde, proje yöneticisi darboğazı ortadan kaldırmak için harekete geçer ve belki de potansiyel bir süreç iyileştirmesi de keşfedebilir:

Jamie bir günde sadece üç görev incelemesini tamamlayabiliyor. Ek incelemeleri desteklemek için başka bir takım üyesini görevlendirebilir miyiz?

İş akışındaki bu aşama, zaman ve insan kaynaklarından tasarruf etmek için otomatikleştirilebilir mi?

Bir görevle ilgili bilgileri toplamak için gereken süreyi hafife aldık. Takımımıza nefes alması için bu aşamadan önce bir tampon oluşturun. Yeni bir özel durum nasıl olur?

ClickUp'ta bir Pano görünümünü düzenlemek için özel durumlar oluşturun

3. Belirli bir zamanda ilerlemekte olan iş miktarını kontrol etmek istiyorsunuz

Hepimizin başına gelir: işin kapsamını tam olarak anlamadan gelen her talebe evet deriz. Kibarca "hayır" demek için bir yol arıyorsanız, Kanban panoları tam size göre!

İş ilerleme (WIP) sınırları, kaynakları mümkün olan en verimli şekilde planlama, tahsis etme ve izleme süreci olan kaynak yönetimini kolaylaştırır. Sezgisel* bir Kanban panosunda, WIP sınırları bir sütunda izin verilen maksimum görev sayısını belirler ve sınır aşıldığında uyarı verir.

ClickUp'ta İş İlerleme (WIP) Sınırları, bir sütunda çok fazla iş olduğunda bunu görsel olarak gösterir

*ClickUp'taki sezgisel Kanban panoları hemen kullanıma hazır! Kanban şablonundaki güçlü sürükle ve bırak özelliğini deneyin ve proje takımlarınızın verimliliğini daha da artırın.

✅ Kanban panosu avantajları

Kanban panoları, proje iş akışı içindeki döngü süresini kısaltır

Kanban panoları daha hızlı çıktı alma şansını artırır

Kanban panoları, belirli bir zamanda devam eden işleri sınırlar

❌ Kanban panosu dezavantajları

Her aşama için zaman çerçevesi belirlenmez/iliştirilmez

Yetersiz önceliklendirme riski

Yinelemeye uygun değildir

Gantt grafikleri ve Kanban panoları hakkında edindiğiniz yeni bilgilerle, artık hangi proje yönetimi yazılımının iş akışı sürecini stressiz hale getireceğine karar verme zamanı! Diğer platformlar sizi Gantt grafikleri veya Kanban panoları arasında seçim yapmaya zorlar, ancak ClickUp'ta biz "Hepsini alın!" diyoruz

ClickUp'ta proje yönetimi için Gantt görünümü ve Pano görünümünü kullanma

ClickUp, takımların görevler, belgeler, sohbet, hedefler, beyaz tahtalar ve daha fazlasını kullanarak işleri planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldiği hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki takımın işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesini sağlayarak verimliliği yeni zirvelere taşır! Ve görünümler, ClickUp'ın gizli sırrıdır.

Görünümler, gözlüklerinizin camları gibidir. Her görünüm benzersiz bir bakış açısı sağlar ve ayrıca bireysel ve takım tercihlerine göre ayarlanabilir. Farklı gruplama, sıralama ve filtreleme yöntemleriyle görevlerinizi nasıl göreceğinizi tamamen kontrol edebilirsiniz.

ClickUp'ta Gantt görünümü nasıl eklenir?

Gantt görünümlerini kullanmaya başlamak için ipuçları ve püf noktaları içeren Gantt görünümü eğitimimize göz atın! ⬇️

ClickUp'ta Pano görünümü nasıl eklenir?

Pano görünümünü kendi yararınıza nasıl kullanabileceğinizi öğrenin ve gününüzü daha hızlı geçirebilmenize yardımcı olacak profesyonel ipuçları alın! ⬇️

ClickUp, işlerinizi kendi tarzınızda görüntüleme esnekliği sunar

ClickUp, görevleri ve diğer işleri düzenlemek ve görselleştirmek için bir düzineden fazla yol sunar. Gantt grafiği ile Kanban panosu karşılaştırıldığında, her ikisi de kendi ortamlarında harika araçlardır, ancak ClickUp'ta daha da güçlüdürler. ⚡️

Projelerinizi yönetme şeklinizi iyileştirme fırsatları ClickUp'ta sizi bekliyor. Verimliliğinizin yönünü değiştirmeye hazır mısınız? Bugün ücretsiz kaydolun!

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