PERT Grafikleri ve Gantt Grafikleri: Avantajlar, Dezavantajlar ve Kendi Grafiklerinizi Oluşturma

Hangi proje yönetimi görünümünün en iyi olduğunu hala tartışıyor musunuz?

Rahat bir nefes alın, çünkü yalnız değilsiniz.

PERT grafikleri ve Gantt grafikleri, takımınızda görevleri haritalamak, düzenlemek ve yürütmek için çok önemli proje yönetimi görünümleridir. Bu, özellikle birden fazla katılımcı ve bağımlılık içeren karmaşık projeler oluştururken ve yönetirken geçerlidir.

Her iki görünüm de herkesin aynı sayfada kalmasına ve takımların aynı hedefe doğru birleşik hareket etmesine yardımcı olur. Harika bir takım sinerjisi gibi geliyor, değil mi?

Ancak, bu iki araç birbirinin yerine kullanılamaz.

Her birinin kendine özgü avantajları, dezavantajları ve kullanım örnekleri vardır. Bunlar, proje yöneticilerinin kariyerlerinin her aşamasında ve sektörden bağımsız olarak akılda tutmaları gereken çok önemli hususlardır.

Bu kılavuz, PERT ve Gantt grafiklerinin nüanslarını, artıları ve eksileri dahil olmak üzere derinlemesine inceleyerek, hangi durumlarda hangi aracın kullanılması gerektiğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Bonus olarak, bunları ClickUp gibi bir proje yönetimi aracında nasıl oluşturacağınızı da göstereceğiz. 🙂

🔍 PERT grafikleri nedir?

PERT grafikleri, Program Evaluation Review Technique (Program Değerlendirme İnceleme Tekniği) kelimelerinin kısaltmasıdır ve bir projenin zaman çizelgesini grafiksel olarak düzenleyerek, tahmini tamamlanma süresine göre tek tek görevlere bölen ağ diyagramlarıdır.

Zaten hevesli bir Zihin Haritaları kullanıcısıysanız, PERT grafikleri size çok anlamlı gelecektir.

İlginç bilgi: Bu grafikler ilk olarak 1950'lerde ABD Donanması tarafından nükleer denizaltıları silahlandırmaktan sorumlu alt yüklenicileri koordine etmek için geliştirilmiştir. Elbette, PERT grafikleri o zamandan bu yana çok yol kat etmiş ve artık çok daha az karmaşık hedefleri gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. 😅

PERT grafiğinin 4 önemli bileşeni

PERT grafiğinin karmaşıklığı aynı kalmıştır. Bu grafiği oluşturan dört önemli bölüm vardır:

Her proje dönüm noktası , ağ diyagramında bir düğüm olarak temsil edilir Her dönüm noktasını birbirine bağlayan görevler oklarla gösterilir Oklar , diğerlerinin gerçekleştirilebilmesi için önce hangi dönüm noktalarının tamamlanması gerektiğini gösteren bağımlılıklar olarak da işlev görür Her ok, görevi tamamlamak için en fazla üç zaman damgasına sahiptir: iyimser zaman, kötümser zaman ve en olası zaman

Kulağa biraz karmaşık gelebilir, ancak temel olarak tüm zaman damgalarını bir araya getirerek, proje akışına genel bakışın yanı sıra tahmini tamamlanma süresini de elde edersiniz.

Tüm bunların projenizin karmaşıklığına bağlı olduğunu unutmayın. Tamamlanana kadar birden fazla yol izlemeniz gerekebilir. Örneğin, bir yazılım platformu oluşturuyorsanız, programlama, test, ön uç tasarımı ve daha fazlası ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilmelidir.

İşte burada PERT grafikleri, proje yönetiminin kritik yol yöntemi ile devreye girer.

ClickUp'ta tek bir anahtarla kritik yolunuzda kalan görevlere göre iş yükünüzü görüntüleyin!

Kritik yol yöntemi, bir projeyi tamamlamak için gerekli olan görevleri ve en az zamanı görmenize yardımcı olur. Esasen, anlık görünümünüzden gereksiz öğeleri ortadan kaldırarak projenizin en temel zaman çizelgesini görselleştirmenize yardımcı olur.

Özellikle zamanınız kısıtlıysa, bu, en kısa sürede tamamlamanız gereken görevleri önceliklendirmenize ve ilerlemeniz için gerekli olmayan veya projenizi etkilemeden daha sonraki bir tarihe ertelenebilecek ek görevleri atlamanıza yardımcı olabilir.

PERT grafiğinizi bir planlama aracı olarak kullanarak, en iyi yolun neye benzediğini ve belirlediğiniz zaman çizelgelerini kullanarak ne kadar süreceğini belirleyebilirsiniz.

PERT grafiği neye benzer?

Bu noktada, PERT grafiğinin proje yönetimi iş akışınızda nasıl görünebileceğini merak ediyor olabilirsiniz. En temel formunda, bir projenin kritik yolunu belirlemek için kullanılan PERT grafiği şuna benzer:

PERT grafiği denince "diyagram" düşünün ve yaratıcılığınızın kanatlarını açmasına izin verin!

Tüm proje yönetimi yazılımlarında bulunan ortak PERT benzeri özellikleri kullanarak projenizin en önemli görevlerini birbirine bağlayarak akışını geliştirin. Bu, şema şablonları, zihin haritası araçları ve hatta dijital beyaz tahtalar gibi, iş akışınızı en iyi şekilde çizmenize yardımcı olacak araçları içerebilir.

Şekiller, görevler, notlar ve belgeler arasında bağlantılar kurarak ClickUp Beyaz Tahtalar veya Zihin Haritaları gibi özelliklerle mükemmel PERT grafiğinizi oluşturun

Proje yönetiminde PERT grafiklerinin artıları ve eksileri

Bir projeyi yönetmenin tek bir yolu yoktur. PERT grafiği, takımınız için ideal çözüm gibi görünebilir, ancak kimse PERT konusunda mükemmel değildir ve bir yöntemi kullanmaya başlamadan önce, o yöntemin güçlü ve zayıf yönlerini bilmek önemlidir.

Önce iyi haberler. 🥰

PERT grafiklerini kullanmanın avantajları nelerdir? Şunları yapabilirsiniz:

Her görev için gereken zamanı tahmin edin, izleyin ve gözden geçirin

İşiniz sırasında kaynakları daha kritik görevlere yeniden dağıtmak için slack süresi ekleyin

Bir görev eklediğinizde veya başka bir görevin süresini değiştirdiğinizde projenin nasıl değişeceğini görmek için "ne olur" analizleri yapın

Proje yönetiminizi zaman içinde ölçeklendirmek için tekrarlanan eylemleri belirleyin

Projeyi zaman içinde ayarlayın, özellikle kritik yolunuzda bir değişiklikle karşılaşırsanız

Kulağa hoş geliyor, değil mi? PERT grafikleri bir nedenden dolayı popülerdir.

Yine de, eksiklikleri de anlamak çok önemlidir:

Her görevin zaman çizelgeleri özneldir. Her süreyi geçmiş projelerden edindiğiniz deneyimlere veya gerçekçi beklentilere dayandırmıyorsanız, yanlışlıkla takımınızı başarısızlığa ayarlamış olabilirsiniz

Kritik yolunuza çok dar bir şekilde odaklanmak, projenin başarısına da yardımcı olabilecek önemli ikincil görevleri göz ardı etmenize neden olabilir

Açıkçası, PERT grafikleri genellikle kurulumu zordur ve sık sık güncellenmesi gerekir. Süreç tek başına zaman alıcı olabilir ve kritik yol sıklıkla değişebileceğinden, PERT grafikleri oldukça hızlı bir şekilde güncelliğini yitirir

Zaman çizelgeniz önemli olmakla birlikte, her görevi tamamlamak için gereken maliyetler ve kaynaklar da önemlidir. PERT grafiğinizi her şeyin üstüne koyarak takımınızı aşırı çalıştırmamaya veya bütçenizi aşmamaya dikkat edin

Bu artılar ve eksiler, PERT grafiklerini proje yönetiminin bazı yönleri için mükemmel hale getirir, ancak tüm yönleri için değil. İşte burada Gantt grafikleri gibi diğer araçlar devreye girer.

PERT grafik şablonlarıyla hemen başlayın!

🔍 Gantt grafiği nedir?

Gantt grafiği, bir projenin zaman çizelgesi görünümüdür, ancak Y ekseni ve X ekseni olmak üzere iki boyutlu yatay bir çubuk grafik olarak düzenlenmiştir.

Y ekseni , projeyle ilişkili bireysel görevleri ve her görev için görev sahibi gibi temel değişkenleri listeler.

X ekseni, zaman çizelgesi veya takvim görünümünü gösterir ve bazen bir projenin tahmini süresinin tamamını kapsayacak şekilde günlere, haftalara veya aylara ayrılır.

Grafiğinizdeki her çubuk tek bir görevi temsil eder. Görevin ne zaman başladığını ve zaman çizelgesi boyunca ne zaman bitmesi gerektiğini gösterir. Bu, proje yöneticileri ve diğer ekip üyeleri için mevcut, yaklaşan ve gecikmiş görevleri kolayca takip etmenin mükemmel bir yoludur.

Bu iki temel boyutun ötesinde, Gantt grafiği bağımlılıkları, diğerleri tamamlanana kadar başlatılamayacak veya tamamlanamayacak görevleri gösterir. Görev ilişkileri ve bağımlılıkları her projede ortaya çıkar, bu nedenle bunları takip etmek önemlidir. Her zaman bir görevin diğerinin tamamlanmasını beklediği, başka bir görevi bloke ettiği veya aynı anda gerçekleşen diğer görevlerle bağlantılı olduğu durumlar olacaktır.

Gantt grafiklerinin arkasındaki basitlik, bunların mevcut en popüler proje yönetimi metodolojilerinden biri haline gelmesine yardımcı olmuştur. Gantt grafiğinin kullanım örneklerini inşaat, etkinlik planlama, pazarlama, eğitim ve daha birçok alanda bulabilirsiniz. Hepsini özetlersek, Gantt grafiğiniz şuna benzer olabilir:

ClickUp'ın Gantt görünümünü kullanarak görevlerinizi Listenizden basit bir Gantt grafiğine anında aktarın

Projeniz için Gantt grafiği kullanmanın artıları ve eksileri

Gantt grafikleri popüler olmasının bir nedeni var. Farklı sektörlerdeki proje yöneticileri, aşağıdaki anahtar avantajları nedeniyle bu grafiklere güveniyor:

Gantt grafikleri okunması kolaydır ve takım üyeleri, işlevler arası takımlar ve paydaşlar için harika olan yüksek şeffaflık sunar

Esnekler! Tek tek görevlerin son teslim tarihlerini kolayca güncelleyebilirsiniz

Gantt grafikleri, son tarihler, bağımlılıklar ve bazen proje dönüm noktaları gibi önemli bilgileri bir bakışta kolayca görselleştirmenizi sağlar

Bunları birden fazla bölüme ayırarak çok yönlü projeleri sindirilebilir parçalar halinde yönetebilirsiniz

Aynı zamanda, bir Gantt grafiği seçmek, projeyi sihirli bir şekilde başarılı kılmaz. Diğer araçlarda olduğu gibi, bu planlama yönteminin bazı potansiyel dezavantajlarıyla da uğraşmanız gerekecektir:

Gantt grafikleri sizin için çok basit olabilir. Özellikle karmaşık projeler veya görevler için, proje yöneticileri son teslim tarihleri, bağımlılıklar ve zaman çizelgelerinden daha fazla ayrıntı arayabilirler

Bazı Gantt grafiklerinde, görevlerin önceliklendirilmesini zorlaştırabilecek hiyerarşik bileşenler yoktur

Özellikle çok sayıda görev içeren büyük projelerde, Gantt grafikleri çok büyük hale gelebilir ve tek bir genel bakış olarak görüntülenmesi neredeyse imkansız hale gelebilir

PERT grafiklerinde olduğu gibi, Gantt grafiklerinde de görevlerin tamamlanma süreleri tahmin edilir. Bu tahminlerin doğruluğu tamamen Gantt grafiğini oluşturan kişiye bağlıdır ve yanlışsa yanıltıcı olabilir

Gantt grafikleri, tek tek görevler için boş zamanları veya proje tamamlanmasına giden kritik yolu görüntüleme konusunda sınırlı bir yeteneğe sahiptir

🥊 Nihai karşılaştırma: PERT ve Gantt grafikleri ne zaman kullanılmalı?

Peki, nasıl seçim yapacaksınız?

Her iki proje yönetimi stilinin artıları ve eksileri temel alınarak hazırlanan bu grafik, takımınızın durumuna en uygun kararı vermenize yardımcı olabilir:

PERT grafiği ne zaman kullanılır? Gantt grafiği ne zaman kullanılır? Dahili proje planlaması için bir grafiğe ihtiyacınız var Projenin ilerlemesini iç ve dış paydaşlara iletmek için bir grafiğe ihtiyacınız var Planlamanız, bir projenin üst düzey dönüm noktalarına odaklanır ve ikincil olarak bu noktaya ulaşmak için gereken görevlere odaklanır Planlamanız, daha büyük projenin her bir görevine ve alt görevine odaklanır. Projenizin kritik yolunu tanımlıyorsunuz Projenizin başarılı olması için mümkün olduğunca çok görevi zamanında tamamlamanız gerekir Her görevin ne kadar süreceği hakkında bir fikriniz var, ancak projenin toplam tamamlanma süresini tahmin etmeniz gerekiyor Projenin ne kadar süreceğini biliyorsunuz, ancak her görev için ne kadar zamanınız olduğunu tahmin etmeniz gerekiyor Projenin başarılı bir şekilde akışını ve tamamlanmasını sağlamak için her bir görevin diğerlerine nasıl bağlı olduğunu göstermeniz gerekir Her görev sahibine, kendi görevine ait zaman çizelgesini göstermeniz gerekir

Elbette her durum farklıdır. Yan yana karşılaştırma yapıldığında bile dikkate alınması gereken başka faktörler vardır. Ayrıca, *hem PERT grafiği hem de Gantt grafiği kullanmanın mantıklı olduğu birçok durum vardır.

İki grafik birbirinden önemli ölçüde farklı olduğundan, PERT ve Gantt grafiklerinden elde edilen bilgilerin birleştirilmesi, planlama sürecinizin şeffaflığını ve yönetimini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

Kendi Gantt ve PERT grafiğinizi oluşturma

Sürecin son adımı basittir: ne ve nedeni nasıla dönüştürmek.

Gantt grafikleri geleneksel olarak elektronik tablolarda oluşturulurken, artık süreci daha sorunsuz, daha görsel, kullanıcı dostu ve eyleme geçirilebilir hale getirmek için birçok dinamik Gantt grafiği yazılımı seçeneği bulunmaktadır.

Ücretsiz proje yönetimi aracınız ne olursa olsun, burada göreceğiniz ilkelerin tümü genel olarak uygulanabilir! Bu kılavuzu, sahip olduğunuz araçları temel alarak kendi grafiklerinizi oluşturmak için bir rehber olarak kullanın.

ClickUp'ın Gantt ve PERT grafiklerini oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm sezgisel özellikleri sonsuza kadar ücretsiz olarak sağlayabileceğini unutmayın. 😉

Gantt görünümü, Zihin Haritaları ve ClickUp Beyaz Tahtalar sohbete katıldı

Ama önce, ClickUp nedir?

ClickUp'ı ücretsiz indirin ve işlerinize istediğiniz zaman, istediğiniz cihazdan erişin

ClickUp, günlük yapılacak işlerden karmaşık projelere, hatta işinizin tüm iş akışına kadar her şeyi yönetmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik uygulamasıdır. Her boyuttaki ve her sektörden takımlar için tasarlanan ClickUp, ClickUp'ın Gantt görünümü, PERT grafiği benzeri Zihin Haritaları ve işbirliğine dayalı Beyaz Tahta aracı dahil olmak üzere, işinizi görüntülemek için 15'ten fazla yol ve birçok özelleştirilebilir özellik ile doludur.

Şimdi bu konuyu hallettik, hadi asıl konuya geçelim: Gantt grafikleriyle başlayalım!

ClickUp, süreçleri optimize etmek ve zaman kazanmak için tasarlanmıştır, bu nedenle Gantt ve PERT grafiklerini güncel tutmak için genellikle manuel olarak yapmanız gereken birçok iş bu platformda otomatikleştirilmiştir. Size göstereceğiz. 🙂

Zaman çizelgeniz, projenizdeki görevleri ana hatlarıyla belirledikçe şekillenecektir. ClickUp'ta bir Gantt grafiği oluşturmak için bu, ilk ve en önemli adımdır. ClickUp dahil olmak üzere herhangi bir proje yönetimi yazılımına başlamak için en doğal yer Liste görünümüdür.

Bu, yapmanız gereken her şeyin basit, dikey bir yığınıdır. Market listesine çok benzer. Ancak ClickUp'ın harika yanı, aradığınız bilgilere öncelik vermek için Liste görünümünden Gantt görünümüne kolayca geçebilmenizdir.

Kendi Gantt grafiğinizi oluşturun ve ClickUp'ta farklı görünümler arasında tıklayarak işlerinizi nasıl görselleştireceğinizi özelleştirin

Alt görevler, başlangıç tarihleri, son teslim tarihleri gibi ayrıntıları doldurup görevleri Özel Durumlarla güncelledikçe, Gantt grafiğiniz her bakışta otomatik olarak daha fazla bilgi göstermeye başlayacaktır. Proje akışını oluşturmaya başlamak için tek tek görevlerinize bağımlılıklar eklemeye başlayın.

ClickUp'taki Gantt grafiğinizde görevler arasında bağlantı çizerek bir görevin diğerine nasıl bağlı olduğunu gösterin

Çoğu geleneksel Gantt grafiği bu noktada tamamlanmış olur, ancak biz daha yeni başlıyoruz.

Tipik bir Gantt grafiği kullanırken boş zamanı veya kritik yolu bulamadığınızı hatırlıyor musunuz? Artık böyle olmak zorunda değil. Gantt grafiği görünümünde ClickUp'ın kritik yol ve boş zaman hesaplama seçeneklerini kullanarak her ikisini de otomatik olarak hesaplayabilirsiniz.

ClickUp gibi proje yönetimi yazılımlarını kullanmanın avantajlarından biri, basit bir anahtar ile kritik yolunuzu ve slack zamanınızı hesaplayabilmenizdir

İşte, size ait Gantt grafiğiniz hazır! Ayrıca, ClickUp içinde yer aldığı için, iş akışınıza zaten bağlıdır ve herhangi bir ilerleme veya görev süresi ayarlaması otomatik olarak güncellenir ve ilk bakışta net bir şekilde görünür.

Kurulumu atlamak için çeşitli Gantt grafiği şablonlarıyla başlayın:

PERT grafikleri biraz daha karmaşıktır, ancak Gantt grafiğiniz ClickUp'ta zaten oluşturulmuş olduğundan, iki anahtar özellik ile PERT'inizi kolayca diyagram haline getirebilirsiniz.

ClickUp Zihin Haritaları, projenizin akışını özetleyen bir ağ diyagramı oluşturmanıza olanak tanır ve çoğu PERT grafiğiyle aynı avantajların çoğunu sağlar.

ClickUp Zihin Haritaları gibi son derece görsel diyagram özellikleriyle iş akışınızın bir aşamadan diğerine nasıl geçtiğini gösterin

ClickUp'taki Beyaz Tahtalar, PERT grafikleri dahil olmak üzere her türlü grafiği çizmenize olanak tanır! Doğrudan ClickUp görevlerine dönüştürebileceğiniz şekiller ekleyin ve aralarındaki bağlantıları çizerek iş akışını kolayca gösterin.

PERT grafiğinizi, iş akışınıza doğrudan bağlayabileceğiniz notlar, görevler, belgeler ve çizimlerle bir adım daha ileriye taşıyın ve ClickUp Beyaz Tahtalar ile en kısa sürede harekete geçin

Profesyonel ipucu: ClickUp, her deneyim düzeyine uygun her iki aracı ve Gantt görünümünü kullanmaya başlamak için çok sayıda şablon sunar.

ClickUp'ın Beyaz Tahtalar için özel olarak tasarlanmış dokuz şablonundan birini kullanarak sonsuz tuvalinize biraz yapı katın

Sezgisel kullanıcı arayüzü ile ClickUp Zihin Haritaları ve Beyaz Tahtaları kullanarak PERT grafikleri oluşturmak kolaydır, ancak platformda bir Gantt grafiği oluşturmak için basit bir anahtar yerine biraz daha yaratıcılık gerektirir. Ancak gerçek şu ki, PERT grafiklerinin gerçek gücü burada devreye giriyor.

Zihin Haritası ve Beyaz Tahta özellikleri, PERT grafiklerinin avantajlarından yararlanırken bunları iş akışınıza otomatik olarak bağlamanıza olanak tanır. Basitçe söylemek gerekirse: bu özelliklerin ardındaki fikir, fikirlerinizi daha hızlı ve daha kolay bir şekilde hayata geçirmenizi sağlamaktır. Kim kolaylaştırılmış bir süreci sevmez ki? 😍

Daha fazla bilgi edinmeye hazır mısınız? ClickUp'ı kullanmaya başlamak için şu an gibi bir zaman yok.

ClickUp'taki otomatik Gantt ve PERT grafikleriyle proje planlama sürecinizi daha kolay, görsel ve tamamen şeffaf hale getirmeye başlayın.

