projeleri İzlemek için 10 Ücretsiz Trello Pano Şablonu

Bir projeyi başarıyla yönetmek, odaklanma, planlama ve işleri halletme becerisi (GTD) gerektirir. Hareketli parçalar ne kadar fazla olursa, o kadar organize olmanız gerekir. Bu nedenle birçok takım, iş akışlarını yönetmek için Trello panoları ve Trello şablonları gibi araçlar kullanır. 🛠️

Atlassian araçlarının bir parçası olan Trello, hem ofis içi hem de uzaktan çalışma için görsel bir proje yönetimi aracıdır ve Trello şablonları, projelerinizi planlama ve yönetme konusunda size kısayol sunar.

Ancak Trello şablonu, bu iş için en iyi proje yönetimi şablonu mu? Sonuçta, piyasada bazı harika Trello alternatifleri var. 🤔

Trello şablonunun ne olduğunu ve daha geniş Trello evrenine nasıl uyduğunu açıklayalım. Bazı yararlı Trello proje yönetimi şablonlarını inceleyeceğiz ve ardından size daha iyi hizmet edebilecek bazı alternatifleri paylaşacağız.

Sonuçta, görev yönetimini halletmenin birden fazla yolu vardır.

Trello Şablonu Nedir?

Trello şablonu, Trello panonuz için önerilen bir düzen sunan önceden tasarlanmış bir belgedir, böylece kendiniz oluşturmanıza gerek kalmaz. Temel şablonu Trello proje panonuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirin ve diğer proje planları için gerektiği gibi çoğaltın. ✅

Trello panoları, projenizin ilerleyişine genel bir bakış sağlayan görev yönetimi araçlarıdır. Ayrıca, tüm takım üyelerinizi aynı sayfada tutar ve paydaşların neler olup bittiğini kolayca görmesini sağlar.

Trello pano şablonları, proje hedeflerinizi net bir şekilde görüntülemek, görevleri kolayca planlamak ve iş akışınızı mümkün olduğunca optimize etmek için tasarlanmıştır.

5 Trello Pano Şablonu

Trello proje planlama şablonları hakkında daha iyi bir fikir edinmek için, bunları projelerinizde nasıl kullanabileceğinize dair bazı örnekler inceleyelim.

Amazing Kanban Proje Yönetimi Şablonu, Amazing Fields Trello Power-Up özelliğini kullanarak bir Kanban panosu oluşturur ve sizin için çalışacak şekilde özelleştirir. Kanban panosu, sizin ve takımınızın bir projede tam olarak nerede olduğunuzu ve neye doğru çalıştığınızı kolayca görmenizi sağlar.

Proje Yönetimi Şablonu, proje planı iş akışınızı oluşturmak için bir yapı sunar. Teknik özellikler ve proje belgeleri gibi tüm kaynaklarınızı güvenle saklayın, yanıtlanması gereken soruları kaydedin ve bir görevin Yapılacak, Beklemede, Bloklanmış veya Tamamlandı durumunu izleyin.

Premortem Şablonu, proje planınızda yolunda ilerlemenize yardımcı olacak unsurları ve önünüze çıkabilecek engelleri önceden düşünmenizi sağlar. Böylece, yararlı unsurları en üst düzeye çıkarabilir ve olası engellerle başa çıkmak için bir plan oluşturabilirsiniz. 🚧

Agile Pano Şablonu, çevik bir proje yönetimi çerçevesi içinde işlerinizi tamamlamanıza yardımcı olur. Planlama ve yürütmeden yansıtma ve yinelemeye kadar her adımda size yol gösterir.

Eisenhower Matris Görev Panosu, görevlerinizi kategorilere göre önceliklendirmenizi sağlar. Kategoriler arasında Önemli ve Acil, Önemli ama Aciliyeti Az, Aciliyeti Az ama Önemli ve Önemli ve Aciliyeti Az yer alır. Bu basit şablonu kullanarak, önce neyle ilgilenmeniz gerektiğine karar vermek çok kolay.

Trello Şablonlarını Kullanmanın Sınırlamaları

Bu tür Trello şablonları, özellikle küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için son derece yararlı olabilir, ancak bazı sınırlamaları vardır. 👀

Örneğin:

Büyük takımlar için verimsiz: Son değişikliklerle birlikte, Trello'nun ücretsiz sürümü çalışma alanlarını 10 işbirlikçiyle sınırlandırıyor ve büyük takımlar için en iyi seçim olmayabilir

Birden fazla projeyi veya basit doğrusal akışlara sahip projelerden daha karmaşık projeleri izlemek, Trello'nun işlevselliğinin ötesinde olabilir

Görev yönetimi için etkili olsa da, bu görevler büyük resmin yol haritasına bağlanamaz

Kanban panoları tüm fiyatlandırma planlarında mevcut olsa da, Premium veya Enterprise planlarıyla yalnızca Gösterge Paneli, Zaman Çizelgesi ve Takvim görünümlerini elde edersiniz

Özelleştirme seçenekleri son derece sınırlıdır

Erişim izinlerini kontrol etmek kolay değildir ve muhtemelen herkesin proje panolarınızda düzenleme yapabilmesini istemezsiniz

Raporlama, zaman takibi ve gider takibi gibi birçok işlev, Power-Up özelliği aracılığıyla üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlara dayanır ve Power-Up'ların çoğu için ek ücret ödemeniz gerekir

Yerel görev bağımlılığı özelliği yoktur, bu nedenle Gantt grafiklerini görmek istiyorsanız başka bir Power-Up özelliğine ihtiyacınız olacaktır

Takım iletişimi, Trello kartlarına yorum yazmakla sınırlıdır

10 Alternatif Trello Pano Şablonu

Trello şablonları işiniz için uygun değilse, başka birçok seçenek var ve Trello'nun en iyi alternatiflerinden biri ClickUp. ✨

ClickUp, proje yönetimi için idealdir. Aşağıdaki özelliklerle projelerin planlanmasını, oluşturulmasını ve devreye alınmasını kolaylaştırır:

Ücretsiz şablonlar, kendi panonuzda görünürlük ve aynı kurulum veya sürükle ve bırak özellikleriyle en karmaşık projeleri kolaylıkla yöneten bir platform

Gösterge paneli genel görünümü ile mikro düzey görev ayrıntıları arasında kolayca geçiş yapın

Tüm görevlerdeki bağımlılıkları izlemek için Gantt grafikleri dahil olmak üzere birden fazla proje görünümüne erişin

Özel Alanlar ve Durumlar, yeni başlayan bir kullanıcı olsanız bile hemen hemen her şeyi özelleştirmenize olanak tanır

Projenin farklı düzeylerini koruyan ve kimin ne yapabileceğini yöneten izinler

Çok daha fazla yerleşik işlevsellik ve ekstra ClickUp Entegrasyonları ücretsizdir, Trello , Confluence ve Jira gibi diğer Atlassian araçlarıyla entegrasyonlar dahil

Projenizle ilgili tüm tartışmaları tek bir yerde tutan canlı sohbet

Proje ilerlemesinden gider ve zaman takibine kadar her türlü metrik hakkında raporlar alın 📊

ClickUp birçok başka kullanım alanını da kapsar. Müşteri hizmetleri yardım masanızda CRM olarak, BT departmanınızda uygulama geliştirme aracı olarak veya içerik pazarlama takımınızda sosyal medya yönetim platformu olarak kullanın.

Kısaca, ClickUp, proje yönetimi ve iş akışı yazılımını kolaylaştıran bir yazılımdır.

Ve çok sayıda proje yönetimi şablonu ve verimlilik şablonu ile işiniz daha da kolaylaşacak. Projelerinizi kolaylaştıracak şablonlardan bazılarına göz atalım.

1. ClickUp Kanban Yol Haritası Şablonu

ClickUp Kanban Yol Haritası Şablonu ile proje yol haritanızı görselleştirin ve görevlerin ilerlemesini izleyin

Trello, herhangi bir panoda tüm görevlerinizi gösterirken, ClickUp Kanban Panosu, tüm iş akışınızı istediğiniz şekilde tam olarak görebilmenizi sağlar. Birden fazla proje panosunu aynı anda veya tek tek görebilir ve her panoyu öncelik, son teslim tarihi, durum veya atanan kişi gibi birçok şekilde düzenleyebilirsiniz.

Görev yönetimi düzeyinde, ClickUp Basit Görev Yönetimi Şablonu, Trello proje yönetimi şablonuyla karşılaştırılabilir. Kontrol listelerini kullanarak günlük görevlerini yönetmek isteyen yeni başlayanlar veya girişimciler için idealdir.

ClickUp'ın gerçekten parladığı nokta, ayrıntıların büyük resme nasıl bağlandığını size gösterme yeteneğidir. Yol haritanızı görselleştirmenize ve sürükle ve bırak işlevini kullanarak görev ekleyip kaldırarak yönetmenize olanak tanıyan ClickUp Kanban Yol Haritası Şablonu gibi. 🛣️

Backlog, Yapılacaklar, Devam Ediyor, Test Ediliyor ve Tamamlandı gibi özel durumlar, her görevin ilerlemesini izler. Yol haritanızı her açıdan görmek için çeşitli görünümler arasından seçim yapın: Zaman Çizelgesi olarak veya Önceliklere veya Takım İş Yüküne göre.

Ayrıca zamanı, bağımlılıkları, ilgili iletişimi ve çok daha fazlasını izleyebilirsiniz.

2. ClickUp Proje Yönetimi Takvim Şablonu

ClickUp Proje Yönetimi Takvim Şablonu ile projenizi ve takımınızı yolunda tutun

ClickUp Proje Yönetimi Zaman Çizelgesi Şablonu, projenizi baştan sona planlamak için net bir yapı sunar. Zaman çizelgeleriyle hedefler belirleyin, ardından bu hedeflere ulaşmak için görevler oluşturun ve atayın. Görevleri yapılacaklar listelerine düzenleyin ve özel durumları kullanarak ilerlemelerini izleyin.

Trello proje yönetimi şablonları bu işlevlerin bir kısmına sahiptir, ancak ClickUp birkaç adım daha ileri gider. Zaman takibi ve bağımlılıklar, projenizi yolunda tutmanıza yardımcı olur. Ayrıca Gantt, Proje Aşaması veya Riskler ve Sorunlar Görünümü gibi özel görünümler, projeniz hakkında benzersiz içgörüler sağlar.

ClickUp ayrıca, son teslim tarihleri yaklaştıkça takım üyelerine bildirimler göndererek verimlilik ve performansı optimize eder. 📫

Bu Trello şablonu alternatifi, ClickUp ile çalışma deneyimi olan orta düzey kullanıcılar için idealdir.

3. ClickUp Basit Kanban Şablonu

ClickUp Basit Kanban Şablonu ile takımınızın kaynaklarından en iyi şekilde yararlanın

Bir başka ara şablon olan ClickUp Basit Kanban Şablonu, büyük projenizi yönetilebilir parçalara ayırarak tamamlanana kadar izlemenizi ve yönetmenizi sağlar. İş akışlarınızı yönetmek ve projelerinizi zamanında ve şık bir şekilde bitirmek için kullanın. 😊

Görevler, Trello'nun proje yönetimi şablonlarında olduğu gibi duruma göre sütunlara ayrılır: Yapılacak, İlerleme Halinde veya Tamamlandı. Ş Akışı kuralları, görevlerin bir sütundan diğerine nasıl taşınacağını otomatikleştirerek zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

ClickUp'ın bir avantajı, raporlamayı görüntülemek istediğiniz düzeyi seçmenize olanak tanıyan özelleştirilebilir gösterge paneli işlevidir. Örneğin, üst düzey bir genel bakış veya ayrıntılı bilgiler.

Görsel düzen, her takım üyesinin günlük görevlerini ve süreç içinde tam olarak nerede olduklarını kolayca görmenizi sağlar, böylece takım kaynaklarını ve zamanı daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.

4. ClickUp Çevik Sprint Planlama Şablonu

ClickUp'ın Agile Sprint Planlama Şablonu ile sıkı proje teslim tarihlerine yetişin

Çevik proje yönetimi çerçevesi, işleri hızlı bir şekilde halletmek için oldukça etkili bir yoldur. Trello şablonları işleri halletmeye yararken, ClickUp çevik metodolojilerde mükemmeldir. 🏆

ClickUp Agile Sprint Planlama Şablonu, sıkı teslim tarihleri olan karmaşık sprintleri planlamak ve olası sorunları veya riskleri önceden ele almak için idealdir. Bu şablonu kullanarak görevlerinizi, zaman çizelgelerinizi ve bağımlılıklarınızı netleştirin ve bunları takımınızla paylaşın.

Sprint'inizi tamamlamak için kalan süreyi takip ederken Kaynak İş Yükü ve Sprint Backlog öğelerini yönetin. İlerlemeyi görsel olarak takip ettiğinizde, işler plana göre gitmezse hızlıca ayarlamalar yapmak kolaydır.

5. ClickUp Proje Sonrası Değerlendirme Şablonu

ClickUp Proje Sonrası Değerlendirme Şablonu ile sorunları ve iyileştirme alanlarını belirleyin

ClickUp Proje Sonrası Değerlendirme Şablonu, bir projeden öğrendiğiniz her şeyi kaydetmek için yapılandırılmış bir biçim sunarak hem başarılarınızdan hem de başarısızlıklarınızdan ders almanızı sağlar.

Daha ileri düzey ClickUp kullanıcıları için tasarlanan bu şablon, proje planınızda neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını yakalar ve size trendler veya kalıplar hakkında içgörü sağlar. Bundan sonra, iyileştirme alanlarını ve altta yatan sorunları kolayca belirleyebilir, böylece bir sonraki planınız daha akıllı ve daha verimli olur.

Benzer bir Trello proje yönetimi şablonu olsa da, ClickUp'ın post mortem şablonu, Yeni Girdi, Soruşturma, Çözülmemiş ve Çözülmüş gibi özel durumlarla sorunların ilerlemesini izlemenizi sağlar.

Ayrıca, proje bilgilerinizi Durum veya Bekleyen Görevler gibi çeşitli biçimlerde görüntüleyin ve yerleşik Insight Input Formunda öğrendiklerinizi kaydedin. 📝

6. ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu

ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu ile hemen işe koyulun

ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu, hedefler belirlemenize, dönüm noktalarınızı tanımlamanıza ve bunlara ulaşmak için eylem adımları belirlemenize yardımcı olur. Bu şablon, yeni işe başlayanların yeni rollerine hızla alışmalarını desteklemek için tasarlanmış olsa da, önümüzdeki üç ay için herkesin proje yönetimi şablonu olarak kullanabilir. 🗓️

O zaman diliminde yapılması gerekenlerin net bir vizyonuyla, bunları haftalık planlara ve günlük yapılacak işlere bölün, böylece düzenli ve planlı çalışın.

Benzer Trello şablonunun sunduklarının ötesine geçen ClickUp sürümü, her görevin süreç içinde tam olarak nerede olduğunu izlemek için Yapılacak, Devam Ediyor, Müşteri Bekliyor veya Tamamlandı gibi özel durumlar özelliğine sahiptir. Ayrıca görevlerinizi takvim olarak görebilir, zamanı ve bağımlılıkları izleyebilir veya doğrudan ClickUp platformunda iş arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.

7. ClickUp İş Planı Şablonu

ClickUp İş Planı Şablonu ile iş hedeflerinizi, stratejilerinizi ve eylem adımlarınızı planlayın

ClickUp İş Planı Şablonu, girişimciler ve küçük işletme sahipleri için vazgeçilmezdir. Misyonunuz, vizyonunuz ve takımınızla başlayarak iş stratejinizin her yönünü netleştirmenize yardımcı olur.

Ayrıca, rekabet avantajlarınızı belirlemek ve satış, pazarlama ve operasyonel stratejilerinizi planlamak için kapsamlı bir pazar analizi yapacaksınız. Dönüm noktaları ve metrikler, proje kaynaklarınızı ve ilerlemenizi ölçerek riskleri erken aşamada belirlemenize ve bunlara göre plan yapmanıza yardımcı olur. 🚩

Bu şablon, eylem adımlarınızı planlamanız ve son teslim tarihlerini belirlemeniz için Gantt grafiği özellikleri gibi, eşdeğer Trello proje yönetimi şablonuna göre birçok avantaja sahiptir. Yapılacaklar, Devam Ediyor, Referans, Onaylandı, Revizyon Gerekiyor veya Tamamlandı gibi özel durumlar ve alanlar, her adımda neler olduğunu tam olarak size bildirir.

Proje planınız düzenlendikten sonra, her şeyi iş planınızın perspektifinden görüntüleyin veya konulara, zaman çizelgelerine veya durumlarına göre görüntülemeyi seçin.

8. ClickUp Karar ve Değişiklik Günlüğü Şablonu

ClickUp Karar ve Değişiklik Günlüğü Şablonu ile iş kararlarınızın gerekçelerini ve ilerlemesini izleyin

Günümüz dünyasında her şey hızla değişiyor ve bu değişime ayak uydurmak istiyorsanız, işinizin de gelişmesi gerekiyor. ClickUp Karar ve Değişiklik Günlüğü Şablonu, kararlarınızı ve bu kararları destekleyen yedekleme verilerini kaydetmek için tasarlanmış orta düzey bir şablondur. Bu şablon, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırır ve tüm paydaşların her adımda bilgilendirilmesini sağlar. 💪

Trello şablonundan bir adım öteye geçerek, bu kararları zaman çizelgesi ile takip edilebilir görevlere dönüştürebilir, etkilerini ve alınan nihai kararı belgeleyebilir ve bunları takım üyelerine atayabilirsiniz. Özel Alanlar, kararın hangi kategoriye ait olduğunu (örneğin, Süreç, Bütçe veya İnsan Kaynakları kararı) netleştirir ve Özel Durumlar, bir kararın İncelenecek, İnceleniyor, Onaylandı, Reddedildi veya İptal Edildi durumlarından hangisinde olduğunu size bildirir.

9. ClickUp Üst Düzey Proje Planı Şablonu

ClickUp Yüksek Düzey Proje Planı Şablonu ile projenizi genel bir bakış olarak veya ayrıntılı görev düzeyinde görüntüleyin

Başarılı bir proje planlaması karmaşıktır, ancak ClickUp Üst Düzey Proje Planı Şablonu süreci basitleştirir ve hızlı bir şekilde başlamanızı sağlar. Ayrıca hedeflerinizi netleştirir, paydaşları belirler ve tüm takım üyeleriniz için beklentileri belirler, böylece herkes aynı sayfada olur ve elindeki görevlere odaklanabilir. 🎯

Projenizin tüm aşamalarına genel bir bakışla başlayın. Ardından, son teslim tarihleri ile görevler oluşturun ve bunları takım üyelerine atayın. Görevlerin her adımını, "Kopyalama Aşaması" veya "Tasarım Aşaması" gibi Özel Alanlar ve "Yapılacak", "İlerleme" ve "Dağıtıldı" gibi Özel Durumlar ile izleyin.

Her zaman olduğu gibi, ClickUp, Trello proje yönetimi şablonlarına göre birçok avantaja sahiptir. Bunların başında, Teslim Edilecekler Listesi, Zaman Çizelgesi, Grafik Tasarımcı Panosu ve Metin Yazarı Panosu gibi birçok görünüm seçeneği gelir.

10. ClickUp Eisenhower Matris Şablonu

ClickUp Eisenhower Matris Şablonu ile önceliklerinizi netleştirin

Yapacak çok işiniz olduğunda, neye odaklanacağınızı karar vermek kolay değildir. ClickUp Eisenhower Matris Şablonu bu sorunu çözerek stres seviyenizi azaltır ve verimliliğinizi artırır. 📈

Yerleşik Beyaz Tahta'yı kullanarak beyin fırtınası yapın, tüm görevlerinizi kaydedin ve aciliyet ve öneme göre kategorilere ayırın, böylece en yüksek önceliklerinizi her zaman tam olarak bilin. Ardından, bu önceliklere uygun son teslim tarihleri olan görevler oluşturun, böylece en önemli işleri önce halledin. Matrisinizi üst düzeyde görüntüleyerek anında görsel bir genel bakış elde edin veya herhangi bir çeyreğe inerek ayrıntıları görün.

Trello şablonu önceliklerinizi yalnızca yüzme şeritlerinde gösterirken, ClickUp'ta bunları yüzme şeritlerinde, Yapılacak veya Tamamlandı gibi durumlara göre sıralanmış olarak, görev listesi, gündem veya Beyaz Tahta matrisinde görebilirsiniz.

ClickUp Proje Yönetimi Şablonlarıyla Projelerinizi Yönetme

Trello, tanınmış ve saygın bir proje yönetimi aracıdır ve Trello şablonları, projenize iyi bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir, ancak bunlar tek seçenek değildir, hatta en iyisi bile değildir.

ClickUp, Trello'nun yaptığı her şeyi ve çok daha fazlasını sunan tam donanımlı bir proje yönetimi ve verimlilik platformudur. Proje yönetiminin her yönünü kapsayan şablonların yanı sıra, kategorileri ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olan Özel Alanlar ve Durumlar ile her zaman neler olup bittiğinin üstünde olacaksınız. Buna, proje planınız için birden fazla görünüm seçeneği de eklenince, ClickUp'ı geçmek zor. 🥇

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve proje yönetiminizi ve iş başarınızı bir üst seviyeye taşıyın. 🙌