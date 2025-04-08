2025'te Takım Sohbeti için En İyi 50 Slack Alternatifi (Ücretsiz ve Ücretli)

Uzaktan çalışan bir takım olarak, etkili iletişim bizi uyumlu ve verimli tutan şeydir.
Farklı zaman dilimlerinde ve çalışma programlarında bağlantıda kalmak için gerçek zamanlı ve eşzamansız iletişimin bir karışımına güveniyoruz.
Slack, konuşmalarımızı birleştirmek için harika bir araç olabilirdi, ancak iş akışımızın gerektirdiği sağlam takım işbirliği özelliklerinden yoksundur. Çok sayıda kanalı ve sürekli bildirimleri de yardımcı olmuyor.
Bu zorlukları göz önünde bulundurarak, takımımızın iletişimini daha iyi destekleyebilecek çeşitli Slack alternatiflerini test ettik.
Takımımızın araştırmaları ve benim deneyimlerime dayanarak, en iyi 50 aracın listesini derledik. Video konferansları, ekran yakalama, sohbet, medya paylaşımı veya bunların hepsini birden yapacak bir araç arıyorsanız, size yardımcı olabiliriz. Hadi keşfedelim!
Ayrıca okuyun: İş Yerinde Slack'in Artıları ve Eksileri
Slack Sınırlamaları
Araçların listesine geçmeden önce, Slack ile yaşadığımız bazı sorunları gözden geçirelim:
1. İletişim ve görev yönetimi/proje yönetimi birbirine bağlı değil
Slack, öncelikle mesajlaşma için tasarlanmıştır ve görev ve proje yönetimi için yerleşik araçlar sunmaz.
Takımınızla gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilirken, görevleri yönetmek veya ilerlemeyi izlemek için genellikle ClickUp, Asana veya Monday gibi üçüncü taraf uygulamaları entegre etmek gerekir. com.
2. Bilgi yüklemesi nedeniyle mesajlar gözden kaçabilir
Slack'in kanal tabanlı yapısı, özellikle büyük takımlar için hızla bunaltıcı hale gelebilir.
Birden fazla kanal, doğrudan mesajlar ve durmak bilmeyen bildirimler nedeniyle, önemli mesajlar kolayca kaybolabilir.
3. Bu, bütçe dostu bir seçenek değildir
Yalnızca iletişim amaçlı bir araç olduğu için Slack pahalıdır. İşlerinizi yönetmek için başka araçlara ihtiyacınız olacak.
Slack ücretsiz bir planla gelir, ancak 90 günden eski mesajlara ve dosyalara erişmenize izin vermez. İşiniz geçmiş konuşmalara ve belgelere sürekli erişim gerektiriyorsa (bizim durumumuzda olduğu gibi), ücretsiz sürüm çok kısıtlayıcıdır.
Slack'i kullanmayı öğrenmek için zaman harcamamıza ve en iyi Slack hilelerini kullanmamıza rağmen, bir çıkış yolu bulamadık.
Dezavantajları bizi Slack'e alternatif aramaya itti. Burada listelediğimiz araçlar bu sorunları gidererek etkili iletişim ve takım işbirliğini destekliyor.
Ayrıca okuyun: En İyi Takım İletişimi Yazılımları ve Uygulamaları
Slack Alternatiflerine Genel Bakış
|En İyi Genel Slack Alternatifi
|Öne çıkan özellik
|Fiyatlandırma
|1. ClickUp
|ClickUp Sohbet, ClickUp Klipler, ClickUp Brain (AI)
|Ücretsiz Sonsuza Kadar Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $ İşletme: Kullanıcı başına aylık 12 $ Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin ClickUp Brain: Aylık 7 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyin
|Takım Sohbeti için En İyisi
|2. Microsoft Takımları
|Büyük grup sohbetleri için gönderiler
|Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $ Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $ Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50
|3. Google Sohbet
|Keşfedilebilir alanlar, grup görevleri
|Business Starter: Aylık 7,20 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı) Business Standard: Aylık 14,40 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı) İş Planı: Aylık 21,60 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı) Enterprise: Özel fiyatlandırma (Google Çalışma Alanı)
|4. Mattermost
|Zengin markdown biçimlendirme, çok dilli kod sözdizimi vurgulaması
|Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır) Enterprise: Özel fiyatlandırma
|5. Rocket. Sohbet
|Dış paydaşlarla bağlantı kurmak için güvenli platform
|Başlangıç: Ücretsiz Pro: Kullanıcı başına aylık 4,60 $ Kurumsal: Özel fiyatlandırma
|6. Flock
|Tüm yeni mesajları aynı anda görüntülemek için Tüm Kanal
|Pro: Kullanıcı başına aylık 6 $ Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 10
|7. Twist
|Hiper odaklı konular
|Ücretsiz plan Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 8 $
|8. Ryver
|Forumlar, Gruplar ve Kişiler kanalları
|Başlangıç: 34,50 $/ay (En fazla 12 kullanıcı) Standart: 64,50 $/ay (En fazla 30 kullanıcı) Kurumsal: Özel fiyatlandırma
|9. Zoho Cliq
|Özelleştirilebilir alan adı, marka varlıkları ve temalar
|Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 2 $ Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 4 $ Standart: 25 kullanıcı için aylık 18
|10. Chanty
|WhatsApp benzeri arayüz
|Ücretsiz
|11. Discord
|Düşük gecikme süresi, yüksek kaliteli akış seçeneği
|FreeBasic: Kullanıcı başına aylık 9,99 dolar
|Video konferans için en iyisi
|12. Zoom
|Yüksek kaliteli video, toplantı analizi
|Temel: Ücretsiz Pro: Kullanıcı başına aylık 14,99 $ İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $ Business Plus: Kullanıcı başına aylık 26,99 $ Kurumsal: Özel fiyatlandırma
|13. Google Meet
|Soru-cevap oturumu, beyaz tahta kullanarak beyin fırtınası
|Ücretsiz İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $ İş Standart: Kullanıcı başına aylık 12 $ İş Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $
|14. Lifesize
|500 katılımcıya kadar 4K kalitesinde video konferans
|Toplantı Çözümleri fiyatlandırması Artı: Ana bilgisayar başına aylık 14,95 $'dan (En az 10 ana bilgisayar)Enterprise: Ana bilgisayar başına aylık 14,95 $'dan (En az 50 ana bilgisayar)Organizasyon: Özel fiyatlandırma
|15. Cisco Webex
|Izgara görünümü, otomasyonlar
|Webex FreeWebex Meet: Kullanıcı başına aylık 14,50 $ Webex Suite: Kullanıcı başına aylık 25 $ Webex Enterprise: Özel fiyatlandırma
|16. GoToMeeting
|Parola korumalı toplantılar
|Profesyonel: Aylık 12 $/organizatör (yıllık faturalandırılır) İş: Aylık 16 $/organizatör (yıllık faturalandırılır) Kurumsal: Özel fiyatlandırma
|17. RingCentral Video
|Devam eden toplantılar için Takım Toplantısı
|Video Pro: Ücretsiz Video Pro+: Kullanıcı başına aylık 10 $ Web semineri: Düzenleyici başına aylık 40 $ Odalar: Oda başına aylık 49
|18. Jitsi Meet
|Video görüşmesi sırasında sorunsuz bir şekilde mesaj ve emoji gönderin
|Ücretsiz
|19. Whereby
|Özel toplantı odası
|FreePro: 8,99 $/ay (host başına) Business: 11,99 $/ay (host başına)
|20. BigBlueButton
|Öğrenme Analitiği Gösterge Paneli
|Ücretsiz
|21. Skype
|Süresi dolmayan davet bağlantıları
|Skype, Skype'tan Skype'a tüm iletişim için ücretsizdir. Cep ve sabit hatlara uluslararası aramalar için abonelik veya Skype kredisi gerekir
|Aramalar için en iyisi
|22. RingCentral
|Yerleşik duygu analizi
|Temel: Kullanıcı başına aylık 30 $ Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 35 $ Ultra: Kullanıcı başına aylık 45
|23. Fuze
|Otomatik çağrı görevlisi
|Fuze Meetings: Kullanıcı başına aylık 15 $ Fuze Calling: Kullanıcı başına aylık 25 $ Fuze Pro: Kullanıcı başına aylık 35 $ Fuze International: Kullanıcı başına aylık 45 $ Fuze Unlimited Global: Kullanıcı başına aylık 65 $
|24. 8×8
|Gelen aramaları otomatik olarak sesli mesaja yönlendiren DND modu
|Özel fiyatlandırma
|25. Aircall
|Müşteri çağrılarının sıcak bir şekilde aktarılması
|Essentials: Aylık 40 $/lisans Professional: Aylık 70 $/lisans
|26. Dialpad
|Özel yönlendirme kuralları
|İş İletişimi Standard: Kullanıcı başına aylık 27 Pro: Kullanıcı başına aylık 35 Enterprise: Özel fiyatlandırma Ai MeetingsFreeBusiness: Kullanıcı başına aylık 20
|27. Grasshopper
|İş görüşmesi analizi ve raporlama
|True Solo: Aylık 14 $ Solo Plus: Aylık 25 $ Küçük İşletmeler: Aylık 55
|28. Vonage
|Gelen ve giden konuşmaların ses kaydı
|Mobil: Uzantı başına aylık 19,99 $ Premium: Uzantı başına aylık 29,99 $ Gelişmiş: Uzantı başına aylık 39,99
|29. Nextiva
|Sorunsuz uzaktan yönetim
|Küçük işletmeler Dijital: Kullanıcı başına aylık 25 $ Temel: Kullanıcı başına aylık 35 $ Etkileşim: Kullanıcı başına aylık 50 $ Power Suite: Kullanıcı başına aylık 75 $ Enterprise Essential: Temsilci başına aylık 129 $ Profesyonel: Temsilci başına aylık 159 $ Premium: Temsilci başına aylık 199
|30. Zoom Telefon
|AI tarafından oluşturulan görüşme sonrası özet
|ABD ve Kanada Ölçülü: Özel fiyatlandırma ABD ve Kanada Sınırsız: Özel fiyatlandırma Global Select: Özel fiyatlandırma
|31. Ooma Office
|Ring Grupları
|Ooma Office Essentials: Kullanıcı başına aylık 19,95 $ Ooma Office Pro: Kullanıcı başına aylık 24,95 $ Ooma Office Pro Plus: Kullanıcı başına aylık 29,95
|Ekran Kaydı için En İyisi
|32. Loom
|Canlı geri sarma, görünümlerin tepkilerini yakalama
|Başlangıç: Ücretsiz İşletme: Kullanıcı başına aylık 15 $ Kurumsal: Özel fiyatlandırma
|33. Camtasia
|Sistem sesini, fare verilerini ve mikrofon sesini kaydedin
|Camtasia Essentials: 179 $/yıl Camtasia Create: 249 $/yıl Camtasia Pro: 499 $/yıl Sürekli Lisans: 299,99 $/yıl
|34. ScreenPal
|Çizim yapın, vurgulayın, zengin metin ve şekiller ekleyin veya ekran üzerinde karalamalar yapın
|ScreenPal, sınırlı işlevlere sahip ücretsiz bir ekran kaydedici sunar. Ek özellikler için fiyatlandırma seçenekleri şunlardır: Solo Deluxe: Kullanıcı başına aylık 3 $ (yıllık faturalandırılır) Solo Premier: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır) Solo Max: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır) Takım İş: 3+ kullanıcı için kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)
|35. Snagit
|Kaydırma yakalama
|Bireysel Abonelik: 39 $/yıl Sürekli Lisans: 62,99 $/yıl
|36. OBS Studio
|Web seminerleri ve konferansların canlı yayınlarını kaydedin
|Özel fiyatlandırma
|37. ScreenFlow
|Gelişmiş düzenleme özellikleri
|ScreenFlow 7: 129 $
|38. Bandicam
|Minimalist kullanıcı arayüzü, 4K olarak dışa aktarma
|İş Lisansı Yıllık: 49,46 $ (1 PC) Yıllık: 95,92 $ (2 PC) Bandicam+Bandicut: 79,74 $ (1 PC)
|39. Zight (Eski adıyla CloudApp)
|Zamanlanmış ekran görüntüsü
|Pro: Kullanıcı başına aylık 7,95 $ (yıllık faturalandırılır) Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır) Kurumsal: Özel fiyatlandırma
|40. Vimeo Record
|AI senaryo yazarı ve teleprompter
|Başlangıç: 20 $/ay Standart: 33 $/ay Gelişmiş: 108 $/ay
|41. Movavi Ekran Kaydedici
|Tam ekran veya özel alanı kaydedin
|Kişisel Lisans: 39,95 $ (Ömür boyu, 1 PC) İş Lisansı: 49,95 $ (Yıllık abonelik)
|Birleşik İletişim için En İyisi
|42. Zoho Connect
|Dahili intranet
|Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 0,40 $ Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 1 $ Ultimate: Kullanıcı başına aylık 3
|43. Bitrix 24
|Aynı anda birden fazla projeyi yönetmek için çalışma grupları
|Temel: Kuruluş başına aylık 61 $ Standart: Kuruluş başına aylık 124 $ Profesyonel: Kuruluş başına aylık 249 $ Kurumsal: Kuruluş başına aylık 499 $
|44. Troop Messenger
|Mesajları bildir (ayrı bir grup/kanal oluşturmadan belirli bir grup insana mesaj gönder)
|Premium: 1 $ (Sınırsız kullanıcı) Enterprise: 5 $ (Sınırsız kullanıcı) Kendi sunucunuzda barındırma: Özel fiyatlandırma
|45. Front
|Mesajları büyük ölçekte atamak ve etiketlemek için otomatik iş akışları ayarlayın
|Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $ Büyüme: Kullanıcı başına aylık 79 $ Ölçek: Yalnızca yıllık planda mevcuttur Premier: Yalnızca yıllık planda mevcuttur
|46. Basecamp
|Konuya özel konuşmalar
|Basecamp: Kullanıcı başına aylık 15 $ Basecamp Pro Sınırsız: Aylık 299 $ (sabit ücret)
|47. Missive
|Takım Sohbeti, otomasyonlar
|Başlangıç: Aylık 18 $/kullanıcı Üretken: Aylık 30 $/kullanıcı İş: Aylık 45 $/kullanıcı
|48. Wire
|Uçtan uca şifreli mesajlaşma ve video sohbetler, güvenli dosya yönetim sistemi
|Wire Cloud: Özel fiyatlandırma Wire On-Premises: Özel fiyatlandırma
|49. Spike
|Konuşma Biçiminde E-posta
|Spike TeamspaceStarter: ÜcretsizTeam: Kullanıcı başına aylık 5 $ İş: Kullanıcı başına aylık 10
|50. Meta'dan Workplace
|Takımlar için Facebook benzeri işbirliği yazılımı
|Workplace Core: Kullanıcı başına aylık 4 $ Enterprise Live: Kullanıcı başına aylık 2 $ Gelişmiş Yönetici ve Destek: Kullanıcı başına aylık 2 $
En İyi 50 Slack Alternatifi
Seçtiğimiz Slack rakiplerini altı kategoriye ayırdık: en iyi genel Slack alternatifi, takım sohbeti için en iyisi, video konferans için en iyisi, aramalar için en iyisi, ekran kaydı için en iyisi ve birleşik iletişim için en iyisi.
En İyi Genel Slack Alternatifi
En iyi Slack rakibini ararken, öncelikle Slack'ten farklı olarak konuşmalarımızı ve işlerimizi aynı platformda tutacak bir araç aradık.
Yüzlerce takım işbirliği aracını denedikten sonra, tüm kriterleri karşılayan ve ötesine geçen tek bir araç olduğunu anladık: ClickUp.
Senkronize ve asenkron iletişimi yönetmekten, fikirleri/konuşmaları görevlere dönüştürmekten, dağınık bir araç setinin getirdiği zorlukları azaltmaya kadar, ClickUp, özellikle ClickUp Sohbet'in piyasaya sürülmesinden sonra, uzaktan ve hibrit takımlarımızın iş yapış şeklini gerçekten değiştirdi.
1. ClickUp
ClickUp'ı kullanırken fikirler ve eylemler el ele gider. ClickUp Sohbet sayesinde, projelerimiz ve konuşmalarımız sadece birbirine bağlı değil, artık tek bir platformda bir araya geldi.
Bu hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasıyla artık mesajlaşma aracı ile görev yönetimi aracı arasında geçiş yapmanız gerekmeyecek.
ClickUp Sohbeti Çalışma Alanımıza entegre etmek bize şu konularda yardımcı oldu:
1. Takım iletişiminizi kolaylaştırın
Yepyeni ClickUp Chat, bir sohbet uygulamasının sunduğu tüm özellikleri ve daha fazlasını sunar. Bize şunları sağlar:
- Gerçek zamanlı sohbet kanalları ile belirli kişilerle 1:1 sesli ve görüntülü görüşmeler veya grup konuşmaları yapın
- ClickUp içinde herhangi bir Alan, Klasör veya Liste içinde konuşma odası oluşturun veya başka hiçbir şeye ekli olmayan sohbetler için yeni bir Alan oluşturun
- @bahsetme ve atanan yorumlarla iş konuşmalarına istediğiniz kişiyi ekleyin
- Konular (iç içe geçmiş konuşmalar) ile sohbetleri düzenli tutun ve bilgileri hızlıca bulun
- FollowUps sayfasında, her birimize atanan tüm mesajlara genel bir bakış elde edin
2. Asenkron iletişim ile bağlamın üstünde kalın
Bizimki gibi büyük takımlarda, konuşmalar kanallar arasında paralel olarak yürür. Bu kadar çok şey olurken, mesajların/görevlerin bağlamını hatırlamak zor olabilir. ClickUp Sohbet bu sorunu şöyle çözüyor:
- Mesajları görevlerle ilişkilendirin ve bağlamı birbirine bağlı tutun
- Web sayfalarını, elektronik tabloları, videoları ve diğer varlıkları sohbetlere ekleyerek kolayca erişin. Hızlı başvuru için tüm bağlantıları ve ek dosyaları uygun şekilde gruplandırılmış olarak görün
- Postalar (Sohbet konuları kapsamında) ile uzun formlu, asenkron içerik oluşturarak şirket güncellemelerini ve duyurularını paylaşın
Takım üyelerimiz, önemli konuşmalara merkezi bir konumdan erişebileceklerini ve gerçek zamanlı olarak tartışmaya katılmasalar bile konuşma/görev bağlamını anlayabileceklerini biliyorlar.
Bunun gibi istikrarlı bir asenkron iletişim sistemi, kritik takım konuşmalarını kaçırma korkusu içinde yaşamak yerine, hızımızı yavaşlatıp elimizdeki göreve odaklanmamızı sağlar.
3. ClickUp Brain ile zaman kazanın
Sohbetleri sıralamak ve manuel olarak işlem yapmak eskiden programımızın büyük bir bölümünü kaplıyordu. ClickUp Brain, ClickUp'ın AI asistanı, bir dizi sıkıcı görevi hızlandırmayı başardı. Bize şu konularda yardımcı oluyor:
- Tek bir tıklama ile bir mesajdan görev oluşturun — görevin adını, açıklamasını ve sohbet bağlamına bağlantıyı otomatik olarak yazın (manuel görev oluşturma da bir seçenektir, ancak AI destekli özelliği daha kullanışlı buluyorum)
- Belirli bir sohbet kanalı veya tüm çalışma alanımız ve bağlı uygulamalarla ilgili sorgulara anında yanıt alın
- Aradan sonra işe döndüğümde iş güncellemelerini yakalayabiliyorum. ClickUp Brain, üzerinde çalışmam gereken önemli konular veya eylem öğeleri hakkında genel bir bakış sunuyor (AI CatchUp özelliği sayesinde)
Takımımla video ve sesli görüşmeler için SyncUps imdadıma yetişiyor. Çalışma alanımdan doğrudan görüşmeye katılmamı, ekranımı paylaşmamı, SyncUps sohbetinde görevlere bağlantı vermemi ve takım üyelerine yorumlar atmamı sağlıyor.
ClickUp, e-postalar, sohbetler, WhatsApp gibi farklı kanallardaki tüm iletişimi tek bir yere taşıdı. Böylece, ihtiyacınız olan bilgileri nerede bulacağınızı bilirsiniz.
ClickUp, e-postalar, sohbetler, WhatsApp gibi farklı kanallardaki tüm iletişimi tek bir yere taşıdı. Böylece, ihtiyacınız olan bilgileri nerede bulacağınızı bilirsiniz.
Ayrıca not almada da zaman kazanıyorum. ClickUp, AI tarafından oluşturulan bir özet yayınlar ve tartışmalarımızdan eylem öğeleri oluşturur.
ClickUp Sohbetleri'nin yanı sıra, ClickUp Klipleri de takım işbirliğini geliştirmek için kullanışlıdır.
Bir şeyi açıklığa kavuşturmam veya bir takım üyesine geri bildirim vermem gerektiğinde, uzun metinler yazmak yerine Clips'i kullanarak ekranımı yakalayıp ses kaydı yapıyorum. Artık gerekli olmadıkça "hızlı aramalara" atlamak zorunda kalmıyorum.
ClickUp Brain ile klipleri transkribe edebilir, kliplere yorum ekleyerek konuşma başlatabilir ve bir klibi göreve dönüştürebiliriz. Yorum, ClickUp Görevi veya ClickUp Belge olarak kaydettiğimiz her klip, Klipler Merkezi'nde saklanır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Kenar çubuğunda görüntülenen sohbetleri özelleştirin; gerektiğinde sohbetleri takip edin ve takipten çıkarın
- Global sohbet bildirimleri veya bireysel sohbet bildirimleri arasında seçim yapın
- Çalışma alanında durumunuzu belirtmek için durum ayarları yapın ve takım arkadaşlarınıza ofis dışında, toplantıda veya bağlantıya hazır olduğunuzu bildirin
- Doğrudan mesaj başlıklarından (takım üyeleriyle DM'ler) sohbet geçmişini, önceden yüklenen dosyaları, takvimi ve atanan görevleri kontrol edin
- Oluşturduğunuz ancak göndermediğiniz mesajları taslak olarak kaydedin; Taslaklar sekmesinden erişin
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulama henüz masaüstü uygulamasında bulunan tüm özellikleri sunmuyor
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)
Takım Sohbeti için En İyisi
2. Microsoft Takımları
Her Microsoft Teams kanalı bir Gönderiler sekmesi ile birlikte gelir. Aracı denerken, satış, pazarlama, içerik vb. departmanlarımız için birkaç kanal oluşturdum. Gönderiler özelliği, kanaldaki tüm kişilerle mesajları paylaşmanın basit bir yolu olan büyük bir grup sohbeti olarak çalışır.
Bir kanal mesajına verilen yanıtlar, orijinal gönderiye ekli olarak kalıyordu. Bu, konuşmayı okuyan herkesin tüm konuyu takip etmesini kolaylaştırıyordu.
Microsoft Teams'in en iyi özellikleri
- Kalın, italik ve altı çizili gibi biçimlendirme seçenekleriyle mesajları vurgulayın
- Okunmamış mesajlara veya @bahsetmelere göre konuşmaları filtreleyin
- Sohbeti gizle, sessize al veya sil sohbet/konu
- OneDrive aracılığıyla (sohbetler üzerinden paylaşılan) dosyalara hızlıca erişin
Microsoft Teams sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü yeni başlayanlar için korkutucu olabilir
Microsoft Teams fiyatlandırması
- Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
Microsoft Teams puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (15.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (9.000+ yorum)
3. Google Sohbet
İletişim için Google Çalışma Alanı'nı kullanan takımlar için Google Sohbet, grup konuşmaları ve bire bir iletişim için iyi bir seçenektir.
Bu araç, dosya alışverişi, video bağlantıları paylaşma, animasyonlu GIF'ler gönderme ve daha fazlasını yapmama yardımcı oldu. Grup konuşmasında veya alanında yeni birinden görüş almak istersem, onu üye listesine ekleyerek kolayca dahil edebilirim.
google Chat'in en iyi özellikleri
- Takım üyelerinin ilgi alanlarına göre katılabilecekleri keşfedilebilir alanlar (ör. su soğutucu, şirket spor takımı, yeni işe alınanlar alanı vb.) oluşturun
- Bir alan içinde grup görevleri oluşturun ve bunları alan üyelerine atayın
- Sohbetler aracılığıyla Google Dokümanlar ve Google E-Tablolar'da işbirliği yapın
- Sohbetlerden doğrudan Google Meet ile video toplantıları başlatın
Google Sohbet sınırlamaları
- Google ekosistemine büyük ölçüde bağımlı
Google Sohbet fiyatlandırması
- İş Başlangıcı: Aylık 7,20 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı)
- Business Standard: Aylık 14,40 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı)
- İş Planı: Aylık 21,60 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı)
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma (Google Çalışma Alanı)
Google Chat puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4. 4/5 (2.000+ yorum)
4. Mattermost
Mattermost, kanallar içinde mesajlaşma ve arama gibi genel özelliklerin yanı sıra bir işbirliği merkezi işlevi de görüyor. Geliştirme ekibimizin iç iletişimini iyileştirmesine yardımcı oldu.
Zengin markdown biçimlendirme ve çok dilli kod sözdizimi vurgulamadan sorunsuz kod parçacıkları ve dosya paylaşımına kadar, geliştiricilerimiz bu aracı geliştirme yaşam döngüsü boyunca kullanımı son derece kolay buldu.
Mattermost'un en iyi özellikleri
- Sınırsız ve aranabilir mesaj geçmişine erişin
- Sohbet kanallarında yerel sesli arama ve ekran paylaşımının keyfini çıkarın
- Web, masaüstü ve mobil cihazlar arasında senkronizasyon
- Kendi sunucunuzda barındırma veya güvenli bulut dağıtım seçeneklerinden birini seçin
Mattermost sınırlamaları
- Mobil uygulamadaki bildirimlerin iyileştirilmesi gerekiyor
Mattermost fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Mattermost puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
Slack ile Mattermost'u karşılaştırın!
5. Rocket. Sohbet
Rocket hakkında benim için öne çıkan iki şey var. Sohbet.
İlk olarak, bu bir açık kaynaklı araç, bu yüzden sürekli iyileştirmeler yapılıyor. Yeni eklentiler ve entegrasyonlar eklenmeye devam ediyor.
İkincisi, bu araç, takımımın dış yükleniciler ve müşterilerle iletişim halinde kalmasını kolaylaştırdı. Çalışma alanımıza sınırlı erişimleri vardı, ancak iletişim kanalı sorunsuzdu. Kullanıcı deneyimini etkilemeden gizliliği korumak için harika bir yol.
Rocket. Sohbetin en iyi özellikleri
- Bire bir sohbetler veya çoklu sohbetler üzerinden bağlantı kurun
- Konuları kullanarak konuşmaları düzenleyin
- Zaman açısından önemli mesajlar için okundu bilgisi alın
Rocket. Sohbet sınırlamaları
- İlk kurulum karmaşıktır
Rocket. Sohbet fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 4,60 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Rocket. Sohbet derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (300+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)
6. Flock
Programımda zaman açısından hassas birden fazla görev olduğunda, bunları takip etmek zorlaşıyor. Flock'u test ederken, bu aracı kendime hatırlatıcılar ayarlamak için kullandım. Ayrıca, takım arkadaşlarım veya tüm takım için hatırlatıcılar ayarlama seçeneği de sundu. Bu, yaklaşan son teslim tarihlerini takip etmek için basit ama etkili bir özellik.
Öne çıkan bir diğer özellik ise Flock'un All Channel özelliğiydi. Bu özellik, hangi kanala ait olduklarına bakılmaksızın tüm yeni mesajlarımı aynı anda görüntüledi. Ofis dışında olduğumda aldığım tüm bekleyen mesajlara hızlıca göz atmamı sağladı.
Flock'un en iyi özellikleri
- Genel ve gizli kanallar oluşturun
- Sohbetten doğrudan video görüşmesi başlatın
- Flock'un gelişmiş arama özellikleriyle sohbetleri arayın
- Flock içinden Google Drive dosyalarına/klasörlerine erişin
Flock sınırlamaları
- Bildirim özelleştirmeleri eksik
Flock fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 6 dolar
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
Flock puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
7. Twist
Slack kanalları genellikle dikkatimi dağıtır ve derinlemesine çalışma oturumlarımı engeller.
Twist'in yalnızca asenkron iletişim uygulaması, burada geçerli bir Slack alternatifi olarak ortaya çıkıyor. Evet, bu araç gerçek zamanlı mesajlaşmayı desteklemiyor!
Son derece odaklanmış konuları, takımımızın tartışmalarını konu üzerinde tutar ve düzenli bir şekilde organize eder. Mesajlarımı tararken hiçbir zaman bunalmış hissetmedim. Ayrıca, kanalları tercihlere göre (konu, proje veya müşteri) organize etme esnekliğini de çok sevdim.
Twist'in en iyi özellikleri
- Önemli mesajları sabitleyin
- Tek bir tıklamayla konuşmaları yeniden adlandırın veya terk edin
- Aracın geliştirici dostu biçimlendirme özelliği ile kod parçacıklarını paylaşın
Twist sınırlamaları
- Gerçek zamanlı iletişime ihtiyaç duyan takımlar için işe yaramaz
Twist fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
Twist puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,3/5 (30+ yorum)
8. Ryver
Ryver'da üç tür kanal oluşturabilirim: şirket genelinde iletişim için Forumlar, ekip arkadaşlarıyla gizli konuşmalar için Gruplar ve bire bir etkileşimler için Kişiler.
Ayrıca, konuşmaları eylemlere dönüştürmek gibi aracın temel görev yönetimi özelliklerini de beğendim.
Ryver'ın en iyi özellikleri
- Sınırsız dosya paylaşımının keyfini çıkarın
- İstediğiniz kadar görev oluşturun
- Sesli ve görüntülü aramalara katılın ve ekranınızı paylaşın
- Dosyaları doğrudan Google Drive veya Dropbox'tan paylaşın
Ryver sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü daha kullanıcı dostu olmalı
Ryver fiyatlandırması
- Başlangıç: 34,50 $/ay (En fazla 12 kullanıcı)
- Standart: 64,50 $/ay (30 kullanıcıya kadar)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Ryver puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (40+ yorum)
9. Zoho Cliq
Zoho Suite'in bir parçası olan Zoho Cliq, şirket içi takımlarla bağlantı kurmamızı ve tedarikçiler ve ajanslarla dış iletişimi yönetmemizi sağladı.
Cliq'in yönetici paneli ile kendi alan adımızı, marka varlıklarımızı ve temalarımızı ayarlamak gibi genel deneyimi özelleştirebildim.
Zoho Cliq'in en iyi özellikleri
- Çalışanlar için bir bilgi deposu sunun
- Özelleştirilebilir mesajlaşma kanalları oluşturun
- Asenkron sesli ve video mesajlarla farklı zaman dilimlerinde bulunan kişilerle bağlantı kurun
Zoho Cliq sınırlamaları
- Büyük dosyaları işlerken ara sıra gecikmeler yaşanıyor
Zoho Cliq fiyatlandırması
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Standart: 25 kullanıcı için aylık 18 dolar
Zoho Cliq puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)
10. Chanty
Chanty, özellikle iç iletişim için çok yararlı bulduğum, mobil cihazlara öncelik veren bir araçtır. WhatsApp'a benzer, ancak çevrimdışı da kullanılabilir, bu da ön saflarda çalışanlar veya düşük bağlantı hızına sahip bölgelerde çalışanlar için daha kolaydır.
Testlerimiz sırasında, takımımla tartışmak için yeni bir fikir geldiğinde, görüşlerini almak için gerçek zamanlı anketler veya oylamalar yayınladım. Bu özellik, zamanın önemli olduğu projeler veya hızlı onay/geri bildirim gerektiren sektörler için çok uygun.
Chanty'nin en iyi özellikleri
- Anlık iş güncellemelerini ve diğer önemli bilgileri Haber Akışı aracılığıyla paylaşın
- Uygulamayı akıllı telefonlar, tabletler ve mağaza içi kiosklar arasında senkronize edin
- Çalışan dizinini kullanarak saha ekibinin genel merkezle doğrudan bağlantı kurmasını sağlayın
- Kanban tarzı görev yöneticisiyle görevleri takip edin
Chanty sınırlamaları
- Sınırlı entegrasyonlar
Chanty fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına aylık 4 $
Chanty puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)
11. Discord
Orijinal olarak oyuncular için tasarlanan Discord, basit arayüzü ve özelleştirilebilirliği ile takım veya topluluk iletişimi için iyi bir seçenek.
Slack alternatifi, metin, arama, video sohbet ve oyunları tek bir grup sohbetinde birleştirir. İş için kullanmak yerine, takım üyelerinin işten sonra dinlenebileceği, oyun oynayabileceği ve iş arkadaşlarıyla sohbet edebileceği bir platform olarak test ettim ve herkes bu deneyimi çok sevdi.
Düşük gecikme süresi ve yüksek kaliteli akış seçeneği, takım arkadaşlarımla aynı odadaymışım gibi hissettirdi. Bu, dünyanın her yerinden takım üyeleriyle birlikte film izlemek, oyun oynamak veya bir etkinlik için beyin fırtınası yapmak için harika bir yol.
Discord'un en iyi özellikleri
- Sohbetlerde özel emoji, çıkartma ve ses efekti kullanın
- Hangi takım üyelerinin çevrimiçi olduğunu veya oyun oynadığını görün
- Telefon, PC veya oyun konsolu arasında geçiş yapın
- Sohbetlerde benzersiz bir avatar ayarlayın
Discord sınırlamaları
- Uygun olmayabilir
Discord fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
Discord puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (400+ yorum)
Slack ile Discord'u karşılaştırın!
Video Konferans için En İyisi
12. Zoom
Zoom, video konferans ihtiyaçlarımız için vazgeçilmez bir çözüm oldu. Yüksek video kalitesi ve kullanıcı dostu olması ilk başta ilgimi çekti, ancak toplantı analizi özelliği nedeniyle kullanmaya devam ettim.
Rooms Gösterge Paneli, iş akışımıza harika bir katkı sağladı. Toplantı odalarının dakika bazında kullanımının izlenmesinden Zoom Rooms kullanıcılarının geri bildirimlerinin izlenmesine kadar, video toplantı deneyimimizi sorunsuz bir şekilde yönetiyor.
Zoom'un en iyi özellikleri
- Zoom Workplace'te toplantı davetlerine ön okuma ve gündemleri ekleyin
- Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekleyen Zoom mobil uygulamasıyla hareket halindeyken toplantılarınızı sürdürün
- Zoom Takım Sohbeti'ni kullanarak toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında takım üyeleriyle işbirliği yapın
- Toplantı altyazıları birden fazla dilde oluşturun
Zoom sınırlamaları
- Ölçek büyüdükçe fiyatlar da yükseliyor
Zoom fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 26,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Zoom puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (55.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (13.000+ yorum)
13. Google Meet
Google Çalışma Alanı kullanıcıları için ideal olan Google Meet, arama sırasında işbirliği özellikleriyle benim için öne çıktı.
Anket veya soru-cevap oturumu başlatabilir, beyaz tahta kullanarak beyin fırtınası yapabilir veya devam eden bir toplantıdan ayrı odalara geçebilirim.
Google Meet'in en iyi özellikleri
- Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'dan doğrudan toplantılar oluşturun
- Gemini—Google'ın yapay zeka asistanını kullanarak toplantı ayrıntılarını not almak için "benim için not al" özelliğini kullanın
- Etkinliği misafirlerin takvimlerine ekleyin ve toplantıya hızlıca katılmalarını sağlayın
- Misafirlerin ne zaman katılabileceğini belirleyin ve kimlerin beklemeden girebileceğini belirtin
Google Meet sınırlamaları
- Bazen çok sayıda kişi toplantıya katıldığında ses ve video kalitesi düşer
Google Meet fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $
- Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
Google Meet puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (11.000+ yorum)
14. Lifesize
Lifesize, bulut tabanlı bir kurumsal toplantı çözümüdür. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı yıllık takım toplantılarımızdan birinde test ettim. Çok sayıda kişiye rağmen çağrı kalitesi şüphesiz harikaydı, ancak yüksek hızlı bir bağlantı gerekiyordu.
Takım arkadaşlarımız, uygulamayı indirmeden farklı tarayıcılardan (Chrome, Edge ve Safari gibi) konferans görüşmesine katılabildi.
Lifesize'ın en iyi özellikleri
- 4K kalitesinde video konferanslar düzenleyin
- Aracı Microsoft Teams veya Skype for Business ile entegre edin
- Arama başına 500 misafir barındırın
- IOS, Android, Mac ve PC için yerel uygulamaları edinin
Lifesize sınırlamaları
- Ekran paylaşımı sırasında ara sıra yaşanan aksaklıklar
Lifesize fiyatlandırması
Toplantı Çözümleri fiyatlandırması
- Artı: Aylık 14,95 $'dan başlayan fiyatlarla (en az 10 ana bilgisayar)
- Enterprise: Host başına aylık 14,95 $'dan başlayan fiyatlarla (En az 50 host)
- Organizasyon: Özel fiyatlandırma
Lifesize puanları ve yorumları
- G2: 4. 6/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (50+ yorum)
15. Cisco Webex
WebEx'i test ederken, çeşitli video düzen görünümleri buldum. Bunlar, benim (ve diğer toplantı katılımcılarının) önemli olan şeylere odaklanmamıza yardımcı oldu.
Çoğunlukla ızgara görünümünü kullandım; bu, dikkatimi birden fazla konuşmacıya bölmem gereken büyük toplantılarda çok kullanışlı. Ayrıca, ekranda aynı anda kaç katılımcının görüneceğini özelleştirebildim; 1 ile 25 arasında bir sayı seçebiliyorum.
Cisco Webex'in en iyi özellikleri
- Move to Mobile QR kodu özelliği ve Apple CarPlay entegrasyonu ile masaüstünden telefona, telefondan arabaya geçiş yapın
- Webex Assistant ile tekrarlayan görevleri (not alma ve eylem öğeleri oluşturma gibi) otomatikleştirin
- Webex'i giyilebilir cihazlara bağlayarak ön saflarda çalışanları güçlendirin
- Toplantı sırasında parmaklarınızla/hareketlerle tepki gönderin
Cisco Webex sınırlamaları
- Yüksek hızlı internet bağlantısı olmadan iyi çalışmıyor
Cisco Webex fiyatlandırması
- Webex Ücretsiz
- Webex Meet: Kullanıcı başına aylık 14,50 dolar
- Webex Suite: Kullanıcı başına aylık 25 dolar
- Webex Enterprise: Özel fiyatlandırma
Cisco Webex puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (19.000+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (7.000+ yorum)
16. GoToMeeting
GoTo Meeting'in gizli toplantılarımızı şifre korumalı tutmasını çok sevdim. Misafirleri kabul etmeye hazır olana kadar sanal bekleme odasına yerleştirmek için Toplantı Kilidi özelliğini kullandım.
Dikkatimi çeken bir diğer şey ise aracın esnekliğiydi. Mobil uygulama tam fonksiyonlu ve hareket halindeyken toplantılarımı yürütmeme yardımcı oldu.
GoToMeeting'in en iyi özellikleri
- Otomatik toplantı transkriptleri oluşturun
- Toplantı odalarını özelleştirerek sanal toplantılara kişisel bir dokunuş ekleyin
- Misafirlerin uygulamayı indirmeden toplantılara katılmasını sağlayın
GoToMeeting sınırlamaları
- Ara sıra ses gecikmeleri ve video kalitesinde bozulmalar
GoToMeeting fiyatlandırması
- Profesyonel: Aylık 12 $/organizatör (yıllık faturalandırılır)
- İş: Aylık 16 $/organizatör (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
GoToMeeting puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (13.000+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (11.000+ yorum)
17. RingCentral Video
RingCentral Video, denediğim ve sorunsuz bir deneyim yaşadığım, indirmeye gerek olmayan bir başka video toplantı aracıdır.
En favori özelliğim Team Huddle. Bu özellik, iş arkadaşlarımın istedikleri zaman girip çıkabilecekleri, sanal bir takım odası gibi devam eden toplantılar düzenlememi sağlıyor.
Bu araç, toplantı sırasında doğrudan not almamı da sağladı, böylece ayrı bir not uygulamasına ihtiyaç duymadım.
RingCentral Video'nun en iyi özellikleri
- Tek bir tıklama ile masaüstünden mobil cihaza ve mobil cihazdan masaüstüne geçin
- AI kullanarak toplantı sonrası özetler ve önemli noktalar oluşturun
- Toplantı gündemleri ve toplantı notları üzerinde işbirliği yapın
- Cep telefonunuzun arka kamerasını kullanarak canlı içerik paylaşın
RingCentral Video sınırlamaları
- Yüksek hızlı internet bağlantısı olmadığında kalite önemli ölçüde düşer
RingCentral Video fiyatlandırması
- Video Pro: Ücretsiz
- Video Pro+: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Web semineri: Düzenleyici başına aylık 40 ABD doları
- Odalar: Oda başına aylık 49 $
RingCentral Video değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (300+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (300+ yorum)
RingCentral alternatiflerine göz atın!
18. Jitsi Meet
Jitsi Meet, tamamen şifrelenmiş bir açık kaynaklı video konferans çözümüdür. Toplantı ayarlamak çok kolaydı ve günlük toplantılarımıza kişisel bir dokunuş katan eğlenceli toplantı URL'leri seçme esnekliğini çok sevdim.
Entegre sohbet özelliği ile birlikte gelir. Katılımcılar video görüşmesi sırasında sorunsuz bir şekilde mesaj ve emoji gönderebilir, böylece etkileşim eğlenceli ve ilgi çekici hale gelir.
Jitsi Meet'in en iyi özellikleri
- Etherpad ile metin belgeler üzerinde işbirliği yapın
- Basit, özel URL'lerle insanları toplantılara davet edin
- Opus ile HD sesin keyfini çıkarın
Jitsi Meet sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü eski moda
Jitsi Meet fiyatlandırması
- Ücretsiz
Jitsi Meet puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (70+ yorum)
19. Whereby
Whereby, tarayıcı tabanlı toplantılar için basit, indirme gerektirmeyen bir çözümdür. Deneme süresi boyunca toplantı odamı istediğim gibi kişiselleştirebildim; özel bir ad, benzersiz bir URL ve kendi markamı ekledim.
Güvenlik özelliklerini de beğendim. Odalar ön tanımlı olarak kilitliydi, bu sayede toplantıya kimlerin girebileceğini ve katılabileceğini tamamen ben kontrol edebildim.
En iyi özellikler
- Canlı emoji tepkileriyle aramaları/oturumları ilgi çekici hale getirin
- Miro ile entegrasyon sağlayarak sanal beyin fırtınası oturumları düzenleyin
- Küçük gruplar oluşturun ve eğitim oturumlarını daha etkili bir şekilde yürütün
- Resim içinde resim özelliğini kullanarak diğer sekmelere bakarken katılımcıları gözden kaçırmayın
Sınırlamalar
- Ara sıra bağlantı sorunları
Fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 8,99 $/host
- İş: 11,99 $/ay, ana bilgisayar başına
Whereby puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.100+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
20. BigBlueButton
BigBlueButton, çalışanların eğitim oturumları için kullanılan sanal bir öğrenme yazılımıdır. Çok kullanıcılı beyaz tahta özelliği ile yaratıcı düşünmeyi teşvik etmesini çok sevdim; eğitmen ve eğitim alanlar sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabiliyor.
Öğrenme Analitiği Gösterge Paneli de çok yardımcı oldu ve üç anahtar soruyu hızlıca cevaplamamı sağladı: oturumlarıma kimler katılıyor, kimler aktif olarak katılıyor ve kimler öğreniyor (anketlere verdikleri yanıtlara göre).
BigBlueButton'un en iyi özellikleri
- AI destekli akıllı slaytlar oluşturun
- Genel ve gizli sohbetler aracılığıyla stajyerlerle iletişim kurun
- PowerPoint, Word, PDF ve görüntüler gibi çeşitli biçimlerde materyal yükleyin
- Katılımcıların eğitim sırasında sanal olarak ellerini kaldırarak geri bildirimde bulunmalarını sağlayın
BigBlueButton sınırlamaları
- Takım iletişimi aracından çok bir öğrenme aracıdır
BigBlueButton fiyatlandırması
- Ücretsiz
BigBlueButton puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (60+ yorum)
21. Skype
Skype, hızlı bir şekilde toplantı bağlantısı oluşturmamı ve bunu takım arkadaşlarımla paylaşmamı sağladı — kayıt gerekmedi. Skype yüklü olmayan kişiler bile Google Chrome veya Microsoft Edge üzerinden katılabildi. Kendim dahil 99 kişiye kadar ücretsiz video görüşmesi için davet gönderebildim.
En iyi yanı, kişisel davet bağlantılarımın süresi dolmamasıydı, böylece bunları önceden oluşturabildim. İş etkinliklerini planlamak veya tekrarlanan toplantıları programlamak için çok iyi çalışıyor.
Skype'ın en iyi özellikleri
- Aramaları 30 güne kadar kaydedin
- Toplantılar sırasında dikkatinizi dağıtan unsurları en aza indirmek için arka planı bulanıklaştırın
- Toplantılar sırasında sunumları ve iş materyallerini paylaşın ve sohbet yoluyla işbirliği yapın
- Günde 24 saatlik kullanım sınırının keyfini çıkarın
Skype sınırlamaları
- Ara sıra gecikme ve çağrı kesintileri
Skype fiyatlandırması
Skype, Skype'tan Skype'a tüm etkileşimler için ücretsizdir.
Cep ve sabit hatlara uluslararası aramalar için, aradığınız ülke veya bölgeye göre değişen Skype aboneliği veya Skype kredisine ihtiyacınız vardır.
Skype puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (23.000+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (460+ yorum)
Aramalar için en iyisi
22. RingCentral
RingCentral, aramaları, video toplantılarını, mesajlaşmayı, SMS'leri ve hatta faksları tek bir platformda (ve tek bir telefon numarasıyla) birleştirir. Tüm bu araçların tek bir yerde olması, genel olarak iletişimi yönetmeyi çok daha kolay hale getirir.
Aracı test ederken, yerleşik duygu analizi özelliğinden çok etkilendim. Konuşmalarımın tonunu daha iyi anlamama ve nerede iyileştirebileceğimi görmeme yardımcı oldu. Metrikleri takip etmek ve buna göre uyum sağlamak, müşteriler ve iş arkadaşlarımla iletişim kurma şeklimde belirgin bir fark yarattı.
RingCentral'ın en iyi özellikleri
- Aramalar için iş saatlerini özelleştirin ve iş-yaşam dengesini koruyun
- IT kaynaklarını en aza indirerek veya hiç kullanmadan çok kanallı iletişimi kolaylaştırın
- AI kullanarak sohbetler içinde bilgileri hızla bulun
- Gömülü aramayı MS Teams'e entegre edin
RingCentral sınırlamaları
- Öğrenme eğrisi oldukça dik
RingCentral fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 35 $
- Ultra: Kullanıcı başına aylık 45 dolar
RingCentral puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (900+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (1.100+ yorum)
23. Fuze
Fuze (artık 8×8'in bir parçası), istediğiniz yerden, istediğiniz cihazdan telefon görüşmeleri başlatmanıza olanak tanıyan bir bulut iletişim aracıdır.
Arama ses kalitesini beğendim. Uluslararası aramalar sorunsuz gerçekleşti. Aramaları cevaplamak için otomatik bir operatör ayarlayabildim.
Fuze'un en iyi özellikleri
- Masadan masaya arama yapın
- Her yerden aranabilen bir VoIP edinin
- Beklemede olan kişiler için müzik çalın
Fuze sınırlamaları
- Bazen bildirimler gecikebilir
Fuze fiyatlandırması
- Fuze Meetings: Kullanıcı başına aylık 15 dolar
- Fuze Calling: Kullanıcı başına aylık 25 dolar
- Fuze Pro: Kullanıcı başına aylık 35 dolar
- Fuze International: Kullanıcı başına aylık 45 dolar
- Fuze Sınırsız Global: Kullanıcı başına aylık 65 dolar
Fuze puanları ve yorumları
- G2: 3,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (70+ yorum)
24. 8×8
8×8, bulut üzerinden sınırsız arama, SMS ve faks hizmeti sunar.
Bu aracın görsel sesli mesaj özelliğini özellikle beğendim. Bu özellik, 8×8 Work aracılığıyla telefon sistemimden veya masaüstü ya da mobil cihazımdan sesli mesajlara erişmemi sağladı.
Rahatsız etmeyin modunu kullanarak gelen aramaları otomatik olarak sesli mesaja yönlendirebilirim.
8×8'in en iyi özellikleri
- Telefon servis sağlayıcınızı değiştirdiğinizde aynı numarayı koruyun
- Her kampanyaya benzersiz bir sanal telefon numarası atayarak pazarlama çabalarını izleyin
- Ses dosyalarının transkriptlerini alın
8×8 sınırlamaları
- Öğrenme eğrisi oldukça yüksektir
8×8 fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
8×8 puan ve yorumlar
- G2: 4. 1/5 (600+ yorum) (8×8 Work)
- Capterra: 4/5 (300+ yorum) (8×8 Work)
25. Aircall
Aircall'un VoIP sistemi, sıcak aktarımı kolaylaştırdı. Bir temsilci bir müşteri çağrısını başka bir ekip arkadaşına aktarırken, ilk temsilci ikinci temsilciye konuşma hakkında bilgi verebilir. Bu, ikinci temsilcinin potansiyel müşteriye/müşteriye nasıl yardımcı olabileceğini tam olarak bilmesini sağlar ve sorunsuz bir geçiş sağlar.
Bu özelliği kullanmak için tek yapmam gereken, "şimdi aktar" seçeneğine dokunmadan önce "önce konuş" seçeneğini seçmekti
Aircall'un en iyi özellikleri
- Çağrı metriklerinde görünürlük elde edin ve müşteri deneyimini iyileştirin
- 100'den fazla ülkede işiniz için yerel ve uluslararası numaralar alın
- Arayanları ilk seferde doğru takıma yönlendirmek için akıllı IVR kurun
Aircall sınırlamaları
- Ara sıra kesilen aramalar
Aircall fiyatlandırması
- Essentials: Aylık 40 $/lisans
- Profesyonel: Aylık 70 $/lisans
Aircall puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (1.000+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (400'den fazla yorum)
26. Dialpad
Dış iletişim için (potansiyel müşterilerden/mevcut müşterilerden gelen aramaları almak için) Dialpad'i denedim ve oldukça iyi sonuçlar aldım.
Dialpad AI ses ile özel yönlendirme kuralları ayarlayabilir ve aramaları akıllı telefonuma veya belirli bir takıma yönlendirebilirim, böylece müşteriler her seferinde doğru kişiye ulaşır.
Dialpad'in en iyi özellikleri
- AI ile canlı çağrı transkripsiyonları oluşturun
- İş saatleri dışında gelen aramaları sesli mesajlarla yanıtlayın
- Herhangi bir cihazda ücretsiz sınırsız video toplantıları yapın
Dialpad sınırlamaları
- Fiyatı biraz yüksek
Dialpad fiyatlandırması
İş İletişimi
- Standart: Kullanıcı başına aylık 27 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 35 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
AI Meetings
- Ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 $
Dialpad puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (1.800+ yorum) (Dialpad Ai Voice)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ yorum)
27. Grasshopper
Grasshopper'ın iş görüşmesi analizi ve raporlama özelliği, satış ekibimizin işlerin nasıl gittiğini, müşteri hizmetleri ekiplerinin sorgulara yardımcı olup olamadığını ve genel müşteri deneyiminin nasıl olduğunu anlamasına yardımcı oldu.
Ayrıntılı Raporlar, arayan kimlikleri, uzantılar ve hedef numaralar dahil olmak üzere belirli bir dönemdeki aramalar hakkında bilgi verirken, Etkinlik Raporları sesli mesajlar, kapatılan aramalar veya fakslar gibi türlere göre aramaların genel bir özetini sağladı.
Grasshopper'ın en iyi özellikleri
- İş numaranızdan metin mesajları gönderin ve alın
- Masaüstü veya telefon uygulaması aracılığıyla iletişimi yönetin
- Aynı anda birden fazla kişiden çağrı alın (ve kimsenin meşgul sinyali duymamasını sağlayın)
Grasshopper sınırlamaları
- Kurulumu zor
Grasshopper fiyatlandırması
- True Solo: Aylık 14 dolar
- Solo Plus: Aylık 25 dolar
- Küçük İşletmeler: 55 $/ay
Grasshopper puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
28. Vonage
Entegre bir iş iletişimi çözümü olan Vonage, masaüstü uygulaması, mobil uygulama ve hatta masa telefonu aracılığıyla bağlantı kurmanıza yardımcı olur.
Aracı denerken, referans olması için tüm gelen ve giden konuşmaların ses kaydını etkinleştirebildim. Bu kayıtlar, müşterilerin sıkça karşılaştığı sorunlar/talepler, satış görüşmelerini iyileştirme yolları ve müşteri hizmetlerini geliştirme konusunda içgörüler sunuyor.
Vonage'ın en iyi özellikleri
- Şirket içi müşterilerinizin sizi aramasını kolaylaştırın
- Kurumsal düzeyde çalışma süresi güvenilirliği elde edin
- SMS, MMS ve Facebook Messenger'ı kullanarak müşterilerinizle tercih ettikleri kanallarda iletişim kurun
Vonage sınırlamaları
- Pahalı fiyatlandırma kademeleri
Vonage fiyatlandırması
- Mobil: Uzantı başına aylık 19,99 $
- Premium: Uzantı başına aylık 29,99 $
- Gelişmiş: Uzantı başına aylık 39,99 $
Vonage puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (300+ yorum)
29. Nextiva
Nextiva'nın iletişim çözümleri, müşteri sorgularını ele alır ve müşteri ile yüz yüze çalışan takımların verimliliğini ve müşteri tutma oranlarını artırır.
Aracın sorunsuz uzaktan yönetim özelliği benim için öne çıktı. İlk kez kullanıcı olarak bile izinleri, kullanıcıları ve çağrı akışlarını hızlı bir şekilde ayarlayabilir ve düzenleyebilirim.
Nextiva'nın en iyi özellikleri
- Takım varlık göstergesi ile konumlar arasında kullanılabilirliği görüntüleyin
- Kodsuz sistemlerle arama yollarını ayarlayın ve değiştirin
- Çağrı kalitesini etkilemeden cihazlar arasında anında geçiş yapın
Nextiva sınırlamaları
- Destek çağrıları için uzun bekleme süreleri
Nextiva fiyatlandırması
Küçük işletmeler
- Dijital: Kullanıcı başına aylık 25 dolar
- Temel: Kullanıcı başına aylık 35 dolar
- Engage: Kullanıcı başına aylık 50 dolar
- Power Suite: Kullanıcı başına aylık 75 dolar
Enterprise
- Essential: Ajan başına aylık 129 $
- Profesyonel: Ajan başına aylık 159 $
- Premium: Ajan başına aylık 199 $
Nextiva puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (3.200+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (800'den fazla yorum)
30. Zoom Telefon
Zoom'un VoIP çözümü olan Zoom Phone'un kurulumu kolaydır. Aracı kullanırken, Zoom'un AI Companion'ından arama sonrası özet talep ettim ve çok iyi bir iş çıkardı. Bu özellik sayesinde not almak yerine konuşmaya odaklanabildim.
Beni etkileyen başka bir özellik daha var. Bu araç, sesli mesajları tek tek dinlemeden görevleri sesli mesajlardan çıkarabilmemi sağladı.
Zoom Phone'un en iyi özellikleri
- Masaüstü ve mobil cihazlarda telefon, sohbet ve toplantıları yönetin
- PowerPack'teki Takım SMS konularına kısa bir genel bakış alın ve okunmamış mesajları hızla yakalayın
- Microsoft, Google ve Salesforce gibi üçüncü taraf paketlerle entegre olur
Zoom Phone sınırlamaları
- Pahalı, özellikle birden fazla hat ihtiyacı olan büyük kuruluşlar için
Zoom Phone fiyatlandırması
- ABD ve Kanada'da ölçülür: Özel fiyatlandırma
- ABD ve Kanada Sınırsız: Özel fiyatlandırma
- Global Seçim: Özel fiyatlandırma
Zoom Phone puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)
31. Ooma Office
İşletmeler için bir VoIP sistemi olan Ooma Office, yurtiçi ve yurtdışında uygun maliyetli iş aramaları sunar.
Aracı denerken, Ring Groups özelliğini çok sevdim. Fikir şu: takımımda çağrıları yanıtlayabilecek özel personel varsa, bunlar Ring Group'a dahil edilebilir. Bir müşteri aradığında, grubun tüm üyeleri cihazlarında çağrıyı alır ve çağrıyı yanıtlayan kişi konuşmaya devam edebilir.
Bu, hiçbir müşteri/potansiyel müşteri çağrısının cevapsız kalmamasını sağlamamıza yardımcı oldu.
Ooma Office'in en iyi özellikleri
- Ücretsiz yerel numaralar ve ücretsiz numaralar alın
- Mobil uygulamayı kullanarak arama ve metin gönderme
- Aramalar yapmak için masaüstü uygulamasını softphone ile birlikte kullanın
- Video konferans için Ooma Meetings'e erişin
Ooma Office sınırlamaları
- Normal telefon görüşmelerinden farklı olarak, Ooma Office'teki aramalar için internet bağlantısı gerekir
Ooma Office fiyatlandırması
- Ooma Office Essentials: Kullanıcı başına aylık 19,95 dolar
- Ooma Office Pro: Kullanıcı başına aylık 24,95 dolar
- Ooma Office Pro Plus: Kullanıcı başına aylık 29,95 dolar
Ooma Office puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
Ekran Kaydı için En İyisi
32. Loom
Ekran kayıtlarını paylaşmak için ClickUp Clips'e güvenirken, Loom da aynı amaç için harika bir seçenek olduğunu kanıtladı. Canlı geri sarma özelliği sayesinde, kayıtlar sırasında kolayca geri gidebilir ve gerekirse tüm kaydı yeniden yapmak yerine sadece belirli kısımları yeniden yapabiliyorum.
Bu araç, izleyicilerin tepkilerini yakalamamı sağladı. Takımım, kaydı izlerken yorum yapıp emoji ile tepki verebildi, bu da tüm deneyimi etkileşimli ve ilgi çekici hale getirdi.
Loom'un en iyi özellikleri
- Kaydedilen tüm videoları Loom HQ'ya ekleyin ve istediğiniz zaman erişin, düzenleyin, daha sonra izleyin veya gerektiğinde izinleri değiştirin
- Netliği korumak için dolgu kelimeleri ve gereksiz duraklamaları kaldırın
- Loom AI ile videoları yazılı belgelere dönüştürün
- İzleyicilerin referans olması için videoya kaynak bağlantıları ekleyin
Loom sınırlamaları
- Düzenleme arayüzü daha sezgisel olabilirdi
Loom fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Loom puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400+ yorum)
Bu Loom alternatiflerine göz atın!
33. Camtasia
Camtasia'yı profesyonel bir video düzenleme yazılımı olarak biliyor olabilirsiniz, ancak aynı zamanda bir ekran kayıt ve düzenleme aracı da içerir.
İlk kez kullananlar için bile oldukça kolay olduğunu gördüm. Ekranımdaki görüntüleri yakalamanın ötesine geçti; sistem sesini, fare verilerini ve mikrofon sesini de kaydetti.
Kayıtlı videomu Screencast'e yükledim, böylece iş arkadaşlarımdan geri bildirim alıp onlarla işbirliği yapabileceğim.
Camtasia'nın en iyi özellikleri
- Video koleksiyonlarından bir oynatma listesi oluşturun
- AI ile videolardan arka planları kaldırın
- Videolar için AI tarafından oluşturulan gerçekçi seslendirmeler ekleyin
- Herhangi bir dilde altyazı dosyası ekleyin
Camtasia sınırlamaları
- Karmaşık düzenlemeler sırasında cihazı yavaşlatabilir
Camtasia fiyatlandırması
- Camtasia Essentials: 179 $. 88/yıl
- Camtasia Create: 249 $/yıl
- Camtasia Pro: 499 $/yıl
- Sürekli Lisans: 299,99 $/yıl
Camtasia puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.300+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (400+ yorum)
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34. ScreenPal (Eski adıyla Screencast-O-Matic)
ScreenPal'ı denerken en çok sevdiğim özellikler çizim, vurgulama, zengin metin ve şekiller ekleme ve dikkat çekmek için ekrana karalamalar yapma oldu. Bu araç, takımım için eğitimler, demolar ve kişiselleştirilmiş geri bildirimler kaydetmemi kolaylaştırdı.
Benim için öne çıkan bir diğer özellik, kayıt cihazını entegre video düzenleyiciye ne kadar hızlı bağlayabildiğimdi. Videomun belirli bölümlerinin hızını ayarlayabildim ve video net ve profesyonel bir görünüme kavuştu.
ScreenPal'ın en iyi özellikleri
- ScreenPal'ın ücretsiz barındırma hesabıyla tüm ekran kayıtlarını barındırın ve takım üyeleriyle paylaşın
- Videolara ücretsiz stok arka plan müziği ve ses efektleri ekleyin
- Ekranınızı ve web kameranızı aynı anda kaydedin
- Ekranın belirli bir alanını, bir pencereyi veya tüm ekranı kaydedin
ScreenPal sınırlamaları
- Düzenleme arayüzü hantal
ScreenPal fiyatlandırması
ScreenPal, sınırlı işlevlere sahip ücretsiz bir ekran kaydedici sunar. Ek özellikler için fiyatlandırma kademeleri şöyledir:
- Solo Deluxe: Kullanıcı başına aylık 3 $ (yıllık faturalandırılır)
- Solo Premier: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)
- Solo Max: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)
- Takım İş: 3+ kullanıcı için kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)
ScreenPal puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (90+ yorum)
35. Snagit
Snagit ile ekran görüntülerimdeki görsel karmaşayı azaltıp bunları kullanıcı arayüzü (SUI) grafiklerine dönüştürebildim.
Kaydırma Yakalama özelliği de yararlı bir eklentidir. Birden fazla ekran görüntüsü almak yerine, bu araçla tek seferde tüm web sayfasını kolayca yakalayabiliyorum.
Snagit'in en iyi özellikleri
- Görüntü veya taranmış belge içindeki metni düzenleyin
- Metnin yazı tipini, boyutunu ve rengini ayarlayın
- Ekran görüntülerini düzenleyin ve cihazlar arasında senkronize edin
Snagit sınırlamaları
- Bu araç kaynak yoğun ve CPU performansını yavaşlatabilir
Snagit fiyatlandırması
- Bireysel Abonelik: 39 $/yıl
- Sürekli Lisans: 62,99 $/yıl
Snagit puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (470+ yorum)
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36. OBS Studio
OBS Studio, başlangıçta oyuncular için tasarlanmıştı, ancak diğer kullanımlar için de yeterince çok yönlü olduğunu gördüm. Web seminerleri ve konferansların canlı yayınlarını kaydetmemi sağladı. Yüksek kaliteli video ve ses kaydettim ve ardından bu kayıtları düzenleyerek sosyal medya için kaliteli içerikler oluşturdum.
Ayrıca, canlı oturuma katılamayan takım üyeleriyle bitmiş videoları da paylaştım.
OBS Studio'nun en iyi özellikleri
- Yayınlamadan önce Studio Modu ile sahneleri önizleyin
- Birden fazla özelleştirilebilir geçiş arasından seçim yapın
- Gürültü engelleme, gürültü bastırma ve kazanç gibi kaynak başına filtrelere sahip sezgisel ses miksere erişin
OBS Studio sınırlamaları
- Yeni başlayanlar için kullanımı zor
OBS Studio fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
OBS Studio puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)
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37. ScreenFlow
Yoğun iş yükümüz için endüstriyel bir çözüm arıyordum ve ScreenFlow tam da aradığım şeydi. Yüksek kaliteli videolar çekiyor, ses net ve kullanıcı arayüzü çok karmaşık değil. Son 20 yıldır güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesi, yeteneklerine güvenmemi sağladı.
Ama beni en çok şaşırtan ScreenFlow'un video düzenleme özellikleri oldu. Kısa sürede, ekran kayıtlarımıza üst katmanlar eklemekten daha fazlasını yapmaya başladım: kenarları düzeltiyor, renkleri düzeltiyor ve animasyonlar ekliyordum!
ScreenFlow'un en iyi özellikleri
- ScreenFlow'un yerleşik medya kitaplığını kullanarak içeriğinize stok görüntüleri ekleyin
- Ses ducking özelliği ile arka plan sesini artırın veya azaltın
- Şık ve temiz bir kullanıcı arayüzünde ekran yakalama ve düzenleme işlemlerine hızlıca başlayın
- IPhone ve iPad ekranlarını kaydedin ve içeriği ProRes kalitesinde dışa aktarın
ScreenFlow sınırlamaları
- MacOS ile sınırlıdır, bu da Apple ekosisteminde olmayanlar için kullanılamaz hale getirir
- ScreenFlow'un fiyatları, yoğun iş akışlarınız yoksa oldukça yüksek gelebilir
ScreenFlow fiyatlandırması
- ScreenFlow 7: 129 $
ScreenFlow puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (20+ yorum)
38. Bandicam
Bandicam'ı kullanmadan önce, deneyimli düzenleyiciler arasında oldukça popüler olan eski bir ekran kayıt aracı olduğu için şüpheliydim. Bu kategoriye girmediğim için, genel görevler için tavsiye edip edemeyeceğimden emin değildim. Ve yanılmışım.
Bandicam minimalist bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve oldukça hafif bir programdır. Arka planı yakalamadan tam ekran kayıtlar alabildim, bu da birçok ekran kaydedicinin zorlandığı bir şeydir. Videolar çok net çıktı ve kalite kaybı olmadan 4K olarak dışa aktarabiliyorum.
Bandicam'ın en iyi özellikleri
- Bandicam'ın tam ekran kayıt ayarını kullanarak birden fazla monitörü aynı anda yakalayın
- Kaydedilirken ekrana çizim yapın ve konuları daha hızlı açıklayın
- Farklı platformlara aktarmak ve yayınlamak için geniş kodek desteği seçiminden yararlanın
Bandicam sınırlamaları
- Canlı akış desteği yok
Bandicam fiyatlandırması
İş Lisansı
- Yıllık: 49,46 $ (1 PC)
- Yıllık: 95,92 $ (2 PC)
- Bandicam+Bandicut: 79,74 $ (1 PC)
Bandicam puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
39. Zight (Eski adıyla CloudApp)
Önceki iki araçtan farklı olarak, Zight modern renkleri ve akıcı kullanıcı arayüzü sayesinde Loom'a çok benziyor. CloudApp, günümüzün ekran kayıt uygulamalarından beklediğiniz tüm temel özellikleri koruyarak adını Zight olarak değiştirdi.
Aynı iş akışında ekranları ve düzenlemeleri yakalamak çok kolaydır ve Google Drive, Onedrive ve Dropbox ile entegre olur. Ayrıca tüm platformlarda kullanılabilir.
Ancak Zight, zamanlanmış ekran görüntüsü özelliği ile öne çıkıyor. Bir gün, düzenli aralıklarla otomatik yakalama ayarladım ve işime devam ettim. Günün sonunda geri döndüğümde, Zight her şeyi düzenlemişti.
Zight'ın en iyi özellikleri
- Ekran görüntüsü yakalama günlükleriyle eski ekran görüntülerine kolayca erişin ve değişiklikleri izleyin
- Zight'ın özel paylaşım bağlantıları ile ekran kayıtlarını anında paylaşın
- Hassas bilgileri korumak için bağlantılara son kullanma tarihleri ekleyin ve kaydedilen dosyaları parola ile koruyun
Zight sınırlamaları
- Geliştirme oldukça yavaş ve sık sistem çökmeleri de nadir değildir
Zight fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7,95 $ (yıllık faturalandırılır)
- Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Zight puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.200+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (180+ yorum)
40. Vimeo Record
Vimeo Record'un yapay zeka senaryo yazarı ve yerleşik teleprompter, videolarımı çok daha profesyonel ve kusursuz hale getirdi. Teleprompter, ben konuşurken otomatik olarak kaymaya devam etti, böylece senaryoyu tek seferde, hata yapmadan okuyabildim.
Kayıt yaptıktan sonra, bir metin belgesini düzenler gibi, otomatik olarak oluşturulan transkriptten istenmeyen cümleleri ve duraklamaları da silme seçeneğim vardı.
Vimeo Record'un en iyi özellikleri
- Ekran kayıtlarını klasörler halinde düzenleyin ve ekip arkadaşlarınız, müşterileriniz veya paydaşlarınız için ayrıntılı izinler ayarlayın
- Bir videonun belirli bölümlerinde @bahsetme ile kullanıcıları etiketleyin
- Birisi videonuzu izlediğinde veya video yorumunda yorum yaptığında bildirim alın
Vimeo Record sınırlamaları
- Sınırlı ücretsiz özellikler; çevrilmiş altyazılar ücretli bir özellik olarak sunulur
Vimeo Record fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 20 $/ay
- Standart: Aylık 33 $
- Gelişmiş: 108 $/ay
Vimeo Kayıt değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)
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41. Movavi Ekran Kaydedici
Movavi Screen Recorder ile ekran kayıtlarını zahmetsizce oluşturabildim. Tüm ekranımı kaydetme veya özel bir alan seçme seçeneği sundu.
Bu özellik, ekranımı kaydederken gizliliğimi koruyabilmemi ve cihazımda açık olan tüm sekmeleri görüntülemememi sağladığı için çok yararlı.
Movavi Screen Recorder'ın en iyi özellikleri
- Fare imlecini ve tuş vuruşlarını vurgulayın
- Ekran kaydınıza web kamerası videosu ekleyin
- Önemli öğeleri vurgulamak için videoların üzerine işaretler çiz
Movavi Screen Recorder sınırlamaları
- Sınırlı bütçeye sahip küçük takımlar için pahalı
Movavi Screen Recorder fiyatlandırması
- Kişisel Lisans: 39,95 $ (Ömür boyu, 1 PC)
- İş Lisansı: 49,95 $ (Yıllık faturalandırılır)
Movavi Screen Recorder puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)
Birleşik İletişim için En İyisi
42. Zoho Connect
ZohoConnect'in kuruluşum için bir iç intranet oluşturmasını çok beğendim. Şirket duvarı, tüm şirket çapındaki duyuruları ve başarıları bir araya getirerek herkesi güncel tutuyor.
Ayrıca, gönderilerin ve yorumların sorunsuz bir şekilde çevrilmesini de beğendim. Bu sayede, ana dili ne olursa olsun herkes kolayca katılım sağlayıp gönderilere katkıda bulunabiliyor.
Zoho Connect'in en iyi özellikleri
- Çalışanların katılımını artırmak için iç iletişimi oyunlaştırın
- Anketler, doğum günleri, iş yıldönümleri ve daha fazlası gibi özel bileşenlerle gösterge panelini kişiselleştirin
- Çalışanları fikirlerini paylaşmaya teşvik edin ve bu fikirlerin durumunu izlemelerini sağlayın
- Canlı Yayın ile sanal etkinlikler veya büyük ölçekli toplantılar düzenleyin
Zoho Connect sınırlamaları
- Zoho ekosistemindeki araçlarla iyi çalışır, ancak diğer yazılım paketleriyle entegrasyon zordur
Zoho Connect fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 0,40 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 1 ABD doları
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 3 dolar
Zoho Connect puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (70+ yorum)
43. Bitrix24
Bitrix24'ün çalışma grupları, bizimki gibi aynı anda birden fazla projeyi yürüten takımlar için mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır.
Kapsamlı özellikleri ve özelleştirilebilirliği nedeniyle hala ClickUp'ı tercih etsek de, platform Kanban panosu, Gantt grafiği veya basit bir görev listesi gibi çok sayıda çalışma alanı aracı da sunuyor. Çalışma grubu takvimi, son teslim tarihlerini takip etmemi sağlarken, sürücü ve bilgi tabanı önemli belgeleri kolayca depolamamı ve erişmemi kolaylaştırdı.
Bitrix24'ün en iyi özellikleri
- Çevrimiçi olarak belgeler oluşturun ve birlikte düzenleyin
- Platform içinde güvenli bir bulut depolama alanında dosyaları yönetin ve paylaşın
- Paylaşımlı takvimler oluşturun ve sizin ve takımınızın programlarını optimize edin
- Mobil uygulamadan görevler, sohbetler, video toplantılar ve yorumlar dahil olmak üzere çalışma alanına erişin
Bitrix24 sınırlamaları
- Normal kullanıcılar için özelleştirme seçeneklerine sınırlı erişim — özelleştirme özelliklerinin çoğu Süper Yönetici için ayrılmıştır
Bitrix24 fiyatlandırma
- Temel: Kuruluş başına aylık 61 $
- Standart: Kuruluş başına aylık 124 ABD doları
- Profesyonel: Kuruluş başına aylık 249 $
- Enterprise: Kuruluş başına aylık 499 $
Bitrix24 puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (800+ yorum)
Bitrix24 alternatiflerine göz atın!
44. Troop Messenger
Troop Messenger'ın gelişmiş mesajlaşma özellikleri beni ikna etti. Bildirim mesajları ile takımımdaki belirli bir gruba mesaj gönderebiliyorum (ayrı bir grup veya kanal oluşturmak ya da mesajı herkese açık hale getirmek yerine) ve bunları normal, zaman hassasiyetli veya acil olarak işaretleyebiliyorum.
Ayrıca, gönder düğmesine bastıktan sonra beş dakika içinde mesajları düzenlemenize de olanak tanır. İstenmeyen yazım hatalarından kurtulmanın harika bir yolu.
Troop Messenger'ın en iyi özellikleri
- İş konuşmalarını videolarla kaydedin ve ekip arkadaşlarınızla paylaşın
- 1:1 sohbetlerde veya grup sohbetlerinde kod parçacıklarını paylaşın/üzerinde işbirliği yapın
- Yapılacakları takip etmek için kendi kendine mesajlaşma özelliğini kullanın; ayrı bir not alma uygulamasına gerek yok
- Uçtan uca şifreleme ile sohbet, arama ve konferans üzerinden güvenli iletişimin keyfini çıkarın
Troop Messenger sınırlamaları
- Sınırlı entegrasyonlar
Troop Messenger fiyatlandırması
- Premium: 1 $ (Sınırsız kullanıcı)
- Enterprise: 5 $ (Sınırsız kullanıcı)
- Kendi sunucunuzda barındırılır: Özel fiyatlandırma
Troop Messenger puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (70+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
45. Front
Müşteri hizmetleri takımları için tasarlanan Front, gerçek zamanlı işbirliği ve şirket bilgi tabanımıza erişim için kullanışlıdır. Aracı test ederken, farklı kanallardan gelen tüm müşteri konuşmalarını tek bir platformda toplayarak sorunları daha hızlı çözmeyi kolaylaştırdım.
Ayrıca, mesajları büyük ölçekte atamak ve etiketlemek için otomatik iş akışları ayarlayabiliyorum. Artık kanallar arasında geçiş yapmak veya e-posta konuları arasında gidip gelmek yok.
Front'un en iyi özellikleri
- Yanıt süreleri, müşteri memnuniyeti düzeyleri, en yoğun zamanlar ve daha fazlası hakkında veriler alın
- AI ile sohbet taslakları ve özetler oluşturun
- Sohbetlerin yanı sıra müşteri geçmişini ve verilerini kontrol edin ve aktarımları kolaylaştırın
- Yöneticileri otomatik olarak uyarmak için net eskalasyon yolları oluşturun
Front sınırlamaları
- Kuralları ayarlamak karmaşıktır
Front fiyatlandırma
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 79 dolar
- Ölçek: Yalnızca yıllık planda mevcuttur
- Premier: Yalnızca yıllık planda mevcuttur
Front puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
46. Basecamp
Basecamp'ı belirli bir konu etrafında iletişimi basitleştirdiği için çok sevdim. Örneğin, yaklaşan bir projeyle ilgili bir takım duyurusu yaptığımda ve bir takım arkadaşım bununla ilgili önemli bir soru sorduğunda, o mesaja ne zaman cevap verdiğimi herkes görebilir.
Her takım üyesi, konuşmanın tam sürümüne erişebilir. Uzun e-posta konularını aramakla zaman kaybetmenize gerek yok!
Basecamp'ın en iyi özellikleri
- Grup sohbetleriyle gerçek zamanlı iletişim kurun
- Pings ile anlık 1:1 sohbetler başlatın
- Beğendiğiniz mesajları ve yorumları alkışlayın
- Mesajlara dosya ve resim ekleyin
Basecamp sınırlamaları
- Birden fazla kaynak gerektiren karmaşık projeleri yönetmek zor
Basecamp fiyatlandırması
- Basecamp: Kullanıcı başına aylık 15 dolar
- Basecamp Pro Sınırsız: 299 $/ay (sabit ücret)
Basecamp puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (14.000+ yorum)
Bu Basecamp alternatiflerine göz atın!
47. Missive
Missive, e-postalar, SMS, WhatsApp, Messenger, Instagram ve daha fazlasını içeren birden fazla iletişim kanalını tek bir çatı altında birleştirir.
Dahili Takım Sohbeti özelliği, dış iletişimimizin yanı sıra, dahili takımımla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmamı sağladı.
Benim için öne çıkan bir diğer özellik otomasyondu. Takip e-postaları gönderme, makbuzları iletme veya ofis dışında yanıtları yönetme gibi tekrarlayan görevleri otomatik olarak çalıştırmak için özel kurallar ayarlayabiliyordum.
Missive'in en iyi özellikleri
- Konuşmaları/görevleri doğrudan e-posta veya sohbet içinde atayın
- Önceden yazılmış mesajlar ve şablonlar ile daha hızlı yanıt verin
- Takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak e-posta yazın ve inceleyin
- Etkinlikleri yönetin ve davetlere uygulama içinden yanıt verin
Missive sınırlamaları
- Bu aracın öğrenme eğrisi oldukça dik
Missive fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 18 $/kullanıcı
- Productive: Aylık 30 $/kullanıcı
- İş: Aylık 45 $/kullanıcı
Missive puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (90+ yorum)
48. Wire
Wire, tüm takım konuşmalarını hem mesajlaşma hem de video sohbetler için uçtan uca şifreler. Aynı anda 150 kişiye kadar sesli ve görüntülü konferansları destekler. Çağrı kalitesi harikaydı, ancak daha fazla kişi katıldıkça uygulamanın biraz kararsız hale geldiğini fark ettim.
Wire'ın güvenli dosya yönetim sistemini beğendim. Hassas bilgileri kimin görüntüleyebileceğini, kullanabileceğini ve paylaşabileceğini kolayca yönetmemi sağladı.
Wire'ın en iyi özellikleri
- ID Shield ile kişileri ve cihazları otomatik olarak doğrulayın
- Zaman açısından hassas bilgilerin (giriş kimlik bilgileri veya tek kullanımlık şifreler gibi) görünürlüğünü kontrol etmek için zamanlayıcılar ayarlayın
- Tek bir cihazda, oturum açıp kapatmadan aynı anda üç farklı Wire hesabı kullanın
- Misafirlerin Wire hesabı olmasa bile web tarayıcısı üzerinden bağlanmasına izin verin
Wire sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü daha iyi olabilirdi
Wire fiyatlandırması
- Wire Cloud: Özel fiyatlandırma
- Wire On-Premises: Özel fiyatlandırma
Wire derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)
49. Spike
Spike'ın Konuşma E-postası özelliği, e-postalarımı sohbet benzeri bir deneyime dönüştürdü.
E-postalar, konular, dosyalar, sosyal profiller ve ek dosyalar dahil olmak üzere tüm iletişimimi (eski ve yeni) her bir kişi altında kolayca düzenleyebildim.
Kanallar, takım arkadaşlarımla herkese açık bir şekilde işbirliği yapmamı sağlarken, Gruplar küçük çevrelerle bağlantı kurmak ve gizliliği korumak için kullanışlı bir yol sundu.
En iyi özellikler
- Magic AI ile e-postalar yazın ve içeriği özetleyin
- Super Search (aracın global arama özelliği) ile çalışma alanınızda aradığınız bilgileri hızla bulun
- Takımlar için paylaşılan gelen kutusu ile işbirliğini geliştirin
- Medya dosyalarını indirmeden bile gelişmiş dosya önizleme özelliği ile ek dosyaları kontrol edin
Sınırlamaları aşın
- Masaüstü kullanıcı deneyimi, mobil uygulama kadar sezgisel değil
Spike fiyatlandırma
Spike Teamspace
- Başlangıç: Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 5 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
Yüksek puanlar ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)
50. Meta'dan Workplace
Facebook (şimdi Meta) tarzında tasarlanan Workplace, kullanıcı dostu bir takım işbirliği yazılımıdır. Aracı test ederken, Canlı Video ve Gruplar özelliği benim için öne çıktı; bilgi paylaşımını ve çalışanların katılımını basitleştirdi.
Ancak, bu araç 2026 yılında kapanacak, bu nedenle diğer seçenekleri keşfetmenizi öneririz.
Workplace by Meta'nın en iyi özellikleri
- Büyük grup sohbetlerini sorunsuz bir şekilde yönetin
- Kişiselleştirilmiş gönderiler ve güncellemeler alın
- Takım arkadaşlarınızdan takdir alın ve onlara takdirinizi gösterin
- Web sitesi veya mobil uygulama ile bağlanın
Workplace by Meta sınırlamaları
- Etkileşimli öğelere (beğeniler, yorumlar vb.) aşırı odaklanmak dikkat dağıtıcıdır ve verimliliği düşürür
Workplace by Meta fiyatlandırması
- Workplace Core: Kullanıcı başına aylık 4 dolar
- Enterprise Live: Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları
- Gelişmiş Yönetici ve Destek: Kullanıcı başına aylık 2 $
Workplace by Meta puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.700+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (1.300+ yorum)
ClickUp ile teknoloji yığınınızı azaltın ve takım iletişiminizi geliştirin
Tartıştığımız araçlar, takım iletişiminin farklı yönlerine hitap ediyor ve Slack ile karşılaşabileceğiniz sorunları çözmenize yardımcı oluyor. Bazıları mükemmel iş görüşmesi özellikleri sunarken, bazıları video görüşmeleri için harika, bazıları sohbet uygulamaları olarak öne çıkarken, bazıları ise birden fazla kanalı tek bir uygulamada birleştiriyor.
Ancak büyük takımımızı ve karmaşık iş akışlarımızı yönetmek için basit bir iletişim aracı yeterli olmaz. Bizi hızlıca harekete geçiren bir araca ihtiyacımız var.
Sürekli bir uygulamadan diğerine atlamak ve verileri içe/dışa aktarmak zaman alıcı ve zahmetlidir, ayrıca teknoloji yığınımızı şişirir. Bu nedenle, iletişim ve iş yönetimi için iki ayrı yazılım kullanmak bizim için uygun bir çözüm değildir.
ClickUp ile bu sorunu etkili bir şekilde çözebiliriz. Senkronizasyon ve asenkron iletişim kanalları, proje yönetimi araçları, yapay zeka araçları ve daha fazlası gibi işimizi sorunsuz bir şekilde yürütmek için ihtiyacımız olan her şeye sahiptir. Tüm bu hareketli parçalar birbirine bağlıdır ve işleri çocuk oyuncağına çevirir!