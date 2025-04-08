2025'te Takım Sohbeti için En İyi 50 Slack Alternatifi (Ücretsiz ve Ücretli)

Uzaktan çalışan bir takım olarak, etkili iletişim bizi uyumlu ve verimli tutan şeydir.

Farklı zaman dilimlerinde ve çalışma programlarında bağlantıda kalmak için gerçek zamanlı ve eşzamansız iletişimin bir karışımına güveniyoruz.

Slack, konuşmalarımızı birleştirmek için harika bir araç olabilirdi, ancak iş akışımızın gerektirdiği sağlam takım işbirliği özelliklerinden yoksundur. Çok sayıda kanalı ve sürekli bildirimleri de yardımcı olmuyor.

Bu zorlukları göz önünde bulundurarak, takımımızın iletişimini daha iyi destekleyebilecek çeşitli Slack alternatiflerini test ettik.

Takımımızın araştırmaları ve benim deneyimlerime dayanarak, en iyi 50 aracın listesini derledik. Video konferansları, ekran yakalama, sohbet, medya paylaşımı veya bunların hepsini birden yapacak bir araç arıyorsanız, size yardımcı olabiliriz. Hadi keşfedelim!

Slack Sınırlamaları

Araçların listesine geçmeden önce, Slack ile yaşadığımız bazı sorunları gözden geçirelim:

1. İletişim ve görev yönetimi/proje yönetimi birbirine bağlı değil

Slack, öncelikle mesajlaşma için tasarlanmıştır ve görev ve proje yönetimi için yerleşik araçlar sunmaz.

Takımınızla gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilirken, görevleri yönetmek veya ilerlemeyi izlemek için genellikle ClickUp, Asana veya Monday gibi üçüncü taraf uygulamaları entegre etmek gerekir. com.

2. Bilgi yüklemesi nedeniyle mesajlar gözden kaçabilir

Slack'in kanal tabanlı yapısı, özellikle büyük takımlar için hızla bunaltıcı hale gelebilir.

Birden fazla kanal, doğrudan mesajlar ve durmak bilmeyen bildirimler nedeniyle, önemli mesajlar kolayca kaybolabilir.

3. Bu, bütçe dostu bir seçenek değildir

Yalnızca iletişim amaçlı bir araç olduğu için Slack pahalıdır. İşlerinizi yönetmek için başka araçlara ihtiyacınız olacak.

Slack ücretsiz bir planla gelir, ancak 90 günden eski mesajlara ve dosyalara erişmenize izin vermez. İşiniz geçmiş konuşmalara ve belgelere sürekli erişim gerektiriyorsa (bizim durumumuzda olduğu gibi), ücretsiz sürüm çok kısıtlayıcıdır.

Slack'i kullanmayı öğrenmek için zaman harcamamıza ve en iyi Slack hilelerini kullanmamıza rağmen, bir çıkış yolu bulamadık.

Dezavantajları bizi Slack'e alternatif aramaya itti. Burada listelediğimiz araçlar bu sorunları gidererek etkili iletişim ve takım işbirliğini destekliyor.

Ayrıca okuyun: En İyi Takım İletişimi Yazılımları ve Uygulamaları

Slack Alternatiflerine Genel Bakış

En İyi Genel Slack Alternatifi Öne çıkan özellik Fiyatlandırma 1. ClickUp ClickUp Sohbet, ClickUp Klipler, ClickUp Brain (AI) Ücretsiz Sonsuza Kadar Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $ İşletme: Kullanıcı başına aylık 12 $ Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin ClickUp Brain: Aylık 7 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyin Takım Sohbeti için En İyisi 2. Microsoft Takımları Büyük grup sohbetleri için gönderiler Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $ Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $ Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 3. Google Sohbet Keşfedilebilir alanlar, grup görevleri Business Starter: Aylık 7,20 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı) Business Standard: Aylık 14,40 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı) İş Planı: Aylık 21,60 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı) Enterprise: Özel fiyatlandırma (Google Çalışma Alanı) 4. Mattermost Zengin markdown biçimlendirme, çok dilli kod sözdizimi vurgulaması Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır) Enterprise: Özel fiyatlandırma 5. Rocket. Sohbet Dış paydaşlarla bağlantı kurmak için güvenli platform Başlangıç: Ücretsiz Pro: Kullanıcı başına aylık 4,60 $ Kurumsal: Özel fiyatlandırma 6. Flock Tüm yeni mesajları aynı anda görüntülemek için Tüm Kanal Pro: Kullanıcı başına aylık 6 $ Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 10 7. Twist Hiper odaklı konular Ücretsiz plan Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 8 $ 8. Ryver Forumlar, Gruplar ve Kişiler kanalları Başlangıç: 34,50 $/ay (En fazla 12 kullanıcı) Standart: 64,50 $/ay (En fazla 30 kullanıcı) Kurumsal: Özel fiyatlandırma 9. Zoho Cliq Özelleştirilebilir alan adı, marka varlıkları ve temalar Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 2 $ Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 4 $ Standart: 25 kullanıcı için aylık 18 10. Chanty WhatsApp benzeri arayüz Ücretsiz 11. Discord Düşük gecikme süresi, yüksek kaliteli akış seçeneği FreeBasic: Kullanıcı başına aylık 9,99 dolar Video konferans için en iyisi 12. Zoom Yüksek kaliteli video, toplantı analizi Temel: Ücretsiz Pro: Kullanıcı başına aylık 14,99 $ İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $ Business Plus: Kullanıcı başına aylık 26,99 $ Kurumsal: Özel fiyatlandırma 13. Google Meet Soru-cevap oturumu, beyaz tahta kullanarak beyin fırtınası Ücretsiz İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $ İş Standart: Kullanıcı başına aylık 12 $ İş Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $ 14. Lifesize 500 katılımcıya kadar 4K kalitesinde video konferans Toplantı Çözümleri fiyatlandırması Artı: Ana bilgisayar başına aylık 14,95 $'dan (En az 10 ana bilgisayar)Enterprise: Ana bilgisayar başına aylık 14,95 $'dan (En az 50 ana bilgisayar)Organizasyon: Özel fiyatlandırma 15. Cisco Webex Izgara görünümü, otomasyonlar Webex FreeWebex Meet: Kullanıcı başına aylık 14,50 $ Webex Suite: Kullanıcı başına aylık 25 $ Webex Enterprise: Özel fiyatlandırma 16. GoToMeeting Parola korumalı toplantılar Profesyonel: Aylık 12 $/organizatör (yıllık faturalandırılır) İş: Aylık 16 $/organizatör (yıllık faturalandırılır) Kurumsal: Özel fiyatlandırma 17. RingCentral Video Devam eden toplantılar için Takım Toplantısı Video Pro: Ücretsiz Video Pro+: Kullanıcı başına aylık 10 $ Web semineri: Düzenleyici başına aylık 40 $ Odalar: Oda başına aylık 49 18. Jitsi Meet Video görüşmesi sırasında sorunsuz bir şekilde mesaj ve emoji gönderin Ücretsiz 19. Whereby Özel toplantı odası FreePro: 8,99 $/ay (host başına) Business: 11,99 $/ay (host başına) 20. BigBlueButton Öğrenme Analitiği Gösterge Paneli Ücretsiz 21. Skype Süresi dolmayan davet bağlantıları Skype, Skype'tan Skype'a tüm iletişim için ücretsizdir. Cep ve sabit hatlara uluslararası aramalar için abonelik veya Skype kredisi gerekir Aramalar için en iyisi 22. RingCentral Yerleşik duygu analizi Temel: Kullanıcı başına aylık 30 $ Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 35 $ Ultra: Kullanıcı başına aylık 45 23. Fuze Otomatik çağrı görevlisi Fuze Meetings: Kullanıcı başına aylık 15 $ Fuze Calling: Kullanıcı başına aylık 25 $ Fuze Pro: Kullanıcı başına aylık 35 $ Fuze International: Kullanıcı başına aylık 45 $ Fuze Unlimited Global: Kullanıcı başına aylık 65 $ 24. 8×8 Gelen aramaları otomatik olarak sesli mesaja yönlendiren DND modu Özel fiyatlandırma 25. Aircall Müşteri çağrılarının sıcak bir şekilde aktarılması Essentials: Aylık 40 $/lisans Professional: Aylık 70 $/lisans 26. Dialpad Özel yönlendirme kuralları İş İletişimi Standard: Kullanıcı başına aylık 27 Pro: Kullanıcı başına aylık 35 Enterprise: Özel fiyatlandırma Ai MeetingsFreeBusiness: Kullanıcı başına aylık 20 27. Grasshopper İş görüşmesi analizi ve raporlama True Solo: Aylık 14 $ Solo Plus: Aylık 25 $ Küçük İşletmeler: Aylık 55 28. Vonage Gelen ve giden konuşmaların ses kaydı Mobil: Uzantı başına aylık 19,99 $ Premium: Uzantı başına aylık 29,99 $ Gelişmiş: Uzantı başına aylık 39,99 29. Nextiva Sorunsuz uzaktan yönetim Küçük işletmeler Dijital: Kullanıcı başına aylık 25 $ Temel: Kullanıcı başına aylık 35 $ Etkileşim: Kullanıcı başına aylık 50 $ Power Suite: Kullanıcı başına aylık 75 $ Enterprise Essential: Temsilci başına aylık 129 $ Profesyonel: Temsilci başına aylık 159 $ Premium: Temsilci başına aylık 199 30. Zoom Telefon AI tarafından oluşturulan görüşme sonrası özet ABD ve Kanada Ölçülü: Özel fiyatlandırma ABD ve Kanada Sınırsız: Özel fiyatlandırma Global Select: Özel fiyatlandırma 31. Ooma Office Ring Grupları Ooma Office Essentials: Kullanıcı başına aylık 19,95 $ Ooma Office Pro: Kullanıcı başına aylık 24,95 $ Ooma Office Pro Plus: Kullanıcı başına aylık 29,95 Ekran Kaydı için En İyisi 32. Loom Canlı geri sarma, görünümlerin tepkilerini yakalama Başlangıç: Ücretsiz İşletme: Kullanıcı başına aylık 15 $ Kurumsal: Özel fiyatlandırma 33. Camtasia Sistem sesini, fare verilerini ve mikrofon sesini kaydedin Camtasia Essentials: 179 $/yıl Camtasia Create: 249 $/yıl Camtasia Pro: 499 $/yıl Sürekli Lisans: 299,99 $/yıl 34. ScreenPal Çizim yapın, vurgulayın, zengin metin ve şekiller ekleyin veya ekran üzerinde karalamalar yapın ScreenPal, sınırlı işlevlere sahip ücretsiz bir ekran kaydedici sunar. Ek özellikler için fiyatlandırma seçenekleri şunlardır: Solo Deluxe: Kullanıcı başına aylık 3 $ (yıllık faturalandırılır) Solo Premier: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır) Solo Max: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır) Takım İş: 3+ kullanıcı için kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır) 35. Snagit Kaydırma yakalama Bireysel Abonelik: 39 $/yıl Sürekli Lisans: 62,99 $/yıl 36. OBS Studio Web seminerleri ve konferansların canlı yayınlarını kaydedin Özel fiyatlandırma 37. ScreenFlow Gelişmiş düzenleme özellikleri ScreenFlow 7: 129 $ 38. Bandicam Minimalist kullanıcı arayüzü, 4K olarak dışa aktarma İş Lisansı Yıllık: 49,46 $ (1 PC) Yıllık: 95,92 $ (2 PC) Bandicam+Bandicut: 79,74 $ (1 PC) 39. Zight (Eski adıyla CloudApp) Zamanlanmış ekran görüntüsü Pro: Kullanıcı başına aylık 7,95 $ (yıllık faturalandırılır) Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır) Kurumsal: Özel fiyatlandırma 40. Vimeo Record AI senaryo yazarı ve teleprompter Başlangıç: 20 $/ay Standart: 33 $/ay Gelişmiş: 108 $/ay 41. Movavi Ekran Kaydedici Tam ekran veya özel alanı kaydedin Kişisel Lisans: 39,95 $ (Ömür boyu, 1 PC) İş Lisansı: 49,95 $ (Yıllık abonelik) Birleşik İletişim için En İyisi 42. Zoho Connect Dahili intranet Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 0,40 $ Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 1 $ Ultimate: Kullanıcı başına aylık 3 43. Bitrix 24 Aynı anda birden fazla projeyi yönetmek için çalışma grupları Temel: Kuruluş başına aylık 61 $ Standart: Kuruluş başına aylık 124 $ Profesyonel: Kuruluş başına aylık 249 $ Kurumsal: Kuruluş başına aylık 499 $ 44. Troop Messenger Mesajları bildir (ayrı bir grup/kanal oluşturmadan belirli bir grup insana mesaj gönder) Premium: 1 $ (Sınırsız kullanıcı) Enterprise: 5 $ (Sınırsız kullanıcı) Kendi sunucunuzda barındırma: Özel fiyatlandırma 45. Front Mesajları büyük ölçekte atamak ve etiketlemek için otomatik iş akışları ayarlayın Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $ Büyüme: Kullanıcı başına aylık 79 $ Ölçek: Yalnızca yıllık planda mevcuttur Premier: Yalnızca yıllık planda mevcuttur 46. Basecamp Konuya özel konuşmalar Basecamp: Kullanıcı başına aylık 15 $ Basecamp Pro Sınırsız: Aylık 299 $ (sabit ücret) 47. Missive Takım Sohbeti, otomasyonlar Başlangıç: Aylık 18 $/kullanıcı Üretken: Aylık 30 $/kullanıcı İş: Aylık 45 $/kullanıcı 48. Wire Uçtan uca şifreli mesajlaşma ve video sohbetler, güvenli dosya yönetim sistemi Wire Cloud: Özel fiyatlandırma Wire On-Premises: Özel fiyatlandırma 49. Spike Konuşma Biçiminde E-posta Spike TeamspaceStarter: ÜcretsizTeam: Kullanıcı başına aylık 5 $ İş: Kullanıcı başına aylık 10 50. Meta'dan Workplace Takımlar için Facebook benzeri işbirliği yazılımı Workplace Core: Kullanıcı başına aylık 4 $ Enterprise Live: Kullanıcı başına aylık 2 $ Gelişmiş Yönetici ve Destek: Kullanıcı başına aylık 2 $

En İyi 50 Slack Alternatifi

Seçtiğimiz Slack rakiplerini altı kategoriye ayırdık: en iyi genel Slack alternatifi, takım sohbeti için en iyisi, video konferans için en iyisi, aramalar için en iyisi, ekran kaydı için en iyisi ve birleşik iletişim için en iyisi.

En İyi Genel Slack Alternatifi

En iyi Slack rakibini ararken, öncelikle Slack'ten farklı olarak konuşmalarımızı ve işlerimizi aynı platformda tutacak bir araç aradık.

Yüzlerce takım işbirliği aracını denedikten sonra, tüm kriterleri karşılayan ve ötesine geçen tek bir araç olduğunu anladık: ClickUp.

Senkronize ve asenkron iletişimi yönetmekten, fikirleri/konuşmaları görevlere dönüştürmekten, dağınık bir araç setinin getirdiği zorlukları azaltmaya kadar, ClickUp, özellikle ClickUp Sohbet'in piyasaya sürülmesinden sonra, uzaktan ve hibrit takımlarımızın iş yapış şeklini gerçekten değiştirdi.

1. ClickUp

ClickUp'ı kullanırken fikirler ve eylemler el ele gider. ClickUp Sohbet sayesinde, projelerimiz ve konuşmalarımız sadece birbirine bağlı değil, artık tek bir platformda bir araya geldi.

Bu hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasıyla artık mesajlaşma aracı ile görev yönetimi aracı arasında geçiş yapmanız gerekmeyecek.

ClickUp Sohbet ile Başlayın ClickUp Sohbet'i kullanarak bağlam değiştirmeden iş arkadaşlarınızla konuşmalar yapın

ClickUp Sohbeti Çalışma Alanımıza entegre etmek bize şu konularda yardımcı oldu:

1. Takım iletişiminizi kolaylaştırın

Yepyeni ClickUp Chat, bir sohbet uygulamasının sunduğu tüm özellikleri ve daha fazlasını sunar. Bize şunları sağlar:

Gerçek zamanlı sohbet kanalları ile belirli kişilerle 1:1 sesli ve görüntülü görüşmeler veya grup konuşmaları yapın

ClickUp içinde herhangi bir Alan, Klasör veya Liste içinde konuşma odası oluşturun veya başka hiçbir şeye ekli olmayan sohbetler için yeni bir Alan oluşturun

@bahsetme ve atanan yorumlarla iş konuşmalarına istediğiniz kişiyi ekleyin

Konular (iç içe geçmiş konuşmalar) ile sohbetleri düzenli tutun ve bilgileri hızlıca bulun

FollowUps sayfasında, her birimize atanan tüm mesajlara genel bir bakış elde edin

ClickUp Sohbet'te size atanan mesajları ve FollowUps ile zaten çözülmüş olanları kontrol edin

2. Asenkron iletişim ile bağlamın üstünde kalın

Bizimki gibi büyük takımlarda, konuşmalar kanallar arasında paralel olarak yürür. Bu kadar çok şey olurken, mesajların/görevlerin bağlamını hatırlamak zor olabilir. ClickUp Sohbet bu sorunu şöyle çözüyor:

Mesajları görevlerle ilişkilendirin ve bağlamı birbirine bağlı tutun

ClickUp Sohbetinde bir mesaja bağlı görevleri görünüm

Web sayfalarını, elektronik tabloları, videoları ve diğer varlıkları sohbetlere ekleyerek kolayca erişin. Hızlı başvuru için tüm bağlantıları ve ek dosyaları uygun şekilde gruplandırılmış olarak görün

Postalar (Sohbet konuları kapsamında) ile uzun formlu, asenkron içerik oluşturarak şirket güncellemelerini ve duyurularını paylaşın

ClickUp Sohbet'teki Yayınlar ile şirket genelinde güncellemeleri paylaşın

Takım üyelerimiz, önemli konuşmalara merkezi bir konumdan erişebileceklerini ve gerçek zamanlı olarak tartışmaya katılmasalar bile konuşma/görev bağlamını anlayabileceklerini biliyorlar.

Bunun gibi istikrarlı bir asenkron iletişim sistemi, kritik takım konuşmalarını kaçırma korkusu içinde yaşamak yerine, hızımızı yavaşlatıp elimizdeki göreve odaklanmamızı sağlar.

3. ClickUp Brain ile zaman kazanın

Sohbetleri sıralamak ve manuel olarak işlem yapmak eskiden programımızın büyük bir bölümünü kaplıyordu. ClickUp Brain, ClickUp'ın AI asistanı, bir dizi sıkıcı görevi hızlandırmayı başardı. Bize şu konularda yardımcı oluyor:

Tek bir tıklama ile bir mesajdan görev oluşturun — görevin adını, açıklamasını ve sohbet bağlamına bağlantıyı otomatik olarak yazın (manuel görev oluşturma da bir seçenektir, ancak AI destekli özelliği daha kullanışlı buluyorum)

ClickUp Brain ile mesajları görevlere dönüştürün

Belirli bir sohbet kanalı veya tüm çalışma alanımız ve bağlı uygulamalarla ilgili sorgulara anında yanıt alın

Aradan sonra işe döndüğümde iş güncellemelerini yakalayabiliyorum. ClickUp Brain, üzerinde çalışmam gereken önemli konular veya eylem öğeleri hakkında genel bir bakış sunuyor (AI CatchUp özelliği sayesinde)

ClickUp'taki AI CatchUp ile işten ara verdikten sonra çalışma alanınızın en ince ayrıntılarına kadar güncellemeleri alın

Takımımla video ve sesli görüşmeler için SyncUps imdadıma yetişiyor. Çalışma alanımdan doğrudan görüşmeye katılmamı, ekranımı paylaşmamı, SyncUps sohbetinde görevlere bağlantı vermemi ve takım üyelerine yorumlar atmamı sağlıyor.

ClickUp, e-postalar, sohbetler, WhatsApp gibi farklı kanallardaki tüm iletişimi tek bir yere taşıdı. Böylece, ihtiyacınız olan bilgileri nerede bulacağınızı bilirsiniz.

ClickUp, e-postalar, sohbetler, WhatsApp gibi farklı kanallardaki tüm iletişimi tek bir yere taşıdı. Böylece, ihtiyacınız olan bilgileri nerede bulacağınızı bilirsiniz.

Ayrıca not almada da zaman kazanıyorum. ClickUp, AI tarafından oluşturulan bir özet yayınlar ve tartışmalarımızdan eylem öğeleri oluşturur.

ClickUp Sohbet'te SyncUps ile sesli/görüntülü toplantılar oluşturun ve katılın ve otomatik toplantı özetleri alın

ClickUp Sohbetleri'nin yanı sıra, ClickUp Klipleri de takım işbirliğini geliştirmek için kullanışlıdır.

Bir şeyi açıklığa kavuşturmam veya bir takım üyesine geri bildirim vermem gerektiğinde, uzun metinler yazmak yerine Clips'i kullanarak ekranımı yakalayıp ses kaydı yapıyorum. Artık gerekli olmadıkça "hızlı aramalara" atlamak zorunda kalmıyorum.

ClickUp Brain ile klipleri transkribe edebilir, kliplere yorum ekleyerek konuşma başlatabilir ve bir klibi göreve dönüştürebiliriz. Yorum, ClickUp Görevi veya ClickUp Belge olarak kaydettiğimiz her klip, Klipler Merkezi'nde saklanır.

Başlayın ClickUp Clips ile gelişmiş ekran kayıtları aracılığıyla asenkron iletişim kurun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kenar çubuğunda görüntülenen sohbetleri özelleştirin; gerektiğinde sohbetleri takip edin ve takipten çıkarın

Global sohbet bildirimleri veya bireysel sohbet bildirimleri arasında seçim yapın

Çalışma alanında durumunuzu belirtmek için durum ayarları yapın ve takım arkadaşlarınıza ofis dışında, toplantıda veya bağlantıya hazır olduğunuzu bildirin

Doğrudan mesaj başlıklarından (takım üyeleriyle DM'ler) sohbet geçmişini, önceden yüklenen dosyaları, takvimi ve atanan görevleri kontrol edin

Oluşturduğunuz ancak göndermediğiniz mesajları taslak olarak kaydedin; Taslaklar sekmesinden erişin

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama henüz masaüstü uygulamasında bulunan tüm özellikleri sunmuyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Takım Sohbeti için En İyisi

2. Microsoft Takımları

microsoft Teams aracılığıyla

Her Microsoft Teams kanalı bir Gönderiler sekmesi ile birlikte gelir. Aracı denerken, satış, pazarlama, içerik vb. departmanlarımız için birkaç kanal oluşturdum. Gönderiler özelliği, kanaldaki tüm kişilerle mesajları paylaşmanın basit bir yolu olan büyük bir grup sohbeti olarak çalışır.

Bir kanal mesajına verilen yanıtlar, orijinal gönderiye ekli olarak kalıyordu. Bu, konuşmayı okuyan herkesin tüm konuyu takip etmesini kolaylaştırıyordu.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Kalın, italik ve altı çizili gibi biçimlendirme seçenekleriyle mesajları vurgulayın

Okunmamış mesajlara veya @bahsetmelere göre konuşmaları filtreleyin

Sohbeti gizle, sessize al veya sil sohbet/konu

OneDrive aracılığıyla (sohbetler üzerinden paylaşılan) dosyalara hızlıca erişin

Microsoft Teams sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü yeni başlayanlar için korkutucu olabilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Microsoft 365 Business Basic : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (15.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.000+ yorum)

3. Google Sohbet

google Sohbet aracılığıyla

İletişim için Google Çalışma Alanı'nı kullanan takımlar için Google Sohbet, grup konuşmaları ve bire bir iletişim için iyi bir seçenektir.

Bu araç, dosya alışverişi, video bağlantıları paylaşma, animasyonlu GIF'ler gönderme ve daha fazlasını yapmama yardımcı oldu. Grup konuşmasında veya alanında yeni birinden görüş almak istersem, onu üye listesine ekleyerek kolayca dahil edebilirim.

google Chat'in en iyi özellikleri

Takım üyelerinin ilgi alanlarına göre katılabilecekleri keşfedilebilir alanlar (ör. su soğutucu, şirket spor takımı, yeni işe alınanlar alanı vb.) oluşturun

Bir alan içinde grup görevleri oluşturun ve bunları alan üyelerine atayın

Sohbetler aracılığıyla Google Dokümanlar ve Google E-Tablolar'da işbirliği yapın

Sohbetlerden doğrudan Google Meet ile video toplantıları başlatın

Google Sohbet sınırlamaları

Google ekosistemine büyük ölçüde bağımlı

Google Sohbet fiyatlandırması

İş Başlangıcı : Aylık 7,20 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı)

Business Standard : Aylık 14,40 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı)

İş Planı : Aylık 21,60 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma (Google Çalışma Alanı)

Google Chat puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4. 4/5 (2.000+ yorum)

4. Mattermost

via Mattermost

Mattermost, kanallar içinde mesajlaşma ve arama gibi genel özelliklerin yanı sıra bir işbirliği merkezi işlevi de görüyor. Geliştirme ekibimizin iç iletişimini iyileştirmesine yardımcı oldu.

Zengin markdown biçimlendirme ve çok dilli kod sözdizimi vurgulamadan sorunsuz kod parçacıkları ve dosya paylaşımına kadar, geliştiricilerimiz bu aracı geliştirme yaşam döngüsü boyunca kullanımı son derece kolay buldu.

Mattermost'un en iyi özellikleri

Sınırsız ve aranabilir mesaj geçmişine erişin

Sohbet kanallarında yerel sesli arama ve ekran paylaşımının keyfini çıkarın

Web, masaüstü ve mobil cihazlar arasında senkronizasyon

Kendi sunucunuzda barındırma veya güvenli bulut dağıtım seçeneklerinden birini seçin

Mattermost sınırlamaları

Mobil uygulamadaki bildirimlerin iyileştirilmesi gerekiyor

Mattermost fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mattermost puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Slack ile Mattermost'u karşılaştırın!

Ayrıca okuyun: İş Yerinde Başlıca İletişim Zorlukları ve Bunları Çözme Yöntemleri

5. Rocket. Sohbet

Rocket hakkında benim için öne çıkan iki şey var. Sohbet.

İlk olarak, bu bir açık kaynaklı araç, bu yüzden sürekli iyileştirmeler yapılıyor. Yeni eklentiler ve entegrasyonlar eklenmeye devam ediyor.

İkincisi, bu araç, takımımın dış yükleniciler ve müşterilerle iletişim halinde kalmasını kolaylaştırdı. Çalışma alanımıza sınırlı erişimleri vardı, ancak iletişim kanalı sorunsuzdu. Kullanıcı deneyimini etkilemeden gizliliği korumak için harika bir yol.

Rocket. Sohbetin en iyi özellikleri

Bire bir sohbetler veya çoklu sohbetler üzerinden bağlantı kurun

Konuları kullanarak konuşmaları düzenleyin

Zaman açısından önemli mesajlar için okundu bilgisi alın

Rocket. Sohbet sınırlamaları

İlk kurulum karmaşıktır

Rocket. Sohbet fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 4,60 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rocket. Sohbet derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

6. Flock

flock aracılığıyla

Programımda zaman açısından hassas birden fazla görev olduğunda, bunları takip etmek zorlaşıyor. Flock'u test ederken, bu aracı kendime hatırlatıcılar ayarlamak için kullandım. Ayrıca, takım arkadaşlarım veya tüm takım için hatırlatıcılar ayarlama seçeneği de sundu. Bu, yaklaşan son teslim tarihlerini takip etmek için basit ama etkili bir özellik.

Öne çıkan bir diğer özellik ise Flock'un All Channel özelliğiydi. Bu özellik, hangi kanala ait olduklarına bakılmaksızın tüm yeni mesajlarımı aynı anda görüntüledi. Ofis dışında olduğumda aldığım tüm bekleyen mesajlara hızlıca göz atmamı sağladı.

Flock'un en iyi özellikleri

Genel ve gizli kanallar oluşturun

Sohbetten doğrudan video görüşmesi başlatın

Flock'un gelişmiş arama özellikleriyle sohbetleri arayın

Flock içinden Google Drive dosyalarına/klasörlerine erişin

Flock sınırlamaları

Bildirim özelleştirmeleri eksik

Flock fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 6 dolar

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Flock puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

7. Twist

via Twist

Slack kanalları genellikle dikkatimi dağıtır ve derinlemesine çalışma oturumlarımı engeller.

Twist'in yalnızca asenkron iletişim uygulaması, burada geçerli bir Slack alternatifi olarak ortaya çıkıyor. Evet, bu araç gerçek zamanlı mesajlaşmayı desteklemiyor!

Son derece odaklanmış konuları, takımımızın tartışmalarını konu üzerinde tutar ve düzenli bir şekilde organize eder. Mesajlarımı tararken hiçbir zaman bunalmış hissetmedim. Ayrıca, kanalları tercihlere göre (konu, proje veya müşteri) organize etme esnekliğini de çok sevdim.

Twist'in en iyi özellikleri

Önemli mesajları sabitleyin

Tek bir tıklamayla konuşmaları yeniden adlandırın veya terk edin

Aracın geliştirici dostu biçimlendirme özelliği ile kod parçacıklarını paylaşın

Twist sınırlamaları

Gerçek zamanlı iletişime ihtiyaç duyan takımlar için işe yaramaz

Twist fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Twist puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,3/5 (30+ yorum)

8. Ryver

ryver aracılığıyla

Ryver'da üç tür kanal oluşturabilirim: şirket genelinde iletişim için Forumlar, ekip arkadaşlarıyla gizli konuşmalar için Gruplar ve bire bir etkileşimler için Kişiler.

Ayrıca, konuşmaları eylemlere dönüştürmek gibi aracın temel görev yönetimi özelliklerini de beğendim.

Ryver'ın en iyi özellikleri

Sınırsız dosya paylaşımının keyfini çıkarın

İstediğiniz kadar görev oluşturun

Sesli ve görüntülü aramalara katılın ve ekranınızı paylaşın

Dosyaları doğrudan Google Drive veya Dropbox'tan paylaşın

Ryver sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü daha kullanıcı dostu olmalı

Ryver fiyatlandırması

Başlangıç : 34,50 $/ay (En fazla 12 kullanıcı)

Standart : 64,50 $/ay (30 kullanıcıya kadar)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ryver puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (100+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (40+ yorum)

9. Zoho Cliq

zoho Cliq aracılığıyla

Zoho Suite'in bir parçası olan Zoho Cliq, şirket içi takımlarla bağlantı kurmamızı ve tedarikçiler ve ajanslarla dış iletişimi yönetmemizi sağladı.

Cliq'in yönetici paneli ile kendi alan adımızı, marka varlıklarımızı ve temalarımızı ayarlamak gibi genel deneyimi özelleştirebildim.

Zoho Cliq'in en iyi özellikleri

Çalışanlar için bir bilgi deposu sunun

Özelleştirilebilir mesajlaşma kanalları oluşturun

Asenkron sesli ve video mesajlarla farklı zaman dilimlerinde bulunan kişilerle bağlantı kurun

Zoho Cliq sınırlamaları

Büyük dosyaları işlerken ara sıra gecikmeler yaşanıyor

Zoho Cliq fiyatlandırması

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Standart: 25 kullanıcı için aylık 18 dolar

Zoho Cliq puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

10. Chanty

chanty aracılığıyla

Chanty, özellikle iç iletişim için çok yararlı bulduğum, mobil cihazlara öncelik veren bir araçtır. WhatsApp'a benzer, ancak çevrimdışı da kullanılabilir, bu da ön saflarda çalışanlar veya düşük bağlantı hızına sahip bölgelerde çalışanlar için daha kolaydır.

Testlerimiz sırasında, takımımla tartışmak için yeni bir fikir geldiğinde, görüşlerini almak için gerçek zamanlı anketler veya oylamalar yayınladım. Bu özellik, zamanın önemli olduğu projeler veya hızlı onay/geri bildirim gerektiren sektörler için çok uygun.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Anlık iş güncellemelerini ve diğer önemli bilgileri Haber Akışı aracılığıyla paylaşın

Uygulamayı akıllı telefonlar, tabletler ve mağaza içi kiosklar arasında senkronize edin

Çalışan dizinini kullanarak saha ekibinin genel merkezle doğrudan bağlantı kurmasını sağlayın

Kanban tarzı görev yöneticisiyle görevleri takip edin

Chanty sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar

Chanty fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 4 $

Chanty puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

11. Discord

discord aracılığıyla

Orijinal olarak oyuncular için tasarlanan Discord, basit arayüzü ve özelleştirilebilirliği ile takım veya topluluk iletişimi için iyi bir seçenek.

Slack alternatifi, metin, arama, video sohbet ve oyunları tek bir grup sohbetinde birleştirir. İş için kullanmak yerine, takım üyelerinin işten sonra dinlenebileceği, oyun oynayabileceği ve iş arkadaşlarıyla sohbet edebileceği bir platform olarak test ettim ve herkes bu deneyimi çok sevdi.

Düşük gecikme süresi ve yüksek kaliteli akış seçeneği, takım arkadaşlarımla aynı odadaymışım gibi hissettirdi. Bu, dünyanın her yerinden takım üyeleriyle birlikte film izlemek, oyun oynamak veya bir etkinlik için beyin fırtınası yapmak için harika bir yol.

Discord'un en iyi özellikleri

Sohbetlerde özel emoji, çıkartma ve ses efekti kullanın

Hangi takım üyelerinin çevrimiçi olduğunu veya oyun oynadığını görün

Telefon, PC veya oyun konsolu arasında geçiş yapın

Sohbetlerde benzersiz bir avatar ayarlayın

Discord sınırlamaları

Uygun olmayabilir

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Discord puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (400+ yorum)

Slack ile Discord'u karşılaştırın!

Video Konferans için En İyisi

12. Zoom

zoom aracılığıyla

Zoom, video konferans ihtiyaçlarımız için vazgeçilmez bir çözüm oldu. Yüksek video kalitesi ve kullanıcı dostu olması ilk başta ilgimi çekti, ancak toplantı analizi özelliği nedeniyle kullanmaya devam ettim.

Rooms Gösterge Paneli, iş akışımıza harika bir katkı sağladı. Toplantı odalarının dakika bazında kullanımının izlenmesinden Zoom Rooms kullanıcılarının geri bildirimlerinin izlenmesine kadar, video toplantı deneyimimizi sorunsuz bir şekilde yönetiyor.

Zoom'un en iyi özellikleri

Zoom Workplace'te toplantı davetlerine ön okuma ve gündemleri ekleyin

Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekleyen Zoom mobil uygulamasıyla hareket halindeyken toplantılarınızı sürdürün

Zoom Takım Sohbeti'ni kullanarak toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında takım üyeleriyle işbirliği yapın

Toplantı altyazıları birden fazla dilde oluşturun

Zoom sınırlamaları

Ölçek büyüdükçe fiyatlar da yükseliyor

Zoom fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 26,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoom puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (55.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.000+ yorum)

13. Google Meet

google Meet aracılığıyla

Google Çalışma Alanı kullanıcıları için ideal olan Google Meet, arama sırasında işbirliği özellikleriyle benim için öne çıktı.

Anket veya soru-cevap oturumu başlatabilir, beyaz tahta kullanarak beyin fırtınası yapabilir veya devam eden bir toplantıdan ayrı odalara geçebilirim.

Google Meet'in en iyi özellikleri

Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'dan doğrudan toplantılar oluşturun

Gemini—Google'ın yapay zeka asistanını kullanarak toplantı ayrıntılarını not almak için "benim için not al" özelliğini kullanın

Etkinliği misafirlerin takvimlerine ekleyin ve toplantıya hızlıca katılmalarını sağlayın

Misafirlerin ne zaman katılabileceğini belirleyin ve kimlerin beklemeden girebileceğini belirtin

Google Meet sınırlamaları

Bazen çok sayıda kişi toplantıya katıldığında ses ve video kalitesi düşer

Google Meet fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Başlangıcı : Kullanıcı başına aylık 6 $

Business Standard : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Google Meet puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.000+ yorum)

14. Lifesize

via Lifesize

Lifesize, bulut tabanlı bir kurumsal toplantı çözümüdür. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı yıllık takım toplantılarımızdan birinde test ettim. Çok sayıda kişiye rağmen çağrı kalitesi şüphesiz harikaydı, ancak yüksek hızlı bir bağlantı gerekiyordu.

Takım arkadaşlarımız, uygulamayı indirmeden farklı tarayıcılardan (Chrome, Edge ve Safari gibi) konferans görüşmesine katılabildi.

Lifesize'ın en iyi özellikleri

4K kalitesinde video konferanslar düzenleyin

Aracı Microsoft Teams veya Skype for Business ile entegre edin

Arama başına 500 misafir barındırın

IOS, Android, Mac ve PC için yerel uygulamaları edinin

Lifesize sınırlamaları

Ekran paylaşımı sırasında ara sıra yaşanan aksaklıklar

Lifesize fiyatlandırması

Toplantı Çözümleri fiyatlandırması

Artı: Aylık 14,95 $'dan başlayan fiyatlarla (en az 10 ana bilgisayar)

Enterprise: Host başına aylık 14,95 $'dan başlayan fiyatlarla (En az 50 host)

Organizasyon: Özel fiyatlandırma

Lifesize puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (400+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (50+ yorum)

15. Cisco Webex

cisco Webex aracılığıyla

WebEx'i test ederken, çeşitli video düzen görünümleri buldum. Bunlar, benim (ve diğer toplantı katılımcılarının) önemli olan şeylere odaklanmamıza yardımcı oldu.

Çoğunlukla ızgara görünümünü kullandım; bu, dikkatimi birden fazla konuşmacıya bölmem gereken büyük toplantılarda çok kullanışlı. Ayrıca, ekranda aynı anda kaç katılımcının görüneceğini özelleştirebildim; 1 ile 25 arasında bir sayı seçebiliyorum.

Cisco Webex'in en iyi özellikleri

Move to Mobile QR kodu özelliği ve Apple CarPlay entegrasyonu ile masaüstünden telefona, telefondan arabaya geçiş yapın

Webex Assistant ile tekrarlayan görevleri (not alma ve eylem öğeleri oluşturma gibi) otomatikleştirin

Webex'i giyilebilir cihazlara bağlayarak ön saflarda çalışanları güçlendirin

Toplantı sırasında parmaklarınızla/hareketlerle tepki gönderin

Cisco Webex sınırlamaları

Yüksek hızlı internet bağlantısı olmadan iyi çalışmıyor

Cisco Webex fiyatlandırması

Webex Ücretsiz

Webex Meet : Kullanıcı başına aylık 14,50 dolar

Webex Suite : Kullanıcı başına aylık 25 dolar

Webex Enterprise: Özel fiyatlandırma

Cisco Webex puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (19.000+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (7.000+ yorum)

16. GoToMeeting

goToMeeting aracılığıyla

GoTo Meeting'in gizli toplantılarımızı şifre korumalı tutmasını çok sevdim. Misafirleri kabul etmeye hazır olana kadar sanal bekleme odasına yerleştirmek için Toplantı Kilidi özelliğini kullandım.

Dikkatimi çeken bir diğer şey ise aracın esnekliğiydi. Mobil uygulama tam fonksiyonlu ve hareket halindeyken toplantılarımı yürütmeme yardımcı oldu.

GoToMeeting'in en iyi özellikleri

Otomatik toplantı transkriptleri oluşturun

Toplantı odalarını özelleştirerek sanal toplantılara kişisel bir dokunuş ekleyin

Misafirlerin uygulamayı indirmeden toplantılara katılmasını sağlayın

GoToMeeting sınırlamaları

Ara sıra ses gecikmeleri ve video kalitesinde bozulmalar

GoToMeeting fiyatlandırması

Profesyonel : Aylık 12 $/organizatör (yıllık faturalandırılır)

İş : Aylık 16 $/organizatör (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GoToMeeting puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (13.000+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (11.000+ yorum)

17. RingCentral Video

ringCentral Video aracılığıyla

RingCentral Video, denediğim ve sorunsuz bir deneyim yaşadığım, indirmeye gerek olmayan bir başka video toplantı aracıdır.

En favori özelliğim Team Huddle. Bu özellik, iş arkadaşlarımın istedikleri zaman girip çıkabilecekleri, sanal bir takım odası gibi devam eden toplantılar düzenlememi sağlıyor.

Bu araç, toplantı sırasında doğrudan not almamı da sağladı, böylece ayrı bir not uygulamasına ihtiyaç duymadım.

RingCentral Video'nun en iyi özellikleri

Tek bir tıklama ile masaüstünden mobil cihaza ve mobil cihazdan masaüstüne geçin

AI kullanarak toplantı sonrası özetler ve önemli noktalar oluşturun

Toplantı gündemleri ve toplantı notları üzerinde işbirliği yapın

Cep telefonunuzun arka kamerasını kullanarak canlı içerik paylaşın

RingCentral Video sınırlamaları

Yüksek hızlı internet bağlantısı olmadığında kalite önemli ölçüde düşer

RingCentral Video fiyatlandırması

Video Pro : Ücretsiz

Video Pro+ : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Web semineri : Düzenleyici başına aylık 40 ABD doları

Odalar: Oda başına aylık 49 $

RingCentral Video değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (300+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (300+ yorum)

RingCentral alternatiflerine göz atın!

18. Jitsi Meet

jitsi Meet aracılığıyla

Jitsi Meet, tamamen şifrelenmiş bir açık kaynaklı video konferans çözümüdür. Toplantı ayarlamak çok kolaydı ve günlük toplantılarımıza kişisel bir dokunuş katan eğlenceli toplantı URL'leri seçme esnekliğini çok sevdim.

Entegre sohbet özelliği ile birlikte gelir. Katılımcılar video görüşmesi sırasında sorunsuz bir şekilde mesaj ve emoji gönderebilir, böylece etkileşim eğlenceli ve ilgi çekici hale gelir.

Jitsi Meet'in en iyi özellikleri

Etherpad ile metin belgeler üzerinde işbirliği yapın

Basit, özel URL'lerle insanları toplantılara davet edin

Opus ile HD sesin keyfini çıkarın

Jitsi Meet sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü eski moda

Jitsi Meet fiyatlandırması

Ücretsiz

Jitsi Meet puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (100+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (70+ yorum)

19. Whereby

via Whereby

Whereby, tarayıcı tabanlı toplantılar için basit, indirme gerektirmeyen bir çözümdür. Deneme süresi boyunca toplantı odamı istediğim gibi kişiselleştirebildim; özel bir ad, benzersiz bir URL ve kendi markamı ekledim.

Güvenlik özelliklerini de beğendim. Odalar ön tanımlı olarak kilitliydi, bu sayede toplantıya kimlerin girebileceğini ve katılabileceğini tamamen ben kontrol edebildim.

En iyi özellikler

Canlı emoji tepkileriyle aramaları/oturumları ilgi çekici hale getirin

Miro ile entegrasyon sağlayarak sanal beyin fırtınası oturumları düzenleyin

Küçük gruplar oluşturun ve eğitim oturumlarını daha etkili bir şekilde yürütün

Resim içinde resim özelliğini kullanarak diğer sekmelere bakarken katılımcıları gözden kaçırmayın

Sınırlamalar

Ara sıra bağlantı sorunları

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Aylık 8,99 $/host

İş: 11,99 $/ay, ana bilgisayar başına

Whereby puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

20. BigBlueButton

via BigBlueButton

BigBlueButton, çalışanların eğitim oturumları için kullanılan sanal bir öğrenme yazılımıdır. Çok kullanıcılı beyaz tahta özelliği ile yaratıcı düşünmeyi teşvik etmesini çok sevdim; eğitmen ve eğitim alanlar sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabiliyor.

Öğrenme Analitiği Gösterge Paneli de çok yardımcı oldu ve üç anahtar soruyu hızlıca cevaplamamı sağladı: oturumlarıma kimler katılıyor, kimler aktif olarak katılıyor ve kimler öğreniyor (anketlere verdikleri yanıtlara göre).

BigBlueButton'un en iyi özellikleri

AI destekli akıllı slaytlar oluşturun

Genel ve gizli sohbetler aracılığıyla stajyerlerle iletişim kurun

PowerPoint, Word, PDF ve görüntüler gibi çeşitli biçimlerde materyal yükleyin

Katılımcıların eğitim sırasında sanal olarak ellerini kaldırarak geri bildirimde bulunmalarını sağlayın

BigBlueButton sınırlamaları

Takım iletişimi aracından çok bir öğrenme aracıdır

BigBlueButton fiyatlandırması

Ücretsiz

BigBlueButton puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (20+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (60+ yorum)

21. Skype

skype aracılığıyla

Skype, hızlı bir şekilde toplantı bağlantısı oluşturmamı ve bunu takım arkadaşlarımla paylaşmamı sağladı — kayıt gerekmedi. Skype yüklü olmayan kişiler bile Google Chrome veya Microsoft Edge üzerinden katılabildi. Kendim dahil 99 kişiye kadar ücretsiz video görüşmesi için davet gönderebildim.

En iyi yanı, kişisel davet bağlantılarımın süresi dolmamasıydı, böylece bunları önceden oluşturabildim. İş etkinliklerini planlamak veya tekrarlanan toplantıları programlamak için çok iyi çalışıyor.

Skype'ın en iyi özellikleri

Aramaları 30 güne kadar kaydedin

Toplantılar sırasında dikkatinizi dağıtan unsurları en aza indirmek için arka planı bulanıklaştırın

Toplantılar sırasında sunumları ve iş materyallerini paylaşın ve sohbet yoluyla işbirliği yapın

Günde 24 saatlik kullanım sınırının keyfini çıkarın

Skype sınırlamaları

Ara sıra gecikme ve çağrı kesintileri

Skype fiyatlandırması

Skype, Skype'tan Skype'a tüm etkileşimler için ücretsizdir.

Cep ve sabit hatlara uluslararası aramalar için, aradığınız ülke veya bölgeye göre değişen Skype aboneliği veya Skype kredisine ihtiyacınız vardır.

Skype puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (23.000+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (460+ yorum)

Aramalar için en iyisi

22. RingCentral

ringCentral aracılığıyla

RingCentral, aramaları, video toplantılarını, mesajlaşmayı, SMS'leri ve hatta faksları tek bir platformda (ve tek bir telefon numarasıyla) birleştirir. Tüm bu araçların tek bir yerde olması, genel olarak iletişimi yönetmeyi çok daha kolay hale getirir.

Aracı test ederken, yerleşik duygu analizi özelliğinden çok etkilendim. Konuşmalarımın tonunu daha iyi anlamama ve nerede iyileştirebileceğimi görmeme yardımcı oldu. Metrikleri takip etmek ve buna göre uyum sağlamak, müşteriler ve iş arkadaşlarımla iletişim kurma şeklimde belirgin bir fark yarattı.

RingCentral'ın en iyi özellikleri

Aramalar için iş saatlerini özelleştirin ve iş-yaşam dengesini koruyun

IT kaynaklarını en aza indirerek veya hiç kullanmadan çok kanallı iletişimi kolaylaştırın

AI kullanarak sohbetler içinde bilgileri hızla bulun

Gömülü aramayı MS Teams'e entegre edin

RingCentral sınırlamaları

Öğrenme eğrisi oldukça dik

RingCentral fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 30 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 35 $

Ultra: Kullanıcı başına aylık 45 dolar

RingCentral puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (900+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (1.100+ yorum)

23. Fuze

via Fuze

Fuze (artık 8×8'in bir parçası), istediğiniz yerden, istediğiniz cihazdan telefon görüşmeleri başlatmanıza olanak tanıyan bir bulut iletişim aracıdır.

Arama ses kalitesini beğendim. Uluslararası aramalar sorunsuz gerçekleşti. Aramaları cevaplamak için otomatik bir operatör ayarlayabildim.

Fuze'un en iyi özellikleri

Masadan masaya arama yapın

Her yerden aranabilen bir VoIP edinin

Beklemede olan kişiler için müzik çalın

Fuze sınırlamaları

Bazen bildirimler gecikebilir

Fuze fiyatlandırması

Fuze Meetings : Kullanıcı başına aylık 15 dolar

Fuze Calling : Kullanıcı başına aylık 25 dolar

Fuze Pro : Kullanıcı başına aylık 35 dolar

Fuze International : Kullanıcı başına aylık 45 dolar

Fuze Sınırsız Global: Kullanıcı başına aylık 65 dolar

Fuze puanları ve yorumları

G2 : 3,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (70+ yorum)

24. 8×8

8×8, bulut üzerinden sınırsız arama, SMS ve faks hizmeti sunar.

Bu aracın görsel sesli mesaj özelliğini özellikle beğendim. Bu özellik, 8×8 Work aracılığıyla telefon sistemimden veya masaüstü ya da mobil cihazımdan sesli mesajlara erişmemi sağladı.

Rahatsız etmeyin modunu kullanarak gelen aramaları otomatik olarak sesli mesaja yönlendirebilirim.

8×8'in en iyi özellikleri

Telefon servis sağlayıcınızı değiştirdiğinizde aynı numarayı koruyun

Her kampanyaya benzersiz bir sanal telefon numarası atayarak pazarlama çabalarını izleyin

Ses dosyalarının transkriptlerini alın

8×8 sınırlamaları

Öğrenme eğrisi oldukça yüksektir

8×8 fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

8×8 puan ve yorumlar

G2 : 4. 1/5 (600+ yorum) (8×8 Work)

Capterra: 4/5 (300+ yorum) (8×8 Work)

25. Aircall

aircall aracılığıyla

Aircall'un VoIP sistemi, sıcak aktarımı kolaylaştırdı. Bir temsilci bir müşteri çağrısını başka bir ekip arkadaşına aktarırken, ilk temsilci ikinci temsilciye konuşma hakkında bilgi verebilir. Bu, ikinci temsilcinin potansiyel müşteriye/müşteriye nasıl yardımcı olabileceğini tam olarak bilmesini sağlar ve sorunsuz bir geçiş sağlar.

Bu özelliği kullanmak için tek yapmam gereken, "şimdi aktar" seçeneğine dokunmadan önce "önce konuş" seçeneğini seçmekti

Aircall'un en iyi özellikleri

Çağrı metriklerinde görünürlük elde edin ve müşteri deneyimini iyileştirin

100'den fazla ülkede işiniz için yerel ve uluslararası numaralar alın

Arayanları ilk seferde doğru takıma yönlendirmek için akıllı IVR kurun

Aircall sınırlamaları

Ara sıra kesilen aramalar

Aircall fiyatlandırması

Essentials : Aylık 40 $/lisans

Profesyonel: Aylık 70 $/lisans

Aircall puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (1.000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

26. Dialpad

via Dialpad

Dış iletişim için (potansiyel müşterilerden/mevcut müşterilerden gelen aramaları almak için) Dialpad'i denedim ve oldukça iyi sonuçlar aldım.

Dialpad AI ses ile özel yönlendirme kuralları ayarlayabilir ve aramaları akıllı telefonuma veya belirli bir takıma yönlendirebilirim, böylece müşteriler her seferinde doğru kişiye ulaşır.

Dialpad'in en iyi özellikleri

AI ile canlı çağrı transkripsiyonları oluşturun

İş saatleri dışında gelen aramaları sesli mesajlarla yanıtlayın

Herhangi bir cihazda ücretsiz sınırsız video toplantıları yapın

Dialpad sınırlamaları

Fiyatı biraz yüksek

Dialpad fiyatlandırması

İş İletişimi

Standart : Kullanıcı başına aylık 27 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 35 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AI Meetings

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Dialpad puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (1.800+ yorum) (Dialpad Ai Voice)

Capterra: 4. 2/5 (500+ yorum)

27. Grasshopper

via Grasshopper

Grasshopper'ın iş görüşmesi analizi ve raporlama özelliği, satış ekibimizin işlerin nasıl gittiğini, müşteri hizmetleri ekiplerinin sorgulara yardımcı olup olamadığını ve genel müşteri deneyiminin nasıl olduğunu anlamasına yardımcı oldu.

Ayrıntılı Raporlar, arayan kimlikleri, uzantılar ve hedef numaralar dahil olmak üzere belirli bir dönemdeki aramalar hakkında bilgi verirken, Etkinlik Raporları sesli mesajlar, kapatılan aramalar veya fakslar gibi türlere göre aramaların genel bir özetini sağladı.

Grasshopper'ın en iyi özellikleri

İş numaranızdan metin mesajları gönderin ve alın

Masaüstü veya telefon uygulaması aracılığıyla iletişimi yönetin

Aynı anda birden fazla kişiden çağrı alın (ve kimsenin meşgul sinyali duymamasını sağlayın)

Grasshopper sınırlamaları

Kurulumu zor

Grasshopper fiyatlandırması

True Solo : Aylık 14 dolar

Solo Plus : Aylık 25 dolar

Küçük İşletmeler: 55 $/ay

Grasshopper puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

28. Vonage

via Vonage

Entegre bir iş iletişimi çözümü olan Vonage, masaüstü uygulaması, mobil uygulama ve hatta masa telefonu aracılığıyla bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

Aracı denerken, referans olması için tüm gelen ve giden konuşmaların ses kaydını etkinleştirebildim. Bu kayıtlar, müşterilerin sıkça karşılaştığı sorunlar/talepler, satış görüşmelerini iyileştirme yolları ve müşteri hizmetlerini geliştirme konusunda içgörüler sunuyor.

Vonage'ın en iyi özellikleri

Şirket içi müşterilerinizin sizi aramasını kolaylaştırın

Kurumsal düzeyde çalışma süresi güvenilirliği elde edin

SMS, MMS ve Facebook Messenger'ı kullanarak müşterilerinizle tercih ettikleri kanallarda iletişim kurun

Vonage sınırlamaları

Pahalı fiyatlandırma kademeleri

Vonage fiyatlandırması

Mobil : Uzantı başına aylık 19,99 $

Premium : Uzantı başına aylık 29,99 $

Gelişmiş: Uzantı başına aylık 39,99 $

Vonage puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (400+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (300+ yorum)

29. Nextiva

via Nextiva

Nextiva'nın iletişim çözümleri, müşteri sorgularını ele alır ve müşteri ile yüz yüze çalışan takımların verimliliğini ve müşteri tutma oranlarını artırır.

Aracın sorunsuz uzaktan yönetim özelliği benim için öne çıktı. İlk kez kullanıcı olarak bile izinleri, kullanıcıları ve çağrı akışlarını hızlı bir şekilde ayarlayabilir ve düzenleyebilirim.

Nextiva'nın en iyi özellikleri

Takım varlık göstergesi ile konumlar arasında kullanılabilirliği görüntüleyin

Kodsuz sistemlerle arama yollarını ayarlayın ve değiştirin

Çağrı kalitesini etkilemeden cihazlar arasında anında geçiş yapın

Nextiva sınırlamaları

Destek çağrıları için uzun bekleme süreleri

Nextiva fiyatlandırması

Küçük işletmeler

Dijital : Kullanıcı başına aylık 25 dolar

Temel : Kullanıcı başına aylık 35 dolar

Engage : Kullanıcı başına aylık 50 dolar

Power Suite: Kullanıcı başına aylık 75 dolar

Enterprise

Essential : Ajan başına aylık 129 $

Profesyonel : Ajan başına aylık 159 $

Premium: Ajan başına aylık 199 $

Nextiva puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (3.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

30. Zoom Telefon

zoom Phone aracılığıyla

Zoom'un VoIP çözümü olan Zoom Phone'un kurulumu kolaydır. Aracı kullanırken, Zoom'un AI Companion'ından arama sonrası özet talep ettim ve çok iyi bir iş çıkardı. Bu özellik sayesinde not almak yerine konuşmaya odaklanabildim.

Beni etkileyen başka bir özellik daha var. Bu araç, sesli mesajları tek tek dinlemeden görevleri sesli mesajlardan çıkarabilmemi sağladı.

Zoom Phone'un en iyi özellikleri

Masaüstü ve mobil cihazlarda telefon, sohbet ve toplantıları yönetin

PowerPack'teki Takım SMS konularına kısa bir genel bakış alın ve okunmamış mesajları hızla yakalayın

Microsoft, Google ve Salesforce gibi üçüncü taraf paketlerle entegre olur

Zoom Phone sınırlamaları

Pahalı, özellikle birden fazla hat ihtiyacı olan büyük kuruluşlar için

Zoom Phone fiyatlandırması

ABD ve Kanada'da ölçülür : Özel fiyatlandırma

ABD ve Kanada Sınırsız : Özel fiyatlandırma

Global Seçim: Özel fiyatlandırma

Zoom Phone puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)

31. Ooma Office

ooma Office aracılığıyla

İşletmeler için bir VoIP sistemi olan Ooma Office, yurtiçi ve yurtdışında uygun maliyetli iş aramaları sunar.

Aracı denerken, Ring Groups özelliğini çok sevdim. Fikir şu: takımımda çağrıları yanıtlayabilecek özel personel varsa, bunlar Ring Group'a dahil edilebilir. Bir müşteri aradığında, grubun tüm üyeleri cihazlarında çağrıyı alır ve çağrıyı yanıtlayan kişi konuşmaya devam edebilir.

Bu, hiçbir müşteri/potansiyel müşteri çağrısının cevapsız kalmamasını sağlamamıza yardımcı oldu.

Ooma Office'in en iyi özellikleri

Ücretsiz yerel numaralar ve ücretsiz numaralar alın

Mobil uygulamayı kullanarak arama ve metin gönderme

Aramalar yapmak için masaüstü uygulamasını softphone ile birlikte kullanın

Video konferans için Ooma Meetings'e erişin

Ooma Office sınırlamaları

Normal telefon görüşmelerinden farklı olarak, Ooma Office'teki aramalar için internet bağlantısı gerekir

Ooma Office fiyatlandırması

Ooma Office Essentials : Kullanıcı başına aylık 19,95 dolar

Ooma Office Pro : Kullanıcı başına aylık 24,95 dolar

Ooma Office Pro Plus: Kullanıcı başına aylık 29,95 dolar

Ooma Office puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Ekran Kaydı için En İyisi

32. Loom

via Loom

Ekran kayıtlarını paylaşmak için ClickUp Clips'e güvenirken, Loom da aynı amaç için harika bir seçenek olduğunu kanıtladı. Canlı geri sarma özelliği sayesinde, kayıtlar sırasında kolayca geri gidebilir ve gerekirse tüm kaydı yeniden yapmak yerine sadece belirli kısımları yeniden yapabiliyorum.

Bu araç, izleyicilerin tepkilerini yakalamamı sağladı. Takımım, kaydı izlerken yorum yapıp emoji ile tepki verebildi, bu da tüm deneyimi etkileşimli ve ilgi çekici hale getirdi.

Loom'un en iyi özellikleri

Kaydedilen tüm videoları Loom HQ'ya ekleyin ve istediğiniz zaman erişin, düzenleyin, daha sonra izleyin veya gerektiğinde izinleri değiştirin

Netliği korumak için dolgu kelimeleri ve gereksiz duraklamaları kaldırın

Loom AI ile videoları yazılı belgelere dönüştürün

İzleyicilerin referans olması için videoya kaynak bağlantıları ekleyin

Loom sınırlamaları

Düzenleme arayüzü daha sezgisel olabilirdi

Loom fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

İş : Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Loom puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400+ yorum)

Bu Loom alternatiflerine göz atın!

33. Camtasia

camtasia aracılığıyla

Camtasia'yı profesyonel bir video düzenleme yazılımı olarak biliyor olabilirsiniz, ancak aynı zamanda bir ekran kayıt ve düzenleme aracı da içerir.

İlk kez kullananlar için bile oldukça kolay olduğunu gördüm. Ekranımdaki görüntüleri yakalamanın ötesine geçti; sistem sesini, fare verilerini ve mikrofon sesini de kaydetti.

Kayıtlı videomu Screencast'e yükledim, böylece iş arkadaşlarımdan geri bildirim alıp onlarla işbirliği yapabileceğim.

Camtasia'nın en iyi özellikleri

Video koleksiyonlarından bir oynatma listesi oluşturun

AI ile videolardan arka planları kaldırın

Videolar için AI tarafından oluşturulan gerçekçi seslendirmeler ekleyin

Herhangi bir dilde altyazı dosyası ekleyin

Camtasia sınırlamaları

Karmaşık düzenlemeler sırasında cihazı yavaşlatabilir

Camtasia fiyatlandırması

Camtasia Essentials : 179 $. 88/yıl

Camtasia Create : 249 $/yıl

Camtasia Pro : 499 $/yıl

Sürekli Lisans: 299,99 $/yıl

Camtasia puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (400+ yorum)

Camtasia alternatiflerine göz atın!

34. ScreenPal (Eski adıyla Screencast-O-Matic)

via ScreenPal

ScreenPal'ı denerken en çok sevdiğim özellikler çizim, vurgulama, zengin metin ve şekiller ekleme ve dikkat çekmek için ekrana karalamalar yapma oldu. Bu araç, takımım için eğitimler, demolar ve kişiselleştirilmiş geri bildirimler kaydetmemi kolaylaştırdı.

Benim için öne çıkan bir diğer özellik, kayıt cihazını entegre video düzenleyiciye ne kadar hızlı bağlayabildiğimdi. Videomun belirli bölümlerinin hızını ayarlayabildim ve video net ve profesyonel bir görünüme kavuştu.

ScreenPal'ın en iyi özellikleri

ScreenPal'ın ücretsiz barındırma hesabıyla tüm ekran kayıtlarını barındırın ve takım üyeleriyle paylaşın

Videolara ücretsiz stok arka plan müziği ve ses efektleri ekleyin

Ekranınızı ve web kameranızı aynı anda kaydedin

Ekranın belirli bir alanını, bir pencereyi veya tüm ekranı kaydedin

ScreenPal sınırlamaları

Düzenleme arayüzü hantal

ScreenPal fiyatlandırması

ScreenPal, sınırlı işlevlere sahip ücretsiz bir ekran kaydedici sunar. Ek özellikler için fiyatlandırma kademeleri şöyledir:

Solo Deluxe : Kullanıcı başına aylık 3 $ (yıllık faturalandırılır)

Solo Premier : Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

Solo Max : Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Takım İş: 3+ kullanıcı için kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)

ScreenPal puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (90+ yorum)

35. Snagit

via Snagit

Snagit ile ekran görüntülerimdeki görsel karmaşayı azaltıp bunları kullanıcı arayüzü (SUI) grafiklerine dönüştürebildim.

Kaydırma Yakalama özelliği de yararlı bir eklentidir. Birden fazla ekran görüntüsü almak yerine, bu araçla tek seferde tüm web sayfasını kolayca yakalayabiliyorum.

Snagit'in en iyi özellikleri

Görüntü veya taranmış belge içindeki metni düzenleyin

Metnin yazı tipini, boyutunu ve rengini ayarlayın

Ekran görüntülerini düzenleyin ve cihazlar arasında senkronize edin

Snagit sınırlamaları

Bu araç kaynak yoğun ve CPU performansını yavaşlatabilir

Snagit fiyatlandırması

Bireysel Abonelik : 39 $/yıl

Sürekli Lisans: 62,99 $/yıl

Snagit puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (470+ yorum)

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36. OBS Studio

oBS Studio aracılığıyla

OBS Studio, başlangıçta oyuncular için tasarlanmıştı, ancak diğer kullanımlar için de yeterince çok yönlü olduğunu gördüm. Web seminerleri ve konferansların canlı yayınlarını kaydetmemi sağladı. Yüksek kaliteli video ve ses kaydettim ve ardından bu kayıtları düzenleyerek sosyal medya için kaliteli içerikler oluşturdum.

Ayrıca, canlı oturuma katılamayan takım üyeleriyle bitmiş videoları da paylaştım.

OBS Studio'nun en iyi özellikleri

Yayınlamadan önce Studio Modu ile sahneleri önizleyin

Birden fazla özelleştirilebilir geçiş arasından seçim yapın

Gürültü engelleme, gürültü bastırma ve kazanç gibi kaynak başına filtrelere sahip sezgisel ses miksere erişin

OBS Studio sınırlamaları

Yeni başlayanlar için kullanımı zor

OBS Studio fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

OBS Studio puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

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37. ScreenFlow

via ScreenFlow

Yoğun iş yükümüz için endüstriyel bir çözüm arıyordum ve ScreenFlow tam da aradığım şeydi. Yüksek kaliteli videolar çekiyor, ses net ve kullanıcı arayüzü çok karmaşık değil. Son 20 yıldır güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesi, yeteneklerine güvenmemi sağladı.

Ama beni en çok şaşırtan ScreenFlow'un video düzenleme özellikleri oldu. Kısa sürede, ekran kayıtlarımıza üst katmanlar eklemekten daha fazlasını yapmaya başladım: kenarları düzeltiyor, renkleri düzeltiyor ve animasyonlar ekliyordum!

ScreenFlow'un en iyi özellikleri

ScreenFlow'un yerleşik medya kitaplığını kullanarak içeriğinize stok görüntüleri ekleyin

Ses ducking özelliği ile arka plan sesini artırın veya azaltın

Şık ve temiz bir kullanıcı arayüzünde ekran yakalama ve düzenleme işlemlerine hızlıca başlayın

IPhone ve iPad ekranlarını kaydedin ve içeriği ProRes kalitesinde dışa aktarın

ScreenFlow sınırlamaları

MacOS ile sınırlıdır, bu da Apple ekosisteminde olmayanlar için kullanılamaz hale getirir

ScreenFlow'un fiyatları, yoğun iş akışlarınız yoksa oldukça yüksek gelebilir

ScreenFlow fiyatlandırması

ScreenFlow 7: 129 $

ScreenFlow puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (20+ yorum)

38. Bandicam

via Bandicam

Bandicam'ı kullanmadan önce, deneyimli düzenleyiciler arasında oldukça popüler olan eski bir ekran kayıt aracı olduğu için şüpheliydim. Bu kategoriye girmediğim için, genel görevler için tavsiye edip edemeyeceğimden emin değildim. Ve yanılmışım.

Bandicam minimalist bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve oldukça hafif bir programdır. Arka planı yakalamadan tam ekran kayıtlar alabildim, bu da birçok ekran kaydedicinin zorlandığı bir şeydir. Videolar çok net çıktı ve kalite kaybı olmadan 4K olarak dışa aktarabiliyorum.

Bandicam'ın en iyi özellikleri

Bandicam'ın tam ekran kayıt ayarını kullanarak birden fazla monitörü aynı anda yakalayın

Kaydedilirken ekrana çizim yapın ve konuları daha hızlı açıklayın

Farklı platformlara aktarmak ve yayınlamak için geniş kodek desteği seçiminden yararlanın

Bandicam sınırlamaları

Canlı akış desteği yok

Bandicam fiyatlandırması

İş Lisansı

Yıllık : 49,46 $ (1 PC)

Yıllık : 95,92 $ (2 PC)

Bandicam+Bandicut: 79,74 $ (1 PC)

Bandicam puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

39. Zight (Eski adıyla CloudApp)

zight aracılığıyla

Önceki iki araçtan farklı olarak, Zight modern renkleri ve akıcı kullanıcı arayüzü sayesinde Loom'a çok benziyor. CloudApp, günümüzün ekran kayıt uygulamalarından beklediğiniz tüm temel özellikleri koruyarak adını Zight olarak değiştirdi.

Aynı iş akışında ekranları ve düzenlemeleri yakalamak çok kolaydır ve Google Drive, Onedrive ve Dropbox ile entegre olur. Ayrıca tüm platformlarda kullanılabilir.

Ancak Zight, zamanlanmış ekran görüntüsü özelliği ile öne çıkıyor. Bir gün, düzenli aralıklarla otomatik yakalama ayarladım ve işime devam ettim. Günün sonunda geri döndüğümde, Zight her şeyi düzenlemişti.

Zight'ın en iyi özellikleri

Ekran görüntüsü yakalama günlükleriyle eski ekran görüntülerine kolayca erişin ve değişiklikleri izleyin

Zight'ın özel paylaşım bağlantıları ile ekran kayıtlarını anında paylaşın

Hassas bilgileri korumak için bağlantılara son kullanma tarihleri ekleyin ve kaydedilen dosyaları parola ile koruyun

Zight sınırlamaları

Geliştirme oldukça yavaş ve sık sistem çökmeleri de nadir değildir

Zight fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,95 $ (yıllık faturalandırılır)

Takım : Kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zight puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (180+ yorum)

40. Vimeo Record

vimeo Record aracılığıyla

Vimeo Record'un yapay zeka senaryo yazarı ve yerleşik teleprompter, videolarımı çok daha profesyonel ve kusursuz hale getirdi. Teleprompter, ben konuşurken otomatik olarak kaymaya devam etti, böylece senaryoyu tek seferde, hata yapmadan okuyabildim.

Kayıt yaptıktan sonra, bir metin belgesini düzenler gibi, otomatik olarak oluşturulan transkriptten istenmeyen cümleleri ve duraklamaları da silme seçeneğim vardı.

Vimeo Record'un en iyi özellikleri

Ekran kayıtlarını klasörler halinde düzenleyin ve ekip arkadaşlarınız, müşterileriniz veya paydaşlarınız için ayrıntılı izinler ayarlayın

Bir videonun belirli bölümlerinde @bahsetme ile kullanıcıları etiketleyin

Birisi videonuzu izlediğinde veya video yorumunda yorum yaptığında bildirim alın

Vimeo Record sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz özellikler; çevrilmiş altyazılar ücretli bir özellik olarak sunulur

Vimeo Record fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 20 $/ay

Standart : Aylık 33 $

Gelişmiş: 108 $/ay

Vimeo Kayıt değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Bu Vimeo alternatiflerine göz atın!

41. Movavi Ekran Kaydedici

movavi Screen Recorder aracılığıyla

Movavi Screen Recorder ile ekran kayıtlarını zahmetsizce oluşturabildim. Tüm ekranımı kaydetme veya özel bir alan seçme seçeneği sundu.

Bu özellik, ekranımı kaydederken gizliliğimi koruyabilmemi ve cihazımda açık olan tüm sekmeleri görüntülemememi sağladığı için çok yararlı.

Movavi Screen Recorder'ın en iyi özellikleri

Fare imlecini ve tuş vuruşlarını vurgulayın

Ekran kaydınıza web kamerası videosu ekleyin

Önemli öğeleri vurgulamak için videoların üzerine işaretler çiz

Movavi Screen Recorder sınırlamaları

Sınırlı bütçeye sahip küçük takımlar için pahalı

Movavi Screen Recorder fiyatlandırması

Kişisel Lisans : 39,95 $ (Ömür boyu, 1 PC)

İş Lisansı: 49,95 $ (Yıllık faturalandırılır)

Movavi Screen Recorder puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

Birleşik İletişim için En İyisi

42. Zoho Connect

zoho Connect aracılığıyla

ZohoConnect'in kuruluşum için bir iç intranet oluşturmasını çok beğendim. Şirket duvarı, tüm şirket çapındaki duyuruları ve başarıları bir araya getirerek herkesi güncel tutuyor.

Ayrıca, gönderilerin ve yorumların sorunsuz bir şekilde çevrilmesini de beğendim. Bu sayede, ana dili ne olursa olsun herkes kolayca katılım sağlayıp gönderilere katkıda bulunabiliyor.

Zoho Connect'in en iyi özellikleri

Çalışanların katılımını artırmak için iç iletişimi oyunlaştırın

Anketler, doğum günleri, iş yıldönümleri ve daha fazlası gibi özel bileşenlerle gösterge panelini kişiselleştirin

Çalışanları fikirlerini paylaşmaya teşvik edin ve bu fikirlerin durumunu izlemelerini sağlayın

Canlı Yayın ile sanal etkinlikler veya büyük ölçekli toplantılar düzenleyin

Zoho Connect sınırlamaları

Zoho ekosistemindeki araçlarla iyi çalışır, ancak diğer yazılım paketleriyle entegrasyon zordur

Zoho Connect fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 0,40 $

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 1 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 3 dolar

Zoho Connect puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (70+ yorum)

43. Bitrix24

bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24'ün çalışma grupları, bizimki gibi aynı anda birden fazla projeyi yürüten takımlar için mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır.

Kapsamlı özellikleri ve özelleştirilebilirliği nedeniyle hala ClickUp'ı tercih etsek de, platform Kanban panosu, Gantt grafiği veya basit bir görev listesi gibi çok sayıda çalışma alanı aracı da sunuyor. Çalışma grubu takvimi, son teslim tarihlerini takip etmemi sağlarken, sürücü ve bilgi tabanı önemli belgeleri kolayca depolamamı ve erişmemi kolaylaştırdı.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Çevrimiçi olarak belgeler oluşturun ve birlikte düzenleyin

Platform içinde güvenli bir bulut depolama alanında dosyaları yönetin ve paylaşın

Paylaşımlı takvimler oluşturun ve sizin ve takımınızın programlarını optimize edin

Mobil uygulamadan görevler, sohbetler, video toplantılar ve yorumlar dahil olmak üzere çalışma alanına erişin

Bitrix24 sınırlamaları

Normal kullanıcılar için özelleştirme seçeneklerine sınırlı erişim — özelleştirme özelliklerinin çoğu Süper Yönetici için ayrılmıştır

Bitrix24 fiyatlandırma

Temel : Kuruluş başına aylık 61 $

Standart : Kuruluş başına aylık 124 ABD doları

Profesyonel : Kuruluş başına aylık 249 $

Enterprise: Kuruluş başına aylık 499 $

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (500+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (800+ yorum)

Bitrix24 alternatiflerine göz atın!

44. Troop Messenger

troop Messenger aracılığıyla

Troop Messenger'ın gelişmiş mesajlaşma özellikleri beni ikna etti. Bildirim mesajları ile takımımdaki belirli bir gruba mesaj gönderebiliyorum (ayrı bir grup veya kanal oluşturmak ya da mesajı herkese açık hale getirmek yerine) ve bunları normal, zaman hassasiyetli veya acil olarak işaretleyebiliyorum.

Ayrıca, gönder düğmesine bastıktan sonra beş dakika içinde mesajları düzenlemenize de olanak tanır. İstenmeyen yazım hatalarından kurtulmanın harika bir yolu.

Troop Messenger'ın en iyi özellikleri

İş konuşmalarını videolarla kaydedin ve ekip arkadaşlarınızla paylaşın

1:1 sohbetlerde veya grup sohbetlerinde kod parçacıklarını paylaşın/üzerinde işbirliği yapın

Yapılacakları takip etmek için kendi kendine mesajlaşma özelliğini kullanın; ayrı bir not alma uygulamasına gerek yok

Uçtan uca şifreleme ile sohbet, arama ve konferans üzerinden güvenli iletişimin keyfini çıkarın

Troop Messenger sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar

Troop Messenger fiyatlandırması

Premium : 1 $ (Sınırsız kullanıcı)

Enterprise : 5 $ (Sınırsız kullanıcı)

Kendi sunucunuzda barındırılır: Özel fiyatlandırma

Troop Messenger puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

45. Front

via Front

Müşteri hizmetleri takımları için tasarlanan Front, gerçek zamanlı işbirliği ve şirket bilgi tabanımıza erişim için kullanışlıdır. Aracı test ederken, farklı kanallardan gelen tüm müşteri konuşmalarını tek bir platformda toplayarak sorunları daha hızlı çözmeyi kolaylaştırdım.

Ayrıca, mesajları büyük ölçekte atamak ve etiketlemek için otomatik iş akışları ayarlayabiliyorum. Artık kanallar arasında geçiş yapmak veya e-posta konuları arasında gidip gelmek yok.

Front'un en iyi özellikleri

Yanıt süreleri, müşteri memnuniyeti düzeyleri, en yoğun zamanlar ve daha fazlası hakkında veriler alın

AI ile sohbet taslakları ve özetler oluşturun

Sohbetlerin yanı sıra müşteri geçmişini ve verilerini kontrol edin ve aktarımları kolaylaştırın

Yöneticileri otomatik olarak uyarmak için net eskalasyon yolları oluşturun

Front sınırlamaları

Kuralları ayarlamak karmaşıktır

Front fiyatlandırma

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 29 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 79 dolar

Ölçek : Yalnızca yıllık planda mevcuttur

Premier: Yalnızca yıllık planda mevcuttur

Front puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

46. Basecamp

basecamp aracılığıyla

Basecamp'ı belirli bir konu etrafında iletişimi basitleştirdiği için çok sevdim. Örneğin, yaklaşan bir projeyle ilgili bir takım duyurusu yaptığımda ve bir takım arkadaşım bununla ilgili önemli bir soru sorduğunda, o mesaja ne zaman cevap verdiğimi herkes görebilir.

Her takım üyesi, konuşmanın tam sürümüne erişebilir. Uzun e-posta konularını aramakla zaman kaybetmenize gerek yok!

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Grup sohbetleriyle gerçek zamanlı iletişim kurun

Pings ile anlık 1:1 sohbetler başlatın

Beğendiğiniz mesajları ve yorumları alkışlayın

Mesajlara dosya ve resim ekleyin

Basecamp sınırlamaları

Birden fazla kaynak gerektiren karmaşık projeleri yönetmek zor

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp : Kullanıcı başına aylık 15 dolar

Basecamp Pro Sınırsız: 299 $/ay (sabit ücret)

Basecamp puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.000+ yorum)

Bu Basecamp alternatiflerine göz atın!

47. Missive

via Missive

Missive, e-postalar, SMS, WhatsApp, Messenger, Instagram ve daha fazlasını içeren birden fazla iletişim kanalını tek bir çatı altında birleştirir.

Dahili Takım Sohbeti özelliği, dış iletişimimizin yanı sıra, dahili takımımla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmamı sağladı.

Benim için öne çıkan bir diğer özellik otomasyondu. Takip e-postaları gönderme, makbuzları iletme veya ofis dışında yanıtları yönetme gibi tekrarlayan görevleri otomatik olarak çalıştırmak için özel kurallar ayarlayabiliyordum.

Missive'in en iyi özellikleri

Konuşmaları/görevleri doğrudan e-posta veya sohbet içinde atayın

Önceden yazılmış mesajlar ve şablonlar ile daha hızlı yanıt verin

Takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak e-posta yazın ve inceleyin

Etkinlikleri yönetin ve davetlere uygulama içinden yanıt verin

Missive sınırlamaları

Bu aracın öğrenme eğrisi oldukça dik

Missive fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 18 $/kullanıcı

Productive : Aylık 30 $/kullanıcı

İş: Aylık 45 $/kullanıcı

Missive puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (90+ yorum)

48. Wire

via Wire

Wire, tüm takım konuşmalarını hem mesajlaşma hem de video sohbetler için uçtan uca şifreler. Aynı anda 150 kişiye kadar sesli ve görüntülü konferansları destekler. Çağrı kalitesi harikaydı, ancak daha fazla kişi katıldıkça uygulamanın biraz kararsız hale geldiğini fark ettim.

Wire'ın güvenli dosya yönetim sistemini beğendim. Hassas bilgileri kimin görüntüleyebileceğini, kullanabileceğini ve paylaşabileceğini kolayca yönetmemi sağladı.

Wire'ın en iyi özellikleri

ID Shield ile kişileri ve cihazları otomatik olarak doğrulayın

Zaman açısından hassas bilgilerin (giriş kimlik bilgileri veya tek kullanımlık şifreler gibi) görünürlüğünü kontrol etmek için zamanlayıcılar ayarlayın

Tek bir cihazda, oturum açıp kapatmadan aynı anda üç farklı Wire hesabı kullanın

Misafirlerin Wire hesabı olmasa bile web tarayıcısı üzerinden bağlanmasına izin verin

Wire sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü daha iyi olabilirdi

Wire fiyatlandırması

Wire Cloud : Özel fiyatlandırma

Wire On-Premises: Özel fiyatlandırma

Wire derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

49. Spike

via Spike

Spike'ın Konuşma E-postası özelliği, e-postalarımı sohbet benzeri bir deneyime dönüştürdü.

E-postalar, konular, dosyalar, sosyal profiller ve ek dosyalar dahil olmak üzere tüm iletişimimi (eski ve yeni) her bir kişi altında kolayca düzenleyebildim.

Kanallar, takım arkadaşlarımla herkese açık bir şekilde işbirliği yapmamı sağlarken, Gruplar küçük çevrelerle bağlantı kurmak ve gizliliği korumak için kullanışlı bir yol sundu.

En iyi özellikler

Magic AI ile e-postalar yazın ve içeriği özetleyin

Super Search (aracın global arama özelliği) ile çalışma alanınızda aradığınız bilgileri hızla bulun

Takımlar için paylaşılan gelen kutusu ile işbirliğini geliştirin

Medya dosyalarını indirmeden bile gelişmiş dosya önizleme özelliği ile ek dosyaları kontrol edin

Sınırlamaları aşın

Masaüstü kullanıcı deneyimi, mobil uygulama kadar sezgisel değil

Spike fiyatlandırma

Spike Teamspace

Başlangıç : Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Yüksek puanlar ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

50. Meta'dan Workplace

Facebook (şimdi Meta) tarzında tasarlanan Workplace, kullanıcı dostu bir takım işbirliği yazılımıdır. Aracı test ederken, Canlı Video ve Gruplar özelliği benim için öne çıktı; bilgi paylaşımını ve çalışanların katılımını basitleştirdi.

Ancak, bu araç 2026 yılında kapanacak, bu nedenle diğer seçenekleri keşfetmenizi öneririz.

Workplace by Meta'nın en iyi özellikleri

Büyük grup sohbetlerini sorunsuz bir şekilde yönetin

Kişiselleştirilmiş gönderiler ve güncellemeler alın

Takım arkadaşlarınızdan takdir alın ve onlara takdirinizi gösterin

Web sitesi veya mobil uygulama ile bağlanın

Workplace by Meta sınırlamaları

Etkileşimli öğelere (beğeniler, yorumlar vb.) aşırı odaklanmak dikkat dağıtıcıdır ve verimliliği düşürür

Workplace by Meta fiyatlandırması

Workplace Core : Kullanıcı başına aylık 4 dolar

Enterprise Live : Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları

Gelişmiş Yönetici ve Destek: Kullanıcı başına aylık 2 $

Workplace by Meta puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.700+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (1.300+ yorum)

ClickUp ile teknoloji yığınınızı azaltın ve takım iletişiminizi geliştirin

Tartıştığımız araçlar, takım iletişiminin farklı yönlerine hitap ediyor ve Slack ile karşılaşabileceğiniz sorunları çözmenize yardımcı oluyor. Bazıları mükemmel iş görüşmesi özellikleri sunarken, bazıları video görüşmeleri için harika, bazıları sohbet uygulamaları olarak öne çıkarken, bazıları ise birden fazla kanalı tek bir uygulamada birleştiriyor.

Ancak büyük takımımızı ve karmaşık iş akışlarımızı yönetmek için basit bir iletişim aracı yeterli olmaz. Bizi hızlıca harekete geçiren bir araca ihtiyacımız var.

Sürekli bir uygulamadan diğerine atlamak ve verileri içe/dışa aktarmak zaman alıcı ve zahmetlidir, ayrıca teknoloji yığınımızı şişirir. Bu nedenle, iletişim ve iş yönetimi için iki ayrı yazılım kullanmak bizim için uygun bir çözüm değildir.

ClickUp ile bu sorunu etkili bir şekilde çözebiliriz. Senkronizasyon ve asenkron iletişim kanalları, proje yönetimi araçları, yapay zeka araçları ve daha fazlası gibi işimizi sorunsuz bir şekilde yürütmek için ihtiyacımız olan her şeye sahiptir. Tüm bu hareketli parçalar birbirine bağlıdır ve işleri çocuk oyuncağına çevirir!

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