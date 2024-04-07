Slack ve Mattermost: En İyi İşbirliği Aracı Hangisi?

Uzaktan çalışma, günümüzde çoğu şirket için fiili çalışma şeklidir. Bu, siloları yıkmak, eşzamansız çalışmak, net bir şekilde iletişim kurmak ve kuruluşunuz genelinde işbirliği yapmak anlamına gelir.

Sorunsuz işbirliğini mümkün kılmanın yolu her zaman kolay değildir. Takımlar ve departmanlar arasında bilgi akışını sağlamak için doğru araçlara, süreçlere ve işyeri alışkanlıklarına ihtiyacınız vardır. Veri ve BT güvenliği ile erişim kontrolü konusundaki endişeler de işi kolaylaştırmaz.

Neyse ki, bunların çoğunu yapacak harika işbirliği uygulamaları var. Sonuç olarak, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmeniz yeterli. Bu nedenle, iki yüksek performanslı işbirliği aracını seçtik ve bunları birbirleriyle karşılaştırdık: Mattermost ve Slack.

Kararınızı kolaylaştırmak için özellikler, sınırlar, fiyatlandırma ve daha fazlasını içeren ayrıntılı bir karşılaştırma tablosu hazırladık.

Not: Birden fazla işbirliği uygulamasının yerini alabilecek bir alternatif ekledik. Sonuna kadar bekleyin! (veya daha çabuk ulaşmak için aşağı kaydırın 🤩)

Slack nedir?

slack aracılığıyla

Slack, takımlar ve iş yerleri için bulut tabanlı bir işbirliği ve iletişim platformudur. Takımınızın sohbet etmesi, dosya paylaşması, dış ortaklarla çalışması, sesli veya görüntülü toplantılar düzenlemesi ve güncellemeleri kaydetmesi ve paylaşması için bir merkez görevi görür; hem de tüm bunları gerçek zamanlı olarak.

Esnekliği korurken işbirliğini ve verimliliği artırmak için hibrit ve uzaktan çalışan kuruluşlar arasında popüler bir araçtır.

İronik olarak, Slack sizi tembellik yapmaya izin vermez! 😉

Slack özellikleri

Şimdi, Slack'i en iyi takım işbirliği araçlarından biri yapan özelliklere bakalım.

1. İşbirliği

slack aracılığıyla

Slack'in Kanallar gibi işbirliği özellikleri, işleri organize etmenize, sohbet etmenize, dosya paylaşmanıza ve kararlar almanıza olanak tanır.

İşiniz ortaklarınız, tedarikçileriniz veya müşterileriniz gibi dış takımlarla işbirliğini içeriyorsa Slack Connect'i kullanabilirsiniz.

Diğer özellikler arasında DM'ler, Huddles ve Clips bulunur. Bu özellikler, çalışanların sohbet etmesine, sesli ve görüntülü görüşmeler yapmasına ve hatta klipleri paylaşıp kaydetmesine olanak tanır. Böylece iletişim, e-posta alışverişinden çok daha kolay hale gelir.

2. Otomasyon

slack aracılığıyla

Sıkıcı, rutin görevlerinizi otomatikleştirmek istiyorsanız ancak bunu yapacak teknik becerileriniz yoksa, Slack'in bir çözümü var: Ş Akışı Oluşturucu. Birkaç sürükle ve bırak işlemiyle otomatik bir ş akışına sahip olabilirsiniz.

Kodlama becerileriniz varsa, Slack'in uygulama programlama arayüzünü (API) kullanarak iş akışınıza uygun özel kodlar yazabilirsiniz.

Popüler uygulamalar ve entegrasyonlarla, favori araçlarınızı bağlayabilir ve ekstra çaba harcamadan iş akışını sürdürebilirsiniz. 🤩

3. Bilgi paylaşımı

slack aracılığıyla

Takımınız, güçlü bir arama seçeneği sayesinde kanallar ve DM'lerde konuşmaları ve dosyaları arayabilir.

Takımlar, arayüzü temiz ve güncel tutmak için genellikle eski projeleri, belgeleri ve kanalları arşivlemeleri gerekir, ancak eski dosyaları aramak sıkıcı olabilir. Ancak Slack Arşiv özelliği, bu eski konuşmaları ve belgeleri aramayı kolaylaştırır.

4. Güvenlik ve uyumluluk

slack aracılığıyla

Slack, verilerinizi güvende tutmak için sektörde kabul görmüş en iyi uygulamaları ve çerçeveleri kullanır. Cihaz ve kimlik yönetimi sayesinde şirket bilgilerine yalnızca doğru kişiler erişebilir.

Müşteri verileriniz, Slack Enterprise Anahtar Yönetimi ve Veri Kaybı Önleme gibi araçlarla şifrelenir ve korunur. 🛡️

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Avantaj: Kullanıcı başına aylık 7,25 $

Business+: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Mattermost nedir?

mattermost aracılığıyla

Teknik takımlar için ideal olan Mattermost, güçlü gizlilik ve güvenlik uyumluluğuyla tanınan açık kaynaklı bir işbirliği ve iletişim platformudur. Kanal tabanlı iletişim, yapılandırılmış iş akışı yürütme ve proje iş akışları sağlayan entegre bir verimlilik araçları platformudur.

İş akışı düzenlemesine yardımcı olur ve farklı uygulamalar arasında bağlam değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Mattermost deneyimi, bire bir ve grup mesajlaşma ve iletişimi daha iyi planlamak için diğer araçlar sunması açısından Slack'e benzer.

Ofis içi kullanım için en çok önerilen Mattermost, dünya çapında teknik ve operasyonel takımlar tarafından tercih edilmektedir.

Mattermost özellikleri

Bu açık kaynaklı işbirliği platformunu popüler bir işbirliği aracı yapan özelliklerin neler olduğunu görelim.

1. İşbirliğine dayalı mesajlaşma

mattermost aracılığıyla

Mesajlaşmak, son teslim tarihine yetişmeye çalışmadığınız sürece harikadır. Mattermost'un kanal tabanlı araçları, yerel sesli arama ve ekran paylaşımı olanağı sunarak işlerinizi daha hızlı halletmenizi sağlar.

Gerçek zamanlı mesaj senkronizasyonu, aranabilir geçmiş ve dosya, resim veya bağlantı paylaşımı, işbirliğini kolaylaştırır.

2. Mattermost Playbook'ları

mattermost aracılığıyla

Coğrafi olarak farklı yerlerde bulunan ve birden fazla süreç izleyen bir takım, genellikle karışıklığa ve işlerin tekrarlanmasına neden olabilir. Mattermost'un Playbook'ları, görünürlük ve hesap verebilirliği artıran yerleşik kontrol listesi tabanlı otomasyon sayesinde takım üyelerinizin aynı sayfada kalmasına yardımcı olur.

Bu, otomatik tetikleyiciler ve eylemler, gösterge panellerinde yayınlanan durum güncellemeleri ve önceden belirlenmiş zaman çizelgeleri ve raporlarla herkese günlük güncellemeler sağlar.

3. Eklentiler

mattermost aracılığıyla

Tüm favori araçlarınızı tek bir yerde bulundurmak, işinizi basitleştirir ve zaman kazanmanızı sağlar. Mattermost eklentileriyle, tercih ettiğiniz araçlar arasında geçiş yapmadan rutin görevleri otomatikleştirebilirsiniz.

Mattermost ayrıca, kod tabanında değişiklik yapmanıza gerek kalmadan sunucu, masaüstü ve web uygulamalarına güçlü özelleştirmeler eklemenize olanak tanır. Bu, teknik yardım almadan birçok şeyi yapabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca, tam API erişimi ile entegrasyonlarınızı özelleştirebilirsiniz. 🙌

4. Gelişmiş güvenlik

mattermost aracılığıyla

Mattermost, açık kaynaklıdır ve kaynak koduna tam erişim sağlayan kendi kendine barındırılan bir çözümle üstün veri güvenliği sunar. Gelişmiş uyumluluk denetimi ve raporlama araçları, üçüncü taraf izleme olmadan hassas verileri güvende tutar.

Ayrıca, depolama ve aktarım sırasında uçtan uca şifreleme ile verilerinizi istediğiniz zaman, istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

Mattermost fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Slack ve Mattermost: Özelliklerin Karşılaştırması

Slack ve Mattermost arasındaki en belirgin fark, Slack'in kapalı kaynaklı olmasıdır, bu nedenle yalnızca satıcılar özel koda erişebilir veya bu kodu değiştirebilir. Mattermost, açık kaynaklı güvenli bir iletişim aracıdır, yani bu aracı tercih eden tüm kuruluşlar kendi eklentileri ve açık API'leri ile özelleştirebilir.

Slack ve Mattermost arasındaki önemli farklar şunlardır.

Özellik Slack Mattermost Kendi sunucunuzda barındırma ❌ ✔️ Yerel video görüşmeleri ✔️ ❌ Ücretsiz planlar ✔️ ❌ Maksimum uygulama ve entegrasyonlar ✔️ ❌ Özelleştirilebilir güvenlik ve uyumluluk ❌ ✔️ Açık kaynaklı ❌ ✔️ Ekstra müşteri desteği ✔️ ❌ Kapsamlı çok dilli destek ❌ ✔️ Geçiş dostu ✔️ ✔️ Gelişmiş arama fonksiyonu ✔️ ✔️ Beyaz etiketleme ❌ ✔️ AI araçları ✔️ ❌

Şimdi daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. Barındırma

Ofiste, hibrit veya tamamen uzaktan çalışıyor olmanız, işbirliği yazılımınızı barındırma şeklinizi etkileyebilir. Ayrıca, kiminle çalıştığınız da dikkate alınması gereken bir faktördür.

Örneğin, sağlık hizmetleri sağlayıcıları veya devlet kurumlarıyla çalışıyorsanız, kendi barındırdığınız yazılımları kullanmanızı zorunlu tutabilir ve tüm güvenlik ve gizlilik beklentilerine uymanızı bekleyebilirler.

Slack

Bulut tabanlı bir araç olduğu için kullanımı oldukça basittir. Genel veya gizli kanallar oluşturabilir, bir takım kurabilir, üye ekleyebilir ve işe başlayabilirsiniz.

Slack, takımınız küçük ve yeni ise günlük olarak etkili bir şekilde işbirliği yapmak için ideal bir araçtır. Slack tescilli bir yazılım olduğundan, şablonlar veya araçlarla en iyi şekilde özelleştirebilirsiniz, ancak Slack'te kendi sunucunuzda barındıramazsınız.

slack aracılığıyla

Mattermost

Açık kaynak kodu, Mattermost ile kendi sunucunuzda barındırmanıza olanak tanır. Yazılımı kuruluşunuzun güvenlik yönergelerine göre uygulayın ve uzaktan çalışma uyumluluğu için bulut tabanlı dağıtımı tercih edin.

2. Uygulamalar ve entegrasyonlar

Çoğu işletme farklı uygulamalar ve entegrasyonlar kullandığından, iş araçlarınızı destekleyen bir takım işbirliği platformu seçmelisiniz.

Slack

Slack, takım üyelerinizle daha iyi işbirliği yapabilmeniz için daha fazla entegrasyon sunar. 2600'den fazla uygulama ve entegrasyonun yanı sıra OpenAI ve Salesforce ile yeni kurulan ortaklıklar sayesinde Slack, yapay zekayı kullanıcı deneyimine doğal bir şekilde entegre edecektir.

Google Drive ve Salesforce gibi popüler işbirliği araçlarının yanı sıra Slack, ihtiyaçlarınıza göre özel entegrasyonlar eklemenize de olanak tanır.

Mattermost

Mattermost, özel uygulamalar, araçlar ve entegrasyonlar ekleyebileceğiniz veya tam erişimli API'lerle kendi uygulamalarınızı oluşturabileceğiniz bir katkıcı topluluğu sunar.

Mattermost, Asana, GitHub, Jira, Bitbucket gibi günlük kullanım uygulamalarıyla doğrudan entegre olur ve farklı araçlar arasında geçiş yapmadan projelerinizi ve görevlerinizi kolayca izlemenizi sağlar.

Mühendislik veya operasyon ağırlıklı iş akışlarına sahip geliştiriciler ve büyük kuruluşlar için Mattermost'un açık kaynak yaklaşımı, yazılımı özelleştirmek için en iyi seçenektir.

mattermost aracılığıyla

3. Özelleştirme yetenekleri

Mattermost'un özelleştirme özellikleri, açık kaynak kodlu olması sayesinde sıfırdan oluşturmanıza yardımcı olurken, Slack kodlama gerektiren veya gerektirmeyen özel uygulamalar, şablonlar ve entegrasyonlar sunar.

Slack

10'dan fazla dilde çok dilli destek sunan Slack, kenar çubuğunu, temaları, profilleri, karşılama mesajlarını ve emoji veya tepki özelleştirmesini özelleştirmenize olanak tanır.

Ayrıca, favori mobil push bildirim sesinizi de ayarlayabilirsiniz. Konuşmaları eğlenceli hale getirmek için özel emojiler ve karşılama mesajları ekleyin.

Mattermost

Mattermost ile beyaz etiketleme yapabilir, yazılım koduyla markanızı özelleştirebilirsiniz. Web, masaüstü ve mobil uygulamalarınızı güvenlik protokollerine göre özelleştirin.

16'dan fazla dilde sunulan gelişmiş çok dilli destek, çeşitli ve kapsayıcı iletişim sağlar.

mattermost aracılığıyla

4. Güvenlik Protokolleri

İşiniz için doğru işbirliği platformunu seçerken güvenlik endişeleri önemlidir.

Slack

Slack'in güvenlik özellikleri arasında tek oturum açma, çok faktörlü kimlik doğrulama, etki alanı sahipliği, özel oturum süresi, kimlik ve cihaz yönetimi ile kullanıcı ve grup sağlama yer alır.

Slack'in güvenlik kontrolleri, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin (NCSC) bulut güvenlik ilkeleri ve diğer uluslararası düzenleme ve uyumluluk standartları/sertifikalarıyla uyumludur.

Mattermost

Mattermost'un üstünlüğü burada ortaya çıkıyor! Mattermost, en zorlu gizli mesajlaşma güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan en esnek ve güvenli işbirliği araçlarından biridir.

Kendi barındırdığınız gizli bulut dağıtımıyla, gelişmiş mobil güvenlik özelliklerine erişebilir ve üçüncü taraf izleme olmadan hassas verileri kontrol edebilirsiniz.

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Reddit'te Slack ve Mattermost

Reddit'te Slack ve Mattermost hakkında kullanıcıların ne dediğini inceledik. Slack hakkında kullanıcılar, kolay kullanım özelliklerine ilişkin yorumlarda bulundu:

"E-postaya göre avantajı, birden fazla kişi bir konuyu tartışırken ortaya çıkan ve çok uzun olan 'tümüne cevapla' seçeneğini ortadan kaldırmasıdır."

Diğer Reddit kullanıcıları, özelleştirilebilir güvenlik önlemleriyle kendi sunucunuzda barındırmak istiyorsanız Mattermost'un harika bir seçenek olduğunu söylemiştir:

"Yerinde Hipchat'ten (teşekkürler Atlassian) yerinde Mattermost sunucusuna geçtik ve oldukça memnunuz. Potansiyel olarak hassas ağ bilgileri için bulut platformu kullanmak beni rahat hissettirmiyordu."

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ClickUp'ta işbirliği, takım üyelerinizin verimliliğini artırır, böylece iş her zaman eğlenceli hale gelir. ClickUp'ın başlıca işbirliği araçlarını daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

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ClickUp İşbirliği Algılama

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Gösterge panelleri: Her proje için görev kontrol merkezinizi oluşturun ve daha derin içgörüler ve üst düzey genel bakışlarla ilerlemeyi izleyin

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ClickUp Görevleri ile neredeyse her konuda etkili bir şekilde organize olun, işbirliği yapın ve planlayın. Birden fazla kişiye iş atayın ve paylaşılabilir ekran kayıtları ile zaman kazanın.

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ClickUp'ın ücretsiz planından bahsetmiş miydik? Şimdi fiyatlandırma seçeneklerini tartışmak için harika bir zaman.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Kişisel kullanım için en iyisi

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Slack ve Mattermost: Kazanan kim?

Slack ve Mattermost, popüler uygulamalarla entegre olan güçlü işbirliği araçlarıdır. Ancak, hangisinin daha iyi olduğu, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına bağlıdır.

Örneğin, Slack, özel güvenlik protokollerine fazla önem vermeyen, bulut tabanlı erişimi tercih eden kuruluşlar içindir. Dolayısıyla, uzaktaki bir kuruluşun iş akışını kolaylaştıran ve verimliliği artıran kolay bir iletişim aracına ihtiyacı varsa, Slack sizin için en uygun seçimdir.

Kuruluşunuzun tamamen özelleştirilebilir, açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan bir takım yönetimi ve işbirliği aracına ihtiyacı varsa, Mattermost idealdir. Slack'ten farklı olarak, geliştiriciler tarafından geliştiriciler için yapılmıştır. Bu nedenle, platformun kullanım durumunuza göre kurulması için yoğun teknik uzmanlık gerekir. Teknik ve operasyonel takımlar için daha uygundur.

İşbirliğinden daha fazlasını deneyimlemek istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Görev oluşturma, çoklu görünümler, durumlar, şablonlar ve daha fazlasıyla projelerinizi yönetin. Ücretsiz ClickUp denemenizi bugün başlatın!