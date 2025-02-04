2025'in en iyi 10 MatterMost alternatifini test ettik

2016 yılında, Uber'in iş dünyası için en hızlı büyüyen mesajlaşma platformu olan Slack'ten, bu alanda daha az bilinen Mattermost'a geçtiği haberi duyuldu.

Neden mi? Slack, karmaşık operasyonel ihtiyaçları olan teknik ekipler için uygun bir güvenlik çerçevesi özelliğine sahip değildi. Bu nedenle Uber, MatterMost ile iş birliği yaparak kendi iç iletişim aracını oluşturmaya karar verdi. ?

O zamanlar kurumsal düzeyde iletişim ve işbirliği araçları pek yoktu ve araç paylaşımı devi, teknik ekipleri için daha "güvenli" bir takım işbirliği aracı istiyordu.

Böylece Mattermost, büyük ölçekli işletmeler için popüler bir iletişim platformu haline gelerek ilgi odağı oldu.

Ancak sonraki beş yıl içinde Slack ve Microsoft Teams gibi araçlar, sağlam güvenlik ve gizlilik özellikleri ekledi. Tablo tersine döndü ve Uber, 38.000 çalışanının tamamını Slack'e geri döndürdü. ( kaynak )

MatterMost, güvenlik bilincine sahip takımlar için hala popüler bir araç olsa da, birçok rakip onun pazar payını eritmiştir. ?

Bu blogda, zengin iletişim özelliklerine ve kurumsal düzeyde güvenlik önlemlerine odaklanarak MatterMost'un en iyi alternatiflerini keşfedeceğiz. Bu, takımınızın hak ettiği sağlam bir işbirliği aracı seçmenize yardımcı olacaktır.

Güvenli İşbirliği Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Takımınız için bir çevrimiçi işbirliği aracı seçmek zor bir iş olmamalı. Dürüst olmak gerekirse, dikkate alınması gereken üç ana husus vardır: iletişim özellikleri, gizlilik ve güvenlik uyumluluğu ve entegrasyon desteği.

Aşağıdaki ek faktörleri de göz önünde bulundurmalısınız:

Çoklu iletişim seçenekleri: Uygulamanın konu, sesli ve görüntülü aramalar, beyaz tahtalar ve daha fazlası gibi özelliklerle hem eşzamansız hem de Uygulamanın konu, sesli ve görüntülü aramalar, beyaz tahtalar ve daha fazlası gibi özelliklerle hem eşzamansız hem de gerçek zamanlı takım işbirliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin

Uçtan uca şifreleme: Uygulama, verilerinizi korumalı ve tüm hassas ve gizli bilgilerin gizli ve güvenli kalmasını sağlamalıdır

Erişim düzeyleri : Yöneticilere kullanıcı izinlerini yönetme ve yetkisiz erişim ile bilgilerin kötüye kullanılması riskini azaltma olanağı sağlayın

Çok faktörlü kimlik doğrulama: Ek bir kullanıcı doğrulama katmanı ile güvenliği güçlendirin ve oturum açma kimlik bilgileri ele geçirilse bile yetkisiz erişim girişimlerini önleyin

Entegrasyon yetenekleri: Dosya paylaşımı, görev yönetimi ve : Dosya paylaşımı, görev yönetimi ve proje işbirliği araçları için entegrasyonlarla etkili iletişimi kolaylaştırın ve ş Akışı verimliliğini artırın

Güvenli ve çok yönlü bir takım işbirliği aracı seçerken hangi özelliklere dikkat etmeniz gerektiğini artık bildiğinize göre, en iyi MatterMost alternatiflerine bir göz atalım.

MatterMost'a En İyi 10 Alternatif

MatterMost kadar güvenli ve kullanıcı dostu olan, ancak ek özellikler ve işlevler içeren en iyi 10 takım işbirliği uygulamamızın listesi aşağıda yer almaktadır.

1. ClickUp – Görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi

Uygulamalar arasında geçiş yapmaktan kurtulun — Takım üyelerini tartışmalara ekleyin ve ClickUp Sohbet ile tek bir alanda daha yakın işbirliği yapın

ClickUp, sağlam takım iletişimi, proje yönetimi ve belge yönetimi çözümlerini tek bir yerde sunan hepsi bir arada çalışma alanı işbirliği platformudur!

Bütünsel bir takım iletişim aracı olan ClickUp, ClickUp Sohbet görünümü ve yerleşik e-posta entegrasyonundan ClickUp'ta Clip ile video kaydetmeye kadar uzanan özelliklerle gerçek zamanlı ve eşzamansız işbirliği seçenekleri sunar.

ClickUp Çalışma Alanınızdan yorum ekleyin, e-posta gönderin ve takımınızla işbirliği yapın

Bununla kalmaz, takımlarınız yorumlar ve sohbet yoluyla paylaşılan projeler ve belgeler üzerinde işbirliği yapabilir. Kullanıcıların takım arkadaşlarıyla birlikte belgeleri düzenlemelerine ve hatta uygulama içinden e-posta ile göndermelerine olanak tanır.

Üstelik ClickUp AI, iletişim taslakları hazırlamayı, belgeleri düzenlemeyi ve toplantıları özetlemeyi çocuk oyuncağı haline getirir. En iyi yanı ne mi? Tüm bunları, birden fazla iş uygulaması veya iletişim aracı arasında geçiş yapmadan, ClickUp'taki tek bir çalışma alanından yapabilirsiniz.

Bu şablonu indirin ClickUp Çapraz Fonksiyonlu Proje Şablonu ile çapraz fonksiyonlu proje yönetimi iletişimini kolaylaştırın

Çapraz fonksiyonlu projeleri kolayca yönetmek ve izlemek için bir araç arıyorsanız, ClickUp'ın Çapraz Fonksiyonlu Proje Şablonunu deneyin.

Daha iyi görünürlük için projeleri departmanlara ayırmak için kullanabilirsiniz. İlerlemeyi takip etmek için görevleri beş duruma ayırabilirsiniz: Yapılacak, Takılı, Devam Ediyor, Tamamlandı ve Bloklandı. Görevlerde ilerledikçe durumları güncelleyerek tüm paydaşların proje durumu hakkında aynı sayfada olmasını sağlayın.

Şablon, ilerlemeyi görsel olarak izlemenize yardımcı olacak bir Gantt grafiği ve Burndown görünümü içerir. Genel olarak, bu şablon herhangi bir kuruluş içindeki departmanlar arası işbirliğini basitleştirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı beyin fırtınası : Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları'nı kullanarak fikirleri ve kavramları görselleştirin ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Bağlamsal geri bildirim sağlayın : Belgelere ve görevlere yorumlar bırakarak önerilerde bulunun ve tüm geri bildirimlerin konuyla ilgili olmasını sağlayın

Eşzamansız işbirliğini kolaylaştırın : Anahtar paydaşlarla grup sohbetleri oluşturun, video klipler paylaşın ve zaman dilimleri arasında kolay iletişim için daha fazlasını yapın

AI ile daha akıllı işbirliği : ClickUp AI'yı kullanarak e-posta taslakları oluşturun, yorum konularını özetleyin ve bilgileri hızlı bir şekilde alın

Diğer teknoloji yığınlarınızla entegre edin: ClickUp'ı diğer pazarlama veya geliştirme araçlarıyla bağlayarak tüm bilgilerin güncel ve senkronize olmasını sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Henüz yerleşik ekran paylaşımı veya video görüşme özelliği yok

Grup kanalları şu anda kullanılamıyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda üye başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

2. Slack – Takım iletişimi için en iyisi

slack aracılığıyla

Slack, takım iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış, yaygın olarak kullanılan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. 2013 yılında piyasaya sürüldü ve 2020 yılında Salesforce tarafından satın alındı. Platform, gerçek zamanlı mesajlaşma özellikleri (DM'ler, konu başlıklı konuşmalar, video görüşmeleri) ve kapsamlı entegrasyonlarıyla tanınır.

Slack, birden fazla takım üyesi bulunan takımlarınız ve projeleriniz için ayrı kanallar aracılığıyla iletişimi basitleştirir. Bu ve doğrudan mesajlaşma, yazma göstergeleri ve sesli/görüntülü aramalar gibi diğer özellikler, gerçek zamanlı etkileşimi destekler.

Slack ayrıca çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegre olarak kullanıcıların bildirimleri özelleştirmesine ve daha uyumlu bir iş akışı oluşturmasına olanak tanır.

Slack'in en iyi özellikleri

Kanallar ile takımlar ve projeler için ayrılmış alanlarda birden fazla kişiyle iletişim kurun

DM'ler, yazma göstergeleri ve sesli/görüntülü aramalar gibi özelliklerle gerçek zamanlı iletişimi teşvik edin

Slack'i diğer üçüncü taraf araçlarla entegre ederek akıcı bir iş akışı oluşturun

Bahsetmeler, anahtar kelimeler ve kanal etkinliğine göre bildirimleri özelleştirerek kesintileri azaltın

Dropbox ve Zapier gibi birçok uygulama ile entegrasyonlara izin verir

Slack sınırlamaları

Küçük takımlar için pahalı olabilir

Uçtan uca şifreleme Slack'te henüz kullanılamamaktadır

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 8,75 $

İş +: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (32.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (23.000'den fazla yorum)

Bu Slack alternatiflerine göz atın!

3. Element – Merkezi olmayan takım iletişimi için en iyisi

element aracılığıyla

Element, daha önce Riot. im olarak biliniyordu ve matris tabanlı, güvenli ve açık kaynaklı bir iletişim platformudur. Matrix. org Foundation tarafından geliştirilen bu platform, "güvenli, birlikte çalışabilir ve merkezi olmayan mesajlaşma" için açık bir standart oluşturma misyonuyla Matrix'in genel misyonuyla uyumludur

Platform, uçtan uca şifrelemeyi destekler ve çeşitli gerçek zamanlı mesajlaşma, dosya paylaşımı ve işbirliği özellikleri sunar. Kullanıcılar, hem bulut hem de şirket içi dağıtım için uçtan uca şifreleme sayesinde güvenli veri koruması elde eder.

Platform, gerçek zamanlı işbirliği için mükemmeldir. Ayrıca sınırsız sesli ve görüntülü arama sunar ve çeşitli köprüler, botlar ve bileşenlerle iş akışlarınızı iyileştirebilirsiniz.

Ancak, mobil uygulama ağır ve hantaldır ve bu araç, ClickUp, Slack ve bu listedeki diğerlerine göre daha az entegrasyon seçeneğine sahiptir.

Element'in en iyi özellikleri

Uçtan uca şifreleme ile güvenli müşteri işbirliği ve veri koruması sağlayın

Bulut bilişim ve şirket içi dağıtım için destek alın

Sınırsız sesli ve görüntülü aramalarla gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırın

Köprüler, botlar ve bileşenler kullanarak ş Akışı verimliliğinizi artırın

Element sınırlamaları

Bazı kullanıcılar konu özelliğini hantal ve kullanımı zor buluyor

Mobil uygulama, çok sayıda dosya paylaşırsanız depolama alanında çok yer kaplayabilir

Daha az entegrasyon seçeneği

Element fiyatlandırması

Başlangıç: 200 kullanıcıya kadar ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Sovereign: Özel fiyatlandırma

Element puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: N/A

4. Pidgin – Açık kaynaklı takım mesajlaşması için en iyisi

pidgin aracılığıyla

En eski açık kaynaklı iletişim araçlarından biri olan Pidgin (orijinal adı Gaim), temel, ücretsiz ve reklamsız bir anlık mesajlaşma (IM) ve işbirliği platformudur. Kodu GNU Genel Kamu Lisansı altında lisanslanmıştır, yani kuruluşlar platformu ihtiyaçlarına göre değiştirebilir.

Ancak bir uyarı var: Ücretsiz olduğu için, değişikliklerinizi tüm topluluğun yararlanabilmesi için platformda yayınlamanız gerekir.

Aracı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz, ancak karmaşık ihtiyaçları olan büyük takımlar için en uygun platform değildir.

Pidgin'in en iyi özellikleri

Pidgin kendi sunucusunda barındırılan ve açık kaynaklı bir yazılım olduğundan tüm verileriniz size aittir

80'den fazla dil desteği ile aracı ana dilinize göre özelleştirin

AIM, ICQ, MSN Messenger ve Yahoo gibi popüler protokollerle çalışın

Tek bir uygulamaya birden fazla hesap ekleyin

Tüm sohbetlerinizi sekmelerde düzenli bir şekilde tutun, böylece konuşmalar arasında anahtar ile geçiş yapabilirsiniz

Pidgin sınırlamaları

Ön tanımlı olarak yalnızca temel kod mevcut olduğundan, aracınızı kendiniz oluşturmanız gerekir

Platformun kurulumu ve bakımı için çok fazla teknik bilgi gerektirir

Pidgin fiyatlandırması

Ücretsiz kullanım

Pidgin puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

5. Microsoft 365 – Entegre verimlilik araçları için en iyisi

microsoft aracılığıyla

Eskiden Office 365 olarak bilinen Microsoft 365, Microsoft tarafından geliştirilen tanınmış bir bulut tabanlı çalışma alanı uygulamaları paketidir. Çalışma alanı, Microsoft Teams adlı bir takım işbirliği aracı içerir.

MS Teams, konuyla ilgili konuşmaları düzenlemek için kanallar ve 1:1 iletişim için DM'ler ile takım çalışması için merkezi bir hub haline gelmiştir. Ayrıca çeşitli Microsoft ve üçüncü taraf uygulamalarla entegre olarak, birleşik bir takım iletişimi ve işbirliği ortamı sağlar.

Çalışma alanı da son derece güvenlidir: Çok faktörlü kimlik doğrulama, veri şifreleme ve gelişmiş tehdit koruması ile yazılım, verilerinizin her zaman korunmasını ve güvende kalmasını sağlar.

Microsoft 365'in en iyi özellikleri

Kanallar, sohbet ve video toplantıları aracılığıyla gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştırın

Tüm Microsoft 365 uygulama paketini entegre ederek sorunsuz bir bilgi akışı sağlayın

İş akışı otomasyonu ve özel uygulamalarla zaman kazanın ve verimliliği artırın

Microsoft 365 sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar

Bazı kullanıcılar, kullanıcıları Microsoft ekosistemiyle sınırladığı için kullanıcı arayüzünü hantal ve sezgisel bulmuyor

Bu araç MacOS için optimize edilmemiştir

Microsoft 365 fiyatlandırması

İş Temel : Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 12,50 $ (yıllık faturalandırılır)

İş Premium : Kullanıcı başına aylık 22 $ (yıllık faturalandırılır)

İşletmeler için uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 8,25 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.500+ yorum)

6. Jitsi – Güvenli video konferans için en iyisi

jitsi aracılığıyla

Jitsi, popüler bir açık kaynaklı video konferans platformudur. Yıllar içinde sahipliği Blue Jimp'ten Atlassian'a ve son olarak 2018'de 8×8'e geçti. Bu değişikliklere rağmen, internet üzerinden iletişimi merkezileştirmekten vazgeçen açık kaynak ideolojisine sadık kalmaya devam ediyor.

Jitsi, WebRTC uyumlu ve video görüşmeleri, ekran paylaşımı, eşzamanlı yayın ve daha fazlası gibi video konferans özelliklerine sahip iki amiral gemisi ürünü sunar: VideoBridge ve Meet.

Ancak Jitsi, metin tabanlı iletişim araçları sağlamadığından çoğu takım için uygun değildir.

Jitsi'nin en iyi özellikleri

Sesli/görüntülü konferans, ekran paylaşımı ve daha birçok özellik ile güvenli takım toplantıları ve müşteri görüşmeleri gerçekleştirin

Çevrimiçi toplantı odalarınızı parola ile koruyarak ekstra bir güvenlik katmanı ekleyin

Çapraz platform erişilebilirliği için Jitsi'yi web sitenize veya mobil uygulamanıza yerleştirin

Jitsi sınırlamaları

Kullanıcılar öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor

Sınırlı entegrasyonlar

Yerleşik anlık mesajlaşma özelliği yoktur

Jitsi fiyatlandırması

Ücretsiz kullanım

Jitsi puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (161 yorum)

Capterra: 4. 1/5 (78 yorum)

7. Webex – Kurumsal video konferanslar için en iyisi

webex Messaging aracılığıyla

Cisco'nun Webex platformu, sanal işbirliği için önde gelen bir platformdur ve çeşitli mesajlaşma ve video konferans çözümleri sunar. Sekiz anahtar özelliği ve aracı vardır: arama, mesajlaşma, web seminerleri, etkinlikler, toplantılar, anketler, beyaz tahta ve video mesajlaşma.

En iyi yanı ise, hepsinin yetenekli bir AI modeli ile desteklenmesi. Bu özellikler, Webex'i uzaktan ve hibrit çalışma alanlarının zorluklarını ele alan en kapsamlı çalışma alanı işbirliği araçlarından biri haline getiriyor.

Ancak, anahtar güvenlik özellikleri yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur, bu nedenle küçük takımlar için uygun olmayabilir.

Webex'in en iyi özellikleri

Paylaşılan kanallarınızdan ve gruplarınızdan toplantılar planlayın

Otomatik altyazı ve çeviri, gürültü giderme ve ses optimizasyonu ile erişilebilir toplantılar düzenleyin

Webex çalışma alanınıza yalnızca e-posta adreslerini kullanarak harici paydaşları ve misafirleri ekleyin

Webex sınırlamaları

Büyük takımlar için pahalı olabilir

Kurumsal düzeyde güvenlik yalnızca daha yüksek planlarda mevcuttur

Webex fiyatlandırması

Ücretsiz

Webex Starter: Kullanıcı başına aylık 14,50 $

Webex Business: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Webex Enterprise: Özel fiyatlandırma

Webex puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (6.800+ yorum)

Zoom ile Webex'i karşılaştırın!

8. Rocket. Chat – Kendi sunucunuzda barındırılan takım iletişimi için en iyisi

MatterMost'un en iyi alternatiflerinden biri olan Rocket. Chat, kendisini "gizlilik bilincine sahip" kuruluşlar için bir takım işbirliği platformu olarak tanımlıyor. Dünya çapında 1500'den fazla katkıcıya sahip Rocket. Chat, şirketlerin veri güvenliği veya gizliliği konusunda endişelenmeden takım iletişimini kolaylaştırmasına yardımcı olmayı amaçlayan açık kaynaklı bir kuruluştur.

Rocket. Chat, anlık mesajlaşma ve video konferans özellikleri sunarak uzaktan ve hibrit çalışma ortamları için iyi bir seçimdir. Platform, WhatsApp, Instagram ve Telegram gibi diğer mesajlaşma uygulamalarıyla da entegre olduğundan, kuruluşların tüm iletişimlerini tek bir yerde toplaması kolaylaşır.

Rocket. Chat'in en iyi özellikleri

Diğer mesajlaşma uygulamalarıyla entegre ederek tek bir yerden takım üyeleri ve dış müşterilerle işbirliği yapın

Kanalları kullanarak konuşmaları konu, proje ve daha fazlasına göre bölümlere ayırın

Video görüşmelerinden yararlanarak gerçek zamanlı iletişimi ve takım bağlarını güçlendirin

Veri sızıntılarını ve bilgilerin kötüye kullanılmasını önlemek için tüm mesajları ve konuşmaları denetleyin

Rocket. Sohbet sınırlamaları

Teknik destek, açık kaynaklı bir kuruluş olduğu için yavaş olabilir

Kurulumu karmaşıktır ve kendi sunucunuzda barındırmak için çok fazla teknik bilgi gerekir

Bazı kullanıcılar iOS uygulamasını hantal buluyor

Rocket. Sohbet fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 4,60 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rocket. Sohbet derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5 (320+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (140+ yorum)

9. Google Çalışma Alanı – Bulut tabanlı işbirliği araçları için en iyisi

google Sohbet aracılığıyla

Bu uygulamayı tanıtmaya gerek yok!

Google Workspace, eski adıyla G Suite, Google tarafından geliştirilen bulut tabanlı verimlilik araçları paketidir. 2006 yılında Gmail ve Google Takvim ile piyasaya sürülen Google Workspace, artık Google Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve daha birçok aracı içermektedir.

Yıllar içinde Google Çalışma Alanı, küçük ve büyük işletmeler için vazgeçilmez bir platform haline geldi. Google Çalışma Alanı'ndaki iki popüler takım işbirliği uygulaması, Sohbet (anlık mesajlaşma için) ve Meet (video konferans için) uygulamalarıdır.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'daki gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle aynı anda çalışın ve anında geri bildirim sağlayın

Sanal toplantılarla ekip arkadaşlarınız arasında gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştırın

Takımınızın doğrudan mesajlar, paylaşılan alanlar ve daha fazlası gibi Google Sohbet'in anlık mesajlaşma özelliklerini kullanarak iletişim halinde kalmasını sağlayın

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Kuruluşlar verileri üzerinde sınırlı kontrole sahiptir

İşbirliği seçenekleri rakiplerine kıyasla sınırlı olabilir

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Başlangıcı : Kullanıcı başına aylık 7,20 $

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 14,40 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 21,60 $

İşletmeler Kurumsal: Özel

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6 (42.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (15.000+ yorum)

Google Çalışma Alanı alternatiflerini inceleyin!

10. Flock – Takım mesajlaşması ve işbirliği için en iyisi

flock aracılığıyla

Flock, işlevler arası işler için mükemmel bir çevrimiçi işbirliği platformudur ve yerleşik mesajlaşma, video konferans ve hatta proje yönetimi özellikleriyle birlikte gelir.

Anahtar özellikler arasında gerçek zamanlı mesajlaşma, video konferans, sesli notlar ve yapılacaklar listeleri bulunur. Ayrıca gelişmiş kullanıcı denetimleri, tek oturum açma ve özelleştirilebilir dosya saklama ilkelerini de destekler.

Flock'un en iyi özellikleri

Anketler kullanarak ekip arkadaşlarınızdan geri bildirim alın ve kararları daha hızlı alın

Görevler ve projeler üzerinde takımınızla işbirliği yapmak için paylaşılan yapılacaklar listeleri oluşturun

Küresel veri saklama politikalarına uyumu sağlamak için belirli bir dönemden sonra tüm mesajları ve dosyaları otomatik olarak silin

Notlar kaydedin ve sesli notlar göndererek mesajınızı diğer takım üyelerine hızlıca iletin

Flock sınırlamaları

Ücretsiz plan sadece 20 kullanıcı, 10 kanal ve grup aramaları veya ekran paylaşımı içermez

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Flock fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz (20 kullanıcıya kadar)

Pro : Kullanıcı başına aylık 4,5 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Flock puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (320+ yorum)

Flock alternatiflerini inceleyin!

Özet: İdeal MatterMost Alternatifi

Tek bir takım işbirliği yazılımı tüm takımların benzersiz ihtiyaçlarını karşılayamayacağından, çeşitli işbirliği seçenekleri sunan bir araç seçmenizi öneririz. Böylece takımınız kısıtlanmış hissetmez.

İdeal bir takım işbirliği aracı, gerçek zamanlı ve asenkron işbirliği seçenekleri, birinci sınıf güvenlik önlemleri ve iyi bir müşteri desteği sağlamalıdır. ClickUp tüm bunları yapar ve Ücretsiz plan dahil tüm kullanıcılar için eğitim oturumları ve 7/24 destek sağlar.

Hadi, ClickUp'ı deneyin. ?

Ücretsiz kaydolun ve ClickUp'ın MatterMost'a neden mükemmel bir alternatif olduğunu görün.