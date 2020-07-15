Zoom ve Webex: 2025 İncelemesi (Özellikler, Fiyatlandırma)

İşiniz için Zoom ve Webex arasında seçim yapmaya mı çalışıyorsunuz?

Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte, video konferans yazılımları çoğu takım için vazgeçilmez hale geldi.

Ancak, bu tür araçlar çok sayıda mevcutken, ihtiyaçlarınıza uygun olanı aramaya nereden başlayacaksınız?

Video konferans pazarının iki lideri olan Zoom ve Webex'i karşılaştırmanın iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz.

Ayrıca, "IT Crowd" dizisinin oyuncularının yardımıyla doğru seçimi kısa sürede yapabileceksiniz.

Bu makalede, bu iki video konferans uygulamasından hangisinin size en uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olmak için Zoom ve Webex karşılaştırması yapacağız. Ayrıca, uzaktan çalışırken projelerinizi yönetmek için video konferansı nasıl kullanacağınızı da ele alacağız.

Hadi başlayalım!

Zoom nedir?

Bir dakika... neden "Zoom nedir?" ile başlıyoruz?

BT departmanının en bilinen özelliği, titizliği ve özenidir.

BT müdürü Jen'in bu konuda ne kadar ciddi olduğunu biliyorsunuz!

(Almanca bilmeyenler için "Ben bir nerd'üm" anlamına geliyor. )

Bu nedenle, karşılaştırmaya başlamadan önce her iki video konferans hizmetini de anlamaya çalışacağız.

Ancak, doğrudan karşılaştırma bölümüne geçmek istiyorsanız, buraya tıklayın.

Diğer herkes için, başlayalım!

Zoom nedir?

Uzun mesafeli iş görüşmelerinden COVID döneminde grup görüşmelerine kadar, Zoom'un kullanıcı dostu özellikleri onu her tür kullanıcı için popüler bir video konferans aracı haline getirmiştir.

Mevcut Zoom CEO'su Eric Yuan tarafından 2011 yılında kurulan Zoom'un kullanıcı tabanı Aralık 2019'da yaklaşık 10 milyondu! 2021 pandemisi sırasında, kullanım yeni seviyelere "zoom" yaptı ve Nisan 2020'de günlük toplantı katılımcı sayısı 300 milyonu aştı!

Evet.

BT takımımızı düşündüren soru: "Zoom'un benzeri görülmemiş büyümesinin sebebi nedir?"

İşte onu bu kadar popüler yapan bazı öne çıkan özelliklerine bir göz atalım.

A. Zoom Toplantıları ve Sohbet

Zoom uygulaması, kullanıcılarına bu amiral gemisi video görüşme özelliği ile rahat bir video konferans platformu sunar.

Zoom görüşmesinde, 1.000 adede kadar video katılımcısı ekleyebilir ve bunlardan 49'unu ekranınızda aynı anda görüntüleyebilirsiniz!

Çevrimiçi toplantı sırasında şunları da yapabilirsiniz:

belge ve ekran paylaşımı özelliğini kullanın Hızlı işbirliği içinözelliğini kullanın

Zoom'un video toplantınızı canlı olarak transkripsiyon yapmasına izin vermek için " kayıt " seçeneğini etkinleştirin

Sanal arka plan ekleyin (IT Crowd gibi favori TV dizinizin görüntüsünü arama arka planınız olarak kullanabilirsiniz!)

Anketler veya soru-cevap oturumları düzenleyin

Sanal olarak elinizi kaldırın

"Breakout rooms" özelliği ile toplantı içinde toplantı* yapın

Zoom'un HD video ve ses kalitesi, video konferans deneyiminizi de iyileştirerek, Reynholm Industries'ın patronu Douglas gibi takımınızı daha iyi tanımanıza yardımcı olur.

Ayrıca Zoom, davetsiz misafirlerden sizi korumak için gizlilik ve güvenlik özelliklerini güçlendiriyor. Örneğin, toplantı sahipleri parolalar ve iki faktörlü kimlik doğrulama ile toplantıyı tamamen güvenli hale getirebilir.

B. Zoom Rooms

Zoom'un video konferans özellikleri, evden çalışırken çok kullanışlıdır.

Ancak Zoom'un sunduğu özellikler bununla sınırlı değil!

Zoom Rooms özelliği, ofise geri döndüğünüzde sanal toplantılar düzenlemenize yardımcı olur

Zoom Rooms, şirketinizin konferans odaları için Zoom'un yazılım desteğidir.

Bu, özellikle siz ve takımınız şirketin konferans odasındayken, odanın dışındaki bir grup insanla aynı anda bağlantı kurmaya çalıştığınızda kullanışlıdır.

Ancak Reynholm Industries ofisinin bodrum katından farklı olarak Zoom Rooms şunları yapmanızı sağlar:

Ek destek için Polycom, Cisco veya Lifesize ekipmanları gibi mevcut konferans odası sistemlerini kullanın

Diğer Zoom Rooms veya Zoom kullanıcılarıyla masaüstü veya telefon uygulaması aracılığıyla bağlantı kurun

Arama sırasında birden fazla ekranı paylaşın

Tek dokunuşla toplantılara katılın ve dosya paylaşın

Kablosuz bir sistemde çalışın

Aramalar sırasında tüm takımla paylaşılabilen etkileşimli çevrimiçi beyaz tahtalar kullanın

Tüm Zoom Rooms'ları tek bir gösterge panelinden yönetin

Not: Bu kurumsal özellik, 30 günlük ücretsiz deneme ile birlikte oda başına aylık 49 $ abonelik ücreti karşılığında sunulmaktadır.

Zoom şu platformlarda kullanılabilir:

Mobil cihaz: Android ve iOS

Masaüstü: Web, Windows ve Mac

Zoom hakkındaki ayrıntılı incelememizi okuyun ve en iyi Zoom alternatifleri hakkında bilgi edinin.

Webex nedir?

Zoom uygulaması video konferans dünyasının mucize çocuğuysa, Cisco'nun Webex uygulaması da büyükbabasıdır.

1995 yılında kurulan Webex, 2007 yılında Cisco tarafından satın alınarak Cisco'nun kapsamlı video konferans ve verimlilik işbirliği paketine dahil edildi.

Mart 2020'de Cisco CEO'su Chuck Robbins, platformun 5,5 milyar toplantı dakikası kaydettiğini açıkladı!

Ve Jen'in bu sayıya epeyce katkıda bulunduğundan eminiz!

Cisco Webex'i diğerlerinden ayıran ayarlar nelerdir?

İşte iki anahtar özelliği:

A. Webex Toplantıları

Cisco'nun Webex uygulaması, ekran paylaşımı, HD ses ve video, kayıt özellikleri ve daha fazlası gibi bir video konferans uygulamasında bulunan tüm olağan özellikleri sunar!

Cisco Webex, normal video konferans özelliklerinin yanı sıra şunları da yapmanızı sağlar:

Konferans görüşmesine 10.000 kişi ekleyin ve ekranınızda aynı anda 25 video akışı izleyin

İzlemeye devam etmek istediğiniz video akışlarının sayısını seçin

Ayrıntılı açıklamalar için ekran paylaşımı özelliğini kullanın

Bir kişinin şirket geçmişi, rolü ve diğer genel bilgileri hakkında bilgi almak için " Kişi bilgileri " bölümüne göz atın

Toplantının transkripsiyonlu notlarını e-posta ile alın

Tek bir tıklama ile toplantıları kaydedin ve Webex sitenizdeki Webex Kayıtları altında bulun (yerel olarak da saklayabilirsiniz)

B. Webex Eğitimi

Geleneksel video konferanslar, küçük ölçekli departman düzeyindeki eğitimleri mükemmel bir şekilde gerçekleştirebilirken, Cisco'nun Webex'i oturumlarınızı bir üst düzeye taşımanızı sağlar.

Webex Training, aynı anda 1000 kişiye kadar sınıf boyutlarında çalışan ciddi eğitmenler ve eğitimciler için tasarlanmıştır.

Aşağıdakiler gibi birçok sezgisel özelliğe sahip olursunuz:

Canlı ve önceden kaydedilmiş isteğe bağlı oturumlar arasında seçim yapma

Otomatik not verme , test düzeltme sürecinizi basitleştirir

e-Ticaret fonksiyonları , eğitimlerinizden gelir elde etmek için ödeme işlemleri gibi

İspanyolca, Fransızca, Japonca ve Türkçe gibi 13 dilde destek

Ayrıca, eğitmenler Webex Training'in geniş destek kaynakları ile Cisco'nun sektör uzmanlığından yararlanabilir.

Kim bilir, belki bir gün bu makale, IT mühendisi Moss'un imla hatalarını düzeltmesine yardımcı olur!

Cisco Webex şu platformlarda kullanılabilir:

Mobil cihaz: Android ve iOS

Masaüstü: Web, Windows ve Mac

Zoom ve Webex: Hangisinin Size En Uygun Olduğuna Karar Vermenize Yardımcı Olacak 5 Fark

Elbette, Webex ve Zoom, Google Meet (eski adıyla Google Hangout) ve Microsoft Teams gibi alternatiflere göre bazı bariz avantajlar sunuyor.

Ama bunun dışında ikisi de oldukça benzer görünüyor, değil mi?

Hayır, aralarında farklar var!

Bunların neler olduğunu merak mı ediyorsunuz?

BT uzmanlarımız, ikisi arasındaki farkları belirlemenize ve hangi video konferans aracını seçeceğinize karar vermenize yardımcı olacaktır!

O halde kahvenizi alın ve Moss ve takımına katılın!

Fark #1: Çağrı başlatma

Kullanıcı dostu olma konusunda Zoom ve Cisco farklı yollara başvuruyor:

A. Zoom

Herkes tek bir bağlantı ile Zoom toplantısına katılabilir — hesap oluşturmanıza gerek yoktur.

Bu, şirketler arası bireylerle bağlantı kurmak (ortak bir işbirliği platformu kullanmadan) veya son dakika video görüşmesi yapmak isteyenler için en iyisidir.

B. Webex

Zoom'un aksine, Webex hızlı bir toplantıya katılmak istediğinizde sorun yaratabilir.

Webex görüşmesine katılmak için şunları yapmanız gerekir:

Webex hesabı oluşturun

E-posta ile doğrulayın

Son olarak, bir toplantıya katılmak için oturum açın

Bu, Jen gibi insanları bazen üzebilir.

Fark #2: Etkinlik barındırma

Çevrimiçi video toplantılar, video konferans yazılımlarının tek kullanım alanı değil, değil mi?

Karantina nedeniyle ertelemek zorunda kaldığınız grup eğitimleri, öğrenme oturumları veya topluluk sosyal yardım programları ne olacak?

Hepsini iptal etmek bir seçenek mi?

IT departmanının gotik çalışanı Richmond'un bu konuda ne düşündüğünü biliyorsunuz:

Neyse ki, hem Zoom hem de Webex etkinlik düzenlemek için bazı etkileyici özelliklere sahiptir:

A. Zoom

Sorunsuz, sade bir web semineri istiyorsanız Zoom'u tercih edin.

Şunları yapabilirsiniz:

10.000 kişiye kadar izleyici ekleyin

Bunlardan 100 kişiye kadar kişiyi panelist olarak etiketleyin

Canlı veya isteğe bağlı web semineri arasında seçim yapın

Katılımcıları sessize alma/sessizliği kaldırma, panelistlere terfi ettirme ve daha fazlası gibi sunum kontrolü özellikleriyle web seminerini yönetin

Etkinlik bittiğinde, Zoom ayrıntılı analiz ve takip için etkinlik kayıtları, katılımcılar ve daha fazlası hakkında raporlar sunar.

Aylık proje eğitimlerinizi video konferans üzerinden mi gerçekleştiriyorsunuz yoksa departmanınızın eğitim programını çevrimiçi mi yapıyorsunuz? Zoom Web Seminerleri sizin için mükemmel bir araçtır.

B. Webex

Webex web semineri, 100.000 kişiye kadar katılımcı eklemenize ve aşağıdakiler gibi ek destek almanıza olanak tanır:

Kayıtlar, özelleştirilmiş davetiyeler ve otomatik hatırlatıcılar için özel bir site ile etkinliğinizi pazarlayın

Webex sertifikalı üretici , gerçek zamanlı teknik destek ve en iyi uygulamalar hakkında tavsiyeler sunar

Panelistlerin performanslarını geliştirmeleri için sanal prova odası

Eğer gerçek hayattan daha büyük, sürükleyici çevrimiçi deneyimler sunmak sizin tarzınızsa, Cisco Webex tam size göre bir platform!

Moss'un Cisco Webex'i kullanmayı çok seveceğinden eminiz, çünkü o görkemli girişleri çok sever:

Fark #3: Güvenlik

Video konferans ürünlerinin incelemesi, güvenlik politikalarına ayrıntılı bir bakış olmadan tamamlanmış sayılmaz.

A. Zoom

Zoom bazı güvenlik sorunlarıyla karşılaşmış olsa da, bu sorunları gideren özellikleri hızlı bir şekilde kullanıma sunmuştur. Hatta, Nisan 2020'nin başında Zoom, güvenlikle ilgili endişeleri gidermek için tüm yeni güncellemeleri 90 gün süreyle dondurmuştur.

Artık aşağıdakiler gibi birkaç yeni güvenlik özelliği bulunmaktadır:

Veri şifreleme ( henüz uçtan uca değil )

İki faktörlü kimlik doğrulama , bunu etkinleştirmek isteyenler için

Herhangi bir katılımcı görüşmeyi kaydettiğinde görsel uyarılar

Yöneticiler tarafından hesap veya arama düzeyinde uygulanabilen bekleme odaları

Dosya veya ekran paylaşımı ve katılımcıları beklemeye alma için ana bilgisayar kontrolleri

B. Webex

Webex, sağlık ve finans sektörlerinde (gizlilik ve güvenliğin son derece önemli olduğu sektörlerde) uzun süredir favori olsa da, web sitesinin "bilinen sorunlar" sayfasında bahsedildiği gibi, bazı sorunları da vardır.

Ancak Cisco, aşağıdaki özellikler ile bu endişeleri sürekli olarak ele almakta ve gidermektedir:

Her video konferans için isteğe bağlı uçtan uca şifreleme

Esnek şifre yönetimi yetenekleri, her yönetici tarafından farklı şekilde uygulanabilir

Toplantı sahipleri ve yöneticilerin herhangi bir katılımcının erişimini izin verme ve iptal etme izinleri

Fiziksel olarak güvenli veri merkezleri

Genel olarak, hem Zoom hem de Cisco Webex kullanıcılarının güvenliği için makul garantiler sunar.

Ancak ikisi de Moss'u kendisinden kurtaramaz!

(Moss için Zoom Webex'ten daha gelişmiş bir çözüme ihtiyacınız vardır. )

Fark #4: Entegrasyonlar

İş akışlarınızı yöneten şirket çapında bir araç üzerinde zaten çalışıyorsanız, bununla entegre olan bir video konferans aracı bulmak mantıklı olacaktır.

*Neden?

Video konferans aracınızdaki entegrasyon özelliği, takımınızın çok fazla pencere arasında geçiş yapma çabasını ortadan kaldıracaktır.

Bu durumun favori takım liderimiz Jen'i ne kadar yorduğunu biliyoruz:

Hem Zoom hem de Webex, Google Drive, Google Takvim ve Microsoft OneDrive gibi bazı yaygın işbirliği araçları ve bulut depolama platformlarıyla entegre olabilir.

Bununla birlikte, her video konferans platformuna özgü başka entegrasyonlar da bulunmaktadır:

A. Zoom

ClickUp

Marketa

Eloqua

Facebook'un İş Yeri

Salesforce

Skype (Skype for Business müşterisi için bir toplantıya katılın)

Microsoft Outlook

Hipchat

Appointlet

Dropbox

Panopto

B. Webex

Slack

Microsoft Teams

Box

Jira

Trello

Salesforce

Sharepoint

Hem Zoom hem de Cisco Webex, çok çeşitli işbirliği ve verimlilik uygulamaları için entegrasyon seçenekleri sunar. Ancak Zoom hesapları, çok çeşitli iş fonksiyonlarına hizmet veren platformları kapsar, bu da onu daha uyarlanabilir bir seçenek haline getirir.

Fark #5: Fiyatlandırma

Moss ve Roy'un teknoloji konusunda yeterince bilgi sahibi olduklarından şüphemiz yok.

Ancak satın alma kararı Jen'e kalıyor.

İşte her iki web konferans uygulamasının ücretli planlarının kısa bir özeti .

Not: Her iki hizmet de toplantı oluşturan ve diğerlerini davet eden "ev sahibi" başına ücret alır; yalnızca toplantıya katılabilen "katılımcı" ile karıştırılmamalıdır.

A. Zoom

Zoom uygulaması dört fiyat planıyla sunulmaktadır:

Temel (ücretsiz plan): 100 katılımcıya kadar destek + sınırsız bire bir video sohbet; ancak iki kişiden fazla kişinin katıldığı aramalarda 40 dakikalık sınır

Pro (aylık 14,99 $/ev sahibi): tüm "Temel plan" özelliklerini sunar, ancak toplantı süresi sınırı 24 saattir + raporlama ve yönetici kontrolü özellikleri

İş (aylık 19,99 $/sunucu): tüm "Pro plan" özelliklerini sunar, ancak 300 katılımcıya kadar destekler + yönetici gösterge paneli + özel URL + bulut kayıt transkriptleri

Enterprise (aylık 19,99 $/host): "İş planı" özellikleri + 1000 katılımcıya kadar destek + özel (aylık 19,99 $/host): "İş planı" özellikleri + 1000 katılımcıya kadar destek + özel müşteri başarı yöneticisi ve sınırsız bulut depolama alanı içerir

B. Webex

Cisco Webex beş planla sunulmaktadır:

Webex ücretsiz planı: kişisel toplantı odası + 200 katılımcıya kadar ev sahipliği + sınırsız video görüşmesi

Başlangıç (aylık 13,50 $/ana bilgisayar): "Ücretsiz plan" özellikleri + 50 katılımcıya kadar ana bilgisayar + 5 GB bulut depolama alanı + 1-9 ana bilgisayar lisansı

Plus (aylık 17,95 $/ana bilgisayar): "Başlangıç planı" özelliklerine ek olarak + 100 katılımcıya kadar ekleme + 1-50 ana bilgisayar lisansı + 7/24 müşteri desteği

Business (aylık 26,95 $/ana bilgisayar): "Plus plan" özellikleri + 200 katılımcıya kadar destek + 5-100 ana bilgisayar lisansı + 10 GB bulut depolama alanı

Enterprise (fiyat talep üzerine verilir): "İş planı" özellikleri + 1000 katılımcıya kadar ekleme + büyük çevrimiçi video toplantıları ve etkinlikleri için destek

Her platform için, video konferansın kalitesinin ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan emin olmak için ücretsiz planı yeterince uzun süre kullanabilirsiniz.

Projelerinizi Verimli Bir Şekilde Yönetmek İçin Video Konferansı Nasıl Kullanılır?

Anlıyoruz.

Uzaktan çalışmak sinir bozucu olabilir, Moss ve Roy bunu çok iyi bilir.

Ancak evden çalışırken, video görüşmesi takımınızla gerçekten bağlantı kurmanın tek yoludur.

*Ancak video konferans, projenizin tüm ihtiyaçlarını karşılayamaz, değil mi?

Projenizi başarıyla yürütmek için ClickUp gibi üstün bir verimlilik ve proje yönetimi aracına da ihtiyacınız var.

Peki ClickUp nedir?

ClickUp, yeni kurulan şirketlerden Google, Netflix, Webflow ve Airbnb gibi teknoloji devlerine kadar birçok takımın projelerini kolayca yönetmek için kullandığı, dünyanın önde gelen proje yönetimi araçlarından biridir.

Projelerin planlanmasından uzaktaki takımınızın performansının izlenmesine kadar, proje yönetimi için ihtiyacınız olan tek araç!

Reynholm Industries'in teknoloji uzmanlarının ClickUp'ın tüm özelliklerini çok seveceğinden eminiz.

Değil mi, arkadaşlar?

ClickUp ve video konferans aracınızı sorunsuz bir proje yönetimi için nasıl kullanabileceğinizi öğrenin:

Adım 1: Video konferans yazılımınızı ClickUp ile entegre edin

Entegrasyonların iş akışlarınızı nasıl kolaylaştırdığını hatırlıyor musunuz?

Video görüşme için Zoom kullanıyorsanız, ClickUp ile entegre ederek masaüstü veya mobil cihazınız üzerinden takımınızla işbirliği yapabilirsiniz.

ClickUp platformunuzdan bir Zoom video konferansı düzenlemek için şu 3 basit adımı izleyin:

A. Zoom ClickApp'i etkinleştirin

Zoom ClickApp'inizi etkinleştirmek için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

Çalışma Alanı ayarlarını açın (bunun için Sahip veya Yönetici olmanız gerekir)

ClickApps'ı seçin

Zoom ClickApp'i bulun ve anahtarını açın

Gerekli tüm Alanlar için etkinleştirin

Etkinleştirdikten sonra, her ClickUp görevinin üstünde bir Zoom simgesi belirir — artık anında çevrimiçi video toplantıları başlatabilirsiniz (bunu yapmak için /zoom komutunu da kullanabilirsiniz!)

B. Zoom hesabınızı ClickUp'a bağlayın

Zoom hesabınızı bağlamak için şu adımları izleyin:

Ayarlarınızda "Uygulamalarım" bölümünün altındaki Zoom entegrasyonuna gidin

"Bağlan" düğmesine tıklayın

Zoom hesabınıza giriş yapın

Zoom hesabınızla entegre etmek için ClickUp uygulama isteğini kabul edin

C. ClickUp'ta bir Zoom toplantısı başlatın

ClickUp içinde hızlı bir şekilde Zoom toplantısı başlatmak için adımlar şunlardır:

Herhangi bir görevi açın

Görev bölümündeki Zoom simgesine tıklayın (veya /zoom komutunu kullanın)

Açılır pencerede Zoom hesabınızı bağlayın

Toplantıya anında katılın

2. Adım: Video görüşmelerini kullanarak proje hedeflerinizi planlayın

Douglas'ın iş hakkında ne düşündüğünü biliyorsunuz...

Onun tavrıyla, işleri sıkı bir şekilde yürütmek zor olacaktır.

Neyse ki Jen, video aracını kullanarak tüm çalışanların katıldığı bir video görüşmesi ile projeleri düzenli olarak başlatabilen daha iyi bir yöneticidir.

Bu video toplantısı aşağıdakiler için çok önemlidir:

Hedefler belirleyin ve çıktıları tanımlayın

Her bir çıktı için kaynak ihtiyaçlarını değerlendirin ve atayın

Son tarihleri hesaplayın ve taahhüt edin

Sorumlulukları takım üyeleri arasında dağıtın

ClickUp, aşağıdaki gibi sezgisel özellikleriyle ona nasıl yardımcı olacak?

Hedefler : Proje hedeflerinizi daha küçük, ölçülebilir hedefler halinde bölün, böylece takımınızın bu hedefleri daha kolay ele almasını sağlayın

Özel Durumlar : Projenizin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde yansıtan özel görev durumları oluşturun

Ekran Kaydı : Clip'i (ClickUp'ın yerleşik ekran kaydedicisi) kullanarak ekranınızı kaydedin ve daha iyi açıklamalar için takımınızla paylaşın

Atanan kişiler : Herhangi bir görev için istediğiniz kadar takım üyesi atayın

Son teslim tarihleri : görevler için son teslim tarihlerini kolayca ayarlayın

Bu özellikler, Agile veya Scrum takımlarında günlük proje ilerlemesini izlemek için çok kullanışlıdır.

ClickUp'ın desteğiyle Jen'in takımı, onun organizasyon becerileri hakkında ne düşünüyor?

3. Adım: Düzenli video görüşmeleriyle takımınızla iletişim kurun

Planınız hazır, son tarihler belirlendi, takımınız mutlu bir şekilde yoğun bir döneme girmek üzere.

Peki, "mutlulukla" kelimesini "çılgınca" ile değiştirelim!

Yapılacaklar listenizi dolduran çok sayıda görevle zamanın nasıl geçtiğini kolayca kaybedebilirsiniz.

Bu hızlı tempoyu bir check-in video toplantısı ile kesebilirsiniz.

Bu sayede, rotanızı düzeltmek ve gerekli becerileri kazanmak için zaman ve alan kazanacaksınız.

Bu uygulama, Agile veya Scrum metodolojisinin temel unsurlarından biri olmakla birlikte, diğer takımlar da bundan faydalanabilir.

Takımınızla iletişim kurmanıza yardımcı olabilecek bazı ClickUp özellikleri şunlardır:

Adım 4: Projenizi son bir video görüşmesinde gözden geçirin

Roy ve Moss'un her maçı (sözde) analiz etmeyi ne kadar sevdiklerini biliyorsunuz, değil mi?

Bir proje incelemesi, maç sonrası analiz oturumlarına benzer.

Ancak Moss bu sefer blöf yapamaz!

Projeniz tamamlandığında, aşağıdakileri tartışmak için takımınızla bir video konferans düzenlemeniz gerekir:

Proje gereksinimleri uygun şekilde karşılanmışsa

Takımın süreç boyunca karşılaştığı sorunlar

Bir sonraki projede hangi iyileştirmeler yapılmalıdır?

Bu tür tartışmalar, iş süreçlerinizi iyileştirmenize yardımcı olacak ve bu da gelecekteki projelerde takımınızın verimliliğini artıracaktır.

Sonuç

Doğru video konferans yazılımını seçmek artık çoğu işletme için son derece önemlidir.

Zoom ve Webex arasında açık bir kazanan yoktur; her iki video konferans uygulaması da belirli ihtiyaçlar için mükemmeldir.

Küçük veya orta ölçekli bir işletmeyseniz, Zoom veya bu alternatiflerden biri sizin için doğru seçimdir.

Ancak, büyük kurumsal video konferanslar düzenlemek istiyorsanız Cisco Webex'i tercih edin.

Ancak doğru video konferans çözümüne sahip olmak sizi bir proje uzmanı yapmaz.

Ayrıca ClickUp gibi özel bir proje yönetimi aracına da ihtiyacınız var!

Proje hedeflerinizi izlemekten hızlı Zoom görüşmeleri yapmaya kadar, ClickUp karşınıza çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebilir.

ClickUp'a bugün kaydolun ve takımınızı harekete geçiren verimli proje yönetimi toplantıları yapın: