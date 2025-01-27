2025'te Takım İşbirliği için 10 Flock Alternatifi

Buffer'ın son raporuna göre, uzaktan çalışanların %50'si 2024 yılında takım üyeleriyle işbirliği yapmak için en önemli araç olarak anlık mesajlaşma uygulamalarını listeliyor. Dahası, grup mesajlaşma diğer iletişim araçlarından iki kat daha popüler.

Bunu göz önünde bulundurursak, Flock gibi sohbet hizmetlerinin bu kadar popüler olması şaşırtıcı değildir.

Bu işbirliği platformları, iş arkadaşlarınızın gerçek zamanlı olarak gelişmeleri takip etmelerini, işlerinden geri kalmamalarını ve kimsenin zamanını almayan uzun e-postalardan kurtulmalarını sağlar.

Ancak Flock, rakiplerine göre daha yüksek bir fiyat etiketi (ve belki de daha hantal bir kullanıcı deneyimi) taşıdığından, alternatifler arayıyor olabilirsiniz.

İşte bu liste tam da bu noktada devreye giriyor. ?

Etkili takım iletişimi ve işbirliği için en iyi Flock alternatiflerini inceleyin. Her bir aracın en önemli özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve daha fazlasını karşılaştırarak durumunuza en uygun aracı bulun.

Bir Flock alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Anlık mesajlaşma hizmetinin hedefi basittir: verimlilikten ödün vermeden takım iletişimi artırmak. (Çeviri: İki cümlelik bir Slack mesajıyla cevaplanabilecek bir soru için 30 dakikalık bir toplantı planlamayın. ) ?

En iyi Flock alternatifini değerlendirirken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

Entegrasyonlar: En iyi işbirliği yazılımı tek başına çalışmaz. Bunun yerine, e-posta, CRM sistemi veya En iyi işbirliği yazılımı tek başına çalışmaz. Bunun yerine, e-posta, CRM sistemi veya proje yönetimi araçlarınızla sorunsuz bir şekilde çalışır

Düzenleme özellikleri: Evet, sohbet uygulamaları genellikle e-posta veya toplantılardan daha az resmidir, ancak zengin düzenleme çözümleri yanlış anlaşılma riskini azaltmaya yardımcı olabilir

Dosya düzenleme: İletişim platformunuz, yeni çalışanların işe alım belgeleri, dosyalar ve müşteri teslimatları dahil olmak üzere ek dosya paylaşımına izin vermelidir

Farklı kanallar: Takım üyeleri, belirli departmanlara ve/veya projelere göre farklı sohbet kanalları oluşturabilmelidir

Bildirimler : İş arkadaşlarınızın tüm gün boyunca doğrudan mesajlaşma uygulamasında olmaları beklenmemelidir. Bunun yerine, hizmet, takım üyelerinin mesajları takip edebilmeleri için bildirimler sağlamalıdır

Farklı iletişim stilleri: En iyi bulut tabanlı sohbet hizmetleri, tek bir platformda birden fazla iletişim olanağı sunar. Örneğin, sohbet uygulamaları, takım üyelerinin sesli aramalar ve sesli mesajlar göndermesine, video akışlarına katılmalarına ve hatta beyaz tahtada beyin fırtınası yapmalarına olanak sağlamalıdır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Flock Alternatifi

Bir takım işbirliği çözümü arıyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Takım iletişiminizi güçlendirmek için Flock'un en iyi alternatiflerini değerlendirin!

Sohbet görünümü, tüm yorumlarınızı ClickUp'ta saklayarak herhangi bir konuşmayı hızlıca bulmanızı sağlar

ClickUp, tüm favori verimlilik araçlarınızı tek bir yerde bir araya getiren hepsi bir arada bir işbirliği platformudur. ClickUp'ın Sohbet görünümü ile, merkezi Çalışma Alanı konumunda tüm ilgili konuşmalara kolayca erişebilir ve aynı proje üzerinde çalışan diğer iş arkadaşlarınıza doğrudan mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca, @bahsetmelerden yararlanabilir ve yorumlar atayarak iş arkadaşlarınızı proje gelişmelerinden haberdar edebilirsiniz. ⚒️

ClickUp Anlık Mesaj şablonunu kullanarak ClickUp içinde herhangi bir takım veya proje için bir Sohbet görünümü oluşturun. Takımınız, ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak toplantı planlamaya gerek kalmadan yeni fikirler üzerinde sorunsuz bir şekilde beyin fırtınası yapabilir. Veya ClickUp Belgeleri ile müşteri teslimatlarını hızlandırabilirsiniz. ?

Sanal Beyaz Tahtalar ile müşterilerinizle veya şirket içi takımlarınızla daha etkili bir şekilde işbirliği yapın ve yenilikleri tetikleyin

Hangi araçları kullanmaya karar verirseniz verin, ClickUp İşbirliği Algılama özelliği, takım üyelerine yeni görevler atandığında veya yeni bir yoruma yanıt vermeleri gerektiğinde haber verir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Hemen hemen her proje veya takım için bir ClickUp Sohbet görünümü oluşturun

@bahsetmeler ile görevler atayın, son teslim tarihlerini karşılayın ve takım üyelerinin aynı sayfada kalmasını sağlayın

Web sayfalarını, elektronik tabloları, videoları, belgeleri ve diğer dosyaları sohbetinize ekleyin

Sohbet düzenleyicisine kod blokları, madde işaretli listeler ve diğer zengin biçimlendirme seçenekleri ekleyin

Farklı sohbetlere erişimi sınırlayın

ClickUp Belgeleri ve Beyaz Tahtalar ile takım işbirliğini artırın

ClickUp sınırlamaları

Geniş özelleştirme seçenekleri bazı yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Mobil uygulamada tüm görünümler henüz mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Chanty

chanty aracılığıyla

Chanty, sınırsız mesajlaşma imkanı sunan kullanıcı dostu bir takım işbirliği aracıdır. Teambook aracıyla kullanıcılar günlük görevleri, bire bir görüşmeleri, genel konuşmaları, aramaları ve paylaşılan dosyaları tek bir yerde saklayabilir.

Takım üyeleri @bahsetmeler yoluyla birbirlerini uyarabilir, yenilikçi fikirleri sabitleyebilir veya kod parçacıkları yoluyla temiz kod satırlarını paylaşabilir. Gösterge panelinizi özelleştirerek iş akışlarını düzenleyin veya diğer platformlarla entegre ederek proje yönetiminde bir adım önde olun. ?

Chanty'nin en iyi özellikleri

Teambook'u görevleri organize etmek, genel ve gizli konuşmaları yönetmek ve önemli konuşmaları sabitlemek için tek bir merkez olarak kullanın

Tüm mesaj geçmişinize her zaman anında erişin

YouTube, Coub, GIF'ler ve diğer sosyal ağ kanallarından içeriği tek bir platformda paylaşın

Görevleri durum, tarih ve kişilere göre atayarak ve filtreleyerek daha akıllı takım iletişimi gerçekleştirin

Sesli ve görüntülü aramalarla takım üyeleriyle gerçek zamanlı iletişim kurun

Chanty sınırlamaları

Kullanıcı tabanı diğer benzer platformlara göre daha küçük olduğundan, yazılımla ilgili yorumlar bulmak zor

Rakiplere kıyasla daha az gelişmiş özelleştirme seçenekleri sunar

Chanty fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 4 $

Chanty puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (38 yorum)

Capterra: 4,7/5 (34 yorum)

3. Microsoft Teams

microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams, video konferans ile tanınan bir takım iletişim aracıdır. İş arkadaşları, öğrenciler, yöneticiler ve diğer takımlar, tüm hassas bilgilerin sohbetlerde veya aramalarda şifrelenmiş olarak her yerden toplantı yapabilir. İş arkadaşları tek bir uygulama üzerinden kolayca mesajlaşabilir veya etkinlikleri koordine edebilir, bu da Teams'i güçlü bir Flock alternatifi haline getirir.

Microsoft'un en iyi özellikleri

AI destekli kayıtlar, transkripsiyonlar ve toplantı özetleri ile iç takım iletişiminizi geliştirin

Microsoft Beyaz Tahta ile dosya paylaşın veya içerik oluşturun

Takımların iletişim kurması veya dosyalara ya da notlara erişmesi için gizli alanlar oluşturun

Canlı altyazılarla sunumları daha erişilebilir hale getirin

Adobe Creative Cloud, Asana veya Polly gibi diğer platformlarla entegre ederek hibrit bir çalışma ortamı oluşturun

Microsoft Teams sınırlamaları

Anlık mesajlaşmaya kıyasla video konferansı ön plana çıkarır, bu nedenle daha az özellik kullanılabilir olabilir

Üçüncü taraf platformlara kıyasla Microsoft ürünleriyle daha sorunsuz entegrasyon seçeneği sunar

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.000'den fazla yorum)

4. Ryver

ryver aracılığıyla

Ryver, takımların anlık mesajlaşma, sesli ve video görüşmeleri ve görev yönetimi ile verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlar. Kullanıcılar, açık forumlar, gizli konuşmalar ve bire bir etkileşimler aracılığıyla iç ve müşteri işbirliğini artırabilir. ?

Takımlar, dosya paylaşımı, görev atama ve izleme ve mevcut projelerinin ekran paylaşımı ile iç süreçleri iyileştirebilir. Tek oturum açma (SSO), güçlü şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama ile tüm veriler güvendedir.

Ryver'ın en iyi özellikleri

Sınırsız sohbet, görevler, sesli ve görüntülü aramalar ve dosya paylaşımı ile sınırsız işbirliğinin keyfini çıkarın

Aranabilir forumlarla tam olarak aradığınız konuşmayı bulun

Mesajlaşma hizmetinizi Dropbox, Box.com, Google Drive ve Zapier aracılığıyla binlerce diğer uygulama gibi olmazsa olmaz araçlarla entegre edin

LinkedIn gönderileri, haber makaleleri ve hatta rakiplerinizle ilgili güncellemelerden oluşan RSS beslemesi ile güncel kalın

Şirket genelindeki duyurular için özel iletişim kanalları veya satış veya müşteri hizmetleri gibi belirli takımlar için gizli kanallar oluşturun

Ryver sınırlamaları

Sohbet özelliği kullanılırken kullanıcı deneyimi karışıklığa neden olabilir

Rakiplere kıyasla gelişmiş özellikler eksik

Ücretsiz plan yok

Ryver fiyatlandırması

Başlangıç: 12 kullanıcı için aylık 69 $

Standart: Aylık 129 $, 30 kullanıcıya kadar

Orta Paket: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Enterprise: Web sitesinde listelenmemiştir

Ryver puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (43 yorum)

5. Discord

discord aracılığıyla

Discord, öğrenciler, arkadaşlar ve oyuncuların çevrimiçi olarak vakit geçirebilecekleri bir yerdir. iOS, Android, Linux ve Windows için indirilebilir seçenekleri bulunan Discord, kullanıcıların günlük hayatları hakkında konuşabilecekleri konu bazlı kanallar oluşturabilmelerini sağlar.

Arkadaşlar arama yapmadan sesli mesaj gönderebilir, oyun akışı için video görüşme ayarlayabilir veya mevcut projelerini ekran paylaşımıyla gösterebilir. Ayrıca, kullanıcılar moderasyon araçlarını kullanarak toplulukların dostane ve samimi olmasını sağlayabilir. ?

Discord'un en iyi özellikleri

Yaklaşık 30.000 topluluktan oluşan bir kütüphaneye göz atarak ilgi alanınıza uygun konuları bulun

Aile Merkezi araçlarını kullanarak gençler için güvenlik özelliklerine erişin

Hemen hemen her cihaz için indirilebilir uygulamalara erişin

Sesli veya görüntülü aramalarla arkadaşlarınızla konuşun

Moderasyon araçlarından yararlanarak topluluğunuza özel üye erişimi sunun

Discord sınırlamaları

Bu platform, arkadaşları ve aileleri bir araya getirmek için oluşturulmuştur, kurumsal iş arkadaşlarını bir araya getirmek için değil

Mobil sürümde masaüstünde bulunan bazı özellikler yoktur

Discord fiyatlandırması

Discord : Ücretsiz

Nitro Basic: Fiyatlandırma ülkeye ve plana göre değişir

Nitro: Fiyatlandırma ülkeye ve plana göre değişir

Discord puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

6. Rocket. Sohbet

Rocket. Chat, küresel kurumsal şirketler tarafından kullanılan açık kaynaklı bir işbirliği uygulamasıdır. Uzaktan erişim öncelikli platform, takımların mesajları, projeleri ve görevleri tek bir yerden izlemesine olanak tanır. Aracın işlevselliği beyaz etiketlenebildiğinden, kurumsal şirketler Rocket. Chat'i kendi özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir.

Rocket. Sohbetin en iyi özellikleri

Tüm Rocket bileşenlerini beyaz etiketleyin. Benzersiz iletişim hedeflerinize ulaşmak için sohbet bileşenleri

Açık API'den yararlanarak özel çalışma alanları oluşturun ve diğer platformlarla entegrasyon sağlayın

Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger ve diğer platformlarda chatbotlarla konuşmaları otomatikleştirin

Çapraz fonksiyonlu takımlar için sohbet, video, sesli mesajlaşma ve dosya paylaşımı ile özel bir sohbet deneyimi yaratın

Rocket. Sohbet sınırlamaları

İlk kurulum, yeni kullanıcılar için zor ve karmaşık olabilir

Temel yazılım açık kaynaklıdır, bu da kod yazmayı bilmeyenler için zor olabilir

Rocket. Sohbet fiyatlandırması

Topluluk: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 7 $ veya temsilci başına aylık 35

Rocket. Sohbet puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

7. Twake

via Twake

Twake, işletmeler için açık kaynaklı bir iletişim platformudur. İş arkadaşlarınız sohbet, video konferans, dosya paylaşımı ve veri depolama yoluyla işbirliği yapabilir. Ayrıca, Microsoft Office 365 belgelerini canlı belgelere dönüştürebilir, bilgisayarınıza indirmeden dosyaları gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyebilirsiniz.

Twake'in en iyi özellikleri

Önemli konuları takip etmek için kolayca ilgili konular oluşturun

İletişim platformunuzu diğer popüler ofis araçlarıyla entegre edin

Noktadan noktaya şifreleme ile konuşmalarınızı güvende tutun

İletişim planınızı düzenli tutmak için müşterileri veya takım üyelerini belirli konulara davet edin

Twake sınırlamaları

Platform açık kaynaklıdır, bu da çoğu küçük işletme için uygun değildir

Masaüstünde bulunan bazı ekip çalışması araçları mobil uygulamada mevcut değildir

Twake fiyatlandırması

Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 4,19 € (4,40 $)

Premium: 10,39 € (10,92 $)/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Twake puanları ve yorumları

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: 4. 1/5 (7 yorum)

8. Google Keep

google Keep aracılığıyla

Google Keep, Google Dokümanlar Düzenleyiciler paketinde sağlanan bir not alma platformudur. Google hesabı olan herkes bu platformu kullanarak notlar oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilir.

Listeler oluşturun, çizimler yapın, belirli notları renk kodlarıyla işaretleyin veya sabitleyin ve hatırlatıcılar ayarlayın. Kullanıcılar, düzenleme hakları vererek notları başkalarıyla da paylaşabilir. ?

Google Keep'in en iyi özellikleri

Çizim alanını kullanarak dijital eskizlerle yeni fikirler üretin

Liste özelliklerini kullanarak yapılacaklar listenizi takip edin

Notları sabitleyerek en önemli önceliklerinizi asla unutmayın

Kendi renk kodlama sisteminizi oluşturarak projeleri ve görevleri düzenli tutun

Sesli notları metne dönüştürerek hareket halindeyken not alın

Google Keep sınırlamaları

Not paylaşımı dışında, sohbet özelliği olarak tasarlanmamıştır

Diğer platformlara kıyasla işlevselliği sınırlı olabilir

Google Keep fiyatlandırması

Gmail hesabı ile ücretsiz

Google Keep değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

9. Fleep

fleep aracılığıyla

Fleep, her boyuttaki takım için tasarlanmış, uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bir işbirliği uygulamasıdır. Doğrudan sohbetler veya grup konuşmalarıyla toplantılarda harcadığınız zamanı azaltın ve e-postaları doğrudan Fleep üzerinden göndererek gelen kutunuzdaki dağınıklığı azaltın. Bu araç ayrıca dosya paylaşımı, görev yönetimi ve sesli arama özellikleriyle takım verimliliğini artırır.

Fleep'in en iyi özellikleri

Her kullanıcı için otomatik olarak 100 GB dosya depolama alanı kazanın

Pinboard'u kullanarak çeşitli projeler için yapılan planları vurgulayın

Görev panosunu kullanarak görevler oluşturun ve atayın

Çevrimdışı/çevrimiçi göstergeleri kullanarak hangi takım üyelerinin çevrimiçi olduğunu öğrenin

Sesli arama, görüntülü arama ve ekran paylaşımı ile takım üyelerinin aynı sayfada kalmasını sağlayın

Fleep sınırlamaları

Diğer platformlar kadar yaygın olarak kullanılmadığından, yeni çalışanlar için öğrenme süreci biraz daha uzun olabilir

Bazı bildirimler tüm cihazlarda mevcut değildir

Ücretsiz sürüm sunmuyor

Fleep fiyatlandırması

İş: 5 € (5,26 $)/kullanıcı başına aylık

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Fleep puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (28 yorum)

Capterra: 4,7/5 (34 yorum)

10. OI Sohbet

oI Chat aracılığıyla

OI Chat, açık kaynak platformu Riot ve merkezi olmayan iletişim ağı Matrix.org için bir web istemcisi üzerine inşa edilmiş güvenli bir sohbet yazılımıdır. Bu araçla Blockstack ve EOS kullanıcıları milyonlarca diğer kullanıcıyla bağlantı kurabilir.

En iyi özellikler

Kullanıcılar, tercih ettikleri blok zincirindeki ID'yi kullanarak anında erişim elde eder

Uçtan uca şifreleme ile konuşmalarınızı koruyun

Sesli ve görüntülü aramalarla takım üyeleriyle güncel kalın

Belirli projeler için bileşenler ve takım sohbetleri oluşturun

OI sınırlamaları

Platforma kaydolmak için Blockstack ile bir kimlik oluşturmanız gerekir

Platform, yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

OI fiyatlandırması

Ücretsiz

OI Chat derecelendirmeleri ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

ClickUp ile Takım İşbirliğini Güçlendirin

Siz ve iş arkadaşlarınız hızlı cevaplara ihtiyaç duyduğunuzda, anlık mesajlaşma hayat kurtarıcı olabilir. Doğru mesajlaşma aracı, gelen kutularını düzenleyebilir, takvim alanını koruyabilir ve nihayetinde takımların daha kısa sürede daha fazla iş yapmasına yardımcı olabilir. ?

Tüm bu araçlar, takımları birbirine bağlamak ve iletişimi yönetmek için harika seçenekler olsa da, ClickUp'tan daha iyisi yoktur. Evet, biraz önyargılıyız, ancak platform kendini kanıtlamıştır.

ClickUp, bir sohbet hizmetinden çok daha fazlasıdır. Bu hepsi bir arada platform, daha akıllı çalışmanıza yardımcı olur, böylece projelerinizi yönetebilir, iş akışlarını kolaylaştırabilir ve verimliliği artırabilirsiniz. ClickUp Sohbet görünümünü kullanarak dosyalar üzerinde işbirliği yapın, Beyaz Tahtalar ile yeni fikirler üretin ve çok daha fazlasını yapın.

ClickUp'ın takım iletişiminizi bir üst seviyeye nasıl taşıyabileceğini görmek ister misiniz? ClickUp'a bugün kaydolun — ücretsizdir!