2025'in En İyi 10 Hepsi Bir Arada Mesajlaşma Uygulaması

Ortalama bir kişi , günde yaklaşık 1.200 kez uygulama ve web sitesi arasında geçiş yapmaktadır.

Sürekli bağlam değiştirme nedeniyle bazı şeyleri kaçırmak çok kolaydır. 🤷🏻

İşte burada hepsi bir arada mesajlaşma uygulamaları devreye girer. Bu araçlar, birden fazla uygulamayı tek bir platformda entegre ederek iletişimi iyileştirir, verimliliği artırır ve düzenli olmanızı sağlar.

Takım arkadaşlarınızla koordinasyon veya müşteri etkileşimlerini yönetme gibi tüm işlerinizde, hepsi bir arada mesajlaşma uygulamaları en önemli konulara odaklanmanıza yardımcı olur.

Bağlantı ve işbirliği şeklinizi değiştirecek en iyi on hepsi bir arada mesajlaşma uygulaması!

⏰ 60 Saniyelik Özet Sorunsuz iletişim için tüm sohbetlerinizi, aramalarınızı ve işbirliklerinizi tek bir çatı altında toplayan en iyi 10 hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasını keşfedin. ClickUp : En iyi hepsi bir arada işbirliği ve proje yönetimi aracı

Franz : Birden fazla sohbeti ve e-postayı tek bir yerden yönetmek için en iyisi

IM+ : Sohbet ve sosyal medya uygulamalarını birleştirmek için en iyisi

Rambox : Gelişmiş mesajlaşma çalışma alanı özelleştirmesi için en iyisi

Beeper: iMessage ve diğer platformları birleştirmek için en iyisi

Shift : E-postaları ve mesajlaşma araçlarını entegre etmek için en iyisi

Hepsi Bir Arada Messenger: Sohbet uygulamalarına hızlı erişim için en iyisi

Station : Mesajlaşma ile verimlilik araçlarını birleştirme için en iyisi

Slack (eklentilerle birlikte) : Gelişmiş takım işbirliği için en iyisi

Mattermost: Güvenli, kurumsal düzeyde mesajlaşma için en iyisi

Hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz?

Hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasını seçmek nispeten kolaydır. Uygulamanın aşağıdaki kriterleri karşıladığından emin olmanız yeterlidir: 👇🏻

Kullanım kolaylığı: Sorunsuz kullanım için sezgisel bir arayüze ve kolay gezinmeye sahip bir uygulama arayın

Uyumluluk: Kullandığınız tüm mesajlaşma platformlarıyla uyumlu bir araç seçin. Bu, maksimum destek sağlar

Özelleştirilebilirlik: İhtiyaçlarınıza göre push bildirimleri, düzenler, entegrasyonlar vb. gibi özellikleri değiştirebileceğiniz bir uygulama seçin

Bütünlük: Hizmetlerinin ve verilerinizin yetkisiz erişimden korunmasını sağlamak için sağlam güvenlik standartlarına sahip bir araç seçin

Yüksek performans: Hafif ve hızlı bir araç seçin. Bu, Hafif ve hızlı bir araç seçin. Bu, iş yerinde iletişim kopukluklarının yaşanmamasını sağlar

📮ClickUp Insight: Bir takımın zamanının %60'ından fazlası bağlam, bilgi ve eylem öğeleri aramakla geçirilir. Ücretsiz rapor alın ClickUp araştırmasına göre, takımlar e-posta (%42) ve anlık mesajlaşma (%41) gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmak için değerli saatlerini harcıyor. Daha da endişe verici olan ise, araştırmamıza katılanların %92'sinin önemli kararları ve eylem öğelerini kaybetme riski altında olmasıdır. 📊 Nedenini öğrenmek ister misiniz? ClickUp'ın İşyeri İletişiminin Durumu Raporu'nu indirin ve takımlarınızı gerçekten yavaşlatan unsurları öğrenin.

En İyi 10 Hepsi Bir Arada Mesajlaşma Uygulaması

Metin mesajlarınızı kolay ve verimli bir şekilde yönetmek için bu on hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasını inceleyin:

1. ClickUp (En iyi hepsi bir arada işbirliği ve proje yönetimi aracı)

ClickUp Sohbet'i deneyin Konuşmalarınızı, görevlerinizi ve daha fazlasını ClickUp Sohbet'te merkezileştirin

Farklı platformlarda işleri ve mesajları yönetirken hata yapmak ve gaflar yapmak çok kolaydır. Ancak iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile hepsini tek bir uygulamada birleştirerek hem verimli hem de işbirliğine dayalı bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz.

ClickUp Chat, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. İş ve işyeri iletişimini aynı anda yönetmenizi sağlayan tek noktadan bir çözümdür.

ClickUp Sohbet, doğrudan mesajlardan görevler ve yapılacaklar listeleri oluşturmanıza olanak tanır. Önemli bilgiler içeren her konuşma, ilgili belge, görev veya sohbet ile doğrudan bağlantılıdır.

Ayrıca yerleşik AI yeteneklerine de sahiptir. ClickUp Brain'in yardımıyla cevaplar önerebilir, konuşmalardan otomatik olarak görevler oluşturabilir ve hatta konuları özetleyebilir!

Ayrıca, ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak Gmail, Skype, Zoom, Slack ve Teams gibi diğer üçüncü taraf konuşma platformlarına ClickUp ile bağlanarak kapsamlı bir deneyim yaşayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Anlık mesajları yönetmek için yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp Anlık Mesaj Şablonunu deneyin — ücretsizdir! Bu şablon, konuşma konularını tek bir düzenli yerde birleştirmenize olanak tanır. Böylece, verimliliği artırmak için konuşmalara öncelik verebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Takımınızı önemli mesajlar hakkında anında uyarmak için push bildirimlerini etkinleştirin

Görev güncellemelerini ve yorumları otomatik olarak orijinal sohbete bağlayarak konuşmalardaki değişiklikleri izleyin

Takımınızın son teslim tarihlerine uymasını sağlamak için sohbet içinde son teslim tarihleri belirleyin

ClickUp Clips'i uygulayarak konuşmalardaki anahtar anları eşzamansız olarak paylaşın

ClickUp'ı kullanın Yorumları atayın Tartışmalarda belirli takım üyelerini etiketleyerek takip eylemlerinin net olmasını sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar hafif bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Proje oluşturma ve görevi takıma hizalama, izleme ve hedefe ulaşma için kolay arayüz. İşletme için faydalı bilgiler sağlayan Gantt grafikleri ve gerçek zamanlı sohbet özelliği, ClickUp'ı en iyi yazılım yapar.

Proje oluşturma ve görevi takıma hizalama, izleme ve hedefe ulaşma için kolay arayüz. İşletme için faydalı bilgiler sağlayan Gantt grafikleri ve gerçek zamanlı sohbet özelliği, ClickUp'ı en iyi yazılım yapar.

➡️ Daha fazla bilgi: Sohbet çalışmıyor. Sorunu gideriyoruz

2. Franz (Birden fazla sohbeti ve e-postayı tek bir yerden yönetmek için en iyisi)

via Franz

Franz, kullanımı kolay bir mesajlaşma hizmetidir. Masaüstünüzdeki metin akışını yönetmekte zorlanıyorsanız, bu araç size yardımcı olabilir.

Franz, tüm Windows, Mac ve Linux cihazlarla uyumludur ve en sık kullanılan iletişim kanallarıyla entegre olur.

Uygulama, özelleştirme için açık ve koyu modlar sunar. Franz ayrıca tamamen bulut tabanlıdır, böylece cihazlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Franz'ın en iyi özellikleri

WhatsApp, Messenger ve Telegram dahil 70'den fazla mesajlaşma hizmetini destekler

İngilizce, Almanca ve İspanyolca gibi çeşitli dillerde metin mesajlaşması sağlar

Gelen mesajlar için push bildirimlerini yönetmenizi sağlar

1.000'den fazla hizmetle entegrasyonlar

Franz sınırlamaları

Yalnızca masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilir

Manuel kurulum gerektirir

Franz fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Kişisel: 3,99 $/ay

Profesyonel: 7,99 $/ay kullanıcı başına

Franz puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: İş yerinde anlık mesajlaşma nasıl kullanılır?

3. IM+ (Sohbet ve sosyal medya uygulamalarını birleştirmek için en iyisi)

IM+, masaüstü ve akıllı telefonunuzdaki tüm mesajlaşma platformlarını bir araya getiren bir uygulamadır. Sezgisel bir arayüze sahiptir ve geliştiricisi, yazılımın kurulumunun sadece iki dakika sürdüğünü iddia etmektedir.

Ama en iyi kısmı bu değil. IM+, metinler oluşturmanıza yardımcı olan yerleşik ChatGPT desteği ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için gelişmiş reklam engelleme özelliklerine sahiptir.

IM+'nın en iyi özellikleri

WhatsApp, Facebook ve LinkedIn gibi çok çeşitli mesajlaşma platformlarını destekler

Gmail ile entegre olarak, sohbetlerin yanı sıra gelen kutularına da erişim sağlar

Bağlantı paylaşımı için yerleşik bir web tarayıcısı içerir

Birden fazla hesapta aynı anda mesajlaşma

IM+ sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar

Yavaş çalışabilir

IM+ fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

IM+ puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz: ChatGPT günde 10 milyondan fazla sorgu almaktadır.

4. Rambox (Gelişmiş mesajlaşma çalışma alanı özelleştirmesi için en iyisi)

via Rambox

Rambox, son derece özelleştirilebilir bir hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasıdır. Kişisel ve profesyonel amaçlarla kullanılabilirken, özellikleri ofis verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

Çalışma alanınızın görünümünü değiştirebilir, bildirimleri duraklatabilir, odak modunu etkinleştirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu araç, Google Suite ve Microsoft Teams gibi önemli iş çözümleriyle entegre olur.

Rambox'un en iyi özellikleri

Instagram, Discord ve Skype gibi 700'den fazla mesajlaşma platformunu destekler

Tema ve bildirim tercihlerini özelleştirmenize olanak tanır

Mesaj bildirimlerini ve ses efektlerini duraklatan odak modu sunar

Gramer denetleyiciler, şifre yöneticileri vb. gibi çeşitli üçüncü taraf eklentilerle entegre olur

Rambox sınırlamaları

Ücretsiz sürüm sınırlıdır

Ara sıra bağlantı sorunları yaşıyor

Rambox fiyatlandırması

Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: 7 $/ay

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Rambox puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (30 yorum)

Tüm uygulamalarımın tek bir yerde olmasını seviyorum ve yazılım, denediğim diğerleri gibi hatalı çalışmıyor.

Tüm uygulamalarımın tek bir yerde olmasını seviyorum ve yazılım, denediğim diğerleri gibi hatalı çalışmıyor.

5. Beeper (iMessage ve diğer platformları birleştirmek için en iyisi)

via Beeper

Birden fazla mesajlaşma platformunda hesabınız mı var? Beeper bunları tek bir uygulamada birleştirebilir.

Bu araç Android, iOS, Windows ve Linux cihazlarda kullanılabilir ve kapsamlı bir deneyim için iMessage dahil olmak üzere tüm büyük platformlarla bağlantı kurar. Kullanıcı arayüzü de oldukça etkileşimli ve gezinmesi kolaydır.

Ancak, Beeper'ın çarpıcı özelliklerinden biri, metinleri tercih ettiğiniz dile çevirmenize olanak tanıyan yerel dublaj işlevidir.

Beeper'ın en iyi özellikleri

WhatsApp, Telegram vb. gibi 14 mesajlaşma hizmetini tek bir platformda birleştirir

Görüntüler, videolar ve bağlantılar gibi zengin medya içeriğini destekler

İnternet tabanlı platformların yanı sıra SMS mesajlaşma desteği özellikleri

Hem mobil hem masaüstü sürümleri mevcuttur

Beeper sınırlamaları

Gelişmiş özelleştirme özellikleri yoktur

Tüm fonksiyonları kullanmak için abonelik gerekir

Beeper fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Beeper puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: En iyi 10 iş mesajlaşma uygulaması

via Shift

Bir mesajlaşma platformunda sürekli olarak profiller arasında geçiş yapıyorsanız, Shift'e geçin. Bu hepsi bir arada mesajlaşma uygulaması, kişisel ve iş kullanımı için ayrı çalışma alanları oluşturur.

Bunu kullanarak, farklı mesajlaşma platformlarındaki hesaplarınızı kolayca yönetebilirsiniz. Bunun dışında, araç e-posta yönetimini de kolaylaştırır. Kullanıcı arayüzü de sezgiseldir; istediğiniz kadar uzantı ekleyebilir/kaldırabilirsiniz.

En iyi özellikleri değiştirin

Gmail, Telegram, Asana ve diğer iş araçlarını tek bir arayüzde destekler

Masaüstü ve mobil sürümler arasında çapraz platform senkronizasyonu sunar

Daha iyi odaklanma için çalışma alanı yönetimi özelliği

Google Drive ve Zoom gibi üçüncü taraf araçlarla entegre olur

Vardiya sınırlamaları

Önemli özellikler ücretli planlarda kilitlidir

Düzenli senkronizasyon sorunları

Değişken fiyatlandırma

Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Gelişmiş: 149 $/yıl

Takımlar: Kullanıcı başına yıllık 149 $

Derecelendirme ve yorumları değiştirin

G2: 4,3/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (310+ yorum)

Tüm gelen kutularımın ve iletişimlerin tek bir yerde olmasını çok seviyorum. Düzenli kalmayı kolaylaştırıyor. Tüm hesaplarıma bağlanmak çok kolaydı ve gerçekten her gün, her dakika kullanıyorum!

Tüm gelen kutularımın ve iletişimlerin tek bir yerde olmasını ÇOK SEVİYORUM. Düzenli kalmayı kolaylaştırıyor. Tüm hesaplarıma bağlanmak çok kolaydı ve gerçekten her gün, her dakika kullanıyorum!

7. Hepsi Bir Arada Messenger (sohbet uygulamalarına hızlı erişim için en iyisi)

All-in-One Messenger, yoğun profesyoneller için kapsamlı bir yazılımdır. Mesajlaşma uygulamalarınızı bir araya getirmekten daha fazlasını yapar; eski sohbetleri tarihe göre aratmanıza, push bildirimlerini yönetmenize, temaları özelleştirmenize vb. olanak tanır.

Uygulama ayrıca kullanımı ve alışması çok kolaydır.

All-in-One Messenger'ın en iyi özellikleri

WhatsApp, LinkedIn ve Skype dahil 40'tan fazla mesajlaşma hizmeti için destek sunar

Gelen mesajlar için gerçek zamanlı bildirimler sağlar

Düşük ışıklı ortamlar için koyu mod özelliği

Grup sohbetlerini destekleyerek takım iletişimi kolaylaştırır

Hepsi Bir Arada Messenger sınırlamaları

Video veya sesli arama desteği yok

Mobil uygulama yok

Hepsi Bir Arada Messenger fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Hepsi Bir Arada Messenger puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: Dikkate alınması gereken en iyi 16 kurumsal iletişim aracı

via Station

Bir başka hepsi bir arada mesajlaşma uygulaması olan Station, dağınıklığı en aza indirmeye yardımcı olur. Tüm mesajlaşma uygulamalarınıza ve profesyonel araçlarınıza tek bir merkezi konumdan erişim sağlayan kapsamlı bir platformdur.

Smart Dock ile önemli belgelere, mesajlara vb. göz atabilirsiniz. Sayfa Otomatik Uyku özelliği, hızlı performans için bekleyen sekmeleri devre dışı bırakır. Bonus? Aracın basit kullanıcı arayüzü.

Station'ın en iyi özellikleri

Instagram, HubSpot ve Mailchimp gibi 600'den fazla web uygulamasını tek bir çalışma alanında birleştirin

Önemli mesajlara öncelik vermek için akıllı gelen kutusu sunar

Şık, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir arayüz sunar

Uygulama başına bildirimleri özelleştirmeye yardımcı olur

İstasyon sınırlamaları

Ücretsiz sürümde özellikler sınırlıdır

Yavaş çalışabilir

İstasyon fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

İstasyon puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Station, muhtemelen en çok kullandığım platformlardan biridir. Bu basit görünümlü uygulama, e-posta ve görev yönetimi araçları gibi çeşitli araçlar arasında tek bir pencereden kolayca geçiş yapmamı sağladı. Ayrıca, Shift gibi benzer uygulamaların aksine hiçbir maliyeti yoktur.

Station, muhtemelen en çok kullandığım platformlardan biridir. Bu basit görünümlü uygulama, e-posta ve görev yönetimi araçları gibi çeşitli araçlar arasında tek bir pencereden kolayca geçiş yapmamı sağladı. Ayrıca, Shift gibi benzer uygulamaların aksine hiçbir maliyeti yoktur.

9. Slack (eklentilerle birlikte) (Gelişmiş takım işbirliği için en iyisi)

via Slack

Slack, mesajlaşma için iyi bilinen bir uygulamadır. Öncelikle takım işbirliğini geliştirmek için kullanılır ve özellikleri bunun nedenini açıklar.

Slack, rutin görevleri otomatikleştirmenize, farklı takımlar için kanallar oluşturup düzenlemenize, takım görüşmeleri yapmanıza, ekran paylaşımına ve çok daha fazlasına yardımcı olur. Bu araç, kolay gezinme ve kullanıcı arayüzü ile çok verimli bir şekilde tasarlanmıştır.

Slack'in en iyi özellikleri

Google Drive, Trello ve GitHub gibi araçlarla entegrasyon sunar

Mesajlar ve dosyalar için güçlü arama fonksiyonu

Sesli ve video aramaları destekler

Cihazlar arasında mesajları ve bildirimleri senkronize edin

Slack sınırlamaları

Biraz karmaşık olabilir

Bazı entegrasyonların kurulumu zordur

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: 7,25 $/ay

İş+: 12,50 $/ay

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.640+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.450+ yorum)

Müşterilerimizle çalışırken söylediklerimizi uygulamamıza olanak tanıyan harika bir araç.

Müşterilerimizle çalışırken söylediklerimizi uygulamamıza olanak tanıyan harika bir araç.

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi 17 Slack Uygulama Entegrasyonu

10. Mattermost (Güvenli, kurumsal düzeyde mesajlaşma için en iyisi)

via Mattermost

Mattermost, tipik bir hepsi bir arada mesajlaşma uygulaması değildir. Daha çok bir işbirliği platformudur.

Bu uygulamayı kullanarak kanallar oluşturabilir ve uzaktaki takımınızla işbirliği yaparak projeler, zaman çizelgeleri ve diğer konuları tartışabilirsiniz. Platform, güvenliği ve özelleştirilebilirliği ile bilinir. Entegrasyonlarınızı seçebilir, platformu kendiniz barındırabilir ve uygulama öğelerini özelleştirebilirsiniz.

Mattermost'un en iyi özellikleri

Konu başlıklı konuşmalarla gerçek zamanlı mesajlaşmayı destekler

Kurumsal düzeyde bütünlük ve uyumluluk sunar

Takım organizasyonu için kullanıcı rolü yönetimi özelliği

Jenkins ve GitHub gibi CI/CD araçlarıyla entegre olur

Mattermost sınırlamaları

Teknik uzmanlık gerektirir

Düzenli performans sorunları

Mattermost fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mattermost puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (330+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (160+ yorum)

Mattermost, toplantılar düzenleyebileceğimiz ve takım üyeleriyle iletişim kurabileceğimiz en iyi platformdur. Ayrıca, kanallar, dosya paylaşımı, ekran paylaşımı vb. gibi farklı özellikler de sunmaktadır.

Mattermost, toplantılar düzenleyebileceğimiz ve takım üyeleriyle iletişim kurabileceğimiz en iyi platformdur. Ayrıca, kanallar, dosya paylaşımı, ekran paylaşımı vb. gibi farklı özellikler de sunmaktadır.

➡️ Daha fazla bilgi: İş yerinde optimum işbirliği için takım sohbeti kurallarını kullanma

En iyi hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasını seçin — ClickUp'ı kullanın!

İletişim için tek bir uygulama kullanmanın birçok avantajı vardır. Verimliliğinizi ve etkinliğinizi korur ve en önemlisi, her şeyden haberdar olmanızı sağlar. Ancak, hepsi bir arada, düzenli bir mesajlaşma uygulaması seçmezseniz, işler hızla karışabilir.

O halde ClickUp'ı seçin. Sağlam özellikleri ve işlevselliği ile güçlü bir iş yönetimi paketi sunan ClickUp, tüm kişisel ve profesyonel sohbetlerinizi ve mesajlaşma uygulamalarınızı kolayca yönetmenize yardımcı olabilir.

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