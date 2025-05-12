2025'in En İyi 10 Hepsi Bir Arada Mesajlaşma Uygulaması

Ortalama bir kişi , günde yaklaşık 1.200 kez uygulama ve web sitesi arasında geçiş yapmaktadır.
Sürekli bağlam değiştirme nedeniyle bazı şeyleri kaçırmak çok kolaydır. 🤷🏻
İşte burada hepsi bir arada mesajlaşma uygulamaları devreye girer. Bu araçlar, birden fazla uygulamayı tek bir platformda entegre ederek iletişimi iyileştirir, verimliliği artırır ve düzenli olmanızı sağlar.
Takım arkadaşlarınızla koordinasyon veya müşteri etkileşimlerini yönetme gibi tüm işlerinizde, hepsi bir arada mesajlaşma uygulamaları en önemli konulara odaklanmanıza yardımcı olur.
Bağlantı ve işbirliği şeklinizi değiştirecek en iyi on hepsi bir arada mesajlaşma uygulaması!
⏰ 60 Saniyelik Özet
Sorunsuz iletişim için tüm sohbetlerinizi, aramalarınızı ve işbirliklerinizi tek bir çatı altında toplayan en iyi 10 hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasını keşfedin.
- ClickUp: En iyi hepsi bir arada işbirliği ve proje yönetimi aracı
- Franz: Birden fazla sohbeti ve e-postayı tek bir yerden yönetmek için en iyisi
- IM+: Sohbet ve sosyal medya uygulamalarını birleştirmek için en iyisi
- Rambox: Gelişmiş mesajlaşma çalışma alanı özelleştirmesi için en iyisi
- Beeper: iMessage ve diğer platformları birleştirmek için en iyisi
- Shift: E-postaları ve mesajlaşma araçlarını entegre etmek için en iyisi
- Hepsi Bir Arada Messenger: Sohbet uygulamalarına hızlı erişim için en iyisi
- Station: Mesajlaşma ile verimlilik araçlarını birleştirme için en iyisi
- Slack (eklentilerle birlikte): Gelişmiş takım işbirliği için en iyisi
- Mattermost: Güvenli, kurumsal düzeyde mesajlaşma için en iyisi
Hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz?
Hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasını seçmek nispeten kolaydır. Uygulamanın aşağıdaki kriterleri karşıladığından emin olmanız yeterlidir: 👇🏻
- Kullanım kolaylığı: Sorunsuz kullanım için sezgisel bir arayüze ve kolay gezinmeye sahip bir uygulama arayın
- Uyumluluk: Kullandığınız tüm mesajlaşma platformlarıyla uyumlu bir araç seçin. Bu, maksimum destek sağlar
- Özelleştirilebilirlik: İhtiyaçlarınıza göre push bildirimleri, düzenler, entegrasyonlar vb. gibi özellikleri değiştirebileceğiniz bir uygulama seçin
- Bütünlük: Hizmetlerinin ve verilerinizin yetkisiz erişimden korunmasını sağlamak için sağlam güvenlik standartlarına sahip bir araç seçin
- Yüksek performans: Hafif ve hızlı bir araç seçin. Bu, iş yerinde iletişim kopukluklarının yaşanmamasını sağlar
📮ClickUp Insight: Bir takımın zamanının %60'ından fazlası bağlam, bilgi ve eylem öğeleri aramakla geçirilir.
ClickUp araştırmasına göre, takımlar e-posta (%42) ve anlık mesajlaşma (%41) gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmak için değerli saatlerini harcıyor. Daha da endişe verici olan ise, araştırmamıza katılanların %92'sinin önemli kararları ve eylem öğelerini kaybetme riski altında olmasıdır.
📊 Nedenini öğrenmek ister misiniz? ClickUp'ın İşyeri İletişiminin Durumu Raporu'nu indirin ve takımlarınızı gerçekten yavaşlatan unsurları öğrenin.
➡️ Daha Fazla Bilgi: 15 Ücretsiz Proje İletişim Planı Şablonu: Excel, Word ve ClickUp
En İyi 10 Hepsi Bir Arada Mesajlaşma Uygulaması
Metin mesajlarınızı kolay ve verimli bir şekilde yönetmek için bu on hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasını inceleyin:
1. ClickUp (En iyi hepsi bir arada işbirliği ve proje yönetimi aracı)
Farklı platformlarda işleri ve mesajları yönetirken hata yapmak ve gaflar yapmak çok kolaydır. Ancak iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile hepsini tek bir uygulamada birleştirerek hem verimli hem de işbirliğine dayalı bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz.
ClickUp Chat, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. İş ve işyeri iletişimini aynı anda yönetmenizi sağlayan tek noktadan bir çözümdür.
ClickUp Sohbet, doğrudan mesajlardan görevler ve yapılacaklar listeleri oluşturmanıza olanak tanır. Önemli bilgiler içeren her konuşma, ilgili belge, görev veya sohbet ile doğrudan bağlantılıdır.
Ayrıca yerleşik AI yeteneklerine de sahiptir. ClickUp Brain'in yardımıyla cevaplar önerebilir, konuşmalardan otomatik olarak görevler oluşturabilir ve hatta konuları özetleyebilir!
Ayrıca, ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak Gmail, Skype, Zoom, Slack ve Teams gibi diğer üçüncü taraf konuşma platformlarına ClickUp ile bağlanarak kapsamlı bir deneyim yaşayabilirsiniz.
💡 Profesyonel İpucu: Anlık mesajları yönetmek için yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp Anlık Mesaj Şablonunu deneyin — ücretsizdir! Bu şablon, konuşma konularını tek bir düzenli yerde birleştirmenize olanak tanır. Böylece, verimliliği artırmak için konuşmalara öncelik verebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Takımınızı önemli mesajlar hakkında anında uyarmak için push bildirimlerini etkinleştirin
- Görev güncellemelerini ve yorumları otomatik olarak orijinal sohbete bağlayarak konuşmalardaki değişiklikleri izleyin
- Takımınızın son teslim tarihlerine uymasını sağlamak için sohbet içinde son teslim tarihleri belirleyin
- ClickUp Clips'i uygulayarak konuşmalardaki anahtar anları eşzamansız olarak paylaşın
- ClickUp'ı kullanın Yorumları atayın Tartışmalarda belirli takım üyelerini etiketleyerek takip eylemlerinin net olmasını sağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar hafif bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Proje oluşturma ve görevi takıma hizalama, izleme ve hedefe ulaşma için kolay arayüz. İşletme için faydalı bilgiler sağlayan Gantt grafikleri ve gerçek zamanlı sohbet özelliği, ClickUp'ı en iyi yazılım yapar.
Proje oluşturma ve görevi takıma hizalama, izleme ve hedefe ulaşma için kolay arayüz. İşletme için faydalı bilgiler sağlayan Gantt grafikleri ve gerçek zamanlı sohbet özelliği, ClickUp'ı en iyi yazılım yapar.
➡️ Daha fazla bilgi: Sohbet çalışmıyor. Sorunu gideriyoruz
2. Franz (Birden fazla sohbeti ve e-postayı tek bir yerden yönetmek için en iyisi)
Franz, kullanımı kolay bir mesajlaşma hizmetidir. Masaüstünüzdeki metin akışını yönetmekte zorlanıyorsanız, bu araç size yardımcı olabilir.
Franz, tüm Windows, Mac ve Linux cihazlarla uyumludur ve en sık kullanılan iletişim kanallarıyla entegre olur.
Uygulama, özelleştirme için açık ve koyu modlar sunar. Franz ayrıca tamamen bulut tabanlıdır, böylece cihazlar arasında geçiş yapabilirsiniz.
Franz'ın en iyi özellikleri
- WhatsApp, Messenger ve Telegram dahil 70'den fazla mesajlaşma hizmetini destekler
- İngilizce, Almanca ve İspanyolca gibi çeşitli dillerde metin mesajlaşması sağlar
- Gelen mesajlar için push bildirimlerini yönetmenizi sağlar
- 1.000'den fazla hizmetle entegrasyonlar
Franz sınırlamaları
- Yalnızca masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilir
- Manuel kurulum gerektirir
Franz fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Kişisel: 3,99 $/ay
- Profesyonel: 7,99 $/ay kullanıcı başına
Franz puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
➡️ Daha fazla bilgi: İş yerinde anlık mesajlaşma nasıl kullanılır?
3. IM+ (Sohbet ve sosyal medya uygulamalarını birleştirmek için en iyisi)
IM+, masaüstü ve akıllı telefonunuzdaki tüm mesajlaşma platformlarını bir araya getiren bir uygulamadır. Sezgisel bir arayüze sahiptir ve geliştiricisi, yazılımın kurulumunun sadece iki dakika sürdüğünü iddia etmektedir.
Ama en iyi kısmı bu değil. IM+, metinler oluşturmanıza yardımcı olan yerleşik ChatGPT desteği ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için gelişmiş reklam engelleme özelliklerine sahiptir.
IM+'nın en iyi özellikleri
- WhatsApp, Facebook ve LinkedIn gibi çok çeşitli mesajlaşma platformlarını destekler
- Gmail ile entegre olarak, sohbetlerin yanı sıra gelen kutularına da erişim sağlar
- Bağlantı paylaşımı için yerleşik bir web tarayıcısı içerir
- Birden fazla hesapta aynı anda mesajlaşma
IM+ sınırlamaları
- Sınırlı entegrasyonlar
- Yavaş çalışabilir
IM+ fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
IM+ puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🔍 Biliyor muydunuz: ChatGPT günde 10 milyondan fazla sorgu almaktadır.
4. Rambox (Gelişmiş mesajlaşma çalışma alanı özelleştirmesi için en iyisi)
Rambox, son derece özelleştirilebilir bir hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasıdır. Kişisel ve profesyonel amaçlarla kullanılabilirken, özellikleri ofis verimliliğini artırmaya yardımcı olur.
Çalışma alanınızın görünümünü değiştirebilir, bildirimleri duraklatabilir, odak modunu etkinleştirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu araç, Google Suite ve Microsoft Teams gibi önemli iş çözümleriyle entegre olur.
Rambox'un en iyi özellikleri
- Instagram, Discord ve Skype gibi 700'den fazla mesajlaşma platformunu destekler
- Tema ve bildirim tercihlerini özelleştirmenize olanak tanır
- Mesaj bildirimlerini ve ses efektlerini duraklatan odak modu sunar
- Gramer denetleyiciler, şifre yöneticileri vb. gibi çeşitli üçüncü taraf eklentilerle entegre olur
Rambox sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm sınırlıdır
- Ara sıra bağlantı sorunları yaşıyor
Rambox fiyatlandırması
- Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: 7 $/ay
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları
Rambox puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (30 yorum)
Tüm uygulamalarımın tek bir yerde olmasını seviyorum ve yazılım, denediğim diğerleri gibi hatalı çalışmıyor.
Tüm uygulamalarımın tek bir yerde olmasını seviyorum ve yazılım, denediğim diğerleri gibi hatalı çalışmıyor.
5. Beeper (iMessage ve diğer platformları birleştirmek için en iyisi)
Birden fazla mesajlaşma platformunda hesabınız mı var? Beeper bunları tek bir uygulamada birleştirebilir.
Bu araç Android, iOS, Windows ve Linux cihazlarda kullanılabilir ve kapsamlı bir deneyim için iMessage dahil olmak üzere tüm büyük platformlarla bağlantı kurar. Kullanıcı arayüzü de oldukça etkileşimli ve gezinmesi kolaydır.
Ancak, Beeper'ın çarpıcı özelliklerinden biri, metinleri tercih ettiğiniz dile çevirmenize olanak tanıyan yerel dublaj işlevidir.
Beeper'ın en iyi özellikleri
- WhatsApp, Telegram vb. gibi 14 mesajlaşma hizmetini tek bir platformda birleştirir
- Görüntüler, videolar ve bağlantılar gibi zengin medya içeriğini destekler
- İnternet tabanlı platformların yanı sıra SMS mesajlaşma desteği özellikleri
- Hem mobil hem masaüstü sürümleri mevcuttur
Beeper sınırlamaları
- Gelişmiş özelleştirme özellikleri yoktur
- Tüm fonksiyonları kullanmak için abonelik gerekir
Beeper fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Beeper puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
➡️ Daha fazla bilgi: En iyi 10 iş mesajlaşma uygulaması
6. Shift (E-postaları ve mesajlaşma araçlarını entegre etmek için en iyisi)
Bir mesajlaşma platformunda sürekli olarak profiller arasında geçiş yapıyorsanız, Shift'e geçin. Bu hepsi bir arada mesajlaşma uygulaması, kişisel ve iş kullanımı için ayrı çalışma alanları oluşturur.
Bunu kullanarak, farklı mesajlaşma platformlarındaki hesaplarınızı kolayca yönetebilirsiniz. Bunun dışında, araç e-posta yönetimini de kolaylaştırır. Kullanıcı arayüzü de sezgiseldir; istediğiniz kadar uzantı ekleyebilir/kaldırabilirsiniz.
En iyi özellikleri değiştirin
- Gmail, Telegram, Asana ve diğer iş araçlarını tek bir arayüzde destekler
- Masaüstü ve mobil sürümler arasında çapraz platform senkronizasyonu sunar
- Daha iyi odaklanma için çalışma alanı yönetimi özelliği
- Google Drive ve Zoom gibi üçüncü taraf araçlarla entegre olur
Vardiya sınırlamaları
- Önemli özellikler ücretli planlarda kilitlidir
- Düzenli senkronizasyon sorunları
Değişken fiyatlandırma
- Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Gelişmiş: 149 $/yıl
- Takımlar: Kullanıcı başına yıllık 149 $
Derecelendirme ve yorumları değiştirin
- G2: 4,3/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (310+ yorum)
Tüm gelen kutularımın ve iletişimlerin tek bir yerde olmasını çok seviyorum. Düzenli kalmayı kolaylaştırıyor. Tüm hesaplarıma bağlanmak çok kolaydı ve gerçekten her gün, her dakika kullanıyorum!
Tüm gelen kutularımın ve iletişimlerin tek bir yerde olmasını ÇOK SEVİYORUM. Düzenli kalmayı kolaylaştırıyor. Tüm hesaplarıma bağlanmak çok kolaydı ve gerçekten her gün, her dakika kullanıyorum!
7. Hepsi Bir Arada Messenger (sohbet uygulamalarına hızlı erişim için en iyisi)
All-in-One Messenger, yoğun profesyoneller için kapsamlı bir yazılımdır. Mesajlaşma uygulamalarınızı bir araya getirmekten daha fazlasını yapar; eski sohbetleri tarihe göre aratmanıza, push bildirimlerini yönetmenize, temaları özelleştirmenize vb. olanak tanır.
Uygulama ayrıca kullanımı ve alışması çok kolaydır.
All-in-One Messenger'ın en iyi özellikleri
- WhatsApp, LinkedIn ve Skype dahil 40'tan fazla mesajlaşma hizmeti için destek sunar
- Gelen mesajlar için gerçek zamanlı bildirimler sağlar
- Düşük ışıklı ortamlar için koyu mod özelliği
- Grup sohbetlerini destekleyerek takım iletişimi kolaylaştırır
Hepsi Bir Arada Messenger sınırlamaları
- Video veya sesli arama desteği yok
- Mobil uygulama yok
Hepsi Bir Arada Messenger fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Hepsi Bir Arada Messenger puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
➡️ Daha fazla bilgi: Dikkate alınması gereken en iyi 16 kurumsal iletişim aracı
8. Station (Mesajlaşma ile verimlilik araçlarını birleştirme için en iyisi)
Bir başka hepsi bir arada mesajlaşma uygulaması olan Station, dağınıklığı en aza indirmeye yardımcı olur. Tüm mesajlaşma uygulamalarınıza ve profesyonel araçlarınıza tek bir merkezi konumdan erişim sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Smart Dock ile önemli belgelere, mesajlara vb. göz atabilirsiniz. Sayfa Otomatik Uyku özelliği, hızlı performans için bekleyen sekmeleri devre dışı bırakır. Bonus? Aracın basit kullanıcı arayüzü.
Station'ın en iyi özellikleri
- Instagram, HubSpot ve Mailchimp gibi 600'den fazla web uygulamasını tek bir çalışma alanında birleştirin
- Önemli mesajlara öncelik vermek için akıllı gelen kutusu sunar
- Şık, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir arayüz sunar
- Uygulama başına bildirimleri özelleştirmeye yardımcı olur
İstasyon sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde özellikler sınırlıdır
- Yavaş çalışabilir
İstasyon fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
İstasyon puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Station, muhtemelen en çok kullandığım platformlardan biridir. Bu basit görünümlü uygulama, e-posta ve görev yönetimi araçları gibi çeşitli araçlar arasında tek bir pencereden kolayca geçiş yapmamı sağladı. Ayrıca, Shift gibi benzer uygulamaların aksine hiçbir maliyeti yoktur.
Station, muhtemelen en çok kullandığım platformlardan biridir. Bu basit görünümlü uygulama, e-posta ve görev yönetimi araçları gibi çeşitli araçlar arasında tek bir pencereden kolayca geçiş yapmamı sağladı. Ayrıca, Shift gibi benzer uygulamaların aksine hiçbir maliyeti yoktur.
9. Slack (eklentilerle birlikte) (Gelişmiş takım işbirliği için en iyisi)
Slack, mesajlaşma için iyi bilinen bir uygulamadır. Öncelikle takım işbirliğini geliştirmek için kullanılır ve özellikleri bunun nedenini açıklar.
Slack, rutin görevleri otomatikleştirmenize, farklı takımlar için kanallar oluşturup düzenlemenize, takım görüşmeleri yapmanıza, ekran paylaşımına ve çok daha fazlasına yardımcı olur. Bu araç, kolay gezinme ve kullanıcı arayüzü ile çok verimli bir şekilde tasarlanmıştır.
Slack'in en iyi özellikleri
- Google Drive, Trello ve GitHub gibi araçlarla entegrasyon sunar
- Mesajlar ve dosyalar için güçlü arama fonksiyonu
- Sesli ve video aramaları destekler
- Cihazlar arasında mesajları ve bildirimleri senkronize edin
Slack sınırlamaları
- Biraz karmaşık olabilir
- Bazı entegrasyonların kurulumu zordur
Slack fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: 7,25 $/ay
- İş+: 12,50 $/ay
- Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma
Slack derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (33.640+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (23.450+ yorum)
Müşterilerimizle çalışırken söylediklerimizi uygulamamıza olanak tanıyan harika bir araç.
Müşterilerimizle çalışırken söylediklerimizi uygulamamıza olanak tanıyan harika bir araç.
➡️ Daha fazla bilgi: En İyi 17 Slack Uygulama Entegrasyonu
10. Mattermost (Güvenli, kurumsal düzeyde mesajlaşma için en iyisi)
Mattermost, tipik bir hepsi bir arada mesajlaşma uygulaması değildir. Daha çok bir işbirliği platformudur.
Bu uygulamayı kullanarak kanallar oluşturabilir ve uzaktaki takımınızla işbirliği yaparak projeler, zaman çizelgeleri ve diğer konuları tartışabilirsiniz. Platform, güvenliği ve özelleştirilebilirliği ile bilinir. Entegrasyonlarınızı seçebilir, platformu kendiniz barındırabilir ve uygulama öğelerini özelleştirebilirsiniz.
Mattermost'un en iyi özellikleri
- Konu başlıklı konuşmalarla gerçek zamanlı mesajlaşmayı destekler
- Kurumsal düzeyde bütünlük ve uyumluluk sunar
- Takım organizasyonu için kullanıcı rolü yönetimi özelliği
- Jenkins ve GitHub gibi CI/CD araçlarıyla entegre olur
Mattermost sınırlamaları
- Teknik uzmanlık gerektirir
- Düzenli performans sorunları
Mattermost fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Mattermost puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (330+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (160+ yorum)
Mattermost, toplantılar düzenleyebileceğimiz ve takım üyeleriyle iletişim kurabileceğimiz en iyi platformdur. Ayrıca, kanallar, dosya paylaşımı, ekran paylaşımı vb. gibi farklı özellikler de sunmaktadır.
Mattermost, toplantılar düzenleyebileceğimiz ve takım üyeleriyle iletişim kurabileceğimiz en iyi platformdur. Ayrıca, kanallar, dosya paylaşımı, ekran paylaşımı vb. gibi farklı özellikler de sunmaktadır.
➡️ Daha fazla bilgi: İş yerinde optimum işbirliği için takım sohbeti kurallarını kullanma
En iyi hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasını seçin — ClickUp'ı kullanın!
İletişim için tek bir uygulama kullanmanın birçok avantajı vardır. Verimliliğinizi ve etkinliğinizi korur ve en önemlisi, her şeyden haberdar olmanızı sağlar. Ancak, hepsi bir arada, düzenli bir mesajlaşma uygulaması seçmezseniz, işler hızla karışabilir.
O halde ClickUp'ı seçin. Sağlam özellikleri ve işlevselliği ile güçlü bir iş yönetimi paketi sunan ClickUp, tüm kişisel ve profesyonel sohbetlerinizi ve mesajlaşma uygulamalarınızı kolayca yönetmenize yardımcı olabilir.
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