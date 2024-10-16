Slack Fiyatlandırma Ayrıntıları: İşletmeniz için Doğru Planı Bulun

Doğru iletişim aracını seçmek, özellikle maliyet ile takımınızın ihtiyaç duyduğu özellikler arasında denge kurmaya çalışırken zor olabilir.

Doğru Slack fiyat planını bulmak kafa karıştırıcı olabilir; fazla harcama yapmadan işbirliğini ve verimliliği artırmak istersiniz.

İşletme sahibi, takım lideri veya profesyonel olsanız da, kullanılmayan özellikler için ödeme yapma veya gerekli özelliklerin eksikliği nedeniyle yaşadığınız sıkıntıları ortadan kaldırmak için her planın neler sunduğunu net bir şekilde bilmeniz gerekir.

Bu makalede, Slack'in fiyatlandırma planını inceleyerek kuruluşunuzun ihtiyaçlarına ve bütçesine en uygun planı bulmanıza yardımcı olacağız. 👇

Slack Fiyatlandırma Planlarının Dağılımı

Slack'in maliyeti nedir? Farklı planlarına bir göz atalım:

Ücretsiz Plan

Küçük bir takım kuruyorsanız veya yönetiyorsanız, Ücretsiz Plan, hiçbir maliyet olmadan temel iletişim için harika bir seçenek olabilir. Slack'in ücretsiz planı, doğrudan mesajlar ve sınırlı entegrasyonlar dahil olmak üzere temel ihtiyaçları karşılar

Ancak, planın ihtiyaçlarınızın gelişmesiyle birlikte ekibinizin uzun vadeli büyümesini tam olarak desteklemeyebilecek bazı sınırlamaları vardır.

Anahtar özellikler:

Mesaj ve dosya geçmişi: Son 90 günün mesaj geçmişine ve dosya depolama alanına erişebilirsiniz. Bu şimdilik işinize yarayabilir, ancak ileride referans veya uyumluluk için daha eski konuşmaları bulmanız gerektiğinde başınızı ağrıtabilir

Entegrasyonlar: Ücretsiz Plan, Google Drive, Office 365 ve Trello gibi 10 adede kadar üçüncü taraf uygulamayı bağlamanıza olanak tanır. Bu, küçük takımlar için yararlı olsa da, kuruluşunuz çok çeşitli araçlara bağlıysa, bu sınır kısıtlayıcı olabilir

İletişim özellikleri: Yalnızca bire bir sesli ve görüntülü toplantılar yapabilirsiniz, bu da hızlı kontrol veya bireysel toplantılar için idealdir. Ancak takımınız grup görüşmelerine güveniyorsa, bu plan bu özellikleri kapsamadığından bir engelle karşılaşacaksınız

Kimler için: Ücretsiz Plan, rutin görevler için temel bir işyeri iletişim aracı arayan küçük takımlar, yeni kurulan şirketler veya kuruluşlar için idealdir. Slack'i kullanmaya başlamak için ücretsiz bir yoldur, ancak mesaj geçmişi, entegrasyonlar ve arama özelliklerinde sınırlamalar vardır.

Pro Plan

Küçük veya orta ölçekli bir işletmeyi yönetiyorsanız ve büyüyen ekibinizi desteklemek için daha gelişmiş özelliklere ihtiyacınız varsa, Pro Plan mükemmel bir seçenektir.

Sınırsız doğrudan mesaj, sesli ve görüntülü toplantılar ve daha iyi proje yönetimi için özel izleme araçları oluşturma gibi daha fazla özellik ile iletişiminizi geliştirir. Bu plan, Ücretsiz Plan'dan bir adım öteye geçerek, verimliliği ve takım işbirliğini artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

Anahtar özellikler:

Sınırsız mesaj geçmişi: Pro Plan, tüm doğrudan mesajlara ve takım sohbetlerine sınırsız erişim sağlayarak önemli konuşmaların her zaman referans veya uyumluluk ihtiyaçları için kullanılabilir olmasını sağlar

Sınırsız entegrasyon: Sınırsız sayıda üçüncü taraf uygulamayı bağlayarak Slack'i proje yönetiminden dosya depolamaya kadar tüm araçlarınız için merkezi bir hub'a dönüştürün

Daha iyi iletişim: Slack Huddles ile 50 katılımcıya kadar grup sesli ve görüntülü görüşmeler düzenleyebilirsiniz, bu da onu takım toplantıları, hızlı kontrol toplantıları veya eğitim oturumları için mükemmel hale getirir

Özelleştirilebilir saklama politikaları: Şirketinizin politikalarına ve düzenlemelerine uygun olarak mesajlar ve dosyalar için özel saklama kuralları ayarlayın

Misafir erişimi: Müşterilere ve yüklenicilere misafir olarak genişletilmiş erişim izni vererek, takımınızın ana çalışma alanı güvenliğini tehlikeye atmadan çalışma alanınızda çalışabilmelerini sağlayarak güvenli bir şekilde işbirliği yapın

Özel kullanıcı grupları: Takımları düzenlemek, izinleri yönetmek ve bildirimleri kolaylaştırmak için özel kullanıcı grupları oluşturun

Öncelikli destek: Pro Plan, sorunlarınızı hızlı bir şekilde çözmek için öncelikli destek sunar. Takımınızın önemli kesinti süreleri olmadan çalışmaya devam etmesi için idealdir

Kullanım eğilimleri: Slack analiz gösterge paneli, kanal kullanımı, mesaj hacmi ve kullanıcı etkinliği gibi temel analiz özelliklerine görünürlük sağlar

Diğer özellikler: Sınırsız iş akışı oluşturucu, listeler ve belgeler üzerinde işbirliği yapma olanağı

Kimler için: Pro Plan, takımların bağlantılı ve verimli kalması için gelişmiş araçlara ihtiyaç duyan büyüyen işletmeler için mükemmeldir. Tam doğrudan mesajlar, arama geçmişi, daha fazla Slack entegrasyonu ve grup toplantıları düzenleme özelliğine ihtiyaç duyanlar için idealdir.

Fiyatlandırma:

aylık kullanıcı başına 7,25 $ (yıllık faturalandırıldığında)

kullanıcı başına aylık 8,75 $ (aylık faturalandırıldığında)

İş+ Planı

Orta ve büyük ölçekli işletmeler için tasarlanan bu plan, daha iyi güvenlik, uyumluluk özellikleri ve yönetim denetimleri sunar; daha karmaşık kurumsal ihtiyaçları yönetmek için mükemmeldir.

Anahtar özellikler:

SAML tabanlı tek oturum açma (SSO): SSO ile takımınız, tek bir kimlik bilgisi setiyle birden fazla platformda güvenli bir şekilde oturum açabilir. Bu ek güvenlik katmanı, yalnızca yetkili personelin Slack çalışma alanınıza erişebileceği anlamına gelir

4 saatlik yanıt süresi ile 7/24 destek: Bir sorun olduğunda bekleyemezsiniz. Business+ Plan ile, sorunları hızlı bir şekilde gidermek için garantili dört saatlik yanıt süresi ile öncelikli destek alırsınız

99. 99% çalışma süresi SLA: Slack, %99. 99 çalışma süresi garantisi vererek kesinti süresini en aza indirir, böylece takımınız sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir ve projeleri yolunda ilerletebilir

Gelişmiş güvenlik özellikleri: Business+ Planı, veri aktarımları, Veri Kaybı Önleme (DLP) aracı entegrasyonu ve sıkı veri koruma gereksinimlerini karşılamak için özelleştirilebilir saklama ayarlarını içerir

Daha fazla izin kontrolü: Kanallarda kimlerin gönderi paylaşabileceğini veya tüm üyelere bildirim gönderen bahsetmeleri kullanabileceğini kontrol ederek büyük takımları kolayca yönetin ve duyuru kanallarının dikkat dağıtıcı olmamasını sağlayın

Misafir erişimi: Slack'ten ayrılmadan ve iç verilerinizi güvende tutarken, müşteriler veya yükleniciler gibi dış ortaklarla kolayca işbirliği yapın ve onlara çalışma alanınıza kontrollü erişim izni verin

Özel kullanıcı grupları: Bu özellik, izinleri ve bildirimleri verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olarak doğru kişilerin her zaman bilgilendirilmesini sağlar

Diğer özellikler: Pro planındaki tüm özelliklerin yanı sıra misafir hesapları için kullanıcı sağlama ve kaldırma, kimlik yönetimi ve tüm mesajlar için veri aktarımı.

Kimler için: Business+ Planı, Basic ve Pro Planlarını aşan işletmelere operasyonları üzerinde daha fazla kontrol sağlar. İşletmenizin sıkı uyumluluk ve gelişmiş güvenlik gereksinimleri varsa, Business+ Planı her şeyi kontrol altında tutmak için gerekli araçları sunar. Öncelikli destek ve misafir erişimi gibi özellikler, sorunların hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olur ve dış ortaklarla güvenli işbirliği sağlar, bu da hassas bilgileri ve büyük ölçekli işlemleri yöneten şirketler için idealdir.

Fiyatlandırma:

aylık kullanıcı başına 12,50 $ (yıllık faturalandırıldığında)

kullanıcı başına aylık 15 $ (aylık faturalandırıldığında)

📖 Ayrıca okuyun: İşyerinde İletişimi Geliştirmek için 25 Slack Hilesi

Enterprise Grid Planı

Slack'in Enterprise Grid Planı (en pahalı planı), karmaşık iletişim gereksinimleri olan büyük kurumsal şirketler için uygundur. Diğer planların aksine, kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına göre fiyatlandırmayı özelleştirir.

Bu plan, birbirine bağlı çalışma alanlarında işbirliğini ve güvenliği artıran sağlam bir özellik paketi sunar.

Anahtar özellikler:

Sınırsız çalışma alanı: Enterprise Grid Planı, farklı departmanları veya takımları olan büyük kuruluşlar için ideal olan birden fazla Slack çalışma alanını merkezi olarak oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır

Gelişmiş güvenlik ve uyumluluk: Veri şifreleme, kurumsal anahtar yönetimi, DLP entegrasyonu ve HIPAA uyumluluğu sağlar; sıkı veri koruma gereksinimleri olan sektörler için mükemmeldir

eDiscovery ve yasal saklama: Hukuk takımlarının denetim ve kayıt tutma amacıyla belirli iletişimlere erişmesini ve bunları saklamasını sağlayan gelişmiş eDiscovery özelliklerini içerir

Özel müşteri desteği: Dört saatlik yanıt süresi ile 7/24 öncelikli destek ve Slack'i kullanmaya başlama, eğitim ve optimizasyon için müşteri başarı takımlarına erişim

Diğer özellikler: İş planındaki her şeyin yanı sıra veri kaybı önleme desteği, denetim günlükleri, Kurumsal Mobilite Yönetimi (EMM) ile entegrasyon, etki alanı talep etme, özel hizmet şartları ve daha fazlası.

Kimler için: Enterprise Grid Planı, güvenli, ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir bir iletişim ve uzaktan işbirliği aracına ihtiyaç duyan binlerce çalışanı olan büyük kurumsal şirketler için mükemmeldir. Veri güvenliği ve uyumluluğun önemli olduğu sağlık, finans veya kamu gibi düzenlemelere tabi sektörlerdeki kuruluşlar için idealdir. Ayrıca, birden fazla çalışma alanını yönetebilir ve gelişmiş güvenlik özelliklerinden yararlanabilirsiniz. En kapsamlı özellik setini sunan bu plan, iletişim platformlarından en üst düzey hizmeti talep eden işletmeler için premium seçenektir.

Fiyatlandırma:

Özel fiyatlandırma

Slack fiyat planları: Hızlı karşılaştırma

Plan Fiyat Anahtar özellikler Kimler için Ücretsiz Plan Ücretsiz 90 günlük mesaj ve dosya geçmişi 10 adede kadar Slack entegrasyonu Bire bir sesli ve video görüşmeleri Temel iletişim ihtiyaçları ve kısıtlı bütçeleri olan küçük takımlar, girişimler veya kuruluşlar Pro Plan kullanıcı başına aylık 7,25 $ (yıllık faturalandırılır) Kullanıcı başına aylık 8,75 $ (aylık faturalandırılır) Sınırsız mesaj geçmişiSınırsız uygulama entegrasyonu50 katılımcıya kadar grup görüşmeleriÖzelleştirilebilir saklama politikaları7/24 destek Gelişmiş iletişim özelliklerine ve birden fazla uygulama entegrasyonuna ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler İş+ Planı kullanıcı başına aylık 12,50 $ (yıllık faturalandırılır) Kullanıcı başına aylık 15 $ (aylık faturalandırılır) SAML tabanlı SSO 4 saatlik yanıt süresi ile 24/7 destek %99 çalışma süresi SLA Gelişmiş güvenlik özellikleri Gelişmiş güvenlik, uyumluluk ve yönetim denetimlerine ihtiyaç duyan orta ve büyük ölçekli işletmeler Enterprise Grid Planı Özel fiyatlandırma Sınırsız çalışma alanı Gelişmiş güvenlik ve uyumluluk (HIPAA, DLP) eDiscovery ve yasal saklama 99,99% çalışma süresi SLA 4 saatlik yanıt süresi ile 7/24 özel destek Özellikle sağlık, finans veya kamu gibi düzenlemelere tabi sektörlerde karmaşık iletişim ihtiyaçları olan büyük kurumsal şirketler

📄 Not: Slack AI eklentisi, Pro Plan ve üzeri planlarda mevcuttur.

Takımınız için Doğru Slack Planını Seçme

Doğru Slack planını seçmek, takımınızın verimliliğini ve iletişim akışını iyileştirebilir. Her planın kendine özgü avantajları ve dezavantajları olduğundan, yanlış planı seçmek takımınızı yavaşlatan sınırlamalarla uğraşmanıza neden olabilir.

Organizasyonunuz için en önemli faktörlere odaklanarak en iyi Slack planını nasıl seçebileceğinizi öğrenin:

1. Takım boyutuna göre

Küçük takımlar: Ücretsiz veya Pro Planlar, yeni kurulan şirketler veya küçük takımlar için idealdir. Ücretsiz plan temel iletişim araçları sunarken, Pro plan sınırsız mesaj geçmişi ve dosya depolama gibi gelişmiş özelliklerin yanı sıra büyüyen takımlar için gelişmiş entegrasyonlar sağlar

Daha büyük takımlar: Daha fazla çalışan ve karmaşık iş akışlarıyla büyüyen kuruluşlar için, büyük kullanıcı tabanlarını yönetmek ve ek yönetim kontrolü sunmak üzere Business+ veya Enterprise Grid Planları

2. Güvenlik ve uyumluluk özelliklerine göre

Standart güvenlik gereksinimleri: Pro Plan , veri şifreleme (bekleme ve aktarım sırasında) ve iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) gibi temel güvenlik özellikleri sunarak rutin iş verilerini işleyen takımlar için uygun hale getirir

Gelişmiş güvenlik ihtiyaçları: Hassas bilgileri yöneten sektörler için Business+ ve Enterprise Grid Planları, gelişmiş veri koruması için SAML tabanlı SSO, Veri Kaybı Önleme (DLP) ve HIPAA uyumluluğu sağlar

3. İletişim ihtiyaçlarına göre

Temel iletişim: Ücretsiz Plan, 90 günlük mesaj ve dosya geçmişi sınırı ile temel mesajlaşma ihtiyaçlarını karşılar. Ancak, daha güçlü işbirliği araçlarına ihtiyaç duyan takımlar için yetersiz kalabilir

Daha kapsamlı iletişim ihtiyaçları: Takımınız grup video görüşmeleri, sınırsız uygulama entegrasyonları ve iş akışı otomasyonuna ihtiyaç duyuyorsa, Pro Plan vazgeçilmezdir. İş+ Plan, gelişmiş araçlar ve premium destek ekler

4. Bütçeye göre

Uygun maliyetli çözümler: Ücretsiz Plan , temel özelliklere ihtiyaç duyan bütçeye duyarlı takımlar için uygundur. Aylık 7,25 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır) fiyatla başlayan Pro Plan, gelişmiş özellikleriyle büyük değer sunar

Daha fazla kontrol için daha yüksek yatırım: Sağlam güvenlik ve uyumluluk özelliklerine ihtiyaç duyan daha büyük takımlar için, kullanıcı başına aylık 12,50 $ (yıllık faturalandırılır) olan İş+ Planı veya Enterprise Grid Planı daha iyi yatırımlardır

ClickUp'ı Tanıtıyoruz: Daha İyi Bir Slack Alternatifi

Daha iyi bir Slack alternatifi olduğunu söylesek ne dersiniz?

Evet, daha çok yönlü, popüler bir proje yönetimi ve işbirliği aracı olan ClickUp'tan bahsediyoruz.

Slack bir süredir takım sohbetleri için popüler olsa da, mesajlaşmadan daha fazlasını yapacak bir şey arıyorsanız, ClickUp sizi şaşırtacak.

ClickUp'ın Slack'ten neden daha iyi olduğunu görelim:

ClickUp Sohbet

Bir sohbet platformu alternatifi aradığımız için, ClickUp Chat ile başlayalım.

Sohbetin ana etkinlik olduğu Slack'in aksine, ClickUp konuşmalarınızı doğrudan görevlerinize bağlayarak bir adım daha ileri gider.

ClickUp Sohbet ile iletişimi ve iş yönetimini birleştirin

ClickUp Sohbet ile tüm görevleriniz ve konuşmalarınız tek bir yerde bir araya gelir, böylece Slack gibi uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez. Araçlar arasında geçiş yapmak veya bağlamı kaybetmek yerine, ClickUp takım sohbetlerinizi, görevlerinizi ve dosyalarınızı tek bir çalışma alanında birleştirir ve birbirine bağlar.

ClickUp, önemli sohbet mesajlarını anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize olanak tanıyarak da öne çıkıyor.

ClickUp Atanan Yorumlar özelliğini kullanarak herkesin sorumluluklarını yerine getirmesini ve bilgilendirilmesini sağlayın.

Anahtar yorumların konuların içinde kaybolabileceği Slack'in aksine, ClickUp, belirli takım üyelerine görevleri atamak ve her zaman hesap verebilirliği sağlamak için Atanan Yorumlar gibi kullanışlı özellikler sunar. Çalışma alanınızın herhangi bir yerinde, görevler, belgeler veya doğrudan sohbet üzerinden bir konuşma başlatın ve anahtar vergisine veda edin!

Bir belge içindeki metni vurgulayın veya bir yorumu alıntılayarak iş arkadaşlarınızla bir konuşma konusu başlatın

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın — tüm proje belgelerinizi tek bir yerde saklayın

Slack iletişimde mükemmeldir, ancak ClickUp Belgeleri, iletişimi belgeleme, görev yönetimi ve iş akışı organizasyonu ile birleştirerek bir adım daha ileri gider — hepsi tek bir platformda.

ClickUp İşbirliği Algılama, sürüm geçmişi ve görevlerle sorunsuz entegrasyon gibi özellikleri kullanarak iş arkadaşlarınızla bir proje taslağı oluşturun ve belgelerinizden doğrudan proje görevleri atayın. Belgeler, afişler ve gömme özellikleri gibi zengin biçimlendirme öğeleriyle birlikte gelir, böylece belgelerin görünümünü özelleştirebilir ve bunlara resim ve bağlantılar ekleyebilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Sayfaları iç içe geçmiş öğeler olarak düzenleyebilir ve klasörler ve etiketler kullanarak farklı ClickUp Alanlarına daha da kategorilere ayırabilirsiniz.

🌈Biliyor muydunuz? Team Liquid, popüler bir eSpor markası, ClickUp'ı kullanarak verimliliğini 3 kat artırdı. Karşılaştıkları en büyük zorluklar arasında, birden fazla araçta birbirinden kopuk takımlar, yanlış iletişim ve yetersiz dokümantasyon yer alıyordu. Dört farklı aracı ClickUp'ta birleştirerek iş akışlarını kolaylaştırdılar, takım işbirliğini geliştirdiler ve projelerinde daha iyi görünürlük elde ettiler. Bu geçiş, kuruluş genelinde ClickUp'ın %100 benimsenmesiyle sonuçlandı ve sadece dört yıl içinde şirketin 10 kat büyümesine yardımcı oldu.

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile verimliliği artırın — işlerinizi kolaylaştırmak için akıllı öneriler, görev özetleri ve otomasyon elde edin

ClickUp Brain, görev özetlerinden daha fazlasını sunar — çalışma alanınıza doğrudan entegre edilmiş eksiksiz bir AI asistanıdır. 100'den fazla önceden oluşturulmuş komut istemiyle, içerik yazmaktan uzun tartışmaları özetlemeye kadar her şeyi otomatikleştirir ve görevleri tek bir yerde düzenleyerek verimliliği artırır.

Bu, harici uygulamalara olan ihtiyacı en aza indirir ve AI yeteneklerini proje yönetimi, dokümantasyon ve görev izleme ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek verimliliği artırır

İletişim konularına odaklanan Slack AI'dan farklı olarak, ClickUp Brain tüm iş akışınızla entegre olur ve karmaşık projeleri ve birden fazla aracı yöneten takımlar için idealdir. Slack AI, konuşmaları özetlemek veya hızlı cevaplar bulmaya yardımcı olmakla sınırlıdır.

✨Ek kaynak: İletişimi daha da geliştirmek isteyen takımlar için, etkili iletişim planı şablonlarını kullanmak ve en iyi iletişim stratejilerini keşfetmek, işbirliğini daha da kolaylaştırabilir.

Bu özellikler bir araya geldiğinde ClickUp, Slack'in en iyi rakibi olmaktadır.

ClickUp Fiyatlandırma

ClickUp'ın ücretsiz planı oldukça cömerttir ve 100 MB depolama alanı, sınırsız görev ve çoğu özelliğe erişim sunar. Ücretli planlarımız, kullanıcı başına aylık sadece 7 $'dan (yıllık faturalandırılır) başlar ve sınırsız depolama alanı ve gelişmiş araçlar sağlar.

Karşılaştırma olarak, ClickUp vs Slack kılavuzumuzda ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, Slack'in ücretsiz planı, özellikle mesaj geçmişi ve depolama kısıtlamaları açısından daha sınırlıdır. Slack Pro planının ABD'deki başlangıç fiyatı kullanıcı başına 8,75 $'dır (aylık faturalandırılır). Bütçenizi en üst düzeye çıkarmak için ücretli bir plan arıyorsanız, ClickUp'ın fiyatlandırması takımlar için daha fazla esneklik ve değer sunar.

💡Pro İpucu: Takımınızla iletişimi basitleştirmek ve her şeyi düzenli tutmak için bu ClickUp ücretsiz iletişim planı şablonlarını keşfedin.

ClickUp daha azıyla daha fazlasını sunar

ClickUp, çalışma alanlarının İsviçre çakısı gibidir; ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar.

Platformdan ayrılmadan sohbet edebilir, görevleri yönetebilir, zamanı takip edebilir ve hatta belgeleri işleyebilirsiniz. Araç yükünü azaltmak ve her şeyi düzenli tutmak için harika bir yoldur.

Diğer yandan, Slack her şeyi basit tutmaya odaklanmıştır. Kullanımı kolaydır ve basit, sorunsuz iletişim ihtiyacınız varsa mükemmeldir. Ancak takımınızın bundan daha fazlasına ihtiyacı varsa, kendinizi Slack ile diğer proje yönetimi araçlarını bir arada kullanırken bulabilirsiniz.

Slack hayranıysanız, ClickUp'ı denemeye değer olabilir. İhtiyacınız olduğunu bilmediğiniz hepsi bir arada çözüm olabilir ve iş hayatınızı çok daha erişilebilir ve hatta daha eğlenceli hale getirebilir.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve ClickUp'ın neden daha iyi bir seçim olabileceğini kendiniz görün.