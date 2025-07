Slack Etiquette: İş Yerinde Slack Kullanırken Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

"Takım arkadaşlarıma köpeğimin resmini gönderebilir miyim?""Bunu DM'ye mi yoksa takım kanalına mı göndermeliyim?""Mesajımı gördüler mi?"

Bu sorular size tanıdık geliyorsa, bunun nedeni Slack'in iletişimi kolay hale getirmesidir, ancak her zaman net hale getirmez. Gayri resmi ve profesyonel arasındaki sınır hızla bulanıklaşır ve uygun normlar olmadan, küçük mesajlar bile büyük yanlış anlamalara yol açabilir.

Gece geç saatlerde gelen mesajlar, kaotik konular, yanlış kullanılan @bahsetmeler... Takım sohbetlerinin karışması için çok da fazla bir şey gerekmez. Bu yüzden iletişim araçlarının emojilerden ve bildirimlerden daha fazlasına ihtiyacı vardır. Etik kurallara ihtiyaçları vardır.

📘 Bu kılavuzda, takımınızın saygılı, odaklanmış ve asenkron dostu kalmasına yardımcı olmak için Slack görgü kurallarının altın kurallarını inceleyeceğiz.

Sohbetin ötesinde bir şey mi arıyorsunuz? Bizi takip etmeye devam edin, Slack'ten çok daha fazlasını yapan bir alternatif de tanıtacağız. 😉

Slack etiketi, platformu kullanırken yanlış anlaşılma, yargılama ve niyetin açıklığa kavuşturulması gibi sorunlardan sizi kurtarabilecek, yazılı olmayan kurallara ve yönergelere uymak anlamına gelir. Slack takımları ve kanalları içinde iletişim, işbirliği ve topluluk oluşturma için en iyi uygulamaları içerir.

Bu yazılı olmayan kurallar şunları sağlayacaktır:

Verimli takım işbirliği için bazı iletişim stratejileri ve ipuçları derledik.

Slack kurallarına neden uymamız gerektiğini öğrendiğinize göre, Slack kullanırken en önemli yapılması ve yapılmaması gerekenleri öğrenelim ve bazı Slack kuralları ipuçlarına göz atalım.

Slack'te doğrudan mesajlarınızı "hey" veya "merhaba" ile başlatmayın ve ardından mesajınızın amacını belirtmeyin. Slack mesajlarınızın nedenini net bir şekilde belirtin.

Mesaj gönderdiğiniz kişinin önemli bir işle meşgul olabileceğini unutun. Belirsiz bir mesajın ardından gelen bir bildirim, akışını bozabilir ve işini engelleyebilir.

Birine mesaj gönderirken, onun zamanını dikkate almalısınız. Ondan ne istediğinizi ve zaman çizelgesini içeren kısa bir mesaj, zamanı olduğunda harekete geçmesi için yeterli bilgidir.

Örneğin, şöyle demek yerine:

"Hey!" (1 saniye önce) "Orada mısın?" (1 saniye önce)

Ve sonra yanıt verene kadar ortadan kaybolabilirsiniz

"Merhaba, sosyal medya için kısa bir ürün açıklaması yazmama yardım eder misin? Bugün mesai bitimine kadar teslim etmem gerekiyor."

Birden fazla mesaj göndermek yerine, Slack mesajınızın özünü tek bir mesajda aktarmaya çalışın. Mesajınızı kolayca okunabilir hale getirmek için madde işaretleri, kalın metin, italik ve sayılar kullanın.

