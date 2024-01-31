Slack Etiquette: İş Yerinde Slack Kullanırken Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

"Takım arkadaşlarıma köpeğimin resmini gönderebilir miyim?""Bunu DM'ye mi yoksa takım kanalına mı göndermeliyim?""Mesajımı gördüler mi?"

Bu sorular size tanıdık geliyorsa, bunun nedeni Slack'in iletişimi kolay hale getirmesidir, ancak her zaman net hale getirmez. Gayri resmi ve profesyonel arasındaki sınır hızla bulanıklaşır ve uygun normlar olmadan, küçük mesajlar bile büyük yanlış anlamalara yol açabilir.

Gece geç saatlerde gelen mesajlar, kaotik konular, yanlış kullanılan @bahsetmeler... Takım sohbetlerinin karışması için çok da fazla bir şey gerekmez. Bu yüzden iletişim araçlarının emojilerden ve bildirimlerden daha fazlasına ihtiyacı vardır. Etik kurallara ihtiyaçları vardır.

📘 Bu kılavuzda, takımınızın saygılı, odaklanmış ve asenkron dostu kalmasına yardımcı olmak için Slack görgü kurallarının altın kurallarını inceleyeceğiz.

Sohbetin ötesinde bir şey mi arıyorsunuz? Bizi takip etmeye devam edin, Slack'ten çok daha fazlasını yapan bir alternatif de tanıtacağız. 😉

Slack Etiquette nedir?

Slack etiketi, platformu kullanırken yanlış anlaşılma, yargılama ve niyetin açıklığa kavuşturulması gibi sorunlardan sizi kurtarabilecek, yazılı olmayan kurallara ve yönergelere uymak anlamına gelir. Slack takımları ve kanalları içinde iletişim, işbirliği ve topluluk oluşturma için en iyi uygulamaları içerir.

Bu yazılı olmayan kurallar şunları sağlayacaktır:

Profesyonel görünmenizi sağlar

Daha iyi iletişim kurmanıza yardımcı olur

Takımınızın veya daha kötüsü, kuruluşunuzun önünde kendinizi küçük düşürmeyin!

Verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın

Verimli takım işbirliği için bazı iletişim stratejileri ve ipuçları derledik.

🎉 Eğlenceli Bilgi: Slack'in adı aslında "Tüm Konuşma ve Bilgilerin Aranabilir Günlüğü" anlamına gelen bir kısaltmadır. Evet, ilk günden itibaren sadece bir sohbet aracı olmaktan öteye geçmek için tasarlanmıştır. Dağınık e-posta zincirlerinin yerini almak ve takımların her şeyi takip etmesine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir.

Slack'te Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Slack kurallarına neden uymamız gerektiğini öğrendiğinize göre, Slack kullanırken en önemli yapılması ve yapılmaması gerekenleri öğrenelim ve bazı Slack kuralları ipuçlarına göz atalım.

Slack kuralları: Her zaman yapmanız gerekenler:

✔️ Mesajlarınızda doğrudan olun

Slack'te doğrudan mesajlarınızı "hey" veya "merhaba" ile başlatmayın ve ardından mesajınızın amacını belirtmeyin. Slack mesajlarınızın nedenini net bir şekilde belirtin.

Mesaj gönderdiğiniz kişinin önemli bir işle meşgul olabileceğini unutun. Belirsiz bir mesajın ardından gelen bir bildirim, akışını bozabilir ve işini engelleyebilir.

Birine mesaj gönderirken, onun zamanını dikkate almalısınız. Ondan ne istediğinizi ve zaman çizelgesini içeren kısa bir mesaj, zamanı olduğunda harekete geçmesi için yeterli bilgidir.

Örneğin, şöyle demek yerine:

"Hey!" (1 saniye önce) "Orada mısın?" (1 saniye önce)

Ve sonra yanıt verene kadar ortadan kaybolabilirsiniz

"Merhaba, sosyal medya için kısa bir ürün açıklaması yazmama yardım eder misin? Bugün mesai bitimine kadar teslim etmem gerekiyor."

Birden fazla mesaj göndermek yerine, Slack mesajınızın özünü tek bir mesajda aktarmaya çalışın. Mesajınızı kolayca okunabilir hale getirmek için madde işaretleri, kalın metin, italik ve sayılar kullanın.

slack aracılığıyla

📮 ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Anahtar bir ayrıntı bir e-postada gömülü, bir Slack konusunda genişletilmiş ve ayrı bir araçta belgelenmiş olabilir, bu da takımların işi yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmesine neden olur. ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Belgeler ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey bağlantılı, senkronize ve anında erişilebilir olur. "İş hakkında iş" yapmaya son verin ve verimli zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir haftalık verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

✔️ İşyerinde daha iyi iletişim için genel kanalları ve konuları kullanın

Slack kanalları, belirli bir konu, departman, etkinlik veya projeyle ilgili grup konuşmaları için idealdir. Slack kanallarını kullanarak belirli konular hakkında konuşun ve ilgili tüm bilgileri içeren bir grup deposu oluşturun.

İkinizin dışında başkalarını da ilgilendiren bir kampanya hakkında güncelleme veya soru için bir iş arkadaşınıza doğrudan mesaj gönderirseniz, aynı sorun hakkında birden fazla konuşma başlar. Önemli bilgileri kaçırabilir ve aynı soruyu açıklığa kavuşturmak için zaman kaybedebilirsiniz.

Bunun yerine, takım iletişiminizi optimize edin ve sorunuzun cevabını alabileceğiniz kişiye etiketleyerek belirli bir Slack kanalına veya Slack konusuna Slack mesajı gönderin. Bu şekilde, projedeki herkes ilerleme, darboğazlar veya projeyle ilgili diğer her şeyi öğrenebilir.

Uzun vadede, kanala girip projeye devam etmek için ihtiyaç duyabileceğiniz bilgileri aramak veya proje bittikten sonra sonuçları analiz etmek için geriye dönüp bakmak çok daha hızlı olacaktır.

Ayrıca, takımlarınızı herhangi bir proje, kampanya veya etkinlik için beyin fırtınası oturumları düzenlemek üzere genel Slack kanallarını kullanmaya teşvik edebilirsiniz. Kanalda açık uçlu bir soru sorarak oturumu başlatın ve herkesten konuyla ilgili fikirlerini eklemesini isteyin.

Bir konu içinde yanıt vermek, kanalı düzenli tutar ve çalışma alanınızın kontrolünü elinizde tutmanıza yardımcı olur. Konular sayesinde, daha geniş bir kanal içinde bilgi siloları oluşturabilir ve bilgi bankasını optimize edebilirsiniz.

💡 Konular, konuşma akışını sürdürmenin ve işbirliğini başlatmanın en kolay yoludur.

✔️ Mesajları en kısa sürede onaylayın

Uzaktaki takımlar, şüphelerini gidermek için yüz yüze görüşemedikleri için Slack, Teams ve Google Meet gibi iletişim kanallarına büyük ölçüde güveniyor. Böylece, meşgulken bir mesaj alsanız bile hemen yanıt verebilirsiniz.

Mesajı onaylamak, özellikle uzaktaki takımlarda güven oluşturmaya yardımcı olur. Mesajı gördüğünüzü karşı tarafa teyit etmiş olursunuz.

Basit bir "Not aldım. Öğleden sonra bu işin üstüne düşeceğim."

💡 Profesyonel İpucu: ✅ veya 👀 simgelerinin gücünü küçümsemeyin. Emoji tepkileri, kanala gürültü eklemeden mesajları onaylamanıza yardımcı olur. Her bildirimin önemli olduğu asenkron ş Akışlarında özellikle kullanışlıdır.

✔️ Bahsetmeleri dikkatli kullanın

Bir iletişim platformunda birinden bahsetmek veya onu etiketlemek, konuşmak istediğiniz kişinin mesajınızı görmesini sağlamak için çok önemlidir. Ancak, @everyone veya @channel özelliğini aşırı kullanmak rahatsız edici olabilir ve diğer takım üyelerine gereksiz bildirimler gönderebilir. Bu etiketleri yalnızca tüm kanala hitap etmek istediğinizde kullanın.

Belirli bir takım üyesinin bire bir isteğe yanıt vermesini istiyorsanız, o üyenin yalnızca o gruptaki mesajında @bahsetme kullanın, böylece belirli bir yanıt vermesi gerektiğini anlar.

Bu, diğer takım üyelerinin de sorunun farkında olmasını sağlar, hatta doğrudan yanıt vermelerine gerek kalmaz. Bu özellik harika, ancak akıllıca kullanıldığında.

Örneğin, kanalda şu gibi belirsiz bir mesaj yazmak yerine:

"Etkinlikle ilgili bir sorum var, yardımcı olabilir misiniz?"

Şunları yazabilirsiniz:

"@amy @lee, etkinlikle ilgili bir sorum var, yardımcı olabilir misiniz veya bana kim yardımcı olabilir?"

slack aracılığıyla

Bildirim yorgunluğu gerçek bir sorun! Bu nedenle, iş arkadaşlarınıza ulaşmadan önce durumlarını kontrol ederek onların uygunluk durumlarına saygı göstermelisiniz. Slack, durumunuzu güncelleme seçeneği de sunar.

Bu alanı, iş saatlerinizi, saat diliminizi ve OOO mesajlarınızı eklemek ve takımınızı, uzakta olduğunuzda, odak modunda olduğunuzda veya toplantıda olduğunuzda bilgilendirmek için kullanabilirsiniz. Böylece, biri size ulaşmak istediğinde, sizin müsait olmadığınızı bilir ve yardım için başka birine ulaşabilir veya siz müsait olana kadar bekleyebilir.

💡İyi Slack görgü kuralları sadece başkaları için değildir. Spam almamak için durum özelliğini kullanarak verimliliğinizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Kullanılabilirlik durumunuzu güncellediğinizde, takım üyeleri sizi müsait olmadığınızda rahatsız etmemelidir.

✔️ Emojileri dikkatli kullanın

Emojiler, tonu ayarlamak ve hızlı tepki vermek için harikadır, ancak çalışma alanlarında en iyi şekilde kasıtlı olarak kullanıldıklarında işe yararlar. Onay için ✅, "inceleme" için 👀 veya bir başarıyı kutlamak için 🎉 gibi yaygın olarak anlaşılan tepkileri kullanın.

Mesajı anlamsız hale getiren uzun emoji metin dizilerini veya kafa karıştırıcı sembolleri kullanmaktan kaçının. Netlik önemli olduğunda, emojiyi kısa bir yorumla birlikte kullanın.

🎉 Eğlenceli Bilgi: Slack'te en çok kullanılan emoji 🙌 emoji'dir (aynı zamanda "alkış" olarak da bilinir). Genellikle onay, kutlama ve anlaşma için kullanılır ve işyerindeki mutluluğun iki kaldırılmış kol ile özetlenebileceğini kanıtlar.

✔️ Farklı saat dilimlerinde mesajlar planlayın

Sizin çevrimiçi olmanız, herkesin çevrimiçi olduğu anlamına gelmez. Takımınız farklı saat dilimlerinde çalışıyorsa, birinin akşam saatlerini veya odaklanma zamanını bölmemek için Slack'in "Mesaj planla" özelliğini kullanın.

Bu, eşzamansız çalışmayı destekleyen ve takım arkadaşlarınızın sınırlarına saygı gösterdiğinizi gösteren küçük bir alışkanlıktır.

✔️ Net ve öz mesajlar yazın

Duvar gibi metin mesajları okumak zordur ve yanıtlamak daha da zordur. Güncellemelerinizi madde işaretleriyle bölün, önemli bilgileri kalın harflerle yazın ve neye ihtiyacınız olduğunu ve ne zaman ihtiyacınız olduğunu açıkça belirtin.

Netlik, insanların karşılıklı açıklamalar yapmaya gerek kalmadan daha hızlı harekete geçmelerine yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Slack canlı bir sohbet değil, bir çalışma alanıdır. Önce mesajınızı tamamen yazın, madde işaretleri veya satır sonları ile düzenleyin ve ardından gönderin. Bu, mesaj spam'ını azaltır ve diğerlerinin mesajları daha hızlı tarayıp yanıt vermesine yardımcı olur.

✔️ DM'leri ve genel kanalları akıllıca kullanın

Şüpheye düştüğünüzde, ön tanımlı olarak genel kanalları kullanın. Grup konuşmaları görünürlüğü artırır, diğerlerinin bağlamdan öğrenmesine yardımcı olur ve tekrarlanan soruları azaltır.

Gizli konular, kişisel güncellemeler veya hassas geri bildirimler için DM'leri kullanın. Şeffaflık güven oluşturur, bu nedenle mantıklı olduğunda iletişiminizi açık tutun.

✔️ Kanalları açık isimler ve amaçlarla düzenleyin

Slack kanalları, yalnızca kullanıcılar neyin nereye ait olduğunu bilirse yararlıdır. #team-design veya #content-qa gibi adlandırma kuralları kullanın ve yeni takım üyeleri güvenle gezinebilsin diye kısa açıklamalar yazın.

Etkin olmayan kanalları düzenli olarak temizleyerek gürültüyü azaltın ve çalışma alanınızın odaklanmasını sağlayın.

🎉 Eğlenceli Bilgi: Slack kullanıcıları ayda 1,5 milyardan fazla mesaj gönderiyor ve bu mesajların %70'inden fazlası gizli DM'lerde veya küçük grup sohbetlerinde gönderiliyor. Bu, görünürlük, uyum ve daha iyi işbirliği için genel kanallarda iletişimi teşvik etmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Slack kuralları: Kesinlikle kaçınmanız gerekenler

❌ Konu dışı sohbetlerle kanalları işgal etmeyin

Takım sohbeti aktifken komik bir meme, rastgele bir düşünce veya gündemdeki bir konu hakkında paylaşımda bulunmak cazip gelebilir, ancak bu her kanalın buna uygun olduğu anlamına gelmez.

Odaklanmış bir tartışmayı (ürün lansmanı konusu veya kampanya incelemesi gibi) alakasız içeriklerle ele geçirmek, akışı bozabilir, diğerlerinin dikkatini dağıtabilir ve önemli güncellemeleri görebilmenizi engelleyebilir.

Gündelik konuşmalar için #rastgele, #konu dışı veya #su soğutucu gibi özel Slack kanalları oluşturun veya kullanın. Bu, iş açısından kritik alanlarda odaklanmayı sağlarken takımınızın kaynaşması için alan yaratır.

💡 Kanalın adı #ürün-lansmanı gibi ise, bu kanalın sadece bu amaç için kullanıldığını varsayabilirsiniz.

❌ Hızlı bir şekilde arka arkaya tek satırlık mesajlar göndermeyin

Hızlı bir şekilde arka arkaya, her biri tek satırlık birden fazla Slack mesajı yazmak:

"Merhaba"

"Bir şey sorabilir miyim?"

"Sunum hakkında"

"3. slaytı değiştirmemiz gerekiyor."

...birden fazla bildirim oluşturur ve takım arkadaşlarınızın akışını bozar.

Bu alışkanlık, özellikle asenkron iletişimin önemli olduğu uzaktan çalışma ortamlarında dikkat dağıtıcı ve verimsizdir. Bunun yerine, mesajınızı tamamen yazmak için birkaç saniye daha ayırın. Okunmasını kolaylaştırmak için satır sonları, madde işaretleri ve kalın yazı tipi kullanın.

❌ Konuyu okumadan sormayın

Yoğun bir Slack kanalında soru göndermeden önce yukarı kaydırın. Sorgunuzun yanıtı zaten verilmiş olabilir veya birisi ihtiyacınız olan bağlamı paylaşmış olabilir.

Mevcut konuyu görmezden gelip "Bugünkü müşteri görüşmesi için plan nedir?" diye sormak, tekrarlanan cevaplara, takım arkadaşlarınızın sinirlenmesine ve karmaşık konuşmalara yol açabilir.

İnsanların net güncellemeler yazmak için harcadıkları zamana saygı gösterin ve bunları okuyun. Emin değilseniz, konuya yanıt verebilir veya kibarca açıklama isteyebilirsiniz: "Sarah'nın güncellemesini gördüm, görüşme saati hala 14:00 mu, teyit etmek istedim."

❌ Slack'i tek bilgi kaynağı olarak kullanmayın

Slack tartışmalar içindir, kararlar için değil. Slack'te bir konu başlığında önemli bir karar alınırsa (fiyat değişikliği veya müşteri sözleşmesinin kesinleştirilmesi gibi) ve bu karar başka bir yerde belgelenmezse, unutulmuş sayılır.

Slack mesajları zamanla gömülüp silinebilir veya kaybolabilir. Anahtar güncellemeler, süreçler veya teslim edilecekler için proje yönetimi aracınızda (ClickUp Görevleri gibi), ClickUp Belgeleri'nde veya dahili wiki'lerde belgeleri takip edin.

✍️ "Önemliyse, sadece Slack'te kalmamalıdır."

❌ Konuşmaları açık bırakmayın

Yardım istediğinizi, harika bir öneri aldığınızı ve ardından... sessizlik olduğunu hayal edin. Hiçbir tepki yok, "teşekkürler" yok, ne olduğu hakkında hiçbir bilgi yok.

Konuşmaları çözülmeden bırakmak belirsizliğe yol açar. Çözüm işe yaradı mı? Hala yardıma ihtiyacınız var mı? Birisi takip etmeli mi?

✅ ile tepki vererek, hızlı bir "Bu iş olur!" yanıtı vererek veya bir sonraki adımınızı kısaca özetleyerek döngüyü tamamlayın. Bu, saygı ve takdirinizi gösterir ve daha güçlü takım iletişim alışkanlıkları oluşturur.

👂 Slack'i gerçek bir konuşma gibi düşünün — cümlenizin ortasında uzaklaşmayın.

❌ Sohbetleri toplantılara dönüştürmekten çekinmeyin

55/38/7 formülüne göre, iletişim %55'i sözsüz, %38'i sesli ve %7'si sadece kelimelerden oluşur. Metin üzerinden konuşmak ne kadar kolay olursa olsun, bazen bir şeyi ayrıntılı olarak açıklamaya çalışırken sonsuzca yazmak veya gruba mesaj yağdırmak yerine bir video veya yüz yüze toplantı yapmak daha verimli olabilir.

İnsanlar birbirlerinin beden dilini, ifadelerini ve jestlerini gördüklerinde daha iyi bağlantı kurabilirler.

Performans değerlendirmeleri, değerlendirmeler, geri bildirim oturumları, eğitim oturumları, müşteri değerlendirmeleri vb. , yüz yüze toplantılarla mümkün olan insan dokunuşunu gerektirir. Ayrıca, günlük güncellemeler ve scrum toplantıları için günlük senkronizasyonlar yüz yüze veya video görüşmesi yoluyla yapılmalıdır.

Bir sonraki toplantınız için sanal takım toplantı kuralları ve en iyi uygulamalar konusunda güvendiğimiz bu kural kitabına başvurun.

ClickUp ve Slack ile Takım İletişimini Geliştirin

Slack'in yaptıklarını yapan pek çok uygulama olsa da, bunların hiçbiri Slack'in sunduklarına yaklaşamıyor. Kullanışlı özelliklerinin yanı sıra, platform işyerinde işbirliğini artırmak için en iyi entegrasyonlardan bazılarını sunuyor.

Örneğin, ClickUp'ın Slack entegrasyonu, çevrimiçi işbirliği ve proje yönetimini bir araya getirerek hepsi bir arada bir uygulama sunar.

ClickUp Slack entegrasyonu ile proje yönetimi ve işbirliğinin gücünü birleştirin

Basitçe söylemek gerekirse, bu entegrasyonla Slack'i proje yönetimi için kullanabilirsiniz!

ClickUp'ın Slack ile entegrasyonu, mesajlardan görevler ve yorumlar oluşturmanıza olanak tanıyarak takımınızın Slack kurallarını da iyileştirebilir! Herhangi bir Slack mesajına /ClickUp new yazarak bunları ClickUp'a görev olarak ekleyin.

Slack entegrasyonu ile ClickUp'ta görevler oluşturun ve yönetin

İş durumu, yeni yorumlar, güncellemeler vb. hakkında bildirimleri doğrudan Slack kanalınızdan gönderebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Sohbeti bir kenar çubuğuyla sınırlı değildir. Üzerinde çalıştığınız görevin içinde, bir Belge'deki hedeflerinizin yanında veya Beyaz Tahta'daki bir beyin fırtınası içinde gerçek zamanlı tartışmalar yapabilirsiniz. Her şey tam olarak olması gereken yerde kalır.

Veya... Slack'i ClickUp Sohbet ile tamamen değiştirin

Peki ya sohbet etmek ve işleri halletmek için iki ayrı araca ihtiyacınız olmasaydı?

Araç yükünü azaltmak ve iş akışınızı kolaylaştırmak istiyorsanız, ClickUp Sohbet sadece bir Slack entegrasyonundan daha fazlasıdır — görev yönetimi, AI yardımı ve gerçek zamanlı konuşmaları tek bir yerde bir araya getiren güçlü, yerleşik bir mesajlaşma çözümüdür. Slack gibidir, ancak verimlilik özelliği de vardır.

Daha yakından bakalım. 👇

Slack iletişim kurmanıza yardımcı oluyorsa, ClickUp Sohbet aynı yerde iletişim kurmanıza ve harekete geçmenize yardımcı olur. Çalışma alanınıza entegre edilmiş tam özellikli bir sohbet aracıdır, böylece tartışmaları merkezileştirebilir, işleri anında atayabilir ve konuşmaları hedeflerinizle bağlantılı tutabilirsiniz.

Takım işbirliği için ve bağlam içinde kalmak için ClickUp Sohbet'i kullanın

İster gündelik sohbetler yapın, ister kararlar alın, ister farklı departmanlar arasında işbirliği yapın, ClickUp Sohbet sadece mesajlaşmanın ötesinde, sohbetleri sonuçlara dönüştürür.

ClickUp Sohbet'i farklı kılan nedir?

Sabitlenmiş mesajlar ve konular: Öncelikli mesajları sohbetlerin en üstünde tutun ve görevler ile Belgeler içindeki özel konularla odaklanın.

Mesajları anında görevlere dönüştürün: Artık "kim ne yapıyor?" karmaşası yok. Görevleri doğrudan sohbetten atayın, planlayın ve ayrıntıları ekleyin.

Sohbet yoluyla görevler oluşturun veya atayın

AI destekli mesajlaşma: ClickUp Brain'i kullanarak sohbet konularını özetleyin, yanıtlar önerin, mesajları yeniden ifade edin veya farklı saat dilimlerinde yanıt taslakları oluşturun.

ClickUp Sohbet'te AI CatchUps ile tartışma konularını özetleyin

İş akışınıza entegre: ClickUp Sohbet, işinizin yapılacağı yerde, yani görevler, belgeler, beyaz tahtalar ve gösterge panellerinde bulunur.

ClickUp Sohbet'i kullanarak konuşmalarınızı ClickUp'taki görevlerinize ve belgelerinize bağlayın

Slack ve ClickUp Sohbet: Aralarındaki Fark Nedir?

Özellik Slack ClickUp Sohbet ✅ Genel takım sohbeti ✔️ ✔️ ✅ Mesaj konu başlıkları ✔️ ✔️ 🔁 Sohbeti göreve dönüştürün ❌ ✔️ Mesajlardan anında görev oluşturma 🧠 Yerleşik AI asistanı ❌ ✔️ Özetleyin, yanıtlayın, güncellemeler oluşturun 📄 Belgeler, Görevler ve Beyaz Tahtalar içinde sohbet edin ❌ ✔️ Tam bağlam, uygulama değiştirme yok 📊 Eyleme geçirilebilir konu başlıkları ⚠️ Kolayca kaybolabilir ✔️ Gerçek iş öğelerine bağlı

Slack ve ClickUp ile Daha İyi İletişim Kurun ve İşbirliği Yapın

Slack güçlü bir iletişim aracıdır, ancak doğru kurallara uyulmazsa en iyi mesajlar bile bildirimler, belirsiz pingler ve kanal karmaşası içinde kaybolabilir.

Bu basit yapılması ve yapılmaması gerekenleri takip ederek, departmanlar arasında veya farklı saat dilimlerinde çalışıyor olsanız da, iletişimin saygılı, eşzamansız ve net olduğu bir iş yeri kültürü oluşturabilirsiniz.

Daha kullanışlı, hepsi bir arada bir çalışma alanı mı arıyorsunuz? ClickUp, mesajlaşma, görev yönetimi ve yapay zeka destekli yardımı tek bir akıcı platformda bir araya getirir. Slack ile entegre ederek konuşmalarınızı daha verimli hale getirebilir veya ClickUp Sohbet'e geçerek işbirliğini merkezileştirebilir, sekme değiştirmeyi ortadan kaldırabilir ve mesajları sonuçlara dönüştürebilirsiniz.

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