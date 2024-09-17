Sohbet bozuk. Biz düzeltiyoruz.

Zaman değişti. İş yapma şeklimiz değişmedi, ama artık değişmesinin zamanı geldi.

Slack 2014 yılında piyasaya sürüldüğünde bir devrim yarattı. Dağıtılmış takımlar daha hızlı işbirliği yaptı, konuşmalar arttı ve en azından verimlilik algısı tavan yaptı.

Ancak on yıl sonra, Slack ve benzeri platformların getirdiği iletişim tarzının ağır bir bedeli olduğunu hepimiz biliyoruz.

İş yönetimindeki gelişmelere rağmen, sohbet uygulamaları izole kalmaya devam ediyor ve işbirliği, yönetim ve oluşturma için kullandığımız araçlardan kopuk. Microsoft Teams'de "sekmeler" olsa da, sekmelerin kendisi ayrı sayılabilir; bunlar sadece yüzeysel olarak birbirine eklenmiş.

Sürekli gürültüyle boğuşuyoruz: pencereler arasında geçiş yapıyoruz, dikkatimizi dağıtan şeylerden kaçınıyoruz ve bitmek bilmeyen bildirimler arasında düzenli kalmaya çalışıyoruz. Uygulamalar arasında geçiş yapmak, bir yerde sohbet etmek ve başka bir yerde işleri yönetmek zorunda kaldığımızda odaklanmak imkansız ve her şeyi sipariş içinde tutmak gerçekçi değil.

ClickUp'ta, çözümün basit olduğuna her zaman inandık: konuşmalarımız ve işlerimiz aynı platformda yer almalı. Bu, benzersiz bir verimlilik, netlik ve odaklanma sağlar.

Bu nedenle ClickUp Chat'i sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz.

ClickUp Sohbet, işinizle ilgili konuşmaları doğrudan görevlerinizin, projelerinizin ve kaynaklarınızın yanında, iş akışınıza entegre olarak yapmanızı sağlar.

Sadece başka bir sohbet uygulaması yaratmadık, takımların işbirliği yapma şeklini tamamen yeniden tanımladık ve önümüzdeki on yılın işini tanımlamak için tasarlanmış son teknoloji bir iletişim aracı geliştirdik.