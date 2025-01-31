2025'in En İyi 10 OBS Alternatifi ve Rakibi

Video, her türlü iş iletişim stratejisinin anahtarıdır. İş süreçlerini göstermek, müşteriler için yararlı eğitimler ve kaynaklar oluşturmak veya kuruluşunuzun bilgi tabanını güçlendirmek için ekranınızı paylaşmak ve kaydetmek isteyebilirsiniz.

Ya da belki videolar ana ürününüzün bir parçasıdır ve işiniz, YouTube kanalınız veya canlı yayın hobiniz için harika bir video kayıt yazılımı gereklidir.

Open Broadcast Software (OBS), canlı yayın ve oyun kaydetme için popüler bir seçimdir, ancak birçok karmaşık özelliğe ve zor bir öğrenme eğrisine sahiptir, bu da onu birçok kullanıcı için kullanışsız hale getirir. Daha acemi dostu arayüzler, daha hızlı benimseme süreleri ve canlı yayına daha yumuşak bir giriş sunan düzinelerce OBS alternatifi vardır.

Bu kılavuzda, 2024'ün en iyi on OBS alternatifini inceleyerek özelliklerini karşılaştırıp size en uygun olanı bulabilirsiniz.

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte 2024'ün en iyi 10 OBS Studio alternatifi, tüm beceri düzeyleri için kullanıcı dostu arayüzler, yüksek kaliteli kayıt ve kesintisiz canlı yayın sunuyor: ClickUp: Ekran kaydı için en iyisi Camtasia: Eğitim videoları oluşturmak için en iyisi Streann Studio: Çevrimiçi canlı videolar oluşturmak ve paylaşmak için en iyisi XSplit: Yüksek kaliteli canlı yayınlar için en iyisi Wave. video: Çevrimiçi ilgi çekici videolar oluşturmak ve paylaşmak için en iyisi Wirecast: Özelleştirilebilir ve etkileşimli yüksek kaliteli canlı yayınlar için en iyisi Bandicam: Profesyonel görünümlü videolar oluşturmak için en iyisi Lightstream: İşletmeler, podcast yayıncıları, talk show sunucuları ve konsol oyuncuları için daha etkili canlı yayınlar oluşturmak için en iyisi ScreenPal: Eğitim videoları, tanıtımlar ve web kamerası kayıtları için en iyisi Flutin: Çoklu canlı video akışı için en iyisi

OBS alternatifleri nelerdir?

OBS alternatifleri, OBS ile birçok ortak özellik ve yeteneğe sahip oyun kaydetme ve canlı yayın yazılımı seçenekleridir. Bu alternatif programlar, ihtiyaçlarınıza daha uygun iş akışları, destek ve fonksiyonlar sağlayabilir.

Canlı yayın ve kayıt yazılımı, ekran çıktınızı kaydedebilir ve kendinizi filme alarak tepkilerinizi gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz. Program ayrıca, yayınlama veya paylaşım için son rötuşlar yapabileceğiniz düzenleme ve sonlandırma araçları da sunmalıdır.

Yüksek kaliteli OBS alternatifleri, kullanıcı deneyimini iyileştirirken, video kalitesini koruyarak ve daha acemi kullanıcılar için daha kolay bir platform sunarak aynı temel kayıt ve düzenleme fonksiyonlarını sağlar. Sizin için en iyi OBS alternatifi, iş akışınıza, bütçenize ve deneyiminize uygun olandır.

OBS alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Farklı yazılım seçenekleri, sayısız özellik, araç, bant genişliği ve fiyatlandırma sunabilir. OBS alternatiflerine bakmaya başlamadan önce, sizin için en önemli olanı belirleyin. Doğru OBS alternatifi ararken şu gereksinimleri göz önünde bulundurun:

Çift ekran kayıt özelliği: Yazılım, ekranınızı, kendinizi veya her ikisini birden kolayca kaydetmenize olanak sağlamalıdır. İdeal olarak, yazılım aynı anda birden fazla platformu desteklemelidir

Beyaz Tahta ve düzenleme araçları: Temel düzenleme özellikleri zorunludur. OBS alternatifleri, en azından video ve ses için kesme ve düzenleme araçlarına sahip olmalı ve vurgulama ve Temel düzenleme özellikleri zorunludur. OBS alternatifleri, en azından video ve ses için kesme ve düzenleme araçlarına sahip olmalı ve vurgulama ve beyaz tahta yazılımı özelliklerini içermelidir

Filigran veya engelleyici zaman sınırları yok: Bazı freemium yazılımlar, görüntüleri dışa aktardığınızda filigran ekler, diğerleri ise her videonun uzunluğunu sınırlar. Bazı freemium yazılımlar, görüntüleri dışa aktardığınızda filigran ekler, diğerleri ise her videonun uzunluğunu sınırlar. Filigran veya rahatsız edici katmanlar içermeyen ekran kaydediciler arayın

Kullanım kolaylığı: OBS, zengin özelliklere sahiptir ancak birçok kullanıcı için çok karmaşıktır. İyi OBS alternatifleri, yeni kullanıcıların kolayca anlayabileceği sezgisel bir arayüze sahiptir ve popüler platformlara yüklemek için içeriğin dışa aktarılmasını basitleştiren canlı yayın seçenekleri içerir

Yüksek kaliteli video ve ses akışları: Kristal netliğinde dosyalar, markanız ve kanalınız için çok önemlidir. Kaliteden ödün vermeyen ve çok kanallı ses kaydı özelliğine sahip bir yazılım seçin

OBS Studio'nun En İyi 10 Alternatifi

Piyasadaki en popüler seçenekleri bilmek, 2024'te en iyi OBS alternatiflerini seçmenize yardımcı olabilir. Canlı yayın ve ekran kayıt yazılımları listemiz, mevcut en iyi on OBS alternatifinin artılarını ve eksilerini, fiyatlarını ve yorumlarını ayrıntılı olarak içerir.

1. ClickUp: Ekran kaydı için en iyisi

ClickUp ile başlayın Daha iyi video proje yönetimi için 15 dinamik görünüm ile ClickUp'ta video prodüksiyon görevlerini düzenleyin

Başarılı video kanalları, sadece harika görüntülerden daha fazlasını gerektirir. ClickUp'ın hepsi bir arada proje yönetimi video prodüksiyon yazılımı, videolarınızı oluşturmanıza, düzenlemenize ve yayınlamanıza yardımcı olur.

ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedebilir, mikrofonunuzdan ses ekleyebilir ve video klipleri bir bağlantı ile paylaşabilirsiniz. Ardından, kolayca mesajlar oluşturun, fikirler üretin ve işlevler arası takımlarınızla anında iletişim kurun.

Kolaylık için, mesajlar ve prodüksiyon görüntüleri için ClickUp'ın ekran kaydedici Chrome uzantısını kullanın, platform içi storyboard şablonlarımızla daha etkili bir şekilde beyin fırtınası yapın ve fikir üretin ve proje yönetimi görünümlerini kullanarak her prodüksiyon projesine görevler atayın. Herkesin prodüksiyon görevlerini daha hızlı tamamlamasına yardımcı olan SOP şablonlarıyla dahili iş akışları bile oluşturabilir ve revize edebilirsiniz.

Yapay zeka (AI) içerik oluşturma araçlarını denemeye hazır mısınız? Seçeneklerinizi keşfetmeye başlayın ve ClickUp'ı kullanarak AI'nızı yönlendirin, video eğitimleri kaydetmek için komut istemleri, marka kılavuzları ve daha fazlasını oluşturun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Profesyonel düzeyde video ve ses kalitesi

Ekran kayıtlarınızda zaman sınırı veya filigran yok

Güvenli bağlantılar aracılığıyla kolay içerik paylaşımı

Daha hızlı ve daha uyumlu üretim programları için eksiksiz proje yönetimi yazılımıyla entegrasyon

Bilgisayar ekranında gecikmeye neden olmayan hafif ekran kaydedici

ClickUp sınırlamaları

Sonsuza Kadar Ücretsiz planlarda yalnızca 100 MB depolama alanı vardır

Çok sayıda özellik, video prodüksiyonuna yeni başlayan kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Camtasia: Eğitim videoları oluşturmak için en iyisi

TechSmith aracılığıyla

Video, metinlerden çok daha fazla bilgiyi daha net bir şekilde aktarır. Camtasia, ekran kayıtlarını ve video ile kaydedilmiş notları iç iletişim ve eğitim stratejilerinizin bir parçası haline getirebilir.

Bu hepsi bir arada yazılım, kolay kayıt, düzenleme ve efekt özellikleriyle yeni başlayanlar için idealdir. OBS Studio'ya alternatif olarak bu yazılımı kullanarak ham görüntüleri kaydedebilir, düzenleyebilir ve anında YouTube, intranetler ve diğer platformlara yükleyebilirsiniz.

Camtasia'nın en iyi özellikleri

Görüntüleri kesme, kırpma, taşıma ve yeniden kaydetme için kapsamlı özellikler

Efektler için telifsiz varlık kütüphanesi

Vimeo, YouTube ve daha fazlasına kolay yükleme süreci

Basit yayın yazılımı, yeni başlayanlar için ideal

Camtasia sınırlamaları

Yükseltmeler ani ve kesintiye neden olabilir

Video işleme yavaş

Camtasia fiyatlandırması

Bireysel Abonelik: 179,88 $/yıl

Sürekli Lisans: 299,99 $ (tek seferlik)

Camtasia puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (300+ yorum)

3. Streann Studio: Çevrimiçi canlı videolar oluşturmak ve paylaşmak için en iyisi

Streann Studio aracılığıyla

Streann Studio, popüler platformlarda canlı videolar ve yayınlar oluşturmak için kapsamlı bir tarayıcı tabanlı yazılımdır. Kullanımı kolay gösterge paneli, kaydı basitleştirir ve hatta canlı yayınlarınızı anında özelleştirmek için canlı düzenleme ve tasarım araçları içerir.

Streann Studio ayrıca önceden kaydedilmiş video kaydetme, düzenleme ve yayınlama seçenekleri de sunar. Görsel olarak çekici videolar oluşturması gereken influencer'lar ve oyun canlı yayıncıları için mükemmel bir seçimdir.

Streann Studio'nun en iyi özellikleri

YouTube, Facebook ve Twitch için doğrudan yayın seçenekleri

Ekran paylaşım özellikleri

Ses ve video kaydı kolay

Canlı efekt araçlarıyla yüksek kaliteli video

Streann Studio sınırlamaları

Ücretsiz planda filigran ekler

Premium planlarda bile misafir sayısını sınırlar

Ücretsiz planda yayın akışını kısıtlar

Streann Studio fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Gümüş: Aylık 19 $ veya yıllık 150 $

Gold: Aylık 29 $ veya yıllık 230

Platinum: Aylık 99 $ veya yıllık 950

Prosumer (5 lisans): 395 $/ay veya 3.950 $/yıl

Streann Studio puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (2 yorum)

Capterra: Yorum yok

4. XSplit: Yüksek kaliteli canlı yayınlar için en iyisi

XSplit aracılığıyla

XSplit Broadcaster, canlı yayın ve oyun alanında güçlü bir yazılımdır. Zoom ve Discord aramaları için kayıt özellikleri dahil olmak üzere kapsamlı ekran yakalama özelliği sunar. Yerel eklentilerle videoları büyük platformlara yayınlayabilir ve aynı anda birden fazla video ve ses çıktısını kaydedebilir.

XSplit ayrıca, müşterileri ve bağışçıları tanıtmak için teşekkür ve uzak ekranlarını özelleştirme özelliği de dahil olmak üzere sanal sandviçler düzenlemek için özellikler ve efektler sunar.

XSplit'in en iyi özellikleri

Dinamik sanal etkinlikler ve canlı yayınlar için efektler

Akış platformları, çıktılar ve düzenleme için özelleştirme seçenekleri

Güçlü bir arayüzde animasyonlar, efektler ve düzenleme araçları

XSplit sınırlamaları

OBS ile karşılaştırılabilir yüksek düzeyde karmaşıklığa sahiptir

Akış sırasında çok fazla işlem gücü kullanır

XSplit fiyatlandırması

VCam Premium: 30 $/yıl

Broadcaster Premium: 60 $/yıl

Premium Paket: 70 $/yıl

XSplit puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (20+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (50+ yorum)

5. Wave. video: Çevrimiçi ilgi çekici videolar oluşturmak ve paylaşmak için en iyisi

Wave. video, canlı yayın ve ilgi çekici videolar oluşturmak için yeni başlayanlar için birçok özellik sunar. Arayüzü keşfetmesi ve kullanması kolaydır ve efektler, özel düzenler ve düzenleme için araçlar ile ileri düzey kullanıcılar için klavye kısayolları içerir. Wave. video'nun canlı yayın özelliklerinin tümü web tabanlıdır, bu nedenle indirme gerekmez ve birden fazla kanalda çoklu yayın yapabilir.

Wave. video en iyi özellikler

Basit düzenleme ve efekt araçları

Kolay misafir barındırma özellikleri

Web tabanlı barındırma ve düzenleme

Ses efektleri, görüntüler ve video klipler kitaplığı

Wave. video sınırlamaları

Ücretsiz planlarda önemli sınırlamalar

Ara sıra video veya ses gecikmesi

Bazen yavaş çalışabilir

Wave. video fiyatlandırması

Ücretsiz

Streamer: Aylık 16 $

Oluşturucu: Aylık 24 $

İş: 48 $/ay

Wave. video derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (80 yorum)

Capterra: 4,6 (370+ yorum)

6. Wirecast: Özelleştirilebilir ve etkileşimli yüksek kaliteli canlı yayınlar için en iyisi

Wirecast aracılığıyla

Wirecast, profesyonel düzeyde bir canlı yayın ve video düzenleme platformudur. Çok kanallı kayıt ve platform içi miksleme dahil olmak üzere kapsamlı ses kayıt ve düzenleme özellikleri sunar. Sınırsız kaynak (web kamerası kaydı dahil) bağlayabilir, videoya sekiz adede kadar ses parçası karıştırabilir ve endüstri standardı düzenleme kontrolleri ve özelliklerini kullanabilirsiniz. Bu yazılım, son derece ilgi çekici ve etkileşimli canlı yayınlar oluşturabilir.

Wirecast'in en iyi özellikleri

Karmaşık ses akışlarını ve gereksinimleri yönetir

Büyük platformlarda canlı yayın yapmayı kolaylaştırır

Etkinlikler ve podcast'ler için eşler arası konferans imkanı sunar

Wirecast sınırlamaları

Çeşitli özellikler platformu karmaşık hale getiriyor

Standart plan sadece iki misafir izin verir

Fiyatlar yeni başlayanlar için yüksek olabilir

Wirecast fiyatlandırması

Wirecast Studio: Aylık 35 $

Wirecast Pro: 46 $/ay

Wirecast puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (36 yorum)

Capterra: 4,6/5 (14 yorum)

7. Bandicam: Profesyonel görünümlü videolar oluşturmak için en iyisi

Bandicam aracılığıyla

Bir sonraki OBS alternatifi, başlangıçtan sonuna kadar kullanımı kolay, yeni başlayanlar için uygun bir ekran kayıt aracı olan Bandicam'dır. Ekran görüntülerini yakalayabilir, ekranınızı kaydedebilir ve web kameranızdan veya mikrofonunuzdan video ve ses ekleyebilirsiniz.

Kayıtlarınızı yakalamak, vurgulamak ve açıklama eklemek için ihtiyacınız olan her şeyi sunan basit ve sade bir araçtır. Kolay iletişim için profesyonel görünümlü YouTube veya şirket içi eğitim videoları oluşturun.

Bandicam'ın en iyi özellikleri

İnanılmaz derecede basit özellikler ve araçlar

Web seminerleri ve uzun etkinlikler için genişletilmiş kayıt seçenekleri

Öğreticiler ve nasıl yapılır videoları için gerçek zamanlı çizim ve yazma araçları

Bandicam sınırlamaları

Bandicam yalnızca Microsoft Windows kullanıcıları için mevcuttur

Gelişmiş düzenleme özellikleri yoktur

Bandicam fiyatlandırması

Tek lisans: 39,95 $ (tek seferlik)

İki lisans: 59,96 $ (tek seferlik)

Bandicam puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (32 yorum)

Capterra: 4,5/5 (100+ yorum)

8. Lightstream: İşletmeler, podcast yayıncıları, talk show sunucuları ve konsol oyuncuları için daha etkili canlı yayınlar oluşturmak için en iyisi

Lightstream aracılığıyla

Lightstream, ses ve video canlı yayın için bir yayın platformudur. Bulutta çalışır, böylece herhangi bir konumdan etkinlikleri kolayca canlı yayınlayabilirsiniz. Platform üzerinden YouTube, Twitch ve Facebook'ta yayın yapabilirsiniz ve gelişmiş düzenleme ve etkileşim araçları için üçüncü taraf entegrasyonları sunar.

Video ve ses kayıtları, mobil sürümde bile yüksek kalitededir. Deneyimli operatörler kolayca misafir davet edebilir, videoyu özelleştirebilir ve takipçilere doğrudan yayın yapabilir.

Lightstream'in en iyi özellikleri

Sınırsız yayın saati

Kullanımı kolay arayüz

Tamamen bulutta rahat kullanım

YouTube ve diğer büyük platformlara yerel canlı yayın gönderme

Lightstream sınırlamaları

Fiyatlandırma kademesi, saniye başına kare sayısını (fps) belirler

Program, prodüksiyon başına misafir sayısını sınırlar

Lightstream fiyatlandırması

Gamer: Aylık 8–16 dolar

Oluşturucu: Aylık 25–50 ABD doları

Lightstream puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 5/5 (4 yorum)

9. ScreenPal: Eğitim videoları, tanıtımlar ve web kamerası kayıtları için en iyisi

ScreenPal aracılığıyla

Fikirlerinizi kaydetmek ve iletmek için basit bir ekran yakalama aracı istiyorsanız, ScreenPal sade ve sezgisel bir arayüz sunar. Windows cihazlar, Mac'ler ve Chromebook'lar için mevcuttur ve kullanmaya başlamak için bir hesap gerekmez.

ScreenPal'ı önceki adı Screencast-O-Matic ile tanıyor olabilirsiniz. Öyleyse, mevcut sürüm hala aynı özellikleri, kolay düzenleme ve ücretsiz seçenekleri sunuyor. YouTube veya şirket içi iş iletişimi için temel eğitimler ve sunumlar kaydetmek için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir.

ScreenPal'ın en iyi özellikleri

Ekran kaydetme, video düzenleme, ekran görüntüleri ve hikaye oluşturma gibi birçok araç ve ürün içerir

AI destekli konuşma-metin ve OCR görüntü-metin dönüştürme özelliği sunar

Telif hakkı olmayan görüntü, müzik ve video kliplerden oluşan bir kitaplık sağlar

ScreenPal sınırlamaları

Yeniden yükleme gerektiren ara sıra yükleme sorunları

Karmaşık projeler sırasında öngörülemeyen çökmeler

ScreenPal fiyatlandırması

Deluxe: 3 $/ay (yıllık)

Premier: 6 $/ay (yıllık)

Maksimum: 10 $/ay (yıllık)

ScreenPal puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (80 yorum)

Capterra: 4,4/5 (57 yorum)

10. Flutin: Çoklu canlı video akışı için en iyisi

Flutin aracılığıyla

Flutin, Instagram dahil 30'dan fazla yayın noktası sunan web tabanlı bir canlı yayın platformudur. Oyuncular çoklu yayın oyunları düzenleyebilir ve içerik oluşturucular birden fazla misafir ağırlayabilir veya canlı etkinlikleri kaydedebilir. Markanızı kişiselleştirebilir, arka planlar ekleyebilir ve videoları kolayca özelleştirebilirsiniz. Bu video düzenleme stüdyosu ile çoklu canlı video yayınları yapmak çok kolay.

Flutin'in en iyi özellikleri

Birden fazla popüler platformda çoklu yayın yetenekleri

Yüksek kaliteli video ve ses çıkışı

Talk showlar, podcast'ler, web seminerleri ve canlı yayınlar dahil olmak üzere çok sayıda prodüksiyon türü

Bahşişler, ücretli istekler ve bilet satışları dahil olmak üzere para kazanma seçenekleri

Flutin sınırlamaları

Ara sıra meydana gelen aksaklıklar ve ekran donmaları

Platform içi para kazanma için sınırlı ödeme ağ geçidi seçenekleri

Plan kademesine göre sınırlı yayın saatleri, kanallar ve ekran misafirleri

Flutin fiyatlandırma

Ücretsiz Plan

Temel: 12,50 $/ay (yıllık plan)

Advance: 32,50 $/ay (yıllık plan)

Ajans: 65,80 $/ay (yıllık plan)

Flutin puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (45 yorum)

Capterra: 4,6/5 (42 yorum)

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Güçlü OBS alternatifleriyle video prodüksiyonunu ve ekran kaydını iş akışınızın sorunsuz bir parçası haline getirin. Yüksek kaliteli, filigran içermeyen video kaydı sadece bir tık uzağınızda olduğunda içeriğiniz gelişir ve şirket içi iletişim kolaylaşır.

Video, kullanışlı ve işbirliğine dayalı araçlar ve süreçlerle markanızı ve izleyici kitlenizi büyütmek için kullanabilirsiniz. Proje yönetimi merkezinize entegre canlı yayın ve video kayıt fonksiyonları arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Ücretsiz bir hesap açın ve hemen oluşturmaya başlayın.