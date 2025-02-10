2025'te İş İçin En İyi 11 WhatsApp Alternatifi

WhatsApp'ın gerçekten iletişim için en iyi araç olup olmadığını hiç merak ettiniz mi?

Birçok takım, özellikle küresel takımlar, aşinalık ve yaygın kullanımı nedeniyle bu uygulamayı tercih eder, ancak kısa sürede güvenlik endişeleri, sınırlı iş özellikleri ve kişisel ile profesyonel sohbetleri ayırma konusunda sürekli mücadele gibi zorluklarla karşılaşır. Eğer siz de bu sorunu yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz.

Bu sorunlarla uğraşan birçok takımla çalışmış biri olarak, iş iletişimi için daha uygun araçlar bulmalarına yardımcı oldum. Ve öğrendiklerimi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarım!

Takımım ve ben, en iyi 11 WhatsApp alternatifinin bir listesini derledik. Bu seçenekler, işlerinizi kolaylaştırmanıza ve iletişiminizi düzenli tutmanıza yardımcı olacak daha güçlü güvenlik, daha sorunsuz dosya paylaşımı ve gelişmiş işbirliği özellikleri sunar.

Hadi başlayalım!

WhatsApp alternatifi ararken nelere dikkat etmelisiniz?

İşinizi verimli bir şekilde halledecek ideal bir iş mesajlaşma uygulaması var mı?

Bir mesajlaşma uygulamasının temel amacı, özellikle uzaktan ve dağıtılmış takımlar için işyerinde işbirliğini geliştirmektir. Ancak, aşağıdaki gibi temel özellikleri de içermelidir:

Uçtan uca şifreleme : Seçtiğiniz : Seçtiğiniz takım sohbet uygulaması , mesajlarınızın güvenli olmasını ve yalnızca istenen alıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlayan uçtan uca şifrelemeye sahip olmalıdır

Çapraz platform uyumluluğu : Uygulama, Android, iOS ve masaüstü cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde senkronizasyon yapabilmelidir

Dosya paylaşımı ve medya desteği : Bir iş arkadaşınızla belge paylaşıyor veya fotoğraf ve video gönderiyor olsanız da, uygulama sağlam dosya paylaşım özelliklerine sahip olmalıdır

Sesli ve video aramalar : Standup toplantıları veya takım güncellemeleri için sesli mesajlar veya hızlı video aramalar yoluyla iş arkadaşlarına ulaşma özelliği önemlidir

Grup sohbetleri ve işbirliği: Yönetimsel kontrollerle grup sohbetlerini ve : Yönetimsel kontrollerle grup sohbetlerini ve takım iletişimi etkin bir şekilde yönetebilmelisiniz. Çoğu mesajlaşma hizmeti grup sohbeti ve video görüşme özellikleri sunsa da, platformun kullanıcı dostu olması ve mümkün olduğunda takım video konferansını desteklemesi çok önemlidir.

Ayrıca okuyun: En İyi 11 Takım İşbirliği Uygulaması ve Aracı

i̇ş için en iyi 11 WhatsApp alternatifi

Her biri benzersiz özellikler ve işlevler sunan çeşitli mesajlaşma uygulamalarını test ettim. Birçoğunun güçlü yönleri olsa da, hepsi sorunsuz iş iletişimi veya kullanıcı dostu deneyimler için uygun değildir. Takımınız için doğru mesajlaşma hizmetini bulmak için, özel ihtiyaçlarınızı ve iletişim hedeflerinizi anlamak çok önemlidir.

İşte en iyi 11 WhatsApp alternatifi uygulamanın seçilmiş listesi. İster daha iyi gizlilik, ister gelişmiş grup işbirliği veya mesajlaşmaya yeni bir yaklaşım arıyor olun, bu seçenekler kendine özgü avantajları ve işlevleriyle öne çıkıyor.

1. ClickUp (Takım işbirliği, anlık mesajlaşma ve video paylaşımı için en iyisi)

Takımım, etkili iletişim ve projelerde planın gerisinde kalmamak için hepsi bir arada mesajlaşma ve verimlilik platformu olan ClickUp'ı kullanıyor. ClickUp, sıradan bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlasıdır; iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve projeleri yönetmek için bir dizi özellik sunan güçlü bir işbirliği platformudur.

Başlayın ClickUp Sohbet'i kullanarak bağlam değiştirmeden iş arkadaşlarınızla konuşmalar yapın

ClickUp Chat, tüm mesajlaşma ihtiyaçlarınızı tek bir yerde bir araya getiren hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasıdır. Örneğin, belirli bir belge üzerinde takımımla işbirliği yapmam gerektiğinde, mesaj gönderebilir veya @bahsetme özelliğini kullanarak onları etiketleyip yorum atabilirim. Böylece onlar belge üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışırken, ben de grup sohbetleri sayesinde gelişmelerden haberdar olurum.

Başlamak istiyorsanız, grup tartışmalarınızı yönetmek ve izlemek için kullanıma hazır iletişim planı şablonlarından yararlanın. ClickUp Anlık Mesaj Şablonu ile birden fazla platformdaki konuşmaları tek bir yerde kolayca merkezileştirebilirsiniz. Bu, aşağıdaki konularda yardımcı olur:

Takım tartışmalarını ve konuşmalarını tek bir yerde birleştirin

Acilen ilgilenilmesi gereken konuşmalara öncelik verin

Hiçbir mesajın kaçırılmamasını veya unutulmamasını sağlayın

Clickup Beyaz Tahtaları kullanarak takımınızla işbirliği yapın, beyin fırtınası yapın ve fikirlerinizi kaydedin

ClickUp, güçlü işbirliği özellikleriyle birlikte gelir. ClickUp Beyaz Tahtaları ile belirli bir konu veya proje için anında grup beyin fırtınası yapabilirim. Bu, takımın fikirlerini yakalamamı, mantıklı bir şekilde bağlantılı görevleri haritalamamı ve bu notları her takım üyesi için görevlere dönüştürmemi sağlar.

Bu özellikler, ClickUp'ı son derece güvenilir bir WhatsApp alternatifi ve güçlü bir hepsi bir arada iç iletişim yazılımı haline getirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, mevcut çok sayıda özellik nedeniyle zor bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, çalışma alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Telegram (Büyük grup tartışmaları ve güvenli dosya paylaşımı için en iyisi)

via Telegram

Telegram, gizlilik ve güvenliğe verdiği önemle bilinen bir WhatsApp alternatifi olup, dosya paylaşımı için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kendi kendini imha eden mesajlar ve gizli sohbetler gibi güvenlik özellikleri özellikle etkileyicidir. Normal mesajlaşma bile WhatsApp'ın sunduklarının ötesine geçen gelişmiş gizlilik seçeneklerine sahiptir.

Ayrıca, büyük grup sohbetlerini destekler, bu da onu topluluk yönetimi için mükemmel ve grup aramaları ve iç takım tartışmalarının ötesinde daha geniş etkileşimler için uygun hale getirir.

Telegram'ın en iyi özellikleri

Uçtan uca şifreleme, gizli sohbet özellikleri ve daha fazlasını içeren son derece güvenli bir mesajlaşma uygulaması ile sohbetlerinizi gizli tutun

Telegram ile 200.000 üyeye kadar grup sohbetlerini desteklediği için büyük topluluklar oluşturun

Mesajları ve dosyaları bulutta depolayın; birden fazla cihazdan sorunsuzca erişin

Temalar ve görünüm ayarlarını kullanarak grubunuzu veya sohbetlerinizi özelleştirin

Telegram sınırlamaları

Telegram video görüşmelerini destekler, ancak özellikleri diğer uygulamaların sundukları kadar gelişmiş değildir

Telegram fiyatlandırması

Ücretsiz

Telegram Premium: Aylık 4,99 $

Telegram derecelendirme ve yorumlar

G2: NA

Capterra: 4,7/5 (6000+yorum)

3. Wire (En iyi kurumsal güvenlik özellikleri)

via Wire

Wire, gizlilik ve uyumluluğu önceliklendiren işletmeler için WhatsApp'a harika bir alternatiftir.

Mesajlar, video ve sesli aramalar ve dosya paylaşımı dahil olmak üzere tüm iletişim kanallarında uçtan uca şifreleme sağlar. Bu, hassas bilgileri işleyen ve diğer sohbet hizmetlerinin sağladığı gelişmiş mesajlaşma özelliklerine ihtiyaç duymayan takımlar için mükemmel bir seçimdir.

Wire'ın en iyi özellikleri

Tüm iletişimlerde standart olarak uçtan uca şifreleme elde edin ve verilerin her adımda korunmasını sağlayın

Aynı hesabı birden fazla cihazda aynı anda kullanarak hem kişisel hem de profesyonel kullanım için kolaylık sağlayın

Çeşitli dosya türlerini destekleyen takım üyeleriyle dosyaları güvenli bir şekilde paylaşın

Kodun herkes tarafından incelenebildiği açık kaynaklı çerçevesinin gücünden yararlanın ve ek bir güven ve şeffaflık katmanı sağlayın

Kablolu sınırlamalar

Wire, diğer bazı mesajlaşma uygulamaları kadar çok sayıda üçüncü taraf entegrasyonu sunmaz, bu da daha karmaşık iş akışlarında etkinliğini sınırlayabilir

Wire güçlü bir araç olmakla birlikte, diğer mesajlaşma uygulamalarına göre daha az bilinir. Bu düşük profilli olması, müşterilerle veya dış iş bağlantılarıyla iletişim kurmayı daha az kolay hale getirebilir

Hat fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kablo derecelendirmesi ve yorumlar

G2: 4,2/5 (54 yorum)

Capterra: 4,5/5 (69 yorum)

4. Viber (Sesli ve görüntülü aramalar için en iyisi)

via Viber

Viber, yüksek kaliteli sesli ve görüntülü aramalar sunan popüler bir mesajlaşma uygulamasıdır. Basit mesajlaşma yerine sanal yüz yüze iletişimi tercih edenler için idealdir.

Viber ile uluslararası aramalar bile yapabileceğiniz için, dünyanın dört bir yanına dağılmış bir takımınız varsa bu özellikle harika bir seçenektir. Ayrıca, çıkartmalar, GIF'ler ve bağlantı, video, fotoğraf ve daha fazlasını gönderme gibi popüler mesajlaşma özellikleri de sunar.

Viber'in en iyi özellikleri

Rekabetçi fiyatlarla uluslararası sesli ve görüntülü aramalar yapın

İlgi alanlarınızı paylaşan kişilerle bağlantı kurmak için herkese açık grup sohbetlerine katılın veya oluşturun

Android, iOS veya masaüstü bilgisayarınızda mesajlarınızı ve aramalarınızı birden fazla cihazda senkronize edin

Mesajlar ve aramalar için uçtan uca şifreleme ile tüm konuşmalarınızda güvenlik sağlayın

Viber sınırlamaları

Viber'in ücretsiz sürümü, bazı kullanıcıların rahatsız edici bulabileceği reklamlar içerir

En popüler mesajlaşma uygulamalarının sunduğu bazı güçlü grup mesajlaşma ve işbirliği özelliklerine sahip değildir

Viber fiyatlandırması

Ücretsiz

Viber Out: Uluslararası aramalar için kullanım başına ödeme

Viber derecelendirme ve yorumlar

G2: NA

Capterra: 4. 4/5 (4000+Yorum)

5. Lark (Entegre verimlilik özellikleri için en iyisi)

via Lark

Lark, Google Mesajlar veya Facebook Messenger gibi temel iletişim özelliklerinin ötesine geçer; takım yönetimi ve işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış tam donanımlı bir verimlilik paketidir.

Sohbet, video konferans, bulut depolama ve belge işbirliği gibi özellikleri bir araya getiren Lark, hepsi bir arada iletişim ve verimlilik çözümü arayan takımlar için WhatsApp'a iyi bir alternatiftir.

Lark'ın en iyi özellikleri

Tek bir platformda standart mesajlaşma işlevlerinin yanı sıra belge düzenleme, bulut depolama ve görev yönetimi gibi işbirliği özelliklerine erişin

Uygulamalar içinde mesajlarınızı çevirerek dil engelini aşın

Ekran paylaşımı özelliği ile yüksek kaliteli grup video görüşmeleri düzenleyin

Sınırsız mesaj geçmişi ile tüm mesajlarınızı ve konuşmalarınızı takip edin

Lark sınırlamaları

Geniş özellik yelpazesi, Lark'ın arayüzünü özellikle yeni kullanıcılar için karmaşık hale getirebilir

Lark birçok yerleşik araç sunsa da, diğer bazı platformlar kadar çok sayıda üçüncü taraf entegrasyonunu desteklemez

Enterprise planı, küçük işletmeler için pahalı olabilir

Lark fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lark derecelendirme ve yorumları

G2: 4,6/5 (147 yorum)

Capterra: 4. 4/5 (30 Yorum)

6. Signal (Gizlilik odaklı en iyi mesajlaşma uygulaması)

via Signal

Signal, gizlilik ve güvenliğe olan bağlılığıyla tanınan ve en güvenilir mesajlaşma uygulamalarından biridir.

Signal uygulaması, tüm iletişim formları için uçtan uca şifreleme kullanan açık kaynaklı bir platforma sahiptir ve mesajlarınızın, aramalarınızın ve hatta meta verilerinizin korunmasını sağlar.

Signal'ın en iyi özellikleri

Mesajlar, sesli aramalar ve video aramalar dahil tüm iletişimleriniz için uçtan uca şifreleme ile yetkisiz erişimden korunun

Kullanıcı verilerini izlemeyen, tamamen reklamsız Signal arayüzü ile temiz ve güvenli bir kullanıcı deneyimi yaşayın

Mesajların belirli bir süre sonra kaybolmasını ayarlayarak konuşmalarınıza ekstra bir güvenlik katmanı ekleyin

Signal sınırlamaları

Signal'ın gizliliğe odaklanması, diğer mesajlaşma uygulamalarına kıyasla daha az özelleştirme seçeneği anlamına gelir

Signal hala nispeten yeni bir uygulama olduğu için, kullanıcı tabanı WhatsApp gibi daha yaygın uygulamalara göre daha küçüktür ve bu da kullanılabilirliğini sınırlayabilir

Signal fiyatlandırması

Ücretsiz

Signal derecelendirme ve yorumlar

G2: 4. 4/5 (400+Yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Element (Merkezi olmayan iletişim protokolüne sahip en iyi mesajlaşma uygulaması)

via G2

Element, Matrix protokolü üzerine kurulmuş merkezi olmayan bir mesajlaşma uygulamasıdır. Takımlar için gizlilik, güvenlik ve veri kontrolüne öncelik verir. Geleneksel mesajlaşma uygulamalarının aksine, Element verilerinizin nerede barındırılacağını seçmenize olanak tanır, bu da iletişim üzerinde daha fazla kontrol isteyen kullanıcılar için iyi bir seçenek olmasını sağlar.

En iyi özellikler

Element'in merkezi olmayan yapısını kullanarak verileri sunucularda barındırın veya benzersiz kontrol ve gizlilik sunan güvenilir bir sağlayıcı seçin

Tüm iletişimlerinizde uçtan uca şifreli güvenlik elde edin

Uygulamayı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, benzersiz tercihlerinize göre uygulamayı değiştirin

Mobil, masaüstü ve web dahil tüm büyük platformlarda kullanın ve kesintisiz iletişim sağlayın

Öğe sınırlamaları

Ücretsiz plan, grup başına 200 kullanıcıya kadar kullanılabilir

Element'in merkezi olmayan yapısı, özellikle teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için gezinmeyi daha karmaşık hale getirebilir

Öğe Fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

İş : Kullanıcı başına aylık 5 €

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 10 €

Sovereign: Özel fiyatlandırma

Öğe derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,3/5 (23 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Threema (Yüksek gizlilik özelliklerine sahip en iyi mesajlaşma uygulaması)

via Threema

Threema, minimum kullanıcı verisiyle gizliliği en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış, son derece güvenli bir mesajlaşma uygulamasıdır. Uygulamada hoşuma giden şey, çoğu mesajlaşma uygulamasının aksine, Threema'nın kayıt için telefon numarası veya e-posta adresi gerektirmemesidir. Bu nedenle, anonim kalmak isteyen kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir.

Threema'daki tüm iletişim, metin mesajları, sesli aramalar, video aramalar ve dosya paylaşımı dahil olmak üzere uçtan uca şifrelenir.

Threema'nın en iyi özellikleri

Telefon numarası veya e-posta adresi gibi kişisel bilgilerinizi vermeden Threema uygulamasına kaydolun ve kullanın

Tüm iletişimlerinizde uçtan uca şifreleme ile verilerinizin gizli kalmasını sağlayın

Sohbetler içinde takımlarınız için anonim anketler ve anketler oluşturun

Sıkı veri koruma düzenlemelerinden yararlanın. Güçlü GDPR'ye uyumlu olduğu için Avrupa bölgesinde kullanım için idealdir

Threema sınırlamaları

Threema, tek seferlik bir satın alma gerektirir, bu da ücretsiz uygulamaları tercih eden kullanıcıları caydırabilir

Diğer bazı gizlilik odaklı uygulamalar gibi, Threema da ücretsiz mesajlaşma uygulamalarında bulunan bazı gelişmiş özelliklerden yoksundur

Threema fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 2,50 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 3,50 $

Threema derecelendirme ve yorumlar

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Discord (En iyi topluluk oluşturma uygulaması)

via Discord

Discord, oyun veya NFT topluluğuna yönelik popüler bir iletişim platformudur. Topluluk oluşturma özellikleri ve metin, ses ve video iletişimi gibi klasik mesajlaşma özellikleri, onu takımlar, topluluklar ve hatta işler için ideal bir platform haline getirir.

Uygulama ayrıca özelleştirmeler ve sohbet robotları için kapsamlı destek sunarak çeşitli gereksinimler için idealdir. Discord'un kişisel mesaj özelliği, topluluktaki kullanıcılarla bire bir bağlantı kurmanıza olanak tanır ve seçtiğiniz iş alanında sağlam bir ağ oluşturmanıza yardımcı olur.

Discord'un en iyi özellikleri

Özel ses ve video kanalları kullanarak büyük gruplar veya topluluklar içinde gerçek zamanlı iletişimi düzenleyin ve yönetin

Bir sunucu içinde birden fazla metin kanalı oluşturun, farklı izinlere sahip roller atayın ve tartışmaları etkili bir şekilde yönetin

Spotify ve Twitch gibi çeşitli araç ve hizmetlerle entegre ederek topluluk deneyiminizi geliştirin

Sesli veya görüntülü aramalar sırasında ekranınızı paylaşın

Discord sınırlamaları

Özelliklerin ve özelleştirme seçeneklerinin aralığı, yeni kullanıcılar, özellikle de topluluk yönetimi araçlarına aşina olmayanlar için çok fazla olabilir

Bazı kullanıcılar, özellikle çok sayıda aktif kullanıcının bulunduğu büyük sunucuları yönetirken uygulamada performans sorunları yaşadıklarını bildiriyor

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz

Discord Nitro Basic : Aylık 2,99 $

Discord Nitro: Aylık 9,99 $

Discord derecelendirme ve yorumları

G2: NA

Capterra: 4,7/5 (400+ Yorum)

10. KIK Messenger (Topluluklar ve halka açık gruplar için en iyi ücretsiz mesajlaşma uygulaması)

via Google Play

KIK Messenger, basit arayüzü ve kullanıcı anonimliğine odaklanmasıyla bilinen bir web uygulamasıdır. Diğer birçok mesajlaşma uygulamasının aksine, KIK kayıt olmak için telefon numarası gerektirmez, kullanıcıların sadece bir e-posta adresi veya kullanıcı adı ile kayıt olup iletişim kurmasına olanak tanır.

KIK Messenger'ın en iyi özellikleri

Telefon numarası vermeden kaydolun ve uygulamayı kullanın; gizliliğinizi ve anonimliğinizi koruyun

Kullanımı kolay arayüzle sorunsuz bir şekilde gezin

Eğlence, bilgi ve yardımcı programlar için sohbet robotları gibi etkileşimli özelliklere erişin

Grup sohbetlerini kolaylıkla oluşturun ve yönetin; birden fazla kullanıcı arasında tartışmaları destekleyin

KIK Messenger sınırlamaları

KIK bir telefon numarası gerektirmez, ancak uygulama geçmişte gizlilik ve güvenlik sorunları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştır

KIK, grup tartışmaları ve topluluklar oluşturmak için daha genç yaş gruplarını hedeflediği için profesyonel kullanım için ideal olmayabilir

KIK Messenger fiyatlandırması

Ücretsiz

KIK Messenger derecelendirme ve yorumlar

G2 : NA

Capterra: NA

11. Skype (Küresel erişime sahip entegre video görüşmeleri için en iyisi)

via Microsoft

2003 yılından beri kullanılan Skype, en eski anlık mesajlaşma uygulamalarından biridir. Güçlü mesajlaşma özellikleri ve sesli ve görüntülü arama yetenekleri sayesinde, zaman zaman bu uygulamaya geri dönüyorum.

Skype, ilk olarak mesajlaşma ve video görüşme özelliklerine odaklandığından bu yana gelişmiştir. Düşük maliyetli uluslararası aramaları desteklemesi ve diğer Microsoft ürünleriyle entegrasyonu sayesinde özellikle uluslararası iletişim için kullanışlıdır.

Skype'ın en iyi özellikleri

Yüksek kaliteli video görüşme özelliklerine sahip güvenilir bir mesajlaşma uygulaması edinin

Aylık abonelik veya kullandığın kadar öde modeli seçenekleriyle uluslararası aramalar yapın

Sohbetler içinde dosya ve belgeleri sorunsuz bir şekilde paylaşın; çok çeşitli dosya türlerini destekler

Tartışmaları ve sohbetleri Outlook ve Office 365 gibi diğer Microsoft hizmetleriyle entegre edin

Skype sınırlamaları

Skype, özellikle veri işleme ve Microsoft'un daha geniş ekosistemiyle entegrasyonla ilgili gizlilik sorunları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştır

Kullanıcılar bazen, özellikle video görüşmeleri sırasında gecikme veya bağlantı sorunları gibi performans sorunları bildiriyor

Skype fiyatlandırması

Ücretsiz

Skype Kredisi : Sabit hatlara ve cep telefonlarına yaptığınız aramalar için kullandığınız kadar ödeyin

Skype Abonelikleri: Belirli ülkelere sınırsız arama için aylık planlar

Skype derecelendirme ve yorumları

G2: 4. 3/5 (23.000+ Yorum)

Capterra: 4. 2/5 (450+Yorum)

ClickUp ile İletişim Oyununuzu Dönüştürün

Piyasada çok sayıda mesajlaşma uygulaması olduğundan, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olanı seçmek çok önemlidir. Takımınız için en uygun olanı bulmak için anahtar özellikleri, entegrasyon yeteneklerini ve kullanım kolaylığını dikkatlice değerlendirin.

İşiniz, projeleriniz ve takımlarınızla mükemmel bir şekilde entegre olacak, grup sohbetleri ve video görüşmelerinin ötesine geçen bir mesajlaşma uygulaması arıyorsanız, ClickUp'ı keşfetmeyi düşünün.

Hepsi bir arada bir uygulama olan ClickUp, anlık mesajlaşma, video görüşmeleri, ekran paylaşımı ve sağlam üçüncü taraf entegrasyonları dahil olmak üzere, iş akışınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir özellik seti sunar.

En iyi kısmı ne mi? ClickUp'ın sonsuza kadar ücretsiz planıyla başlayabilir ve takımınız ve işiniz büyüdükçe daha gelişmiş seçeneklere sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz.

ClickUp'ın takımınızın iletişimini ve verimliliğini nasıl dönüştürebileceğini keşfedin. ClickUp farkını yaşamak için hemen başlayın!