şirket Sunumları Yazmak İçin 10 Ücretsiz Tek Sayfalık Şablon

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Sunumunuz veya teklifiniz için birinci sınıf bir tek sayfalık belge hazırlamak için zamanla yarıştığınızı hissettiğiniz oldu mu?

Bir pazarlama müdürü olarak sizi anlıyorum! Ancak, artık bu endişeleri bir kenara bırakmanın zamanı geldi! Tek sayfalık şablonlar, sunum yazımını hızlı, sorunsuz ve muhteşem hale getirebilir. ✨

Bir şirket tanıtımı yazmak zor bir iş gibi görünebilir. Bu yüzden, sizin için zor kısmı hallettik ve potansiyel müşteriler veya yatırımcılarla iletişime geçmenize yardımcı olacak 10 ücretsiz tek sayfalık örnekten oluşan bir liste hazırladık.

Tek Sayfalık Şablon Nedir?

Tek sayfalık şablon, işiniz, ürününüz veya hizmetiniz hakkında profesyonel bir özet oluşturmanıza yardımcı olacak, önceden biçimlendirilmiş, özelleştirilebilir tek sayfalık bir belgedir.

Bir açılış sayfası veya web sayfası oluşturmanıza yardımcı olacak tek sayfalık web sitesi şablonları bile vardır. Çevrimiçi varlığınızı güçlendirmek, Google gibi arama motorlarında en üstte sonuç olarak görünmenize yardımcı olacaktır!

Tek sayfalık belgelerin türü ve biçimi, nasıl kullanılacağına ve kimler tarafından okunacağına göre değişir.

Güçlü bir şirket sunumu oluşturmanız veya bir iş teklifi şablonu kullanmanız gerektiğinde, tek sayfalık belgeler doğru bilgileri çekici bir biçime aktarmanıza yardımcı olacak bir şablon sunar.

One Pager'ları aşağıdakiler dahil olmak üzere farklı sunumlar oluşturmak için kullanabilirsiniz:

Yıllık özetler

Ürün özetleri

Proje teklifleri

Hizmet teklifleri

Program teklifleri

Ticari ortaklık sunumları

Yönetici özetleri

İş planları

Durumunuza en uygun olanı seçmeden önce, aşağıdakiler gibi birkaç tek sayfalık şablonu inceleyin.

İyi Bir Tek Sayfalık Şablonun Özellikleri Nelerdir?

İyi tek sayfalık belgeler, anahtar noktaları yapılandırılmış ve gözden geçirilebilir bir biçimde sunmanıza yardımcı olur. Okuyucuyu yormadan şirketiniz, programınız, projeniz veya hizmetiniz hakkında ayrıntılı bilgiler sunar.

One Pager şablonlarını seçerken dikkat etmeniz gereken beş nokta:

Basitlik : Açık ve okunması kolay bir sunum oluşturur

Yapı : Bilgileri düzenli tutarak okuyucuların aradıklarını hızlıca bulabilmelerini sağlar

Stil : Anahtar noktaları profesyonel, çekici ve kolay okunabilir bir biçimde görüntüler

Ölçeklenebilirlik : Herhangi bir proje boyutuna uyar

Paylaşılabilirlik: Takımınız ve hedef okuyucularınızın kolayca erişebileceği biçimlere aktarın

İyi tek sayfalık şablonlar ayrıca standart şirket bilgileri ve telefon numaraları, adresler, e-postalar, sosyal medya hesapları ve eylem çağrısı gibi kişisel ayrıntılar için yer tutucular da sağlar.

En iyi tek sayfalık sunumlar, hedef okuyucularınız için açık, düzenli ve kolay erişilebilir bir şirket tanıtımı veya iş teklifi hazırlamanıza yardımcı olur.

Bu tek sayfalık belgeler, sunmak istediğiniz herhangi bir satış konuşması veya teklifin anahtar noktalarını tanıtmanıza yardımcı olacaktır.

10 Ücretsiz Tek Sayfalık Şablon

İşte tek sayfalık belgeler için 10 şablon. Her şablonu özelleştirerek neredeyse her tür proje için sunumlar, ana fikirler, teklifler ve özetler oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, sizin için en önemli ana fikirleri vurgulamak için farklı şablonları değiştirebilirsiniz. En iyi yanı ne mi? Bu şablonları ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

1. ClickUp Proje Yönetimi Tek Sayfalık Şablon

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Yönetimi Tek Sayfalık Şablon

ClickUp'ın Proje Yönetimi Tek Sayfalık Şablonu ile herhangi bir projenin ana noktalarını ışık hızında vurgulayın. ⚡

Bu tek sayfalık şablon, proje hedefleri, zaman çizelgesi, anahtar çıktılar, önemli görevler ve dönüm noktaları dahil olmak üzere başarılı bir sunum hazırlamak için ihtiyacınız olan tüm önemli unsurları ve bölümleri içerir.

İş tek sayfalık içindeki özel görünümler ve durum kategorileri, sizin için en önemli bilgileri takip etmenize yardımcı olur:

Planlama Aşaması Görünümü: Fikir üretmenize ve görevleri ayarlamanıza yardımcı olur

Takvim Görünümü: Görevlerin ne zaman tamamlanması gerektiğini planlamanıza yardımcı olur

Proje Planı Görünümü: Görevleri gözden geçirmenize ve ayarlamanıza olanak tanır

Durumlar: İlerleme, Yapılacak veya Tamamlandı durumları, görevlerin tam olarak hangi aşamada olduğunu gösterir

Proje Yönetimi One Pager, kullanımı kolay, özelleştirilebilir ve proje hakkında bilgi sahibi olması gereken herkesle paylaşılabilir.

2. ClickUp Yıllık Tek Sayfalık Şablon

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yıllık Tek Sayfalık Şablon

ClickUp'ın Yıllık Tek Sayfalık Şablonu, şirketinizin yıllık hedeflerini mobil cihazlarda harika görünen, izlemesi kolay tek bir düzende özetlemenize yardımcı olan tek sayfalık bir belgedir.

Yıllık önceliklerinizi belirlemenize ve bireysel görevleri daha büyük hedeflerle uyumlu hale getirmenize yardımcı olur. Artık karışıklık veya dağınık bilgiler yok! Bu ücretsiz iş tek sayfalık şablon, şirketinizin stratejisi, temel değerleri, misyonu ve daha fazlası hakkında net bir görünüm sunar.

Hatta, herkesin büyük resmin oluşturulmasına katkıda bulunabilmesi için global ve departman öncelikleri için ayrı bölümler de bulunmaktadır.

Ayrıca, her öncelik için Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR'ler) ekleyerek şeffaflığı ve hesap verebilirliği teşvik eder.

Bu gibi ücretsiz şablonlar sayesinde, karmaşık raporlara veda edin ve özlü, motive edici genel bakışlara merhaba deyin. 👋

İş için tek sayfalık şablonlar, takımınızın hedeflerinizin ardındaki "nedenleri" anlamasına yardımcı olarak amaç ve uyum duygusunu güçlendirir.

Yıllık satış sayılarını zaten gözden geçiriyorsanız, bu, önümüzdeki yıl satışlarınızı ve karınızı artırmak için marka yönetimi stratejilerinizi veya iş planınızı yenilemek için de iyi bir fırsat olabilir.

3. ClickUp Ürün Özeti Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Özeti Şablonu

ClickUp'ın Ürün Özeti Şablonu, ürün geliştirme sürecini düzenlemenize ve kolaylaştırmanıza yardımcı olarak daha başarılı bir lansman gerçekleştirmenizi sağlar.

Ayrıca, ürünlerinizi daha hızlı bir şekilde geliştirmenize de yardımcı olabilir!

Potansiyel müşterilere ürünlerinizi tanıtacaksanız, bu, sizin ve takım üyelerinizin büyüdükçe müşteri bilgilerini toplamanızı ve kaydetmenizi sağlayan sağlam bir CRM Pazarlama Yazılımı seçmek için de iyi bir fırsat olabilir.

Ücretsiz şirket tek sayfalık şablonu, ürün özelliklerini, geri bildirimleri ve ilgili görevleri tek bir yerde tutar. Pazarlama ve satış takımlarınızın bu tek sayfaya dayanarak ürünü kolayca anlamasını sağlamak için bağlantı gömme ve belge etiketleri gibi anlık biçimlendirme özelleştirmelerini kullanabilirsiniz.

Yorumlama ve atanmış yorumlama özellikleri sayesinde, takımınız ürün geliştirme sürecinde bu tek sayfayı merkez ofis gibi kullanabilir. ClickUp'ın Ürün Özeti Belgesi ile verimliliği artırın, işbirliğini geliştirin ve ürün geliştirme sürecinizi hızlandırın.

Hemen başlayın ve organize ekip çalışmasının gücünü keşfedin!

Tüm ürün raporlama sürecinizi iyileştirmek mi istiyorsunuz? Takım üyelerinizin ürününüzün anahtar ayrıntılarını düzenlemesine yardımcı olacak kapsamlı bir yaklaşım için Satış Raporu Şablonları ile birlikte iş tek sayfalıklarını deneyin.

4. ClickUp Pazarlama Projesi Özeti Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Pazarlama Projesi Özeti Şablonu

ClickUp'ın Pazarlama Projesi Özeti Şablonu, pazarlama projenizi başarıya ulaştırmak için anahtar bilgileri özetlemenize yardımcı olan bir şirket tek sayfalık özeti olarak işlev görür.

Proje hedeflerini, amaçlarını ve hedef kitle ayrıntılarını iletmek için kullanılır. Ayrıca görevleri ve alt görevleri izler.

Herkesin ortak hedeflere odaklanmasını sağlayan bu çok yönlü şablonla pazarlama projesi özetleri için tek sayfalık belgeler oluşturun.

Bu şablon, departmanlar, teslim edilecekler, hedef kitle ve ek belgeler için özel alanlar içerir, böylece ihtiyaçlarınıza göre kolayca değiştirebilirsiniz.

Bu şablon stilini beğendiyseniz, bir sonraki iş tek sayfalık belgenizi veya proje özetinizi başarıya ulaştırmanıza yardımcı olacak diğer proje özeti şablonlarımıza göz atın.

5. ClickUp Hizmet Teklifi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Hizmet Teklifi Şablonu

ClickUp'ın Hizmet Teklifi Şablonu ile hizmetinizin kalitesini ve yetkinliğini güçlendirin. Bu tek sayfalık şablon ücretsizdir ve müşterilerinizin güvenini kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Örneğin, bu şablon gibi tek sayfalık belgeler, iletişim bilgileri, şirket geçmişi, proje açıklaması, proje kapsamı, teslim edilecekler, bağımlılıklar ve ödeme gibi ayrıntıları eklemek için belirlenmiş alanlar sunar.

Ücretsiz Hizmet Teklifi Şablonu aracı, gömülü resimler ve yazı tipi değişiklikleriyle biçimlendirmeyi özelleştirmenize de olanak tanır.

ClickUp Hizmet Teklifi Şablonunu kullanarak açık, öz ve ikna edici bir teklif taslağını hızlıca hazırlayabilir ve daha fazla sözleşme imzalayabilirsiniz! 🎉

6. ClickUp Program Teklifi Şablonu

ClickUp'ın Program Teklifi Şablonu, neredeyse her tür program için kısa bir sunum hazırlamanıza yardımcı olur

ClickUp'ın Program Teklifi Şablonu, bir sonraki programınızı sunmak için ihtiyacınız olan bilgileri ve gereksinimleri özetlemenize yardımcı olur.

Programınızı, hedeflerinizi ve bütçenizi açıklayan bir iş bülteni oluşturmak ve broşürler, tişörtler veya reklamlar gibi tanıtım materyallerinin görüntülerini paylaşmak için kullanabilirsiniz.

Bu şablonu kullanarak, potansiyel yatırımcılar veya paydaşlarla paylaşmak üzere iyi planlanmış, kaynakları zengin ve iyi hazırlanmış bir özet yazın. Tek sayfalık özetler hiç bu kadar kolay olmamıştı.

7. ClickUp Ticari Teklif Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ticari Teklif Şablonu

Diğer şirketlerle ortaklık kurmak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın Ticari Teklif Şablonu, tüm tek sayfalık belgeleriniz için basit ama etkili düzeniyle size bu konuda yardımcı olabilir.

Bu ücretsiz şablon, ortaklıklar kurmak için kullanabileceğiniz profesyonel bir iş genel bakışı oluşturmanıza yardımcı olur. Varlıklarınızı sergilemek için kullanın! Diğer şirketlere, sizin ve takımınızın neden yatırıma değer olduğunu gösterin.

One Pager, ilgi çekici bir iş teklifi hazırlamak, müşterilerinizi etkilemek ve önemli iş ortaklıklarını güvence altına almak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

8. ClickUp Proje Teklifi Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Teklifi Beyaz Tahta Şablonu

ClickUp'ın Proje Teklifi Beyaz Tahta Şablonu sayesinde teklifleri kolaylıkla hazırlayın.

Bu beyaz tahta şablonu, bir sorunu çözen veya bir organizasyonel ihtiyacı karşılayan yeni bir proje teklifi hazırlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Ana noktalarınızı vurgulayın ve tüm takımın başarılarını işinizin tek sayfalık dijital beyaz tahtasında sergileyin.

Bu beyaz tahta biçimi, paydaşların ve takım üyelerinin belge içinde soru sorup yanıtlamasına olanak tanır. Ayrıca, program ayrıntılarını ve işbirliğini eğlenceli hale getiren yapışkan not tasarımını çok seveceksiniz!

Kurumsal düzeydeki şirketler, çok daha büyük takımların girdilerini ve iletişimlerini yönetebilen Kurumsal İşbirliği Araçlarını değerlendirebilir.

Bunun gibi tek sayfalık belgeler, takımınıza birinci sınıf teklifler geliştirmek için ihtiyaç duyduğu alanı sağlar. Ayrıca, sprint planlamasını izlemenizi, beyin fırtınası kavramları oluşturmanızı ve tüm takımla birlikte çalışmanızı ve işbirliği yapmanızı sağlayan süper fonksiyonlar da içerir.

Uzmanlığınızı vurgulayan ve organizasyonel ihtiyaçları nasıl karşılayacağınızı gösteren, özenle hazırlanmış belgelerle izleyicilerinizi şaşırtmaya hazır olun.

9. Word Tek Sayfalık İş Durumu Şablonu

Word Tek Sayfalık İş Durumu Şablonu ile özelleştirilmiş bir Yönetici Özeti sayfası oluşturun

Template.net'in Word Tek Sayfalık İş Durumu Şablonu'nu kullanarak güzel bir yönetici özeti yayınlayın.

Bu iş tek sayfalıklarını yazdırabilir veya belgelerinizi Word belgesi, Google Dokümanlar veya Apple sayfası olarak indirebilirsiniz.

Template.net'in tek sayfalık şablonları açısından, bu yalnızca Pro üyeler için mevcuttur.

10. SlideModel tarafından hazırlanan Powerpoint Tek Sayfalık Şablon

SlideModel aracılığıyla

SlideModel'in One Pager PowerPoint Şablonu ile girişiminizin tanıtımını basitleştirin.

Potansiyel yatırımcılarla konuşurken her saniye önemlidir. Açık ve öz bir tek sayfalık belge hazırlamak, onların zamanına değer verdiğinizi gösterir. Ayrıca, sizi ciddiye alma olasılıklarını da artırır.

Yeni başlayanlar için tasarlanan bu PowerPoint tek sayfalık şablon, yeni şirketinizin anahtar bilgilerinin özetini oluşturmanıza yardımcı olacak üç bölümlü bir biçim içerir. Bu tek sayfalık şablon, tüm bilgileri çekici, okunması kolay ve profesyonel bir sunumda bir araya getirir.

Tek sayfalık şablonlardan biri olan bu şablon, takım tanıtımı, iş genel bakışı, misyon, hedef pazar, finans, ürünler ve başarılar dahil olmak üzere girişiminizle ilgili tüm önemli noktaları görüntülemenize yardımcı olacak birden fazla bölüm içerir.

PowerPoint şablonunu ürün lansmanı şablonlarıyla birleştirerek tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

One-Pager Şablonları, Kim İster?

Zamanın çok önemli olduğu bir dünyada, tek sayfalık şablonlar imdadınıza yetişir.

Tek sayfalık şablonlar, sunumlarınızı ve tekliflerinizi yönlendirir, yapılandırır ve kolaylaştırır. İster kısa yönetici özetleri, ürün tanıtımları ister yıllık hedefler hazırlamak istiyor olun, bu kullanışlı tek sayfalık örneklerin işinizi kolaylaştıracağını umuyoruz.

Sunumunuzun içeriğine ve hedef kitlesine göre ihtiyacınız olan tek sayfalık sunumları oluşturmanıza yardımcı olacak şablonları seçin. En iyi tek sayfalık şablonların basit, yapılandırılmış ve paylaşımı kolay olduğunu unutmayın.

Bir sonraki başarılı tek sayfalık sunumunuz sadece bir şablon uzaklıkta olabilir. Neden bekliyorsunuz? Hemen ClickUp şablonlarıyla başlayın!