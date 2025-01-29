2025'in En İyi 10 Ürün Analizi Aracı (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Ürününüzdeki belirli özellikler neden hak ettikleri ilgiyi görmüyor? Bu, uykularınızı kaçıran bir sorun mu?

Yalnız değilsiniz.

Kullanıcı davranışını, ürün kullanımını ve müşteri yolculuklarını anlamak zor ancak çok önemlidir. İşte bu noktada ürün analizi araçları devreye girer! Kullanıcıların bir ürünle nasıl etkileşimde bulunduğunu takip eder, en popüler özellikleri, her bir özelliğe harcanan zamanı ve çok daha fazlasını ortaya çıkarır.

Ürün analitiği ile ürününüzü baştan sona yeniden tanıyacaksınız. Özellikle düzeltilmesi gereken alanları.

Tüm bu nitel ve nicel verilerle, iyileştirme, tanıtım veya tamamen yeniden tasarım için özellikleri belirlemek daha kolaydır.

Ayrıca, bu araçların segmentasyon özelliklerini kullanarak, müşterilerinizin satın alma yolculuğunda daha ileri gitmelerine yardımcı olacak kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturabilirsiniz.

Elbette, ürününüzü geliştirir ve mevcut müşteri tabanınızı korursunuz. Ancak bu sadece başlangıç. Ürün analizi araçlarının satışlarınızı artırmanıza nasıl yardımcı olduğunu belirleyip analiz edelim.

En iyi ürün analizi araçlarını keşfetmeden önce, takımınızın yatırımdan en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyaç duyduğu bazı özelliklere göz atalım:

Sezgisel kullanıcı arayüzü: Teknik ve teknik olmayan kullanıcıların hem gezinmesini hem de içgörüler elde etmesini sağlayan kullanıcı dostu bir arayüz

Özel etkinlik izleme: Analitik araç, belirli iş hedeflerinize göre özelleştirilmiş etkinlikleri tanımlama ve izleme özelliğine sahip olmalıdır

Entegrasyonlar: Aracın mevcut veri kaynaklarınız, veritabanlarınız ve diğer ilgili platformlarla entegre olduğundan emin olun

Veri güvenliği: Aracın veri koruma düzenlemelerine uygun olduğundan ve veri güvenliği için en iyi uygulamaları izlediğinden emin olun

Mobil analitik: Varsa, aracın mobil uygulamalar içindeki kullanıcı davranışını etkili bir şekilde analiz edip izleyebildiğinden emin olun

Veri görselleştirme: İçgörülerin net ve etkili bir şekilde iletilmesi için sağlam görselleştirme seçenekleri arayın

Ölçeklenebilirlik: Seçtiğiniz araç, kullanıcı tabanınız ve veri hacminiz arttıkça işinizle birlikte ölçeklenebilmelidir

Müşteri desteği ve eğitim: Müşteri desteğinin ve eğitim materyallerine erişimin olması, ekibinizin aracı en iyi şekilde kullanabilmesi için çok önemlidir

Ürün analizi araçlarında nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendiğimize göre, şimdi en iyi 10 seçeneği inceleyelim.

1. Google Analytics

google Analytics aracılığıyla

Google Analytics, en iyi ürün analizi yazılımları sıralamamızda başı çekiyor ve derinlemesine iş verisi analizi için birçok ücretsiz araç sunuyor. İster web siteniz ister uygulamanız olsun, Google Analytics platformlar arasında verileri inceleyerek kullanıcı tabanınız hakkında değerli bilgiler sağlar.

SMART hedefleri gibi özellikler, hedef izlemeyi kolaylaştırarak çabalarınızın hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlar. En iyi yanı nedir? Yalnızca Google'ın size sunabileceği içgörülere erişebilirsiniz.

Google, Google Reklamcılık ve Google Publisher gibi birçok farklı ürünle birlikte gelir; daha iyi sonuçlar elde etmek için bu bilgileri birbirine bağlayın ve kullanın.

Google Analytics'in en iyi özellikleri

Güçlü raporlama ve görselleştirme araçlarını kullanarak nitel ve nicel verileri net bir şekilde analiz edin

Huni analizi ile pazarlama kampanyalarının performansını anlayın

Google Etiket Yöneticisi'ni kullanarak izleme kodları ekleme sürecini basitleştirin

Akıllı anomali algılama ile kalıpları ve anomalileri tespit edin

Google Analytics sınırlamaları

Yalnızca örnek veriler kullanılır

Ham verilere erişim yok

Karmaşık analizler yapmak daha zordur

Hit sınırı 10 milyondur

Google Analytics fiyatlandırması

Ücretsiz

Google 360: Özel fiyatlandırma

Google Analytics puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (6.240+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.760+ yorum)

2. Fullstory

via Fullstory

Fullstory, web sitenizin, uygulamanızın veya yazılımınızın ziyaretçiler için sorun yaratabileceği belirli alanları keşfeden popüler bir analiz yazılımıdır. Sorunları belirlemek, iyileştirmeler yapmanıza yardımcı olacaktır.

Bu ürün analizi yazılımı, 404 hata sayfaları ve eksik etiketler gibi sorunları etkili bir şekilde çözerek daha sorunsuz bir dijital deneyim sağlar.

Hepsi bu kadar değil; analiz araçlarınız, sahip olduğunuz diğer araçlarla verimli bir şekilde çalışmalıdır. Fullstory, Slack, Trello ve daha fazlası gibi popüler proje yönetimi yazılımlarıyla entegre olur.

Fullstory'nin en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı raporlama ile kullanıcı etkileşimleri ve davranışları hakkında anında içgörüler elde edin

Segmentasyon kullanarak hedefli analizlerle müşteri tabanınızı daha iyi anlayın

Kullanıcı tanımlama ile belirli eylemleri bireysel kullanıcılarla ilişkilendirin

Doğru tıklama izlemeleriyle kullanıcıların yaptığı her tıklamanın ayrıntılı kaydını alın

Fullstory sınırlamaları

Web sitesi izlemeye daha odaklı, uygulamalar için daha az verimli

Benzer araçlara kıyasla nispeten pahalı kabul edilir

Fullstory fiyatlandırması

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş: Özel fiyatlandırma

İş: Özel fiyatlandırma

Fullstory puanları ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (65+ yorum)

3. Mixpanel

mixpanel aracılığıyla

Kullanıcı davranışının her yönünü izlemek istiyorsanız, Mixpanel size yardımcı olacaktır. Verileri analiz eder, eğilimleri belirler, gerçek zamanlı güncellemeler sağlar ve ayrıntılı grafikler ve diyagramlarla verileri kolayca görselleştirmeye yardımcı olur.

Mixpanel'i öne çıkaran, veri keşfine yönelik kullanıcı dostu yaklaşımıdır; SQL bilgisi gerekmez. Ölçeklendirme sorun değildir; platform, genişleyen veri hacminizle birlikte büyür.

Mixpanel'in en iyi özellikleri

A/B testleriyle etkili denemeler gerçekleştirin

Çok yönlü veri görselleştirme ile sonuçları net bir şekilde anlayın

Mobil anketlerle değişiklikler için kullanıcı geri bildirimleri toplayın

Otomatik izleme özellikleriyle kullanıcı etkileşimlerinin izlenmesini otomatikleştirin

Mixpanel sınırlamaları

Gösterge paneli biçimlendirmesi daha kullanıcı dostu olabilir

Öğrenme eğrisi bazı kullanıcılar tarafından zorlu olarak değerlendirilmektedir

Bazı kullanıcılar, belgelerin özelliklerinin güncel olmadığını düşünüyor

Mixpanel fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Aylık 833 $'dan başlayan fiyatlarla

Mixpanel puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1080+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (120+ yorum)

4. UXCam

uXCam aracılığıyla

UXCam, mobil uygulamalarda kullanıcı davranışını izlemek için tasarlanmış en iyi ürün analizi yazılım araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcıların uygulamanızla nasıl etkileşimde bulunduğuna dair net bir genel bakış sunarak genel etkileşimi artırmanıza yardımcı olur.

İlginç olan, kullanıcı davranış verileri hakkında içgörüler elde etmeniz ve Heatmaps ve oturum tekrarları gibi özellikler sayesinde kullanıcıların neden dönüşüm gerçekleştirmediğini anlamanızdır.

UXCam'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle anahtar performans göstergelerini (KPI) görüntüleyin ve analiz edin

Huni analizi ile müşteri yolculuğunuzu ince ayarlayın

Ekran akışlarıyla kullanıcıların uygulamanızda tam olarak nerede ayrıldıklarını belirleyin

Özel içgörüler için etkinlik analitiği ile verileri özelleştirin

UXCam sınırlamaları

Gösterge panelleri daha güçlü ve esnek işlevlerden yararlanabilir

Web uygulamaları için değil, mobil uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır

Nispeten pahalı olarak değerlendirilir

Yavaş yükleme ile ilgili ara sıra sorunlar

UXCam fiyatlandırması

Ücretsiz : 3.000 oturuma kadar

Büyüme : Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

UXCam puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

5. Amplitude

via Amplitude

Amplitude, kullanıcıların uygulamanızda nasıl gezindiği, favori özellikleri ve daha fazlası hakkında değerli bilgiler sunarak müşteri tutma oranını artırmaya yardımcı olan birinci sınıf bir ürün analizi aracıdır. Bu bilgiler, dijital ürün stratejinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Kullanıcı dostu arayüzü, Amplitude'u diğer ürün analizi yazılımlarından ayıran ve öğrenme sürecini daha kolay hale getiren bir özelliktir.

Amplitude'un en iyi özellikleri

Görselleştirme yoluyla verilerle etkileşim kurun

Verimli huni analizi ile kullanıcıların ayrılma oranlarını izleyin

Değerli içgörüler elde etmek için verileri derinlemesine inceleyin

Yeni başlayanlar ve teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için uygun, kullanıcı dostu arayüz

Amplitude sınırlamaları

Analiz, son 365 gün içinde toplanan verilerle sınırlıdır

Gelişmiş işlevler arayan teknik kullanıcılar için en uygun seçenek değildir

Kullanıcı segmentleri için sınırlar, kullanıcı akışlarında önizleme ve tek bir grafik için etkinlik sayısı

Amplitude fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

Büyüme: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Amplitude derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,5/5 (2.010+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

6. Glassbox

glassbox aracılığıyla

Glassbox, kullanıcıların farklı kanallarda dijital ürününüzle nasıl etkileşimde bulundukları hakkında ayrıntılı bilgi veren ürün analizi araçlarından biridir. Sadece ne yaptıkları değil, neden yaptıkları da önemlidir.

Bu net görünüm, karar verme sürecini hızlandırır. Karar verme süreci bir engel teşkil ediyorsa, sonuçlarınızı iyileştirmek için ücretsiz karar verme şablonlarını kullanmayı düşünün.

Glassbox özellikleri

Geliştirilmiş yolculuk haritaları ve oturum tekrarları ile derinlemesine dalın ve kullanıcı davranışını anlayın

Web ve mobil uygulamalardaki verileri kapsayan, kullanıcı dostu gerçek zamanlı görselleştirmeler elde edin

Daha hızlı karar almak için yapay zeka destekli içgörüler elde edin

Davranış verilerini kullanarak müşterilerinizin kullandığı ve ihtiyaç duyduğu özellikleri temel alarak temel özellikleri geliştirin

Glassbox sınırlamaları

Rapor görünümlerini ve öğelerini özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Kullanıcılar, merkezi bir depo olmadan sayfa adlarını aramakta zorluk yaşayabilir

Bazı kullanıcılar daha yavaş çalışma hızı bildirmiştir

Glassbox fiyatlandırması

Glassbox, özel gereksinimleriniz için özelleştirilmiş fiyatlandırma modelleri sunar.

Glassbox puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (580+ yorum)

Capterra: 5/5 (40+ yorum)

7. Pendo

pendo aracılığıyla

Pendo, piyasadaki en popüler ürün analizi araçlarından biridir. Teknik uzmanlık gerekmez; hemen başlayın ve uygulama ve kullanıcı davranış verilerini toplayın. En iyi yanı nedir? Geriye dönük analiz, geçmiş verilerden de ders almanızı sağlar; bu özellik, ürün ve pazarlama takımları tarafından yaygın olarak kullanılır.

Bu içgörülerle karar verme sürecinizi hızlandırın. Pendo, süreç analitiği ile takımınız için de harikalar yaratır. Verileri kullanarak takımınızın her gün kullandığı uygulamaları iyileştirin ve kolaylaştırın.

Pendo'nun en iyi özellikleri

Müşterilerinizin sevdiği ürün özelliklerini hızla belirleyin

Verileri görselleştirerek kullanıcıların nerede engellerle karşılaştığını veya ayrıldığını görün

CRM ve Salesforce, Slack, WordPress gibi araçlarla entegre edin

Pendo sınırlamaları

Analitik özellikler ve gösterge panelleri için özelleştirme seçenekleri biraz sınırlıdır

Özellikle etiketleme konusunda bazı teknik bilgiler gereklidir

Pendo fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme: Özel fiyatlandırma

Portföy: Özel fiyatlandırma

Pendo derecelendirme ve incelemeler

G2: 4,4/5 (1350+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

8. Logrocket

logrocket aracılığıyla

Logrocket, anahtar metriklerinizin ve KPI'larınızın arkasındaki "nedenleri" deşifre ederek, önemli davranışları kolayca görselleştirmenizi ve trendleri zahmetsizce izlemenizi sağlar. Çoğu kullanıcı, minimum teknik bilgi gerektirdiği için bu aracı çok seviyor. AI, ihtiyacınız olan ürün cevaplarını saniyeler içinde sağlar.

Ayrıca, huni içgörüleri, kullanıcıların ürününüzü neden terk ettiğini derinlemesine inceleyerek, kullanıcılarınıza en fazla değer katan özellikleri anlamanıza yardımcı olur. Bu, kullanıcıların benimsemesini sağlamak için listedeki en iyi ürün analizi araçlarından biri olmasını sağlar.

Logrocket'in en iyi özellikleri

Hataları ve hataları izler

Nitel ve nicel verileri derinlemesine inceleyerek içgörüler elde edin

Takımlar arasında işbirliği yaparak UX sorunlarını belirleyin ve çözün

Ayrıntılı bir bakış için oturum tekrarı dahildir

Logrocket sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Kullanıcı tarafından yüklenen uzantılardan kaynaklanan hataları hariç tutarak fayda sağlayabilirsiniz

Göz atmak için çok uzun olan kullanıcı oturumlarının belirli bölümlerini bulma seçeneği yoktur

Logrocket fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Takım: Aylık 69 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: Aylık 295 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Logrocket derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,6/5 (1180+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (20+ yorum)

9. Heap

heap Analytics aracılığıyla

Heap, ürün yaşam döngüsü verilerini toplama ve analiz etme konusundaki basitliği ile öne çıkıyor. Heap'in sezgisel arayüzü ile verilerin karmaşık yapısı içinde gezinmek çok kolay hale geliyor ve bu da onu teknik bilgi sahibi olmayanlar için bu listedeki en kullanıcı dostu ürün analizi araçlarından biri yapıyor.

Heap'i farklı kılan, müşteri beklentilerini karşılayan ve aşan temel içgörüler sunarak müşteri tutma oranını artırmasıdır.

Heap'in en iyi özellikleri

Sorunsuz başlangıç için basit kurulum

Etkileyici oturum tekrarları, kullanıcıları tam olarak belirler

Kurulumdan sonra hızlı ve sorunsuz geri bildirim

Sizi destekleyen güçlü destek ekibi

Heap sınırlamaları

Bazı alternatiflere kıyasla rehberli turlar, afişler ve NPS anketleri yoktur

Otomatik olarak yakalanan ve etiketlenen belirli etkinliklerde doğruluk sorunları

Yalnızca ön uç etkileşimlerine odaklanır, arka uç işlemleri için başka bir araç gerektirir

Heap fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme : Özel fiyatlandırma

Pro : Özel fiyatlandırma

Premium: Özel fiyatlandırma

Heap puanları ve incelemeleri

G2 : 4,4/5 (1070+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

10. Quantum Metric

quantum Metric aracılığıyla

Quantum Metric, en iyi ürün analizi araçları arasında etkili bir oyuncu olarak listemizi tamamlıyor. Teknik, davranışsal veya iş odaklı olmak üzere geniş bir KPI aralığını kapsıyor.

Platform, özellikle dönüşüm sorunları gibi anormallikler ortaya çıktığında sizi bilgilendirmek için bu KPI'lardaki değişiklikleri hızlı bir şekilde belirlemeye odaklanır. Bu sorunları gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve çözmek, müşteri sadakatini büyük ölçüde artırabilir.

Müşteri tutma konusunda, müşteri davranış segmenti veri noktalarını derinlemesine incelemenize de yardımcı olur. Burada, müşterilerin karşılanmamış ihtiyaçlarını belirleyebilir ve buna göre harekete geçebilirsiniz.

Quantum Metrics'in en iyi özellikleri

Kapsamlı kullanım izleme

Araştırmacı bir yaklaşımla erken aşamadaki sorunların tespiti

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle size özel analitik

Görünür uygulamalarla doğrudan içgörüler, sitenizde ısı haritaları ve kaydırma derinliği sunar

Quantum Metrics sınırlamaları

Google E-Tablolar ile entegrasyon yoktur

Etkileşim ekranında iyileştirme yapılabilir

Özel raporlama arayüzü daha kullanıcı dostu olabilir

Quantum Metrics fiyatlandırması

Fiyatlandırma ayrıntıları platformda gösterilmez.

Quantum Metrics puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (220+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

Google Analytics gibi platformlar ürün verilerinden eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmeye odaklanırken, ClickUp gibi gelişmiş ürün yönetimi çözümleri, AI yeteneklerinden yararlanarak takım işbirliğini ve verimli kullanıcı geri bildirimi oluşturmayı kolaylaştıran tutarlı bir yol haritası sunar. Bu listedeki en iyi ürün analizi araçlarıyla kolayca rekabet edebilir ve performansını ikiye katlayabilir.

ClickUp'ı kullanarak 15'ten fazla görünüm, önceden tasarlanmış şablonlar ve çok sayıda işbirliği özelliği ile ürün yaşam döngüsünü verimli bir şekilde yönetin

ClickUp

ClickUp AI, ürün yönetiminde acil krizleri ele alma şeklinizi değiştirir. Örneğin, rakibiniz sizden önce size benzer bir ürün piyasaya sürerse, hızlı hareket etmeniz gerekir. Gelecek ay için planlanan lansman aniden bir sonraki haftaya kayar. Yapılacak çok şey var ama çok az zaman var. ClickUp AI, aşağıdakileri yaparak işinizi kolaylaştırır:

Pazar lansman planı oluşturun ve ürün ve pazarlama takımları, satış, hizmetler, SEO, mühendislik ve daha fazlası gibi farklı departmanlara sorumluluklar atayın

ClickUp AI, her departmanın gerçekleştirmesi gereken görevleri otomatikleştirir. Örneğin, bir tasarım seçtiğinizde, komut istemleri ekleyebilirsiniz ve bu, potansiyel kullanıcı yolculukları hakkında beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olur ve tasarım ekibiniz başlamak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olur

Farklı departmanlar arasında hızlı iletişim ve işbirliği, karışıklığa yer bırakmaz

AI ile dokümantasyon yazımını otomatikleştirin, grafikler ve sprintler aracılığıyla ilerlemeyi izleyin ve ClickUp kullanarak kodlama hatalarını hızla çözün

ClickUp, ürün yönetimi görevlerinin çoğunu otomatikleştirirken, aşağıda yardımcı olacak bazı ek özellikler bulunmaktadır:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yol haritaları ile proje zaman çizelgelerini ve dönüm noktalarını görsel olarak görüntüleyin

Çok sayıda şablonu kullanarak ürün özetleri, ürün yol haritası, çevik scrum yönetimi ve hata ve sorun izlemeyi hızlı bir şekilde taslak haline getirin

Dokümantasyon ile proje ayrıntılarını, gereksinimleri ve özellikleri merkezileştirin

Genel iş hedefleriyle uyumu sağlamak için proje hedeflerini belirleyin, izleyin ve yönetin

Sprint planlaması, birikmiş iş yönetimi ve ilerleme izleme için araçlarını kullanın

ClickUp'ı kullanarak sayısal, parasal, doğru/yanlış ve görev hedefleriyle ilerlemeyi izleyin

Verimli sprint yürütme için görevleri önceliklendirin ve düzenleyin

Proje metriklerine, ilerlemeye ve KPI'lara anında erişim için merkezi bir gösterge paneli edinin

Veri analizini geliştirmek için özel raporlar oluşturun

Proje verilerini kolayca yorumlamak için grafikler ve çizelgeler gibi görsel araçları kullanın

Konumlarından bağımsız olarak takım üyelerinizle işbirliği yapın ve stratejik planlar oluşturun

ClickUp, takımlarınızın değişen gereksinimlerine uyum sağlamak için çevik proje yönetimi ihtiyaçlarını karşılar

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda farklı özellik ve işlevsellik nedeniyle yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Kartlardaki değişikliklerin yansıtılması bazen biraz daha uzun sürebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp, farklı takımların ihtiyaçlarını karşılamak için beş farklı fiyat planı sunar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Sınırsız Plan: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş Planı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus Planı : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise Planı: özel fiyatlandırma

Not: ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir.

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)

ClickUp Gösterge Panellerindeki bileşenlerle ihtiyacınız olan verileri anında bulun

Veriye Dayalı Başarıyı Kucaklayın: Büyümeniz için Doğru Ürün Analitiği Aracını Seçme

Ürününüz hakkında heyecan verici içgörüler elde etmek için ilerlerken, ClickUp'ın çeşitli özellikleriyle yaptığı gibi, ürün yönetimini kolaylaştıran araçlarla bunu tamamlayın.

Sonuçta, önemli olan sadece verileri toplamak ve yorumlamak değil, aynı zamanda aşağıdaki süreçleri otomatikleştirmek ve takım üyeleriniz arasındaki işbirliğini geliştirmektir.

Doğru ürün analizi araçlarıyla, artık rakiplerinizin sizi geçip geçmeyeceğini merak etmek zorunda kalmayacaksınız. Gerektiğinde hızlı ve verimli önlemler almaya hazır olacaksınız.