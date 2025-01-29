2025'in En İyi 10 Ürün Analizi Aracı (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Ürününüzdeki belirli özellikler neden hak ettikleri ilgiyi görmüyor? Bu, uykularınızı kaçıran bir sorun mu?
Yalnız değilsiniz.
Kullanıcı davranışını, ürün kullanımını ve müşteri yolculuklarını anlamak zor ancak çok önemlidir. İşte bu noktada ürün analizi araçları devreye girer! Kullanıcıların bir ürünle nasıl etkileşimde bulunduğunu takip eder, en popüler özellikleri, her bir özelliğe harcanan zamanı ve çok daha fazlasını ortaya çıkarır.
Ürün analitiği ile ürününüzü baştan sona yeniden tanıyacaksınız. Özellikle düzeltilmesi gereken alanları.
Tüm bu nitel ve nicel verilerle, iyileştirme, tanıtım veya tamamen yeniden tasarım için özellikleri belirlemek daha kolaydır.
Ayrıca, bu araçların segmentasyon özelliklerini kullanarak, müşterilerinizin satın alma yolculuğunda daha ileri gitmelerine yardımcı olacak kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturabilirsiniz.
Elbette, ürününüzü geliştirir ve mevcut müşteri tabanınızı korursunuz. Ancak bu sadece başlangıç. Ürün analizi araçlarının satışlarınızı artırmanıza nasıl yardımcı olduğunu belirleyip analiz edelim.
Ürün analizi araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi ürün analizi araçlarını keşfetmeden önce, takımınızın yatırımdan en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyaç duyduğu bazı özelliklere göz atalım:
- Sezgisel kullanıcı arayüzü: Teknik ve teknik olmayan kullanıcıların hem gezinmesini hem de içgörüler elde etmesini sağlayan kullanıcı dostu bir arayüz
- Özel etkinlik izleme: Analitik araç, belirli iş hedeflerinize göre özelleştirilmiş etkinlikleri tanımlama ve izleme özelliğine sahip olmalıdır
- Entegrasyonlar: Aracın mevcut veri kaynaklarınız, veritabanlarınız ve diğer ilgili platformlarla entegre olduğundan emin olun
- Veri güvenliği: Aracın veri koruma düzenlemelerine uygun olduğundan ve veri güvenliği için en iyi uygulamaları izlediğinden emin olun
- Mobil analitik: Varsa, aracın mobil uygulamalar içindeki kullanıcı davranışını etkili bir şekilde analiz edip izleyebildiğinden emin olun
- Veri görselleştirme: İçgörülerin net ve etkili bir şekilde iletilmesi için sağlam görselleştirme seçenekleri arayın
- Ölçeklenebilirlik: Seçtiğiniz araç, kullanıcı tabanınız ve veri hacminiz arttıkça işinizle birlikte ölçeklenebilmelidir
- Müşteri desteği ve eğitim: Müşteri desteğinin ve eğitim materyallerine erişimin olması, ekibinizin aracı en iyi şekilde kullanabilmesi için çok önemlidir
Kullanabileceğiniz en iyi 10 ürün analizi aracı
Ürün analizi araçlarında nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendiğimize göre, şimdi en iyi 10 seçeneği inceleyelim.
1. Google Analytics
Google Analytics, en iyi ürün analizi yazılımları sıralamamızda başı çekiyor ve derinlemesine iş verisi analizi için birçok ücretsiz araç sunuyor. İster web siteniz ister uygulamanız olsun, Google Analytics platformlar arasında verileri inceleyerek kullanıcı tabanınız hakkında değerli bilgiler sağlar.
SMART hedefleri gibi özellikler, hedef izlemeyi kolaylaştırarak çabalarınızın hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlar. En iyi yanı nedir? Yalnızca Google'ın size sunabileceği içgörülere erişebilirsiniz.
Google, Google Reklamcılık ve Google Publisher gibi birçok farklı ürünle birlikte gelir; daha iyi sonuçlar elde etmek için bu bilgileri birbirine bağlayın ve kullanın.
Google Analytics'in en iyi özellikleri
- Güçlü raporlama ve görselleştirme araçlarını kullanarak nitel ve nicel verileri net bir şekilde analiz edin
- Huni analizi ile pazarlama kampanyalarının performansını anlayın
- Google Etiket Yöneticisi'ni kullanarak izleme kodları ekleme sürecini basitleştirin
- Akıllı anomali algılama ile kalıpları ve anomalileri tespit edin
Google Analytics sınırlamaları
- Yalnızca örnek veriler kullanılır
- Ham verilere erişim yok
- Karmaşık analizler yapmak daha zordur
- Hit sınırı 10 milyondur
Google Analytics fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Google 360: Özel fiyatlandırma
Google Analytics puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (6.240+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (7.760+ yorum)
2. Fullstory
Fullstory, web sitenizin, uygulamanızın veya yazılımınızın ziyaretçiler için sorun yaratabileceği belirli alanları keşfeden popüler bir analiz yazılımıdır. Sorunları belirlemek, iyileştirmeler yapmanıza yardımcı olacaktır.
Bu ürün analizi yazılımı, 404 hata sayfaları ve eksik etiketler gibi sorunları etkili bir şekilde çözerek daha sorunsuz bir dijital deneyim sağlar.
Hepsi bu kadar değil; analiz araçlarınız, sahip olduğunuz diğer araçlarla verimli bir şekilde çalışmalıdır. Fullstory, Slack, Trello ve daha fazlası gibi popüler proje yönetimi yazılımlarıyla entegre olur.
Fullstory'nin en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı raporlama ile kullanıcı etkileşimleri ve davranışları hakkında anında içgörüler elde edin
- Segmentasyon kullanarak hedefli analizlerle müşteri tabanınızı daha iyi anlayın
- Kullanıcı tanımlama ile belirli eylemleri bireysel kullanıcılarla ilişkilendirin
- Doğru tıklama izlemeleriyle kullanıcıların yaptığı her tıklamanın ayrıntılı kaydını alın
Fullstory sınırlamaları
- Web sitesi izlemeye daha odaklı, uygulamalar için daha az verimli
- Benzer araçlara kıyasla nispeten pahalı kabul edilir
Fullstory fiyatlandırması
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Gelişmiş: Özel fiyatlandırma
- İş: Özel fiyatlandırma
Fullstory puanları ve incelemeleri
- G2: 4,5/5 (350+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (65+ yorum)
3. Mixpanel
Kullanıcı davranışının her yönünü izlemek istiyorsanız, Mixpanel size yardımcı olacaktır. Verileri analiz eder, eğilimleri belirler, gerçek zamanlı güncellemeler sağlar ve ayrıntılı grafikler ve diyagramlarla verileri kolayca görselleştirmeye yardımcı olur.
Mixpanel'i öne çıkaran, veri keşfine yönelik kullanıcı dostu yaklaşımıdır; SQL bilgisi gerekmez. Ölçeklendirme sorun değildir; platform, genişleyen veri hacminizle birlikte büyür.
Mixpanel'in en iyi özellikleri
- A/B testleriyle etkili denemeler gerçekleştirin
- Çok yönlü veri görselleştirme ile sonuçları net bir şekilde anlayın
- Mobil anketlerle değişiklikler için kullanıcı geri bildirimleri toplayın
- Otomatik izleme özellikleriyle kullanıcı etkileşimlerinin izlenmesini otomatikleştirin
Mixpanel sınırlamaları
- Gösterge paneli biçimlendirmesi daha kullanıcı dostu olabilir
- Öğrenme eğrisi bazı kullanıcılar tarafından zorlu olarak değerlendirilmektedir
- Bazı kullanıcılar, belgelerin özelliklerinin güncel olmadığını düşünüyor
Mixpanel fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Büyüme: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla
- Kurumsal: Aylık 833 $'dan başlayan fiyatlarla
Mixpanel puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1080+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (120+ yorum)
4. UXCam
UXCam, mobil uygulamalarda kullanıcı davranışını izlemek için tasarlanmış en iyi ürün analizi yazılım araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcıların uygulamanızla nasıl etkileşimde bulunduğuna dair net bir genel bakış sunarak genel etkileşimi artırmanıza yardımcı olur.
İlginç olan, kullanıcı davranış verileri hakkında içgörüler elde etmeniz ve Heatmaps ve oturum tekrarları gibi özellikler sayesinde kullanıcıların neden dönüşüm gerçekleştirmediğini anlamanızdır.
UXCam'in en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle anahtar performans göstergelerini (KPI) görüntüleyin ve analiz edin
- Huni analizi ile müşteri yolculuğunuzu ince ayarlayın
- Ekran akışlarıyla kullanıcıların uygulamanızda tam olarak nerede ayrıldıklarını belirleyin
- Özel içgörüler için etkinlik analitiği ile verileri özelleştirin
UXCam sınırlamaları
- Gösterge panelleri daha güçlü ve esnek işlevlerden yararlanabilir
- Web uygulamaları için değil, mobil uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır
- Nispeten pahalı olarak değerlendirilir
- Yavaş yükleme ile ilgili ara sıra sorunlar
UXCam fiyatlandırması
- Ücretsiz: 3.000 oturuma kadar
- Büyüme: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
UXCam puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (20'den fazla yorum)
5. Amplitude
Amplitude, kullanıcıların uygulamanızda nasıl gezindiği, favori özellikleri ve daha fazlası hakkında değerli bilgiler sunarak müşteri tutma oranını artırmaya yardımcı olan birinci sınıf bir ürün analizi aracıdır. Bu bilgiler, dijital ürün stratejinizi geliştirmenize yardımcı olur.
Kullanıcı dostu arayüzü, Amplitude'u diğer ürün analizi yazılımlarından ayıran ve öğrenme sürecini daha kolay hale getiren bir özelliktir.
Amplitude'un en iyi özellikleri
- Görselleştirme yoluyla verilerle etkileşim kurun
- Verimli huni analizi ile kullanıcıların ayrılma oranlarını izleyin
- Değerli içgörüler elde etmek için verileri derinlemesine inceleyin
- Yeni başlayanlar ve teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için uygun, kullanıcı dostu arayüz
Amplitude sınırlamaları
- Analiz, son 365 gün içinde toplanan verilerle sınırlıdır
- Gelişmiş işlevler arayan teknik kullanıcılar için en uygun seçenek değildir
- Kullanıcı segmentleri için sınırlar, kullanıcı akışlarında önizleme ve tek bir grafik için etkinlik sayısı
Amplitude fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla
- Büyüme: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Amplitude derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,5/5 (2.010+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)
6. Glassbox
Glassbox, kullanıcıların farklı kanallarda dijital ürününüzle nasıl etkileşimde bulundukları hakkında ayrıntılı bilgi veren ürün analizi araçlarından biridir. Sadece ne yaptıkları değil, neden yaptıkları da önemlidir.
Bu net görünüm, karar verme sürecini hızlandırır. Karar verme süreci bir engel teşkil ediyorsa, sonuçlarınızı iyileştirmek için ücretsiz karar verme şablonlarını kullanmayı düşünün.
Glassbox özellikleri
- Geliştirilmiş yolculuk haritaları ve oturum tekrarları ile derinlemesine dalın ve kullanıcı davranışını anlayın
- Web ve mobil uygulamalardaki verileri kapsayan, kullanıcı dostu gerçek zamanlı görselleştirmeler elde edin
- Daha hızlı karar almak için yapay zeka destekli içgörüler elde edin
- Davranış verilerini kullanarak müşterilerinizin kullandığı ve ihtiyaç duyduğu özellikleri temel alarak temel özellikleri geliştirin
Glassbox sınırlamaları
- Rapor görünümlerini ve öğelerini özelleştirme seçenekleri sınırlıdır
- Kullanıcılar, merkezi bir depo olmadan sayfa adlarını aramakta zorluk yaşayabilir
- Bazı kullanıcılar daha yavaş çalışma hızı bildirmiştir
Glassbox fiyatlandırması
Glassbox, özel gereksinimleriniz için özelleştirilmiş fiyatlandırma modelleri sunar.
Glassbox puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (580+ yorum)
- Capterra: 5/5 (40+ yorum)
7. Pendo
Pendo, piyasadaki en popüler ürün analizi araçlarından biridir. Teknik uzmanlık gerekmez; hemen başlayın ve uygulama ve kullanıcı davranış verilerini toplayın. En iyi yanı nedir? Geriye dönük analiz, geçmiş verilerden de ders almanızı sağlar; bu özellik, ürün ve pazarlama takımları tarafından yaygın olarak kullanılır.
Bu içgörülerle karar verme sürecinizi hızlandırın. Pendo, süreç analitiği ile takımınız için de harikalar yaratır. Verileri kullanarak takımınızın her gün kullandığı uygulamaları iyileştirin ve kolaylaştırın.
Pendo'nun en iyi özellikleri
- Müşterilerinizin sevdiği ürün özelliklerini hızla belirleyin
- Verileri görselleştirerek kullanıcıların nerede engellerle karşılaştığını veya ayrıldığını görün
- CRM ve Salesforce, Slack, WordPress gibi araçlarla entegre edin
Pendo sınırlamaları
- Analitik özellikler ve gösterge panelleri için özelleştirme seçenekleri biraz sınırlıdır
- Özellikle etiketleme konusunda bazı teknik bilgiler gereklidir
Pendo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Büyüme: Özel fiyatlandırma
- Portföy: Özel fiyatlandırma
Pendo derecelendirme ve incelemeler
- G2: 4,4/5 (1350+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
8. Logrocket
Logrocket, anahtar metriklerinizin ve KPI'larınızın arkasındaki "nedenleri" deşifre ederek, önemli davranışları kolayca görselleştirmenizi ve trendleri zahmetsizce izlemenizi sağlar. Çoğu kullanıcı, minimum teknik bilgi gerektirdiği için bu aracı çok seviyor. AI, ihtiyacınız olan ürün cevaplarını saniyeler içinde sağlar.
Ayrıca, huni içgörüleri, kullanıcıların ürününüzü neden terk ettiğini derinlemesine inceleyerek, kullanıcılarınıza en fazla değer katan özellikleri anlamanıza yardımcı olur. Bu, kullanıcıların benimsemesini sağlamak için listedeki en iyi ürün analizi araçlarından biri olmasını sağlar.
Logrocket'in en iyi özellikleri
- Hataları ve hataları izler
- Nitel ve nicel verileri derinlemesine inceleyerek içgörüler elde edin
- Takımlar arasında işbirliği yaparak UX sorunlarını belirleyin ve çözün
- Ayrıntılı bir bakış için oturum tekrarı dahildir
Logrocket sınırlamaları
- Zor öğrenme süreci
- Kullanıcı tarafından yüklenen uzantılardan kaynaklanan hataları hariç tutarak fayda sağlayabilirsiniz
- Göz atmak için çok uzun olan kullanıcı oturumlarının belirli bölümlerini bulma seçeneği yoktur
Logrocket fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Takım: Aylık 69 $'dan başlayan fiyatlarla
- Profesyonel: Aylık 295 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Logrocket derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (1180+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (20+ yorum)
9. Heap
Heap, ürün yaşam döngüsü verilerini toplama ve analiz etme konusundaki basitliği ile öne çıkıyor. Heap'in sezgisel arayüzü ile verilerin karmaşık yapısı içinde gezinmek çok kolay hale geliyor ve bu da onu teknik bilgi sahibi olmayanlar için bu listedeki en kullanıcı dostu ürün analizi araçlarından biri yapıyor.
Heap'i farklı kılan, müşteri beklentilerini karşılayan ve aşan temel içgörüler sunarak müşteri tutma oranını artırmasıdır.
Heap'in en iyi özellikleri
- Sorunsuz başlangıç için basit kurulum
- Etkileyici oturum tekrarları, kullanıcıları tam olarak belirler
- Kurulumdan sonra hızlı ve sorunsuz geri bildirim
- Sizi destekleyen güçlü destek ekibi
Heap sınırlamaları
- Bazı alternatiflere kıyasla rehberli turlar, afişler ve NPS anketleri yoktur
- Otomatik olarak yakalanan ve etiketlenen belirli etkinliklerde doğruluk sorunları
- Yalnızca ön uç etkileşimlerine odaklanır, arka uç işlemleri için başka bir araç gerektirir
Heap fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Büyüme: Özel fiyatlandırma
- Pro: Özel fiyatlandırma
- Premium: Özel fiyatlandırma
Heap puanları ve incelemeleri
- G2: 4,4/5 (1070+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)
10. Quantum Metric
Quantum Metric, en iyi ürün analizi araçları arasında etkili bir oyuncu olarak listemizi tamamlıyor. Teknik, davranışsal veya iş odaklı olmak üzere geniş bir KPI aralığını kapsıyor.
Platform, özellikle dönüşüm sorunları gibi anormallikler ortaya çıktığında sizi bilgilendirmek için bu KPI'lardaki değişiklikleri hızlı bir şekilde belirlemeye odaklanır. Bu sorunları gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve çözmek, müşteri sadakatini büyük ölçüde artırabilir.
Müşteri tutma konusunda, müşteri davranış segmenti veri noktalarını derinlemesine incelemenize de yardımcı olur. Burada, müşterilerin karşılanmamış ihtiyaçlarını belirleyebilir ve buna göre harekete geçebilirsiniz.
Quantum Metrics'in en iyi özellikleri
- Kapsamlı kullanım izleme
- Araştırmacı bir yaklaşımla erken aşamadaki sorunların tespiti
- Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle size özel analitik
- Görünür uygulamalarla doğrudan içgörüler, sitenizde ısı haritaları ve kaydırma derinliği sunar
Quantum Metrics sınırlamaları
- Google E-Tablolar ile entegrasyon yoktur
- Etkileşim ekranında iyileştirme yapılabilir
- Özel raporlama arayüzü daha kullanıcı dostu olabilir
Quantum Metrics fiyatlandırması
Fiyatlandırma ayrıntıları platformda gösterilmez.
Quantum Metrics puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (220+ yorum)
- Capterra: Yeterli puan yok
Diğer Ürün araçları
Google Analytics gibi platformlar ürün verilerinden eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmeye odaklanırken, ClickUp gibi gelişmiş ürün yönetimi çözümleri, AI yeteneklerinden yararlanarak takım işbirliğini ve verimli kullanıcı geri bildirimi oluşturmayı kolaylaştıran tutarlı bir yol haritası sunar. Bu listedeki en iyi ürün analizi araçlarıyla kolayca rekabet edebilir ve performansını ikiye katlayabilir.
ClickUp
ClickUp AI, ürün yönetiminde acil krizleri ele alma şeklinizi değiştirir. Örneğin, rakibiniz sizden önce size benzer bir ürün piyasaya sürerse, hızlı hareket etmeniz gerekir. Gelecek ay için planlanan lansman aniden bir sonraki haftaya kayar. Yapılacak çok şey var ama çok az zaman var. ClickUp AI, aşağıdakileri yaparak işinizi kolaylaştırır:
- Pazar lansman planı oluşturun ve ürün ve pazarlama takımları, satış, hizmetler, SEO, mühendislik ve daha fazlası gibi farklı departmanlara sorumluluklar atayın
- ClickUp AI, her departmanın gerçekleştirmesi gereken görevleri otomatikleştirir. Örneğin, bir tasarım seçtiğinizde, komut istemleri ekleyebilirsiniz ve bu, potansiyel kullanıcı yolculukları hakkında beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olur ve tasarım ekibiniz başlamak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olur
- Farklı departmanlar arasında hızlı iletişim ve işbirliği, karışıklığa yer bırakmaz
ClickUp, ürün yönetimi görevlerinin çoğunu otomatikleştirirken, aşağıda yardımcı olacak bazı ek özellikler bulunmaktadır:
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Yol haritaları ile proje zaman çizelgelerini ve dönüm noktalarını görsel olarak görüntüleyin
- Çok sayıda şablonu kullanarak ürün özetleri, ürün yol haritası, çevik scrum yönetimi ve hata ve sorun izlemeyi hızlı bir şekilde taslak haline getirin
- Dokümantasyon ile proje ayrıntılarını, gereksinimleri ve özellikleri merkezileştirin
- Genel iş hedefleriyle uyumu sağlamak için proje hedeflerini belirleyin, izleyin ve yönetin
- Sprint planlaması, birikmiş iş yönetimi ve ilerleme izleme için araçlarını kullanın
- Verimli sprint yürütme için görevleri önceliklendirin ve düzenleyin
- Proje metriklerine, ilerlemeye ve KPI'lara anında erişim için merkezi bir gösterge paneli edinin
- Veri analizini geliştirmek için özel raporlar oluşturun
- Proje verilerini kolayca yorumlamak için grafikler ve çizelgeler gibi görsel araçları kullanın
- Konumlarından bağımsız olarak takım üyelerinizle işbirliği yapın ve stratejik planlar oluşturun
- ClickUp, takımlarınızın değişen gereksinimlerine uyum sağlamak için çevik proje yönetimi ihtiyaçlarını karşılar
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda farklı özellik ve işlevsellik nedeniyle yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir
- Kartlardaki değişikliklerin yansıtılması bazen biraz daha uzun sürebilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp, farklı takımların ihtiyaçlarını karşılamak için beş farklı fiyat planı sunar:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan
- Sınırsız Plan: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş Planı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus Planı: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Enterprise Planı: özel fiyatlandırma
Not: ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir.
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)
Veriye Dayalı Başarıyı Kucaklayın: Büyümeniz için Doğru Ürün Analitiği Aracını Seçme
Ürününüz hakkında heyecan verici içgörüler elde etmek için ilerlerken, ClickUp'ın çeşitli özellikleriyle yaptığı gibi, ürün yönetimini kolaylaştıran araçlarla bunu tamamlayın.
Sonuçta, önemli olan sadece verileri toplamak ve yorumlamak değil, aynı zamanda aşağıdaki süreçleri otomatikleştirmek ve takım üyeleriniz arasındaki işbirliğini geliştirmektir.
Doğru ürün analizi araçlarıyla, artık rakiplerinizin sizi geçip geçmeyeceğini merak etmek zorunda kalmayacaksınız. Gerektiğinde hızlı ve verimli önlemler almaya hazır olacaksınız.