2025'in Geliştiriciler için En İyi 10 Verimlilik Aracı

Günümüzde geliştiriciler için çok sayıda verimlilik aracı bulunmaktadır ve hangilerinin zaman ayırmaya değer olduğunu bilmek zor olabilir.

Bu nedenle Google, Uber ve GitHub gibi en büyük ve en yenilikçi şirketlerin mühendislerine, yazılım geliştirme süreci için en iyi araçların hangileri olduğunu sordum.

Bu araçları, daha hızlı ve daha az dikkat dağınıklığıyla daha fazla iş yapmak için kullanıyorlar. Kim bilir, belki yeni bir favori keşfedersiniz!

Öyleyse, geliştiriciler için en iyi 10 verimlilik aracına bir göz atalım. Uzman mühendislerimiz, kendi deneyimlerine ve geliştirme takımlarının ihtiyaçlarına göre bu araçları önermektedir.

İster tek başına çalışan bir geliştirici ister büyük bir takımın parçası olun, bu araçlar daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmanıza yardımcı olabilir. Bu yüzden, biraz zaman ayırıp bunları keşfedin ve hangilerinin size en uygun olduğunu görün!

ClickUp Çalışma Alanı'ndan proje güncellemelerini izleyin, hata raporlarını takip edin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın

ClickUp, en yüksek puanlı proje yönetimi yazılım araçlarından ve geliştirici verimlilik araçlarından biridir.

Geliştiricilerin sprintleri planlamasına, görevleri bölmesine ve atamasına ve takımlarıyla daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için 15'ten fazla özel görünüm, Agile Dashboards ve daha fazlası gibi çevik proje yönetimini iyileştiren yüzlerce özelleştirilebilir özellik sunar.

Bu geliştirici verimlilik aracı, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek ve en karmaşık iş akışlarını bile basitleştirmek için özelleştirilmiş tetikleyiciler ve eylemler oluşturmanıza yardımcı olan özel bir otomasyon özelliği de sunar. Ayrıca, tüm platform özelleştirilebilir; iş akışı tercihlerinize ve proje ihtiyaçlarınıza uygun ClickUp'ı oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi verimlilik araçlarından biri olmasının bir başka nedeni de entegrasyon yetenekleridir. ClickUp, Google Takvim, GitHub ve Slack gibi 1.000'den fazla iş aracıyla entegre edilebilir.

Bu, ClickUp'ı en çok kullandığınız tüm uygulamalara bağlayarak iş akışınızı kolaylaştırabileceğiniz ve platformdan ayrılmadan birden fazla platformda görevlerinize kolayca erişip yönetebileceğiniz anlamına gelir. Genel olarak, ClickUp, geliştirme ekibinizin daha hızlı teslimat yapmasına ve daha iyi birlikte çalışmasına yardımcı olabilecek güçlü ve çok yönlü bir araçtır.

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Artıları

Sınırlamalar

Özelleştirme seçenekleri, ilk kez kullananlar için biraz karmaşık olabilir

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

"ClickUp iş yapma şeklimi tamamen değiştirdi. Artık onu kullanmadığımı hayal bile edemiyorum. Neredeyse ClickUp'ta olmayan işleri yapmayacak hale geldim. Alışmak biraz zaman alıyor, ancak bir kez alıştığınızda kullanışlılığı katlanarak artıyor. " — G2Crowd

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2. Jam

jam.dev aracılığıyla

Verimlilik araçları listemizin bir sonraki sırasında, ş Akışını kesintiye uğratmadan hataları bildirmek için en hızlı yollardan biri olan Jam yer alıyor.

Jam ile hatanın ekran görüntüsünü veya videosunu alabilir ve geliştiricilerinizle paylaşabilirsiniz. En iyi yanı, Jam'in ağ istekleri, tarayıcı bilgileri, cihaz ayrıntıları, yeniden oluşturma adımları, yorumlar ve konsol günlükleri gibi yararlı bilgileri otomatik olarak yakalamasıdır. Bu, geliştiricilerin ne olduğunu daha kolay anlamasını ve hatayı hızlı bir şekilde düzeltmesini sağlar.

Jam'i iyi bir geliştirici verimlilik aracı yapan bir başka harika özellik, ClickUp, Jira ve GitHub gibi en popüler araçlarla entegre olmasıdır. Bu sayede, mevcut iş akışlarınızı ve araçlarınızı iyileştirmek için Jam'i kullanmaya kolayca başlayabilirsiniz.

Artıları

Ekranınızı anında kaydedin ve notlar ekleyin

Önemli geliştirici günlüklerini otomatik olarak yakalayın

Hata raporu almak için kolayca ekran görüntüsü alın veya kayıt yapın

Hata raporlarınızın bağlantılarını paylaşın veya doğrudan favori sorun izleyicinize gönderin

Favori sorun izleyicileriniz ve araçlarınızla (ClickUp dahil) sıkı bir şekilde entegre olur

Sınırlamalar

Bazı ekran görüntülerinde sorunu tanımlamak için gerekli tüm bilgiler gösterilmeyebilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Takım : 10 $/ay/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

"Jam, iş akışımı o kadar çok yönden değiştirdi ki, artık tüm kişilerimle iletişim kurmak çok daha kolay hale geldi: teknik desteğe bilet göndermek ve sorunları saatler yerine dakikalar içinde çözmek, müşterilere görsel olarak belirli sorular sormak ve gereksiz toplantıları ortadan kaldırmak, hatta takımım için oluşturduğum iş akışını anlayabilmeleri için video eğitimleri hazırlamak. Başka yere bakmayın, Jam ihtiyacınız olan her şey. " — Mikki Kowal, Chrome Web Mağazası Yorumları

3. GitHub Copilot

gitHub Copilot aracılığıyla

GitHub Copilot, kodları daha hızlı ve daha iyi yazmanıza yardımcı olabilecek bir AI aracı ve programcılar için en kullanışlı verimlilik araçlarından biridir. VScode için bir uzantıdır ve AI tabanlı kodlama önerileri sunar, yani kodunuzu yazarken otomatik olarak tamamlayabilir.

Ayrıca, bilmediğiniz bir dilde çalışıyorsanız, bir şeyin nasıl yapılacağını unutma endişesi yaşamazsınız. Hatta, kod yorumlarınızda verdiğiniz talimatlara göre sizin için yeni kodlar oluşturabilir, düzenlediğiniz dosyanın bağlamını analiz edebilir ve metin düzenleyicinizde öneriler sunabilir. Bu özellikleri, Github Copilot'u günümüzün en iyi geliştirici verimlilik araçlarından biri haline getirir.

Genel olarak GitHub Copilot, kod yazan herkes için harika bir araçtır. Güçlü ve kullanımı kolaydır ve geliştiricilerin daha hızlı kaliteli kod yazmasına yardımcı olabilir.

Artıları

Milyarlarca kod satırı üzerinde eğitilmiş

Kod tabanınızın kendi stilini ve kurallarını kullanarak kod yazın

Çoğu API ve kitaplığı kullanmayı bilir, böylece arama yapmanıza gerek kalmaz

VS Code'a eklenebilir

Geliştiricilere zaman kazandırır

Sınırlamalar

Arayüz, yalnızca Visual Studio Code ve Codespaces'te kullanılabildiğinden biraz eksik olabilir (IDE kullanıyorsanız kullanıcı arayüzü harikadır, ancak kullanmıyorsanız pek yardımcı olmaz)

Fiyatlandırma

GitHub Copilot aboneliği aylık veya yıllık döngüde kullanılabilir Aylık : 10 $/ay Yıllık : 100 $/yıl

Aylık : 10 $/ay

Yıllık: 100 $/yıl

Aylık : 10 $/ay

Yıllık: 100 $/yıl

Müşteri yorumları

"Copilot, tekrarlanan kodları silmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Bu, belirli bir dil veya çerçeveye yeni başlayanlar için özellikle yararlıdır. Ayrıca, kod yazarken günlük otomatik tamamlama özelliğini de destekliyor."– Mohd Irteza, Google Yazılım Mühendisi

4. Sourcegraph

kaynak: Sourcegraph

Sourcegraph, geliştiriciler için bir kod arama aracıdır. Kullanıcıların tüm kodlarınızda düzeltme, gezinme ve otomasyon yapmasına ve akıllı bulanık eşleştirme ve kod farkındalı arama gibi özelliklerle kod depolarını keşfetmesine olanak tanır.

Bu, büyük kod tabanlarında ve birden çok kod deposunda bile kod arayabilen, farklı öğelerin nerede kullanıldığını gösterebilen ve kodunuzun hangi diğer kodlara bağlı olduğunu belirlemenize yardımcı olan harika bir geliştirici verimlilik aracıdır.

Artıları

Büyük kod tabanlarında ve birden fazla depoda arama yapabilir

Kodu daha hızlı anlamanı sağlar

Çok sayıda dosyada değişiklik yapmayı kolaylaştırır

Kod inceleme ve işbirliği özellikleri de dahildir

Çok akıllı ve hızlı arama

Sınırlamalar

UX, bazı kullanıcılar için kullanıcı dostu değildir (örneğin, regex ile tek tek depoları hariç tutabilir, ancak tek tıklamayla depo hariç tutma özelliği yoktur)

Fiyatlandırma

İş planı : 99 $ aktif kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma için arayın

Müşteri yorumları

"Sourcegraph, oyunun kurallarını değiştiren bir araç. Şirketinizin kod tabanında arama yapmak, etkili olmanın anahtarıdır. Ve en harika yanı, aynı değişikliği birden fazla kod tabanında aynı anda yapabilmeniz. Gerçekten harika." – Eddie Saenz, Indeed Yazılım Mühendisliği Müdürü

5. iTerm2

iTerm2 aracılığıyla

MacOS için güçlü bir terminal emülatörü arıyorsanız, iTerm2 bilgisayarınızın komut satırı arayüzüne (CLI) erişmenize yardımcı olacak bir dizi özellik sunar.

ITerm'in en iyi özelliklerinden biri özelleştirilebilir olmasıdır. Çeşitli renk şemaları arasından seçim yapabilir ve ekranınızı bölümlere ayırarak aynı anda birden fazla şeyi görebilirsiniz. iTerm ayrıca çalıştırdığınız tüm komutların aranabilir bir geçmişini tutar, böylece geçmişte çalıştırdığınız bir şeyi kolayca bulabilirsiniz.

ITerm'in bir başka harika özelliği de birçok farklı programlama dilini desteklemesidir. Ayrıca GitHub ve GitLab gibi diğer BT yönetim araçlarıyla entegre olduğundan, halihazırda üzerinde çalıştığınız kodlarla birlikte kullanabilirsiniz.

Artıları

Sekmeleri bölerek bir sekmeyi birden çok düzleme ayırın

Kısayol penceresi size her zaman kullanılabilir bir terminal sunar

Güçlü sayfada bulma özelliği

Öneriler listesi oluşturan otomatik tamamlama özelliği

Kopyalama modu, klavyeyi kullanarak seçimler yapmanızı ve bunları değiştirmenizi sağlar

Sınırlamalar

İlk kez kullananlar, öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir

Kabuk betiği veya komut satırı arayüzü aracılığıyla ayrı örnekler başlatılamıyor

Fiyatlandırma

Programın kullanımı ücretsizdir

Müşteri yorumları

"iTerm, terminalde çalışıyorsanız verimliliğinizi artıran bir macOS kabuk uygulamasıdır. Profiller, kısayol tuşları, arama ve kapsamlı yapılandırılabilirlik gibi özellikleriyle sahip olunması gereken bir uygulamadır." – Salvatore D'Agostino, Kıdemli Yazılım Mühendisliği Müdürü, GitHub

6. JupyterLab

jupyterLab aracılığıyla

JupyterLab, Jupyter notebook'ları, kodları ve verileriyle çalışmak için açık kaynaklı, web tabanlı bir entegre geliştirme ortamıdır (IDE).

Jupyter notebook'ları oluşturma ve düzenleme, birden çok dilde kod yazma ve yürütme, verileri görselleştirme ve keşfetme gibi etkileşimli bilgi işlem için bir dizi özellik sunar. JupyterLab ayrıca işbirliğini destekleyerek kullanıcıların notebook'ları paylaşmasına ve üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına olanak tanır.

Birçok güçlü özellik içermesine rağmen kullanımı son derece kolaydır. Temiz ve sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve kod yazmayı ve yürütmeyi, verileri görselleştirmeyi ve keşfetmeyi ve diğer kişilerle işbirliği yapmayı kolaylaştıran özelliklerle doludur. Ayrıca web tabanlıdır; internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişebilirsiniz.

Artıları

Metin düzenleyiciler, terminaller ve özel bileşenler gibi belgeler ve etkinliklerle esnek, entegre ve genişletilebilir bir şekilde çalışmanıza olanak tanır

Veri ve kod paylaşımını ve işbirliğini kolaylaştırır

100'den fazla programlama dilini destekler

Güçlü işlevsellik

Sorularınıza hızlı yanıt almanıza yardımcı olacak geniş kullanıcı topluluğu

Sınırlamalar

Kullanıcı arayüzü, daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmak için iyileştirilebilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz kullanım

Müşteri yorumları

" Veri görselleştirme ve işleme yöntemlerini kolayca test edip sonuçları başkalarıyla paylaşabildiğim için bu aracı seviyorum." – Jonathan Grant, Teknik Lider, Two Sigma

7. Visual Studio Code

visual Studio Code aracılığıyla

Visual Studio Code ( VS Code), birçok yazılım geliştiricisi tarafından kullanılan popüler bir kod düzenleyicidir. Hızlı, güçlü ve kod yazmayı ve hata ayıklamayı kolaylaştıran özelliklerle doludur.

Bu açık kaynaklı ve ücretsiz geliştirici verimlilik aracı özelleştirilebilir; birçok farklı tema ve renk şeması arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, yeni özellikler ve işlevler eklemek için uzantılar yüklemenize de olanak tanır. Ayrıca, VS Code temiz ve sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir, bu da kodlama konusunda yeniyseniz bile kullanımı kolaylaştırır.

Artıları

Yerleşik Git komutları ve düzenleyiciden doğrudan farkları inceleyip commit yapma olanağı

Kesme noktaları, çağrı yığınları ve etkileşimli konsol gibi harika yerleşik hata ayıklama araçları

Genişletilebilir ve özelleştirilebilir

JavaScript, Python, Java, Markdown, JSON, HTML/CSS ve daha fazlası için VS Code

Geniş uzantı topluluğu ve kolayca kendi uzantılarınızı oluşturma

Ücretsiz ve açık kaynak

Sınırlamalar

Proje veya çözüm konsepti içermez

VS kodu, birçok işlevsellik sunarken basitlikten yoksun olduğu için yeni başlayanlar için zor olabilir

Fiyatlandırma

Açık kaynak ve ücretsiz kullanım

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

"VSCode'un kendisi harika. Tasarım teması sabitlerini kullanma veya projeler arasında geçiş yapma gibi görevleri basitleştirmek için iç çerçevelerimize ve monorepo'ya özel birkaç uzantı yazdım. Mükemmel genişletilebilirliğini gerçekten takdir ediyorum." – Vojtech Miksu, Yazılım Mühendisi, Uber

Fiyatlandırma

8. SaltStack

via SaltStack

SaltStack, BT kuruluşlarının altyapı dağıtımını, yapılandırmasını ve yönetimini otomatikleştirerek DevOps iş akışlarını iyileştirmesine yardımcı olan bir yapılandırma yönetimi ve uzaktan yürütme aracıdır.

Bu otomasyon aracı, çok sayıda sunucu ve sisteme sahip büyük ölçekli altyapılar için bile güçlü ve esnektir. Ayrıca, aktif bir topluluğu vardır, böylece gerektiğinde diğer kullanıcılardan yardım ve destek alabilirsiniz.

Artıları

Büyük altyapılara ölçeklenebilir

Daha geleneksel olan doğrusal model yerine paralel yürütme modelini izler

Esnek yönetim ve güçlü işlevsellik

Python tabanlı, son derece çok yönlü bir dil

Geniş ve aktif kullanıcı ve katkıda bulunanlar topluluğu

Sınırlamalar

Kullanıcı arayüzü, kurulumu zor olabileceği ve daha fazla dokümantasyon desteği gerektirdiği için iyileştirilebilir

Açık kaynak olarak indirilebilir

Müşteri yorumları

"SaltStack, sistem yapılandırmasının kolay ve tekrarlanabilir otomasyonunu sağlar, böylece gelecekte bir şeyi çalıştırmak için ne yaptığınızı kendinize sormak zorunda kalmazsınız. Şablonlama özelliği, makinelerinizi başlatmak için gereken tüm özel ayrıntıları takip etmenizi sağlar, böylece zaman içinde kaybolmazlar." – Alex Huynh, Sistem Mühendisi, Cloudflare

9. Mermaid JS

mermaid JS aracılığıyla

Mermaid JS, JavaScript kullanarak diyagramlar ve grafikler oluşturmanıza olanak tanıdığı için en iyi geliştirici verimlilik araçları listesine girmiştir. Markdown'dan esinlenen metin tanımlarına dayalıdır, bu da programcı olmasanız bile anlaşılması ve kullanılması kolaydır.

Diyagram oluşturma ve dokümantasyon, geliştiriciler için zaman alıcı olabileceğinden, bu aracın temel amacı dokümantasyonun geliştirme ile aynı hızda ilerlemesine yardımcı olmaktır. Her türlü diyagram ve grafik oluşturmanıza ve bunları üretim komut dosyalarınızın ve diğer kod parçalarının bir parçası haline getirmenize olanak tanır. Programcı değilseniz, Mermaid diyagramlarını düzenlemek için kullanıcı dostu bir arayüz olan Mermaid Live Editor'ı kullanabilirsiniz.

Artıları

Programcı olmayanların bile kolayca ayrıntılı diyagramlar oluşturabilmesi sayesinde kullanımı kolaydır

Entegrasyonlar ve eklentiler mevcuttur

Yeni başlayanlar ve ileri düzey kullanıcılar için video eğitimleri mevcuttur

Diyagram örnekleri Mermaid Live Düzenleyicide bulunabilir

Diyagramları doğrudan Markdown dosyalarınıza, sorunlarınıza ve PR yorumlarınıza gömün

Sınırlamalar

Çok sayıda diyagram seçeneği olmasına rağmen, farklı yapılandırma ayarları yoktur

Fiyatlandırma

Ücretsiz kullanın

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

"Mermaid JS, GitHub tarafından benimsenen bir diyagram oluşturma aracıdır. Mermaid markup dilinde diyagramlar ekleyip bunları README/Markdown dosyalarına gömebiliyor veya GitHub yorumlarına ekleyebiliyoruz, bu yüzden harika bir araç. Ayrıca çok kullanışlı IDE entegrasyonları da var. " – Preston Pham, Yazılım Mühendisi, Jam

10. Jira

Jira aracılığıyla

Atlassian tarafından sunulan Jira, geliştirme takımları tarafından harika yazılımları planlamak, izlemek ve yayınlamak için yaygın olarak kullanılan bir yazılımdır. Geliştiriciler için en popüler sorun izleme ve proje yönetimi araçlarından biridir.

Artıları

Hataların, sorunların ve görevlerin ayrıntılı izlenmesini sağlar.

Çevik proje yönetimi için son derece yapılandırılabilir Scrum ve Kanban panoları.

Kapsamlı raporlama araçları, takım performansı ve proje ilerlemesi hakkında içgörüler sağlar.

Bitbucket ve Confluence gibi diğer Atlassian ürünleriyle ve GitHub, Zendesk ve Slack gibi birçok diğer araçla sorunsuz entegrasyon.

Sınırlamalar

Esnekliği ve özelleştirme seçenekleri, yeni kullanıcılar için karmaşık ve zorlayıcı olabilir.

Uygulamanın mobil sürümü, masaüstü sürümüne göre önemli ölçüde daha az güçlüdür.

Bazı kullanıcılar, öğrenme eğrisinin dik olduğunu ve aracı yönetmek için özel Jira yöneticilerine ihtiyaç olduğunu bildiriyor.

Fiyatlandırma

Standart : Kullanıcı başına aylık 7,75 ABD doları

Premium : Aylık kullanıcı başına 15,25 ABD doları

Enterprise: Yıllık faturalandırılır ve fiyatlandırma yalnızca talep üzerine verilir

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

"JIRA çok hızlı büyüdü ve bu işbirliği platformuna güvenen binlerce kullanıcı var, bu yüzden sunduğu özelliklerden şüphemiz yok. Kapsamında sürekli değişiklikler gerektiren çevik projeler için idealdir ve Kanban panoları, geleneksel Gantt Grafikleri gibi listeler ve görevler şeklinde bile görselleştirilebilir.

Karmaşık finansal uygulamalar gerektiren maliyet yapıları ve kaynak yönetimine yönelik bazı projelerde, başka ek uygulamalar kullanmamız gerekebilir, ancak genel JIRA, projeleri izleme ve başarılı bir şekilde yürütmenin yanı sıra, takım üyelerine her an görünürlük sağlayan bildirimleri de sağlayabilir. " – G2

Geliştiricilerin daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olacak birçok harika verimlilik aracı bulunmaktadır. Sprintlerinizi izlemenize ve yönetmenize yardımcı olan ClickUp gibi çevik proje yönetimi araçlarından VSCode ve Atom gibi kod düzenleyicilere, GitHub Copilot ve Sourcegraph gibi işbirliği araçlarına kadar, her ihtiyaç ve tercihe uygun bir araç olduğunu söylemek mümkündür.

Ancak unutulmaması gereken en önemli nokta, her aracın herkes için uygun olmadığıdır. Bir geliştirici için işe yarayan bir araç, başka bir geliştirici için işe yaramayabilir ve bir proje için yararlı olan bir araç, başka bir proje için yararlı olmayabilir.

En çok kullandığınız geliştirici araçlarını birbirine bağlamanıza yardımcı olacak sağlam özellikler, iş akışı otomasyonu ve güçlü entegrasyon yeteneklerine sahip, tamamen özelleştirilebilir bir platform arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

İster tek başına çalışan bir geliştirici ister bir takımın parçası olun, ClickUp size verimlilik yolunda ilerlemeniz için ihtiyacınız olan desteği sağlar ve tüm projelerinizi, hataları, takım iletişiminizi, belgelerinizi ve çok daha fazlasını tek bir yerden organize etmenize, yönetmenize ve izlemenize yardımcı olur!

Misafir Yazar:

Dani Grant , binlerce takımın yüksek kaliteli yazılımları daha hızlı sunmasına yardımcı olan Jam şirketinin CEO 'sudur . Jam'i kurmadan önce Cloudflare'de ürün müdürü ve Union Square Ventures'da risk sermayedarı olarak çalışmıştır.